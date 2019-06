El inicio de la guerra de los segadores

Voz 1

Silvia Rey puedes parecer común trabajó bastante bastante chollo sobre todo si lo comparamos con lo que venía a ser la bolsa de trabajo disponible para la mayoría de la población en el siglo XVII ciertamente vivir en un palacio era bastante mejor que tener que estar todo el día removiendo estiércol para luego irte a dormir en una cama no mucho más cómoda que el propio estiércol pero también tenía un pequeño problema era el encargado de transmitir las órdenes del Rey a unos súbditos que a menudo no la recibían con petardos y confeti en gran parte porque no tenían acceso a ninguna de esas dos cosas pero sobre todo porque eso instrucciones acostumbraban a ser exigiendo dinero au sacrificios y en esa posición se encontraba cuando empezó el mes de junio de mil seiscientos cuarenta el virrey de Cataluña Dalmau de que era el Conde de Santa Coloma por una parte tenía el Rey Felipe IV exigiendo que los catalanes colaboraran en el esfuerzo bélico contra Francia por otra a los catalanes que se quejaban de que esa guerra perjudicaba su comercio y además les obligaba a alojar soldados en sus casas un alojamiento que aparte de costoso a menudo acababa en robos y violaciones cuando el Virrey intentó mediar entre la población y el Rey Felipe IV le dijo que si no querían soldados que colaborarán también ellos con la guerra no esta solución tampoco fue del agrado de los catalanes el Virrey optó por la otra opción exigir dinero y encarcelar a los miembros del Gobierno catalán más opuestos a su política esto tampoco acabó resultando ser la mejor de las ideas el siete de junio de mil seiscientos cuarenta que era el día de Corpus Christi muchos seguidores bajaron a Barcelona para teóricamente participar en la procesión que se celebraba ese día pero la procesión fue más bien una manifestación con los senadores bajando por la Rambla gritando en lo que parece un poco una contradicción viva al Rey inmóvil al mal gobierno Dalmau viendo la que se le venía encima intentó huir bajando por las Ramblas donde estaba su palacio hasta la playa y consiguió llegar hasta el mar pero lo hizo ya extenuado impago hay con su vida su labor de intermediario y me gustaría remarcar desde esta sección que en ningún caso estamos sugiriendo que la matanza de cargos intermedios sea una buena forma de solucionar tus agravios laborales