"Ilsa Barea-Kulcsar fue una heroína en España y fuera de España"

Voz 2 00:00 radio lindos una mirada particular

Voz 1 00:10 para observar con tan

Voz 3 00:16 con el la vi hará

Voz 1 00:31 sí

Voz 4 00:35 puede darse si esta canción es una maravilla el de Fred Astaire

Voz 0313 00:44 la canción forma parte de la banda sonora de Sombrero de copa estrenará la mitad de los años treinta algún cinéfilo de pro seguro que les recuerda donde cada que los pasos de claqué con yerros ya es la misma canción pero hoy Elvira Lindo ha preferido esta versión que no es exactamente la de la película es Fred Astaire sin la envoltura siendo el acompañamiento de la orquesta ofertas con la dotes nudista y un poquito de música Elvira Lindo buenas tardes

Voz 0545 01:10 que me da mucha pena hablar encima de Alfredo

Voz 0313 01:12 ya ya bueno pues nos callamos pero yo dejó la pregunta en el aire porque has elegido esta versión

Voz 1 01:25 qué es

Voz 0545 01:38 pues mira esta preciosa encima versión encanta bueno fenomenal quería encanto porque fíjate que no serlo no se le consideraba una grandísima sin embargo tenían mucho swing tenía mucha simpatía cantando hay mucha elegancia entonces esto lo grabo con el pianista Oscar Peterson hicieron versiones de todas aquellas canciones maravillosas de las películas en las que él había aparecido hoy como tú muy bien decías era Sombrero de copa higa no era una canción de Irving Berlin que ganó el Oscar a la mejor canción original lo increíble bueno de increíble no lo verdadero es que esta canción era lo más escuchado en la radio en mil novecientos treinta y nueve mil novecientos treinta es verdad el año en el que empezó la guerra Civil española yo estoy canciones llegaban también a España igual que llegaban las películas EEUU es todo un año antes el treinta claro claro no igual que llegaban las películas igual uno a uno les resulta difícil más nace la Gran Vía la Gran Vía bombardeada la Gran Vía en mitad de la guerra con los cines con hacia había muchas tiendas abiertas había gente corriendo por la Gran Vía para evitar eh las bombas pero la ciudad seguía muy viva a pesar de el miedo a pesar de la destrucción y esto está relacionado con una historia que vamos a montar a mí

Voz 5 03:10 Iván

Voz 0313 03:52 lo estoy es así siguen en el otoño en el invierno ya que el año treinta y seis que comentaba Lira bueno este lugar desde que les hablamos donde está la Cadena Ser en Gran Vía en en Madrid con de los focos prioritarios de los bombardeos por parte de de las tropas franquistas y en especial muy en especial el edificio de Telefónica está aquí muy cerquita durante los tres años de guerra en ese edificio trabajó il saborea el a Cook SAR personaje apasionante una heroína de alguna forma y una debilidad de Elvira Lindo que era traído hoy a la

Voz 0545 04:26 a La Ventana para para que la conozcamos claro se dan muchos muchas casualidades yo estaba estudiando el personaje estaba estudiando en mi casa en silencio el personaje de Varea que se llamaba ahí en realidad pero qué fuerte Arturo Barea el que el español hizo el el nombre estaba estudiando esto cuando de repente llega la noticia de que de que una novela inédita bueno no exactamente inéditas había publicado por entregas los en un periódico alemán en los en los primeros cuarenta pues de pronto después de ochenta años he tenemos aquí la novela por primera vez inédita y estar se presenta en estos días se presenta mañana en se presenta el sábado en la Feria del Libro es algo muy particular la novela se llama Telefónica y está firmada por esa

Voz 6 05:17 Varea Tulsa eh

Voz 0545 05:19 entonces tenemos que colocarnos en aquel otoño de mil novecientos treinta veis eh con Madrid resistiendo unos potentísimo monta en Madrid la ciudad la sitiada y entonces a este edificio de la telefónica en la planta tinta llega una mujer eh procedente de Checoslovaquia pero era austriaca llega para colaborar ella había sido activista política bastante conocida en Europa ella de pronto llega a España porque ella

Voz 7 05:49 sé que el el

Voz 0545 05:52 turno de El Mundo la lucha entre fascismo y socialismo donde se está decidiendo en ese momento en España sí es aquí bueno ya era mucho muy difícil entrar en España en el momento en el que ya lo decide pero es una mujer muy inteligente muy fuerte muy aburrida ya aquí se presenta ya se compró dos otros vestidos como sacos ella dice porque no quería en absoluto tener líos con con señores por el camino un abrigo que era como de pasar sabes de pasar revista a las tropas unos zapatos planos y dijo yo quiero ayudar a los españoles porque aquí el la telefónica estaba el servicio de información todos los corresponsales tenían que entregar sus artículos y sus crónicas a un señor que se llamaba Arturo Barea el futuro autor de La forja de un rebelde el entre daban eh sus crónicas ya había hiel era el censor de la República el tenía que saber si esas si esas crónicas estaban bien para mandarlas a los periódicos extranjeros que quería decir que estuvieran bien o mal pues que la República no quería que se mandaran eh crónicas son noticias que fueran digamos negativas sobre sobre la República rotas debajo hasta entonces aquí llegó esta señora a este edificio era Telefónica quede aún Nilo en un lío impresionante aquí se puso delante de Arturo Barea empezaron entenderse en francés ella sabía cómo cinco seis idiomas le dijo bueno yo vengo aquí a trabajar con usted pensó para que con el lío que yo tengo para que me mandaban a esta mujer es un día porque lo estoy viendo y que encima no es guapa eso es lo primero que pensó eso está escrito la forja de un rebelde fueron pocos días en los que Varea le la observó cómo trabajaban se quedó completamente fascinada porque de repente tuvo una persona que podía entenderse en inglés con los corresponsales extranjeros de repente se quedó asombrado por su inteligencia por su fuerza por una mujer con la que él podía por primera vez en su vida hablar hice enamoró perdidamente de ella y ella paso de Jamal se cursa las llamas en Madrid

Voz 0313 08:07 mira para que los oyentes entiendan con un poquito más precisión lo que era este edificio de Telefónica en la Gran Vía de Madrid en los años de la guerra y de los bombardeos merece la pena escuchar esta lectura de la descripción que hace en la novela la propia Elsa Varea

Voz 8 08:21 sí

Voz 0564 08:26 la Telefónica tenía trece plantas y dos sótanos en lo más profundo bajo la tierra estaba los refugiados de los suburbios de los pueblos

Voz 9 08:34 alrededores de Madrid en la planta trece su ubicaba el puesto de observación de la artillería en medio a las habitaciones de doce plantas la maquinaria de la red telefónica para toda España y al mismo tiempo una muestra

Voz 0564 08:46 es representativa del Madrid sitiado otros refugiados obreros policías milicianos primeros auxilios empleados oficiales del Estado Mayor del puesto de observación apartados por miedo a cualquier contacto como cuerpos extraños aislados los funcionarios de los capitalistas americanos dueños de la telefónica del monopolio de teléfonos de España en ese momento desposeídos de su poder por el control estatal la oficina militar control administrativo superior en que sólo estaba el coronel o su representante un comedor espacioso es de campaña en todo tipo de habitaciones para la gente del turno de noche un ejército de telefonistas que en parte en en el edificio para no tener que ir o al trabajo bajo una lluvia de obuses la cuarta planta los periodistas de la prensa extranjera en la quinta a la censura de prensa una sección del ministerio de Estado la censura de teléfonos un comité de los empleados de la telefónica enmedio también máquinas y más máquinas valiosas y casi insustituibles además los despachos de los sindicatos el Consejo obrero es los instituciones los carteles de la urbanización los materiales de reparación la vida técnica la vida política la vida militar máquinas de escribir telescopios de tijera atravesando el edificio los cinco enormes huecos de ascensor junto a la estrecha si cundía el pánico peligrosa escalera todo ello era el objetivo de los cañones y las bombas de los otros todavía no había una defensa antiaérea

Voz 10 10:14 a mí me de muy solo y poder

Voz 0313 10:20 ahora claro a la cabeza y lo siento Elvira mientras escuchaba hasta descripción del edificio de Telefónica en los años de la guerra era como un trece Rue del Percebe pero en clave trágica sean los los los más pringados los más desheredados abajo iba subiendo subiendo arriba lo militar claro y entremedias hay había como una las plantas de clase I clase dos eh

Voz 0545 10:41 claro y además ella es increíble porque ella decía que al final su patria simpatía en España había sido el edificio de la telefónica claro se quedaba se quedaban a dormir entre otras cosas mucha gente se quedaba dentro de la telefónica para no tener que cruzar la peligrosísima la peligrosísima Gran Vía a veces cruzaban a la hora de comer ella comía aquí enfrente en el hotel Gran Vía pero era complicado porque porque te jugabas la vida los cristales de la telefónica estaban muchas veces rotos había agujeros o por la por los bombardeos y ahí estaba esta mujer fascinante es muy probable nosotros tenemos muchas cosas que agradecerle a Elsa Varea que organizara hay que ordenara la información que se mando de la República fuera no y que esa también te salvara la vida de Arturo Barea que un hombre superado absolutamente

Voz 0313 11:34 me salvó la vida estancia sí porque él estaba

Voz 0545 11:36 ya aparte se cuenta al final de la forja de un rebelde pero ya lo contó luego también si de alguna manera se apunta en este libro que es ficción pero que tiene mucho de realidad Arturo Barea estaba pasando una depresión estaba en una crisis psicológica terrible de porque era un hombre que no era fuerte para aguantar una guerra para para como como como estaba matando a su pueblo yo creo que Varea eso no lo podía no era un hombre político era un hombre era un socialista pero como decía don cierto desprecio e los los cargos realmente políticos marea era un socialista sentimental es decir que era un hombre que cree ya la justicia social pero que si no hubiera habido una guerra el no hubiera sido un escritor de de Madrid no porque de alguna manera lo que él sabe es describir el ambiente ir esa era una mujer absolutamente era una activista política ya había estado ya en Europa dos veces en la cárcel había estado se había exiliado con el principio del nazismo date cuenta una mujer que había estado dos veces en la cárcel y que tenía problemas físicos ya por eso ya pues

Voz 7 12:48 British Si bronca

Voz 0545 12:51 la crónica etcétera no era una mujer muy fuerte psicológicamente entonces se encuentra con este español

Voz 0313 12:57 tiró de él se encontrado con este español

Voz 0545 13:00 seco pero como era Varea ya han realmente fue fíjate eh él abandonó a su mujer y a sus hijos eso es una de digamos de las partes oscuras del personaje pero es que realmente Varea encontró una mujer de una pareja moderna una mujer con la que poder hablar y compartir las cosas que a él le pasaban no ellos se fueron abandonaron España en mil novecientos treinta y siete se fueron para se fueron primero para París pasaron mucho hambre en este año en en París en una pensión que se llamaba la pensión de alambre pasaron muchísima hambre allí los dos se turnaban en una máquina de escribir él empezó la forja de un rebelde ella escribió este libro lo que le Fonseca que no se debería publicado hasta años más tarde pero claro ella tenía tal conocimiento de idiomas que mientras él iba escribiendo la forja un rebelde casi al mismo tiempo ella iba traduciendo los libros los libros como sabéis de Arturo Barea se publicaron primero en inglés que en español gracias a las traducciones de Dale esa hicieron mundialmente se puede decir mundialmente famosos cuando se fueron a Londres ya a Inglaterra ya consiguió trabajo en la BBC consiguió trabajo para dar él también con lo cual Arturo Barea empezó a mandar crónicas la BBC para todo el ámbito latino

Voz 0313 14:33 mira esto lo contaba el propio Arturo Barea y este testimonios muy bueno porque es el único que se conserva con su voz en una entrevista que le hicieron en Argentina donde hablaba entre otras cosas de su trabajo y su experiencia en la radio en España primero y luego en la BBC

Voz 11 14:46 a mí nunca me ha gustado hablar con mi nombre propio la radio tiene este castros bueno me encargué de hablar en español igual que había tenido al Madrid el seudónimo de la Voz de Madrid pues la Doni Donnie cuando Casillas que me parecía ya símbolo de todo el pueblo y no símbolo de una ciudad las la la razón casi podría decir nada personal el tope de la guerra civil de España el destierro en Francia de usado por un lado y el otro mito detenerme en la busca de cuáles eran las razones costeros españoles trabajando buscando buscando tuve que ir a la búsqueda lo más lejano realmente al mismo hecho de las seguir desde ahí la razón de porqué español había sido Baker teatro de tal manera como tantos millones

Voz 0313 15:43 lo noto apesadumbrado además se como como impresiona escuchar su voz

Voz 0545 15:46 sí yo creo que esto yo creo que para para este hombre fue la la guerra les causó una profunda depresión y en algún momento unos gana

Voz 0313 15:56 que hablan ese tono quitarse de en medio pero ello

Voz 0545 15:59 lo que finalmente no fue no fue desgraciado uno fue un desgraciado en el exilio porque ellos a pesar de que vivían con mucha modestia hace las apañar un bastante bien vivieron con amigo rodeados de amigos y en un en un ambiente que era amistoso en a las afueras de la hombres no a mí hay una cosa de ella tiene mucha correspondencia ya tradujo a muchos escritores españoles y los puso en un lugar importante pues yo qué sé a Cela a Ramón J Sender a a Francisco Ayala no trabajó muchísimo como traductora yo cuando llegó aquí yo me imagino la sensación que le causaría un aparte de ser un país en guerra pero un país muy caótico donde nadie sabía idiomas y ella sabía muchos idiomas decidió entonces en una de su correspondencia ella le dice a alguien como yo tuve mucha suerte al conocer Arturo porque eh porque él era un hombre masculino como a mí me gustaban los hombres pero al mismo tiempo no le importaba que yo intelectualmente fuera superior creo eso parece hoy también cuesta pero poca debió ser pero me me pone sí sí me parece que además en la convierte en un personaje ella no es un personaje nunca como ni resentido por haber quedado luego

Voz 0313 17:27 yo he dicho antes o y te parece excesivo Holocausto

Voz 0545 17:29 no no yo Osama para mí es una la heroína es ir fue en España desde luego para venir a por la República lo fue en España te voy a decir luego en en la BBC fue muy importante porque ella se dedicaba era muy rápida entonces se dedicaba a traducir lo que emitían las emisoras nazis y fascistas e inmediatamente lo pasaba al inglés sí la tenían como una traba doctora casi sabes e inmediata para saber qué es lo que sí estaba diciendo en esas radios y eso fue importante también para el estrategia de los aliados lo que para mí es desde luego una heroína Easy nosotros conocemos la forja así hemos leído La forja de un rebelde yo estoy convencida de que es en gran parte por ello

Voz 13 18:18 no no no

Voz 14 18:23 siga tiene Historia también en jóvenes Pete Seeger gran Pete Seeger que murió hace tanto murió en dos mil catorce creo que fue dos mil dos mil catorce que ha sido el gran difusor de las de las canciones de la Guerra Civil española en Estados Unidos no este es el tema que cantaban los los integrantes de la Brigada Abraham Lincoln que formaban parte de las Brigadas Internacionales que lucharon en la defensa de Madrid

Voz 13 18:58 huy a de

Voz 15 19:01 ah vale todo tipo de maravilla

Voz 0545 19:17 sabes una cosa que me gusta mucho de me gusta mucho de ella es que efectivamente las Brigadas Internacionales ponen importantísimas en una guerra que no estaba apoyada por ninguna nación europea no pero es cierto que insta Varea dijo muchas veces nos que participaron en las Brigadas Internacionales escribieron muchas cosas sobre la guerra de España y en mi opinión hay veces que se daba demasiada importancia y no le daban importancia al ejercito español faltan cosas escritas sobre el ejercito yo eso lo decía una austriaca que vino aquí a colaborar con la República