Javier: encontrar la magia en Cracovia

Voz 2 00:10 está muy bien

Voz 3 00:15 llevo en Polonia que ha sido un año y medio primero nombró he Slavia en español como se le conoce y luego en Cracovia me muy ahora hace poco apenas dos semanas o tres bueno vine a Bolonia buscando oportunidades de empleo había hecho un par de Marques de enseñanza de español y otro de para dar clase en Secundaria bueno la opción más viable lo más fácil era irse al extranjero si ya conocía a Polonia había estado aquí te Erasmus así que decidí volver tenía una oferta alguna academia de una escuela privada de español incluso con bueno pues después un tiempo evitó caer otra oportunidad laboral lema interesante y bueno por eso me muy a la Cracovia

Voz 4 00:54 la que ha

Voz 2 00:59 la Volvo plateados

Voz 5 01:05 lo acabamos de escuchar vamos a marcharnos este

Voz 6 01:09 jueves hasta Cracovia en Polonia para conocer un poco más a Javier nuestro protagonista de hoy en vayas donde vayas Mainar había buenos días buenos días chicos qué tal cómo estás un erasmus retornado no que estuvo de Erasmus y ahora ha vuelto a buscar hay su oportunidad

Voz 7 01:23 y además ya tuvimos a otros Erasmus retornados así os acordáis de Verónica que había estado en una estancia doctoral en Estocolmo si en Estocolmo así que Javier nos presenta un poco un caso parecido él vuelve abres a vuelve a Polonia en primera obra Slavia y luego a Cracovia que es una de las ciudades más grandes y antiguas del país que cuenta con ochocientos mil habitantes luego nos lo contará el mismo ha sido uno de los centros económicos científicos y culturales del país más importantes en una época fue la capital por eso para mucha gente sigue siendo el epicentro del país y eso os preguntáis os preguntáis qué ha cambiado para él en todo este tiempo porque como estudian que ahora ya otra experiencia dejar en mucho tiempo después así que así nos lo ha contado

Voz 8 02:06 así marcamos y vueltas es donde me sorprende que habían subido los precio eso para empezar a se equiparaba a España sea sigue siendo un poquito más económico de hecho a quite por permitir vivir solo un hacía como Cracovia con casi ochocientos mil habitantes equivaldría a Sevilla o Málaga Valencia y creo que por lo que podía haber aquí en un estudio en por permitir en esta ciudad de españolas bueno no que siempre Messi chocando el tema del alud con las persianas que no hay se echa muchísimo de menos así que la luz secuela Yamaha Jorge anochecer perdón en F a las cinco de la mañana coordinadamente cuatro a cinco ya a ser de día sido un error eso me sigue chocando ir a los polacos con muy pronto hace todo pronto bueno como en toda Europa nuestra mente españoles que son muy tardíos para todos y la hora de salir de fiesta gobierne a partir de la tarde en la ciudad de la ocho

Voz 1491 02:57 nosotros también estamos sufriendo lo de que cada vez amanece más temprano cuando salimos de vimos de programa de de buenas prácticamente ya es de día las está empezando a hacer de día y me parece un dato importante este de que se puede vivir solo todavía en Cracovia osea han subido los precios en Polonia pero esto es una diferencia importante porque aquí vivir solo es de casi vamos a imposible para la mayoría de de los jóvenes como como Javier in bueno sigue siendo en cualquier caso más barato no es la moneda Yes

Voz 7 03:30 es Lot y no exactamente un euro son cuatro coma treinta y siete y todavía así

Voz 1491 03:36 no más económico Polonia y otro de los tópicos

Voz 1753 03:38 a nivel de las persianas que aquí estamos muy acostumbrados a personas pero no en todos los países y además es primero para dormir con luz y luego tú

Voz 9 03:45 quién la privacidad que muchas veces les ves al al vecino del edificio de enfrente de la hora de salida

Voz 7 03:52 que aquí en España somos muy tardíos salimos Tardi volvemos más tarde y es algo que que nos comentan muchos de nuestros protagonistas semanas donde vayas no sé cómo imagináis vosotros Cracovia

Voz 1491 04:03 ha nunca que Cracovia no tengo que imaginar porque sí que ha estado es una ciudad fantástica

Voz 1291 04:10 muy movida muy animada si hay ambiente

Voz 1491 04:13 mucho mucho es el sur no esta es la diferencia siempre y norte pues entre Varsovia y Cracovia ahí esa diferencia Cracovia es una ciudad muy animada el carácter de la gente gentes muy animado

Voz 7 04:24 yo ya no sé si los horarios de fiestas son tan distintos como cuenta Javier pero hay mucha fiesta en Cracovia hay mucho español mira con nuestra cuenta

Voz 8 04:30 la Ciudad Mágica encantadora sea espectacular siempre he pensado que uno que favoritas de decirle que más ilusión me hace a vivir hay Praga y al final lo que capado viviendo residiendo aquí y a los he tiene de todo mucho los ido turísticos que visitar e lo peor digamos pero bueno ahora a mí no me ha no me ha tocado vivirlo porque el invierno que un poquito frío bastante frío más bien ahora que llega el verano mucha luz hoy hace calor o hace veinticinco grados tramite universitario extranjeros hay eventos constantemente intercambio de dio lo más allá donde vamos tenemos juntarlo con españoles Dae pasaba miramos y luego me ha acabado pasando Brossa Eslavia que al final como se suele decir incluso pasan liderando quieto y ahora bueno voy conociendo gente pero sobre todo españoles porque trabajando un departamento de español entonces la mente trabado en no poner GT los polacos a un poco cerrados eso choca ya porque lo conocía sea difícil entablar amistades con ellos quitad atrae del fútbol que les gusta mucho sapos Lorquiano una una gran selección y la Liga o más bien mediocre pero sí que les gusta mucho el fútbol

Voz 3 05:40 y por ahí sigo un vínculo con el que se pueda sabe alarmistas pero realmente lo tengo amigo polaco

Voz 1491 05:48 no

Voz 5 05:52 clásico también de los de mostrarlo no

Voz 1491 05:54 ahora ahora que empieza a esta nueva experiencia como trabajador en Polonia y no como estudiante pero un clásico lo de que sólo te hagas amigo de españoles brutal el Espanyol todos de que es algo que en fin de de aquí recomendamos que no hagan los que sabían de Erasmus que al menos lo intenten Cannes un pequeño esfuerzo para hacer también amigos del país o de otros países tú que siempre es posible

Voz 1753 06:17 normal es normal y sembrar parte con la gente con la que más afinidad cultural y además que es pues de casa no pero bueno siempre es bueno también abrir usted

Voz 1491 06:24 sobre todo para aprovechar mejor la y ya les bases maravillosa y con amigos sólo españoles pero si además haces amigos de otros países pues siempre puede mejorar se pueden hacer las dos cosas estar a en los dos bandos eso es

Voz 7 06:37 bueno supongo que os imagináis siendo extremeño que echa de menos a ver el jamón

Voz 8 06:44 como se podía imaginar la gente la comida presupuesto más siempre prevé jamón ibérico secreto cerdo del Cerro cualquier cosa el secreto pluma presa por supuesto mi padre mi familia amigo pero bueno amigo al fin al cabo bueno va haciendo no allá donde vas con el tiempo cada vez menos eh así que sobre todo diría Familia el tiempo ahora en está haciendo muy buen tiempo desde abril y aquí ataco mal tiempo hasta hace nada hasta la semana pasada estaba lloviendo así que si esas cosa yo diría primero familia amigos está pero en familia comida

Voz 1491 07:16 el tiempo y Javier no lo sabe pero es un oyente de de buenas aquí somos muy muy muy amantes de de todo lo que tenga todo todo producto que provenga de de cerdo

Voz 9 07:26 es cierto tiene que haber cambio entre el clima de de Badajoz y Cracovia

Voz 1491 07:32 aunque en Cracovia yo creo que a partir de esta fecha también hace muy queda hacer buen tiempo si bien

Voz 7 07:41 Nos deja una recomendación para los que queramos ir Nadal es que quiere apostar por si este finde no sólo de la ciudad de Cracovia sino también del país al barrio

Voz 8 07:51 judío suficiente los detonante típico de la puerta de la fachada también la sinagoga que ver merece la pena visitarlo cachemir la plaza mayor que es la de Europa si no me equivoco eh bueno el castillo de Babel también la verdad es que bueno lejos Lejona minas de sal y hospital una curiosa Cracovia realmente pasaría en torno a cuatro días dos para la ciudad uno para la mina de sal quebró aprecia única realmente merece la vela ir estar nada cuarenta cuarenta minutos o menos los bits bueno pues la historia que se vivió en el campo de filtración que Talavera al lado a una hora bueno también algún hacían va recomendaría de Polonia así Slavia Wroclaw dos horas porque yo estuve Irán

Voz 3 08:36 poco quizá Varsovia se puede omitir se puede saltar a visitarlo

Voz 11 08:45 esta ruta que que dice sabios es la que es la que dice yo mi viaje por Polonia

Voz 1491 08:49 Times que en el norte sí que pasé por Varsovia Cracovia visité el el campo de concentración de Auschwitz bueno nos lo apuntamos Iker lo apunten también nuestros oyentes de Cracovia una ciudad que merece mucho la pena visitar y que apunten también que tienen que hacer Marina si quieren participar en vayas donde vayas

