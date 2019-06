Un encargo para intentar la investidura

Voz 0194

finalizada ya la ronda de contactos en Zarzuela Ángel Rey con los representantes políticos ya hay encargo para la investidura para intentar la investidura el encargo tímido Pedro Sánchez no es la primera vez que es el señalado ya recibió el mismo encargo después de aquella declinación por sorpresa de Mariano Rajoy aquí lleve su intento no prosperó pero esta vez con el amplio apoyo recibido en las urnas parece que sí va a ser posible a pesar de que tiene que contar los votos uno a uno los votos y las ausencias porque los diputados independentistas suspendidos mantienen el acta en una segunda votación su ausencia puede ser determinante así que sigue haciendo el sudoku que le permita gobernar con los no es rotundos de Vox PP y Ciudadanos y todas las condiciones que arrastran los posibles es o las abstenciones y entre los no es Rivera ha tenido problemas para explicar lo cierto es que no ha acabado de hacerlo del todo que harían una segunda vuelta su abstención evitará la repetición de elecciones dicho todos tienen tantas explicaciones como circunstancias serán en cada una de las negociaciones el argumento que sirven Navarra por ejemplo es inválido no sirven Madrid entre tanta explicación quedan al descubierto las incoherencias Ángels Barceló