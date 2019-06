El Larguero (06/06/2019): Tercera parte

Voz 1 00:00 Manu Carreño

Voz 2 00:04 las doce y treinta y seis veros por aquí para que esto ya estoy armonía volando Severin volando y en esto que está claro es que si hubieras escaleras corriendo no esta edad claro pero yo iba a buscarle posibilidades

Voz 1375 00:17 todo eh Jordi Martí no sí señor sí señor jueves casi no me da tiempo Antonio Herrero ahí también en Islas Feroe por aquí sigo vale está tamén Jesús Gallego hola Gaye muy buenas pues

Voz 0522 00:30 Romero Gallego aún Lao Jordi Martí Torrejón al otro

Voz 1375 00:35 y en medio los oyentes escuchando antes de participar si fueras Madrid Barça ficharía a animar sí o no yo soy el primero para porque

Voz 1501 00:43 sea que tu lado principal más recuperar aire

Voz 1375 00:47 Maradona un poquito después de fuelle eh yo digo que sí

Voz 1501 00:51 ya no hay Maristas yo creo que vamos quedando cada vez menos a callejones a eso es así un poquito menos por aquí estamos Jordi Martí yo para llevarla hasta la bandera es como es debido yo creo que sigue siendo un pedazo de jugador de lo mejor que hay en el mundo ha tenido mala suerte con las lesiones sin ninguna duda eso es evidente pero que eso no no salga no ver que muchos jugadores que han sido increíbles sí que siguen siendo increíbles y pongo el ejemplo de Messi Messi estuvo un año prácticamente lesione descansó el año el Tata Martino que no estuvo siempre vuelven los grandes siempre vuelven INI mal va a volver a ser un pedazo de bueno va a ser que nunca ha dejado de ser un pedazo de jugador yo si fuera directivo del Madrid o del Barça sin ninguna duda llevas a por él porque sabes que rendimiento seguro es que rendimiento seguro otra cosa es que regula el pais años pero eso que si es que eso no existe yo del país

Voz 1375 01:37 digáis lo que nosotros ya bueno pero me refiero

Voz 0239 01:44 motivo tendría que haber marca la diferencia no pero si la diferencia

Voz 1501 01:47 la marcaba el mejor si la marca no no no no no lo mejor hemos demostrado duerme muy poco

Voz 1501 03:22 Dios con la llegada de Neymar al el año pasado al Bernabéu pensando que lo pensábamos todos que es que no había quien le parara porque el país había venido a pasar por encima de otra espectaculares se esto es que esto demuestra

Voz 1375 03:36 ya no pero que el componente suerte

Voz 0239 03:38 cortante en en la vida pero en todas las perspectivas de la vida sólo sea era un donante vuelve a llenar en los momentos decisivos sea lesionó siempre

Voz 0919 03:47 sí es que yo yo no voy bueno voy a la suerte Dios mío es que vamos a ver a mi Neymar en el Barça me encantaba cuando se en la primera temporada me pareció fabuloso pero creo que Neymar sea apartado de la vida profesional la la la lesión que tiene ayer en otra vez en el pie derecho en en un en una jugada que no me parece un movimiento tan brusco como para ese ese esa torcedura de tobillo la tiene un jugador profesional con el tobillo bien preparado es que ni se cambia lo que a mí me demuestra eso es que

Voz 1501 06:25 bueno pero es que incluso incluso vosotros está distorsionando el recuerdo el Barcelona diciendo que tampoco fue pata

Voz 0239 06:29 tengo que yo estoy encantado además no

Voz 1501 06:32 fue recordado por Messi de Antonio claro que sí por la MSN porque todo el mundo hablaba de la MSN porque jugó realmente bien tiempos llegó a ganar una Copa de Europa jugó digo realmente bien tiene efectivamente dice Jordi tenía la misma era el mismo Neymar osea es lo mismo lo que no ha que no te vas a un sitio donde no se compite porque no sólo no compite durante todo el año y efectivamente luego te pasa factura por ejemplo en Europa no contó

Voz 0919 06:54 dos porque porque porque he encontrado ahora vamos a ver

Voz 1501 09:10 otros por ejemplo pues Romero ayer la campaña de desprestigio hacia Neymar incluso desprestigiando desprestigiado en el país no sé si has visto las noticias en las últimas cuarenta y ocho horas sales prestigiado perdona eso mismo no no te oigo decir eso de Cristiano Ronaldo también vino a denuncia tiene que demostrar que es culpable pero si yo no yo no voy has quitado yo no voy a hacer lo que le digo que te tiene que demostrar que que es culpable lo primero

Voz 0919 09:34 bueno es que la profesionalidad de Cristiano Ronaldo al lado de la profesional de de precisamente no hay ni una duda

Voz 0239 09:41 bueno yo digo jugador lo que digo es cien por cien en el fútbol

Voz 1501 09:46 les aclara que no tengas una movida personal gorda porque tienes una una cosa que si no que es una denuncia no es un argumento para decir eso

Voz 0239 09:52 no no no no no estoy hablando de por situaciones yo estoy yo estoy diciendo que un profesional evidentemente pero que cuando todo te pasa a ti Samira Messi es el mejor futbolista del mundo entre otras cosas porque se cuida mucho porque ha mejorado porque dietista cuando se lo recomendaron porque ha dosificado cuando ha tenido que Cristiano Ronaldo es el segundo mejor futbolista del mundo porque tiene un físico privilegiado porque lo esculpe porque si ella no conozco a nadie que ser muy de Neymar es un fútbol Neymar es un futbolista que el fútbol no es la primera prioridad de tu vida un verdadero crack el fútbol tiene que ser la primera conjunta ponerme con los futbolistas

Voz 1501 10:33 no no no pero yo no conozco un futbolista que ni incluido Leo Messi no conozco a ningún futbolista que se cuide y que sea más profesional que Cristiano Ronaldo ya una así en los últimos años pero repito ahora así los últimos años ha tenido ahora una denuncia que está todavía en ello si ya ha sido condenado por fraude fiscal no estamos hablando el repito ejes si tú estás diciendo eso Pérez Romero dice que como todo te pasa a ti todo te pasa no no sé no todos los pasos aquí tienes que mirar te dicen todo lo que a muchos futbolistas no se cuida que no se cuida que no sea cuidado

Voz 3 11:02 no sé cuidarme está pagando

Voz 0239 11:04 pues te digo una cosa venido Almería tocarla un poquito Javito habitación a la puerta pero no tenía duda

Voz 1375 11:11 en diré que nada que ya nos quedan los oye vaya

Voz 0239 11:13 de hecho ha visto aquí los cables he dicho quince minutos más a los oigo a efectos de pasta que me ha dado María ahí sin problema os oigo a los cuatro todos tenéis parte de parte de razón bueno me interesa ver qué piensa los oyentes están ya por ahí

Voz 3 11:27 es Adolfo buenas noches

Voz 1375 11:29 buenas noches de donde es de donde no sea más desde Valladolid hombre por favor Valladolid capital

Voz 3 11:37 de qué zona

Voz 4 11:38 de Huerta así a un mes y medio

Voz 1375 11:41 además les suena me suena de vuelta al Rey sí señor

Voz 4 11:44 en aquí varios años hoy asturiano perdido hubiera aquí

Voz 1375 11:47 más de cuarenta años que Asturias está muy bien pero no porque el asturiano que Valladolid no se mueven

Voz 4 11:53 además tenemos hasta aquí que tenemos y de la

Voz 3 11:56 ah perdón te decía Jordi que como ya has llamado la sidra la sidra

Voz 4 12:07 a Soraya palabra tenemos y la SGAE a ver

Voz 0985 12:15 ha llamado la atención la atención esta palabra irás Gaya

Voz 1375 12:18 oye Jordi

Voz 4 12:19 aunque somos simpatizantes del equipo esta vez voy a darte la contraria

Voz 1375 12:26 vayamos ahí estaban no quiero iban Neymar

Voz 4 12:29 yo estoy regala vaya

Voz 1375 12:31 osea no no por cien kilos y uno ni gratis

Voz 4 12:34 no no voy gratis es que además no Lequio ni en Barcelona ni en el Madrid aunque no me gusta que el Madrid gane ni a las canicas como decía De Stefano desde toda porque es un jugador que es un monstruo como es hombre pero quiero un tío que me haga equipo sé yo que practica o poco estas cosas yo busco equipo este señor no hace equipo este señor es un es le tienen mal criado su padre su padre tiene una cuadrilla de cuarenta por ahí ir no que no que no nos por eso quiero que no me mira Galán y fíjate al Barcelona no le quiero ir al Madrid que es un equipo que te puedo decir no me gusta quedarme las gallegas tampoco oye

Voz 1375 13:12 Adolfo Gutiérrez del Madrid a jugadores claro

Voz 3 13:14 clases equipo Adolfo ahora que no nos oye casi nadie y me dijo que sí

Voz 1375 13:19 Aldo oficiará mañana oye que me traigo a Neymar huraño vayan

Voz 3 13:22 sí

Voz 4 13:24 Pablo Valladolid Gallito un añito no no no no tiene no lo debemos que une eso sumo es un tiro de Nunes no no bueno hacer término venga qué te pregunté hace mes y medio sobre los títulos ambos equipos íter de comente que te te cuento según mis estadísticas que he visto en El Mundo Deportivo en el diario As al inicio de esta temporada tenía noventa y un títulos ambos equipos reconocidos tanto a nivel europeo ya haberse Copa de Ferias UEFA Recopa todos todos nacionales pero a partir de esa temporada el Barcelona tiene dos más porque las zonas esa temporada ganó dos títulos no uno ganó dos el primero que se disputa al empezar la temporada de su título verdad

Voz 3 14:13 que dos Supercopa correcto es el último de la tiempo

Voz 1375 14:16 el primero se

Voz 3 14:18 está como a tiempo sí se suele contados ganó las

Voz 4 14:20 ver Copa ganó la Liga correcto que llevamos dos

Voz 1375 14:23 noventa y uno noventa y tres es un poco nerviosa Golfo eh

Voz 1501 14:28 Jordi una época gloriosa como está demostrando el hecho de que quiera echar a Valverde

Voz 1375 14:32 sí bueno no perdona perdona

Voz 5 14:34 quiero darle más tiempo es un abrazo Adolfo un abrazo a Pucela hasta luego gracias voto para Romero Gallego Hola Rafa

Voz 1375 14:45 de dónde llamas de Bagneres de Mariola Alicante en Alicante muy bien qué tal hace por ahí bien ya fresquito Egipto no a ver si no sé iba a llegar allí la lluvia o no va a llegar yo creo que allí no va a llegar pero bueno saber madre pues oye tú dos cosas a ver dos cosas Breña cuéntanos soy soy del Madrid vale

Voz 3 15:02 en opio a mimar por dos razones porque es la primera no me gusta como juega sobre todo viendo el regate se que lo hizo en la final contra el Bilbao sí que se pone al lado no eso al juego nos Pablo en Madrid opinó muchas tonterías y no a mí no me va nada

Voz 1375 15:22 la Caixa no te gustó mucho a mí no

Voz 3 15:25 el Real Madrid eso falta de respeto sobre todo vale la segunda la fiesta madrileña está demostrando con Robinho y alguno más que de paso por el Madrid puede ser peligroso entonces directamente Whole que no tenga porque si no su padre Yell no estar en Madrid que te da miedo

Voz 1375 15:47 no es lo mismo vestirse esa camiseta que otras lo dos cero dos cero para para yo veo no lo vi claro Rafa de Alicante que lo tiene muy claro un abrazo y gracias

Voz 3 15:55 darnos tenga buenas noches hasta luego

Voz 1375 15:58 era llamada de momento dos cero para repetir Gallego

Voz 3 16:01 hola muy buenas qué tal muy

Voz 1375 16:03 buenas noches Manu de donde no sea más ágil del desierto verdad Ángel muy cerquita tableros calidad tú habla de calidad no no no vale comprar votos y de quien es

Voz 3 16:15 reconozco que soy muy culé soy Miguel así muy culé

Voz 1375 16:18 si tú fueras el Barça o el Madrid tuviera pasta ficharía esa hora Neymar

Voz 3 16:23 bajo ningún concepto Dios bendito desde que Neymar se puede el Barcelona se ha convertido en una persona no muy futbolista en una persona que vive en el nombre que lleva en su camiseta gran parte de culpa pienso que la tiene su padre que ha hecho de él una empresa de marketing y publicidad se ha olvidado de que soy jugador de fútbol que es como vino hace unos años al Barcelona una máquina de hacer billete

Voz 1375 16:46 pero se olvida al fútbol no oye no dice

Voz 3 16:48 hola París por cinco millones de euros más IVA viviendo el nombre que lleva en su camiseta hizo olvidado de que es Neimar sabía una Liga muy inferior a la española aún Paris Anne Germaine sin es el París Saint Germain comparado con el Barcelona quiénes el París Anne Germaine comparado con un Real Madrid Manchester Bayern Múnich todo por el dinero ahí no enterarme

Voz 0985 17:11 es que si los paga vencer es muy importante esto Ángel que has dicho es muy importante a veces hay gente que se confunde

Voz 1375 17:17 no que Neymar se fue al PSC

Voz 0985 17:19 por salir de la sombra de Messi no se fue al PSC para ganar más dinero no te cambie de millones de euros

Voz 1501 17:25 para escucharme Ángel pero treinta fin gracias me pagan treinta y cinco millones netos por ser un pierna

Voz 3 17:28 no será porque bueno digo yo no estoy diciendo que sea malo

Voz 0919 17:33 pero que no lo fechas esto que era bueno cuando

Voz 3 17:36 ese fue del Barça de yo y eso una vez que se ha ido a París

Voz 1375 17:39 no te van a convencer al nivel

Voz 3 17:41 tiene Aymar ha bajado pero muchísimo muchísimo muchísimo tres cero para tenía competencia en París no tiene competencia

Voz 0522 17:49 tres cero para romper y para Gallego con el voto de Ángel de Toledo cuya te Ángel un abrazo

Voz 5 17:53 un abrazo fuerte abrazo adiós gracias por llamarnos está muy bien

Voz 1375 17:56 ha sido el debate en ningún caso ha quedado la derrota esto quiere queréis seguir o me voy a la selección eso no no no no te lo que queráis hasta el final siempre esto es como Ikea con cabeza alta era era querida Roberta nos plantamos no no no debería jugar Lola Ramos Ramón buenas noches se bueno no sé de donde no se llama Ramón

Voz 3 18:16 de de San Roque Gabi de San Roque no de qué

Voz 1375 18:20 Bores

Voz 3 18:21 es del Madrid

Voz 1375 18:24 es animar

Voz 3 18:26 yo no no no Pino ha por formal pero por qué no parece que sí lo subí un podido las cosas

Voz 6 18:37 ya eso está ahora

Voz 3 18:41 si te manda que si no sé qué

Voz 6 18:43 yo soy una lesión que otras veces

Voz 3 18:46 no bueno cubo eso se lleva permite una lectura

Voz 1375 18:52 siendo madridista no te lo imaginas con la camiseta al Madrid en el Bernabéu pero no no no no no no no lo quieres dual

Voz 3 18:58 es un portero Elektra tampoco ya tampoco lo habría vienen el Barça no tanto pues no lo sabía veré huevos están

Voz 1375 19:08 analizando el rais cuenta que la mayoría de los que han llamado a no lo quieren ni para su equipo si son del Madrid pero ninguno por fútbol ni para nada Barça pero bueno no lo miren por no creo que lo tiene en la Liga cuatro cero gracia Ramón un abrazo pasan rock

Voz 3 19:23 que no quede adiós gracias por llamarnos

Voz 1375 19:26 terminamos ya no si ya puestos Alfredo por ello

Voz 7 19:30 hola hola cómo estás hola buenas noches

Voz 1375 19:33 buenas noches hombre de donde no sé de dónde nació

Voz 7 19:35 de Madrid pero también de Pamplona

Voz 1375 19:38 desde Pamplona pero llamas de aquí de que zona de Madrid

Voz 7 19:41 no no quedo que me jubilaron Olmert que aquí estoy trabajando y enhorabuena aplicada ya medida prontito rompen Pamplona a lo diga con Batasuna en primer además

Voz 1375 19:56 cómo lo vas a gusto Osasuna en Primera ahí San Fermín en la vuelta la esquina pues ya me contarás jubilado porque quiere

Voz 7 20:01 dime de verdad cogería bueno pero nunca frente ha claro nosotros esto que todavía no ya a veces que es mejor huérfano

Voz 1372 20:14 sí pero bueno

Voz 7 20:15 porque lo que hay que ocupar ayudado mucho pero yo soy de nuestras Primer el Barça eh

Voz 1375 20:23 el Osasuna y del Barça pero sí lo ficharía si pudieran lo voy a fichar

Voz 7 20:27 también que es muy bueno no sé muy bien lo que ha pasado con esos niños que han sacado no hagan falta que para culpable ya que

Voz 1375 20:37 vaya lección Alfredo este voto vale por por lo que pasa Alfredo oye como culé también tienes que pensar que es la forma como nos dejó no les merece

Voz 7 20:46 por supuesto que fue uno comercios pues totalmente libre viendo cómo se marcó su plan se pero sin te das cuenta Eva yo también Emili mal El Meji es magnífico menos veinticinco puntos

Voz 1375 21:00 treinta y seis

Voz 7 21:03 veinte veintidós que tremendo tremendo pues nada pasa lo que pasa que tu padre opina que practicar mucho porque es el culpable del noventa por ciento de cosas que me han pasado

Voz 1375 21:13 la cosa en la que coincidía casi todos los oyentes e inculpar al padre

Voz 7 21:18 calidad que tiene Yunclillos de cinco años que hay hacer cosas que hay gente doce años iba camino otra cosa muy importante es más Beach y menos los medios tecnológicos no los dos bandas ninguna buena parte eso no eso no

Voz 1375 21:33 yo estoy contigo

Voz 7 21:36 déjame obligó a tener el móvil que antes no teníamos

Voz 1375 21:39 ya feliz como lo vi que estaba yo con lo feliz que era llevado el pijo

Voz 7 21:42 porque la la mala utilización de ciertas cosas nos llevan a a las Torres Gemelas nos llevan al atentado de Atocha ya muchas cosas que siguen estas tecnologías muy bien servida

Voz 1375 21:54 bueno pues nada de Motorola Motorola el Motorola que qué aquellos tiempos a eh

Voz 5 21:59 cuatro uno cuatro uno para Armero y gallego con el voto que les consolida como para venga estás donde estás tú caso aquí te recibimos con los brazos abiertos a dos el número para libre

Voz 7 22:10 venga un abrazo a casa

Voz 1375 22:12 Nuestra siete cinco hacer ver que te salen cuatro en Internet sale sale interés si ficharía en animar a su equipo veintisiete por ciento no ficharía a su equipo para su equipo animar el setenta y tres por ciento

Voz 0985 22:27 da igual que la audiencia se muestra a la nota hecha que deben entender la raza

Voz 0239 22:31 tú te da igual no Romero que da lo mismo me da igual da igual cuál sea el equipo Moratalaz en su equipo podría

Voz 1501 22:38 Pedro Pacheco ex alcalde de Jerez está paralizado derrota no fortalece

Voz 5 22:42 adiós Romero dijo adiós Jordi

Voz 1375 22:45 ya está por ahí Jacobo Iceta porque ya tenemos

Voz 0522 22:48 al final de la UEFA nación LIC Portugal contra aquí en Jacobo muy buenas

Voz 0841 22:52 muy buenas mano contra Holanda la Holanda de Ronald Koeman que ojito ojito en esta renovación está reconversión que está haciendo Ronald se cargó en la fase de grupos a Francia y Alemania Joyce se ha cargado a Inglaterra tres uno a Se adelantó Inglaterra

Voz 1501 23:07 ya en el treinta con un penalti que marcó raso

Voz 0841 23:10 en la segunda parte cuando peor estaban las cosas para Holanda porque parecía que no tenía demasiadas ideas de quién sino de Live de cabeza marcaba el gol del empate en el setenta y dos Aisa abrió el partido con gol anulado a Inglaterra a Ling más jugadas de ataque de los dos equipos hasta que nos fuimos a la prórroga y ahí apareció pues el protagonista que se nota que lo tienen muy bien enseñado tanto Santi Ortega como Fran Roquillos Quincy pro mes el jugador del Sevilla porque decirles en pasó y nos dijo no yo neerlandés en inglés David futuro no quiero hablar muy centrado quienes son pero fíjate qué gracia que salero tiene Quincy promesa que el primer gol de la prorroga el dos uno no se lo dieron a él por aquello que tocó Walker el defensor de Inglaterra el segundo sí fue el protagonista en la revolución promesa que que fíjate que salero tiene

Voz 8 24:02 el primero en Bakio pero después eh entrar el partido oí un gol lo en dos tres un poco pero ya en dos dos dos dos dos pero muy importante con equipo y yo muy feliz a Quincy versus Cristiano Ronaldo no no no avanzó Holanda contra Puerto ya del os habéis cargado a Francia Alemania e Inglaterra

Voz 9 24:25 pese

Voz 8 24:26 sí muy muy grande país eh eh eh eh yo qué autores veinte años tres años y es muy importante es ganarle de grande de equipo es Francia Alemania o y en el altera eso es confianza en nosotros después domingo muy interesantes partidos enhorabuena y suerte lo mismo gracias perdona mi español muy bien

Voz 0841 24:56 por favor no perdona mi español que lo que llevamos de para para el pregón está fenomenal fíjate talle mano muy curioso sí quince mil ingleses con entrada para hoy seguramente para el domingo había diez mil calcula la policía portuguesa sin entrada pues tercer y cuarto puesto a quién Guimaraes e Inglaterra Suiza imagínate bueno pues cómo estará esa gente algunos volverán para casa y el Portugal Holanda que se va a disputar el domingo con un Cristiano Ronaldo que tiene revolucionado al país y que están como locos y una curiosidad

Voz 1375 25:31 a ver este partido

Voz 0841 25:32 los ingleses apretando todo el partido los quince mil a cinco mil holandeses no hacía mucho ruido cuando iban ya a tres uno en la prórroga se pusieron a cantar aquella de los Monty Python en La vida de Brian

Voz 1375 25:43 en el Always look on the horror Nights of life

Voz 0841 25:46 siempre hay que ver el lado brillante de la vida pues bueno pues eso es lo que le cantaron a los ingleses que cerveza mucha no queda ya por el norte

Voz 1375 25:53 no es el You'll never no es el You'll Never Walk Alone pero se parece bastante nunca caminará solo pues este es algo parecido nunca caminará una cerveza podría ser algo así más o menos bueno pues el domingo en la gran final de esta primera edición de la UEFA nación League jugará la Portugal de Cristiano Ronaldo contra la Holanda de Quincy Proms entre otros que hablaba así de bien con Jacob

Voz 0522 26:15 no somos el fin de semana un abrazo Jacobo un abrazo hasta luego la una y dos nos está esperando Jorge

Voz 1375 26:21 Binda el seleccionador nacional femenino que mañana arranca el Mundial no jugamos mañana jugamos el sábado debuta España contra Sudáfrica a ver cómo está Jorge vivirla pero además estamos pendientes de otra cita en Francia de la semifinal de mañana en Roland Garros todos pendientes de esto

Voz 0522 26:38 la lluvia Jordi Carbó meteorólogo de la cadena Ser hola muy buenas buenas noches qué tal Damien segundo

Voz 0239 26:46 las cuentas son los siguientes el Larguero si mañana

Voz 0522 26:49 se va a jugar el Federer Nadal lo no es decir

Voz 9 26:54 hay algo que te da más subidón que un lunes festivo él se Manon de Citroën Seller ahora tu seminuevos totalmente revisado con garantía de hasta treinta y seis meses asistencia en carretera veinticuatro horas vehículo de sustitución sólo hasta el nueve de junio

Voz 10 27:13 condiciones en Citroën punto es

Voz 12 27:24 ver más Madrid ciento cuatro puntos tres Jagger presenta en veinte segundos seiscientos cincuenta caballos con sistema de navegación faros LED Compaq Peters de treinta mil novecientos noventa euros todavía no estas emocionan hemos dicho treinta mil novecientos noventa euros y ciento cincuenta caballos aprovecha esta oportunidad sólo hasta el treinta de enero

Voz 9 27:44 de la capital de España FT condiciones en Jaguar punto es hasta ayer en Patricia Mahmoud mía si estás guapísima que me llena como la que tenía antes esté me dijo que estuvo en NH fe y que la trató como a una

Voz 13 27:58 me HF centro capilar desde mil novecientos ochenta y nueve Mejora tu imagen de autoestima pide ahora tu cita gratuita en el noventa y uno cinco setenta y cuatro noventa y tres setenta y nueve ON HC punto es

Voz 14 28:09 el ático tiene un diagnóstico muy positivo totalmente saludable quizá una pequeña intervención para quitar la pintura está listo para darle el alta

Voz 15 28:18 bueno ahí Doctora Isabel y medicina pero no de vender casas por eso si tú quieres vender la tuya elige la opción más rápido y profesional con Gilmar novecientos ciento veintiuno novedad

Voz 14 28:27 tranquilo que no se puede saber de todo Barceló ciñó presenta cosas que te preguntas una noche que te Elías

Voz 16 28:34 este canción llenan puesto como tres veces no si es que eso que yo no iba a salir pues mira me queda hasta que la ponga que la noche en La Coruña

Voz 9 28:49 consumo responsable la semana que viene me caso no que mala suerte justo el mismo día que llega el de Tour de Volkswagen

Voz 1375 28:56 con la ilusión que me hacía ir en fin

Voz 17 28:59 pues ya me dirás qué tal el banquete de Turquía

Voz 18 29:01 esta tu ciudad con los modelos más potente este Volkswagen Golf GTI de CR tuareg doscientos ochenta y seis caballos Artium doscientos cuarenta caballos que igual R Line y muchos más no te pierdas esta oportunidad entre en Volkswagen

Voz 10 29:14 Moore punto cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 11 29:21 el verano

Voz 19 29:25 no significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza en fin el verano tiene sus peros aún así

Voz 9 29:37 el verano me en todo el mundo quiere que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros que veinte de cien mil euros contrato con porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta

Voz 20 29:53 el buscador del ahorro decirle tu amigo que Panetta cuenta medias cuando has pedido carabineros y el pincho de tortilla no es ahorrar ahorrar es venir a financiar gratis tu compra en doce meses sólo del seis al nueve de julio buscadores de la ahorro del i Phone House para compras superiores a doscientos cinco euros Cofidis de cero por ciento consulta condiciones enfocados puntuales

Voz 21 30:22 la ida

Voz 22 30:37 la casi la una y siete una menos en Cannes

Voz 1375 30:40 Arias está por ahí Jordi Carbó

Voz 22 30:43 el tiempo de las Ser hola Jordi muy buenas muy buenas

Voz 1375 30:45 este de nuevo bueno todos pendientes de la lluvia porque para parecía una cosa menor pero en estos casos en una pista como la de Roland Garros que no está cubierta el Roger Federer Rafa Nadal de mañana podría aplazarse suspenderse la jornada de tenis veremos a ver cómo acaba cuando acaba que lluvias espera para mañana

Voz 0841 31:05 porque un partido de Ron no no ha lugar

Voz 1375 31:08 oye pues mira nunca lo hemos los hemos visto en hierba en pista rápida en tierra pero a lo mejor en Barroso es así notarial si mira has oido hablar conoces a Miguel sí claro Miguel va a entrar en Galicia a conocer más no

Voz 0978 31:21 pues vamos a relacionar lo porque ahora mismo la verdad es que se está comportando de manera bastante violenta en todo el Cantábrico comentábamos antes con Ángels no rachas de hasta ciento cuarenta kilómetros en algunos puntos de Asturias pues bien esta borrasca cuando deje de afectarnos a nosotros que será más o menos a partir de mañana por la mañana va tomar rumbo norte Isabel García qué ciudad de Europa se va a dirigir directamente

Voz 1375 31:44 me temo que hace la pista central de Roland Garros

Voz 0978 31:46 directamente sabes que los huracanes tienen como un ojo del huracán esto no es un un huracán pero es una borrasca muy potente y acaba casi configurando también un núcleo central que sí está previsto y no es broma que me pase justo por la vertical de París claro ahora sólo falta saber la hora Icon estará siempre puede puede haber algún cambio pero la idea es que es espabilar es decir que en principio sí que podrán empezar bien el partido creo que es poco antes de la una no

Voz 1375 32:12 es una menos diez está previsto el inicio que que

Voz 0978 32:14 que jueguen muy rápido que que intente solucionarlo en una hora porque a medida que vaya pasando el tiempo los minutos esta borrascas

Voz 10 32:21 Se va a aproximar claro

Voz 0978 32:24 la lluvia llegará casi segura a partir de las dos aproximadamente pero es que antes vamos a tener otra cosa que quizá no se tan presente pero también puede suspender un partido de tenis que es el viento por ejemplo a la una y media rachas en la misma ciudad de París de más de cincuenta kilómetros por hora cuando llegue el amigo Miguel

Voz 1375 32:40 rachas pueden superar en la misma capital de Francia

Voz 0978 32:43 los setenta kilómetros por hora y con lluvia abundante juego Miguel

Voz 1375 32:47 osea que si no hay sino hay grandes rachas de viento el partido podría empezar a su hora porque no lloverá hasta aproximadamente las dos pero a partir de las dos sí que está previsto que empiece a llover y por tanto se podría suspender a partir de ahora la otra pregunta sí quizá llevarán las dos hasta qué hora está previsto que esté lloviendo en la capital francesa puede parar a las cuatro a las siete

Voz 1914 33:08 P

Voz 0978 33:09 a las si este estos modelos que nosotros usamos porque nos dan bastante fiabilidad tienen razón sería aproximadamente hasta el final de la tarde es decir el Congreso las siete las ocho el riesgo de lluvia se mantendría por encima del sesenta por ciento el máximo lo tendríamos justo hacia las dos entre las dos y las tres de la tarde es cuando casi seguro que que la lluvia va a imposibilitar imposibilitar el partido más adelante ya serían chubascos ya lo mejor Jose podría capear hasta la noche no va a mejorar

Voz 1375 33:36 bueno pues nada que empiece el partido alguna que separa las dos cuando acabe Deportes Cuatro que siga lloviendo porque por ejemplo si patillas y luego la última pregunta te dejamos Jordi y el sábado y el domingo también se prevén lluvias todo el fin de semana

Voz 0978 33:51 no no está borrasca sólo para mañana sí son muy rápidas en todos los sentidos formándose acercándose a los sitios pero también alejándose después del fin de semana va a quedar bastante apacible el sábado todavía el viento podría crear algunos problemas no sé qué umbral hay quieras o no es difícil que entre justo en el centro de la pista el viento pero vaya que el fin de semana ya no se esperan lluvias viento cada vez más flojo incluso en algunos momentos sol

Voz 1375 34:15 Jordi un placer igualmente buen fin de semana Jordi Carbó que nos cuenta la previsión meteorológica para mañana en París el temporal el ciclogénesis el esa borrasca inmensa que llamada Miguel ha entrado por el Cantábrico pero los de España Se va mañana justo hacia París ya las dos de la tarde se prevé que empiece a llover lo contaremos en la Cadena Ser con Tornadijo con Dani Garrido y con todo el equipazo de deportes la semifinal y la final que ojalá sea la final ojalá sea el domingo Miguel Ángel Zubiarrain muy buenas y no pues tendrá que ser el lunes

Voz 23 34:48 bueno lo vemos siempre que llueve escampa así que vamos a estar tranquilos los franceses han sido previsores lo que ha sido cambiar los horarios para empezar empezarán puesto a las mujeres a las once de la mañana las semifinales mientras pistas diferentes una en la Suzanne Lenglen yo de la nueva pista Mathieu y luego doce cincuenta empezarán a Nadal con Federer en la central y seguido Djokovic tiene bueno vamos a ver si les da tiempo juega a las mujeres a ver lo que les da tiempo a los hombres que luego tendría en el sábado también va a poder jugar

Voz 3 35:24 no iba en los acordado Zuriarrain

Voz 1375 35:27 bueno hay que recordar que a ver si le recuperamos hay que recordar que el año que viene ya está cubierta de la pista no tendremos

Voz 0841 35:33 estos problemas pero debo

Voz 1375 35:35 este año existe y quién sabe si al final será el domingo o el lunes o como pasó hace no sé cuántos años el martes creo que en los años setenta se disputó el martes bueno Rafa Nadal aunque estamos todos pendientes del partido de mañana contra Federer como si fuera la final de las finales que un poco lo es por el morbo que tiene otro Federer Nadal Rafa ha dicho esto en la previa del partido prácticamente

Voz 1774 35:56 toda toda mi carrera he competido contra él mañana es otro otro episodio de un partido que se ha convertido en un clásico pero bueno no deja de ser un partido de tenis al final entiendo todo lo que se mueve alrededor saber que es un partido especial y único por toda la historia que llevamos detrás vividas juntos pero yo tengo el partido como como un partido normal una semifinal difícil y que han sido jugar a un nivel alto para para intentar llegar al objetivo de en la final

Voz 1375 36:20 así ha sido Rafa toda su carrera no va a cambiar a estas alturas está muy bien pero es un partido más aunque para nosotros es un partido de mañana contra Federer

Voz 3 36:30 a continuación Videnov o o las Tui

Voz 1375 36:35 hola está ya acordado estábamos oyendo a Rafa es decir que es un partido más que se juega el se lo así como un partido más aunque evidentemente para casi nadie es un partido más hiló a continuación de ese Nadal Federer la otra semi Djokovic Dominic Thiem

Voz 24 36:50 bueno menos una

Voz 23 36:53 en una pelea también va muy bien tiene está jugando muy bien lo que le ha ganado y La Caixa Nova Djokovic veremos también con facilidad aunque ha tenido problemas en el primer set hasta el cinco cuatro abajo y saque desde Velez he perdido el servicio Djokovic ha perdonado siete cinco seis dos y dos así que un partido interesante vamos a es un partido largo ciudad navaja

Voz 25 37:19 huy huy huy

Voz 23 37:22 Djokovic se dan de palos durante cinco sets que eso por ejemplo en el fondo sería bueno para para vamos a hacer optimista veo que gana Rafa Nadal ha ganado casi siempre en tierra por lo tanto es favorito Nadal luego que para mí es favorito Djokovic que siempre es un peliagudo pero tiendo a nadie desde luego

Voz 1375 37:43 Aíto con este Dominic Thiem mañana nos oímos Zubi mañana unos cuantos a ver qué tal han leído las semis que ojalá termine mañana a las dos hasta mañana a un abrazo duda

Voz 1501 37:51 oye adiós el domingo como digo ojalá

Voz 1375 37:53 en la gran final la gran final con Zubiarrain con Torradijo con Dani Garrido Carrusel ojalá vivamos un Nadal Djokovic en la final de la tierra de París en París seguimos bueno en Francia seguimos no en Paris exactamente que mañana en Francia comienza el Mundial de fútbol femenino ya antes de arrancar aunque no jugamos mañana las nuestras juegan el sábado el primer Diego contra Suráfrica queremos hablar con Jorge Binda en El Larguero el seleccionador nacional vamos con el que no está esperando con Sonia Lus

Voz 26 38:18 ciento treinta millones para Alejandra un perro que siempre la acompaña un labrador un Labrada en malo

Voz 9 38:24 yo yo una parcela con una caballito de madera junto a la caseta de perro

Voz 27 38:31 nosotros sabéis No somos lo que tenemos somos lo que damos así que no podrás parar de pensar en cómo repartir los ciento treinta millones del bote especial de Euromillones este viernes siete de junio ciento treinta millones juega Euromillones

Voz 10 38:45 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad

Voz 28 38:50 hola qué tal estás

Voz 29 38:52 muy preocupada mi negocio está yendo como esperaba Aíto como vas

Voz 10 38:56 pues yo no doy abasto desde que anunció en la red

Voz 1372 38:59 en poco tiempo la ciudad me conoce esto es un no parar Cruise deberíais probarlo es fácil rápido y económico dedicarse al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 30 39:09 ser publicidad punto es ayuda

Voz 1372 39:11 su negocio a despegar

Voz 30 39:13 apunta bien ser publicidad punto es

Voz 9 39:17 tras la creación del último smartphone con pantalla líquida ultra X Watch Pixel Five Plus Renfe presenta un teléfono de última generación

Voz 10 39:28 apunta novecientos doce trescientos veinte trescientos veinte compran sus billetes por teléfono sólo tienes que llamar validar tu tarjeta disfrutar de tu viaje compra hasta el nueve de junio y consigue un treinta por ciento de descuento en tu próxima compra viaja en una llamada Renfe empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 31 39:47 vamos a ya preparados listos Prou aguantar que filtro desaladora no se cambia sólo que no quede en una junta sin tapar depende de vosotros

Voz 1375 39:54 esto es ser un equipo entrena duro que lleguen

Voz 32 39:57 los profesional profesional con hasta un cuarenta por ciento de descuento tres años de mantenimiento integral y cero por ciento TAE sólo hasta el veinte de junio entra en Fiat Professional punto es si ahora qué vais a hacer

Voz 9 40:12 ha llegado la hora después de tantos partidos amistosos después de la lista después de los descartes después del al final de Liga de la final de la Copa de la Reina de la final de las

Voz 1375 40:20 Champions y un poco pues en distintas fases Jorge Binda por fin reunió al grupo de veintitrés que se ha llevado a Francia llega la hora de la verdad porque el día siete es decir mañana viernes arranca el Mundial de fútbol femenino aquí al lado en Francia y ahí está nuestra selección española la selección de Jorge de la selección de todos y de todas allí como avanzadilla estalla Sonia Lus enviada especial de la Cadena SER estará también Talavera narrando los partidos Miguel Martín Talavera con un ambientazo y con un Mundial que seguro seguro nos va a dar alguna buena noticia hay alguna alegría Sonia Lus muy buenas

Voz 1914 40:55 hola malo muy buena si mañana comienza el Mundial con esa ceremonia de inauguración y el primer partido a las nueve de la noche en el Parque de los Príncipes entre Francia y Corea del Sur aquí en Francia ya huele a mundial yo precisamente Se ha celebrado el setenta y cinco aniversario del desembarco de Normandía el día de de la Segunda Guerra Mundial y quedan menos de dos días Manu para el día de la selección española el día del debut por lo menos ante Sudáfrica mañana es la previa once de la mañana es la rueda de prensa oficial de la FIFA con las capitán así con Jorge Belda que van a comparecer en el escenario del partido pero el seleccionador está ahora mismo en el larguero desde el cuartel general de Deauville un Jorge Bildu Manu que es el seleccionador más joven del Mundial treinta siete años pero me apuesto lo que sea lo puedes preguntar si quieres a que quiere celebrar los XXXVIII en Francia qué porque los cumple el día siete de julio San Fermín sí pero el día de la final del Mundial que es en Lyon

Voz 1375 41:47 pues llega te dé al chupinazo hoy el día de la final del Mundial casi nada Jorge Bill buenas noches

Voz 3 41:52 hola buenas noches no estaría mal lo que dice Sonia

Voz 1375 41:54 no

Voz 33 41:56 bueno no es lo más importante que un mes antes que es mañana de Uribe muy bien que todo el mundo estoy bien y el partido otro Suráfrica

Voz 1375 42:07 bueno cómo está nuestro seleccionador a cuarenta y ocho horas del debut de España debutamos contra Sudáfrica el día ocho el sábado y no sé cómo están las chicas cómo estás tú que ha hecho hoy Jorge Bildu

Voz 33 42:18 bueno pues lo hemos hecho una sesión suave el pilates algo de cardio los protocolos que tiene la jugadoras y esta tarde a hacerlo mejor entrenamiento han entrenado bien toda jugadoras las veintitrés que han venido con buen ritmo con buenas sensaciones nada nos queda mañana por mañana a jugar la rueda de prensa el partido ya que eso son cuarenta y cinco minutos se suele dar un rato muchísimos matices y en cuarenta y ocho horas ya a debutar ahí

Voz 1375 42:52 en cuarenta y ocho horas duermes mucho poco le das muchas vueltas a las cosas ya lo tienes todo bastante claro no se estás viendo vídeos a todas horas te vas a costar más tarde todavía

Voz 33 43:02 no somos prácticamente está hecho y dormir a ellos como

Voz 3 43:08 pero nada

Voz 33 43:11 a las siete horas estoy estoy prefecto gracias al día siguiente y los días de partido y bueno pues quizás sí pues bueno me has la vuelta a la jugadoras que se eso se tomara mañana por la noche

Voz 3 43:29 sí lo vamos a anticipar todos los del mundo

Voz 33 43:32 termina el partido pero es un partido que si hemos estado tanto al rival que ya ya que casi no

Voz 1375 43:38 exacto exacto oye tienes ya el once decidido

Voz 33 43:42 todavía no me hago la noche jugando no tenemos la reunión tu cuerpo técnico hoy ya no se a las once hay puestas en la pizarra

Voz 1375 43:50 que tienes una duda dos

Voz 33 43:52 bueno vamos a ver mañana qué era un entrenamiento vamos a hacer al último entrenamiento pero bueno al final lo más importante es que de las que estoy convencido decir

Voz 1375 44:05 hay entrenadores y seleccionadores que Usón andamios como Luis Enrique ya hay otros que usan drones como tú me dicen que te ayudas mucho de la tecnología no que te gusta mucho todo tipo de todas las ayudas y las tecnológicas también por supuesto

Voz 33 44:18 bueno en el caso de los trajes que huato cuando coges va celebre los entrenamientos pues nada sobre todo cuando trabajas a nivel táctico que las licencias son mucho más se compensa de forma lateral y luego pues bueno

Voz 3 44:34 hemos estado en la vanguardia del acero

Voz 33 44:36 vanguardistas que están en la última también en la tecnología

Voz 1375 44:39 cuando se entere Luis Enrique tira al andamio pero vamos te va a copiar lo del donante lo vale vale oye qué tal la zona en la que estáis concentrarme decía Sonia en Deauville en la región de Normandía que hoy se cumpliese se ha cumplido el setenta y cinco aniversario del desembarco en Normandía qué tal esa zona bonito no

Voz 33 44:58 muy bonito el pueblo y además es una anécdota ayer entrenando cuando justo cuando empezamos la parte principal de una escuchar Aviones pues bueno pues se tomó unos veinticinco bienes pasando por encima del desean porque entrenamiento es muy cerca del suelo sí pues todo un poquito agotados poner he sido tragos mortales imagino que fue en la segunda guerra voz ya vale

Voz 3 45:27 sí sí sí tiene es precioso no está haciendo buen tiempo enojado pues ha sido muy claro empadrona vueltas Sonia por ahí no

Voz 1914 45:37 acabo de llegar al hotel pero literal se ha tenido que hemos llegado vía París por vuelo el tren una salido súper tarde y creo que he abierto la maleta para intentar tener buen sonido para la en Normandía visto nada cero mañana vamos a la rueda de prensa que es en el estatus sean que es donde debuta la selección y luego por la tardes iremos a Deauville que creo que es muy bonito por las fotos que han puesto las jugadoras para ver esos once minutos que nos deja ver Jorge del entrenamiento

Voz 1375 46:04 hoy por cierto la primera vez que vamos a jugar que van a jugar nuestras jugadoras con bar porque ninguna Liga Femenina Aybar pero es la primera en este Mundial sí que lo va a ver

Voz 1914 46:13 si va a haber par y además están todas muy preparadas porque han recibido charlas tanto en Madrid como aquí en la sede en Francia de cómo va a funcionar y cómo va a utilizar ese protocolo del Barack