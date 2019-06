El Larguero (06/06/2019): Primera parte

Voz 2 00:00 muy buenas noches en un ratito le vamos a preguntar al hombre

Voz 3 00:38 tiempo de la Ser por las semifinal de mañana de Roland Garros porque aunque no lo creáis en París está todo el mundo mirando al cielo a ver si mañana a eso de la una arranca la semifinal en la tierra de París entre Nadal y Federer

Voz 1375 00:51 así que eso es lo que puede hacer que no se juega mañana que se retrase ya por la tarde o que se juegue el sábado que acabe todo empujando hasta el lunes pendientes del cielo en París enseguida vamos a hablar con Zubiarrain por supuesto también con

Voz 0764 01:04 Jordi Carbó el nombre del tiempo de la SER nuestro meteorólogo

Voz 1375 01:08 pero también está mirando a ver si hay borrasca o anticiclón en Barcelona con el tema de Coutinho lo han contado nuestros compañeros en la SER en Barcelona Coutinho quiere irse del Barça derecha su entorno le ha transmitido a su entorno más cercano que no sea adaptado el club aunque lo sabe transmite que quiere que se quede enseguida hablamos del caso Coutinho que es evidente que no se ha adaptado a este Fútbol Club Barcelona y además sabiendo que va a Griezmann camino de Can Barça pues motivo más todavía que evidente para el Gutiña esté pensando en salir pitando de ahí enseguida estamos en Barcelona donde además hoy va a tener parte del debate porque Neimar que sigue siendo noticia por la que ya os hemos venido contando en los últimos días va a ser el protagonista de la pregunta de hoy de este de bate de este jueves puede llamar al novecientos cien ochocientos si fuera es el Madrid o el Barça ficharía a Neymar sí o no enseguida con Antonio Romero con Jesús Gallego con Mario Torrejón con Jordi Martí Si fueras el Madrid o el Barça tú iría esa por Neymar novecientos cien ochocientos un Neymar que por cierto está como loco por irse al Barça es una operación muy difícil muy difícil y en el Barça lo saben pero ahora mismo tal y como está esto lo mejor es muy ni íbamos ni mirar ahí ni mirar a Brasil ni mirar a Neymar dejarlo pasar pero en el Barça saben que en Neymar estaría dispuesto a ir al Fútbol Club Barcelona a jugar la próxima temporada y ahí está la partida de ajedrez en este tablero en el que se mueven tantas fichas y donde tantas cosas pueden pasar este verano en el Barça repito saben que Neymar querría volver al Barça en vamos a contar la última hora por supuesto de este asunto tan tan espinoso y tan tan feo en el que hemos tenido hoy un nuevo documento en este caso gráfico hemos visto ese vídeo que salía anoche hora española en en algunas televisiones de Brasil donde se ve un vídeo

Voz 0764 03:29 el que en la denunciante agrede

Voz 1375 03:32 Neymar Neymar se levanta de la cama se la quita de encima con los pies bueno es un vídeo incompleto que no se puede juzgar porque no sabemos ni lo que hay por delante de ese vídeo ni lo que hay por detrás sí que sabemos que hay un teléfono que al parecer se había puesto ahí para grabar aunque en la excusa era que iba a cargar la batería eh pero no sabemos más así que presunción de inocencia siempre lo digo siempre lo digo una vez más pero no somos nosotros quienes tenemos que juzgar esto sino la policía la justicia veremos en qué acaba pero es desde luego otra china más en el zapato bueno esto no es una China esto es una montaña de piedras en el zapato de Neymar pase lo que pase porque sin ninguna duda lo que haces perjudicarle un poco más a su ya de caliente decadente carrera que viene decayendo en los últimos tiempos decadente carrera futbolística de Neymar en los últimos dos años eh o lo corta de raíz se dedica a jugar al fútbol o vamos a ver en qué acaba este asunto enseguida digo contamos la última hora pero además se mueven los bancos ellos Ruby ha dejado el español parecía al Betis ya lo han hecho hoy oficial en el club verdiblanco nuevo entrenador para los de Ángel Haro it David Gallego les sustituye en el club perico también estaremos enseguida en Islas Feroe donde ya está la selección española y ahí están Javi Herráez y Antonio Romero mañana juega España el tercer partido oficial para la Eurocopa del año que viene de dos mil veinte ir en la sub veintiuno ha habido sorpresa ha sido descartado eh Cukor ella también Carlas aliñar los eh dos jugadores que se han quedado fuera de la lista definitiva de la sub veintiuno para el Europeo vamos a hablar con uno de los que se ha quedado con Jesús Vallejo el central del Real Madrid que está por ahí con Mario Torrejón enseguida vamos a ver qué nos cuenta el madridista ir fuera de esto pendientes sobretodo de el tenis que ya lo he dicho enseguida contamos la última hora porque a la una está previsto que empiecen Nadal y Federer a continuación deberá jugar Djokovic Dominique Tim otro partidazo desprendido en la tierra de mañana de Roland Garros eh después de que el serbio se haya cargado hoy a Zverev el austriaco a cachean hoz y en baloncesto han arrancado las semifinales de la Liga ACB Le a ganar al Madrid muy fácil al Valencia Basket nueve cuatro siete dos mañana primer partido de la otra semifinal el Barça en Zaragoza en la NBA anoche el equipo de Scariolo entre otros en ese cuerpo técnico de los Raptors ganaron en Auckland a los Warriors a los vigentes campeones si ganan uno dos mañana por la noche madrugada del viernes al sábado a las tres de la mañana cuarto partido también en la cancha de los barrios cuidadito que están contra las cuerdas los campeones de la NBA las doce perdón las once y treinta y seis una menos en Canarias esto es el larguero y arrancamos la semana que viene

Voz 1375 06:30 la ilusión que me hacía ir en fin

Voz 8 06:55 la por ahí Adrià Albets en Barcelona o Madrid qué tal hola Manu qué tal muy buenas y también Jordi Martí Marcos López hola a los dos Jordi Marcos

Voz 1375 07:03 hola buenas noches qué tal buenas noches buenas noches a los tres y bueno pues nos ha contado podría esta tarde han con todos los compañeros de la SER en Barcelona

Voz 0764 07:11 que lo de Coutinho no pinta bien porque

Voz 1375 07:14 deseo del jugador Adrià es salir del Barça

Voz 0017 07:17 sí sabemos que que no es feliz en el Barça que no está contento como decía esto en la presentación que se lo ha dicho a gente de su entorno y que el Barça también lo sabe Coutinho ve que las cosas no le han salido como esperaba a pesar de que nos dicen que él tenía mucha ilusión por triunfar en el Camp Nou siente que no sea adaptado al equipo se cree que la mejor opción sería un a buscar una salida este verano el gran problema lo sabe Coutinho y lo reconocen fuentes del Barça es que hay muy pocos equipos que puedan pagar su traspaso que ahora mismo se cifra haría en unos noventa millones de euros para que el Barça pueda amortizar la inversión que hizo por el futbolista brasileño seguramente el club podría aceptar una oferta inferior pero el precio como digo para que quede amortizado Coutinho es de algo más de noventa millones de euros todavía es muy pronto mano queda mucho

Voz 1375 08:08 soberano mucho mercado por delante además

Voz 0017 08:10 a Toño tiene que jugar la Copa América podría subir también su cotización porque sin Aimar puede ser más protagonista en esta competición así que bueno veremos cómo evoluciona todo pero en la noticia que hemos contado en Cataluña hay que ampliamos hasta ahora en El Larguero ese hasta que Coutinho no está contento en el Barça vería bien una salida el club el Fútbol Club Barcelona ya los

Voz 1375 08:31 a ver si no hubiera sido por la salida de Neymar en su momento seguramente Coutinho no llevaría la etiqueta en la espalda o esa mochila de soy el jugador más caro de la historia del Barça porque por condiciones por calidad por por todo lo que ha hecho en su carrera pues probablemente esa mochila sea algo más de lo que le corresponde pero pero fue así el Barça recibió doscientos veintidós millones uno detrás de otro en fila india que le puso el Paris Anne Germaine y con ese dinero Ése fue el mercado en el mercado sabían que había dinero fresco y les dijeron que quiere a ciento sesenta por eso Coutinho el jugador más caro al Barça pero ahora Jordi Marcos la cuestiones merece la pena perder dinero pero sacara Gutiña del equipo o es mejor arriesgar a decir bueno nos lo quedamos un año más a ver si explota pero a lo mejor es que viene vale todavía menos

Voz 1424 09:19 buenas sensaciones que Coutinho tiene escrito su futuro pero entre otras razones porque el Barça tiene que regenerar en equipo y empezar a regenerar el equipo con Coutinho dentro de muy difícil fundamentalmente porque Valverde que ha sido un entrenador paciente trabajador en el sentido que la dando todas las posibilidades a Cutillas

Voz 1375 09:37 sí más de las que merecía seguramente exactamente

Voz 1424 09:39 por lo tanto ya no tiene más más margen y si va a venir mis manos y lo ha venido otro delantero es obvio que el Barcelona necesita inyectar otra a otra otra visión otra mirada es decir ataque donde está Messi Suárez necesitas otra mirada y esa mirada ya que ya no te la da Coutinho si te lo quedas la melancolía de Coutinho hemos visto que se ha perpetuado desde que ha llegado al Baça es es un caso curioso el de cumpliendo jugando que me cuando llegó que ahora es decir los dos primeros meses de Coutinho en el Camp no fueron buenos pero a partir de ese momento ha desaparecido yo creo que aunque le tocará perder dinero porque es evidente que me perdones dinero y eso no es responsable de Coutinho que con invirtiendo se ciento sesenta millones de euros para atraerlo al Camp Nou por lo tanto ahora es el momento en que se busque la mejor salida posible para el jugador y por supuesto para el Barcelona

Voz 0985 10:28 bueno yo no sé si el Barça está para perder dinero cuidado porque estamos a punto de cerrar las cuentas las cuentas se cierren a finales de junio y como dice Adrià con buen tino y hay que amortizar el fichaje el tienes que encontrar a alguien que por lo menos te pague ochenta y cinco noventa millones

Voz 1375 10:46 todos los pero se baila ya estás perdiendo setenta

Voz 0985 10:50 no pero por ejemplo Manu pues tú como hasta de un año y medio sin no tengo lo que evoca pues hombre un parte mutilada

Voz 1375 10:57 claro sí pero entiende todo lo que te baje

Voz 0985 11:01 de noventa te está haciendo un agujero que con estas cuentas tan apretada es que tiene el Barcelona te va a ser muy difícil de remontar en tiene por lo tanto vamos a ver es que esta es una operación muy complicada y más allá del dinero estoy con Marcos aquí estamos todos un poco sorprendidos a mí hundía un directivo me dijo mira con Coutinho hicimos un Gaspar que es hacer un Gaspar en la jerga barcelonista es encontrarse con un dineral de repente gastarlo de forma precipitada pero realmente manos Si rebobinar hemos el fichaje de Coutinho no pareció precipitado tenía muy buenas referencias todos nuestros analistas de cabecera te hablaban muy bien de Coutinho lo que pasa que ha sido una auténtica sorpresa su auténtico desplome un jugador que ha ido a menos que ha sido transparente que ha sido intrascendente por más oportunidades que le das al final de acaban superando todos le acaba superando Arturo en el centro campo de Chile en la delantera bueno ha sido un fiasco descomunal y claro no están y Félix no obstante contento además viene Griezmann por lo tanto su espacio en el Barça ha quedado muy encorsetado

Voz 1424 12:04 no es que no tiene claro el espacio es que él hay dos puntos de partido él no es responsable como decías mano de que el Barça tuviera doscientos veintidós millones a Caja e él él no responsable él sí es responsable de que su rendimiento ha sido de creciente de que su rendimiento no ha sido bueno ni de Interior ni de extremo que el Barça necesita agitar su ataque por lo tanto la mejor salida cuando perder dinero pasa pero tío dinero en la operación Ibrahimovic recordamos la operación Ibrahimovic lo que le costó en su momento con Guardiola no no recordamos lo que pasó en el dos mil con Figo hablando de él veraniegos del Madrid porque aquello ya fue escandaloso decir que fue un Gaspar en toda la dimensión que era Overmars y Petit a cambio de sigo pero llegado a este punto después de año y medio con todas oportunidades claras entrenador toca tomar una decisión y la decisión aunque tenga un coste económico que va a tener un coste económico es regenerar el equipo y Coutinho yo creo que el primero que no querrán seguir como acaba de contratar a Adrià propio Coutinho

Voz 1375 13:00 aquí seré lo que quiere

Voz 1424 13:02 hasta que que no porta y que no le da al equipo lo que para empezar Coutinho ya no se siempre Coutinho en el Barça

Voz 0017 13:10 Adriano no sé si va a decidir si Manu que yo tengo la sensación desde hace tiempo que algo se ha roto entre Coutinho también y la afición del Barça hombre y que va a ser muy difícil reparar esto que hace tiempo que que se rompió

Voz 1375 13:26 no lo pudo parar ni Messi el cargaron dijo dijo habilita la semana siguiente lo volvieron a pitar pitaron el día

Voz 0017 13:34 ya que marcó ese gol en Champions frente al Manchester United en el Camp Nou hizo ese gesto encargándose con la grada aunque él dijo que iba dirigido a los medios de comunicación que le habían criticado pero me parece que la la realidad es que algo se ha roto con con la afición del Camp Nou y Coutinho que va a ser muy difícil reparar eso Coutinho lo sabe que por mucho que haga

Voz 1375 13:54 será difícil que que la gente

Voz 0017 13:57 que no le vuelve a aplaudir para terminar el asunto de

Voz 1375 13:59 la plantilla de los futuros que pueden salir y pueden llegar veis os imagináis a Neymar creéis que hay alguna posibilidad deberán Aimar otra vez de azulgrana porque Neymar no para de hacer llegar a antiguos compañeros de vestuario su deseo de volver al Barça son jugadores con peso en el vestuario que hacer un poco de puente entre Neymar y la directiva que hacen saber que Neymar estaría dispuesto a volver pero claro esto esto estamos hablando de una situación que fíjate para empezar fíjate como está ahora mismo todo el tema Neymar como para ponerte a hablar de nada pero es una operación tan difícil que que que que parece casi impensable pero además hay jugadores que estarían dispuestos y encantados a rescatar entre comillas de alguna manera a Neymar y decirle Ponte jugar al fútbol otra vez vente con nosotros pero claro es una operación complicadísima os imagináis que hay alguna posibilidad de que el Barça dijera a animar Si fuera económicamente viable la operación vuelve a casa

Voz 9 15:07 el fútbol no sabemos pirómano que no puedo decir nunca jamás

Voz 1424 15:12 si hace unos años precisamente por estas fechas bueno en julio de Augusto he posaba con más se queda y mira dónde está Neymar por lo tanto a partir de esa institución es evidente que sí que es una operación tremendamente compleja desde el punto de vista económico aunque también te diría que el PSG sí de Chile es la posibilidad de intercambio con de Pelé au au otro jugador que le interesara te te abriría la puerta ni madre

Voz 1375 15:41 el niño o con TIM o Coutinho

Voz 1424 15:44 por eso eso es evidente que abriría el PSG porque me imagino que el PSC de también debe estar harto de Weimar porque en dos años no ha mejorado el equipo sino que lo ha empobrecido por diversas circunstancias por lesiones por todo lo que ha ocurrido pero para lo que llegó el Rey auténtico las crías en papel es el príncipe del del PSC es una operación tremendamente difícil no vestuario que hay estoy totalmente de acuerdo contigo porque maneja una información que es absolutamente cierta sino desde el punto de vista de la directiva que tiene un juicio o dos con Aimar que tiene un la demanda presentada por el tema de la renovación en aquella prima de renovación no sé cómo Bartomeu no sé cómo Bartomeu le podría decir el socio del Barcelona le voy a abrir la puerta Neymar no lo sé

Voz 1375 16:29 complicado Jordi pero es que más allá de esto

Voz 0985 16:32 consideraciones que son que son así hay una palabra que tenemos que de vez en cuando reivindicar que es la palabra dignidad o acaso no recordamos cómo se fue de Barcelona Neymar era en el proyecto de Valverde una pieza importante fue un día para otro

Voz 1375 16:46 dejó el Barça los pies de los caballos hacía cuál

Voz 0985 16:48 pero días había dicho más o menos que se quedaría luego se va oiga señor Neymar usted tuvo su oportunidad y su padre su padre o usted no sabemos quién de los dos probablemente su padre quiso hacer de usted una industria más que un proyecto deportivo más talento futbolístico ya hay que asumir mano las consecuencias y por lo tanto yo creo que las puertas del Barcelona a mi juicio deberían estar cerradas no por los aspectos económicos que también no prospectos judiciales que también sino porque hay una cosa que se llama dignidad porque si al final porque al final todo esto se convierte en un despropósito donde cada cual hace lo que le viene en gana sin que tenga ninguna consecuencia

Voz 1375 17:25 bueno pues veremos a ver qué pasa con Neymar reglamento la noticia la han adelantado los compañeros de la SER en Catalunya Coutinho se quiere ir del Barça en el Barça lo saben Gutiña también sabe que Griezmann se va al Barça para terminar Jordi quería preguntarte por la reunión que ha tenido lugar hoy en Malta esas Superliga ese proyecto de Superliga de la mano de la UEFA ese nuevo proyecto de Champions que se está gestando hoy la ECA ha tenido esa reunión digamos que la palabra el titular podría ser rebelión

Voz 0985 17:56 sí sí rebelión en toda regla de las ligas rebelión en toda regla de las clases medias del fútbol europeo tanto es así que la Super Liga Manu ya te puedo avanzar que tendrá que asumir que debe abrirse más a las ligas siquiera alcanzar un acuerdo para la Superliga aquí el problema principal es que el modelo ya es conocido hoy se presentó a todas la Asamblea doscientos representantes son treinta y dos equipos esto entre dos equipos Manu bajan en ocho ya el tema es que los ocho que ascienden

Voz 1375 18:27 sí son cuatro que vienen de la Europa League

Voz 0985 18:30 y sólo cuatro que vienen de los campeonatos nacionales de ligas por lo tanto sólo cuatro estas únicas cuatro plazas es lo que mata las ligas es lo que les quita el caramelo lo que les quita el atractivo de la competición liguera por lo tanto es como si por ejemplo por buscar un ejemplo ajeno le dijeron a las tú

Voz 8 18:48 en la línea alemán en la Liga alemana pues mira

Voz 0985 18:51 las puertas para usted la Champions están prácticamente cerradas esto provoca un desplome del valor que tiene la Liga en Alemania en España en Francia en Inglaterra donde tú quieras yo ahora que buscar una solución cuál podía ser la solución que se empieza a vislumbrar en las reuniones que se están celebrando ya empieza a aparecer como una hipótesis muy verosímil sería

Voz 1375 19:10 pasar de los cuatro que ascienden sin pasar sinceramente Manu a doce catorce dieciséis clubes ya esta irá ascenderían provenían su provenientes de las ligas

Voz 0985 19:21 provenientes de las ligas porque si no es así si las ligas no tienen más peso sino si no se les abre el paso si las ligas nacionales que tenemos en cada uno de nuestros países no tienen estímulo no tienen caramelo en esto va a ser el derrumbe el desplome de de los derechos televisivos de las ligas y por lo tanto apunta te esta solución que está ya apareciendo en las mesas la próxima ronda la beca va a ser el día once de septiembre esto Manu va para largo pero esta solución parece que podría abrir una ventana a un acuerdo por cierto hay que recordar que la Superliga ya se hizo atrás en uno de los partidos de los sábados Manu acuerdas lejanos

Voz 1375 19:57 lo cual sábados recto lo quitaron

Voz 0985 19:59 la presidenta en este proyecto con sólo cuatro clubes de ligas que suben también tienen previsto reformarlo Si a la tercera ya no va la vencida entonces ojo que Laika ya podía tirar por el camino en medio

Voz 1375 20:12 lo sólo me asalta una duda de todo lo que estás contando si son treinta y dos equipos bajan ocho cada temporada bajarían ocho cuatro procedente hiló suben otros ocho cuatro proceden de la Europa League y cuatro sólo de las digas que es donde está un poco el quid de la cuestión y al final deciden que en vez de subir cuatro de las diga suben doce por ejemplo o diez o catorce tendrán que bajar otros diez doce o catorce porque si suben diez te buena que bajar bien dijo es dimos unos momentos sí sí

Voz 0985 20:38 el proyecto actual tienes veinticuatro que son intocables claro

Voz 1375 20:41 porque baja noche porque baja noche suben ocho cuatro de las Ligas y cuatro de la Europa League si suben doce o catorce tendrían que bajar más de ocho

Voz 0985 20:48 pues oye habrá que coger la calculadora y ver qué solución se encuentra como ver cómo encaja todo esto pero la solución creo que es la que te indicó porción hay otro problema que hemos hablado

Voz 1375 20:57 sí en la Superliga en el proyecto que hoy tenemos

Voz 0985 20:59 sobre la mesa la Champions la Champions tiene veintiuna jornadas

Voz 1375 21:03 sí

Voz 0985 21:04 os Caixa incrementa en ocho ocho más ahora sí claro alguien nos tendrá que contar sin este calendario tan apretado que ya tenemos yo recuerdo a Rakitic la revista El Larguero que nos dijo que juega sesenta y pico de partidos por temporada alguien nos tendrá que contar sin este calendario tan apretado caben esas ocho jornadas más no caben quién va a ceder su espacio

Voz 9 21:24 Marco como te suena esto chino mandarín extraño muy extraño

Voz 0764 21:29 quiero decir es decir al final nos lo imaginamos todos muy bonito más o menos bueno algunos otros menos al final

Voz 1375 21:34 Bayern Barça o Madrid City un United

Voz 0764 21:37 pero hay que mantener

Voz 1424 21:39 es la esencia de de desde Puerto de porque si al final sólo jugamos Valle Madrid Barça Atlético IVE grandes equipos lo que es la raíz y la esencia del deporte el cine vino como tal porque la Liga no sólo una Liga en la que la Liga es una manera de entender el fútbol también que dice la liga élite la Bundesliga la Premier el Calcio es una manera de entender esto jugó durante durante todo un año que en teoría es una cultura no sólo un negocio industrial me parece bien que los clubs grandes quieren sacar el máximo dinero posible pero yo entiendo que hay que compaginar todos los intereses porque al final está acabando con ese que quiere decir que nos da alegrías decepciones historia noticias y relatos durante todo el año es evidente pero claro cuando tú puedes diez veces es al año contra el Bayern o contra el Madrid sí claro es el el el primero fluida pero todo lo demás ya la segunda etapa del fútbol donde estará donde estará el fútbol auténtico

Voz 1375 22:37 tal y como lo conocemos hoy en día entre los clubes más importantes de Europa están intentando que sea otra cosa o que se compita de otra manera así que por eso todo este follón que unos dicen una cosa otros dicen la contraria parece que estamos más cerca lo que parece que estamos más lejos hoy esto ha salido de la Reunión de Malta que los cuenta Jordi Martí la aproxima el once de septiembre veremos a ver qué pasa allí hasta mañana Jordi Marcos si Adrià un abrazo a los tres un abrazo ahora hasta luego chao quedan siete minutos para llegar a las doce está esperándonos Jesús Vallejo jugador de Real Madrid ahora la selección sub veintiuno que está concentrado apenas cuenta Mario Torrejón qué tal estaba dejó la última hora del asunto de Hassan también voy con Antonio Romero con Javierre que están ahí con la selección española a íbamos a hablar con el el míster del nuestra otra selección española la femenina en un ratito vamos a estar con Jorge Valdano que mañana bueno ya casi hoy en siete minutos arranca el Mundial Femenino de Francia Mundial de fútbol y ahí está nuestra selección Jorge Vila con el que hablaremos también en un rato pero ahora vamos a pasar al Madrid