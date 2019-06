"La elegancia está reñida con la comodidad"

Voz 1307 00:00 Lorena tiene rodado buenas tardes qué tal cómo saludar

Voz 0313 00:02 pese al catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid autor de La soledad del país vulnerable con el que hablamos ya hace un tiempo

Voz 1 00:09 quién en en La Ventana estamos ante afirma en el libro por cierto mañana vaya a mira qué bien esto es una cuestión de de de machismo

Voz 0313 00:18 es una cuestión de protocolo de de de costumbres que es exactamente conocer la sociedad japonesa movida muy a fondo más a decir lo que todo conjunta no anula

Voz 2 00:26 la chismes decir por supuesta la idea de la mujer sumisa etcétera que pueden asumir una serie de jamones y luego lo que pasa es que también en Japón son muy protocolarios en ese tipo es decir el cumplir los hombres tienen que ir con el traje y las mujeres por por supuesto con las mujeres es más estricto es decir como un hombre con traje de chaqueta etcétera de corbata ya le vale no la mujer tiene que llevar el uniforme la la maldita etcétera no y luego el famoso

Voz 0313 00:50 pero es muy general esto es en muchas empresas ocurre en muchos lugares o hay alguna que ya se está empezando a salir del

Voz 2 00:57 carro dime que las grandes empresas lo todas yo te digo me acuerdo una vez cuando éste llevaba año y medio sin estaban Japón y vine aquí me acuerdo llega un banco mujeres en vaqueros digo pero qué es esto es decir que no en en un bando en cualquier sitio a una mujer y un hombre tienen que ir obligándole no es gana uniformados también eso es muy es muy en ese sentido muy protocolario y muy estrictos en esa idea de cumplir esa normativa porque esto gracias vente no es que sea una leyes una normativa por decirlo una forma un comportamiento típico etcétera que es asume pero tienen que yo

Voz 0313 01:29 pero siguen siendo tan estrictos au insisto eh hoy una ventana medio abierta ya de empezar a relajar

Voz 2 01:34 de costumbres si por curiosidad no yo para mí es una de las cosas que en esta nueva era que va a haber en Japón este Japón formal chico tiene que cambiar pronto tarde no fíjate es que ahora hay por ejemplo una norma claro la idea antes se decía que el hombre tiene que ser un sala alemán la mujer una o no es decir el sale man el hombre que tiene un un Sara que tiene un trabaja en una gran empresa que más menos tiene la vida asegurada la Illa o en la Office Lady la que está de alguna forma para servir el café etc que luego también se pueden ir a las seis mientras que el hombre también tiene que estar hasta las tantas de la noche bien ese es un poco la idea del la ya típica Press que este está cambiando entre los japoneses también y ahora por ejemplo fíjate incluso entra en las en las estadísticas lo que sea el frita no frita no bien qué significa pues chico los la gente joven que ya no tienen esa ambición de tener hijos tener una casa etcétera no sino que se plantean bueno pues mira yo tengo trabajará estos días y entonces trabaja en varios días los otros Japón tiene la su vamos tiene la suerte es esta gente de que ten en cuenta que como hay prácticamente pleno empleo pueden trabajar en él cuando les apetezca entonces este movimiento del frita empezó con gente que cierra con la crisis económica era más difícil pero claro están demuestra que muchos chavales jóvenes muchos chavales jóvenes que dice oye mira yo eso a mí lo de todas las mañanas al trabajo no me dice mucho

Voz 0313 02:48 ni mucho menos con tacones Lorenzo Caprile buenas tardes

Voz 1307 02:50 es como está Lorenzo qué tal amigo pues con mucho pero bien

Voz 0313 02:57 está pensando con lo último que comentaba a Florentino que claro al final la moda sea la que sea vivamos el tiempo que vivamos no deja de ser una consecuencia hay un reflejo de la sociedad hay un movimiento en Japón donde chavales jóvenes Nuevas Generaciones están intentando pasar de en fin de estrecheces y protocolos de otra manera y eran otras cosas no

Voz 1307 03:17 pero vamos no te quepa duda todo esto que estabais comentando de Japón me recuerda muchísimo a las benditas leyes de la monarquía española que nadie cumplía se prohibe llevar cuellos de Villa full a mi amigo conllevaba se prohibe reclamar con perlas y los reclamaba pues las reglas heces sobre la ropa son también a nieva pero otra cosa es lo que se cumplan dicho esto pues la sociedad japonesa yo no la conozco tanto como el profesor pero sí es una sociedad muy estricta muy protocolaria sí costará introducir pequeños grandes cambios pero yo creo que eso está ahí porque las nuevas generaciones lo vemos en España tienen una manera de vestir y de presentarse al mundo radicalmente distinta a la que teníamos nosotros a su edad

Voz 0122 04:13 sí me parece fenomenal porque la ropa

Voz 1307 04:15 no está para eso para evolucionar al mismo tiempo que las costumbres sociales

Voz 0122 04:20 oye Lorenzo pero por cierto es

Voz 1307 04:22 tú eres Montse yo soy

Voz 0122 04:26 tú eres

Voz 1307 04:27 era una cafetería volvió a ver esa así Aller

Voz 0122 04:32 a ver esto hay que contarlo contamos Celestin in town estime el por favor Caprile como cuenta es lo que estime nos estamos hablando con un hombre que rompe los códigos y las etiquetas porque Caprile donde que da igual que es un palacio o un museo una humilde morada él va con sus chanclas súper cómodas o con sus zapatillas

Voz 1307 04:55 no hay un poquito más vestidito detenido un evento precioso en el Teatro Real presidido por su majestad la Reina inédita que presentaban un cortometraje en contra de los plásticos en el mar

Voz 0313 05:09 a mí sí me tengo que arreglarme

Voz 1307 05:11 poquito hoy no estoy en chanclas mono sí pero

Voz 0122 05:14 te conocemos en chanclas en todas partes pero déjame que te pregunte una cosa Lorenzo desde hace dos años yo veo en las pasarelas de moda de Al de alta costura a una tendencia a usar zapato bajo

Voz 1307 05:26 no voy a patillas Montse detrás de tal que esa eso ya lo creo que fue Carolina de Mónaco en en hace dos o tres años en un Baile de la Rosa con un traje de Chanel espectacular y que ella iba con sus sus deportivas de lujo si eso está ahí

Voz 0122 05:46 hola chico que vosotras no

Voz 1307 05:49 sufrir con los tacones pero lo menos que puede elegir que la que quiero que sufra Illa que no pues que no va a mí me parece bien

Voz 0313 05:57 pero entonces Lorenzo lo de lo de la comodidad por un lado la elegancia por otro como lo cómo lo casamos como como se sabe

Voz 3 06:04 sí sí la elegancia

Voz 1307 06:07 tendida desde un punto de vista clásico y académico pues siempre ha estado muy reñida con la como mira ahí tenemos la gran el señor Armani en los ochenta que nos enseñó a vestir para el trabajo una manera elegante pero más informal más desenfadada que coincidió con el famoso eslogan de Adolfo Domínguez de la arruga es bella que salíamos de cuarenta años fue planchado sirve que te encorsetados bueno pues fue ese canto a la libertad decir que yo no ir con un traje arrugado oí súper patrones bueno que esté metiendo al que un anglicismo sí me regaña fenomenal pero el concepto de elegancia clásica siempre ha estado reñido con el concepto de comunidad pero eso ahora también está cambiando no te te repito gracias adiós y gracias a la gente joven hice yo puedo seguir exactamente igual de eficaz y de bueno y de profesional en mi trabajo sin necesidad de ir con un cuello almidón no me respirar y con una corbata

Voz 0313 07:14 además está y además está la mirada también Lorenzo la mirada hay más cosas es decir un un un hombre podía ir con unos vaqueros negros y una camisa negra estar como Dios y otro trajeado que no sé que hay dice bueno parece que hay disfrazado

Voz 1307 07:26 bueno hay también depende mucho del del físico que esa es otra de las grandes revoluciones que ha habido en estos años

Voz 3 07:34 ahora mismo la moda está está yendo por un camino en el que no

Voz 1307 07:41 cuenta muchísimo tu aspecto físico si vas al gimnasio si tiene ya está alimentación Si llevas una vida saludable hace unos años la moda servirá para cubrir y mejorar esos posibles defectos físicos que tuviera ser humano y ahora es todo lo contrario lo que quiero es enseñar que me estoy dejando un pastón en entrenadores

Voz 0122 08:02 tú también ya no hay forma de tapar las lozas que se caro

Voz 1307 08:07 no porque las losas ya son muy políticamente incorrectas no lleva mes mal comer hidratos de carbono y los aceites estos como se llame Ny también eso son mensajes mensajes sin palabras que uno

Voz 0313 08:24 sí señor pero entonces Florentino en Japón esto esto estos elementos que ha introducido Lorenzo Caprile en el en el debate de decirle a la evolución de la moda de todo esto también se tienen en cuenta o no os siguen anclados en cierto cierto esto pasan las empresas o en otros ámbitos también usa los colegios por ejemplo tienen que ir también con su uniforme y su cosa bueno

Voz 2 08:45 cuál es el si te cuento y además lo sufrió mi hijo así

Voz 0313 08:47 no hay por ejemplo fíjate tienes

Voz 2 08:50 si tú no tienes el pelo negro como lo tienen la mayoría tienes que llevar un certificado porque está prohibido que lleves el pelo teñido de mi hijo por ejemplo tenía chico con catorce años puesta a una pulse edita aquí la la obligaron a quitársela y luego fíjate otra cosa que ya me dejó fíjate yo leí Amy yenes que tenía en el móvil pues para si había algún problema entonces una chica debió que había comprado algo algunas supermercado se lo dijo al profesor el profesor lo dijo que no podía tener nada de nada pero nada de dinero porque claro es que ellos son los responsables hasta que liga hasta que el niño vuelve a casa no bueno pero claro no yo se lo dije que lo llevara lo miran se llene eso sí

Voz 0122 09:32 decir eso pero sí sí

Voz 1307 09:36 quizá disciplinaria collage tampoco me parece tan vale tanto ni tan calvo yo ya que tocase el tema del uniforme del colegio yo fui feliz en el colegio comió un informe fui feliz uniforme yo estoy yo llevaba Mata guarda pero bueno yo llevaba porque me queda o cuando termine mi mono muy Pacho vistiendo oí toda mi energía mi clienta tontamente igual mañana levanta el fin no tener que pensar ni llevar siempre la misma ropa pues a mí me hacían un favor qué quieres que te diga

Voz 0122 10:12 oye por cierto de todas formas en Japón y que contar que convive esa forma tan tradicional es verdad con con la gente más va van más vanguardista en algunos barrios

Voz 1307 10:22 no es como se llama entonces personajes como mangas como

Voz 0122 10:26 a John Barrymore incremento es otro si se siguiente por si no varían por la antes que a la gente que realmente hace obras de arte con los con el vestido si no van que que a todos los es decir eso que vienen aquí a los que vienen aquí os japoneses que vienen aquí japonesas las veces paseando alguna cosa que tengo donde han sacado esto de todas maneras una esquina se ven te diré que lo de la obligación de llevar tacones yo os he contado alguna ocasión que yo trabajé de azafata y nosotros llevábamos en el uniforme obligatoriamente zapatos de tacón y luego para trabajar en el avión que sonoras recorriendo el paseíllo sube baja con todo lo que suponen eso entonces ya os unos zapatos planos que sólo podíamos utilizar dentro del avión cuando salías obligatoriamente has que lleva el zapato de tacón yo no sé si eso ha cambiado no

Voz 1307 11:15 yo creo que ha cambiado Montse que hay muchas una línea hay no recuerdo cuál es su nombre hay una línea aérea aquel uniforme es igual en los chicos y las chicas que son unos pantalones vaqueros completo no no no me quiero equivocar pero es una de estas de bajo coste yo creo que eso también está cambiando el conseller es lógico va a ver cuando se fue daron las líneas aéreas viajaré

Voz 4 11:42 un lomo claro pues aquí

Voz 1307 11:44 hay los que iban querías que te atendieran pues señoritas maravillosas no había chicos era pues eso pues como vivir un sueño yo recuerdo que una de de de es de las de las condiciones de Iberia era la altura a un metro setenta y o Minogue una metro sesenta y cinco ahora creo que eso gracias adiós pues ya no está todo va cambiando y diez y es lógico que así sea el como vosotros habéis dicho al principio del programa la moda ahí la manera de vestir es lo primero que cambia porque es el fiel reflejo de en tiempo real de lo que está sucediendo en la sociedad

Voz 0827 12:28 pero no ha sido siempre así lo que sí que me gustaría que nos aclare desprendidas que no estamos hablando de una costumbre tradicional sino que en aquellas empresas que son muchas en donde esto está establecido es obligación es decir que si una mujer no lleva tacones se puede arriesgar

Voz 2 12:45 a acabar con su trabajo justo justo sobre todo en las grandes empresas te pueden ex aunque ya te digo no es normal es una costumbre si te pueden echar porque eso desde luego se ve muy claramente fíjate los hombres anden en corbata pero las mujeres en uno de acuerdo

Voz 1307 13:01 sí pero luego hay mira aquí a poner verde en redes sociales y luego también hay una especie de feminismo a la inversa porque en muchas fiestas no voy a dar nombres a nosotros nos exigen ir como un pincel de traje corbata lo es a la señora que en España y no voy a decir el nombre me entiendes por dónde voy yo estoy mirando las redes sociales de hecho sea que hoy hoy por ejemplo mira por ejemplo en el Teatro Real con llevó un bolso grande porque siempre tienen libros o cuadernos tal y me decían pues tienen que dejar el nivel bolsa en taquilla Iñigo pues si lo dejo yo que lo deja en la mitad de la señora usted con bolso más grandes que él mío la tiene como él todas iguales para todos iguales o no

Voz 0122 13:53 de que si revisa su derecho a llevar por eso estoy de acuerdo cargado hasta arriba aunque yo te diga pediría libera

Voz 1307 14:00 Nos estamos liberando los tacones de los bolsos que lleva más por eso otra de elevando pero cada vez somos más los que llevamos bolsos monte

Voz 0122 14:15 a Isaías Lafuente que es un estimes dando desde hace un rato

Voz 1307 14:19 pues un estime una planta punto lo que pasa qué queda más cool decir necesita un estime necesito una puta plan Sapa planta los vestidos de la sesión fotográfica aquí ahora ya versión fotográfica que aquel sí claro gracias a votar por eso no no es un elegido del maravilloso inalcanzable mundo de la moda no tenemos nuestro lenguaje que nos separa del resto de los seres humanos

Voz 0122 14:55 dejadme que os cuente Kepa que parece que hemos venido del palacete pero es que ayer compartimos una sesión de trabajo muy interesante en la comunidad

Voz 1307 15:01 el es muy divertida pero además

Voz 0122 15:04 a un poco no ha levantado las alarmas sobre la cantidad de término de extranjerismos fundamentalmente anglicismos en el mundo de la moda de las revistas de moda de la gente que que tenemos vuelos nosotros en el país tenemos hay con ese moda también El País Semanal yo hablaba con las con las compañeras es tremendo porque ya en los propios correos que has hablado con el buque está alcohol listo aparte de fashion cool el crédito

Voz 1307 15:30 el creo que soy pues el traductor mira yo él me he enterado pues por el mi programa por maestro de la costura por mi compañero optó pues pues pues esta camiseta se dejan el ombligo al aire es una puta camiseta o puede ser Kenia

Voz 5 15:49 a entes estamos tratando de ponerle remedio muy bien Caprile un abrazo muy grande