Play Segunda: La lucha por la sexta plaza (06/06/2019)

Voz 1643 00:29 hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo doscientos uno de Play Segunda bienvenidos a la jornada cuarenta y dos de la Liga uno dos tres la última jornada de la liga regular de esta temporada con el Granada ya en Primera junto a Osasuna Icon en el Rayo Majadahonda segunda B con el Nàstic que el Córdoba y el Reus aparte de la pelea por la tercera plaza entre Málaga ACT está por decidir quién va a ser sexto luchan por esa última plaza de yo Deportivo Cádiz Real Oviedo en Segunda es difícil llegar a una última jornada con todo decidido desde que existen los off es imposible llegar a una fecha cuarenta y dos que sea descafeinada casi sin tiempo de digerir las emociones de la penúltima jornada que se jugó el pasado martes llegamos a la última con todos los equipos que van a jugar en playoff sin tiempo para relajarse unos porque tienen que conseguir una plaza que les permita jugar la vuelta en casa y otros porque tienen todavía que clasificarse para aspirar a esa última plaza de ascenso si nos movemos por sensaciones de cara eso posible explayó llegan en alza Málaga Deportivo llegan a la baja Albacete Cádiz como invitados inesperados llega el Real Oviedo quién jugará los play off cuáles serán los enfrentamientos no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis habrá segunda con un equipo de Primera con Rubén Díaz a los mandos arranca a Play Segunda pues no sólo qué van a hacer en los equipos en esta última jornada porque claro a lo mejor alguno está pensando en los play off y hay rotaciones hay casos nosotros por si acaso hemos hecho rotaciones en la última jornada hemos dejado a Paco Hernández cogiendo fuerzas de cara a los play off para que se ponga a tono a tope así que hoy me derecha hoy su director de Play Segunda José Antonio Duro muy buena Óscar Egido muy buenas como Paco Hernández viene disparada desde la segunda veo desde la tercera duro no sé qué abajo viene de la segunda de la Segunda B

Voz 1621 02:23 usted caballero muy buena hola qué tal

Voz 1643 02:26 Athletic es la leona alertó de la Cultural no del Atleti la Cultural no juega estaño ascenso a no sólo en la gran sorpresa quita quizá son este año porque la Cultural Leonesa es un equipo que hasta hace poco estuvo en la segunda división del fútbol español tuvo un paso corto como el que ha tenido el Rayo Majadahonda que Uxue por habitualmente en tu duro se merecen un aplauso porqué cómo han luchado hasta el final hasta el último minuto por agarrarse todavía no segunda ya lo han luchado hasta el final pero sí que es verdad que los partidos

Voz 1621 02:54 en Gran Canaria y esto último ante el Oviedo también no ganará el Córdoba aquí en el Cerro del Espino cuando estaba extendido pues al final los tres minas pagan lo que esta segunda División

Voz 1704 03:02 es muy larga y muy dura yo sinceramente pienso que

Voz 1509 03:05 el fútbol ha sido muy injusta con el Rayo mojado

Voz 4 03:08 ahí queda el titular de su

Voz 1643 03:10 cuáles han sido muy injustos con el Rayo Majadahonda que le han ganado un partido en Majadahonda que hasta Navidades prácticamente estuvo jugando en el Metropolitano y que luego paso otra vez al Cerro del Espino bueno con el Granada en Primera ahí con el Rayo Majadahonda en Segunda B que tenemos para el programa ya el doscientos uno doscientos para la última jornada de

Voz 1 03:28 oiga vamos a analizar la semana con Sergio Sánchez el ascenso de

Voz 1704 03:32 el Granada la derrota al Albacete la victoria del Málaga la caída del Cádiz el ascenso a la sexta plaza del Deportivo de la Coruña y también las opciones de cara a la última jornada del Real Oviedo

Voz 1509 03:42 en la llamada del ascenso vamos a contar la última hora y las novedades de los partidos más destacados de la jornada cuarenta y dos es decir de los seis partidos en los que están implicados los seis candidatos al play off además ya estamos con la calculadora en la mano para ponernos al día con todas las opciones de cada uno esta semana nuestra historia eso eh

Voz 1704 03:57 prevista porque vamos a juntar a un ex jugador del Racing de Santander que subió a Segunda con el Fuenlabrada ya un ex del Fuenlabrada que subió a Segunda con el Racing los dos se enfrentan este fin de semana y el próximo miércoles en la final de campeones de Segunda

Voz 1509 04:09 así terminaremos con las pilas de Héctor Ruiz los ganadores de la Liga de Play Segunda en Wenger con noticias de todos los equipos y todos los partidos del fin de semana y con el cierre de Jaume Beira que pone la firma a unas

Voz 1621 04:19 con la Lila jornada A42 la última de la temporada regular

Voz 1704 04:23 y tiene sus partidos en los que hay algo en juego a partir de las ocho y media del sábado son el Extremadura a Mallorca el Osasuna Oviedo el Málaga Elche el Almería Albacete el Sporting Cádiz un Deportivo de La Coruña Córdoba y además un Granada Alcorcón y quedan tres partidos para cerrar temporada el domingo el primero es a las seis y media en Tarragona Nàstic Lugo el segundo a las ocho en Soria Numancia Las Palmas y el tercero a las ocho y media en el Heliodoro Tenerife Zaragoza

Voz 1509 04:49 hay repasamos también la clasificación líder Osasuna con ochenta y cuatro puntos segundo el Granada con setenta y seis tercero al Málaga con setenta y uno cuarto en Albacete también con setenta y uno quinto al Mallorca con sesenta y ocho VI el Deportivo con sesenta y cinco por abajo ya descendidos a Segunda División B el Rayo Majadahonda con cuarenta y dos puntos vigésimo el Nàstic con XXXV y vigésimo primero el Córdoba con treinta

Voz 1621 05:10 hasta aderezo de nombrar al Oviedo que estado pero están jugando a ser todavía lo

Voz 1509 05:14 también séptimo el Cádiz con sesenta y cuatro puntos y octavo el Real Oviedo con sesenta

Voz 1643 05:19 aunque caso de tenemos que venido la clasificación entera porque es la última vez que damos la clasificación esa temporada en Play Segunda la próxima semana nos quedaremos son los resultados y los horarios de la vuelta de las semifinales de los play off así viene la última la jornada cuarenta y dos en la Liga uno cero una jornada que analizamos desde aquí Segunda el Granada ya es de Primera a pesar de que no ganó en Mallorca subió gracias a la victoria en Málaga en Albacete Araya Majadahonda que perdió en un espectacular partido en Oviedo se convierte en el último equipo en bajar a Segunda B así que esas salvan Numancia Tenerife Lugo para la última jornada queda por decidir los puestos de playoff con la tercera plaza como principal atractivo la sexta plaza que tiene tres candidatos el Málaga defiende el tercer puesto al que aspira en Albacete el Mallorca defiende la quinta plaza que perdería en caso de empate a puntos con él Deportivo el Depor depende de sí mismo para ser sexto si falla están al acecho Cádiz Real Oviedo todos juegan contra rivales sin nada en juego y los cinco partidos se juegan el sábado a las ocho y media así viene la jornada cuarenta y dos de la Liga Un dos tres Una jornada que como cada semana analizamos los en Play Segunda este jueves no el técnico de cabecera sino con el tío qué más la segunda de toda España y alrededores que nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez hola Sergio muy buenas

Voz 0076 06:46 el Oscar muy buenas al final ya sabemos quién es V

Voz 1643 06:49 en directo primero fue Osasuna ahora ha sido el Granada ya vuelto a subir pues lo que pasa siempre segunda no que sube el equipo menos goleado

Voz 0076 06:56 me Bosch subidos al Granada que bueno vuelve a confirmar lo que hemos hablado muchísimas veces no solo lo consigue esa atacar es muy difícil que su baja es imposible si consigue liberarlo tiene muchas más opciones hiciera ser menos goleado tienes un noventa por ciento papeletas para estar en primera división veintisiete goles le han hecho sólo al Granada y eso le va a servir aparte de otras cosas obviamente para estar en la máxima categoría y eso también muestra es un muy buen bloque en Segunda divisiones muy difícil que encuentros de la aves jugadores de nivel como para desnivelar ofensivamente sí que consiste en construir un bloque pues puede ser algo más accesible los equipos que lo hacen que defienden bien este caso decíamos veintisiete goles en contra sólo del Granada equipo al que nadie conseguido remontar un partido sí ha puesto por delante casi siempre ha ganado y sólo cuatro ocasiones han conseguido empatar le una vez que el equipo Diego Martínez se ha adelantado en el marcador bueno pues es una muestra de la solidez y la importancia que tiene el ser seguro atrás para conseguir un ascenso

Voz 1643 07:55 yo comentaba en Carrusel el pasado martes se jugaba los partidos una curiosidad y es que el Albacete ha hecho una temporada en casa de los veintiún partidos impecable en diecinueve perdido y la la casualidad el destino la mala suerte ha querido que perdiera justo los dos últimos en casa que han sido con Granada y Málaga dos derrotas clave es la primera en Málaga para perder las una granada para perder la segunda plaza y luego la derrota con el Málaga le ha servido para perder ese tercer puesto incluso ante un Málaga que yo Sergio Le veo a mí mismo que viene de menos a más y que eso no sé si el gran favorito pero uno los dos favorito para subir a Primera

Voz 0076 08:32 lanzado desde el apartado ahora mismo y veo que además ha recuperado el mejor nivel de algunos jugadores como iberos que más con ese golazo en el partido del Carlos Belmonte de que ahora mismo está en esa dinámica que me recuerda por ejemplo Oscar al al Zaragoza no la pasada temporada por eso a ver eso bueno y malo no porque el Zaragoza también una gran favorito para conseguir el ascenso pero es verdad que les

Voz 6 08:53 nunca es algo Ésa fue durante más tiempo y sin embargo el Málaga también igual lo podríamos equiparar equiparar un poco más al Valladolid no en el último tramo Pegaso el acelerón teme pues ahí arriba pero la situación es muy buena ahora mismo más recuperada como puede ser bancaria muchísimos desequilibrio desde diciembre la mejor versión de jugadores como salen

Voz 0076 09:14 los inscribir un apego importante en este caso es que se marche a entidades que Ndiaye es un pilar fundamental en el Málaga es un jugador que hubiera mucho tiene alternativas me haré la la posibilidad de retrasar Adrián Víctor Sánchez Lamo tiene otras opciones pero es un jugador bastante determinante eso sí conseguirla Casper aplazaba parar muchas ventajas a dar mucha ventaja vamos a ver qué es lo que pasa en la última jornada parece que le puedo asegurar esa tasa de reposición ahora es el que mejor se ve en el Albacete ha perdido los partidos solo en casa yo siempre dije que si no partidos en casa el Albacete en Primera división era una apuesta fácil hacer no porque me haciendo esas cuentas no perder contra rivales directos sobre todo en el tramo final tuviera metieron tiene la trayectoria el Albacete muy buena podía pasar esto no que falleras justo en los en los últimos instantes también te digo una cosa si se queda sin la tercera sino en segunda posición se queda decir la tercera ha sido con un poquito de margen no es verdad que el playoff está casi encima pero no es el chasco de perderlo en la última jornada que cuando te pasa ahí yo creo que mentalmente es casi posible recuperar a los jugadores va a tener algo de margen para intentar asimilarlo y luego los play offs igualar una barbaridad haya vimos por ejemplo el Numancia con el Zaragoza lo que en la pasada temporada

Voz 1643 10:26 así en Málaga Albacete Se van a jugar la tercera plaza a la que permite que los partidos de vuelta en los jueves en en tu casa luego está el Mallorca que ciento y que puede ser incluso sexto y ayer de minuto el lío en la sexta plaza ahí parte con ventaja uno que se había caído y que ha vuelto que es el Deportivo de pero ese mismo viene nubes en Oviedo yo creo que es un poquito más bajo el Cádiz porque lo de Extremadura ha sido un plazo

Voz 0076 10:51 sí pero fíjate que yo a quién es debido más complicado conseguir al Oviedo porque a pesar de conseguir ganas de remontar frente al Rayo Majadahonda en Extremis que me parece que da asco papel y su trabajo porque tenía que pelear hasta el final va a jugar a Pamplona donde no ha ganado nadie

Voz 7 11:06 sí además con Osasuna despidiéndose antes de la primera

Voz 0076 11:08 con la posibilidad de certificar ese récord y luego también porque está lejos hace no gusta a mucha gente que te digan pero es que el Sporting juega con el call it que el Sporting de ganas el Cádiz

Voz 8 11:19 metiera al objeto en playoff

Voz 0076 11:22 por eso duele no ser no sé yo yo la semana pasada te dije es que esto entra en esto claro como ahora está todo el tema de las apuestas tan candente desde los amaños pues la gente cuando nombrar un tema de Estado es enseguida se ponen las dice bueno parece que que estás diciendo que se va amañar un partido no no estoy diciendo eso estoy diciendo que la rivalidad existe que las cuentas se echan siempre que no haya dinero por medio NYSE comprendí suelen a nadie pues estas cosas suceden lo decíamos la semana pasada buscar con el partido entre luego el Tenerife metemos ese partido es un cero cero que esos partidos un cero cero lo que el Rayo Majadahonda vaya ganando entonces en los últimos quince minutos sea a la gravedad y ahí puede pasar cualquier cosa pero si has hecho cuarenta de cuarenta jornadas agentes icono un punto o te salvas o dependes de ti para la última jornada pues esas cosas a veces responden a la lógica no estamos hablando de comprar vender jugadores ni nada de eso lo que se está diciendo lo que digo de cara al play off lo primero si el Deportivo de la Coruña no consigue ganar la de Córdoba que lleva setenta y siete goles en contra y que es el colista de la clasificación porque el Reus no cuenta pues a parar y vámonos no se merecen para nada estar ni siquiera en la pelea pero el Cordoba seguimos por ejemplo que ya descendido al Rayo Majadahonda sacó un empate que yo creo que es lo que ha provocado el descenso ya del Rayo Majadahonda eso y todo lo anterior obviamente pero en el último momento es empate con la imposibilidad de Ghana persuadió Majadahonda va va a ser capaz si el Depor no gana el Depor tendría además que conseguir un resultado con el Oviedo tiene el golaverage ganado porque él ganó cuatro cero y luego la el la segunda vuelta creo que son empató uno con lo cual lo tienen para mí lo que me lo tiene realmente complicado tiene que ganar y esperar eso es obligación lo tiene realmente complicado les del Cadí llegaba con la moral muy tocada muy tocada porque fue muy duro sobre todo como sucedió no con ese robot el gol en pro en propia puerta de Sergio Sánchez y bueno al final el gol de Comares pero con el acción de Sergio Sánchez desafortunada que vamos a ver qué sucede yo creo que lo tiene al noventa y cinco por ciento el Deportivo de La

Voz 7 13:22 Doña

Voz 0076 13:22 pero nuestro fútbol a veces pasan cosas inexplicables y cuando todo lo que estamos haciendo aquí de análisis lo vemos todo tan factible vemos que llega al Barça con un tres cero y le mete cuatro heridas lo elimina bueno puede pasar de todo pero yo creo que el Depor por su partido y por lo que hay alrededor en los otros partes con los condicionantes que se dan en la plazas

Voz 1643 13:44 bueno pasan cosas como que quién iba a imaginar que el Rayo Majadahonda iba a despreciar un uno tres a favor en el Tartiere y que va a perder el partido en apenas diez minutos a pesar de todo es Sergio con un aplauso al Rayo Majadahonda que va a ganar esta última jornada porque se lleva los tres puntos sin jugar pero hasta el final lucharon por seguir vivos en la última jornada en Segunda los diría dos merecen un habrá un aplauso muy dónde

Voz 0076 14:06 claro que sí porque bueno como un equipo muy molesto y que nunca ha renunciado a sus principios y que además ha tenido bueno lo que parecía que iba a ser un handicap grande no tener su propio estadio disponible al inicio de temporada tiene que jugar en el Wanda porque en desarrollo bueno yo creo que sólo hay que aplaudirles no ellos han hecho todo lo posible para mantenerse en la categoría hubo un momento en el que pareció que obliga a conseguir también un auto Ruibal perdió alguna jornada hay que un jugador fundamental para este equipo yo creo que eso también lo han acusado y luego a los Oscar gramos el aplauso pero cuando estás una categoría a la que que hay que defender muy bien hay que defender muy bien que el juego ofensivo nosotros lo agradecemos y agradecemos esa apuesta por el estilo indio pueden hacer ello no digo que se reanuda el juego ofensivo yo digo que los ofensivos algo necesario que agradecemos que se que haya que por ejemplo lo vimos con el por de José Luis Oltra el deporte el récord de puntos de noventa y uno pero necesitas potencial enorme enorme para poder saludarte haciéndolo así ya he visto por ejemplo también el caso cuando el Albacete con Luis César un juego muy vistoso me alegré tuvo que cambiar en el último momento también para buscar a para buscar la salvación es una una apuesta importante que se agradece también les servirá para cuando vuelvan a la segunda división que seguro que llegarán en un momento bueno pues para retocar esos punto Mar débiles en los que has visto pues que en las cosas no han salido tan bien

Voz 1643 15:33 bueno en cuanto a los partidos de la última jornada pero yo destacaría casi los seis en los que está en juego esa sexta plaza de los puestos de off pero vamos Ésa es lo que vendo el partidazo de Plus con ese quedáis vosotros te entera de todo lo goles que van saliendo en cada campo lo ves poniendo al ala a los tres algún

Voz 9 15:52 sí eso es lo que para eso no y más allá de un partido yo creo que se trata mucho bueno pues la la capacidad quitarle no

Voz 0076 16:04 consiguen apretarle pronto tú imagínate que se pone por delante el Cádiz en Gijón y que el Oviedo consiguió adelantarse frente a Osasuna pues entonces pueden aparecer nervioso en Riazor no si el Córdoba resiste durante cierto tiempo las el último partido juega muy malas pasadas las yo he visto cosas que como como decía aquel que que que nunca la mira mira Girona que nunca veríamos en Girona he visto como el veintitrés y pico se escapaba un ascenso a Primera División con un gol Lugo que estaba salvado que no tenía nada en juego y que consigue hacer su papel su trabajo como tiene que ser y consigue empatar Si bueno pues al final esas cosas pasan hemos visto cosas increíbles en recuerdo el partido esté en Sabadell en Sabadell contra la culpa Atlético Sasuna no que marcarán también el gol del año y se salvó en el último instante sirve para después ir a primera división eh aquí no hay nada hecho hasta que termine la jornada hasta que el en nada hecho pero eso sí yo creo que ahora mismo no es que los otros equipos tanto cambie

Voz 1425 17:06 o como Oviedo consigan plaza de playoff

Voz 0076 17:09 es que la perdería es el escaparate al Dépor Si ahora en Hoy no le por no consigue asegurar el puesto de play off claramente es un error de los de los gallegos más que meditó y aunque aunque que quede de raro decirlo más que mérito de me parece que lo reconocen que hacer su trabajo pero sería de mérito lo enorme del Depor si no consigue meterse en los puestos de play off y luego ver cómo baila también la plaza entre Albacete Málaga no que ahora mismo es para el Málaga pero le

Voz 10 17:34 sí es un rival de enjundia en el seno de su legado

Voz 0076 17:39 con eso es normal no consiguió ganarle y aunque tuvo buenas ocasiones y el Málaga con el Elche vamos a ver lo que es una buena piedra de toque para ver el Málaga de cara a los play off como responde treinta Elche siempre que el Albacete también gane en Almería que eso eso también hay que hacerlo pero bueno yo que sobre todo lo que importa es ver quién se mete empleo y que lo tienes humano el Depor

Voz 1643 17:57 pues está claro que gol lo emocionante que esta la última jornada con incluso puestos de pedidos por decidir ninguno puede hacer rotaciones y dar descansos pensando en los pliegos de la próxima semana como decía Anquela habrá que estar atentos hasta el último minuto del último partido esta Liga uno tres y pase lo que pase lo contaremos la próxima semana en Segunda como Sergio Sánchez Serge muchas gracias y nada el domingo el sábado sobre todo el sábado a las ocho y media éramos pendientes del Carrusel deportivo esa partida

Voz 0076 18:25 sin queda lo mejor así que ahora hay que disfrutarlo gracias un abrazo

Voz 1643 18:28 antes de poner en marcha la calculadora vamos a despedirnos de Granada del Granada los de Luis Mora Luis muy buenas hola muy buenas qué tal felicidades lo primero at y a todo Granada

Voz 11 18:42 muchas gracias yo creo que por parte del equipo por parte del Granada y Diego Martínez es una de fría de Play Segunda merecida porque creo que durante todo el año y estaba equipada con ese lema ya sabéis del del eterna lucha del pasito a pasito y al final

Voz 8 18:57 pues ha dado resultado porque le empujó es muy importante del Málaga pero al fin acabar éxito

Voz 1643 19:02 subido en Granada lo comentábamos a la con Sergio porque ha sido el equipo menos goleado de Segunda División ha sido uno de los más regulares ya su vida además con el entrenador más joven de toda la categoría porque Diego Martínez poco tiene menos que todo ello treinta y ocho años

Voz 11 19:18 bueno tiene me menos que tú

Voz 1643 19:21 pues mira hoy será mayor pero no sí que lo tiene cuatro

Voz 11 19:26 sí sí empezó con la empezó con treinta y siete años la temporada durante toda la campaña ha soplado velas pero todos los aspectos hay destacados son graves como puños es la mejor defensa de toda la categoría en cuarenta y una jornada además ha dejado la portería a cero en dieciocho ocasiones que es una barbaridad porque es casi la mitad de los partidos y dejar hacer el rival aparte es verdad que ha tenido bastante talento y sobre todo mucha magia y picardía de tres cuartos para alante con los hombres de media punta y con goleadores que han terminado cerrando cifras más o menos significativas de de tantos anotados y también por supuesto la figura del entrenador es que Diego Martín

Voz 1646 20:06 ha sido y es el gran líder de este Granada fue el que acuñó el lema que ha eh

Voz 11 20:12 implementado su filosofía y al que han seguido todos a a pies juntillas ha demostrado ser un gran entrenador y sobre todo un gran editor del Vestuario por qué durante estos días atrás preguntando a capitanes preguntando a a directivos preguntando a todo el mundo coincidieron en una única cosa era una misma cosa que es la unión del vestuario ha sido una piña durante toda la temporada incluso cuando le han venido mal dadas cuando el vestuario ha atravesado momentos complicados de malos resultados cuando algunas malas noticias en el apartado personal ha desestabilizado a algunos jugadores clave del del Granada Club de Fútbol y aún así lo han conseguido y consiguió sobreponerse y conseguir el objetivo además lo que decías de la regularidad es el equipo por encima de Osasuna que más ha estado más jornadas estado entre los seis primeros clasificados y eso habla muy bien Martínez

Voz 1643 21:03 pues al final es que ha subido un equipo con nombres en como todos en espera el pasado verano quizá Deportivo Málaga recién descendidos con mucho presupuesto se contaba entre los favoritos para subir pero han subido Osasuna Granada porque aparte de nombres han hecho pues lo que pasa siempre un equipo con un equipo con mayúsculas

Voz 4 21:23 te has ido a los mejores de este año

Voz 1643 21:25 decir Tulio Mora cuánto tiempo habéis estado en Segunda

Voz 11 21:28 dos temporadas no se incorporó al equipo este año al equipo de cadenaser aquí en Radio Granada se incorpora este año pero nosotros hemos estado dos temporadas eh

Voz 1643 21:37 el cuando queráis volver a Segunda

Voz 11 21:39 hombre cuando unos invitéis a la vida pues cuando queráis pero si os podemos tener lo más lejos posible en lo que he apartado profesional mejor

Voz 1643 21:48 no sé qué programa es eso nunca ha sólo de invitados

Voz 11 21:52 aquí se suele decir un recado cuando Aíto tomar algo y compartir unas risas pero lo que es deportivamente hablando han sido setecientos sesenta y seis días de sufrimiento

Voz 1643 22:04 a su lado

Voz 11 22:06 sí sí totalmente contado arrancando las páginas del del calendario de la agenda así que que disfrutemos juntos pero no en Play Segunda A

Voz 1643 22:14 todo Granada al Granada a Luis Ruiz ya te y Luis Mora muchas gracias que disfrutéis en Primera ya está dentro de no mucho mucho muchísimo

Voz 8 22:23 a sí sexo y luego familia enhorabuena por lo que hacéis no estamos Luis

Voz 11 22:28 un abrazo una semana más

Voz 1643 22:31 he conocido ya los dos que suben a Primera División vamos a poner en marcha la calculadora para saber cómo llegan a la última jornada todos los equipos implicados en la lucha por el play off así que aquí están Iván Álvarez Josep Caballero con opciones para todos en la última jornada

Voz 12 22:52 es la última es que la ponemos a funcionar esta temporada de Oscar el domingo ya la volveremos a guardar en el cajón arrancamos con el ascenso y el descenso ya decididos Osasuna Granada son equipos de Primera División Reus Nástic Córdoba y Rayo Majadahonda bajan a Segunda B sólo falta por definir quiénes estarán en el play off el equipos ya tienen el billete asegurado Málaga Albacete Inma York aunque falta por definir qué posición ocupará cada uno y tres conjuntos se juegan la última plaza de la promoción de ascenso deportivo Cádiz y Oviedo de los que disputarán el playoff el único que depende de sí mismo para acabar tercero es el Málaga los andaluces tendrán el factor campo a favor en el playoff si ganan al Elche si hacen lo mismo que el Albacete un Albacete que para ser tercero está obligado a mejorar el resultado del Málaga en caso de empate a puntos entre malacitanos y manchegos el Málaga será tercero el Mallorca con tres dígitos menos no puede alcanzar esa tercera posición si se diese un hipotético triple empate a setenta y un puntos entre Málaga Mallorca Albacete tercero sería el Málaga cuarto el Albacete quinto el Mallorca un equipo el balear que aspira a terminar cuarto lo conseguirá si ganan Extremadura pierde el Málaga puntual Albacete rápido resumen Málaga Albacete buscan la tercera plaza el Málaga puede terminar tercero cuarto o quinto el Albacete puede ser tercero o cuarto y el Mallorca puede acabar cuarto quinto es esa precisamente es la posición más cotizada La Sexta tres pretendientes para la última plaza del playoff el Deportivo es el único que depende de sí mismo jugará la fase de ascenso Si gana el Córdoba si empata no gana el Cádiz si pierde también cae el Cádiz no ganan Oviedo al acecho sólo un punto por debajo se encuentra un Cádiz que jugará el playoff Si gana en Gijón y no consigue la victoria el Deportivo si empata pierde el Deportivo no ganan Oviedo las cuentas para los asturianos son mucho más sencillas sencillas de memorizar porque en realidad son los que más complicado lo tienen el Oviedo sólo tiene una posibilidad de meterse en el playoff ganar en Pamplona que pierda el Deportivo que no dan el callo estas son todas las posibilidades Óscar que se dejen de cábalas equipos de aficionados la mejor opción escuchar Play Segunda estarán enterados de todo lo que puede pasar en esta última jornada

Voz 1643 25:05 pues conocidas todas las posibilidades vamos con la UE Tim ahora con las novedades de los equipos implicados en el playoff y empezamos con el tercero que ahora mismo es el Málaga con setenta puntos que juega en casa y que recibe al Elche en la Rosaleda Málaga Justo Rodriguez muy buenas hola buenas tardes llegan de menos a más dependen de sí mismos y como yo lo he dicho a ser que hace un par de minutos para mí el Málaga ahora mismo es el máximo favorito para subir a Primera

Voz 1425 25:30 pero tú sabes que eso no suele ser lo habitual

Voz 1643 25:33 pero lo lo digo a veces es John

Voz 1425 25:35 sí sí pero pero el Valladolid la pasada temporada eh selectiva le ronda por luego fue el que ascendía o por lo tanto yo no sé creo absolutamente nada pero ya a estas será de esquí a estas alturas de lo que llevamos mueble de profesión por lo tanto sí que es verdad que el Málaga estará bien que que

Voz 13 25:50 llega fuerte que que era todo

Voz 1425 25:53 la gente diferente a cuando bueno constituyen una a Juan Ramón López Muñiz que Víctor Sánchez pues bueno con la pegada sobre todo a nivel mental realmente cotice en la gente que es el principal favorito pero bueno hay que demostró desde el campo I el sábado ganando al Elche porque quieren ser terceros por aquello de tener el factor campo favorable y en caso de empates bueno pues la eliminatoria

Voz 13 26:16 y luego ya a partir de ahí pero a ver quién es el que

Voz 1425 26:20 va a ser el rival que puede ser por ejemplo si todo transcurre normalmente podrías seré el Deportivo uno de los mejores equipos de la categoría sino el mejor es lo que se refiere a plantillas pero bueno los profesionales dice que él él absolutamente lo mítico que dependen y que lo que quieren bueno pues es ganar termina la competición y tienes que esperar luego bueno pues lo que pasa en el plagios pues era otra coche

Voz 1643 26:44 pues sí se llevó un partidazo se hubiera un Málaga Deportivo en los pliegos de los aspirantes a Primera División el pasado mes de agosto nuevo mira quedarían un Albacete Mallorca con dos que contaba menos y una final imprevisible con una fuerte y porque pensamos que es la Cenicienta pues nada a jugar la última jornada justo mucha suerte que gane el mejor erudito con el Elche que el otro día al Deport

Voz 1425 27:08 sí sí ponerse siempre que viene el Elche a La Rosaleda siempre saca resultados positivos a Bibi si presión salvado tenemos bastante jornada bueno el Málaga para tener la baja de escuchó blanco que va a ser sancionado por su expulsión en Albacete y si no están prácticamente todo porque había lesionado si fumo qué mochila pero sí Federico rica y lo demás es tan inconsistentes

Voz 1643 27:29 va el Elche comprarnos hago trata Le bien cuidado que te invite a comer hasta luego justo harto también con setenta puntos lo mismo que el Málaga está el Albacete que juega en Almería en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en un lugar de La Mancha hasta a Juanma Sevilla a lo a Juanma muy buenas hola tal muy buenas yo estoy mirando las últimas jornadas del Albacete la cosa casi mejor que el partido sea fuera de casa porque los últimos dos en el Carlos Belmonte han sido un auténtico castigo para un equipo que ha hecho en casa un temporada con casi impecable

Voz 1646 28:00 fíjate dos derrotas pero han sido bastante caras le ha costado bastante claras al equipo de Ramis porque sólo dos derrotas ante dos rivales directos como el Granada y el pasado martes ante el Málaga que vamos salvo sorpresa que aquí en Albacete se tiene asimilado que el Albacete va a ser el cuarto aunque se confía en que el Elche pues les puedan empatar por ejemplo al Málaga ayer algo así te puede ganar en Almería pero aquí ha dejado muy tocado a la afición de la Alba la derrota del pasado martes ante el Málaga efectivamente solamente dos derrotas en casa pero ante rivales directos eso va a provocar lo ya que el Alba vaya a esta última jornada Almería sin posibilidades de ascenso directo puede perder casi con toda seguridad en tercer puesto pero si nos dicen en agosto después de la temporada el año pasado donde el Albacete se salvó en la última jornada de descender a Segunda División B que esté Albacete iba disputas y además hacerlo en la cuarta posición lo habíamos firmado absolutamente todos

Voz 1643 28:56 ya está a falta de tres cuatro jornadas dos luchando por el ascenso directo incluso a la primera va para Almería

Voz 1646 29:02 voy para el Mary a ver si el compañero Rafa Góngora no nos trata bien no tengo la menor duda

Voz 1643 29:07 eso te iba a decir que el chulo te invite a comer el sábado en buen sitio y luego a disfrutar el partido pase lo que pase claro que sí claro muchas gracias y mucha suerte el sábado un abrazo compañeros hasta luego quinto después de el Albacete está El Mallorca con sesenta y ocho puntos viaja a Extremadura ojito que se lo dio el Cádiz el pasado Martes juega en Almendralejo ante un equipo que ha acabado muy en forma y que como digo le ha quitado la sexta plaza de momento al Cádiz a casa pero Morla pero muy buenas

Voz 14 29:35 qué tal Oscar muy buenas en Mallorca que hayamos

Voz 1643 29:37 asegura un gol por jornada Easy un solo gol que les sirva para ganar o empatar este fin de semana ante el Extremadura le podría valer para asegurar esa quinta plaza porque el Mallorca puede ser quinto o puede ser incluso sexto depende lo que pase eso es

Voz 14 29:52 pero eso sí se toma el plan de viaje con con bastante tranquilidad y es que hoy se iban a Sevilla mañana van a entrenar en Sevilla iban a pasar dos noches en Mérida antes de ese encuentro contra el Extremadura decirte que ya anunciado Vicente Moreno que habrá novedades en el once la posibilidad a los menos habituales para que jueguen que estén enchufados porque dice que de cara al playoff los quiere a todos más que concentrados hay una baja importante no viaja con el equipo árida y Cabrera que eso sí es espera que pueda estar para para el playoff y es que es un jugador más que importante para este Real Mallorca

Voz 1643 30:38 pues anda eso sé que es una novedad que es noticia lo decía que digo no logró que ninguno haga rotaciones que ninguno de descanso pues si Vicente Moreno está pensando ya en el playoff y no en asegurar la quinta o la sexta plaza porque igualmente se llegan a la final llegan contra el tercero cuarto en la final la van a jugar fuera

Voz 14 30:57 además te reconoce que tienen un ojo puesto en el en el Albacete porque también eso no lo ha dicho en rueda de prensa pero sí que ha admitido en una charla privada con él que que no le gusta porque porque de momento es el rival que más difícil

Voz 1643 31:14 claro así que hace que no pero todo esto no nos cuentas todos tienen ya en la mente quién puede ser el rival en el play off justo desde que el Málaga está pensando en el Depor en Mallorca está pensando que va a ser con el Albacete y que no se va a mover la clasificación en la última jornada pues veremos lo que pasa Pedro muchas gracias mucha suerte y que disfrutéis de Extremadura a Mallorca cuidadito con Extremadura el al Cádiz muchas gracias hasta luego esto con sesenta y cinco puntos no es el Cádiz ahora el Deportivo defiende esa última plaza de playoff en recibe al Córdoba en Riazor en Coruña está en vida hola muy buenas hola qué tal muy buenas va a ser una caldera Riazor no hay llamamiento para la afición de cara pues al partido más importante hasta el momento de la temporada que es ganar depender optimismo y con Albacete con Málaga lo que pasa pero lo primero es estar el miércoles en León sí la verdad es que el de

Voz 0688 32:05 por hace un mes lo tenía bastante complicado y poco a poco entre lo que han conseguido ellos y lo que han hecho los rivales pues se ha metido en esta situación que podríamos decir es prácticamente ideal no jugar en casa ante un equipo que está descendido ya hacerlo dependiendo de ti mismo ganar significa que dará exactamente igual lo que hagan los equipos que vienen por detrás jugará play off y por lo tanto bueno pues en eso está el equipo

Voz 1643 32:26 José Luis Martí que estos días se quiera

Voz 0688 32:28 extraer de problemas institucionales quieren dejar la autoconfianza o por así decirlo la autocomplacencia mejor dicho fuera del vestuario porque la cosa pinta muy bien pero tienen absolutamente claro que si sales al campo pensando que el partido está ganado te van a dar un buen revolcón así que en eso es en lo que se está fijando el vestuario coruñés ya en la grada como dices bueno pues movilización para que Riazor vuelve a presentar una de sus mejores entradas el año pasado la media venía siendo de unos veinticinco mil veintitrés mil espectadores ahora en segunda ha ido bajando un poquito desde los veinte mil que ha habido en algunos partidos hasta los trece mil

Voz 7 33:03 jornadas que ha encuadrado entre semana bueno pues en él

Voz 0688 33:05 la ocasión el es bueno no hay excusas por lo tanto se espera pues rondar esos veinte mil que más o menos deberían ser los que se den cita este fin de semana en el estadio de Riazor para ver este partido entre Depor y Córdoba donde los coruñeses tienen que ganar si O'Shea donde van a llegar con la baja de Krohn Dehli con la duda de Quique el pichichi que está lesionado una lesión muscular que lo dejó fuera del partido de esta semana ante el Elche que veremos si se recupera a tiempo para jugar este encuentro ante el colista de la categoría

Voz 1643 33:34 pues puede ser una baja importante la de Quique González de cara a intentar asegurar esa sexta plaza Fran muchas gracias ya disfrutar y a sufrir a partes iguales en ese Deportivo Córdoba venga a un saludo con sesenta y cuatro puntos séptimo fuera del play off está ahora el Cádiz que viene de caer en Extremadura y que visita al Sporting de Gijón en El Molinón en cada vez está Ignacio De la Varga De la Varga muy buen tras hola muy buenas se le ha pasado al cabreo a Cervera hice te ha pasado tiene enfado después de lo del martes no

Voz 13 34:01 no no no no que va a quedar más que pensado una enorme decepción ni los más pesimistas lugar pensaban que Cádiz es ganar a Extremadura ya Sporting el otro hallaron verdad ese fue un jarro de agua fría terrible es verdad que es un partido en el que le pasan muchas cosas malas a Cádiz que como el del Extremadura mucho tiempo segunda división que luego hay que hay canciones incluso Larguero para al menos empatar el partido que le habría valido para seguir de es que en la última jugada del partido más que comer solo delante del portero se aquí de dar a David Querol hice te quiero ahora pero la pelota corta y la extremo dura pero que además de eso el equipo estuvo muy mal el equipo demostró la tensión necesaria Iker de los últimos seis partidos ha empatado cinco y ha perdido uno ante el Extremadura en estar personal pues enfadado decepcionado con muy poco ánimo ir con muy pocas o nulas esperanzas que el Cádiz vaya consejera entrar en el periodo ascenso tanto es así que el futuro de Álvaro Cervera va a continuar o no en el Cádiz que del partido del sábado frente al esto

Voz 1643 35:16 cómo sería está escuchando para de Cali González por ha escuchado a Sergio es decir una cosa va a depender de que el Dépor sea capaz de ganar o no porque claro algún mal pensado dice por ahí que el Cádiz en Gijón contra el Sporting va a ganar ganar porque no quién porque no quieren que porque no quieren que lo hubiera en play off

Voz 13 35:33 sí sí lo escucha había escuchado pero que terminamos esto es lo mejor para eso Sporting va a tener que marca porque el Cádiz el de Cuenca la a hacer hacer un gol me contaba también con la victoria ante el Extremadura que se Extremadura chica porque es un equipo que no se jugaba nada que viene casi de vacaciones por lo que había sufrido esa plantilla como el tema de José Antonio Reyes y así el Cádiz se mostró incapaz de hacer gol al al Extremadura yo creo que sí que es verdad que el cariz puede ganarle al Sporting de Gijón que lleva muchas bajas que tiene mucho porque está entre algodones que no con pidió el pasado fin de semana porque juega a la contra el reo pero es que yo creo que es el Depor elevan en el Córdoba seguro es lo deportivo van cambios lo he dicho Cervera habrá cambios pues está Garrido por sanción y bueno pues los cambios que vaya a meter al entrenador lo lógico si es que el Cádiz ilegalmente al Sporting pero la realidad es que yo no creo que estén posible vamos mejor

Voz 1643 36:29 no esto está seguro Ignacio que esto es fútbol y hemos visto cosas no sólo fútbol el gesto en la Liga un dos tres que pasan cosas previsibles yo no estaría tan seguro de que el Deportivo lo en Córdoba de hecho te voy a preguntar a una pregunta similar tú pensabas que el Deportivo a ganar al Elche

Voz 13 36:46 seguramente sí sí pero yo pensaba que era el partido complicado fíjate porque él es que un equipo es un equipo duro a ser un partido que el partido complicado el Depor no tenía contra el Elche más que contra el cuerdo Nos captado dada es verdad que el hijo está como está tenemos una pelota echa a rodar y que vaya usted a saber lo que pasa aquí lo que se quiere excluir Cádiz pronto el Sporting se ponga por delante pronto en el marcador y que también el deporte tenga que jugar con esa ansiedad ese Albert que Uganda o parezca pronto ose va a quedar fuera del ascenso eso poco las cábalas que se que se cosas y aquí estamos muy contentos de hecho eh

Voz 1643 37:27 lo que mandan animando al tiempo que te noto bajo pero desde el pasado martes por la noche

Voz 13 37:33 estamos todos estamos tocas y te estamos toquecito es verdad que ha sido

Voz 1643 37:36 dos Un

Voz 13 37:38 buen palo pero bueno oye todo este foco de quién queréis

Voz 1643 37:43 a noventa minutos Si veremos lo que pasa que no son impredecibles de la vara muchas gracias llena iba decir suerte en Cádiz pero yo tengo claro que el Cádiz Ana

Voz 13 37:52 pues sí sí que que sí

Voz 1643 37:57 tú ves Labarga ignoró el tiempo con sesenta y tres puntos está octavo el Real Oviedo llega con opciones gracias a que el Extremadura ganó al Cádiz irá tasas empate que estábamos diciendo de leche con el Deportivo visita Panplona para jugar contra el campeón de Liga visita un estadio en donde no ha ganado nadie esta temporada que no sea Osasuna hervida estaba Cali Gonzales a la kale muy buenas

Voz 15 38:20 hola qué tal Óscar buenas tardes no se rindió

Voz 1643 38:22 de Majadahonda llega vivo a la última jornada pero bueno no estabas escuchando con con De la Varga tú crees que el Sporting

Voz 4 38:30 va a hacer un favor eh

Voz 1643 38:32 lo veremos el Córdoba este seguro que lo puede hacer pero Durex que les portes

Voz 15 38:36 es que yo creo que no lo que se está hablando un poco ya en vamos de puertas hacia dentro un poco en el entorno vistas es verdad que pues todas las comparecencias esta semana de los jugadores del Sporting han sido pocas pero bueno las únicas que que se han producido que han sido dos todos hablando de todos comentando que les daba igual el resto de partidos que se van a centrar en lo suyo que lo que querían era ganar pero es que se me hace difícil creer o que el Sporting aunque sea indirectamente le va a echar una mano al Cádiz o mejor dicho al Oviedo ganando al Cádiz o empatando le espera que el Sporting está en un mal momento ya pensando las vacaciones Si por eso tampoco creo que que plante mucha cara precisamente al conjunto gaditano pero es que las cuentas de el del Oviedo ya van más allá de eso no porque no necesita sólo que el Sporting puntúe contra el Cadiz sino que necesita que el Córdoba que está descendido grande en Riazor al Depor que se está jugando la vida y al margen de eso que el Oviedo gane en El Sadar Osasuna que como comentabas en no ha perdido partido allí en toda la temporada concedido como mucho dos empates entonces bueno es un poco una carambola tremendas verdad adujo yo creo que la mitad de ella el otro día con esa victoria agónica que en el ochenta de partido el Oviedo perdió Angola tres y acabó remontando el noventa y cinco cuatro tres final pero es que pasó del uno coma sesenta y cinco por ciento de posibilidades ahora tiene el siete coma cuatro es decir que aquí se ve ya practicamente que sería un milagro yo creo que hay ese mayor que el de la última jornada por lo menos bueno por si acaso ganar ya echar un vistazo al resto de marcadores pero es verdad que vamos se antoja prácticamente imposible que ese que se de esta carambola ya llevamos así temporadas atrás de que llegamos a la última jornada con unas mínimas esperanzas mínimas posibilidades parece que se alarga la agonía ese último tramo de competición las últimas dos tres semanas que desde que lo vio subió a Segunda División pues no llegó con opciones firmes a las dos últimas semanas para poder disputar el play off

Voz 1643 40:28 lo que nadie se lo tome a mal que decimos de broma que el Sporting va a jugar contra el Cadiz va a intentar ganar el partido o empatar iba intentar no perder pero claro entre esa rivalidad entre Sporting y Oviedo los profesionales no pero seguro que la afición lleva con el chascarrillo y con la broma durante toda la semana pero que nadie nos acusa luego de que está la segunda que que el Sporting sábado a Ghana con el Cádiz no lo jugar del Sporting va a salir a ganar otra cosa es que si gana ni el Oviedo se amplió la afición del Sporting no lo perdona sus jugadores esos tres historia que tendrán que resolver en El Molinón pues Carey muchísimas gracias ya disfrutar de ese partido hoy hacerla heroica ganaron en un campo donde a Osasuna lo has dicho tú veinte partidos ha jugado dieciocho victorias y dos empates

Voz 15 41:09 pues no queda otra que Ari rezar porque va a ser complicadísimo muchas gracias a Oscar un abrazo

Voz 1643 41:15 va a estar emocionadísima la última jornada así viene la A42 llegando a una jornada que vamos a vivir en Carrusel el sábado a las ocho y media de la tarde y que vamos a contar analizar la próxima semana en segunda con Sergio Sánchez con el resto de compañeros de la Cadena SER esta semana nuestra historia es una entrevista porque vamos a juntar a un ex jugador del Racing de Santander que subió a Segunda fue labrada ya un ex del Fuenlabrada que subió con el Racing uno dos enfrentan a este fin de semana además el próximo miércoles en la final de campeones de Segunda B el que hacer el campeón de los cuatro grupos delantero del Racing de Santander de Segovia hola

Voz 10 42:02 hola muy buenas tardes delantero del Fuenlabrada

Voz 1643 42:04 Borja Lázaro muy buenas Dani supongo que te alegras la ascenso de el Fuenlabrada de Borja

Voz 10 42:10 sí es verdad es que sí mucho porque bueno un equipo joven madrileño G equipo te has sentido de la comunidad pues la verdad es que es muy contento y me alegra muchísimo por ellos sienten ex club donde donde yo jugué allí pasé

Voz 1643 42:27 fue hace ya Hatay tanto no hace muchísimo

Voz 8 42:30 mira el Rayo la temporada dos mil siete

Voz 1643 42:34 si os hace ya doce años gratuito

Voz 1621 42:39 de chaval todavía luego te gusta recorrer mundo

Voz 1643 42:43 Borja te te alegras del acceso al Racing porque todo estaba ahí pero además hace muy poquito la temporada con cinco goles

Voz 10 42:50 por supuesto que sí como no alegrar a Dior siempre lo he dicho que estoy aquí mi corazón siempre verde y la verdad que contento feliz pues el ascenso de detrás del Racing a muerte así que tengo por las dos partes Feliciano el acceso para el ascenso de Esther

Voz 1643 43:07 no corazón y los dos Anne como te he dicho te tuviste que luego de Fuenlabrada a recorrer mundo a jugar por ahí fuera para que el Fuenlabrada acabara subiendo doce años después pero el Fuenlabrada de ahora que no tiene nada que ver con la hora de que tu dejaste

Voz 7 43:22 sí sí ha pegado un cambio

Voz 10 43:25 a nivel infraestructuras menuda bueno yo esto pues es al conseguir al final que que el buena el buen hacer de de los dirigentes de Juventudes del club pues eh ha conseguido si hubiera segunda esto no es cuestión de milagro llevan varios años haciendo las cosas muy bien un con un gran proyecto y al final combinación Lido y nada pues feliz por por ellos