El Larguero (06/06/2019): Segunda parte

Voz 1375 00:33 ahí haya Romero Herráez para contarnos mañana el partido España pero está en Las Rozas Mario Torrejón que enseguida hasta

Voz 1938 00:40 acompañado de Jesús Vallejo que va a llegar en nada o en muy buena la mano muy buenas aquí estoy esperando a Jesús Vallejo uno de los

Voz 1501 00:47 que tiene galones en la en la selección en este hotel de concentrar

Voz 1938 00:49 aunque sabes que no es exactamente la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

Voz 1501 00:53 porque eso está ocupado por esta selección aunque estén las Islas Feroe absoluta así que aquí estamos esperando a Jesús Vallejo nada enseguida

Voz 1375 01:00 está por ahí Vallejo como Mario que sigue por aquí con nosotros con Antonio Romero y con Javi que están hola Antonio muy buenas y Herráez qué tal qué qué tal hermano muy buenas a todos hola buenas noches cómo es eso Islas Feroe qué tal qué pinta tiene el visto bueno a uno se quiere perderse en el mundo este es el sitio adecuado y la verdad es que sí

Voz 6 01:18 eh es un entramado de puentes y de

Voz 1375 01:21 de túneles que conectan dieciocho islas

Voz 6 01:24 ahora mismo es de día está lloviendo

Voz 1375 01:27 así que es de día

Voz 5 01:29 ahora mismo es de día a la mandamos una foto cuarenta y cinco mil les iba a decir es perfecta por mil habitantes si el mañana habrá unos cinco mil y hay más ovejas más ovejas que habitantes en esta en esta ciudad más oveja que Carrusel problemas carneros que VG aquí y con otro más con la visita que más pero

Voz 7 01:49 eh el césped artificial Si

Voz 6 01:52 muchos de los tejados de las casas Romero son de hierba osea que suene que lo entienda que lo que bueno primero hay que decir que

Voz 0239 02:00 nosotros estamos en la capital que son aproximadamente veinte mil habitantes el resto hasta los Juan David que decía reacia estando práctica Perea o por las islas hemos tardado aproximadamente una hora desde el aterrizaje en el aeropuerto el vuelo entre Madrid Barajas y aquí ha sido tres horas tesón así cinco más una hora de autobús directamente luego al entrenamiento aquí es una hora menos estamos en la época del año efectivamente en la que hay más luz del día está empezando anochecer pero nos contaban aquí los habitantes locales que más o menos en tres horas tres horas y media media hora a anochecer hay entre son las traseras media volverá a ser debía Messi que toca bajar las persianas cuando terminemos el larguero si queremos mañana juega poder dormir hasta dentro de un ratito pero es bonito eh

Voz 1375 02:43 el frío eso eso me que hace mucho frío que muchos animales con pelo largo todos con pero muy largo me han dicho que hay que realizar por Gargallo

Voz 5 02:54 pero te digo es aprender mucho pelo largo menos de los corderos salvo que los es Quiles suelen tener los animales caballo Totti todos los animales y todos con pero eso me han dicho con pelo largo y con pelo duro porque si no tienes el pelo largo porque no tienes el pelo duro La Palma pero no estamos en verano agradable de temperatura pues una cosa hay que ser Recio e al al totalmente la carne de ballenas de interés así yo tal no bueno te puede confundir te gusta digamos del jamón te gusta más un poquito más que si menos un poquito de que según un chato de vino ya lo bueno queramos pero esto bueno vale entonces club trata de vino pero en mil novecientos veintinueve eso lo decía mi padre en Valladolid chato y está a punto de cumplir sus ochenta y siete años se ha pedido la oye esto viendo la foto que colgamos en el Twitter de El Larguero es que esta joven Iker de Villa mira a la casa donde vivimos mando todo para parado cosas así que María es una broma no en serio las han pasado canutas

Voz 0239 04:06 la gente de de viajes de Federación Española de Fútbol para encontrar un hotel el único de cuatro estrellas que aquí es en el que hasta la Federación Española de el gol que hay dos congresos uno de enseñanza y uno de médicos están ocupando los únicos dos hoteles que hay en la capital y el resto de los enviados especiales estamos desperdigados por casas particulares que se han habilitado para la ocasión y nosotros estamos aquí con un chico que amablemente nos cobra la pasta en efectivo que está en la habitación de al lado que es claro que pone que a partir de las once de la noche de aquí decir ahora mismo hay que estar con el la televisión apagadito no hacer mucho

Voz 5 04:44 pido que sacaba El Larguero que vaya que vaya acabando Larguero

Voz 0239 04:47 no a Diana ya lo hemos avisado que hoy especialmente hoy fundamentalmente en tiempo de debate vamos a estar un par de horas dándole

Voz 5 04:52 bueno así porque lo iba justo arriba está con la mujer y han hecho ánimo la colada osea que es un poco

Voz 1375 04:59 hoy estoy viendo la casa la última foto que me manda de pone aquí la última ese veto el tejado mira al tejado yo P lo creo que la selección sería jugar no deja claro si hay gente que han muerto desde los tejados

Voz 5 05:09 cómo se puede jugar en césped artificial con la cantidad de hierba que hay aquí sí cosa que la UEFA tendrá que explicar la cundía pues nada en islas celebre allí es donde estaba la selección española partido oficiales

Voz 8 05:19 para la Eurocopa ahora nos cuenta Mario cómo está el asunto deja ser pero hasta ahí ha llegado la noticia me imagino

Voz 1375 05:24 eso sí los madridistas están allí con la selección Javi Antonio también estaban pendientes de si ya se hacía oficial o no lo Hassan

Voz 6 05:31 sí bueno de todo no está esperando que se haga oficial pues eso si no es hoy no ha sido hoy pues será mañana pero que bajo en Madrid y que la próxima semana será presentado cuando acabe el asunto de la selección es pues lo sabemos todos no porque bueno es el fichaje de del Real Madrid es un pedazo de jugador y creo que es un acierto absoluto vamos

Voz 1375 05:50 será mañana seguramente aunque se había especulado con la posibilidad que fuera este mismo día si no antes de comer por la tarde pero faltan algunos flecos puede que sea mañana

Voz 1938 06:00 el sábado decía Joan Vila de tarde que que llame confirmaban que no iba

Voz 1501 06:04 a suceder durante el día de hoy por una razón muy sencilla y es que esto de los tiempos de Un fichaje no no va con los tiempos periodísticos entonces hace falta muchas cosas es verdad que el acuerdo está cerrado que la cantidad ya estaba pactada que los contratos están en ello están redactando porque son contratado complicados que hay que

Voz 1938 06:22 ver revisar devolver revisado leídos firmado

Voz 9 06:25 eso es un proceso notan corto como

Voz 1501 06:29 todo el mundo quisiera como los del Real Madrid quisiera no algunos el caso es que

Voz 1375 06:33 esta tarde no ha dado tiempo es así tenían previsto

Voz 1501 06:35 en el día de hoy que sigue dirá tiempo todo esto pero son negociaciones que está llevando a los directores generales José Luis Sánchez con el decía ya te hablaba de Marina granos Euskal ya que es la mano derecha de Roman Abramovich que ya no

Voz 1375 06:46 te pisa territorio inglés porque no tiene el permiso

Voz 1501 06:48 da para poder estar allí está en manos el club el Chelsea está en manos de de ella te decía además que que bueno el Chelsea parece que están medio en venta porque como no va a poder Abramovich volverá a ese territorio parece que puede estar medio en venta y que la situación complicada que como digo tiene a esta persona a esta mujer rusa e al mando son ellos los que están ahora mismo con los contratos ha intercambiado

Voz 1938 07:10 pero ahora mismo me imagino que ya te durmiendo

Voz 1501 07:12 pero que dice que están intercambiando información en contratos

Voz 1375 07:16 soy uno de agosto de tiempo no es que no tiene prisa

Voz 1501 07:18 entre otras cosas porque como decía Javi esto será después de la presentación digo será después de las selección con lo cual tampoco viene a pistas te señala porque sea oficial hoy o mañana pero que está ya sabes que no hay ningún problema eso son no no son problemas son puro y duro y cuestiones de tiempo no

Voz 1375 07:35 nos decía anoche Pedja Mijatovic El Larguero Romero el Madrid

Voz 1501 07:38 está fichando a suplentes hasta ahora lo están echando

Voz 1375 07:40 digo titular titularísimo es cazar buenos jugadores todos pero de momento cazar el el que va a ser titular indiscutible y veremos veremos para jugar cómodo de quién quién

Voz 0239 07:52 sí pero para jugar es lo único que va a ser titular indiscutible yo creo que es un futbolista que le viene como anillo al dedo la forma en la que Zidane quiere darle al equipo la próxima temporada es evidente que hasta ahora el fichaje de militado el fichaje de Rodrigo son fichajes de jóvenes que tienen que venir a ganar un puesto pero que no en ilusionado es demasiado al madridismo después de una temporada convulsa después de una temporada complicada pero entiendo que esto acaba de empezar que Florentino Pérez de su un dirigente que maneja los tiempos del verano hasta el treinta y uno de agosto y que éste va a ser realmente no sólo el primer fichaje que va a ser titular en teoría hindú cultivable aunque eso no te lo puedo asegurar nadie la próxima temporada sino que realmente es el primer fichaje que ha despertado otra vez la ilusión en la afición del Real Madrid que necesita caras nuevas la de militares Rodrigo será quedaban cortos

Voz 10 08:40 yo creo que desde Bale no había llegado así

Voz 1375 08:43 ah pero bueno espera que está ya me dice Mario está por ahí vaya a Mario

Voz 1938 08:49 sí sí aquí en la recepción del hotel donde están concentrados si tengo la oportunidad de hablar con el jugador del Real Madrid vamos a aprovechar ha estado todo el día de entrenamientos de concentración sabes que que ha dado el sí

Voz 1501 09:00 este el seleccionador Luis de la Fuente ya la lista definitiva tenía que le comunicase la UEFA antes de que terminara el día de hoy ya lo ha hecho la comunicado primero por supuesto a sus a sus futbolistas no

Voz 1375 09:09 me han sorprendido los descarten sí sí bueno ella

Voz 1938 09:11 ha de llegar había sustituido habrá en la en la

Voz 1501 09:14 esta llevará que que ha sido bueno no tiene todas la papeletas la marcha si el otro sido Carles sale allá ya le preguntaremos a Luis de la Fuente exactamente las los motivos por los se queda fuera pero esos son los dos que se quedan fuera esperando a que se incorporarán después de estar jugando con la selección absoluta a esta sub-veintiuno y aquí está uno un joven veterano que tiene galones de capitán sin ninguna duda que es jugador del Real Madrid y además eso Vallejo hola Jesús qué tal muy buenas hola muy buenas antes de dejarle en sintonía del Larguero con Manu te quiero preguntar que tiene Jesús Vallejo que en temporadas con lesiones sin lesiones con más minutos con menos minutos los seleccionadores siempre terminan confiando en él

Voz 11 09:50 bueno yo siempre intento hacer mi trabajo tanto los entrenamientos como en los partidos que bueno que me considero un jugador de equipo intenta ayudar al equipo en todo lo que se me pide y estando siempre que pueda a disposición del míster ese es un poco mi mi secreto

Voz 1938 10:04 a usted ha ganado el cariño de todos los vestuarios son los que está en el Real Madrid ha ganado

Voz 1501 10:08 sí y como digo es veterano tiene galones aquí en esta súper

Voz 1375 10:12 hola Jesús muy buenas hola muy buenas se puede ser veterano con veintidós años bueno a mí no me gusta hablar mucho de ello pero que

Voz 11 10:19 veteranos son sólo en gente de la que tenemos que aprender todavía nosotros que en que somos precisamente eso sub veintiuno Nos queda si Dios quiere todo por delante así que yo tengo la suerte de de poder de entrenar con grandes y veteranos y jugadores que tienen muchísima experiencia

Voz 1375 10:35 bueno estáis ahí preparando ya este este Campeonato de Europa que te parece el grupo Italia Polonia Bélgica

Voz 11 10:42 pues es un grupo muy complicado además es sabemos que el el torneo es muy muy reducido el formato es muy reducido entonces que cada partido prácticamente es una final entonces estamos preparando yo creo muy bien el partido contra Italia que no tenemos otra cosa en mente yo creo que si ese partido muy salimos como como tenemos que salir lo ganamos pues ya damos un paso en constante del torneo desde luego

Voz 1375 11:06 además juegan en casa yo los italianos el día trece viajáis para para Bolonia hay debutaba contra debutamos contra los los anfitriones en el último Europeo sub-veintiuno finalistas después de caer contra Alemania en la en la final qué diferencia hay con respecto a esta selección la que jugó esa final contra Alemania allí

Voz 11 11:23 sí bueno es el estilo por supuesto no no va a cambiar sabemos el estilo que tiene la selección tanto absoluta como la sub-veintiuno porque somos un equipo que queremos tratar muy bien el balón que vamos a intentar hacer una presión tras pérdida muy intensa muy atentos a las vigilancias lo bueno pues ya está

Voz 1501 11:42 pero han cambiado muchos jugadores algunos de los

Voz 11 11:45 estuvimos en en Polonia tenemos la suerte de de repetir yo pero que con esa experiencia o mala experiencia de de no haber conseguido el objetivo pues ahora tenemos que llegar a Italia y con los deberes hechos

Voz 1375 11:56 tú ganaste el Europeo sub diecinueve en el dos mil quince sino recuerdo mal y luego pues ha sido un habitual siempre la sub-veintiuno y como dice Mario como te decía Mario Torrejón incluso en este año que jugaba bastante poquito Jo yo creo que eso no se queda dicho el míster De la Fuente pero te transmitió siempre esa confianza no siempre te ha transmitido no

Voz 11 12:14 si tenemos la suerte de que nos conocemos muchos jugadores de la sub diecinueve estamos prácticamente el equipo que fuimos campeón aquí en esta sub-veintiuno que llevaban mucho tiempo entrenando juntos trabajando juntos yo creo que él me está también ha creo mantener un poco esa esa

Voz 1375 12:30 sí pero lo que no es sólo por supuesto

Voz 11 12:32 por poblando a a compañeros que lo están haciendo fenomenal

Voz 1375 12:35 ya te hubiera gustado esa confianza en el Madrid también no

Voz 11 12:38 bueno está claro que uno siempre aspira a jugar lo máximo ayudar lo máximo pero yo creo que lo importante es estar a disposición preparado siempre que uno pueda eh y hacer el trabajo de equipo porque al final todos vamos a es importantes en la temporada es muy larga siempre va a haber momentos para todos como hemos podido llegar este año o el año pasado por ejemplo

Voz 1375 12:59 pero que jugado pocos partidos pocos minutos pero también verdad que en el último

Voz 1938 13:01 tramo en el tramo final de la temporada has jugado más no han olvidado

Voz 1375 13:04 con las lesiones y justamente ayudado a estar en la lista del seleccionador no

Voz 11 13:08 sí de me encuentro fenomenal llevo desde febrero entrenando muy bien a tope con el equipo yo creo que no gracias también a esos partidos he podido llegar a a esta selección con mucho más ritmo de competición que siempre agradece no que que cuando no tienen extremo compitieron pues a principio cuesta un poco una vez que lo coges pues pues ya ya vas pues más hecho noi yo creo que esos partidos me vinieron muy bien y además me encontré fenomenal y ateo tenemos ahora un objetivo importantísimo eh no suelo europeo tenemos también el aliciente ese de los Juegos Olímpicos la ubicación los

Voz 1375 13:43 cuatro mejores automáticamente si a los

Voz 11 13:46 que llegan a semifinales uno a mí personalmente como deportista es algo que me hace una lesión tremendo joe

Voz 1375 13:51 para unos Juegos casi nada oye te quedas en el Madrid

Voz 11 13:54 bueno yo siempre he dicho que quiero quedarme que que estoy muy contento tanto con los compañeros como con el míster con con la afición eh que ya te digo intento dar lo mejor de mí progresar soy consciente de que que tengo también en mi posición de jugadores que son buenísimos siempre lo he dicho que aprendo montón de ellos no sólo en los partidos también en entrenando es un lujo poder contar con ellos y estar ahí a su lado ya te digo es ese objetivo

Voz 1375 14:20 Ramos Varane a priori

Voz 1501 14:22 la pareja titular

Voz 9 14:23 Nacho militado nuevo fichaje Vallejo te te te

Voz 1375 14:29 te arriesgas a estar un año más si el Madrid te dice oye por nosotros no hay nigún problema o en algún momento Jesús Vallejo se ha planteado decir oye pues si hubiera una cesión y juego más y luego vuelvo eso entrarle en la cabeza de Vallejo hotel o lo descarta es totalmente

Voz 11 14:42 bueno pues si te seis sincero la verdad que no me lo he planteado porque es que es una cosa ni otra porque ya casi no acabó nuestra temporada a lo mejor sí que hay algunos jugadores de tanto de equipo como de otros equipos de vacaciones que a lo mejor es si que están ya empezando a a pensar

Voz 1501 14:57 en el año que viene pero es que tenemos este reto tan importante con la selección y tanto el europeo como lo viene aquí me has hecho que no estoy centrado aterrador pero al final yo creo

Voz 11 15:09 lo que si hacemos un buen papel y como equipo en en el Europeo dar pues todos vamos a salir reforzados individualmente entonces eso es verdad eso es mi objetivo y para para aquí por supuesto para el Real Madrid

Voz 1375 15:22 lo he dicho algo Zidane

Voz 11 15:23 bueno el el míster estaba contento con con mi trabajo he tanto en lo en los entrenamientos como en los partidos y que coincidió también que que con su llegada pues a tu he y más más opciones también por por alguna baja de de algún compañero hizo bueno un poco más que contento que que siga que queremos hablando y que bueno que que tenía aún un europeo muy importante para mi saque a a por ello

Voz 1375 15:48 qué te parecen los fichajes que están llegando yo Villa ha confirmado Mendi está a punto mañana seguramente se haga oficial pasar este es un este es un crack de los grandes eh bueno yo yo a yo no tuve la suerte

Voz 11 15:59 se puede jugar con él en el Eintracht Frankfurt justo el año que él fue del Benfica yo me llama al soy Madrid pero bueno si todo el mundo me me ha hablado muy bien de yo he visto compartido suyos es es un goleador nato y bueno darle la bienvenida que son lo que nos va a ayudar muchísimo

Voz 8 16:15 Yasar Hassan que seguramente será mañana

Voz 12 16:17 bueno pues como no es todavía oficial

Voz 11 16:20 no te puedo decir no no a mi me gusta siempre esperar a a que en este caso Jobbik pues sí que es el es el oficial que no te puedo decir de jugadores que que no están por supuesto que son jugadores top a nivel mundial

Voz 1375 16:34 a ver qué tal sale reforzado de Europa sub-veintiuno no

Voz 1501 16:37 seguro porque este es titular indiscutible aquí con con Luis de la Fuente yo estoy convencido de ello de repito que es que es capitán y además se nota cuando va las concentraciones y en y en el hotel iba abajo en el del Madrid Si se queda Si se va yo te diría que hay jugadores que regatean el verdad pero hay dos dicen la verdad yo creo es el caso de Vallejo porque esto mano ese juego de las sillas ahora mismo el Real Madrid ahora mismo con la incorporación de militado hay cinco centrales seguramente por por una cuestión de de ocupación uno va a salir pero no tiene porque ser Vallejo claro claro que todavía qué pasa con ha porque claro la icónica de saber si Nacho va a querer buscar una salida o no tiene muchas opciones de salir en los últimos años en el mercado siempre ha terminado quedando pero por qué no puede buscar una salida yo digo siempre lo digo no que Nacho es muy madridista y tengo que verle tomar esa decisión de salir del Real Madrid pero ahora que todavía es que estamos esto acaba de empezar que dé el mercado queda todo por delante todavía no está decidido por eso Vallejo que está diciendo la verdad porque tiene muchas opciones de quedar

Voz 1375 17:28 sí pues nada yo todas las suerte en el en el Europeo Jesús toda la suerte en la temporada que viene que ojalá sean el Madrid sino donde hay un buen futbolista lo va a haber siempre en el equipo que sea y quién sabe no no es la primera vez que se sale del Madrid para volver por la puerta grande no

Voz 11 17:44 bueno está claro que al final los jueces lo que lo que queremos es es jugar lo máximo pero ya te digo yo estoy contento aquí bueno que sobre todo lo importante yo creo que es aprovechar todas las oportunidades que te dan entrenar día a día como el clima Si ese trabajo que es propiamente del jugado pues es lo que tienes que hacer luego pues hay hay decisiones que que no dependen de uno no

Voz 1375 18:09 es la primera oportunidades el europeo a Italia el día trece para debutar precisamente día dieciséis de junio contra Italia a las nueve de la noche un partidazo para empezar el Europeo sub veintiuno España Italia

Voz 8 18:20 de ahí estará Jesús Vallejo un abrazo capitán bueno mando un abrazo desde Las Rozas gracias gracias chao hasta luego dejamos a Jesús Vallejo

Voz 1375 18:28 se europeos XXIX contaremos en la Ser y que veremos en Mediaset los partidos de la selección española Sub Veintiuno con Vallejo al frente a José Romero creéis que la marcha de Vallejo depende de lo que haga Nacho

Voz 9 18:40 Nacho se era

Voz 6 18:42 ciudad ha dicho Nacho que que se queda yo si fuera Nacho yo diría lo sabe buscaría la vida en Italia donde tener ofertas y a jugar

Voz 1375 18:52 titular pero es una opinión personal pero por eso digo Nacho se queda entonces mucho se queda porque hay que ser Vallejo Vallejo claro claro claro si te quedas como te quedas como quinto central del equipo

Voz 6 19:03 es que Zidane le dijo a Nacho que que contaba con él pero por ejemplo Vallejo ha jugado más en esta recta final porque Nacho más sacrificado sea ciudad La Dama volvían a Vallejo que ha Nacho sus razones tendrá porque para eso está Zidane para probar jugadores Si Vallejo lo ha hecho a buen nivel pero seguirán en esa bueno también le dijo a Keylor que ese quedaba y luego lo dijo que lo sentía mucho pero vamos a Nacho ha dicho que se queda y Nacho ha renovado se queda

Voz 0239 19:26 de todas maneras Manu yo yo me agarro la frase que nos dijo el otro día Carvajal en el Larguero Zidane quiere veinte tiros sea yo yo es que no no estoy imaginando a Zidane salvo los que con los que no cuenta que lo ha dejado claro desde el principio no cuenta con reveló no cuenta con Marco Llorente no cuenta con Dani Ceballos evidentemente la caja no cuenta con Bale evidentemente la caja del club se tendrá que hacer con aún el traspaso del futbolista que me entiendan los demás importante pero que a Zidane le va a importar más a los jugadores sentirse el quinto central que a Zidane tener cinco centrales en la plantilla porque Zidane lo quiere todo los quiere a casi todo porque el plan para el año que viene es el miércoles un equipo el domingo Tech que tuvo

Voz 1375 20:05 tampoco con la exactamente el doble caso equipo que somos equipo ve ahora hacer ahora cerramos hay que hemos otro Romero hoy pero dejadme que le pregunte también Alberto Cerruti compañero de la galleta que está en Roma por ahí hola Alberto muy buenas

Voz 13 20:19 muy buenas muy buena porque hay tres nombres

Voz 1375 20:22 lo de jugadores del Real Madrid que suenan con mucha fuerza en el mercado italiano empezando por Ericsson en el Inter no

Voz 13 20:31 sí él está muy interesada en el danés del Tottenham sea convencido que este podría ser el gran ficha que para cada nueva Inter de Antonio Conte porque el propio Conthe el sábado pasado estaba en el Wanda Metropolitano con una el presidente chino con Margot gotas yo creo que sí es un gran futbolista pero es que haya perdido la final sería el que haga que el nuevo quedan fichas que para cada nueva temporada delito sea el Inter se mete con sesenta setenta millones para fichar Eriksson esta es la propuesta que el Inter ganó al Tottenham

Voz 1375 21:08 y sé que ya hizo unas declaraciones el otro día dejándose querer para por el Real Madrid pero si el Madrid al final trae abogado a otro centrocampista no viene Ericsson seguramente su destino pueda estar en Italia en el Inter que puede pasar también con James Rodríguez también está por ahí preparaba Ancelotti

Voz 13 21:25 si Ancelotti lo conoce muy bien lo quiso en el Bayern de Munich que Ancelotti y ha pedido al lo que quiere vaya ficha haga cada es porque el Nápoles necesita hombres en el medio campo aprendiendo el capitán Iker neo James seguía el ideal en fichar a Ancelotti y lo quiere como siempre es cuestión de dinero porque el presidente no quiere que hasta demasiado dinero

Voz 1375 21:51 claro pero lo cierto es que a Messi

Voz 13 21:53 el primer ficha que que Ancelotti y ha pedido a su presidente

Voz 1375 21:58 por último el nombre de Isco que suena en este caso en Italia para la Juventus Cerruti

Voz 13 22:04 sí disco es uno de los nombres que interesan a la Juventus y aunque todavía no tenga el nuevo entrenador a nivel oficial se habla de esa e Isco es un gran creador porque la Juventus pero cuidado porque también el Nápoles sino ficha al va a buscar ahí porque disco como James es un jugador que Ancelotti conoce muy bien entonces yo creo que entre a Messi disco uno de los dos estarán en Italia la próxima temporada on en Nápoles o en la Juventus

Voz 1375 22:38 decía Pedja Mijatovic bueno viene diciendo estos días que lo difícil lo va a ser los que lleguen sino los que tienen que salir pues ahí hay tres bueno dos el otro suena para el Madrid pero no es del Madrid pero al dos de los grandes jugadoras que tiene el Madrid James Rodríguez en este caso que viene del Bayern e Isco podrían acabar jugando en Italia la próxima temporada veremos a ver pero la operación salida se convierte en algo tan importante y tan prioritario como la operación llegada un abrazo Cerruti

Voz 14 23:05 casos hasta mañana adiós esta mañana un abrazo para Italia

Voz 9 23:08 bueno el verano va a ser largo como

Voz 1375 23:10 venimos contando todos los días iremos informando paso a paso a ver qué pasa mañana con Hassan se hace oficial sino pues probablemente el fin de semana pero vamos que va ser el siguiente era anunciarse aunque ahora con la selección de Bélgica pues no sé si te va a pillar en la previa del partido ya después de que pasión

Voz 8 23:25 los dos partidos el último el martes lo juega el martes

Voz 1375 23:28 eh Romero y Herráez que ha dicho el seleccionador y también ha hablado Parejo no allí en Islas Feroe sí

Voz 6 23:33 vamos a escuchar va rápidamente a Robert Moreno hay me gusta mucho cómo habla Robert me parece que va directo al grano muy sencillo muy tranquilo no es no escurre el bulto aquí me parece que ese contacto que cuenta que tiene con Luis Enrique es veraz que vamos a escuchar a mí no me convence Luis

Voz 15 23:51 es una persona a la que le gusta tenerlo todo preparado con tiempo ya hemos utiliza las nuevas tecnologías pues para poderle cortar los entrenamientos subirlos a una nube que tenemos y que los pudiese ver ha sido una anormalidad anómala porque al no tenerlo ya ves que te echamos de menos me gustaría que estuviese aquí sino estás es porque no puedes llevar una fuerza mayor

Voz 6 24:09 bueno pues esa es la realidad se que es no está porque no puede efectivamente podría estar si aparece bien o no no pasa nada el próximo lunes el Bernabéu Luis Enrique dependerá de lo que bueno como vaya la cosa iba como te decía a mi me gusta cómo habla Robert Moreno parece que es sobresaliente no es nada fácil porque hemos entre comillas acorralado con el asunto del césped artificial si algún Jose puede llegar a lesionar lo que ha ensayado a puerta cerrada pero abierta porque de la sala de prensa y una ventana y lo veíamos todo ensayó con lo siguiente salvo el portero que puede rotar con Kepa Jesús Navas por la derecha por la izquierda Gayá centrales Sergio Ramos e Íñigo Martínez centro de campo para Busquets que yo pensaba que iba a descansar por aquello del césped artificial que bajó a Rodri pero se da con Busquets con Parejo Jordi Alba jugarían Gayá y Alba por la banda izquierda Parejo evidentemente como eh hombre como la batuta del equipo de España y arriba Asensio sí Morata junto con Isco eso es lo que ha ensayado como digo aquí en Islas Feroe hizo el propio Parejo ha tomado la palabra en la sala de prensa y ha hablado de lo que fue su debut evidentemente Josu red debut con España en Valencia ante Noruega del asunto el feo asunto del encuentro Valladolid

Voz 9 25:20 Valencia

Voz 1938 25:21 yo lo dijo hace poco una entrevista que que ponía la mano en el fuego por mí por mi compañero

Voz 9 25:26 dos por el club nosotros no tenemos nada que ver

Voz 16 25:30 el que haya principio alguna una ley alguna norma o

Voz 9 25:34 cualquier tipo de situación pues el tiempo pondrá a cada uno en su sitio sienten pregunta hola qué tal Javier Herráez de la Cadena Ser que preguntarte si crees que eso puede dañar la imagen del fútbol en general

Voz 3 25:45 Javi perdona responde a una pregunta de

Voz 5 25:49 sobre el partido de Valladolid mañana tenemos un partido

Voz 3 25:51 Montes acero

Voz 6 25:53 bueno pues evidentemente una haya que sí que bueno que Dani quería solamente una ha expuesto sus Suu su forma de verlo pero hombre a mí sí que me queda un poco corto porque para mí es un escándalo

Voz 11 26:05 sí yo creo la pureza del deporte

Voz 6 26:07 hasta que un deportista sea futbolista osea yo qué sé jugador de balonmano pues eh venda o compre por por dinero así que la pureza es fundamental en el deporte Paraná

Voz 1375 26:19 mañana seguimos en Carrusel deportivo con el partido a las veinte y cuarenta y cinco España España cuánto cuánto queda de luz cuántas horas de cuantas ahora salir de noche hay poquitas cuatro cinco ahora nos han dicho que tres tres Rosal a la cama tren porque ahora no que tengo debate no me vaya a más

Voz 5 26:37 yo me quedo a escuchar el concierto bien yo en detalle

Voz 0239 26:40 la previa el campo está en obras caben seis mil no va a haber más de cuatro mil quinientos cinco mil mañana que como cómo en obra sea es es

Voz 3 26:49 ha derrumbado una parte de la grada

Voz 0239 26:52 el viento mañana puede no no va a ser mañana un partido cómodo no por el rival sino por el césped artificial por el frío y el viento mañana mano es un partido de sacar prontito el bisturí de meter uno o dos en la primera media hora descansar porque no un partido fácil no por el rival sino por todo el condicionante que tiene el partido de ida

Voz 1375 27:12 luego vendrá el partido del Bernabéu contra Suecia que tampoco va a ser un partido fácil mucho menos que el de mañana

Voz 8 27:18 pues ahora hasta mañana Herráez ya está dentro podido Antonio Romero luego no sé si me quedo escuchando

Voz 1375 27:23 es aprendo algo vale hasta luego adiós adiós hasta ahora y también luego se viene al debate de los jueves está por ahí que desde ahí iba a estar en el debate y Barreda no creo que venían a viene vienen en coche está viendo esta está está llegando antes de ir Rosal debate de los jueves que va sobre Neymar si fuera Real Madrid o Barça ficharía es Neymar en ese teléfono gratuito al que un montón no lo repito no porque bueno es el novecientos cien ochocientos si queréis llamar

Voz 5 27:55 novecientos cien ochocientos y es que tenemos tenemos gente va a debatir

Voz 1375 27:58 seis El Larguero seguidos pero la gente quiere llamar hoy a lo mejor no tiene suerte de participar con Jordi con y Mario Torrejón dramático en gallego si fueras Madrid Barça tú ficharía a Neymar bueno pues de Neymar hablamos de ese asunto tan espinoso y tan serio que está ahora mismo afectando al jugador de la selección brasileña está por ahí el compañero el diario As Fernando calas hola Fernando muy buenas hola qué tal bueno no sé si la lesión ha sido exagerada no digo fingida porque además ha colgado una foto Neymar para que se vea que el tobillo está hinchado y que se le ha inflamado después del esguince pero yo creo que más de uno ha dicho que bien avenido esto para quitar de en medio a Aimar en plena Copa América

Voz 14 28:40 la verdad es que es muy conveniente adiós probado noche mucha gente especulo eso no si si de verdad te vi lesionado pero sí al seis a ocho semanas estará de baja yo creo que es más que nada preocupa Turquía es la tercera lesión en el mismo pienso lo que quieran y medio entonces otro problema más es que estas polémicas y tonta coste que discutir no fuera del campo que nos olvidamos que durante toda su carrera ha tenido muchos años de lesiones mucho sumamente no triunfalmente entonces y es conveniente Gaspar que es el ex

Voz 1375 29:20 sí del ballet

Voz 14 29:23 el director deportivo de la CBF pronto será el de director deportivo del Arsenal ha dicho ahora la CSU acaba de llegar a Porto Alegre así media hora más y acaba de decir que sólo podían anunciar el nombre del sustituto de Mar cuando la apruebe el los documentos médicos que han mandado a para que Neymar puede dar la baja no entonces Ésta es la información que tenemos a cambio

Voz 1375 29:49 pues nada la Copa América en Brasil la selección brasileña la anfitriona sin su principal estrella Neymar en el asunto de la denuncia por violación ya hemos visto parte de ese vídeo que no se ha visto más que el fragmento que se ha metido en una televisión hemos visto también la declaración de la denunciante de momento a esperar a ver qué pruebas más aportan a ver qué dice el juez a ver qué dice la policía ya esperar a ver cómo va evolucionando este caso Fernando

Voz 14 30:17 la verdad es que ahora mismo no hay nada lo que lo que hay es la nadie entiende comunicarse ha metido en este lío entre comillas no como como ha comenzado eso no como encontrar con en primer lugar no es la primera es el debate que hay ahora mismo Brasil pues desde los dos lados de la gente que cree que Neymar a bueno ser tienen mucho mucha culpa histórica la gente también que no eso ahora mismo no sabemos lo que ha pasado sólo él la saben lo que ha pasado

Voz 1375 30:46 el ser claro pero

Voz 14 30:48 nadie entiende nadie entiende cómo Neymar ha entrado en este en este líos ahí como sigue cada vez más sea sólo metieron sin polémica es es incógnita

Voz 1375 30:58 sí es incomprensible para mí de verdad total

Voz 14 31:00 luego tienen totalmente no sé cómo no

Voz 1375 31:03 ha sabido rodearse de otra gente de otros profesionales está bien que su padre lleve su carrera que quién mejor que tu padre muchas veces no pero a veces yo creo que hace falta

Voz 17 31:11 pues hay mucha muchos

Voz 14 31:14 hay mucha mucha gente desde luego yo creo que yo te digo para mí estar rodeado de gente tóxica rodeado de gente que le hace mucho daño a rodeada de gente que no que que lo últimos quiere subiéndose sólo está pensando en lo que puede sacar de él hizo creo que esa es la gestión económico considera decimos no a la gestión económica de su carrera es fantástica pero deportivo para

Voz 1375 31:40 da un desastroso probablemente ya no haya nadie en el mundo que quiere que su padre y su madre pero hace tiempo ya que el padre debería haber dado un paso al costado o un paso atrás dejar a su hijo que lleve la carrera con profesionales de verdad porque lo que están haciendo con la carrera de su hijo es un auténtico desastre pues nada esperaremos más información de el caso Neymar hasta mañana a Fernando Calas un abrazo

Voz 14 32:03 un abrazo compañero El diario As

Voz 1375 32:05 está habiendo por cierto la portada del diario As de mañana están Roger Federer y Rafa Nadal en una portada que dice duelo para superhéroes si la lluvia no lo impide enseguida nos va a contar el hombre del tiempo de la SER si va llenaba el la tormenta perfecta allí o no porque la ciclogénesis la lluvia en los partidos han suspendido corre peligro el Federer Nadal de mañana hará una enseguida lo contamos pero ante Nos vamos al debate de los jueves y enseguida también Jorge Bildu el seleccionador nacional femenino que mañana arranca el Mundial de Francia de las chicas pero antes Romero Gallego Jordi Martí Torrejón Si fueras el Madrid o el Barça tu ficharía esa Neymar sí o no