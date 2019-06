SER Consumidor: La seguridad alimentaria (09/06/2019)

Voz 4 00:00 en

SER Consumidor

Voz 5 01:14 no ha sido fácil mientras más basta ya trece sesenta golpes amenazas a los ladrones días bienvenido

Voz 0927 01:50 dos hoy un programa cargaditos de asuntos que además les afectan os afectan muy directamente al bolsillo ya veréis Julio López nos cuenta ya lo que hemos preparado para hoy aclaremos como es el fraude de las tardes

Voz 7 02:04 la SIM de los móviles cómo evitarlo generalmente a parte de lo que es

Voz 8 02:09 cuenta tarjetas tenga una cultura de seguridad las operadores son las que tienen que llevar a cabo la principal el tanto de prevención como de reacción para evitar el fraude

Voz 7 02:18 tenemos plena seguridad alimentaria en nuestro país todas las sospechas que salen en las redes son bulos nos lo contarán dos expertos en seguridad alimentaria Beatriz Robles y Miguel Ángel Urueña

Voz 9 02:30 tanto a nivel nacional como europeo la normativa garantiza un alto nivel de seguridad alimentaria y los productos que se comercializan son seguros pero tenemos que tomarnos la más en serio en el último eslabón en la manipulación de alimentos

Voz 7 02:42 hablaremos también de la polémica de las cremas de protección solar para niños que según un estudio de OCU protegen menos de lo que dicen y nos planteamos son fiables los datos que ofrecen las marcas

Voz 10 02:54 es que ese número represente de manera fidedigna la protección en condiciones reales pues eh pues a veces podría ser que sí a veces puede ser que no hablaremos

Voz 0881 03:03 en una para evitar fraudes por llamar a ciertos teléfonos

Voz 11 03:07 el usuario micro esta aplicación ya está bloqueando automáticamente todos los teléfonos hispano que tenemos registrado y que han sido detectaban puede estar haciendo uso hayan no ha permitido

Voz 12 03:31 con Vodafone luchando hasta hace poquito tiempo pero ya es la segunda nacen que me ofrecen algo late la fibra por ejemplo el comenzando

Voz 0927 03:41 luego hablamos de este caso con nuestro asesor jurídico también hablaremos enseguida de los cines y Podemos sonó entrar comida o en otros espectáculos o palomitas lío de del con con Facua repito el humor de El Mundo Today los usuarios de móviles Huawei se quejan de que sus madres han empezado a hablar en chino en Whatsapp

Voz 7 04:00 en SER Consumidor nos gusta mojar unos como con algunos colectivos médicos sospechosos usted cree que se cobran contraprestaciones cuando se dicen muchas de estas con

Voz 13 04:08 las dos cuestiones que algunas el amor esta sentiré equipo hay Borno es buscar

Voz 7 04:14 mucha gente con ideas totalmente diferentes

Voz 0927 04:17 parece fatal dos céntimos cinco céntimos por una bolsa de plástico

Voz 13 04:23 ha sido víctima de alguna operación irregular lo primero es dar cuenta inmediata la compañía para bloque

siempre procuramos evitarles sustos

Voz 0927 04:57 venga lío de los cines y los espectáculos lleva años coleando este asunto podemos meter o no comida o palomitas por ejemplo cuando vamos un fin cuando vamos a un espectáculo musical bueno esta semana se ha conocido una sanción a un cine precisamente por impedirlo

Voz 14 05:13 cuidamos

Voz 7 05:14 sí seis

Voz 0927 05:19 el portavoz de Facua al final no sé si ha habido antes más pero con este tema que lleva coleando pero por lo menos ahora Extremadura consumo de Extremadura los ha sancionado

Voz 15 05:29 pues sí en la última década que nosotros sepamos no había trascendido ninguna otra multa a ningún dinero a la banda iban de música por prohibir entrar con comida y bebida del exterior por tanto Nos

Voz 11 05:41 es la enhorabuena por la ILE damos la enhorabuena

Voz 15 05:44 el Instituto de Consumo Extremadura por ser pionero la multa tampoco es para tirar cohetes son dos mil euros pero en cualquier caso ojalá el resto de comunidades limiten está actitud y empiecen a poner multas a diestro y eso porque el sector está cada vez más cometiendo ese fraude

Voz 0927 05:59 ya porque el Rubén ahora dirá la gente vale yo hago lo mismo voy a mí Fine si no me dejan hacerlo que tengo denuncio tengo derecho a ahora con esta denuncia o esto es una cosa que luego cada Comunidad la van a manejar de una manera

Voz 15 06:11 bueno estaría bien denunciar nosotros estamos invitando a los consumidores que nos contacta sobre todo a través de redes sociales cuando no cuentan a mí me ha pasado en tal fin bueno pues mándanos el cartelito mándanos una imagen que nosotros nos encargamos representarla denunciado Bush el usuario también lo quiere hacer por su cuenta perfecto evidentemente sí les dicen usted con eso que esa compra comprado fuera no entra si no tenemos a mano nada dónde dejarlo pues eh cosa que tengamos que tirar a la basura es coste que podríamos reclamar daños y perjuicios pero bueno la mayoría no le ocurre eso sencillamente son cuenta con el cartel dice bueno nos van a dejar entrar lo asumo algunos además pagan el sobreprecio que tiene dentro del cine ese refresco esos palomitas etcétera clarísimo es como es el precio es libre nosotros no vamos a decir que los fines tienen que bajar los precios pero claro si hacen trampas impiden que podamos entrar con nuestra propia comida con nuestras palomitas como un bocata pues ahí es donde echaría el fraude hay que luchar contra él en fines en conciertos en festivales de música es decir en eventos que no se dedican principalmente a la hostelería es lo que siempre

Voz 0477 07:17 sí ése no es un negocio su negocio le

Voz 0927 07:20 destacan los negocios el cine pero no eso y eso eso es lo que vosotros os paséis porque además está diciendo otros espectáculo habéis denunciado también al Festival Palencia Sonora pero tenéis denunciados otros espectáculos por exactamente lo mismo no

Voz 15 07:31 sí ya llevamos esta semana siete festivales que hemos denunciado y otros más que tendremos que hacer lo mismo en los próximos días vamos teniendo conocimiento igualmente porque los usuarios nos lo cuentan en redes que ocurre eso porque tienen una cláusula en el contrato dónde dice usted no puede entrar al festival con su propia una botellita de agua de plástico que no le vas a hacer ningún daño a nadie con ella más que al interés económico del promotor que lo que busca es que te tengas que comprar una botellita de agua por dos euros Éluard de llevarte la de casa gratis dijo haberla comprar por treinta céntimos Ésa es la

Voz 16 08:02 la la trampa aquí insistimos las administraciones de consumo que es un poquito que

Voz 15 08:08 las mismas ellas mismas Jesús se pusieron de acuerdo diecisiete autoridades de consumo autonómicas en los años noventa en la Conferencia Sectorial de Consumo hablando con el Ministerio de Sanidad de consumo se pusieron de acuerdo hace varias décadas en que esto era ilegal en principios de la década pasada dos mil poco una vez más elaboran un informe conjunto en la Conferencia Sectorial de Consumo diciendo esto sigue siendo ilegal que a nosotros nos parece muy bien que deje documentos explicando que algo es ilegal nosotros ya lo sabíamos

Voz 17 08:38 porque la ley lo deja más o menos claro

Voz 15 08:41 pero bueno que además den el paso de abrir los expedientes sancionadores que bueno que no podemos hacer ni un millón en ninguna asociación de consumido

Voz 0477 08:47 efectivamente pues nada ya lo saben ustedes denuncien

Voz 0927 08:49 quieren pasar una botella de agua un bocadillo unas palomitas cualquier cosa no les dejan ahí pedir la hoja de reclamaciones dejar constancia o denunciar diré

Voz 0477 08:58 que está pilotando mucho este tipo de denuncia

Voz 0927 09:01 oye para terminar una cosa que ha pasado con del porque hicieron una oferta los ordenadores un una oferta muy jugosa de por muy poquito dinero y la gente se ha encontrado que que les dicen que no que les devuelven el dinero porque es un error

Voz 15 09:16 sí lo que hemos hecho en Facua una vez que hemos recibido ya bastantes casos es poner en marcha una plataforma de afectados que fíjate en las tres primeras horas que la iniciamos ya había cien personas que se habían unidos esta esto tiene pinta de que hay miles de afectados en toda España porque parece ser que alguna de estas plataformas online que se dedican a difundir grandísima oferta y la promociona a decir no es algo que estuviera meramente en su web sino que además tuvo bueno pues una difusión masiva la gente entró vivió los ordenadores y hombre si hubiera dicho de inicio en el primer correo electrónico que mandan a la gente oye que ha sido un error podríamos discutir hasta qué punto

Voz 17 09:53 ya tienen que tragarse el error tiene

Voz 15 09:56 eh resarcir al consumidor o el consumidor se aguanta pero es que aquí les llega a un correo me dice oye espérate que tenemos que validar tu pedido y hasta que no reciba un correo de confirmación aquí no hay nada bueno muy bien pero es que pasan cinco horas ICANN afectados recibe ese correo de confirmación donde le confirman Precio treinta y cinco treinta y nueve euros según escaso Illes dice ante lo vamos a entregar tal día aquí tienes el contrato osea que son dos errores seguidos no tiene sentido esto legalmente por mucho que a él no le guste nosotros entendemos que hay que defender lo que hay que luchar lo ya hay un precedente además de la propia de él en Méjico donde lo comete el mismo seudo error profético el organismo de protección al consumidor mexicano les dice él que no hay que entregue los productos esto es una práctica ilícita es lo que ojalá en España las administraciones igualmente hicieran nosotros ya hemos presentado varias denuncias en estos

Voz 0927 10:48 bueno pues ya lo saben ustedes el hashtag afectados del a través de Facua también pueden denunciar si sois algunos de los afectados Rubén Sánchez portavoz de Facua como siempre un fuerte abrazo muchas gracias

Voz 18 10:58 a vosotros un abrazo del consumidor

Voz 0927 11:06 bueno los fraudes informáticos estamos más o menos habituados y otro tipo de fraudes pero siempre hay novedades ahora la Guardia Civil no salta del fraude de las tarjetas SIM

Voz 19 11:18 trileros punto cero los nuevos timos las ofertas bajo sospecha los fraudes la sexta fans

Voz 18 11:27 Carlos Rincón muy buenos días hora muy buena

Voz 0477 11:30 teniente del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil como es este fraude de la tarjeta SIM que sacan una copia ahí después de eso ya pueden hacer cualquier cosa no con nuestras cuentas y datos etcétera no

Voz 17 11:43 sí lo que es lo primero que buscar puede ser un duplicado de la tarjeta así con el pretexto de de pérdida extravío vamos a alguna excusa solicitan que una nueva tarjeta ya

Voz 0477 11:54 claro que lo que hacen es contactar como que queda

Voz 0927 11:56 dos cómo adquieren los datos del usuario para poder ir a pedir esa tarjeta a la tienda Iker realmente puedan operar como si fuéramos nosotros

Voz 17 12:04 esto digamos que en la segunda parte en la primera parte viene porque han adquirido antes eh anteriormente nuestros datos bancarios pues de determinadas actividades ilícitas desde el típico un phishing que el que El Correo que normanda haciéndose pasar por la entidad bancaria o lo compran estás en ingeniería social y lo adquieren entonces digamos que es el primer paso para poder llamar al duplicado de la tarjeta así

Voz 0477 12:28 ya se han conocido casos saber que no estamos hablando de ninguna broma eh algún caso denunciado en el que le han llega a sacar cincuenta mil euros a una persona eh

Voz 17 12:36 sí sí ya llevamos tiempo con unos casos ir ahora mismo está investigando unos cuantos también pero tampoco que quería dar a alarma social como si pero sí es verdad que está están creciendo y estamos trabajando en ello

Voz 0927 12:49 ya ya las las tiendas podrían hacer algo más las operadores de telefonía para evitar este tipo fraudes o es difícil de pillar a un estafador porque supongo que se buscarán sus recursos y sus mecanismos para para poder llegar a a tener el duplicado y hacer lo que quieran un poco con nosotros no

Voz 17 13:07 sí sí siempre se puede hacer algo más por ejemplo las grandes operadoras que personar taller físicamente pero muchas otras otra otra operadora no y aunque tenga que persona te físicamente si lo vamos que es una mala praxis Olarra seguras no no criminales aprovechan cualquier resquicio de dicen que les deja para para poder ya acabó el fraude

Voz 0927 13:29 bueno cómo podemos evitarlo hay algo que podamos hacer los consumidores para evitar caer en este en este fraude

Voz 17 13:36 yo diría dos cosas la primera parte de mucho cuidado de dónde metemos nuestros datos bancario que sea entidades verificada in vamos relé que que sean conocidas y la segunda parte el factor de doble verificación que es el mensajito desde que lo mandan al móvil que la finalidad del duplicado de la tarjeta pues que si de otra manera a lo mejor con una tarjeta física de coordenada un reconocimiento por voz estar un poco atrás

Voz 0477 14:03 ya bueno entonces tampoco vamos a asustar pero que es un problema que venir detectando ya desde hace algunos años no tres cuatro años que esto está pasando

Voz 17 14:12 sí de hacer hace cuatro años aproximadamente y está diciendo la verdad que que que si está creciendo la operadora los sables ciento seis están poniendo las pilas y también lo consumidor

Voz 0477 14:21 para que está está publicitando

Voz 17 14:23 porque la verdad es que estoy la mejor claro

Voz 0477 14:26 Carlos Vico si tiene alguien que no esté escuchando a conoce a alguien que ellos mismo han sido aceptados que se ponga en contacto con vosotros no con con el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil no para que lo investigue

Voz 17 14:38 sí siempre cualquier vamos en cualquier unidad de la Guardia Civil interpone la denuncia se como se está haciendo y se investigaban muy dice Soler llegar a buen puerto ahora mismo toda la investigación esta están teniendo un buen fin así que yo les animo que ese ante cualquier problema aunque sea una cantidad irrisoria que nos lo dice

Voz 0927 14:54 cada día más ciber cacos y cada día más espabilados es siempre van por delante

Voz 17 14:58 es el problema

Voz 0477 15:01 sí muy bien Carlos Vico teniente del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil muchísimas gracias por atender la llamada SER Consumidor

Voz 17 15:07 es gracias gracias a vosotros adiós

Voz 0927 15:47 Juan

Voz 20 15:49 cuando Bourbon se mencionan

Voz 0927 15:52 admitir que son dos días sábado y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino en un ratito eh ya lo saben después lo el boleto de de toda la información de del día después A vivir que son dos días bueno este viernes se celebró el Día Mundial de la seguridad alimentaria inmejorable momento para plantearnos estamos realmente seguros con todo lo que comemos

Voz 21 16:15 me encanta

Voz 7 16:18 alimentación y nutrición

Voz 21 16:20 en letra pequeña

Voz 0477 16:22 están con nosotros esta mañana dos colaboradores habituales de Ser Consumidor que además saben mucho de todo esto Beatriz Robles muy buenos días

Voz 22 16:30 bueno si es casos tecnología de los alimentos

Voz 0927 16:33 pista nutricionista y está también con nosotros Miguel Ángel Urueña doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Miguel Ángel buenos

Voz 0477 16:38 días hola muy buenos días os pregunto está controlado de verdad todo lo que llega a las estanterías todo lo que nos llevamos a casa

Voz 0927 16:46 para comer pues tres

Voz 22 16:49 por Beatriz venga bueno tenemos que decir que desde luego la seguridad alimentaria en Europa en España ha dado un salto increíble en los últimos dieciocho veinte años los alimentos que llegan a los supermercados y que compramos en los circuitos son los canales legales de comercialización son seguros si tenemos que insistir en este mensaje otra cosa es cómo los manipula hemos y que hagamos luego en casa con ellos que es donde muchas veces cometemos los errores eso te escuchamos

Voz 0477 17:16 es que a veces comenzamos con Miguel Ángel hemos hablado muchas veces de esto ya no es el problema del producto en sí sino lo que hacemos con el producto como no manipulables como lo tratamos recordaréis el caso de los espaguetis de hace de hace meses aunque era la historia más vieja no

Voz 22 17:31 es alto si es desde el problema

Voz 0477 17:34 Miguel Ángel de todas formas tenemos que diferenciar un poco no productos que no son seguros que la yo creo que estamos en la época en la con mayor seguridad alimentaria de España y por supuesto de Europa otra cosa que esos productos que son seguros no San saludables pero eso es otra historia verdad

Voz 11 17:50 eso es otra historia como dije Beatriz pues los alimentos que llegan hasta nosotros en general son seguros todos pero otra cosa es el metro la elección que haga Murphy normalmente pues no hacemos una una pensión elegimos alimentos con mucha cantidad de azúcar con mucha cantidad de grasas de mala salida nutricional corán con harinas refinadas con mucho azar y al final eso es lo que está perjudicando nuestra salud no lo esos aditivos que tanto miedo nos dan o no esos químicos entrecomillas que se lo que nos da miedo sino esa elección inadecuada de alimentos que hacemos una alimentos insano

Voz 0477 18:26 porque Miguel Ángel y Beatriz

Voz 0927 18:28 de hablamos siempre eso lo decías de aditivos colorantes realmente que mucha gente que tiene muchos aditivos tiene muchos colorantes es que como este tipo de producto porque no tiene nada

Voz 22 18:39 bueno es que muchas veces se piensa que que los aditivos se echan a los alimentos sin ningún tipo de control y no es así es hay requisitos puso están además controlados sólo se pueden utilizar los aditivos que aparecen en listas aprobadas en en la Unión Europea y además tienen que cumplir tres condiciones que sean seguros que sean necesarios tecnológicamente que no induzcan a error al consumidor y en esas listas que digo además establece en qué dosis bien qué alimentos Ikea aditivos pueden usar en cada uno de ellos osea que está muy controlado otra cosa que está haciendo la industrias aprovechar ese miedo de los consumidores a su favor es cuando vemos esas dados esos reclamos de fin colorantes conservantes y vivos que al final estar tirando piedras contra su propio tejado usando

Voz 0477 19:31 oye pero hay polémicas vosotros sabéis que hay cosas que están ahí siempre que llevan coleando hace mucho tiempo los antibióticos no es que los pollos es que las reses es que es el de dar muchos antibióticos yo recuerdo que hice una entrevista a la directora general de la Organización Mundial de la Salud reconocía que estaban preocupados por la cantidad de antibióticos que se ponían a veces innecesariamente a a los animales y que de alguna forma llegaban a a los consumidores esto qué tiene de realidad porque últimamente se ve otra vez mucho en las redes

Voz 11 19:58 pues aquí hay que matizar es verdad que utilizamos Se utilizan muchos antibióticos tanto los ganaderos como los ciudadanos también nosotros en casa lo gritamos usamos de ellos y los utilizamos mal y lo mismo ocurre a veces en ganadería pero eso no quiere decir que la carne o la leche tengan antibióticos porque no lo tienen lo que pasa es que un mal uso pues fomenta la el desarrollo de resistencias bacterianas a los antibióticos y eso es lo que realmente es preocupante no es que los alimentos tengan antibióticos sino que eso es un mal uso pues puede genera esas resisten

Voz 0477 20:35 hoy a las presiones de las industrias muchas veces en este caso de los agricultores por ejemplo ganaderos llevan a que se pongan en el mercado determinados productos que vosotros decís que no son muy sanos en ese sentido sí que se que genera una cierta o ciertas inquietudes a los consumidores la leche cruda por ejemplo

Voz 11 20:51 sí sí así es al final todo se resumen poco en de poner lado con pedimos lo percibimos que lo naturales bueno hilo sintético lo industrial lo lo químico entre comillas es malo y al final pues es lo que vemos día a día pues como dices se ponen en el mercado leche cruda por ejemplo porque la percibimos como saludable y sana cuando en realidad entraña riesgos por otro lado pues nos dicen que eso que los el ciertos alimentos no tienen aditivos no tienen colorantes porque son químicos y son peligros

Voz 22 21:24 sí bueno yo tengo ahora mismo tengo delante el informe de de la versa sobre residuos de medicamentos veterinarios precisamente de de lo último que se ha publicado del año dos mil diecisiete lo que nos dice es que no conforme eso sea muestras que superaban los límites de de medicamentos de de antibióticos concretamente eran el perdón de todos no medicamentos el cero coma treinta y cinco por ciento de las muestras que el noventa y nueve coma sesenta y cinco por ciento de todas las muestras analizadas en la Unión Europea cumplen estrictamente la legislación lo que dice Miguel Ángel lo tenemos tanto miedo a los antibióticos que creemos que nos los están metiendo en la carne y luego vamos subimos leche cruda cúpula microorganismos que incluso en Estados Unidos hace unos meses hubo un problema muy importante de brucelosis por consumo de leche cruda ya tuvieran que buscar a personas enfermas en diecinueve estados porque además la bacteria de de la brucelosis era resistente a los antibióticos de primera línea es decir a al primer recurso que utilizamos contra ellos entonces estamos en una especie de locura que no sabemos muy bien por dónde tirar los consumidores a veces solicitamos au o demandamos a algunos productos que no sabemos muy bien que los estamos pidiendo para los percibimos mejores y muchas veces no es así

Voz 0477 22:43 ya luego hay cosas por ahí que bueno que están pululando que es la que Ahmidan algunos alimentos que que que tiene que ver con parte de cómo manipularlos y cómo hacemos por ejemplo unas patatas fritas no el anisakis cómo manipulados porque es un problema mucho más global no que nos pongan el producto hay esté repleto de anisakis sino también tiene mucho que ver con nosotros lo que decías al principio Beatriz que es como tratamos el pescado no sea porque esto es un no sé no sé cómo lo vais vosotros

Voz 22 23:09 sí exactamente el el anisakis sabemos que tenemos un problema con él sabemos que la mayor parte de del pescado que consumimos procedente de de capturas en en el mar está infestado con anisakis pero también sabemos cuáles son las medidas que tramos que que tomar la congelación en casa sí eh más de cinco diez en congelador de más de tres estrellas siempre que no vayamos a a someter el pescado a un tratamiento térmico de sesenta grados si lo combinamos a más de sesenta grados no va a haber problema

Voz 0477 23:41 cuánto daño cuánto daño Miguel Ángel Beatriz está haciendo el tema de los los bulos alimentarios verdad

Voz 11 23:47 sí pues yo creo que eso es en resumidas cuentas lo más peligroso entorno a la seguridad alimentaria lo que más preocupa no son los antibióticos no son los aditivos son los bulos y la desinformación que es lo que nos despista nos hace pensar pues eso que el anisakis

Voz 22 24:03 te va a matar cualquier otra cosa que dar muy peligrosa y hombre

Voz 11 24:08 que son retos en el tema de la seguridad alimentaria que ceban estudiando hice van bueno pues poniendo medidas para reducirlos a minimizar los pero vamos que en general pues ya digo los alimentos son seguros bueno pues hay que conocer también ciertos riesgos que existe para manipularlos en nuestras casas

Voz 17 24:27 más vale que también depende mucho oye

Voz 0477 24:30 para terminar en tu tu faceta de Beatriz de dietista nutricionista una cosita breve qué te ha parecido el último informe del café que habla de muchas propiedades importantes Si quita algunas cosas algunas dudas que había antes

Voz 22 24:44 incluso dicen que podemos tomar hasta veinticinco tazas de café al día sin ningún problema bueno no vamos no peca por Dios muchísima prudencia porque buena los primeros un informe de serlo sentado en la conferencia pero que todavía no se ha publicado en la revista científica ir luego que si lo que sí qué tramos es un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria diciéndonos que la cafeína es segura hasta cuatrocientos miligramos al día por pero por adulto entonces veinticinco tazas de café tienen bastante más de estos cuatrocientos miligramos entonces de momento prudencia

Voz 0477 25:21 prudencia muy bien pues Beatriz Robles tecnología de los alimentos y dietista-nutricionista Miguel Ángel Urueña doctor en Ciencia Tecnología de los Alimentos como siempre muchísimas gracias por arrojar unos tanta luz y muy concretamente sobre Seguridad Alimentaria que es algo que nos preocupa siempre un fuerte

Voz 23 25:36 trazo el domingo para los dadas ha dicho la verdad sin

Voz 24 25:41 críticos sin azúcares añadidos bajo en sal sin grasas sin lactosa sin efectos secundarios

Voz 25 25:51 con Jesús Soria cómo está ayudando muchísimo extremo

Voz 0927 26:24 bueno ya saben denunciado algunos fraudes alimentarios algunos tenían que ver con la Seguridad Alimentaria con nuestra salud y otros muchos con engaños fraudes incluso estafas lo último y polémico ha sido su estudio de protectores solares especiales para niños más de cincuenta de de protección entre otros resulta que aquí según sus datos algunos de dos marcas muy conocidas y prestigiosas pues la información que dan precisamente no es muy fiable las cuentas claro Enrique García muy buenos días hola buenos días

Voz 0477 26:57 a su qué tal muy bien hoy el estudio que aclara primero no es un estudio sólo de vosotros sino de un montón de eso

Voz 0927 27:03 el consumidores de toda Europa

Voz 16 27:06 pues efectivamente se trata de un estudio habitual en ocu y de que cuando llega el verano pues analizamos diferente cada año diferentes gamas de producto de protección al sol no este año tocaba la factor de protección más de cincuenta Icon la indicación claramente pediátrica no dirigida a niños lo hacemos como siempre en colaboración con diferentes asociaciones de consumidores que nos ocupamos como bien conoce y no a través del hice RTL International Consumer inicial festín que agrupa a las asociaciones qué hacemos análisis comparativo esto muy sencillo entre todos no sale más barato hacemos sinergia juntamos recurso podemos llega a más estudio en concreto diecisiete participaban en este estudio con

Voz 0477 27:57 muy bien lo que has salido que es por todo lo de la polémica aparte

Voz 0927 28:00 formación que invitó a los usuarios

Voz 0477 28:02 oye antes pues que vean los resultados para ver si las cremas que compran habitualmente son mejores están mejor están peor pero lo que ha salido es que dos marcas de prestigio sobre todo una is Dean concretamente este producto y protector pediatra que dice que protege cincuenta realmente vosotros es decir que la protección es quince y en el caso de Bavaria infantiles Pray protector que en vez de cincuenta protege treinta Isaiah o como decía Coll la leopardo

Voz 16 28:30 pues efectivamente esos son los datos que insisto son los datos que certifica acredita un laboratorio eh ha acreditado por supuesto cumpliendo la normativa incidiendo la metodología que Si la norma ISO y es que cuando te pone analizar factores de protección un laboratorio acreditado está obligado hace y esa metodología como bien señala en estado en marcas Evan esa circunstancia el el factor S P F pues en el caso de David Dean pues el el etiquetado dice que te tiene que en informar en número y también en letra es decir más de cincuenta protección muy alta pues en este caso la protección debía ser media no llega a quince en el caso de Bavaria bajaba un escalón aunque su protección en la mayor tenía que bajar al al escalón de protección media cuando en realidad estaba publicitando una protección

Voz 0477 29:28 habla

Voz 0927 29:28 bueno estamos hablando con con Enrique García de Okur sobre este estudio ahora hablamos otras cosas porque esto más o menos algunos de los datos seguramente que ya los conocen pero nosotros hemos intentado hablar con otros profesionales que tengan que ver con el sector pero miren la Academia yo le dermatología declinado nuestra invitación es Dean la firma directamente afectada ha declinado nuestra invitación

Voz 26 29:49 la asociación que agrupa a las

Voz 0927 29:53 de todas este tipo de productos y la Asociación Nacional de perfumería cosmética sí que dijo que iba a estar en el programa pero al final de verdad creemos que es que directamente es que no han podido porque todo este lío porque ponen el foco en los medios y en vosotros no se fían de bueno los estudios vuestros estudios una de las cosas que se dice concretamente estampa es el estudio de los protectores solares infantiles publicado por no cumple ninguno de los requisitos de la investigación científica actual

Voz 16 30:22 eso es rotundamente falso eh y además mira nosotros estampa le queremos decir una cosa aparte de montar hubo acusaciones por supuesto ya podría si lo mismo requisito científico que les dice a OCU a todos los hindú los estudios que utiliza la industria para publicitarse verás cómo se quedaba sola vienen ya nosotros le pedimos a estampa que exige a los mismo riguroso criterios científicos que nos pide paso a todos eso estudio o estudio si yo que permiten hace en alegaciones a esta a las empresas la hora de su publicidad un poquito vamos a utilizar la misma vara de medir impuestos a medir estampa no dice la verdad cuando dice que nosotros no publicamos la metodología que desconocida para nada es absolutamente conocida es idéntica Jesús la misma que utiliza ahí Dean en su estudio por tanto son lo mismo

Voz 0927 31:24 es que dice dice más o menos lo mismo en la línea mira les hemos invitado y repito no han querido intervenir porque entre otras cosas ya dijeron algunos algunas cositas aquí en en esta misma emisora en esta misma cadena concretamente Juana ya que es el consejero delegado de

Voz 0477 31:41 days dile escuchamos que es número

Voz 10 31:44 el presente de manera fidedigna la protección en condiciones reales pues pues a veces podría ser que sí a veces puede ser que no me imagino cuando hay discrepancias nosotros podemos decir que la protección real que da al producto es superior a del quince con total seguridad

Voz 23 32:04 ya pero entre un quince y un cincuenta verdad Carla y sobre todo la piel de los niño un niño factor de presión cincuenta confiado en que la publicidad

Voz 16 32:15 el el etiquetado dice yo que son quince pues oye una una diferencia importante de ahí que nosotros pidamos la retirada mira esas palabras se califican por sí sola no nosotros también queríamos porque dentro de los bonitos calificativo que no dedica estampa dice que uno tiene el personal técnico capacitado suficiente bueno pues lleva razón pero es que nosotros gracia a los socios de OCU tenemos los recursos suficientes para acudir al laboratorio acreditado que por supuesto cuentan con el personal técnico especializado

Voz 0477 32:49 pero Enrique

Voz 0927 32:50 eso sí pero Enrique es una de las cosas que os critican que no decís que laboratorio por qué no decirlo laboratorios

Voz 16 32:55 hombre claro por eso no tiene una explicación muy sencillas es un y tú la conoces muy bien y lo siento

Voz 0477 33:00 el caso de los oyentes nosotros queremos

Voz 16 33:02 anticipar el anonimato del laboratorio por qué porque no es la primera vez que la industria de este y otros productos de otros punto en general toman represalias contra los laboratorios que contrata con las

Voz 15 33:15 si de consumidores los oyentes tienen que

Voz 16 33:18 no sé que nosotros contratamos laboratorio una vez al año estos laboratorio viven prácticamente de la industria no es la primera vez que hemos ido con nuestro dinerito por delante con nuestro estudio el laboratorio ha declinado amablemente no hacerlo por miedo a las represalias por tanto nosotros queremos garantizar por encima de todas las cuestiones ese anonimato hizo hace que lo publique emo sólo ese detalle fíjate ellos nunca hacen referencia a qué o Cuno publicita laboratorio a ellos lo lo lo que más insiste siempre en este u otros productos es que OCU diga cuál es el laboratorio y nosotros lo que queremos es preserva su identidad para evitar presiones que las ha habido en el pasado

Voz 0477 33:59 bueno yo he dicho en el videoblog

Voz 0927 34:02 en mi arranque que el que no esté contento el que se sienta dañado evidentemente que vaya a los tribunales que que va a hacer ahora el Ministerio de Sanidad porque a mí me han preguntado que está hablando con mucha gente esta semana de este asunto y me dice no sanidad pero sí que Sanidad no va a hacer nada

Voz 23 34:16 a ver nosotros mi opinión a su salida a un cajón

Voz 16 34:20 y nosotros queremos que no en la en este caso la Agencia Española de Medicamentos el propio sanitario que es la autoridad competente tienen que valorar los resultados de OCU por supuesto eh no puede sancionar directamente a la empresa con el resultado tendrá que hacer su prueba pero lo puede hacer lo que ha hecho por ejemplo la agencia Belga como homónima retirar cautelarmente el producto si evitar pues que que haya un un daño y luego pues que ahora los análisis que verifique que tome la decisión que tenga que tomar nosotros lo tenemos claro insulto ha señalado antes

Voz 23 34:54 están ahí los tribunales cada vez que ocurre porque no cuántas veces son de denuncia

Voz 16 35:00 ah pues mira cuatro veces eh las últimas más reciente fue con el tema de la aceite de oliva dos con la leche una una más antigua de aceite de oliva hace muchos años

Voz 0477 35:12 quién gana

Voz 16 35:13 por supuesto siempre ocurre con sentencia que son que son de verdad Palma calas con sentencias que dicen que nosotros hacemos nuestra labor de verificar la información que publica información veraz mira yo le quiero decir a los oyentes o cuatro los análisis en un laboratorio acreditado en contra de lo que digan OCU ha comunicado de forma previa a las empresas a todas la Kun le ha comunicado su resultado hombre no le vamos a dar la competencia su resultado hemos recibido en su informe lo hemos valorado en laboratorio ha valorado y ha dicho que no resultaban Ian te de publicar hemos mandado los resultados a la Agencia Española de Medicamentos y luego en su como vosotros como este programa nosotros cumplimos nuestra sagrada función de informar a los consumidores ocu este programa nos dedicamos a eso a informar de forma veraz independiente y objetiva a los consumidores y eso vamos a seguir haciendo siempre

Voz 23 36:11 pese a quién le pese bengalas

Voz 16 36:13 críticas de donde venga coincido

Voz 0477 36:16 me van a asustar Enrique García portavoz de OCU muchísimas gracias y cuidado con las cremas que todas este verano eh

Voz 16 36:21 igualmente gracias hasta llegar a creer

Voz 0927 36:24 brazo

sientan Realmente divo con la bien

Voz 0927 37:15 con estos capitanes tapones que tenemos en casa eh cuidado con las cremas que les damos el informe todo en la página web de OCU unos vamos al mundo apasionante y a veces contradictorio y a veces sucio

Voz 2 37:28 en las redes desde el consumo

Voz 0927 37:34 Sonia comentarios en las redes buenos días

Voz 28 37:37 pues hemos tenido muchas reacciones positivas a nuestro Especial del Medio Ambiente de la semana pasada y por supuesto muchos comentarios como por ejemplo a la propuesta de PP Vox de quitar Madrid Central Ana María Muñoz dijo que encajan mejor en mil novecientos cincuenta que en dos mil veinte years comentó que hasta que venga la Unión Europea inocencia

Voz 0927 37:56 con el que se ha demostrado que ha bajado muchísimo la contaminación pero bueno

Voz 28 37:59 respecto a los plásticos ahora Toñi Reina comentó que habría que prohibir a los supermercados a no tener tanto plástico en sus productos pidan Navarro felicitó a la pareja que vive sin plásticos al igual que Alejandro Castro que les aplaudió dijo que su sacrificio dedicarle tanto tiempo a hacer sus productos como

Voz 1365 38:16 eh los geles las pastas de día

Voz 0927 38:19 de pronto tendremos a esta pareja porque han sacado hace nada un libro y queremos hablar con ellos imaginan cómo se llama eso vivir sin plásticos en la encuesta que tenemos frente a esta semana

Voz 28 38:27 crees que disfrutamos de seguridad alimentaria total mucha bastante poca las

Voz 0927 38:33 Ana pasada Nouveau secciones por el especial de Medio Ambiente pero nosotros sí colgamos en nuestra web la encuesta que planteábamos

Voz 28 38:40 contribuye en el día a día mejorar el medioambiente el cincuenta y cuatro por ciento de los que han votado contribuyen algo el treinta y dos por ciento en el día a día ayudan mucho y tan sólo el cinco han reconocido que no contribuyen no

Voz 0927 38:53 bueno está claro que hay que mejorar bastante en este terreno bueno no vamos a dejar de dar los datos de la Encuesta de hace quince días venga que era

Voz 28 38:59 que planteamos como compras habitualmente en comparación sin estudios decía que el noventa y uno por ciento en la gente usa el efectivo en nuestra encuesta salió todo lo contrario el sesenta y dos por ciento compra con tarjeta Il treinta con efectivo

Voz 0927 39:12 vale Sonja muchas gracias venga nos vamos ya a las a las web hablamos hablábamos antes del fraude de las tarjetas SIM por mucho cuidado con el spam telefónico no os llaman devolvemos la llamada y ojito porque muchas de estas llamadas el a estamos haciendo realmente a Costa de Marfil a Ghana Nigeria a Albania Bosnia es de decir que si los teléfonos comienzan con dos dos cinco dos tres tres dos tres cuatro tres cinco cinco o tres ocho siete os puede salir muy caro pero lo contamos ya porque hay una a precisamente para evitar estos fraudes

Voz 1365 39:45 el mundo mundo agua Alberto Jane buenos días

Voz 11 39:50 hola días creador de la aplicación

Voz 1365 39:52 tal bloques en primer lugar en la podía explicar un poco

Voz 11 39:55 lo que es una aplicación gratuita lo que decíamos está totalmente disponible para hay como para Andre

Voz 1365 40:01 aquí cómo funciona

Voz 11 40:03 bueno el usuario que complicación ya está bloqueando automáticamente todos los teléfonos spam que tenemos registrado y que han sido detectados puede estar haciendo llamadas que a lo mejor no el uso no ha permitido ahora con consentimiento previo

Voz 1365 40:16 por lo tanto es la aplicación quién bloquea automáticamente los números no correcto ir cuántos números de teléfonos para tenis identificados aproximadamente

Voz 11 40:25 el más de un millón ya suman de España en el mayormente pues bueno suelen ser empresas de telefonía y luego bueno hay también en España quitar algunos intentos de estafa por por teléfono a como comentaba nuestros teléfonos la aplicación al instalar ya los bloquearía automáticamente usuarios

Voz 1365 40:41 muy cara cuando se actualizan los bloqueos

Voz 11 40:44 el usuario puede bloque actualizar la lista de bloqueos cada día te quiere aunque de todas formas que la aplicación funciona digamos como un antivirus que cada vez detectamos no usted bueno spam el usuario ya sin hacer nada en la actualización se actualiza automáticamente irreconocibles acogieran los nuevos números estamos

Voz 1365 41:03 también se puede buscar ese número en la aplicación para saber si es spam o no verdad

Voz 11 41:08 correcto en la aplicación ayudados piel de búsqueda Swayze está seguro de a lo mejor un número de teléfono extraer todos los seguro puede buscar información la aplicación y ver que tiene otros usuarios es lo que opinen otros usuarios en la experiencia en estos usuarios con de teléfono

Voz 1365 41:22 pues Alberto Jorné creador de la aplicación Cal bloqueó muchas gracias muchas gracias un saludo

Voz 0927 42:00 bueno antes de los oyentes nos vamos a pasar un buen rato haciendo preguntas Un tipo

Voz 31 42:10 todo menos evangélica en la mano derecha y repita el juramento juro ante Dios Todopoderoso que el testimonio que voy a prestar es la verdad toda la verdad y nada más que la verdad su nombre

Voz 4 42:21 Juanma Iturriaga Itu muy buenos días buenos días Juanma Iturriaga escolta de baloncesto mítico presentador ahora en la radio en las ondas todavía te suena eso de y tú y tú y tú me resuena me resuena mañana el TS empezamos cuántas veces hasta reclamaciones tres veces un nuevo talla L pesa entre cuarenta y cincuenta entre cincuenta y sesenta o entre sesenta y setenta entre cuarenta y cincuenta al fallar sólo podía gramos cuánto vale un kilo de pollo

Voz 32 42:55 bueno depende de mí bien

Voz 4 42:58 el pollo el pollo industrial

Voz 33 43:00 sí yo creo que puede ser tres

Voz 0927 43:03 cuatro kilos cuatro euros que mirar más en los alimentos la grasa que llevan el azúcar o la sal

Voz 34 43:08 pero en los seres vivos la posible

Voz 4 43:11 la ciudad que ha tenido el otro

Voz 34 43:13 lo pues sí azucarillo sobre todo grasa

Voz 0927 43:15 sí notan cobra un plato en la factura de un restaurante que haces lo dices eso te haces el loco no va basó nunca siempre

Voz 4 43:23 me ha pasado me ha pasado que me hayan cobrado de más de menos no te quejes si eso siempre

Voz 0927 43:29 coges la fruta en la tienda con guantes los sin ellos

Voz 4 43:31 normalmente con guantes de reconocer que alguna vez y voy sin prisa igual no soy del todo limpios tienes un yogur caducado diez días quince días me lo hubiera conocido el pecado gastronómico que tener de vez en cuando no sé si es pecado no pero los huevos fritos yo por mi comer a dos huevos fritos diarios durante toda mi vida ahí creo que para mi colesterol no sé si es muy bueno Colacao Kuyt que prefiere excluir gazpacho salmorejo gazpacho comerá has hamburguesas de laboratorio que ya están ahí no creo has comido bichos salmonetes gusanos sí presente dos temporal

Voz 33 44:09 las de supervivientes en islas

Voz 4 44:12 paradisíacas pero desiertas ya alguna alguna hormiga me conmigo

Voz 0927 44:15 sí

Voz 32 44:16 ropa de Marco locos entre medio

Voz 4 44:19 los mide uno noventa y seis que es más barato invitarte a comer o completo entra

Voz 0927 44:23 sí

Voz 4 44:23 es más barato invitarme a comer siendo caro el más barato invitarme cuando compre ropa Mirasierra de tintos y la puedes lavar en casa no compramos menos y me gusta o no nada más un precio El precio de compra productos falsificados limitaciones no no creo salvo que me la cuelen no creo que te llevas a los hoteles Últimamente me llevó la crema

Voz 0927 44:44 albornoz no porque claro canta mucho sería otra madre

Voz 4 44:47 no nunca lo ni siquiera cuando era más joven de quién te decían más del Banco del seguro de la compañía eléctrico del operador de telefonía e de ninguno de los cuatro especialmente cuando te llama algún comercio al por teléfono cuelgas directamente Le atiende no normal normalmente no lo cojo nunca porque por la el reconocimiento llamada son números que no conozco no cojo nunca alguna vez de esto que creía que era otro número de pillado ahí no procuro hablar como mucho veinte segundos un lo siento sabes la comisión que te cobra el banco por las tarjetas yo creo que sí me cobra American Express creo que son ciento cincuenta euros al año la sota yo creo que son gratis todas las que tengo comiendo con tu pareja aguas apenas lo dejas móvil lejos no whatsapp apeó pero tampoco dejó el móvil lejos cambiar las claves del teléfono del ordenador de vez en cuando os siempre la misma cuando se nos olvida y la tengo que cambiar y no me queda más remedio pero no es uno dos no no soy especialmente cuidados tampoco soy descuidado pero no es especialmente cuidados a la red de reciclar botes bolsas papel vidrio CSS si tengo vivo mi mujer es una activista ecológica hay por por convencimiento y por la cuenta que me tiene soy bastante

Voz 0927 46:00 vas a una cafetería te dan el café frío pides otro

Voz 4 46:02 dejas que te lo calientan en el microondas no pido otro que te parece lo primero que te viene a la cabeza caro carísimo super caro algunos algunos trajes nos de chaquetas a una chaquetas que que me gusta Ny estoy de repente miras el precio ahora cuatrocientos pavos sita hilos bolsos el otro día quise comprar un a mi mujer no se lo compré porque me gustaba hacer una pasada prohibitivo

Voz 0477 46:27 para el fútbol dicen cervecita patatas fritas aceitunas queso para ver baloncesto

Voz 4 46:32 bueno él mismo se lo mira patata la patata la aceituna en la cerveza y en el descanso un poquito de jamón vale

Voz 0927 46:41 y que deberían declarar Patrimonio de la gastronomía un chuletón la merluza a la bilbaína la paella o el cocido madrileño nada

Voz 4 46:48 el chuletón chuletón de los mí si un kilo

Voz 0927 46:52 cae en una comida o no hombre

Voz 4 46:55 igual que depende depende depende si depende del tiempo que lleve sin comer Carme B que eso ahora no no no consumo como antes pero si está o una semanita o así sin comer carne bueno entra todo Juanma López Iturriaga y tú muchísimas gracias a placer tenerte aquí en Ser Consumidor

Voz 0927 47:15 te escuchamos ofertas todo compré por Internet y ahora nadie sin teléfono al que tengo derecho con no online y nunca me ha llegado el pedido

Voz 5 47:27 viaje seguro y la Agencia se lavan las manos

Voz 2 47:31 sus consultas tus dudas somos el altavoz de tus denuncias nuestros asesores jurídicos te ayudarán a

Voz 35 47:39 ver la empresa Time devolverle de inmediato los cargos presentarle una reclamación inmediata que hay que solicite por escrito a la cancelación de sus está no esto es un estar aquí que podemos reclamar a la propia compañía ahora protegida que Consumidor

Voz 0927 47:54 Jesús Soria Francisco Ferrer días

Voz 18 47:58 hola muy buenos días asesor jurídico de Facua mediante recuerdos para ti Rubén Sánchez

Voz 0881 48:02 sí

Voz 0477 48:04 venga empezamos ya con el primer caso que vamos carga

Voz 0881 48:08 dos ahí este oyente se queja de que su operador le hacen ofertas gratis que luego se lo empieza a cobrar y ahí vienen los problemas llama Joaquín Santos

Voz 12 48:18 con Vodafone luchando hace poquito tiempo pero ya es la segunda nacen con me ofrecen algo late la fibra por ejemplo me están ofreciendo

Voz 4 48:28 y luego tengo luchar para que el contrato

Voz 12 48:32 lo que para audio me lo tener ya en la segunda solicitud que ha hecho que me en inglés

Voz 26 48:37 el problema Francisco Paco

Voz 0927 48:39 es que estos son los las ofertas las que te hacen por un mes tres meses y luego muchas de esas olvida no tiene tiene eso

Voz 18 48:45 trampa no digo yo por supuesto

Voz 15 48:48 las veces aquí lo que falta es transparencia o directamente que te engañan no así declaro entonces desgraciadamente esto es demasiado frecuente y por eso las telecomunicaciones ocupan la cúspide reclamaciones que pida por correo electrónico por teléfono si lo pide por teléfono que leí en un número de referencia el contrato por escrito tienen derecho a tener su contrato obviamente que reclame a su compañía el cumplimiento del mismo de esa oferta solicitando la refacturación correcta indicando las cantidades indebidamente cobradas in sí sí no cejan en su empeño de cobrarle lo que en teoría es gratis a la Secretaría de Estado para la Agenda Digital a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones que sentenciara pues lo más probable que el operador debe cumplir el contrato y por tanto red factura las cantidades de forma correcta

Voz 0927 49:39 varios teleco punto RG punto es o nueve cero uno tres tres seis seis nueve nueve eh para los que tengan interés

Voz 0881 49:46 qué podemos hacer cuando los llaman en nuestro teléfono reclamando una supuesta deuda de una supuesta hermana

Voz 36 49:52 la mirada mi nombre Rafael tengo un problema con una asesoría jurídica que lo que dice Valencia tengo el teléfono se llama en Hesse nada más que hacen Moll estarme al con llamadas de teléfono a todas las horas del día hay durante meses llevan molestando me le he dicho por pasiva y por activa de que no me vuelvan a molestar preguntando están preguntando por una tal María del Rocío que dicen que mi hermana les he dicho que no tengo nada que ver que en que no sé ni Inés irá más que hace molestar me hizo y que le he dicho que la aquí los iba a demandar y me han dicho al que a la que tiene que demandar es a su hermana se creen que mi hermana pero no no dejan de de molestar me qué puedo hacer

Voz 0927 50:31 Paco es intolerable esto eh

Voz 18 50:34 es raro que te acosa malo pero que te estén acosando cuando ni siquiera tu hermana amor ya es la leche el cargo que te llamen ya par tu hermana costarles

Voz 15 50:44 llevado llevado algún tema aparecido hoy aquí lo practico pues como se estimo bloquear la llamada para que no vuelvan a molestar is seguidamente lo que tenemos que hacer es un escrito a la empresa y diciéndoles claramente que nos oponemos a que traten nuestros datos personales E inmediatamente también una denuncia contra esa empresa ante la Agencia Española de Protección de Datos

Voz 0477 51:07 que suelen poner además multas importantes no

Voz 15 51:09 sí claro es que esto es un tema que que bueno es demasiado frecuente que te molesten pero que es que encima que molesten por una supuesta deuda de otra persona eso ya es el colmo vamos eso ya he jugado de guardia clama