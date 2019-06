Hora 25 Deportes: Neymar, en el ojo del huracán (06/06/2019)

Voz 1 00:00 unos veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego

mira llevo buenas tardes buenas tardes tiempo deportes que a lo mejor interrumpa porque está previsto a las ocho y media de comparezca Pedro Sánchez después de haberse reunido con el Rey que cerrado ya la ronda de contactos antes de encargar formar gobierno me quedo aquí estamos pendientes venga yo me quedo aquí te pido paso así en el hombro para el synchrotron os digo no

Voz 0919 00:27 ya sabes que mañana juega la selección española partido de clasificación para la Eurocopa jugamos en las Islas Feroe que son unas islas que están al norte de las islas Británicas camino de Islandia allí está entrenando ahora mismo la selección española a las órdenes de Robert Moreno porque ya sabéis Luis Enrique sigue siendo ausencia en la convocatoria España que si hubiera hecho bien su trabajo por allá por el mes de septiembre estaría jugando ahora mismo una semifinal de la Liga de las naciones la que van a jugar en Portugal Inglaterra y Holanda ya sabes que la otra semifinal disputada ayer Portugal le ganó tres cero a Suiza con tres goles de Cristiano Ronaldo en el mercado de fichajes a la espera de que el Real Madrid y el Chelsea se pongan de acuerdo para el traspaso de Jafar hoy el Betis ha anunciado vi como nuevo entrenador del equipo verdiblanco firma hasta el año dos mil veintidós is su sitio en el banquillo del Espanyol ocupa David Gallego un hombre de la cantera en tenis hoy ha parado la lluvia y Roland Garros han podido disputar los cuartos de final masculinos donde Djokovic y piense han clasificado y mañana jugarán la segunda semifinal porque la primera si la lluvia lo permite la jugarán ya sabéis Roger Federer y Rafa Nadal la noticia en el cuadro femenino esquela norteamericana Amanda Ximo va ha derrotado a la gran favorita a Simona Jaled sorpresa en el cuadro femenino de Roland Garros y tenemos también baloncesto porque el primer partido del play off de semifinales que enfrenta al Real Madrid al Valencia pero quiero abrir el programa hablando de Neymar en futbolista maravilloso impresionante que atraviesa un momento terrible ayer jugando un amistoso preparación de la Copa América con la selección brasileña se volvió a lesionar en el pie derecho

Voz 3 02:15 los Garda fue un vistazo cuarta Copa Euroliga de tan pudo toros

Voz 0919 02:24 tercera lesión que sufre en año y medio Neymar en esa articulación por lo que veíamos en las imágenes la torsión de su tobillo no parecía demasiado grave lo que demuestra es que el tobillo de Neymar no está bien puras pauta que precipitó su reaparición para jugar el Mundial precipitó su reaparición este año para intentar terminar la Liga lo hemos visto en fiesta lo hemos visto bailando lo hemos visto en silla de ruedas el tobillo de Neymar no está bien porque cualquier otro jugador profesional con la torsión que sufrió ayer el brasileño no tendría ni un esguince de tobillo ojo que podemos estar perdiendo a un pedazo de futbolista que además está en otro lío una denuncia de una modelo de veintiséis años que se llaman allí la Trinidad y que ayer en la televisión brasileña contó bueno pues que tuvo un encuentro con Neymar el quince de mayo en un hotel de Brasil según cuenta ella Neymar

Voz 4 03:20 la bióloga esto joder tu cabrían entre acusa Naima pupa

Voz 5 03:26 pues comer más muy yo Puig prepara un cuatro de comercio a todo el su

Voz 0919 03:31 el asunto está la justicia ya veremos qué dice la justicia pero es una muestra más del laberinto en el que anda perdido este tremendo futbolista sería una lástima que por unas cosas y otras por su falta de profesionalidad y por sus desvaríos son las redes sociales la publicidad y demás podamos perder al que iba camino de poder ser el mejor futbolista del mundo Neymar una pena bueno pues vamos con todo pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 6 04:06 tarde gallego pues entre Erice ni y la verdad es que ninguno de los dos lo poco que lo he visto me llaman mucho la atención más un poquito más porque es un poquillo más físico más cabeza loca pero que

Voz 7 04:23 si Zidane quiere

Voz 6 04:25 que ha porra entra traería traer Aris en y aparte Elena dicen que va a haber el Madrid cuál es el de cuartos de final de la Champions el de semifinales o el de la final porque es que los tres fueron igual bastante planos Easy que hicieron poco en el por lo menos los partidos que yo lo he visto me llama muerte porque toda la atención y teniendo algunos jugadores en plantilla parecidos que si se les puede sacar todavía rendimiento gastarse casi cien millones en este jugador me parece algo ridículo

Voz 0024 04:57 venga un saludo mejor del mercado de fichajes son las reflexiones que hace cada uno en su casa esté me gusta este no por esto por esto por lo otro se lo pasamos a Florentino no os preocupéis

Voz 5 05:23 madre mía que exagerados cosa que es una cifra mareante setenta millones pueblo Celso tal y como está el mercado venga ya mencionado por lo tanto no puede ser una cifra mareante Ferrer no entiendo muy bien lo de Dick tintes de vida no se supone que Eric se dos dejan es para crecer y lo del interno tienen nada no tiene nada porque después del Tottenham no os lleváis es un poco más de lo mismo

Voz 0024 06:05 ahora tendrá que subir para arriba porque su ir para abajo lo tiene realmente complicado ha empezado

Voz 0919 06:15 enseguida estamos en las cero de pero antes vamos a un escenario de fútbol de campanillas Inglaterra Holanda segunda semifinal de la Liga de las Naciones donde nos gustaría que estuviera la selección española dos equipazo es cómo salen en Portugal se juega todo agujetas

Voz 10 06:30 muy buenas

Voz 11 06:32 Jorge seguimos hablando alcohol de Inglaterra cine Gengis y fijan le dio el Liverpool cara arriba acompañando a Rajoy es también la llegan tanto una buena porción de verle Marvin cables Lehman porque en casi más veces que Miley ese también pero sigue marcada por las calles de Guimarães por cierto Jesús comunicado de la Federación Ciclista ha condenado los incidentes y la hígados aliados con carga policial Stosic Leterme detenidos gratifica

Voz 0919 07:07 bueno pues de Portugal a las Islas cero donde entrena la selección española esta hora mañana tercer partido de clasificación para la Eurocopa un rival modesto cómo va a jugar España que dice Robert Moreno el segundo de Luis Enrique allí está Javier Herráez hola Javi buenas tardes hola qué tal Gallego muy buenas tardes desde

Voz 12 07:24 D'Ors Jan aquí en las Islas Feroe donde hay más ovejas que habitantes a cuarenta mil habitantes dicen que hay cincuenta mil ovejas y lo curioso hay muchísimo césped hasta los tejados de las casas pero se va a jugar sobre césped artificial algún día al golfa tendrá que explicar estas cosas aunque evidentemente esperemos que era de mañana se lesione como ha explicado el propio Robert Moreno que está ensayando a puerta cerrada pero lo vemos desde la ventana de la sala de prensa con Navas Sergio Ramos Íñigo Martínez Jordi Alba Rodri Hernández el mediocentro el Atlético de Madrid Parejo Isco y arriba Asensio ir Morata la verdad es que me ha gustado mucho el discurso de Robert Moreno lo hace directo sencillo y claro esto ha dicho sobre su comunicación con Luis Enrique Luis

Voz 13 08:01 es una persona a la que le gusta tenerlo todo preparado con tiempo y utilizar las nuevas tecnologías pues para poderle cortar los entrenamientos subirlos alguna nube que tenemos y que los pudiese ver ha sido una anormalidad anómala porque al no tenerlo ya sabes que te echamos de menos al me gustaría que estuviese aquí sino estás es porque no puede ser una fuerza mayor

Voz 12 08:20 bueno pues ese es Robert Moreno que está en contacto directo con Luis Enrique desde aquí desde las Islas Feroe y ha hablado también Dani Parejo el capitán del Valencia a un hombre que parece que lleva toda la vida hemos preguntado poco por todo por lo deportivo y también por el escándalo de lo ocurrido en Pucela entre el Valladolid y el Valencia

Voz 14 08:37 yo lo dijo hace poco una entrevista que que ponía la mano en el fuego por mí por mi compañero

Voz 15 08:42 por el club nosotros no tenemos nada que ver

Voz 14 08:46 piel que ahí a principio alguna

Voz 0919 08:49 a una le alguna norma o cualquier tipo esto

Voz 15 08:51 opción pues pues bueno todo el tiempo pondrá a cada uno en su sitio sienten pregunta hola qué tal

Voz 16 08:57 Javier Herráez de la Cadena Ser que preguntarte cuanto al tema famoso del partido del Valladolid Valencia si crees que eso puede dañar la imagen del fútbol en general

Voz 2 09:07 Javi perdona Moscú expone hoy a una pregunta sobre el partido Valencia Valladolid mañana tenemos un partido guantes a cero

Voz 0919 09:13 el jefe de prensa que no permite que se hable más de ese tema bueno pues mañana el partido ante Islas Feroe juegue De Gea juegue Kepa juegue quien juegue España tiene que ganar sin pasar problemas os lo contaremos lo mismo que desde mañana vamos a contar el Mundial femenino que comienza en Francia con el partido tal entre los equipos de Francia y Corea el sábado debuta la selección española jugamos ante Sudáfrica en Le Havre muy cerquita de Normandía donde hoy

Voz 17 09:41 hoy se celebra es setenta y cinco aniversario el día de ir

Voz 0919 09:45 allí con las chicas de la selección española está ya nuestra compañera Sonia Lus hola Sonia buenas tardes

Voz 1914 09:50 qué tal Gallego buenas tardes pues si acaba de terminar el penúltimo entrenamiento de la selección de cara al primer partido en el Mundial el sábado contra Sudáfrica después de un día bastante movido porque tenían previsto realizar una excursión por la mañana pero han tenido que suspenderla debido a los actos de conmemoración del setenta y cinco aniversario del desembarco de Normandía en su lugar dinámica de grupo dirigida por Javier López Vallejo enfocada a reforzar los aspectos psicológicos de cara a ese debut en el Mundial el próximo sábado hay que aprovechar el tirón del fútbol femenino lo dice la delantera de la selección Jenny hermoso

Voz 18 10:24 ahora bien pudo hacer y no está en lo alto de la ola no hace cuatro años vimos una puerta bastante bonita para todo lo que ha venido después

Voz 1914 10:32 tan sólo quedan dos días ya para ese debut en el Mundial el sábado frente a Sudáfrica mañana último entrenamiento ir rueda de prensa del seleccionador Jorge Binda que esta noche estará en El Larguero

Voz 0919 10:44 a Sonia

sabes estamos esperando la comparecencia de Pedro Sánchez después de haberse reunido con el Rey Felipe

Voz 0919 10:51 le tocaba Pedro Sánchez que es oyente del programa está escuchando el programa que les gusta mucho el deporte y todo es hoy ha dicho hasta que no termine hora25 deportes no salgo pues nada aquí estamos venga

Voz 2 12:46 no le ha ido bien no ha triunfado

Voz 0919 12:50 si se quiere marchar Adrià buenas tardes

Voz 0017 12:52 a Gallego qué tal muy buenas si lo que sabemos es que Coutinho de momento le ha confesado a su entorno y a gente de confianza que no está contento en el Barça que no ha conseguido adaptarse que ha llegado ya al punto de querer buscar una salida el Barça lo sabe fuentes del club reconocen que tienen esta información pero tanto el Barça como el jugador saben que su salida no será nada fácil porque hay muy pocos equipos que puedan pagar lo que vale Coutinho que para que el Barça lo amortizas serían unos noventa millones de euros de todas formas queda mucho mercado mucho verano Coutinho tiene que jugar la Copa América y veremos qué pasa con el futuro del brasileño que como decimos se quiere marchar del Fútbol Club Barcelona bueno

Voz 0919 13:35 de ser una de las operaciones del verano si es que el Barça

Voz 2 13:37 consigue vender a Coutinho por esa cifra teniendo en cuenta lo que pagó por él en su momento ciento sesenta millones de euros creo ríe

Voz 0919 13:46 acordar ciento sesenta ciento sesenta Otra de las operaciones sin duda alguna el verano va a ser el fichaje de el belga Hazard por el Real Madrid el jugador está concentrado con su selección va a jugar dos partidos de clasificación para la Eurocopa el Madrid acelera las negociaciones con el Chelsea están condenados a entenderse ya por cien más variable por ciento diez variables o por ciento veinte Salazar más tarde más temprano será jugador del equipo blanco el Betis tiene entrenador esta mañana a través de las redes sociales fueron dando pistas Santi Ortega buenas tardes muy buenas e hice la primera pista era un señor útil jugando con el cubo de Rubik

Voz 2 14:27 esto ya no haga falta

Voz 0962 14:30 ya no ya te quitan la CAI te sale todo salía completamente claro que era Rubi que tras dificultades español el Betis ha tardado minuto en anunciar el acuerdo con Rudy firma por tres temporadas será presentado la semana que viene su nota de prensa el Betis señala que el técnico catalán era la primera opción de los verdiblanco para su banquillo y le dará continuidad a un estilo de juego que el Betis ha hecho propio además de llevar a cabo una minuciosa preparación de entrenamientos y partidos así que continúa estilo pero con la firme de Río

Voz 0919 14:58 qué decirle a la gente de las redes sociales de los equipos que hay que estrujar Se más el cerebro

Voz 2 15:03 pero a la valla que vamos

Voz 0919 15:07 el sitio que deja Rubi en el Drácula Deportivo español donde ha tenido que pagar una cláusula para marcharse lo ocupa David Gallego el esperado en nombre de la cantera Elena de Diego buenas tardes

Voz 23 15:19 hola Gallego si el español presentará mañana David Gallego el hasta ahora técnico del Fini filial firma por dos temporadas después de que Ruby como dices haya pagado novecientos mil euros ha roto su silencio en un comunicado muy duro en la agencia Efe niega haber negociado de espaldas al español dice que siempre ha ido de cara hay que les informó desde el primer momento de la oferta del Betis y avisa de que no se va a por dinero que quiénes le han llamado pesetero sabrán porque lo han hecho Él dice que se va porque el club le dijo que pese a la clasificación para Europa no podían ser ambiciosos con los fichajes

Voz 0919 15:51 muy bien seguimos con otras noticias otras novedades del mercado de los fichajes novedades en la novedades en la Real Sociedad cuáles son Roberto Ramajo hola

Voz 1825 16:02 hola qué tal Gallego muy buenas pues la comparecencia del director de fútbol Roberto Olabe poco habitual porque no es muy dado a hablar en los medios de comunicación y ha hecho un dos por uno para confirmar que la Real está negociando con el norte es la del equipo danés por Scott Olsen un extremo danés de diecinueve años para que venga a la Real por seis millones de euros ir también ha confirmado que están negociando por el nuevo Ibrahimovic mide uno noventa delantero sueco del Borussia Dortmund Alexander Isaac así ha dicho Roberto Olabe director de fuego de la Real Sociedad que siguen a Isaac porque le gusta

Voz 24 16:38 es un jugador que estamos siguiendo otros tantos Juanjo Radec el joven decían que es que ese perfil de muchos de aquellos jóvenes que estamos viendo

Voz 0919 16:47 aquí tenemos renovación en Eibar Ibón un buenas tardes

Voz 9 16:52 hola Gallego o el mallorquín Iván Ramis el capi del Eibar comenzará su quinta temporada en las filas armera renueva por una campaña ochenta y dos partidos setenta y seis de ellos como titular con la elástica eibarrés a seis goles una media de tan solo veinte coma cinco partidos por temporada pero que a Mendilíbar le resulta casi imprescindible en el eje de la zaga acumula cerca de trescientos partidos en Primera con Mallorca Valladolid Levante Éibar líder dentro y fuera del terreno de juego el de Sa Pobla en octubre cumplirá treinta y cinco años

Voz 0919 17:20 dejamos el fútbol y vamos con una de las noticias seguramente para mí más sorprendente de las últimas horas los Toronto Raptors Se adelantan en la final de la NBA han ganado en la cancha de los Warriors

Voz 25 17:34 Javi Blanco buenas tardes Gallego muy se ponen dos uno por delante en la serie no sé si hay que empezar a pensar que puede haber sorpresas hombre no podemos pensarlo porque de momento iban por delante en esa final pero es verdad que las bajas The Giving Duran i Cloud Thompson fueron demasiado para los gordos prácticamente solo tuvieron un arma ofensiva Stephen Curry que hizo un partidazo enchufó cuarenta y siete puntos pero Carrie nunca había notado tanto en un partido de playoff Pérez que estuvo muy solo el resto de compañeros no le acompañaron en todo el aspecto afectivo ofensivo los Raptors supieron aprovecharlo ponen el dos uno esa final además recuperan el factor cancha un partido muy coral con mucho acierto de cara al aro Caguán treinta puntos Lowry XXIII Danny Green dieciocho dieciocho más feliz siete todos estuvieron a un gran nivel para asaltar asaltar el hora con la arena buenos minutos también de Serge Ibaka que puso seis tapones nunca nadie había puesto uno brutal nunca nadie había puesto tantos tapones en un partido de una final la verdad es que Toronto dominó desde el principio hasta el final y supo administrar esa ventaja mañana por la noche a las tres de la madrugada cuarto partido de las Finales también en Auckland y es posible que Duran tampoco esté en ese partido y muy importante ver si llega Clayton porque desde luego sin ellos dos los Warriors pierden mucho mucho

con una baja todavía pero con las dos está claro que lo Warriors fueron dominados claramente por los aspirantes por Toronto

Voz 4 20:00 el ruido desaparece pie

Voz 27 20:02 mejorar las relaciones con él pero le falló la aparece del Pacífico donde todos pueden hablar con todos se imaginan que da Hora veinticinco te da las claves de cada día desde las ocho de la tarde

Voz 2 20:13 las días exportarlo

Voz 1 20:15 en Hora veinticinco Deportes

Voz 5 20:21 Jesús Gallego

Voz 0919 20:25 hoy comienza en las semifinales de la Liga ACB el playoff que abre es el que enfrenta el Real Madrid y el Valencia los últimos dos ganadores de la Liga juega su primer partido dentro de diez minutos en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid seguro que con ambientazo cómo salen los equipos Marta Casals buenas tardes

Voz 1509 20:43 a qué tal Gallego muy buena Scholl los dos equipos con Real Madrid y Valencia calentando ya sobre el parque de este Palacio de los Deportes mientras que poquito a poco la grada va tomando color muchos aficionados del Real Madrid que no se quieren perder esta primera cita de las semifinales de la ACB cuarenta y ocho horas apenas han pasado desde el tercer partido de cuartos de final del Valencia Basket llegan los de Ponsarnau con poquito descansos sellaron la clasificación el martes el domingo lo consiguió el Real Madrid frente al Baksi Manresa es la tercera vez que se encuentran en esta ronda como dices la última vez que se vieron las caras en off fue en la final de la ACB en el año dos mil diecisiete con los naranjas levantando el título PP Leach could make it Yusta son los descartes de Pablo Laso Mac Tomás es la única baja en el equipo de Jaume Ponsarnau

Voz 1914 21:24 el que sí que va a jugar es edita Tavares él

Voz 1509 21:27 caboverdiano que lo hemos contado esta tarde en Play Basket gallego le queda un año de contrato pero el Real Madrid está trabajando ya en su renovación está muy cerquita de llegar a un acuerdo

Voz 0919 21:37 ambientazo en el Palacio para ese Real Madrid Valencia y lo habrá mañana para el primer partido de la otra semifinal que enfrenta al Barça Lassa con el técnico hasta Zaragoza los maños dieron la sorpresa eliminando en la anterior ronda a Baskonia claro favorito es el Barça buscamos la última hora de los dos equipos en el Barça Chaves Saisó cuáles son las noticias hola

Voz 1982 21:57 hola qué tal Jesús pues el Barça respeta mucho al técnico a Zaragoza en el Palau entienden que si está en semifinales es por méritos propios y Pezzi no quiere relajación impide al público que les ayude a ganar todo va a haber una gran entrada como tú decías mañana para este partido entre el Barça y el técnico no hay novedades deportivas acabamos de saber porque a las ocho acababa el plazo que el Barcelona sigue con la ficha de Kevin Seraphin desactivada por tanto no jugará tampoco semifinales ya escuchamos a Pesic hablando sobre el equipo maño

Voz 28 22:29 Chorbos es un equipo muy completo también un equipo que tiene doce jugadores muy interesantes con Gante experiencia en un concepto muy claro un ataque estilo es muy muy claro

Voz 1982 22:44 por tanto Barça gallegos sin relajación ante técnico

Voz 0919 22:46 el tenis contra Zaragoza pues a disfrutar de una semifinal donde nadie esperaba que estuviera Juan Carlos Yubero para ello ya el trabajo está hecho así que a ver si hay sorpresa no buenas tardes

Voz 29 22:57 hola buenas tardes Gallego así a intentar dar la campanada destacaron que llega con los objetivos cumplidos Si ideas obras pero cometió de que van a poder competir técnico ésta llega al completo Justice Guti son McCalebb arrastra algunas molestias pero de película no

Voz 30 23:13 se cree por del primer partido de esta así al mejor de cinco aunque

Voz 29 23:16 el entrenador no mira más allá del encuentro de mañana siendo muy consciente de que clava el Barça es muy superior en cualquier estadística o pronóstico en todo menos en una cosa escuchas

Voz 5 23:26 una cosa en la que creo que somos iguales al Barcelona en una sola cosa en la además nos ganan por por por por más que vedad bastante importante vienesa cosa es en la que no nos pueden ganar

Voz 2 23:39 ni de coña es el deseo de querer ganar Roland Garros hoy se han jugado los

Voz 0919 23:48 cuartos de final que faltaban Djokovic ha ganado Beret Thiem le ha ganado a Caixanova

Voz 31 23:53 mañana en teoría doce y media del mediodía es la semifinal entre

Voz 0919 23:59 Rafa Nadal y Roger Federer hoy los compañeros duros por han estado hablando con Rafa para él por supuesto sigue siendo muy especial cada vez que juega con don Roger

Voz 1774 24:09 prácticamente toda mi carrera he competido contra él mañana es otro otro episodio de un partido que se ha cometido un poquito en un clásico pero bueno no deja de ser un partido de tenis en final entiendo todo lo que se mueve alrededor saber que es un partido especial y único por toda la historia que llevamos detrás vivir juntos pero yo tengo podrá el partido como como un partido normal una semifinal difícil jugar a un nivel alto para para intentar llegar al objetivo está en la final

Voz 0919 24:35 Miguel Ángel Zubiarrain París no sé si preguntarte por cómo está Rafa o por la meteorología porque mañana hay posibilidad de que llueva y esto puede alterar toda la jornada hola Miguel Ángel

Voz 14 24:49 bueno parece que puede yo llover parece que va ves la tormenta perfecta pero hoy también podía yo un día fantástico es sí que que no sé yo adivino no soy tampoco estuvieron todo el tiempo yo confío en que vayamos a jugar lo que sí es cierto es que el horario es muy especial van a jugar las semifinales femeninas a las once de la mañana a las dos en diferentes pistas una en la Suzanne Lenglen y la otra en la nueva pista Mathieu luego esperan algo extraño y después semifinales masculinas doce Sin cuenta en la Philippe Chatrier Nadal Federer y a continuación Djokovic quien es decir previsiones extrañas hay porque a las once de la mañana las dos semifinales femeninas es que yo lo veo pero bueno alguna vez tenía que pasar después de tantos años no sé yo confío en que no lo suficiente también se ha de humor de que si mañana las semifinales masculinas se juega un hay sacaba ya directamente se pasaría a la final para el lunes pero gente que ha pagado el domingo los para dejar tirados hay puede haber un remolino de gente que son los coma vivo no no me lo que tampoco así que esperemos pero queremos que lo suficiente gane que podamos jugar

Voz 0919 26:14 eso lo contaremos gracias Miguel Ángel esta semana cerramos el programa con este grupo madrileño que se llaman camellos

Voz 2 26:33 hay no pez algún titular más de este

Voz 32 26:39 las debiendo en directo la tarjeta de Sergio García en el Abierto de Canadá primera jornada de golf estoy hablando Sergio García bastante mal está más allá del puesto cien Un golpe sobrepasa esta brandy el americano con siete golpes bajo par bastante mal por ahora el único español en competiciones de juegos la te cuento que ya ha sido cedido Rafa rato e Inter brasileño deja el club contra lágrimas después de quince títulos a gusta el programa encantado no

Voz 0919 27:03 a ver si mira ahora te escucha pero nunca te veo lazos algo súper lo haces bien sabes bien muy bien muy bien muy interesante yo he dicho que Pedro Sánchez está escuchando esto y hasta que no esté en Hora Veinticinco

lo que pasa es que aparecería el primero pero claro esto no tiene que aparecen la presidenta del Congreso teniente estamos pendientes hasta aquí lo dejamos no mováis el día el saludo del gallego adiós