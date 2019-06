Estrés laboral: Cinco veces peor que el tabaco y el alcohol

Voz 1 00:00 la Ventana

Voz 0313 00:05 yo no sé si debe está o ha estado estresada alguna vez pero lo que acaba de hacer es algo muy importante un juez ha liberado a BB los compromisos con su primera discográfica por condiciones abusivas para la cantante de hecho la sentencia entiende que el contrato era abro comillas León Nino comparable a un régimen de semi esclavitud artística ojo que es la primera sentencia que se dicta en España en la que un juez considera nulo de pleno derecho un contrato entre un artista y su compañía el pacto obligaba bebe a crear creo que eran cinco álbumes durante diez años y además la discográfica se reservaba el derecho a quitar las canciones que no les gustarán bueno yo stone jueza tumbado vamos

Voz 2 00:44 esto es una cosa que te puedes generar estrés vamos en un poco de estrés y cabreo con el mundo artístico la creatividad otros trabajos en los que tú sí que te puedes comente comprometería una producción X

Voz 1711 00:57 pero una canción no la inspiración

Voz 2 00:59 contarla para trabajar la paradeta oye te puede fallar en un momento no sabes en diez años

Voz 0313 01:06 bueno pero es una sentencia que abre un camino interesante

Voz 2 01:08 es verdad que seguir

Voz 0313 01:10 Víctor Vidal buenas tardes muy buenas tardes Carles Víctor Vidal es médico especialista en medicina del trabajo e investigador médico hay además es inspector de la Seguridad Social acaba de publicar el libro el estrés laboral Análisis y Prevención cuando he terminado mi comentario de entrada Víctor Montse me ha dicho que cosa tan apocalíptica de nos no sé si he transmitido esa sensación pero me baso en datos y en los datos tuyos además

Voz 1711 01:34 pues yo creo que has dado en la clave porque todo lo que has dicho es es totalmente cierto hemos normalizado el estrés a tal punto que parece que todo es normal no lo es ir estoy muy contento porque hemos tardado cincuenta años desde que fue descrito por primera vez por el psiquiatra estadounidense Herbert previo en ver cómo una progresiva pérdida de energía esta enfermedad que en un principio pues en aquella época en el setenta y cuatro todos pensaban que era algo ridículo que no existía la Organización Mundial de la Salud casi nada Nos ha reconocido oficialmente como enfermedad el síndrome de estar quemado o de desgaste profesional un síndrome que entrará en vigor el próximo uno de enero del dos mil veintidós y señores y habrá que tomarlo en serio porque será enfermedad como no puede ser una depresión un cáncer o una bronquitis

Voz 2 02:32 yo me estaba preguntando con esto que has hecho principio dice yo soy el estrés qué hay una parte de estrés que es inherente a la actividad a las relaciones humanas y al trabajo tendemos a pensar que hubo una época en la que las cosas iban más suave otro ritmo bueno también los niños trabajaban en las minas y tenían jornadas

Voz 1711 02:54 doce horas es decir no es no es solo

Voz 2 02:57 el signo de los de los tiempos pero me gustaría preguntarle al al al doctor Vidal el el estrés el estrés también es un estimulante para efectiva trabaja activamente Montero es decir un estrés bueno porque a lo mejor es exagerar lo normal es que te estimula hay que nos ayuda a mantenernos alerta Hay

Voz 1711 03:17 Montse estoy completamente de acuerdo y hace unos meses estábamos hablando con Carles este mismo tema porque efectivamente Montse existe dos tipos de estrés que es en el libro lo recojo hoy lo comento claramente que es el estrés positivo el que el que tenemos que potenciar es el estrés que nos mantiene alerta el que ha permitido Montse en la evolución del ser humano desde aquella época de Tutankamón eh que que mantenían a las personas pues con con un intenso deseo de trabajar pero sin enferman eso es lo positivo potenciar el estrés bueno la motivación la ilusión por hacer las cosas no

Voz 0313 03:56 qué elementos pueden favorecer o frenar el el el estrés el malo malo malo el bueno lo vamos a ver para que el el el horario no tornarse en una entrevista con un con un experto cuando se conoció la noticia de que la OMS incluirá el trabajador quemado en la lista de enfermedades que decía hombre sí pero a ver cómo se detecta eso porque te inglés Si tienes un cabrón te jefe que te explota y es que tú tengas un síndrome trabajador quemado hay que poner los focos en el trabajador no sé cómo cómo hacemos eso

Voz 1711 04:29 el problema es que yo creo que está mal planteado muchas veces el tema de de esta prevención psico socio lo bueno pues de estos conflictos internos sin resolver los canales o no son los adecuados los trabajadores pues están pues con pocos incentivos con sueldos bajos con pues bueno pues estamos en un momento que yo creo que habría que tomar ciertas medidas y crear lo que yo llevo años diciendo que servicios y departamentos de bienestar Mar de intentar mejorar la calidad y el bienestar del trabajador no sólo la ergonomía que es parece que sólo les importa el el cómo se sientan en una silla el sino el cómo se siente el trabajador por dentro porque no olvidemos los que el paciente es un serbio psicosocial muchas de las bajas de las cientos de millones de bajas son por conflictos internos sin resolver problemas en el trabajo que como bien habéis dicho los mandos intermedios presionan de motivan y lo que más me preocupa que no ilusionan al trabajador es una herramienta vital para para evitar el burlado o el estrés crónico laboral es Rey ilusionarse no se ilusión al trabajador el trabajador va digamos castigado a trabajar porque lo que decís hay muchas veces que estos mandos intermedios que son tóxicos pues motivan ya entonces pues el pobre paciente el pobre trabajador pues se ahoga se quema de ahí el nombre de Murnau como una cerilla se va quemando

Voz 2 06:01 o eso decían no sé quién en Twitter el otro día que hay trabajadores quemados que es lo que necesitan es un médico sino un comité de empresa claro eso de la NASA

Voz 0827 06:09 situación distinta Víctor te quería preguntar si iguala sensación sobre el estrés malo ya lo he dicho que hay que es el estrés

Voz 2 06:16 malo no es un poco como el fascismo que por un lado

Voz 0827 06:19 no se ve que es lo que le ha pasado hablábamos hasta ahora por otro lado a lo mejor también se banaliza cualquier momento de nerviosismo de cansancio ya consideramos que eso es estrés

Voz 1711 06:29 totalmente de acuerdo se ha normalizado Isaiah ya interesa o quizá que no se viera no que sea sea metido en las cortinas verdad yo creo que volviendo a en una entrevista que tuvimos hace meses ya hace ya casi un año de In hay mucho interés también en industrias verdad porque el otro día oía una noticia que que el consumo de los ansiolíticos sea triplica

Voz 0313 06:56 eso insistió ha disparado brutalmente

Voz 1711 06:58 saben ustedes cuántos millones de euros supone eso interesa a alguien que la gente esté estresada para que consuma más interés le interesa a alguien que estos negocios de de de de tanta de no escuchar de de

Voz 3 07:15 de de de de de de

Voz 1711 07:17 demandar tantos tratamientos en lugar de escuchar a la gente para abordar desde desde el origen y no ir a las consecuencias

Voz 0313 07:24 mire Víctor hemos pedido a los oyentes de La Ventana que compartan experiencias relacionadas con el estrés laboral a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta y la primera historia que tenemos yo creo que enlaza perfectamente con lo que no se sabe nada desde Valencia aclara buenas tardes hola

Voz 4 07:39 hola buenas tardes bienvenida

Voz 0313 07:42 eh

Voz 4 07:43 muy bien un poco emocionada por la historia servía contar

Voz 0313 07:47 a ver si

Voz 4 07:50 yo tengo una prima hermana que es parte prismas amiga aquí hay cola que ha trabajado codo a codo y bueno ha ido enlazando distintos trabajos entre otros en el que compartíamos mi debido precisamente a todo lo que está analizando y contando ella eh

Voz 0313 08:12 perdón te escuchamos claro pero no hay problema sigue sigue

Voz 4 08:16 el doce de diciembre he debido a una agitación depresión donde de ansiedad de de no encontrar su sitio pues por los trabajos y por por un poco también ese maltrato de lo que hablabais que estoy totalmente de acuerdo de esos mandos intermedios que no si quieres que que a veces cogen ese rol pero pero me simplemente no no hacen lo posible para para liberar sino para fastidiar a los que estamos en las bases y Yolanda tuvo un ictus esto se diciembre

Voz 5 08:54 y bueno estuvo

Voz 4 08:55 yo quince quince días en la UCI he intentando salvar la vida afortunadamente está con nosotros pero es una situación que le ha dejado postrada en una cama no habla yo por eso es un poco un pequeño homenaje Un poco de Brito a expresar que a dónde podemos llegar dónde nos pueden llevar

Voz 6 09:21 un trabajo claro una pregunta los médicos que atienden a A

Voz 0313 09:24 suprima tienen claro que el que el causante

Voz 6 09:27 ha sido el estrés

Voz 4 09:28 a ver es una acumulación ellos y al final es una acumulación de de de cosas pero no de las causas que sí que nos han confirmado es que ha sido esto ella incluso tuvo un episodio de ansiedad pero bueno tiró hacia adelante a veces no paramos tampoco lo suficiente como para recuperarnos Rey ilusionarnos como comentaba mi coger esa energía y esa fuerza para seguir ella pensó que que podía seguir y al final bueno pues la cabeza ya no lo estaba y ahora mismo yo me gustaría ser su voz porque todavía no puede hablar está aprendiendo aprendiendo a hablar esta realidad aprendiendo a a escribir con la izquierda porque se les está hecho toda la parte derecha eh a comer él no es un drama hay esto lo veo también en cada día de trabajo ahora mismo hay cuatro personas con también con con bajas por ansiedad

Voz 0313 10:37 cuatro

Voz 4 10:40 entonces te hay que hay que hacer algo con esto bueno ojalá en estos casos si todos los que hay que que es son anónimos pues pues Sagan de alerta para ver dónde estamos llevaba yo a las personas que al final se trata de ser felices y de tener un trabajo no pero pero no llevara a la salud y a veces a la a la muerte a personas que lo único que quieren es un salario

Voz 6 11:13 sé muy bien buen rato con su gente

Voz 4 11:16 es invertir democracias claro

Voz 0313 11:19 es que yo creo que esta historia conecta perfectamente con lo que está diciendo el el doctor nos pone además en la pista por si alguien lo había olvidado de la magnitud del problema esto no es ninguna tontería esto no es algo que afecte a tres cuatro cinco trabajadores flojos eso que no no no esto es una esto es una pandemia esto es iba a ser peor en el en el futuro bueno hoy tenemos tal cantidad adicto

Voz 2 11:41 sí sobre todo en según qué pero un comentó en según qué perfiles profesionales Maribel dice sobre el estrés laboral Si estoy quemado en el trabajo totalmente soy profesora de instituto dos chicos sus padres la Administración la sociedad en general cada vez nos exige más y en peores condiciones no puedo desde Santander Carmen

Voz 6 11:59 buenas tardes sí hola qué tal Carmen cómo ves su amigo

Voz 5 12:03 no es bueno pues me tira muy metida en el tema que estás comentando porque lo he vivido y lo digo en primera persona

Voz 7 12:11 sobre todo no hay libido no estás trabajando ahora bastante baja sí si estoy esto

Voz 5 12:15 sigue bajando pero me ha costado mucho es unas voy a decir que si no trabajas la trabajando es porque tengo todavía dos hijos casa Hay una hipoteca hay uno en cada más más remedio lo peor de todo Carles es que lo que ha sido mi pasión todo y mira yo soy la pequeña de cinco hermanos la única que pudo ir a la universidad porque me para de los míos por fin conseguir sacar mi profesión y cuando me pues es hacerla buena trabajaba en ella conseguía entrar en una empresa no pero comprenderéis en la hombres y al cabo de diez años sin esta empresa después tener ya amplia experiencia llega un momento en que supone que me tiene que hacer fija pero pero viene la amiga de de algún señor de algún cargo la ponen en en mi sección con lo cual a mí en vez de hacer me dejan me hacen firmar un papel técnicos no significa nada pero quiere descaro que significa si necesita que me me mandan a la calle o me hacen el amor de al menos me otro puesto de trabajo que no se corresponde con mi profesión que me baja un treinta y dos por ciento el sueldo que es un contrato así me obras que yo ya tengo es el cincuenta y cinco años que decir que no soy ninguna niña ella tendría que que está de no tras la cuestión es que en ese trabajo en el pusieron y de trabajo era tal que a Dios no bajaba de las diez horas

Voz 7 13:44 diez eso sí sí sí sí sí

Voz 5 13:47 es más ha deciros que no exagera en absoluto porque esto fue llevado de la mano del médico de cabecera un campeón se portó de maravilla doce horas incluso catorce yo me quedé inhibido unos sesenta y cinco me quedé en cuarenta y seis kilos y hasta que un día volvía a casa y me desmerecen Iván Mi mejor amigo hay que es médico Mi marido me dijeron aquí se acabó el fui al médico que ya está en una situación de deficiencia es decir las analíticas serán generosas pérdida de líquido y tío que sólo menos quitar pero psicólogo psiquiatra he dos años trabaja

Voz 6 14:28 a los dos años hasta dos años de Gaza

Voz 5 14:33 ir la sensación de que eso no lo estoy haciendo bien cuando tengo en en en casa dos maravillosos premios poner perfección no pero vino alguien que era más amigo de la gente de arriba aquello que bueno he la cuestión es que me dolió mucho me dolió mucho sobre todo porque perdí mucha salud a los que no recuperas el caso de antes me parece echarle pero bueno

Voz 4 14:58 de lo dicho

Voz 5 15:01 en me medio de tal manera que que el pero sobre todo lo que me duele haciéndose lo físico de verdad es que que la persona que tengo ahora ejerciendo de Serge no tiene nada que ver con mi profesión es un señor con todos mis respetos que no tiene mucho esto Dios no llega a una licenciatura una con todos mis respetos no es varios su trabajo y encima ese señor me me sigue mirando mal aquí la vuelta al trabajo No es país imaginas después de dos años cuando vuelves los compañeros los compañeros de trabajo que deja de hablar por teléfono dejan de desocupado se

Voz 0313 15:40 libre

Voz 5 15:41 se serán la vuelta porque en realidad todo todo todo el mundo tiene miedo de que el señor les voy a hablar contigo me he tenido que volver a ganar

Voz 6 15:51 uno a uno uno a uno

Voz 5 15:54 ha demostrando que no se ningún Serrano que que yo solamente estaba duchando por por por conquistar un puesto de trabajo que decía

Voz 0313 16:03 yo Carmen muchísimas gracias de verdad por por asomarse a la ventana y contar esta esta parte de de la que que Víctor no me imagino que casos así te deben resultar familiar

Voz 1711 16:14 diarios el diario si innovar

Voz 0313 16:17 no interés no es que millones de

Voz 1711 16:19 de personas verdad que sufren en silencio verdad esta esta plaga que que yo creo que pronto pues como hablábamos del tabaco verdad al final aunque tarde porque muchas personas quizá no no no lo cuente no porque no olvidemos también Carles ya hace años bueno hace unos meses también hablábamos de del suicidio es verdad que muchas personas es verdad no pueden estar aquí para contarlo si se han dado cuenta hablamos siempre de consecuencias de todas las consecuencias el estrés pero nadie va al origen porque el origen Siad trivializa dado hablamos del estrés con cierta ironía eh

Voz 0313 16:56 sí se hacen cosas os perdona los Medi

Voz 1711 17:00 no nos han formado la Universidad esto hay que decirlo porque no se consideraba esto enfermedad es todo tal son cosas nuevas como aquel Síndrome del Edificio Enfermo que no está enfermo el edificio sino quién está dentro del edificio

Voz 0313 17:14 la parte final del libro de de Víctor Vidal es muy práctica y muy interesante porque explica cosas muy concretas explica técnicas de de de relajación de respiración bueno hay terapias alternativas como he oye que dices ya lo sé sí pero músico Michel terapia visitar un museo el yoga bueno todo lo que sirva para reducir estas historias como las que han contado Carmen y Clara buenos que son válidas es que hay que hacerlo

Voz 1711 17:41 cortante también donde se trabaja es que haya una buena humedad temperatura e iluminación y y paredes adecuadamente pintadas quiero decir que él

Voz 8 17:53 Dolores son buenas se qué colores azul pero por ejemplo aquí

Voz 1711 17:55 he estado visitando oficinas donde donde tienen no tienen ni ventanas ni ventilación colores negros quiere decir eso no no contribuye pero eso es de sentido común pero existen hay que ver para para creer osea hay lugares de trabajo que es que ya son tóxicos por naturaleza y eso mata a cualquiera entonces empezando por ahí murió naturalmente que cuidar la humedad la temperatura y que que haya un clima de iluminación y a ponerse ser ventilación luz natural yo había problemas de huevas zulos sí

Voz 2 18:30 Jaime que a que hagan yo me acusa a mí misma porque a lo mejor vais a entender que trivializa

Voz 9 18:34 ha banalizado no nos menos el estrés lo he dicho lo que pasa es que es muy se quieres ver nada no pero es verdad que yo nada no no no lo dudo no lo dudo pero yo me refería a otro tipo de estrés has estado estará yo me dedico una profesión que me apasiona vivo en en torno luminoso laboral

Voz 2 18:57 el estrés lo en lo interpreto de la forma que con eso es lo que no pretendes ni mucho

Voz 9 19:02 no ha terminado daba no dar Montse la importancia que tiene a toda esta gente que efectivamente esa forma de de la adrenalina al hablar de cómo habláis

Voz 1711 19:11 ya se nota que estáis ilusionados no

Voz 2 19:15 ligando lo con el principio que decías tú haciendo referencia a lo de el futuro de tópico de los alumnos de Santiago Niño dice Pello lo que no entiendo es la obsesión con hacer las cuarenta horas semanales después de todo lo que ha ocurrido no creéis que no tiene sentido que se siga estandarizado las cuarenta horas con la cantidad de mejoras en los procesos que ha habido desde que se fijo si es

Voz 6 19:34 igualmente José Antonio desde Barcelona buenas tardes qué tal hola José Antonio qué tal amigo

Voz 1323 19:40 pues mira comentarte yo sé injustamente una persona que bueno puedo decir que he trabajado treinta años para empresas multinacionales

Voz 0313 19:46 si te diferentes nacionalidades

Voz 1323 19:49 alitas de la mejor una que norteamericana era una corporación quince quizás cometió el fallo de eh soy un hombre de proyectos y quizá comedia el fallo de incorporarme a una empresa coreana sabía que era cuerdo que exista una todas esas puedo decir que tienen que tienen dentro de su ámbito

Voz 4 20:08 pues una serie de de de

Voz 1323 20:11 de controles de recursos que quedan sobre el papel negro sobre blanco pero que muchas veces no quedan después son son balas sombra de son son solamente para cubrir una cubrir expedientes para soplan hubieran expedientes para evitar posibles denuncias por parte de esas de sus trabajadores

Voz 4 20:31 yo he pero que no tiene a recurso

Voz 1323 20:34 te puedo decir que entrando en estancos ganan unos proyectos sabiendo que además sabía dónde me metía también es cierto y caí en una depresión

Voz 0313 20:42 mostró una depresión que me costó

Voz 1323 20:44 pues eso es dos años dos años he un miedo infinito a trabajar cuando creo que siempre es que hizo una persona pues bueno hace mucho la parte

Voz 6 20:55 Antonio

Voz 1323 20:56 sí mira justamente empecé a la fíjate hasta dónde llegó el punto que toda mi experiencia problemas siempre he tenido la suerte de trabajar en estas empresas es en esta última que te digo con una filosofía totalmente de absoluta contra contra el trabajador aunque aunque tiene todos los recursos eh pero es una filosofía de trabajo que que que funde y que yo creo que actualmente está fundiendo trabajadores que trabajan para para esta actuación quiero decir con esto la otra actualmente trabajo pero trabajo por mí mismo colaboro con despacho profesional

Voz 6 21:28 creo que queda todavía vida laboral pero esa

Voz 1323 21:33 esa depresión en la que ahí lo que me ocasionó fue levantarle por la mañana solamente para pensar de qué manera podría quitar me dio

Voz 0313 21:41 José Antonio muchísimas gracias Víctor tenemos un montón de historias esperando que hoy no va a entrar en antena pero el otro día repetiremos no se de reflexiones finales oración y cierre conclusiones ya sé que a ti no te vendrá de nuevo todo esto que acabas de escuchar pero algún oyente y a nosotros seguramente sí

Voz 1711 21:59 Nos une los pelos de totalmente totalmente que estamos en la época actual tanta Mon todavía anclados verdad en en en lo poco que hacemos ya hemos conseguido mucho pero sobre todo yo a los oyentes les diría que que abrieran canales de fuga el estrés que fueran lo más fuertes posible que intentaran sobre pudo pedir ayuda cuando algo en el pase en el trabajo un conflicto intentar resolver

Voz 8 22:23 no no no engendrar el el el problema yo

Voz 0313 22:26 bueno yo puedo pues efectivamente porque entonces sí

Voz 1711 22:29 empezamos a a tener un estrés crónico en el tiempo el burlado puede aparecer en cualquiera de los casos lo que yo pido también a las autoridades y a los profesionales es que intentemos reconocer el problema pongamos es solución ya en el dos mil veintidós señores el burlado es una entidad propia

Voz 0313 22:50 Víctor Vidal hace menos de un año Nos conocimos aquí en La Ventana Nos emplazamos para cuando se publicara este este libro que hasta el estrés laboral Análisis y Prevención dentro de unos meses yo quiero que respetamos y que volvamos a abrir teléfonos para conocer historias de los oyentes a lo mejor en tu consultas tenido alguna buena noticia de alguien que te cuenta una experiencia de que en su empresa mejorado lo que sea pero dentro de un tiempo que vamos a hablar de acuerdo

Voz 1711 23:14 luego además también les puedo decir que vamos a hacer después del verano conferencias de forma gratuita que lo más seguro que se hagan en Madrid y Barcelona último en Zaragoza donde serán invitados todas aquellas personas que quieran a entender un poco más este problema que les ponemos el foco de atención gracias Carles

Voz 0313 23:33 Víctor Vidal un abrazo amigo