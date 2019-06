Gonzalo Miró recuerda con Mara Torres a su madre

Voz 1950 00:00 que ese don y me vas a querer que utilizamos contigua al principio de esta conversación

Voz 1 00:07 siempre me he relacionado con gente bastante más mayor que yo y me llamaban el niño

Voz 2 00:12 pero no te creas que que utilizado en ninguno

Voz 1 00:15 desde que era muy muy chico que me me llamaban Coco liso

Voz 1950 00:19 con liso buenos a utilizarlos así que casi ya los los has explicado tú eras mal me gustan los dos ahora a este niño este coliseo que relación tiene con el mar

Voz 1 00:35 con el mar de un sitio de escapada yo creo que los que somos muy madrileños y muy en la capital sabemos apreciar mucho el mar cuando lo vemos muy no lo hemos mucho más allá de las vacaciones de verano siguen es lo que va buscando

Voz 2 00:51 pero yo cada vez que

Voz 1 00:55 que lo oigo que lo lo porque lo huelo me ayuda a desconectar

Voz 1950 01:01 sí es el marqués desde la playa de la Concha en San Sebastián donde te lleva

Voz 1 01:06 es el mejor de todos

Voz 2 01:09 Bono ha

Voz 1 01:12 algún sitio de paz de tranquilidad de de recuerdos de la infancia es un sitio que por fortuna de podido visitar mucho relacionarlo con el cine inevitablemente

Voz 1950 01:29 este eco liso esta Gonzalo Miró a quién hemos invitado esta madrugada al Foro de la SER para que no se y os acompañe durante un ratito ya has explicado más o menos porque has elegido lo de niño dices que te has criado siempre rodeado de gente mayor un bienes por muchos motivos vamos a charlar durante un buen rato de Ci también de tu madre Pilar Miró pero bien es porque precisa

Voz 1 01:55 desde primera hora de decir y me he sentido como en casa porque lo primero que hago nada más sentarme a escuchar a una secuencia de gris y una entrevista o mecánico de Fernando Alonso pero no me estás mezclando el deporte y el cine bueno pues supongo que estará hecho a propósito

Voz 4 02:12 bueno aquí pero enhorabuena claro aquí no damos apuntadas pero bueno dice que vamos a hablar de de tu madre apetece mucho recordarla en

Voz 1950 02:22 este Fares recordarla contigo porque se ha presentado un documental que se titula regresa al cepa que vuelve a que sobre todo reivindica vuelve a recordarnos lo importante que fue aquella película que causó a tu madre tantos problemas pero también le dio tanto prestigio que fue El crimen de Cuenca y qué has salido este documental Gonzalo

Voz 2 02:46 Bono es una idea que tuvo Víctor Matellán no

Voz 1 02:51 sobre principalmente tenía que trata sobre los dos años que la película estuvo secuestrada por los militares y no se pudo estrenar aún en plena democracia iba bueno sí repasa lo que fue primero la historia que que lleva a rodar El crimen de Cuenca el propio rodaje hay el periodo principal entre el setenta y nueve ochenta y uno la razón de que sea ahora quizá no antes por lo menos a coincidió con que se cumplen este año los cuarenta años desde el rodaje

Voz 1950 03:23 Gonzalo para nosotros es una referencia por su puesto para para el mundo del periodismo primera mujer directora de Televisión Española primera mujer en ganar un Goya por la dirección de El perro del hortelano pero quién es Pilar Miro para Gonzalo Miró

Voz 2 03:43 mi mami

Voz 1 03:47 pues al ser una familia pequeña muy chiquitita pues yo no he creado con hermanos con una figura paterna con una familia habitual lo que se conoce como una familia habitual nunca he echado en falta gente cercana que me quisiera porque la verdad que en eso he tenido bastante suerte pero eso que era inevitable que la relación fuese muy muy muy estrecha muy especial tanto por la forma de ser de ella como por el tipo de vida que que tenía la mujer trabajadora con poco tiempo para estar en casa hay bueno

Voz 2 04:27 de intentar y a la vez

Voz 1 04:30 que deseen bañarse en el mundo laboral con una forma de una manera bastante exitosa pues intentará hacerlo en casa

Voz 1950 04:37 has dicho has dicho muchas veces que que ha sido un niño que ha pasado mucho tiempo solo eso me ha marcado igual tu personalidad

Voz 1 04:50 probablemente pero no no me molesta la soledad hay veces que creo que es necesaria que

Voz 2 04:58 que incluso la busco me funciona bien hay

Voz 1 05:03 no sé si es una cuestión de costumbre pero probablemente también tenga que Bell la comodidad que siento entorno a la soledad con que es una lección nunca me he sentido solo por no tener alguien a quien recurrir

Voz 1950 05:19 eso suma mucho lo que acabas de decir no no me he criado con una figura paterna no era una familia convencional una familia dedos hoy en día lo es pero es verdad que has tenido muchos amigos de tu madre muy cerca nos un padrino también muy buenos Felipe González no qué qué qué relación tiene con él es una razón practicamente familia

Voz 1 05:44 yo considero que es una relación de amistad de Amistad elegida nunca ha sido

Voz 2 05:50 obligada

Voz 1 05:54 el como tantas otras personas una vez que fallecen y madre creo que han sabido respetar el espacio que que yo demandaba que fuera de una forma quizá más rebelde de lo que lo haría hoy

Voz 5 06:10 eh

Voz 1 06:13 y sobre todo de estar presentes en los momentos en los que yo les he necesitado Felipe incluido bueno cada uno a su manera Live también tampoco es una persona muy corriente y y yo creo que hemos llegado a un punto de entendimiento mutuo de una amistad que ha ido creciendo a lo largo de los años

Voz 1950 06:35 has citado a Felipe González pero cuéntame cuando cuando tú te manda a EEUU aquellas un Mundial de fútbol

Voz 1 06:43 solo no

Voz 1950 06:44 es en el bolsillo Montero la viene ahí te esperaba sobre el pecho está desvelando José Luis Garci para recibirte no con José Ángel de la Casa

Voz 1 06:55 sí yo creo que bueno yo tuve siempre una obsesión

Voz 1950 06:59 sí

Voz 1 06:59 por el fútbol ya desde muy muy pequeño desde luego no es heredada porque a mi madre le importaba entre poco y nada

Voz 2 07:09 sí es decir

Voz 1 07:11 dio mandarme para allá aprovechando que estaba José Ángel de la Casa un Garci Michel comentando los partidos de la selección de noventa y cuatro tenía yo trece años y allí me mandó recuerdo que las azafatas me habían puesto un sobre en el cuello con cien dólares hasta que eliminaron a España que yo creo que ya entre José Ángel hay José Luis me diera una patada en el culo y se lo mandaron a la miró de vuelta

Voz 1950 07:39 hay J hay otra escena que me gusta mucho también que es cuando siendo muy adolescente tú te traen los Reyes no has cajas de condones no

Voz 4 07:50 sí sí correcto

Voz 1950 07:52 qué decías alguna vez mimar yo creo que quería que fuera adulto te incorporaba subida claro te llevaba en su vida Araitz erais dos

Voz 2 08:01 sí yo creo que ella siempre tuvo la intención yo creo que incluso

Voz 1 08:10 con bastante éxito también yo creo que lo consiguió de de que yo de de que fue hubiéramos cierta relación de amistad más allá de la autoridad que tiene que tener una madre sobre un hijo y de darle bastante normalidad a todos los temas que que surgiese en torno a las dudas que pueda tener un chico que está en plena adolescencia ahí creciendo podrá hablarnos de ahí lo de los condones por los Reyes Magos yo creo que fueron por mí pues yo debería tener quince años más o menos los Reyes Magos pero te puedo contar

Voz 1950 08:43 a una edad perfecta para regalar condones es innecesario

Voz 1 08:48 mira yo recuerdo que en esa época yo estaba con los amigos lo al quince dieciséis más o menos y botellones y evidentemente a esa edad no está permitido en los bares y cada uno se las busca como podía

Voz 2 09:07 mi madre y recuerda

Voz 1 09:09 lo que la Nochebuena siempre la pasábamos los dos juntos cenábamos los dos juntos por lo general era la no la única noche del año que por regla general estamos los dos juntos cenando solos y me pregunto que yo que debía día cuando salía yo le dije en esa época era Martín Martín y con limón y entonces a la hora de sentarnos a cenar

Voz 2 09:28 yo vi una copa y y le dije que es esto me hijo tuve bebí era

Voz 1 09:36 me me supo asqueroso obviamente yo qué sé estoy un Martini con limón y me había puesto una copa martini con una rueda agita el y me dice

Voz 4 09:44 pues con falta de alimentos años dijo hombre sí pero no me estaba recibiendo esto claro pero gracias es decir para que te hagas una idea de que la intención de ella era darte darle cierta normalidad

Voz 1 09:56 si confías en ella para para cualquier duda más allá de que pensase que por la sociedad podía a lo mejor no está bien visto

Voz 1950 10:06 bien es directamente de Televisión Española a este programa Alfaro te hemos visto colaborar en esto sí colaborar y formar parte un montón de programas de televisión en un montón de cadenas pero pero tomaré hubiera preferido que France farmacéutico no

Voz 1 10:22 de quepa la menor duda de hecho ella está empeñada en que fuera

Voz 1950 10:26 jo

Voz 1 10:27 probablemente para tener cierta tranquilidad en casa porque ya tenía problemas de corazón viendo las notas yo nunca fue un gran estudiante creo que después se conforma con farmacia lo veía negocio seguro de aquella época de finales de los noventa supongo que no desesperaba pero yo matemáticas física química que era lo que estaba haciendo cuando ella fallece tampoco era ningún lince con lo cual me imagino que que el camino que no le haría mucha gracia tampoco creo que les son prendiera demasiado que al final al me he criado entre medios de comunicación entre cámaras de televisión entre platós y sets de rodaje no creo que sea nada extraño esté

Voz 1950 11:15 Gonzalo te gustaría dirigir te gustaría poner detrás de la cámara

Voz 1 11:20 no lo sé tuvo un momento en el que si me lo planteaba con más fuerza que ahora yo siempre digo que nunca he tenido una vocación clara y eso es bueno y malo que por un lado tienes muchas dudas con respecto a lo que hacer hay yo al final a donde estoy hoy porque he ido cogiendo más o menos los caminos que si me iban abriendo pero no porque decidiese emprender un camino teniendo una meta también lo que te evitas es que la gente que tiene vocación y no consigue llegar a donde cree que quiere llegar termina ciertamente frustrada David eso a mí no me ha pasado

Voz 2 11:59 nunca ha llegado

Voz 1 12:01 a saber si realmente mi pasión por el cine me va a llevar o terminará llevando algún día a dirigir porque yo realmente hay algo que quiera contar au por la misma pregunta que llevo escuchando en los últimos veinte años de si realmente tarde o temprano termina de dirigiendo cine afortunadamente es un mundo que no requiere de una edad sobre todo si lo que quiere es contar una historia

Voz 1950 12:26 por qué has dicho al principio de esta entrevista me he sentido como en casa porque escuchado el fragmento de gris que ha hecho una entrevista a Isaac de la Fórmula uno

Voz 1 12:40 bueno porque creo que define el deporte son dos de grandes pasiones

Voz 1950 12:45 se sabía de fútbol pero no sabía de de la Fórmula uno

Voz 1 12:49 bueno el deporte en general me gusta el deporte en general

Voz 6 12:53 sí hay tenis tenis si es Fórmula uno fórmula uno motos eso no fútbol

Voz 1 12:58 mira o y me viene define la entrevista porque tengo que hacer tiempo que a las tres de la mañana empieza la final de la NBA es el tercer partido entre Golden State y Toronto también tengo intención de verlos ahí no es sólo una cuestión futbolística cine porque bueno más allá de que creo que es un clásico no para todo el mundo pues es probablemente una de las películas que más he visto yo cuando era chico no

Voz 1950 13:22 Gonzalo más allá de del volante de lo que va hoy el programa tiene carné conducir te gustaba como si me encanta te gusta ir de piloto por tanto me gusta mucho sí sí sí

Voz 1 13:34 principalmente Pilatos no te creas que yo en la mía

Voz 1950 13:37 bueno cómo está oyente que que decía al principio no no soporte ir de copiloto no no voy tranquilo tengo que tiene

Voz 1 13:42 hay mucha confianza en una persona en la que que que que está al volante pero te yo por lo general prefiere conducir también es decir que estoy bastante acostumbrado porque yo donde yo vivo en las afueras de Madrid sino tienes coche pues quedaría corto el tiempo

Voz 1950 14:01 cuando cuando fallece tu madre te quedas de alguna manera sin rumbo porque ella ya en casa no tú con ella define sin rumbo pues un poco perdido porque tú eras un adolescente practicamente no yo

Voz 4 14:21 ella falleció teniendo yo dieciséis seis años

Voz 1 14:27 sí no no nada más fallecer fíjate que yo probablemente por la cantidad de gente que que que andaba preocupada con cuál podía ser mi futuro inmediato o cómo podía terminar llevando yo esa circunstancia creo que hubo muchísima gente que realmente

Voz 2 14:44 se preocupó mucho imán yo tardé bastante en creérmelo y en

Voz 1 14:51 in afrontar una afrontar cuál era la la realidad yo creo que lo pasé bastante peor por ejemplo dos años después que en el momento en el que ocurrió yo creo que probablemente ya con la mayoría de edad y con bastantes decisiones por tomar a lo mejor decisiones que no correspondían a un chico de mi edad con la gente no te digo ya con el entorno no no te voy a decir despreocupado

Voz 2 15:21 pero quizá menos pendiente

Voz 1 15:25 siendo conscientes o por lo menos viendo palpando que que en mi realidad era

Voz 2 15:31 en un principio para estar tranquilo eh

Voz 1 15:34 entonces yo creo que fue peor esa época yo creo que probablemente para casi todo el mundo es peor esa época hay quizá pues si no temas en falta la ausencia de mi madre que que en el momento en el que yo todavía estaba en el colegio estaba rodeado de los míos de mi gente de los amigos que había tenido toda la vida ya hay quizá ahí estaba todavía más protegido

Voz 1950 15:58 pudiste despedirte veía no repentino infarto eso no casa Gonzalo Miró quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida lo tienes

Voz 2 16:18 el Faro de vida depende de cómo se interprete eh

Voz 1 16:22 yo creo que por principios valores trabajo tesón han pasión lealtad y admiración Mi madre pero eso no significa que yo haya buscado ser una figura parecida

Voz 2 16:37 Pilar Miró sólo hay una mi in

Voz 1 16:43 la sería como he dicho al principio la tenista frustrante probablemente es un faro en cuanto a que me parece un ejemplo pero no sólo para mí pues eso hijos sino por la forma que tuvo hacer las cosas creo que es una de esas personas que pasan por la vida dejando

Voz 6 17:08 no Un mundo un poquito mejor de lo encontraron

Voz 1950 17:13 qué te hemos pedido una canción para despedir esta entrevista te hemos dicho elige una que te guste escuchar grabas en coche con lo erigió

Voz 1 17:21 una de straits Manny for nothing me pone conduciendo ahí escuchando buena música

Voz 4 17:31 cuando miro muchas gracias por acercarte a esas sí sí ya os lo tienes bueno te quieren si te mira mucho que hacer buenos ya que tiene muchos oyentes pendientes de entrar a comentar hablar contigo pero mira yo me voy a Cuéntame cuéntanos

Voz 1950 17:53 cosa

Voz 4 17:54 cuéntame cómo es el volante meter el tiempo tienes que metes las señales horarias no sé si ahora inmediato

Voz 7 17:59 bueno es que tenemos un a material prevista de que a las cuatro de la mañana te te diré que a todos estos días y la pudo ser más claro pero

Voz 1950 18:07 cosa

Voz 4 18:08 cuéntame cómo ser volante tu coche Redondo entonces no tienes un Fórmula uno no mi el coche fantasma darle mira yo veía el coche fantástico de chico sí quién no Kit Michael Knight Michael Knight bueno oye y media justo para llegar a las tres a casa a ver la NBA no te la pierdas