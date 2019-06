De la obligación de las japonesas a trabajar en tacones a la despedida de Toni Garrido en la SER

Voz 1 00:00 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0827 00:08 pues dirás Isaías pues nada estamos este jueves a tiempo de espera el Tribunal Supremo por ejemplo sigue siempre te picara aquello de que Francisco Franco fuera jefe del Estado en octubre del y XXXVI cuando lo era Manuel Azaña y hoy El Mundo Today nos ha traído alguna noticia sobre el tribunal

Voz 1981 00:23 tal el Supremo insiste en llamar abuelito a Francisco Franco en el auto en el que veta su exhumación en su escrito a la Sala considera una falta de respeto a la pueblito la exhumación de los restos se insiste en que el abuelito se tiene que quedar donde está porque es lo que dispuso el aborto no se toca y punto porque la familia es sagrada

Voz 0313 00:45 instalan el primer semáforo para tanques

Voz 2 00:47 la plaza de Tiananmen

Voz 0827 00:49 ni de China de la China del pasado nos hemos ido y a Japón del presente

viento de mujeres japonesas está reclamando a acabar con la obligatoriedad que impera en muchas empresas para ellas de llevar tacones altos en los trabajos el ministro de Trabajo de aquel país al que le han presentado veinte mil firmas ha dicho en el Parlamento que llevar tacones es necesario irrazonable hemos hablado aquí en La Ventana con Florentino rodado que es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid y experto en cultura japonesa con el alma

Voz 4 01:23 sí es una es decir por supuesto la idea de la mujer sumisa etcétera que pueden asumir una serie de japoneses y luego lo que pasa es que también en Japón son muy protocolarios es decir el cumplir los hombres tienen que ir con traje y las mujeres por supuesto con las mujeres es más estricto es decir con un hombre con traje de chaqueta etcétera y corbata ya le vale no la mujer tiene que llevar el uniforme la la favorita etcétera no y luego el famoso tal

Voz 0827 01:46 el logo el famoso tacón y hemos hablado con Lorenzo Caprile el diseñador que dice que pueden hacer este tipo de cosas hoy en día es poner puertas al campo

Voz 1307 01:55 a mí todo esto que estabais comentando de Japón me recuerda muchísimo a las benditas leyes un tu varias de la monarquía española que nadie cumplía se prohibe llevar cuellos de lechuguilla azulados conllevaba se prohibe reclamar con perlas y los reclamaba pues las reglas es sobre la ropa son tan viejas al Hani Eva pero otra cosa es lo que se cumplan

Voz 0827 02:21 y es que las sociedades Nos decía cambian la moda cambia a las sociedades cambia con el tiempo

Voz 1307 02:27 la elegancia entendida desde un punto de vista clásico y académico pues siempre ha estado muy reñida con la comodidad ahí tenemos la gran lección señor Armani en los ochenta que nos enseñó a vestir para el trabajo una manera elegante pero más informal hace unos años la moda servía para cubrir y mejorar esos posibles defectos físicos que tuviera el ser humano y ahora es todo lo contrario lo que quiero es enseñar que me estoy dejando un pastón en entrenadores personales

Voz 0827 03:02 pues es sonar más antiguas que desde luego las nuevas generaciones bueno soportan pero seguro que cambiarán

Voz 1307 03:08 las nuevas generaciones lo vemos en España tienen una manera de vestir y de presentarse al mundo radicalmente distinta a la que teníamos nosotros a su edad y me parece fenomenal porque la propaganda para eso para evolucionar al mismo tiempo que las costumbres sociales

Voz 0827 03:25 y las nuevas generaciones están jugando en estos días su futuro con la selectividad diez y ayer Toni que cuando se quejan de lo mucho que estudian de lo difíciles que son los exámenes pues hay dos posibilidades una decir que pobres y otra oye que estudien más hoy los Especialistas secundarios han hablado con un abuelo que hablaba de la selectividad de los jóvenes qué tal buenas tardes

Voz 5 03:46 ya no queda tiene usted de Agüero ciento cannabis son muchos años se Fahrenheit vale con que sería

Voz 6 04:01 setenta y nueve setenta y ocho año Celsius tiene una cuenta Damiano a ver viene pronto

Voz 7 04:05 la primera tanda a la mama con tapas de vida más allá que chavales entidad que vergüenza ya que días porque con mamá mira la mano me cago

Voz 6 04:28 antes es que será un poquito más independientes

Voz 7 04:30 muchísima más era más muchísima más independientes diez años

Voz 0827 04:37 estaba en la cárcel y podría haber estado bueno hasta en el desembarco de Normandía casi casi un desembarco que recordamos hoy setenta y cinco años después y hoy también Elvira Lindo ha querido recordar a una mujer que vino a España en plena Guerra Civil española pues para defender a ese régimen republicano

Voz 0827 05:07 se llamaba ir salvaría una periodista socialista austriaca y comprometida con las luchas políticas y sociales en los años veinte treinta cuarenta Pina a trabajar aquí en la década de los treinta como periodista le asignaron un trabajo muy cerquita de aquí de la SER en la oficina de censura

Voz 11 05:23 la de prensa que estaba en el edificio de Telefónica una oficina dirigida por Arturo Barea que acabaría siendo su segundo marido línea de pronto llega a España porque ella cree que él

Voz 0545 05:36 el futuro del mundo en la lucha entre fascismo y socialismo donde se está decidiendo en ese momento es en España era muy muy difícil entrar en España en el momento en el que ya lo es decir pero es una mujer muy inteligente muy fuerte muy aguerrida ya aquí dijo yo quiero ayudar a los españoles y te voy a decir luego en la BBC fue muy importante porque ella se dedicaba a traducir lo que emitían las emisoras nazis y fascistas para saber qué es lo que estaba diciendo en estas radios y eso fue importante también para la estrategia de los aliados sea que para mí desde luego una heroína

Voz 0827 06:18 su trabajo pues si Pío a medias porque hace que ese lideró a Europa del fascismo y del nazismo pero la cosa no nos tocó a nosotros eh treinta y cinco años del desembarco de Normandía setenta años de la publicación de mil novecientos ochenta y cuatro de George Orwell ya han hablado con el coronel Ángel Gómez de Águeda en Hoy por hoy especialista en Ciberdefensa hay ciberseguridad y autor de Mundo Orwell un manual de supervivencia para un mundo interconectado

Voz 12 06:46 existe la guerra tal y como nos imaginamos eh con disparo reales con bombardeos pero se ha convertido en algo o bien de potencias de tercer orden o bien algo secundario con respecto a la guerra de la información lo importante ahora mismo es el afecto que que causa no el efecto sino el afecto el sentimiento que producen lo mediática que pueda ser la acción que se lleva a cabo para ya no se no se bombardeado puente por ejemplo

Voz 0313 07:12 para separar dos fuerzas amigas así que no puedan apoyarse entre ellas sería

Voz 12 07:17 lo tradicional pero lo importante es el sentimiento que crean

Voz 0827 07:21 este hombre decía que habrá en los campos de batalla está en en otros sitios son virtuales porque las batallas la verdadera guerra está en la información

Voz 12 07:29 en realidad esa libertad e a la que podíamos aspirar y que ilegítimamente era lo que se pretendía con el ciberespacio con Internet al principio lo que se ha convertido en un instrumento para dirigir esa libertad hacía lo que le interesa

Voz 0827 07:43 los en fin hoy esta tarde veníamos la verdad es que muy tranquilos a La Ventana

Voz 13 07:49 vengo con frecuencia

Voz 0827 07:57 estábamos aquí Montse Roberto Baggio tan tranquilos hasta que nos hemos sentado en la mesa nos hemos puesto delante del micrófono nos has disparado la Pérez

Voz 0313 08:05 esto es un sí o un no Montserrat Domínguez buenas tardes hola buenas tardes ha sufrido estrés laboral alguna vez yo soy el estrés hasta el punto de ascender hasta el punto de sentirte quemada absolutamente absolutamente Isaías Lafuente buenas tardes hola buenas tardes tres laboral alguna vez no nunca Roberto Sánchez buenas tardes qué tal buenas tardes Esther es laboral si no si casi siempre si casi siempre que esta profesión hasta el punto de sentirse quemado en algún momento en muchas ocasiones así

Voz 0827 08:31 no sé si estresados pero un poco desconcertados un poco mosqueados sí que estábamos con la pregunta hasta que no se aclara este su por qué

Voz 0313 08:39 el estrés puede ser cinco veces peor que el alcohol y el tabaco juntos cinco veces peor de hecho la OMS por ejemplo acaba de decidir incluirlo del síndrome del trabajador quemado albornoz en la lista de enfermedades así que algo habrá que hacer además de tomarse la vida con un poquito más de calma

Voz 0827 08:55 por ejemplo hablar de ello que es lo que hemos hecho en La Ventana hemos hablado con Víctor Vidal que es médico especialista en medicina del trabajo es investigador médico inspector de la Seguridad Social y acaba de publicar un libro titulado el estrés laboral análisis prevención está muy satisfecho de que la OMS haya reconocido después de tanto tiempo el estrés laboral como una enfermedad

Voz 1711 09:15 hemos normalizado el estrés a tal punto que parece que todo es normal y no lo es hemos tardado cincuenta años desde que fue descrito por primera vez esta enfermedad que todos pensaban que era algo ridículo que no existía la Organización Mundial de la Salud casi nada nos ha reconocido oficialmente como enfermedad el síndrome de estar quemado o de desgaste profesional un síndrome que entrará en vigor el próximo uno de enero del dos mil veintidós habrá que tomarlo en serio porque será enfermedad como lo puede ser una depresión un cáncer o una broma

Voz 0827 09:52 es pues desde luego que el estrés es un hecho está muy claro que va a ser ya catalogada como enfermedad también pero se preguntaba el doctor algo más una pregunta inquietante interesa a alguien que se mantenga

Voz 3 10:03 el consumo de los ansiolíticos sea

Voz 14 10:07 triplicó su insistió ha disparado brutalmente se ha disparado saben ustedes cuántos millones de euros supone eso interesa a alguien que la gente esté estresada para que consuma más interés le interesa a alguien que estos negocios de no escuchar demandar tantos tratamientos en lugar de escuchar a la gente para abordar de desde el origen ir a las consecuencias

Voz 0827 10:29 la verdad es que la pregunta es muy inquietante inquietante también es saber qué es lo que podemos hacer

Voz 1711 10:36 estamos en un momento que yo creo que habría que tomar ciertas medidas y crear lo que yo llevo años diciendo que servicios los departamentos de Bienestar

Voz 15 10:47 de intentar mejorar la cálida

Voz 1711 10:50 el el bienestar del trabajador no sólo la ergonomía que es parece que sólo les importa el el el cómo se sientan en una silla el sino el cómo se siente el trabajador por dentro

Voz 0827 11:06 pues esto es lo que decía el especialista ya hemos querido también conocer si entre nuestros oyentes había o no trabajadores estresados

Voz 0313 11:13 Maribel dice sobre el estrés laboral Si estoy quemado en el trabajo totalmente soy profesora de instituto dos chicos sus padres la Administración la sociedad en general cada vez nos exige más en peores condiciones no puedo

Voz 0827 11:25 Roberto ha recogido algunos testimonios en las redes y también nos han llamado oyentes como clara para hablar del caso de suprima Yolanda

Voz 16 11:33 de Holanda tuvo un ictus esto se diciembre muy bueno estuvo quince días en el aún

Voz 17 11:41 sí intentando salvar la vida afortunadamente está con nosotros pero una situación que le ha dejado postrada en una cama aprendiendo aprendiendo habla Sarre de aprendiendo a escribir con la izquierda porque está el toda la parte derecha e a comer es un drama

Voz 0827 12:00 Carmen también pasó por un duro trance estuvo dos años de baja pero sí fue dura esa experiencia fue más todavía volver al trabajo después

Voz 18 12:08 la vuelta al trabajo no os podéis imaginar después de dos años cuando vuelves los compañeros los compañeros de trabajo que deja de hablar por teléfono dejan depende ocupase porque serán la puerta porque en realidad todo todo todo el mundo tiene miedo de que el señor les voy a hablar contigo me he tenido que volver a ganar no uno a uno y demostrando que no se ningún Serrano que que yo sola

Voz 19 12:34 yo estaba luchando por el por con

Voz 18 12:36 estás puesto de trabajo que

Voz 19 12:39 decía José Antonio que ha trabajado

Voz 0827 12:41 feliz en muchas multinacionales en muchos países hasta que llegó a una coreana todo se torció

Voz 20 12:47 que hay una depresión que me costó pues dos años un miedo infinito a trabajar cuando creo que siempre es hizo una persona pues hace mucho la me queda todavía vida laboral pero esa depresión en la que hay lo que me apasionó fue tienen levantarme por la mañana solamente para pensar de qué manera podría quitar me di

Voz 0827 13:07 el perfil temas muy interesantes hoy en La Ventana el estrés la guerra la moda y el avance de la moda porque la verdad que la noticia del día de verdad de verdad porque la noticia sobre la ronda de consultas

Voz 0230 13:18 a nadie le interesa ronda de consultas ha ido Laura Borràs de parte de Jordi Sanchez de parte de Puigdemont los catalanes no tenemos rey bueno bueno esto es lo de siempre defina catalanes defina tener además hablo en nombre de todos los catalanes más interesante de esto

Voz 3 13:35 es que si viene alguien te dice

Voz 0230 13:38 canta las cuarenta majestad que no es que no es fácil esto entras en discusión os sonríe es la portavoz de Marea Yolanda Díaz ha ido más allá con referencia unas urnas parlantes

Voz 21 13:49 las urnas han hablado ya han dicho que cree que quieren un gobierno de coalición

Voz 0230 13:55 esto es una expresión chulas las urnas que para mantener el anonimato tendrían que hablar con voz deformada como los testigos protegidos

Voz 3 14:04 Moscú no

Voz 22 14:07 el músculo a los cursos juicios

Voz 0827 14:19 y nuestra mirada al pasado ese día cuando Egipto controló uno de los yacimientos más importantes de su historia la es tía veintiuno ahí están los Ramsés los SETI

Voz 0313 14:32 todos los de la familia todos de la familia y la cosa

Voz 0827 14:35 he estado diez años antes gracias a una cabra Juan

Voz 1626 14:37 de un pastor llamado Ahmed perdió una cabra el animal Balah desesperado desde el fondo de una cavidad para que el pastor lo sacara de allí el hombre bajo y allí se encontró con un gran corredor repleto con decenas de sarcófagos amontonados cientos miles de cachivaches faraónicos Ahmed habló con sus hermanos Husein Mohamed y entre los tres pensaron que lo mismo vendiendo toda esa cacharrería antigua poco a poco saldrían de pobres durante los siguientes diez años inundaron el mercado negro de miles de antigüedades pero las autoridades egipcias acabaron mosqueando se de que hubiera la venta tantas piezas en tan buen estado todas del mismo periodo faraónico muy raro sólo tuvieron que seguir la pista los saqueadores acabaron cantando

Voz 0827 15:22 al final lo pillaron y Egipto red recuperó ese tesoro bueno ayer contábamos al final de la Ventana los cambios que afrontará la Cadena SER la próxima temporada Joy Toni Garrido ha querido contárselos también a sus oyentes

Voz 1995 15:34 muchos ustedes ya lo saben pero por si acaso se lo cuento yo porque estas cosas debemos contarse las nosotras hay cambios en la SER Ángels Barceló después del verano será a cargo de este Hoy por Hoy y Pepa Bueno se pondrá al frente de Hora veinticinco dos de las mejores profesionales de este país al frente de los dos programas más relevantes de este país tiene todo el sentido a nosotros nos toca recoger dejar esto limpio dar las gracias no seguiremos la temporada que viene si lo cuento con total confianza ya que ese es el motor de este invento

Voz 0313 16:06 la confianza la confianza se tiene toda la razón Toni pero hay otros elementos que también sostienen proyectos profesionales y personales

Voz 3 16:13 por ejemplo la amistad hasta mañana un beso adiós adiós

Voz 24 16:18 no pero Si eh claro no bien yo no eh