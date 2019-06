La NASA recibe un mensaje extraterrestre pero es publicidad

Voz 0684 00:00 una marca rojos y azules sobre españoles es blanco y entonces Balbino abren ya sistemas que la inmensa mayoría de Cope españoles donde el Partido Popular ya uno de los suyos tu problema a mí me ponen

Voz 3 00:54 a ver qué es jueves Toni Martínez cola Especialistas secundarios favor El Mundo Today a tirar de Francisco Ana Tere Aróstegui hoy tenemos clase de música

Voz 4 01:05 no sin se ha venido sin guitarras y ahora lo bajaremos la semana que

Voz 5 01:09 viene muy bien qué morro

Voz 6 01:13 oye lo primero lo primero es lo primero que bueno mañana que mañana que qué te pasa

Voz 4 01:16 no que mañana vienen las migas a La Ventana así que déjate

Voz 6 01:19 sí sí sí que buenas bueno que bueno

Voz 4 01:23 bueno mañana será mañana

Voz 6 01:25 los con las cosas por suerte vamos a escuchar esta noticia que daba esta mañana Pepa Bueno

Voz 1727 01:32 denuncian el robo de una maleta radiactiva del maletero de un coche en Villaluenga de la Sagra en Toledo el Consejo de Seguridad Nuclear asegura que el material que contiene no es peligroso pero advierte de que en ningún caso se debe manipular

Voz 6 01:47 no claro un maletín radioactivo no es peligroso dice pero no pero no es peligroso pero cuando se lo diría yo no queremos alarmar a nadie dice no es peligroso pero claro

Voz 7 02:01 no tenían para comer de maravilla

Voz 6 02:04 sobre todo no lo manipulen no me manipule en el maletín radioactivo is ven aún señor verde con un maletín debajo del brazo no alarmar sus pero no manipular tampoco el señor yo no manipula ahora deberíamos conectar con ser Toledo y que nos contestar a productos sería digamos esto sería lo Daniel Rodríguez ser Toledo bueno está

Voz 4 02:24 hola buenas tardes bueno de hecho ella no habla bien de momento si cuántas piernas como al resto de los mortales que mata que machaca empatado pero bueno

Voz 0464 02:38 el suceso se producía tras el robo de un vehículo pues si con tan mala fortuna que dentro iba ese equipo de baja radioactividad el vehículo una furgoneta siempre baja baja pertenece a la empresa malagueña Tremosa de estudios de materiales y control de obras uno de sus operarios se dirigía de Toledo al laboratorio que esta compañía tiene en Getafe a mitad de camino bueno pues este buen hombre paro en su vivienda de Villaluenga de la Sagra para hacer una gestión pero se dejó las llaves de la furgoneta apuestas cuando volvió a la calle pues ya no estaba hechos ocurrieron en torno a las diez de la noche del martes el equipo sustraído cuyo valor en el mercado es de unos siete mil euros se emplea para controlar la compactación de la tierra este equipo tiene categoría de improbable que sea peligrosa para las personas pero se recomienda no manipularlo sigue una maleta de color naranja con el habitual símbolo radiactivo como el que se ve la tele si lo ven llamen al uno uno dos porque todavía no ha aparecido sí lo ha hecho la furgoneta que ha sido recuperada en Empoli

Voz 4 03:32 oye esto es futbolista si el maletín no debe ser que no

Voz 0464 03:36 maletín valía más que la furgoneta maletas por Ángeles

Voz 4 03:39 es color naranja ciudadanos o tiene otro tono y entonces yo habría

Voz 5 03:45 a tiro de naranja se confunde

Voz 6 03:49 ah bueno oye pues muchos muchas gracias si ves una maleta con símbolo de color de color gris Daniel

Voz 4 03:56 su llamado al uno comer bueno bueno oye esto

Voz 6 04:02 claro es no es una noticia arroba Hanún un maletín radiactivos que no es peligroso pero que no hay mal luego hay otras noticias claro bla bla bla pero estáis

Voz 9 04:15 las noticias están astur me Vivendi lanzando con esta noticia empezamos una noticia

Voz 5 04:24 ya

Voz 1606 04:25 es una noticia sobre la serie de Chernobyl está triunfando alguien la verdad muy buena muy bueno eso pero bueno pues

Voz 10 04:35 está generando muchos tuits como este de azul Borau de verdad casa en Chernóbil se pelín peligroso no sí pero la novia estaba radiante

Voz 11 04:44 no

Voz 2 04:47 de sí

Voz 1606 04:48 pero de guión a cargo de aquel continente

Voz 10 04:51 es la leche no te puedes engañar con ningún personaje de Juego de Tronos no en Podemos El mundo de los cuñados como sabéis da muchísimo juego en Twitter harán no ideó por la forma que tiene mi cuñado de remover el café debe ser que le gusta con trocitos de porcelana mira que buena definición de una actitud vital nos brindan Bazo ocho chulería es ir conduciendo al examen de conducir para acabar ojalá algún día escuchamos esta frase de capitán Rebollo tiene derecho a un abogado Si no tiene ninguno hay colgado se oficial

Voz 0684 05:26 no se llama anticipación de cayeran

Voz 4 05:32 dieciocho El Mundo Today para completar

Voz 1981 05:34 pues Xabi Quique tendrá el Supremo insiste en llamar abuelito a Francisco Franco en el auto en el que vetas Chema acción en su escrito a la Sala considera una falta de respeto al abuelito la exhumación de los restos e insiste en que el abuelito se tiene que quedar donde está porque es lo que dispuso a lo bonito no se toca y punto porque la familia es sagrada el nuevo sistema operativo del iPad permite poner al niño en modo avión

Voz 0573 06:00 la característica más esperada de la hiper ya está disponible y permite silenciar por completo la tableta a Siri y al niño la compañía también vende una funda para empaquetar a los tres juntos y que no se Ryan al llevarlos en el maxi bolso

Voz 1981 06:14 primera ascensión con éxito a la cima de alpinistas de la cima del Everest

Voz 6 06:19 he cuidado sin pisar han dicho los alpinistas que forman la nueva cima del Everest la montaña ya mide cuarenta metros más que hace unos años

Voz 1606 06:29 última hora Arman cuéntanos la NASA recibe un mensaje extraterrestre pero es de publicidad lo ha enviado un alguien con un aspecto muy parecido a José Antonio Páramo has Germán de Chaves

Voz 1981 06:42 vamos ahora con algunos titulares breves un turista vuelve corriendo de la India huyendo de sí mismo al descubrir que son brasas

Voz 0573 06:50 esto celebra los veinte años de su éxito La Flaca

Voz 1981 06:56 tras digerir la comida que han fotografiado los últimos años los Instagram Merz empiezan a publicar fotos de sus cacas

Voz 0573 07:04 la vuelta al coche para no tener que lavar

Voz 1981 07:07 Manolo el del bombo se viste de mujer para animar a la selección española de fútbol femenino

Voz 0573 07:12 y después de treinta años de protestas instalan el primer semáforo para tanques en la plaza de Tiananmen

Voz 12 07:22 sí

Voz 13 07:31 a mí me

Voz 6 07:54 el que fuera alcalde de Valencia Alfonso Grau ha sido condenado a cinco años de cárcel acusado de cohecho que es un delito que viene a consistir en que te dan dinero Un bien bien a cambio de que facilite su negocio desde la Administración el coche es el más clásico el más típico el que intuitivamente pensamos todos que es la corrupción pues que tú eres alcalde tienes un cargo le das a alguien el negocio de los camiones de la basura y a cambio el señor beneficiado te da un fajo de billetes dos un cohecho intuitivamente que dices es todo

Voz 4 08:28 en la escuela de corrupción es lo primero que te

Voz 6 08:29 en el coche ha hecho el coche hecho hoy sus formas esto es básico

Voz 0325 08:33 condenado a cuatro años Alfonso Grau antiguo vicealcalde de Valencia por cohecho y blanqueo de capitales al haber aceptado de relojes de lujo como regalo de un empresario cuando Rita Barberá era alcaldesa de la ciudad

Voz 6 08:44 bueno eran dos relojes digamos lo que sea comprobado son dos relojes Iker los fue a cambiar a la joyería fue la joyería cambiarlos por otros más caros pagó en efectivo la diferencia con unos once mil euros que tenía sueltos en casi todo esto el juez no lo ha visto claro ya que he hecho el Rey ha comenzado la ronda de consultas con portavoces parlamentarios esta tarde sigue y acaba que que antes de seguir con esto por cierto hemos tropezado con una frase del Rey de otro día que podría ser carne de Isaías hablo el Rey de unas facultades que son necesarias para la vida no sólo para la creación artística es una frase algo confusa porque la creación artística sin vida es difícil es difícil vamos a escuchar la frase

Voz 15 09:34 estas son facultades necesarias para la vida no sólo para las

Voz 6 09:37 claro claro sean cuales sean las las cualidades al decir no sólo para la vida parece sugerir que la vida está comprendida en algo mayor que es la creación artística es como decir la sangre no sólo es necesaria para la vida también para transfusiones vacío

Voz 5 09:54 no está clara no está clara la frase caramba el gran Isaías

Voz 6 10:05 en defensa del Rey aquí la vida al se puede utilizar en el sentido de la vida en general se estas son facultades buenas para la vida no sólo para el fútbol pero claro a jugar a fútbol si está muerto fuera de la vida no hay no hay fútbol hay algo raro aquí pero tendrá que resolverlo Isaías no no acaba de encajar pero no se ve por qué no es también también no te traemos a colación un poco porque la noticia sobre la ronda de consultas es un rollo y el interés nadie ronda de consultas ha ido Laura Borràs de parte de Jordi Sanchez de parte de pulmón y fijaros que astucia

Voz 16 10:38 la primera imagen aquí en la Zarzuela Laura Borràs la representante de ellos Per Cataluña con una mariposa amarilla en la solapa y una cinta brazalete del mismo color en la muñeca

Voz 6 10:48 lo contaba María Manjavacas no ha llevado lazo porque probablemente no lo hubieran recibido pero ha llevado complementos

Voz 17 10:58 son

Voz 5 11:01 sí

Voz 6 11:02 si no lo hubieran dejado llevar las mariposas había presentado con un tractor dice que ha contado después que al Rey le ha cantado las cuarenta bueno bueno esto es lo de siempre defina catalanes de a tener desde lo que sería la gestión de la realidad sí lo que no nos gusta no lo tuviéramos también se podría decir los del Barça no tenemos Liverpool además habla en nombre de todos los catalanes lo interesante de esto es que si quiere Rey viene a alguien te dice lo voy a cantar las cuarenta majestad tú eres no porque entrar en discusión el corta la cabeza no es que no es fácil esto entras en discusión os sonríes y tú vas contando por dentro XXV la otra

Voz 2 11:50 treinta XXXVI

Voz 4 11:57 a Mandela donde la mínima

Voz 0684 11:59 no estamos Juan López Uralde ver al Rey ha dicho

Voz 18 12:07 no apoyaremos un Gobierno de Pedro Sánchez siempre y cuando

Voz 19 12:11 nosotros formemos parte de ese gobierno

Voz 18 12:13 hemos en en en

Voz 6 12:16 en en coalición en Varea la portavoz de Marea Yolanda Díaz ha ido más allá con referencia unas urnas parlantes

Voz 20 12:23 Pedro Sánchez tiene detenta hoy tan sólo ciento veintitrés votos muy alejado de la mayoría absoluta por tanto las urnas han hablado ya han dicho que cree que quieren un gobierno de coalición

Voz 6 12:37 claro las urnas han hablado esta es una expresión chula las urnas que para mantener el anonimato tendrían que hablar con voz deformada como los testigos protegidos

Voz 4 12:48 eh

Voz 21 12:53 el mustio curso

Voz 6 13:01 va pasando gente por lo tanto le va contando al Rey sus cosas cada cual va a su rollo el debe pensar el esto contárselo a Pedro yo me dices llega el Partido Regionalista de Cantabria pide las obras del AVE Palencia Santander que el Rey pensará muy bien vale vale pues y luego la de la portavoz de Coalición Canaria Ana Oramas porque al final ha ido la Cámara de las autonomías el Senado es el Congreso van pasando todas las autonomías con su partido loca de opinó estoy pidió otro Ana Oramas va diciendo sus cosas hace su planteamiento ya media frase lo vais a escuchar a media frase se enfada

Voz 23 13:38 yo no tengo que preferir nada yo me adapto a las circunstancias pero no va a cambiar la opinión de Coalición Canaria porque tengamos que ir a otras elecciones eso sí nosotros somos

Voz 24 13:48 luego lo que están diciendo que se vaya o no a otras elecciones No somos nosotros

Voz 22 13:52 cuidado

Voz 0684 13:54 eh descubren saque vetado

Voz 6 13:59 déjame en paz amígdala elecciones selección Nos Ana Oramas tiene un final de frase chulo aquí sobre Pedro Sánchez

Voz 23 14:09 que fue la única abstención un voto de confianza a ese Gobierno de la moción de censura al de sociales

Voz 4 14:20 qué bonito de qué manera

Voz 6 14:22 elegante década

Voz 4 14:25 engaño es un poco de musical

Voz 6 14:27 digamos en ese momento podría haber arrancado a cantar en ese momento en la rueda de prensa

Voz 25 14:33 ya está cariño no en esta veinte años

Voz 6 14:53 todo esto está rodeado de un cierto misterio porque porque al parecer los socialistas todavía no se han dirigido a nadie para que apoyen la investidura se va a presentar al final en las Cortes

Voz 0684 15:03 estás seguramente Pedro Sánchez está dejando que que

Voz 6 15:14 Ciudadanos se cueza un poco en su salsa de centro derecha porque si ahora Pedro Sánchez anunciara un acuerdo con Podemos Alves le daría la vida que extraía de Rivera que no sabe cómo pasar los días con sus aventuras Santiago Abascal ha dado hoy un paso de generosidad está dispuesto a telefonear a Ciudadanos

Voz 19 15:33 nada que les hemos llamado públicamente pero bueno te hace falta llamarles físicamente nosotros no vamos a a evitar nada que decir realmente estamos empeñados en poder llegar a un acuerdo no queremos poner obstáculos ni queremos ser el impedimento si para eso hay que descolgar el teléfono y llamar también estamos dispuesto

Voz 6 15:50 también es un pequeño avance están dispuestos a hablar por teléfono lo que decíamos ayer fatalmente las elecciones en Dinamarca han ido muy mal para el centro de hecho parecen hechas más central de pelo en pecho lo facha vamos han ganado los socialdemócratas la dictadura progre ya han perdido la Dinamarca como Dios manda todos dicen es que la ultraderecha Dinamarca al estar fuera del Gobierno no ha podido visibilizar su programa esto es malo para vos porque les indica que si no entran en los gobiernos y hacen sus leyes nuevas sobre mujeres toros catalanes homosexuales no necesariamente por este orden su sector

Voz 2 16:27 acabarán diciendo

Voz 6 16:31 claro sí creen en voz pero necesitan una señal un mensaje de que de que existen porque al final lo que hace ilusión es gobernar mira hoy la pareja hay un vídeo ha circulado la pareja del gerente de la Agencia Andaluza de Educación ha colgado un vídeo en su insta porque ha hecho una visita oficial al despacho de Manuel Cortés que así se llama el director gerente es un vídeo curioso ya va por la calle antes de entrar y comenta ver el trabajo en sí

Voz 26 16:59 que todavía no había congelarse trabajo aquí

Voz 2 17:03 que me ha enseñado que hace

Voz 6 17:06 que luego se mete en el despacho el susodicho churro y está trabajando en la mesa ella va comentando entre bromas vamos a hacer cambios de decoración

Voz 27 17:13 este es director general

Voz 4 17:19 que se adivina cual hombre de director luego un poquito de calor humano cariño

Voz 6 17:27 luego comenta unos planes sobre cambios de decoración

Voz 27 17:31 la redacción de decoración

Voz 6 17:36 el nuevo señala al Two todo un poco surrealista señala el a la sazón el director gerente de la Agencia Andaluza de Educación dice esto sí me gusta

Voz 27 17:46 y eso que hay ahí se me gusta

Voz 4 17:49 desde luego es que es que se lo digan no digamos

Voz 6 17:55 claro hombre esto demuestra que lo que hace ilusión es gobernar hay muchas cosas que hacer ilusión aquí en O'Leary ilusión ir a la Luna la NASA está buscando música para ir a la Luna

Voz 4 18:03 pero ni cuenta que había que se va a cantar

Voz 1315 18:09 alta trabajan una misión bautizada como Artemisa mediante la que aspira a llevar a un hombre a una mujer a la superficie de la Luna en dos mil veinticuatro según refleja el equipo al frente de esta misión a través de las redes sociales la NASA quiere tener hasta el más mínimo detalle controlado tantas así que han pedido ayuda a sus millones de seguidores repartidos por el mundo para confeccionar una lista de reproducción a la altura de la reconquista de la luna si quieres que una de tus canciones favoritas llega al espacio tan sólo hay que escribir el nombre de la canción en las redes sociales seguido de un TAC que es NASA Moon Tones o Si buscas NASA Moulton en Internet también hay una página web habilitada para proponer canciones todo esto tiene que ser antes del veintiocho de junio porque es la fecha límite presupuestó dos semanas más tarde la NASA publicara los resultados por el momento de decir que hay tres canciones confirmadas y las tres son de grupo surcoreanos

Voz 6 19:00 en ese momento

Voz 28 19:02 así el el

Voz 6 19:03 por eso sí

Voz 29 19:08 este próximas

Voz 30 19:10 sí

Voz 0788 19:12 es verdad

Voz 28 19:15 Especialistas secundarios es nuevo

Voz 6 19:16 esto esto es la tercera vez que eh

Voz 1 19:19 a ver si

Voz 1606 19:28 vamos a Carla ha sido parecería vamos a hacer que hablen los abuelos que queremos saber cómo era la vida en los tiempos de los abuelos porque sólo se conocemos el pasado seremos capaces de repetir una y otra vez los errores tenemos al teléfono ya a un abuelo que nos dé una lección de vida Él es Damiano

Voz 31 19:46 qué tal buenas tardes Damiano queda tiene usted Agüero cada vez son muchos años se Fahrenheit vale Celsius con que sería

Voz 1606 20:01 los veintinueve setenta y ocho año Celsius tiene una cuenta Damiano a ver bien

Voz 32 20:05 no que vayan a la mama

Voz 31 20:14 el Papa se te acaba el huevo chavales día porque fue en su época era distinto la vida supongo no

Voz 32 20:35 no capaces examen de selectividad tenía can a su Pape a mano Gaspar un loco con tu propio seria sí sí

Voz 6 20:52 Beloki

Voz 32 20:55 la primera me dijo al bosque y tras como dice ella con tu madre como Machel tus abuelos

Voz 1606 21:03 de ahí que poco a la cabeza

Voz 32 21:08 el examen desea que a cambiado API con mamá mira la mano me cago

Voz 1606 21:20 antes es que será un poquito más independientes

Voz 32 21:22 ese mamá Santa gama muchísima manda también diez años

Voz 1606 21:28 entonces era un poquito poquito lo normal puede ser Damiano muchísimas gracias por esta lección de me venga vamos Company fiel a que está al teléfono hola Maricela qué tal Moll Maricela que me dice que tiene usted sesenta y ocho años que vamos que no que no están mayor verdad

Voz 31 21:43 bueno cumplirlo en mil novecientos setenta y me quedé porque se quedó ahí vale vale

Voz 32 21:53 quisiera hace mucha calor que exista lo que no

Voz 31 21:57 no la han visto humano no es verdad

Voz 32 22:01 ya sabe lo que es la calores que yo cuando era pequeñita hacía tanto calor que defendíamos la chimenea no metíamos adentro para refrescar

Voz 31 22:09 no una pequeñita mira gente City retira literalmente la gente fuera no metáfora no

Voz 32 22:21 sabes cuando tú mete una figurita decidiera en el micro que me gusta mucho

Voz 1606 22:25 además lo antes de su boda no

Voz 32 22:30 queda claro cuando era pequeñita aquí se nos desafía más por qué te crees que lo español han sido siempre tan bajito porque te sede retiran de

Voz 31 22:38 Villa del calor no ahora que son más alto desde que se derrite

Voz 1606 22:43 no pues Maricela muchísimas gracias eh hemos aprendido un montón con Mari Cielo hiciera da tiempo de otro abuelo es un poquito de caña Nos dando caña Ramiro es un hombre no qué

Voz 32 22:54 no dejar de la guerra civil es la que están haciendo el otro vale a están comentando ahí haberse quedado escucho que lo está

Voz 1606 23:04 sí sí sí es una especie de guerra dirigida por un programa informático ha sido

Voz 32 23:08 por mucho más lógica hace risa risa que mi nieto están loco con eso claro si yo les digo que eso es una hablaré que esa joya vaciaban los actos en la calle en la calle a reto verán como diría ahora que la pegarle un tiro España a juego tres año tres años con la gente es cierto Mc Laren salíamos a la calle de la guerra desde el criticando

Voz 31 23:37 a ella

Voz 1606 23:41 la lección que hay que salir a la calle a matar no

Voz 32 23:43 en aquella etapa cuánta sabiduría

Voz 1606 23:46 pero pues muchísimas gracias bueno yo creo que esto es una lección de vida

Voz 0684 23:50 ha muerto esta perspectiva no era perfecta total cambiar acosó todo

Voz 2 23:56 la Ventana con Carles Francino

Voz 1 23:59 no

Voz 0684 24:02 por eh

Voz 4 24:09 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio Iñaki de la Torre prepara una clase de música hoy yo creo que muy singulares si no habrá que si pita mucho yo creo que además es rara pero va a ser bonita sí pero no pero antes aquí hay otras cosas no podemos no podemos podemos Milán no podemos entrar en Youtube de la mano de Pilar de Francisco por ejemplo por ejemplo buenas tardes qué paso semana muy extraña año

Voz 22 24:37 difícil difícil tenéis en mente el desembarco de Normandía que además viven setenta y cinco años

Voz 4 24:42 el caso eh pero pero es importante no

Voz 0684 24:45 no habla Pilar

Voz 22 24:50 ya es Trending Topic les enmarca en Normandía es si eres Trending Topic es que estás en el mundo horror horror es lo que se respira en Youtube pues gente como veteranos de guerra de su su Random me gusta el olor la selectividad por las mañanas gente con pesadillas recordando ese trauma dándose cabezazos gente que quienes la han hecho han acabado hoy muy felices y otros que lo hicieron hace años pues dan consejos de supervivencia escuchamos a la influencer Bárbara Cea

Voz 0277 25:18 hoy les traigo un vídeo sobre vividas durante los tres días de selectividad John para dormir me tomaba una valenciana o Bali consejos dentro del examen muy importante que el examen esté limpio y que tenga una buena presentación porque yo no sé como hicieron con tamén de historia pero ahí está Papa mundial me pusieron un cinco y medio orgullosos que sigue cuando se de un examen no os pongáis esa comentarlo con vuestros compañeros una vez sabréis del examen Juan adiós Sito

Voz 22 25:52 a ver si Thais ha quedado ves estas cosas me gusta cumplir años porque les veo esta semana la biblioteca Iñigo Jo ellos son más jóvenes tienen piel suave pero quién está de terracita sí señora más consejos sí profesores estará este mes cuelgan en youtube lecciones de repaso especial selectividad vamos a escuchar a mates con Andrés

Voz 33 26:14 hola qué tal donde voy a dar una serie de consejos prácticos de cara a la Selectividad que empieza en breve mira primer dato la estadística cuota vuestro favor pues más del noventa por ciento de las personas que se presentan a la Bao aprueban es necesario también actitud y planificación que penséis ahora que la primera evaluación queda ya muy lejos lo cierto es que un repaso todos vendrá de nuevo a vuestra cabeza no pase las noches en vela estudiando como loco tu cuerpo necesita descansar y tus horas de sueño son imprescindibles Nos vemos ya en el siguiente vídeo chao pupilos

Voz 0684 26:49 claro claro

Voz 22 26:52 de que se puede entender el resto ya es álgebra y tal pero eso es muy bueno añadió problemas de trenes son tren sale desde a tal velocidad cuando se encuentra con ve el único que no ha sabido es el examen este el problema de Valencia del examen de Matemáticas porque os trenes salían de Extremadura y de Almería nunca llegaban a encontrarse sigue siguen el aula calculando cambiamos de tema vamos a pasar de Selectividad a otro tema disfrutar de la vida bien eso es lo que hace ya mucha gente con los festivales de música el tema vistas el buen más festival el Primavera Sound el segundo me lo inventado pero ves

Voz 2 27:25 no

Voz 0684 27:28 no ha sido así

Voz 22 27:35 esto lo prueban los venga monjas Hoyos han ido al Primavera Sound ya han hecho en reportajes sobre los nombres de los grupos

Voz 2 27:42 ya es primavera en el mundo de los sonidos hemos venido al Primavera Sound dos mil diez

Voz 4 27:46 nueve a ver qué grupos habéis venido a ver te voy a intentar hacer bromas de cada nombre también para que eso que es una moto Interpol han pillado a Julian Assange no Rosalía cuando serás mía

Voz 34 27:58 el ejemplos Mc de marcó es como el papel de un italiano no el iPhone de Esteban en más de Marco

Voz 4 28:06 James Blake que ese es el que mentalista no que tenía un enano para adivinar los números de la lotería no

Voz 34 28:12 por favor quiero ver a carcas carcas del metal tras esa gente ímpetu generación no

Voz 0684 28:18 formando parte del planeta perpetra

Voz 22 28:22 es bueno ya veis no hace falta ahí saber los grupos para ir a un festival en los festivales no están hechos para escuchar música están hechos para dejarse ver es la nueva misa de doce nadie ahí a comulgar lleva que el vestidito mono esta es otro noticia en la semana sin plásticos el reto viral de no utilizar envases durante toda la semana una que lo aprobado es Roh en la red millón y medio de seguidores la escuchamos

Voz 35 28:49 aquí tengo la compra de lo que he hecho impone aquí que se debe reciclar como si fuese papel cartón en el yogur recicla en azul cartón unos a qué guay porque son de cartón real me ha salido bastante caros lo miden siendo las nueces y las a avellanas y cuánto saldría simplista no mucho más caro pero un pelín más caro

Voz 36 29:08 no usarlas cápsulas de tener Scarface sino que comprar reutilizables todas las latas y cosas que usemos por ejemplo si reciclar las vende data pues a lo mejor me hago mirar la botella de vidrio mucho mejor para el medioambiental

Voz 37 29:19 el rectificarlo

Voz 22 29:21 muy bien por fin retos y que sirven para el bien no es para destruir te en uno de placas propias

Voz 4 29:28 Lola la tatami pero también totalmente

Voz 22 29:31 pues yo apuesto por a tope retos virales para el bien cómo ayudar a cruzar la calle Challenge Reto pedir por favor cosas así todo todo lo católico y por último vamos con otro reto Youtube el diva Josep Challenge ha empezado en Méjico lo ha puesto de moda Amy Rodríguez nueve millones de seguidores parezco el alcalde Abel Caballero a nueve millones de no millones de seguidores bueno el diva Yourself Charles lo podría hacer de hecho el alcalde de Vigo porque consiste en componer una canción piropear dote tirando te flores que no hace falta acompañantes para hacer un ego trip escuchamos a mis Misrata agregó

Voz 38 30:13 estoy el el rider ampara porque estoy y me entiendes

Voz 39 30:22 siempre di va va a a a Bilbao siempre

Voz 2 30:33 más no poder

Voz 0684 30:39 bueno a mí no me pondré me ha gustó mucho

Voz 4 30:46 a su fin

Voz 40 30:50 esto qué es

Voz 5 30:51 una

Voz 2 30:54 llevando de Tolox

Voz 1606 30:56 pues borradores que que dedicó tenemos pues siempre que te que te da más rabia pues no te lo voy a decir crisis penumbra Christmas

Voz 1610 31:03 hola qué tal David que mucho tiempo el nombre de las tendencias musicales de La Ventana que Charlie francés aquí la suerte que este Madrid no te puedo bueno eso ni vamos allá adelante

Voz 2 31:25 yo os traigo Music bueno atención la primera propuesta es la bombín y este sábado este sábado en el Gastro Bar Malasaña nuestro pues ha escrito Jason el holding agujero es una peña súper crearía estará la señera carita un Terra feo habrá Dj's habrá permitido habrá mucha barba y te pregunta las lluvias que tiene que romper este terracita que realizan los saludamos dos que no tienen terraza

Voz 5 32:06 que bueno

Voz 2 32:07 buscan que la peña vaya totalmente con la mente abierta feo sin terraza del bar oscura como el culo del demonio eso sí precios de terrazas lo llaman Terra CEO Smart Morcín que Morcillo sí

Voz 5 32:28 Colita

Voz 2 32:29 después el domingo a las doce de la noche en el pequeño teatro ocupa Esperanza Aguirre sesión de están al Tour y a temperaturas esto es micrófono gente que sube a dar la atención este domingo el tema de las obras será cómo hubiera acabado tuvo Gate Strands pero sólo para gente con acento gallego a los que cómo hubiera acabado ellos ya hemos Celrà Burque un privó de Burque pelirrojo como él hizo Lucía Taboada como se excluyen jugaremos tres más tres más

Voz 5 33:05 es una pena

Voz 2 33:13 pero riquísima atención porque como dicen los rejoneadores el supermercado lo mejor para el final atención Fraile del hocico dos palabras os Chuck con sets Mónica Naranjo

Voz 5 33:28 Ricky

Voz 2 33:28 la famosa Mónica Roncesvalles la pintora hiperrealista dibujará en el Wanda Metropolitano delante del público un naranjo una réplica exacta la artista dice que aproximadamente diecisiete horitas acaba de pintar el Naranjo ojo ojo my friends porque las entradas están agotadas sesenta y cinco mil en dos mil diez para ver María sentado cuadro de Naranjo y eso que estaban a ciento cincuenta y bueno para los oyentes de regalo dos entradas arriba de todo el gallinero avisa prefieren cuadro pero bueno siempre podrás decir que has estado al frente de artisteo porque creo yo no voy dejando da mucha rabia pero ya te lo he dicho y es que os aprecia el efecto

Voz 0684 34:15 a

Voz 5 34:32 Adrià esprín Modric y total

Voz 1 34:41 ah sí que las pruebas eh

Voz 0788 35:15 bueno y ya que hablamos Iñaki en la clase de música buenos jugadores que hablas tú básicamente que hablo yo hoy vamos a hacer un ejercicio especial aunque realidad resume muchas de las cosas que cuento muchas veces pero me alegraría si son las que las seis con dos conceptos que os voy a contar ahí uno Brothers uno es las canciones igual que las películas siempre van de menos Nos amasó sea de menos animadas a más de menos arreglos a más y luego también ocurre que las canciones es el segundo concepto en las canciones siempre empiezan por el orden siempre empiezas conociendo que es una estrofa estribillo te lo enseñan varias veces ya sólo después de eso te permite es el desorden entonces lo que yo he hecho ha sido coger una canción de que no es esta ponerla en el orden en el que él la grabó las piezas en el mono tal cual en la grabó simplemente y luego hecho un montaje en el cual he montado esa canción de atrás adelante entonces Pérez

Voz 41 36:03 como no funciona también yo os voy a os pongo la canción es muy comentada de lo que ocurre

Voz 7 36:17 una introducción suavecita te miraba raza nuestro pacto miraba a mí me hablaba sólo la luna me hablaba sólo mil decir sí al alumnado repite la estrofa para que la conozcamos decía la una de rascar la pena la pena anos debe estar la pena la pena anos de edad

Voz 41 37:00 ahora ya conocemos cómo es la estrofa ala golfos perfectamente quién piensa añadir instrumentos de percusión y el bajo

Voz 42 37:05 ya no miraba

Voz 41 37:11 el coronel ellas

Voz 42 37:15 y la luna una fusión hablabas el una me habla

Voz 41 37:26 y ahora que ya conocíamos la canción variaciones

Voz 42 37:28 estaba hablando la pequeña variación sólo estaba hablando aquí lo haría como loco

Voz 41 37:43 y ahora separa ya conocemos la canción y el se permite seguir incluyendo instrumentos pero ahora ya la conocemos ahora ya podemos empezar a hacer variaciones

Voz 42 37:53 ahora en cambio la pena que todo lo con su microscopio de desasosiego sigue con el cambio de Rabat y creo que tiene

Voz 43 38:14 se enrarece todavía más

Voz 41 38:21 estos son unas partes raras que no volverá a ser nunca más osea se ha permitido una excepción eh

Voz 5 38:29 otra vez lo conocemos más es más porque más acogedor pues mira lo que conocíamos la otra excepción porque nos ha recordado que era lo normal quise vuelve a meter

Voz 45 39:00 te

Voz 41 39:05 yo ahora empieza con cosas que conocemos pero empieza de explotar un poco es el alcohol que mete un arreglo que no meta hidrantes pero como lo conocemos todos nos permitimos añadirle cosas que no conocíamos

Voz 5 39:30 y acaba con este acordeón

Voz 0788 39:41 estas por cierto es un equipo se aquí la quiere buscar lo que iba es ya repito los conceptos porque lo vamos a ver al contrario las canciones van siempre de lo que conocemos algo que luego desconocemos empezamos el despelote al final añadir más es instrumentos añadimos excepciones pero porque ya conocíamos la canción como era al principio de la estrofa el estribillo pero veréis cómo no es caprichoso cuando uno compone literalmente descomponer trozos entonces si yo cojo esta canción que es lo que he hecho monto las piezas de las secuencias de atrás alante veréis cómo no funciona igual porque empieza por las por el despelote por las excepciones por cosas que no conocíamos y nos despista mucho tarda muchísimo en llegar el momento en el que conocemos la canción veréis

Voz 46 40:22 no

Voz 0684 40:30 la fiesta no puede ser

Voz 45 40:53 se miraba

Voz 41 41:00 sí aquí de repente ya ocurre lo que conocía mira pero con muchos moros

Voz 42 41:15 de repente hay un frenazo la pena que todo con su microscopio ha hecho una excepción cuando todavía no conocíamos de que iba a la melodía íntima el muy la pena más tiene

Voz 43 41:40 otra excepción

Voz 41 41:41 es que no porque la canción lo podemos hacer algo que no conozcamos el pop sobre todo tiene que ir sobre seguro tenemos que saber dónde estamos pero fijaos que ahora empieza a falta de instrumentos no podemos ir de más instrumentos a menos instrumentos porque se desinfla el próximo año selectividad toca Iñaki no pero de repente tenemos menos instrumentos que antes menos jaleo al al frenazo no nos conviene porque estábamos en el final de la claro empieza frenar

Voz 42 42:20 una de ahora hay menos por que antes me hablabas con el una me habla

Voz 4 42:38 me decía desaparece el bajo estas no corren todo

Voz 7 42:42 la es decía a la luna de raza la pena a la pena llegar la pena aquí la pena anoche dos

Voz 41 42:57 hará una introducción no nos podemos permitir flojear en la canción cuando estábamos al final

Voz 7 43:05 miraba a la de

Voz 0788 43:07 cuenta quitar instrumentos

Voz 7 43:10 miraba a la una de la luna mi la luna a mí me hablaba sólo la luna me hablaba sólo me hablaba salió ahora la introducción resultado

Voz 0788 43:28 no funciona una canción en cualquier orden aunque tú tengas unas maravillosas partes de esa canción no funcionan el en cualquier orden los arreglos de una canción de música el orden de los factores sí altera velocísimo al teléfono muchísimo el de la producción también no sé qué yo invita a que provee con cualquier canción por ejemplo con esta de Marvin Gaye What's going on que es más sencillo y la conocéis mejor jugando de Gaizka

Voz 41 43:49 acciones cómo eran al principio como eso cuando termina la canción que hay mucha más fiesta mucho más desorden porque ya lo que espero es que este ejercicio es gracioso hacerlo con toda la cara

Voz 5 44:01 me la dificilillo la luna la hablara solo