¿Si fueras el Madrid o el Barça ficharías a Neymar?

Voz 1501 00:43 el aire si voy todo puede fuelle y yo digo que sí ya no hay Maristas yo creo que vamos quedando cada vez menos pero sí que hay aquí estamos Jordi Martí yo para llevarla hasta la bandera es como es debido yo creo que sigue siendo un pedazo de jugador de lo mejor que hay en el mundo ha tenido mala suerte con las lesiones sin ninguna duda eso es evidente pero que eso no nos haga no ver que muchos jugadores que han sido increíble sí que siguen siendo increíbles pongo el ejemplo de Messi Messi estuvo un año prácticamente lesione descansó el año el Tata Martino que no estuvo siempre vuelven los grandes siempre vuelven Neymar va a volver a ser un pedazo de juego va a ser que nunca ha dejado de ser un pedazo de jugador yo si fuera directivo del Madrid o del Barça sin ninguna duda pruebas venga porque sabes que rendimiento seguro es que rendimiento seguro otra cosa es que pero bueno el país años pero eso que si es que eso no existe Liga Loja que nos ya bueno pero me refiero que es una Liga que no jugó contra nadie que no se compite que luego en Europa hay mucha diferencia porque no compites durante toda la mayor motivo tendría que haber marcan la diferencia no pero así la diferencia ha marcado el mejor

Voz 0308 01:46 mira si no lo hemos demostrado duerme muy poco

Voz 0239 01:56 el problema es que para ser el mejor tú efectivamente las lesiones tienen un componente de mala suerte que está claro que nadie le deseamos aún provisional y que Neymar la ha tenido en las últimas tres temporadas pero cuando te persigue tanto la mala suerte seguramente tú tengas algo de responsabilidad no creo que Neymar sea gafe sino que tenga algo de responsabilidad que no sea demasiado profesional que no se tome en serio como se tienen que tomar en serio de verdad los que quieren ser cracks en su profesión el día a día en el trabajo diario en el Paris Saint Germain como le pasó también el Fútbol Club Barcelona que vaya todos los años algún pleno de su hermana por decreto hay un montón de con ya no me meto en el último lío porque ahí se tiene que meter la justicia y ahí no quiero ni ni entrara a calificarlo ni entrar a hacer ningún ningún comentario

Voz 1501 02:39 está funcionando el el recuerdo del fútbol nacional lo esté listo un poco pero sí

Voz 0239 02:43 nosotros no una Copa de Europa jugó muy bien aquí Mario termino pero no aquí Mario aquí termino la única vez en la que Neymar porque en el Barcelona jugó muy bien pero el que jugó realmente bien el que era la bandera ese club es Messi el estaba allí de pinche en el mismo menos mal

Voz 0985 02:58 buenas actuaciones en el París llamo

Voz 0239 03:01 bien pero que éste es el Barcelona se recordará como Barcelona de Messi no como Barcelona el Barcelona hizo en el en el París Saint Germaine que fue para coger la bandera la bandera será arrebatado casi desde el primer día un chaval de diecinueve años que se llama en papel y además te monta cada día un quilombo en el estuvo

Voz 1501 03:17 bueno yo estoy yo te recuerda diciendo te temeroso de Dios con la llegada de Neymar al el año pasado al Bernabéu pensando que lo pensábamos todos que es que no había quién le parada porque el país había venido a pasar por encima de verdad más espectaculares se esto es que esto demuestra

Voz 0239 03:34 yo ya no pero que el componente suerte es importante en en la vida pero en todas las perspectivas de la vida sale bien era una antena devuelve consorte a dar en los momentos decisivos se sea lesionado siempre

Voz 0919 03:46 sí es que yo no voy no voy a la suerte que vamos a ver a mi Neymar en el Barça me encantaba cuando en la primera temporada me pareció fabuloso pero creo que Neymar sea apartado de la vida profesional la la la lesión que tiene ayer en otra vez en el pie derecho en en un en una jugada que no me parece un movimiento tan brusco como para ese ese esa torcedura de tobillo la tiene un jugador profesional con el tobillo bien preparado es que ni se cambia lo que a mí me demuestra es que

Voz 1501 04:17 pegamento digo eso también

Voz 0919 04:20 pero no no claro que no es que se ha roto el ligamento por ese tobillo no lo ha recuperado bien porque se lesionó hace dos años forzó su reaparición para el mundial se ha lesionado este año no se ha cuidado después de recaer en una lesión tan grave le hemos visto bailar en una silla de ruedas organizaron un cumpleaños hasta las tantas de la mañana fiesta por aquí fiesta por allá ha llegado sin estar preparado tiene el tobillo mal tiene una lesión que me parece ya es crónica si a eso le unimos que se ha convertido en un objeto del marketing mundial de las redes sociales de de Instagram que Ike no ha pensado en el fútbol profesional no tiene veintidós años y puede cambiar tiene veintisiete años para veintiocho creo que ahora mismo para el Barça y para el Madrid no es una inversión de futuro te van a pedir dos cientos cincuenta millones por un jugador que no te va a dar el rendimiento que ha dado nunca más por lo tanto no lo ficharía

Voz 0985 05:15 pero Jesús esto estas cosas que has dicho te la vida privada de Neymar esto también pasó en el Barcelona iba también a los aniversarios

Voz 0919 05:22 sí pero no tenía una lesión crónica de la que tenía que recuperar como se tenía que haber recuperado de esta porque si se hubiera recuperado de esa lesión en el pie derecho por la torcedura pequeñita que tuvo ayer bueno hubiera tenido una lección

Voz 1501 05:33 pues algo que sean no yo yo por mundial forzaría eh no no no hay que ser profesional hay que saber cuándo no

Voz 0985 05:38 el y los buenos olvidamos una cosa en el caso del Barcelona ya hemos dicho al principio al arranque del Larguero que en el caso de Barcelona no puede ser porque cometió una indignidad y por lo tanto tiene la puerta cerrada estoy con Mario siempre Neymar fue un objeto deseado de Florentino

Voz 0308 05:53 me atrajo once cuando solo solo

Voz 0985 05:56 debutó Rosell y más adelante sinceramente vosotros creéis que si si se pone a tiro del Real Madrid que todavía no ha fichado ningún titular esta temporada creéis que les puede dar la espalda están Madrid como para dar la espalda un jugador del talento de Neymar ponen el caso de Barcelona oye con un Messi con Griezmann con un Luis Suárez etcétera etcétera la cosa tiene buena pinta pero en el Real Madrid no convendría un jugador como enmarque pudieron poco tomara el relevo de la bandera desaparecida yo claro está

Voz 1501 06:21 en Barcelona así el Neymar del Paris san Germain incluso incluso vosotros está distorsionando el recuerdo de Barcelona diciendo que tampoco fue el poste el a mí me encantaba además fue fue recordado por Messi de Antonio claro que sí por la MSN porque todo el mundo hablaba de la S porque jugó realmente bien el tiempo se llegó a ganar una Copa de Europa jugó digo realmente bien tenía efectivamente que dice Jordi tenía la misma era el mismo Neymar sabes lo mismo lo que no es bueno no te vas a un sitio donde no se compite porque no sólo no compiten durante todo el año y efectivamente luego te pasa factura por ejemplo en Europa no compites porque porque no porque contra lo que vamos a ver qué me Ariel contra todo lo demás de Francia chico pues no no dijo quién adiós hoy París no porque fuera no lo vamos a hacer no

Voz 0985 07:04 Ana visteis perdona Mario visteis a un Neymar que estaba subordinado al rol que lógicamente marcan mejor borde el mundo de la historia pero en en el Real Madrid sería el amo de la pista ahí sería el Rey

Voz 1501 07:15 Malena una cosa Jordi que es que en el Barcelona en el París Saint Germain ha sido en la voz de la pista de baile el amo del baile es verdad porque me has dicho el rico Mambo cuál es un recuerdo que el Barcelona se fue a raíz de la pista

Voz 0919 07:27 a doscientos Safina Daisy la bueno fíjate esta hemos visto sonando el recuerdo de Neymar que costó doscientos veintidós millones pues ese sigue siendo no sabemos si dice que no es el mismo porque no que vernos más a decir que veintisiete años no es nada para recuperar lesiones que lleva cambio lleva dos años sin rendir al máximo nivel y que ha demostrado no ser profesional que el problema que tiene en el tobillo derecho ha sido por no recuperar bien la primera lesión partido iba a reaparecer antes de tiempo eso no he podido recuperar eso no cuidarse son Mundial con Brasil delante yo porque si llegas este año grave que es el el metatarsiano que tenía roto y lo primero que vemos es que hace una fiesta que dura tres días que si baila en silla de ruedas que si Le mantengan que sino que no es profesional que se viene a Barcelona no se ha recuperado bien y lo está pagando ahora tenía que haber parado tenía que haberse un jugador profesional con ambición de ser un número uno en lo suyo para recuperar Neymar no lo ha hecho

Voz 1501 08:27 este año que se no que se retire no pero no puede fichar ningún equipo de elite pero es un equipo de élite que va a

Voz 0919 08:33 dir el de el doscientos cincuenta millones velero jugador vio que empieza a ser de tal no vale tanto Jesús ya tanto no te pediré doscientos

Voz 0308 08:42 sí sí ya vale vale menos de lo que pagó el pues si bien ahora yo pero bueno claro entonces que estaba vale

Voz 0985 08:50 Antonio Jesús es si te lo ofrecen por cien lo pillas

Voz 0239 08:53 no

Voz 1501 08:56 ciento cincuenta no sabes cuál es la pregunta la pregunta es

Voz 0239 08:59 de Jordi cordialmente la afición del Real Madrid querría ahora Neymar la respuesta es creo que no

Voz 0985 09:05 esto no es esto

Voz 0308 09:06 pues yo creo que hay una campaña liderada por por vosotros por ejemplo por Romero gallega

Voz 1501 09:12 de desprestigio hacia Neymar incluso desprestigiar a Despres en el país no sé si has visto las noticias en las últimas cuarenta y ocho horas sale prestigiado perdona eso mismo no no te oigo decir eso de Cristiano Ronaldo también también a denuncia pero tiene que demostrar que es culpable pero si yo no sé yo creo que yo no que has quitado yo no voy a hacer lo que te digo que te tiene que demostrar que que es culpable lo primero

Voz 0919 09:32 yo lo creo es que la profesionalidad de Cristiano Ronaldo al lado de la profesional de de la élite no hay ni una duda

Voz 1501 09:39 me quedé como jugador lo que digo al cien por cien en el fútbol y ahí estás aclara que lo tengas una movida personal gorda porque tienes una una cosa que es que no que la denuncia no es un argumento para grandes no no no no no estoy hablando

Voz 3 09:52 yo estoy viendo como algo bueno al caso por situaciones como yo estoy diciendo que no se han olvidado cómo

Voz 0919 09:57 profesional evidentemente pero que cuando todo

Voz 0239 10:00 qué pasa tío Samira Messi es el mejor futbolista del mundo entre otras cosas porque se cuida mucho porque ha mejorado porque cuando se lo recomendaron porque ha dosificado cuando tenía que Cristiano Ronaldo es el segundo mejor futbolista del mundo porque tiene un físico privilegiado porque los culpe porque sin yo no conozco a nadie que ser muy dependiente Neymar es un fútbol Neymar es un futbolista que el fútbol no es la primera prioridad de tu vida bueno pero un verdadero crack

Voz 1501 10:27 el fútbol tiene que ser la primera no conozco ningún no Jordi estamos futbolista no no no pero yo lo conozco un futbolista que ni incluidos Leo Messi no conozco a ningún futbolista que se cuide y que sea más profesional que Cristiano Ronaldo no ya un así en los últimos años pero repito así en los últimos años ha tenido ahora una denuncia que está todavía en ello si ha sido condenado por fraude fiscal no estamos hablando es que si tú estás diciendo eso perro me lo dice que es que como todo te pasa a todo te pasa tiene dos pasas aquí tienes que mirar te pasa a muchos futbolistas no

Voz 0919 10:58 cuida que no se cuida que no se ha cuidado

Voz 3 11:02 pues te digo una cosa todo Almería tocar la aquí también hay un poquito a habitación a la puerta de las pero no tenía dudas

Voz 2 11:10 diré que nada que que nos quedan los oye no vaya a ser que dicha visto aquí los cables he dicho quince minutos más los oigo guardaban sobre delitos de pasta que me ha dado María sin problema os oigo a los cuatro todo están parte de parte de razón para me interesa por qué piensan los oyentes están ya por ahí

Voz 4 11:25 eh Adolfo buenas noches buenas noches de donde además de nada más

Voz 5 11:31 desde Valladolid por favor y capital de qué zona

Voz 6 11:37 de Huerta del Rey hacía un mes y medio que no les suena masona

Voz 0308 11:42 sí señor sí llevo viviendo aquí varios yo soy asturiano pero yo vine aquí más de cuarenta años Asturias está muy bien pero que el asturiano que Valladolid no se mueven se nota la primera edición además tenemos hace el texto

Voz 6 11:53 aquí que tenemos ido agallas

Voz 5 11:58 perdón si la ciudad no que te que te decía Jordi que como ya llamó la sidra la sidra

Voz 6 12:05 a Soraya palabra en bable tenemos y Gallardón ha vencido

Voz 0985 12:13 me ha llamado la atención a la atención esta palabra irás Gaya

Voz 6 12:16 oye Jordi aunque somos simpatizantes del equipo esta vez voy a darte la contraria vayan ahí están no quiero Joan Neymar yo estoy regala haya osea no gala sino ni gratis lo normal es que además no le quiere ni en el Barcelona mire el Madrid aunque no me gusta que el Madrid gane ni a las canicas como decía De Stefano desde toda porque es un jugador que es un monstruo como ese hombre pero quiero un tío que me haga equipo sé yo que practica o poco estas cosas yo busco equipo este señor no hace equipo este señor les une le tienen malcriado su padre su padre les tiene una cuadrilla de cuarenta por ahí no que no que no nos por eso cierto de no me mira Galán y fíjate al Barcelona no le quiere ir al Madrid es un equipo que te muevas y no me gusta quedarme las gallegas tampoco oye Adolfo yo quiero en el Madrid a jugadores

Voz 5 13:12 claro de clases equipo Adolfo ahora que no nos oye casi nadie dijo que sí

Voz 0308 13:18 Aldo dijera mañana oye que me traigo a Neymar Urueña Valladolid

Voz 7 13:23 el Valladolid un añito un añito hitos no no no no queremos hombre tiene no lo queremos que regule es sumo eso no no bueno estamos ahí usted el término venga

Voz 6 13:35 eh te pregunte hace mes y medio sobre los títulos ambos equipos íter de comentario que te te cuento según mis estadísticas que he visto en El Mundo Deportivo en el diario As al inicio de esta temporada tenía noventa y un títulos ambos equipos reconocidos tanto a nivel europeo ya haberse Copa de Ferias UEFA Recopa todos todos nacionales pero a partir de esa temporada el Barcelona tiene dos más porque las zonas esa temporada ganó dos títulos no uno a uno dos el primero que se disputa al empezar la temporada es verdad que no Supercopa correcto es el último adelante

Voz 0308 14:14 el primero de los enteros se

Voz 6 14:16 esta como primero de esta temporada dieciséis suele contar ganó la Supercopa ganó la Liga correcto en Barcelona llevamos dos

Voz 0308 14:22 noventa y uno noventa y tres es un golfo eh

Voz 1501 14:27 Jordi una época gloriosa como está demostrando el hecho de que quiera echarla Valverde

Voz 3 14:31 no no perdona perdona pero yo quiero tiempo es un abrazo Adolfo un abrazo a Pucela hasta luego gracias voto para Romero y para Gallego Hola Rafa

Voz 0308 14:43 hola buenas noches de donde nos llamas de bañeros de Mariola Alicante en Alicante muy bien qué tal hace por ahí bien ya está fresquito de Egipto no a ver si no sé si va a llegar allí la lluvia o no va a llegar yo creo que ahí no va a llegar pero bueno saber si oye tú dos vascos Javi Ros José Peña cuéntanos soy soy del Madrid vale

Voz 5 15:01 en opio a mimar por dos razones porque la primera no me gusta como juega sobre todo viendo el regate se que lo hizo en la final contra Bilbao sí que se pone al lado no son juego nos Pablo en Madrid opinó muchas tonterías y no a mí no me va no

Voz 0308 15:21 la Caixa no te gustó mucho a mí no

Voz 5 15:23 el Real Madrid eso falta de respeto sobre todo vale hice una segunda la fiesta madrileña está demostrando con Robinho y alguno más que de paso por el Madrid puede ser peligroso entonces directamente the Whole que no tenga porque si no su padre hiel

Voz 8 15:42 para estar en Madrid que no

Voz 0308 15:45 el miedo no es lo mismo vestirse esa camiseta que otras lo Rafa dos cero dos cero para para yo veo no lo vi claro Rafa de Alicante que lo tiene muy claro un abrazo y gracias por llamarnos

Voz 4 15:55 venga buenas noches hasta luego tercera llamada de momento dos cero para reabrir Gallego hola Angel muy buenas

Voz 0308 16:01 qué tal muy buenas noches Manu de donde no sea más ágil de Toledo de Argel muy cerquita tableros calidad tú habla de calidad por solo no no no vale comprar votos de equipo eres reconozco que soy muy culé soy Barça muy culé y si tú fueras el Barça o el Madrid tuviera pasta ficharía esa hora Neymar bajo ningún concepto de Dios bendito desde que Neymar se puede el Barcelona

Voz 5 16:28 en una persona enorme futbolista en una persona que vive del nombre que yo en su camiseta gran parte de culpa pienso que la tiene su padre que ha hecho de él una empresa de marketing y publicidad olvidado de que soy jugador de fútbol que es como vino hace unos años al Barcelona una máquina de hacer billetes

Voz 0308 16:44 sí pero se olvida al fútbol oye no

Voz 5 16:47 hola París por cinco millones de euros más IVA está viviendo el nombre que lleva en su camiseta he olvidados que que es Neimar saber una Liga muy inferior a la española a un Paris Anne Germaine fines el París Anne Germaine comparado con el Barcelona tiene el París Saint Germaine comparado con un Real Madrid Manchester Bayern Múnich todo por el dinero airoso el verano

Voz 0985 17:10 es que es muy importante esto Ángel que has dicho es muy importante a veces hay gente que se confunde con el que Neymar se fue al PSC para salir de la sombra de Messi no se fue al PSC para ganar más dinero que no te cambia desde aquí tienes deudas

Voz 0308 17:23 por escucharme pero treinta y además me pagan treinta y cinco millones netos por ser un piernas será porque bueno digo yo no quiero vamos diciendo que sea malo pero que no lo ficha que era bueno cuando se fue del y eso una vez que se ha ido a París si no te van a convencer al nivel

Voz 5 17:40 de Neymar ha bajado pero muchísimo muchísimo muchísimo tres cero para tenía competencia en París no tiene competencia

Voz 0308 17:47 tres cero para Romero y hubo con el voto de Ángel de Toledo cuya te Ángel un abrazo

Voz 3 17:52 un abrazo fuerte abrazo adiós gracias

Voz 0308 17:55 el debate en ningún caso no la derrota quiere queréis seguir o me voy a la selección y eso no no hace doce de manita que queráis vale hasta el final siempre esto es como me queda con unos plantamos pero no hay que venir a jugar bolas Ramos Ramón buenas noches te donde no se llama Ramón

Voz 5 18:15 de de San Roque y San Roque no de fondo

Voz 0308 18:18 Peres

Voz 5 18:20 es del Madrid tú ficharía Sony

Voz 0308 18:23 Mar

Voz 5 18:24 yo no no no opino yo no formal pero

Voz 0308 18:30 por qué no

Voz 5 18:32 pues sí puede los hubieran podido las cosas ya esa esa cita

Voz 9 18:39 si te Gila manda que si no se qué

Voz 5 18:42 ha sido una lesión que digo otra partida ya no es buen jugador que eso se dio lectura

Voz 0308 18:50 sabes que si siendo madridista no te la imaginas con la camiseta al Madrid en el Bernabéu pero no no no no no no lo quieres

Voz 5 18:56 siendo durante parte les todo

Voz 0308 19:01 ya tampoco lo vería bien en el Barça no

Voz 5 19:04 por lo tanto pues no

Voz 0308 19:07 penalizando la vía prisa os dais cuenta que la mayoría de los que han llamado

Voz 1501 19:11 en ni para su equipo Si el Madrid no pero ninguno

Voz 0308 19:13 pues ni para nada pero pues no creo que lo tiene en la Liga cuatro cero yo gracia Ramós un abrazo pasan Roque adiós gracias por llamarnos terminamos ya no

Voz 1501 19:26 yo ya puestos a Alfredo por ello

Voz 8 19:29 hola hola cómo estás buenas noches

Voz 0308 19:31 buenas noches hombre de donde no sé de dónde nació

Voz 8 19:34 de Madrid pero es también parte de Pamplona

Voz 0308 19:36 desde Pamplona pero Llamas de aquí de qué zona de Madrid

Voz 8 19:39 no no me quedo que me jubilaron cuatro el mes que murió trabajando y enhorabuena afincada ya medida prontito y comprarla a Pamplona a lo diga con la zona en primer además

Voz 0308 19:54 poco a Osasuna en Primera ahí San Fermines la vuelta la esquina pues ya me contarás jubilado porque sí

Voz 8 20:00 si de verdad me cogería vamos ahí bueno pero nunca frente a qué ha venido esto que todavía no y a veces un par de veces que es mejor huérfano peruano porque lo que hay que ocupar de ayudado mucho pero yo soy de los que ha tenido el Barça eh cosas

Voz 0308 20:21 del Osasuna y del Barça pero sí lo ficharía si pudiera darle luego luego riesgo fichar

Voz 8 20:25 también que es muy bueno muy bien lo que ha pasado con esos bueyes que han sacado no hagan falta que para mí es culpable ya que

Voz 0308 20:35 vaya elecciones Alfredo este voto vale por por es lo que pasa Alfredo oye como culé también tienes que pensar que es la forma como nos dejó no les merece

Voz 8 20:44 por supuesto que llegue uno comercios totalmente viendo cómo se

Voz 0308 20:49 a su cláusula

Voz 8 20:51 la edad que también es mínima más él Messi es por lo menos veinticinco puntos más que veintidós personal que tremendo tremendo pues nada pasa lo que pasa que tu padre tienes que practicar mucho porque los hasta culpables del noventa por ciento de cosas que otra cosa

Voz 1501 21:12 esa en la que coincidía casi todos los oyentes e inculpar al padre

Voz 8 21:15 es que es que la mentalidad que un crío de cinco años sí hay hacer cosas que hay gente doce años iba camino otra cosa muy importante es más Beach y menos los medios tecnológicos no los dos bandas ninguna buena parte eso no eso en eso estoy contigo yo hace siete años en mi empresa me obligó a tenía el móvil antes no teníamos

Voz 0308 21:37 ya feliz como lo vi que estaba con lo feliz que me fijo

Voz 8 21:40 por qué la la mala utilización de ciertas cosas nos llevan a a las Torres Gemelas nos llevan al atentado de Atocha ya muchas cosas que sillín estas tecnologías nos bien servida

Voz 0308 21:53 bueno pues nada de Motorola Motorola el Motorola que qué tiempos aquellos eh

Voz 3 21:57 cuatro uno cuatro uno para remero gallego con el voto que les ha dado como Julio venga esta esto esta es tu caso aquí te recibimos con los brazos abiertos vamos a un número para un libro se venga un abrazo nuestra casa es no

Voz 1501 22:11 Nuestra siete cinco hacer eso

Voz 0308 22:13 cuatro voy a cinco en Internet sale sale interés si ficharía en animar a su equipo veintisiete por ciento no ficharía a su equipo para su equipo animar el setenta y tres por ciento que da igual si lo hubiera

Voz 0985 22:28 ese muestra año que deben entender la razón

Voz 0239 22:30 te da igual no Romero que da lo mismo da igual da igual cuál sea el equipo Moratalaz en su equipo podría

Voz 1501 22:36 Pedro Pacheco ex alcalde de Jerez está paralizado derrota no fortalece