Vallejo: "Jovic es un goleador nato, seguro que nos va a ayudar mucho"

Voz 1 00:00 es que está ya me dice Mario está por vaya a Mario sí sí aquí en la recepción del hotel donde están concentrados sí

Voz 0033 00:06 tengo la oportunidad de hablar con el jugador del Real Madrid vamos a aprovechar ha estado todo el día de entrenamientos de concentración sabes que que ha dado el

Voz 1501 00:14 Mister seleccionador Luis de la Fuente ya la lista definitiva tendrá que comunicase la UEFA antes de que terminara el día de hoy ya lo ha hecho la comunicado primero por supuesto a sus a sus futbolistas no van a ir me han sorprendido los descartes

Voz 0033 00:25 sí sí bueno ella acababa de llegar había sustituido habrá en la en la lista llevará que que has sido

Voz 1501 00:30 bueno eliminatoria papeletas para marcharse y el otro ha sido Carles sale allá ya le preguntaremos a Luis de la Fuente exactamente las los motivos se queda fuera pero esos son los dos que se quedan fuera esperando a Fabián que se incorporarán después de estar jugando con la selección absoluta a estas sub-veintiuno aquí está uno Un joven veterano que tiene galones de capitán sin ninguna duda que es un jugador del Real Madrid sea más eso Vallejo hola Jesús quedan muy buenas

Voz 1 00:53 hola muy buenas antes de dejarte en sintonía de Reguero

Voz 1501 00:56 con mano te quiero preguntar que tiene Jesús Vallejo que en temporadas con lesiones sin lesiones con más minutos con menos minutos los seleccionadores siempre terminan confiando en él

Voz 2 01:05 bueno yo siempre intento hacer mi trabajo tanto los entrenamientos como en los partidos que bueno porque me he conseguido un jugador de equipo e intenta ayudar al equipo en todo lo que se me pide y estando siempre que pueda a disposición del míster ese es un poco mi mi secreto

Voz 1501 01:19 usted ha ganado el cariño de todos los cuales son los que está en el Real Madrid lo ha ganado y como digo es veterano tiene galones aquí en esta subvención

Voz 1 01:26 hola Jesús muy buenas hola muy buenas veterano con veintidós años bueno también no me gusta hablar mucho

Voz 2 01:34 veteranos son son gente de la que tenemos que aprender todavía nosotros que somos precisamente eso sub-veintiuno nos queda eh si Dios quiere todo por delante así que yo tengo la suerte de de poder de entrenar con grandes y veteranos

Voz 1 01:48 sí jugadores que tiene muchísima experiencia bueno estáis ahí preparando ya este este Campeonato de Europa que te parece el grupo Italia Polonia Bélgica pues es un grupo muy complicado además sabemos que el el torneo es muy muy reducido el formato es muy reducida

Voz 2 02:04 entonces que cada partido prácticamente

Voz 1 02:06 es una final entonces estamos preparando yo creo muy bien

Voz 2 02:10 el partido contra Italia eh no tenemos otra cosa en mente yo creo que si ese partido muy salimos como como tenemos que salir lo ganamos pues eh ya damos un paso importante

Voz 1 02:20 desde luego además juegan en casa ellos los italianos el día trece viajáis para para Bolonia hay debutaba contra debutamos contra los los anfitriones en el último Europeo Sub veintiuno finalistas después de caer contra Alemania en la en la final qué diferencia hay con respecto a esta selección la que jugó esa final contra Alemania Vallejo

Voz 2 02:39 bueno y el estilo por supuesto no no va a cambiar sabemos el estilo que tiene la selección tanto absoluta como la sub-veintiuno porque somos un equipo que queremos tratar muy bien el balón que vamos a intentar hacer una presión pérdida muy intensa muy atentos a las vigilancias bueno pues está claro que han cambiado muchos jugadores algunos de los que estuvimos en en Polonia tenemos la suerte de de repetir yo creo que con esa experiencia o mala experiencia de de no haber conseguido el objetivo pues ahora tenemos que llegar a Italia e con los deberes hechos

Voz 1 03:11 tú ganaste el Europeo sub diecinueve en el dos mil quince sino recuerdo mal eh y luego pues ha sido un habitual siempre la sub-veintiuno y como dice Mario como te decía Mario Torrejón incluso en este año que jugaba bastante poquito yo creo que eso no se queda dicho el míster De la Fuente pero te transmitió siempre esa confianza no siempre ha transmitido no

Voz 2 03:29 si tenemos la suerte de que nos conocemos muchos jugadores de la sub diecinueve estamos prácticamente en el equipo que fuimos campeón aquí en esta sub-veintiuno llevamos mucho tiempo entrenando juntos trabajando juntos yo creo que el míster también ha querido mantener un poco esa esa bloques lo es lo que hizo por supuesto incorporando a a compañeros que lo están haciendo fenomenal

Voz 1 03:50 ya te hubiera gustado esa confianza en el Madrid también no

Voz 2 03:53 bueno está claro que uno siempre aspira a jugar lo máximo ayudar lo máximo pero yo creo que lo importante es estar a disposición preparado siempre que uno pueda eh y hacer el trabajo de equipo porque al final todos vamos a es importantes en la temporada es muy larga sí siempre va a haber momentos para todos como hemos podido llegar este año o el año pasado

Voz 1 04:13 complot bragas jugado pocos partidos pocos minutos pero también para que en el último tramo en el tramo final de la temporada ya no olvida un poco las lesiones y altamente ayudaba a estar en la lista del seleccionador no

Voz 2 04:23 sí de me encuentro fenomenal llevo desde febrero entrenando muy bien a tope con el equipo yo creo que no gracias también a esos partidos he podido llegar a a esta selección con mucho más ritmo de competición que siempre se agradece no que que cuando no tienes ritmo competirán pues a principio cuesta un poco y una vez que lo coges pues eh pues ya ya vas pues más hecho noi yo creo que esos partidos me vinieron muy bien y además me encontré fenomenal y ya te tenemos ahora un objetivo importantísimo no sólo europeo tenemos también el aliciente ese de los Juegos Olímpicos la clasificación

Voz 1 04:58 los cuatro mejores automáticamente si ha

Voz 2 05:00 los que llegan a semifinales IMS uno a mí personalmente como deportista es algo que que me hace una lesión tremendo joe

Voz 1 05:06 jugar unos Juegos casi nada oye te quedas en el Madrid

Voz 2 05:09 bueno yo siempre he dicho que quiero quedarme que que estoy muy contento tanto con los compañeros como con el míster con con la afición eh que ya te digo intento dar lo mejor de mí progresar soy consciente de que que tengo también en mi posición de jugadores que son buenísimos siempre lo he dicho que aprendo montón de ellos no sólo en los partidos también entrenando es un lujo poder contar con ellos y estar ahí a su lado ya te digo es ese es mi objetivo

Voz 1 05:35 eh Ramos Varane a priori la pareja titular Nacho militado nuevo fichaje Vallejo TT es gasa estar un año más si el Madrid te dice oye por nosotros ningún problema o en algún momento Jesús Vallejo se ha planteado decir oye pues si hubiera una cesión y juego más y luego vuelvo eso entrarle en la cabeza de Vallejo hotel o lo descartan totalmente

Voz 2 05:57 bueno pues si te sincero la verdad que no me lo he planteado porque es que es una cosa ni otra porque eh Casino acabó nuestra temporada a lo mejor sí que hay algunos jugadores de tanto de equipo como de otros equipos de vocaciones que a lo mejor es si que están ya empezando a a pensar en Dakar el año que viene pero es que tenemos este reto tan importante con la selección eh tanto europeo como lo posible

Voz 1 06:18 muy bien ha salido ya no está erróneo decir central reboteador pero bueno al final

Voz 2 06:24 yo creo que si hacemos un buen papel y como equipo en en el Europeo pues todos vamos a salir reforzados individualmente entonces eso es verdad eso es mi objetivo y para para aquí por supuesto

Voz 1 06:36 David ha dicho al diván

Voz 2 06:38 bueno el el míster estaba contento con con mi trabajo he tanto en los en los entrenamientos como en los partidos y que coincidió también que que con su llegada fuese Today más más opciones también por por alguna baja de de algún compañero y bueno un poco más que contento que que siga que que iremos hablando y que bueno que que tenía aún un europeo muy importante para mi saque a a por ello

Voz 1 07:03 qué te parecen los fichajes que están llevando yo Villa ha confirmado Mendi está a punto mañana seguramente se haga oficial pasar este es un este es un crack de los grandes eh bueno yo yo a a Djokovic no no tuviera suerte puede jugar

Voz 2 07:14 con él en el Eintracht Frankfurt justo el año que él fue del Benfica yo me yo mal soy Madrid pero bueno si todo el mundo me me ha hablado muy bien del yo he visto partidos suyos es es un goleador nato y bueno darle la bienvenida que seguro que nos va a ayudar muchísimo

Voz 1 07:28 pasar Hassan que seguramente serán mañana

Voz 2 07:30 ah pues como no es todavía oficial no te puedo decir no no a mi me gusta siempre esperar a a que en este caso Jobbik pues sí que es el es el oficial eh no te puedo decir de jugadores que que no están por supuesto que son jugadores top a nivel mundial

Voz 1 07:47 Mario vamos a ver qué tal sale reforzado de Europeo sub veintiuno no

Voz 1501 07:50 seguro porque este es titular indiscutible aquí con con Luis de la Fuente yo estoy convencido de ello de repito que es que es capitán y además se nota cuando van las concentrados

Voz 2 07:57 siguen en el hotel y estos galardones del Madrid Si se queda se va yo te diría que

Voz 1501 08:02 hay jugadores que regatean el verdad pero hay otros que dicen habrá lloró es el caso de Vallejo porque esto manos el juego de las sillas ahora mismo al Real Madrid ahora mismo con la incorporación de militado hay cinco centrales seguramente por por una cuestión de de ocupación uno va a salir pero no tiene porque es el Vallejo claro claro todavía hay a ver qué pasa con Nacho porque claro la incógnita de saber si Nacho va a querer buscar una salida o no tiene muchas opciones de salir en los últimos años en el mercado siempre ha terminado quedando pero por qué no puede buscar una salida yo digo siempre lo digo no que Nacho es muy madridista hay tengo que verle tomar esa decisión de salir del Real Madrid pero ahora que todavía es que estamos que esto acaba de empezar que dé el mercado queda todo por delante todavía no está decidido por eso Vallejo que está yendo la verdad porque tiene muchas opciones de quedarse pues nada

Voz 1 08:43 entonces yo todas las suerte en el en el Europeo Jesús toda la suerte en la temporada que viene que ojalá sea en el Madrid sino donde hay un buen futbolista lo va a haber siempre en el equipo que sea y quién sabe no no es la primera vez que sale del Madrid para volver por la puerta grande no

Voz 2 08:58 bueno está claro que al final los jugadores lo que lo que queremos es es jugar lo máximo pero ya te digo eh yo estoy contento aquí bueno que sobre todo lo importante yo creo que hay ahí aprovechar todas las oportunidades que te dan entrenar día a día como clima Si ese trabajo que es propiamente del jugado pues es lo que tienes que hacer luego pues hay hay decisiones que que no dependen de uno no