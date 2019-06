El Larguero: La situación de Coutinho y de Hazard y hablamos con Vallejo y Jorge Vilda (06/06/2019)

Voz 1424 00:00 buenas sensaciones que es que Coutinho tiene escrito su futuro

Voz 1 00:03 entre otras razones porque me que regeneran

Voz 1424 00:06 equipo y empezar a regenerar el equipo con Coutinho dentro es muy difícil fundamentalmente porque Valverde que ha sido un entrenador paciente trabajador en el sentido que le ha dado todas las posibilidades a Cortiñas

Voz 2 00:17 más de las que merecía seguramente exactamente

Voz 1424 00:20 sí por lo tanto ya no tiene más más margen y va a venir mis manos y lo ha venido otro delantero es obvio que el Barcelona necesita inyectar otra han a otra otra visión otra mirada ataque donde está Messi Suárez necesitas otra mirada esa mirada ya que ya no no si te lo quedas la melancolía de Coutinho hemos visto que se ha perpetuado desde que ha llegado al Baça es es un caso curioso el de cumpliendo jugando que me cuando llegó que ahora es decir los dos primeros meses de Coutinho en el Camp no fueron buenos pero a partir de ese momento ha desaparecido yo creo que aunque le tocará perder dinero porque es evidente que me perdones dinero y eso no es responsable de Coutinho acá no invirtiendo se ciento sesenta millones de euros para atraerlo al Camp Nou por lo tanto ahora es el momento en que se busque la mejor salida posible para el jugador y por supuesto para el Barcelona

Voz 0985 01:09 bueno yo no sé si el Barça está para perder dinero cuidado porque estamos a punto de cerrar las cuentas las cuentas a finales de junio y como dice Adrià con buen tino y hay que amortizar el fichaje tienes que encontrar a alguien que por lo menos te pague ochenta y cinco noventa millones todo

Voz 1 01:27 pero ahí estás perdiendo

Voz 4 04:36 eh que la gente del campo vuelve a aplaudir oye

Voz 2 04:38 para terminar el asunto de la plantilla de los futuros que pueden salir y pueden llegar el veis os imagináis a Neymar creéis que hay alguna posibilidad deberán Aimar otra vez de azulgrana porque Neymar no para de hacer llegar a antiguos compañeros de vestuario su deseo de volver al Barça son jugadores con peso en El Vestuario que hacer un poco de puente entre Neymar y la directiva que hacen saber que Neymar estaría dispuesto a volver pero claro esto esto estamos hablando de una situación que fíjate para empezar fíjate como está ahora mismo todo el tema Neymar como para ponerte a hablar de nada pero es una operación tan difícil que que que que parece casi impensable pero además hay jugadores que estarían hasta dispuestos y encantados a rescatar entre comillas de alguna manera a Neymar y decirle Ponte jugar al fútbol otra vez vente con nosotros pero claro es una operación complicadísima os imagináis que hay alguna posibilidad de que el Barça dijera a animar Si fuera económicamente viable la operación vuelve a casa

Voz 1424 05:47 el fútbol no solemos fenómeno que no podemos decir nunca

Voz 5 05:50 no jamás

Voz 1424 05:53 hace unos años precisamente por estas fechas bueno en julio agosto y posaba con más se queda y mira dónde está Neymar por lo tanto a partir de esa de esa institución es evidente que sí que es una operación tremendamente compleja desde el punto de vista económico aunque también te diría que el PSG sí de Chile habría es la posibilidad de intercambio con de Pelé au au otro jugador que le interesara te te abriría la puerta a Neymar

Voz 2 06:21 Coutinho o como ha ocultó

Voz 1424 06:24 yo eso eso es evidente que el abriría el PSG porque me imagino que el PSC de también debe estar harto de Weimar porque en dos años no ha mejorado de equipo sino que lo ha empobrecido por diversas circunstancias por lesiones por todo lo que ha ocurrido pero para lo que llegó el auténtico las Kilian Pape y Neymar no es ni el príncipe del del PSC una operación tremendamente difícil no vestuario que hay estoy totalmente de acuerdo contigo porque maneja una información que

Voz 3 06:50 es absolutamente cierta sino desde el punto

Voz 1424 06:53 de vista de la directiva que tiene un juicio o dos con Neymar que tiene una demanda presentada por el tema de la renovación aquella prima de renovación si no sé cómo Bartomeu no sé cómo Bartomeu le podría decir el socio del Barcelona le voy a abrir la puerta Neymar no lo sé

Voz 2 07:09 es complicado Jordi pero es que más allá de eso

Voz 0985 07:12 las consideraciones que son que son así hay una palabra que tenemos que de vez en cuando reivindicar que es la palabra dignidad o acaso no recordamos cómo se fue de Barcelona Neymar eran el proyecto de Valverde una pieza importante fue un día para otro dejó al Barça a los pies de los caballos hacía cuatro días había dicho más o menos que se quedaría luego se va oiga señor Neymar usted tuvo su oportunidad y su padre su padre o usted no sabemos quién de los dos probablemente su padre quiso hacer de usted una industria más que un proyecto deportivo más talento futbolístico ya hay que asumir mano las consecuencias por lo tanto yo creo que las puertas del Barcelona a mi juicio deberían estar cerradas no por los aspectos económicos que también no prospectos judiciales que también sino porque hay una cosa que se llama dignidad porque si al final porque al final todo esto se convierte en un despropósito donde cada cual hace lo que le viene

Voz 0919 08:02 en gana sin que tenga ninguna consecuencia

Voz 4 08:05 sí

Voz 1 08:06 bueno pues veremos a ver qué pasa con mi madre de momento la noticia la

Voz 2 08:09 adelantado los compañeros de la SER en Catalunya Coutinho se quiere ir del Barça en el Barça lo sabe

Voz 4 08:16 Gutiña también sabe que Griezmann se va al Barça

Voz 2 08:20 para terminar Jordi quería preguntarte por la reunión que ha tenido lugar hoy en Malta esa Superliga ese proyecto de Superliga de la mano de la UEFA ese nuevo proyecto de Champions que se está gestando hoy la AECA ha tenido esa reunión digamos que la palabra el titular podría ser rebelión

Voz 0985 08:36 sí sí rebelión en toda regla de las ligas rebelión en toda regla de las clases medias del fútbol europeo tanto es así que la Super Liga Manu ya te puedo avanzar que tendrá que asumir que debe abrirse más a las ligas siquiera alcanzar un acuerdo para la Superliga aquí el problema principal es que el modelo ya es conocido hoy se presentó a todas la Asamblea doscientos representantes son treinta y dos equipos esto estoy entre dos equipos Manu bajan ocho ya el tema es que los ocho que ascienden

Voz 2 09:08 son cuatro que vienen de la Europa League

Voz 0985 09:10 y sólo cuatro que vienen de los campeonatos nacionales de ligas por lo tanto sólo cuatro estas únicas cuatro plazas es lo que mata las ligas es lo que les quita el caramelo lo que les quita el atractivo de la competición liguera por lo tanto es como si por ejemplo por buscar un ejemplo ajeno le dijeron a la Stuttgart

Voz 1 09:28 en la línea alemán en la Liga alemana pues mira

Voz 0985 09:31 las puertas de la Champions están prácticamente cerradas esto provoca un desplome del valor que tiene la Liga en Alemania en España en Francia en Inglaterra donde tú quieras y ahora hay que buscar una solución cuál podía ser la solución que se empieza a vislumbrar que en las reuniones que se están celebrando ya empieza a aparecer como una hipótesis muy verosímil sería

Voz 4 09:50 pasar de los cuatro que ascienden sin pasar sinceramente Manu a doce catorce dieciséis clubes

Voz 2 09:57 ya esta irá ascenderían provenían su provenientes de las ligas

Voz 0985 10:01 provenientes tras ligas porque si no es así si las ligas no tienen más peso sino si no se les abre el paso si las ligas nacionales que tenemos en cada una de nuestros países no tienen estímulo no tienen caramelo en Straw va a ser el derrumbe el desplome de de los derechos televisivos de las ligas y por lo tanto apunta esta solución que está ya apareciendo en las mesas la próxima ronda la beca va a ser el día once de septiembre esto Manu va para largo pero esta solución parece que podría abrir una ventana a un acuerdo por cierto hay que recordar que la Superliga ya se hizo atrás en uno de los partidos de los sábados Manu tacones

Voz 1 10:37 este sábado se lo quitaron

Voz 0985 10:39 ahora presentan este proyecto con sólo cuatro clubes de ligas que suben también tienen previsto reformarlo Si a la tercera ya no va la vencida entonces ojo que ella podía tirar porque me veo en medio

Voz 2 10:52 lo sólo me asalta una duda de todo lo que estás contando si son treinta y dos equipos bajan ocho cada temporada bajarían ocho cuatro procedente lo suben otras ocho cuatro proceden de la Europa League y cuatro sólo de las digas que es donde está un poco el quid de la cuestión ya al final deciden que en vez de subir cuatro de las diga suben doce por ejemplo o diez o catorce tendrán que bajar otros diez doce o catorce porque si suben diez buena que van Jardiel dijo es digo nos momentos sí sí

Voz 0985 11:18 el proyecto actual tienes veinticuatro que son intocables claro

Voz 2 11:21 que bajan ocho porque bajan ocho y sube en ocho cuatro de las Ligas y cuatro de la Europa League Si suben doce o catorce tendrían que bajar más de ocho

Voz 0985 11:28 pues oye habrá que coger la calculadora y ver qué solución se encuentra Jover cómo encaja todo esto pero la solución creo que es la que te indicó por cierto hay otro problema Manu dos y lo hemos hablado en la Superliga en el proyecto que hoy tenemos sobre la mesa la Champions la Champions tiene veintiuna jornadas os Caixa se incrementa en ocho ocho más ahora sí claro alguien nos tendrá que contar sin este calendario tan apretado que ya tenemos yo recuerdo a Rakitic la entrevista El Larguero que nos dijo que juega sesenta y pico de partidos por temporada alguien nos que contar sin este calendario tan apretado caben esas ocho jornadas más no caben quién va a ceder su espacio

Voz 4 12:04 Marcos como te suena esto

Voz 1 12:06 si no mandarín extraños

Voz 2 12:09 muy estoy aquí quiere decir es decir al final nos lo imaginamos todo es muy bonito

Voz 1375 12:12 más o menos bueno algunos otros menos el final

Voz 2 12:14 a Barça o Madrid City un United Vila pero

Voz 1424 12:18 claro que mantener hay que mantener la esencia de de desde Puerto de porque si al final sólo jugamos Valle Madrid Barça Atlético grandes equipos lo que es la raíz y la esencia del deporte como tal porque la Liga no es sólo una Liga en la Liga es una manera de entender el fútbol también que te dice la Liga Norte la Bundesliga la Premier el Calcio es es una manera de entender esto jugó durante durante todo un año que en teoría es una cultura

Voz 1774 12:45 no es sólo un negocio la industria me parece

Voz 1424 12:48 bien que los clubs grandes que hayan sacado el máximo dinero posible pero yo entiendo que hay que compaginar todos los intereses porque al final está acabando con ese pues quiere decir que nos da alegrías decepciones

Voz 3 13:00 más noticias y relatos durante todo el año

Voz 1424 13:02 es evidente pero claro cuando tú puedes diez veces al año contra el Bayern o contra el Madrid sí claro el el el vídeo es fluida pero todo lo demás ya en la segunda etapa del fútbol donde estará donde estará el futuro

Voz 1 13:15 auténtico bueno el fútbol es

Voz 2 13:18 y como lo conocemos hoy en día entre los clubes más importantes de Europa están intentando que sea otra cosa o que se compita de otra manera así que por eso todo este follón que algunos dicen una cosa otros dice la contraria parece que estamos más cerca luego parece estamos más lejos hoy esto ha salido de la reunión de Malta que los cuenta Jordi Martí la proxy

Voz 4 13:34 el once de septiembre veremos a ver qué pasa allí

Voz 1375 13:37 hasta mañana Jordi Marcos si Adrià un abrazo a los tres un abrazo hasta luego chao quedan siete minutos para llegar a las doce está esperándonos Jesús Vallejo jugador de Real Madrid ahora la selección sub veintiuno que está concentrado apenas cuenta Mario Torrejón qué tal estaba dejó la última hora del asunto de asar también voy con Antonio Romero y con Javierre que están ahí con la selección española a íbamos a hablar con el el míster del nuestra otra selección española la femenina en un ratito vamos a estar con Jorge Valdano que mañana bueno ya casi hoy en siete minutos arranca el Mundial Femenino de Francia Mundial de fútbol y ahí está nuestra selección Jorge Vila con el que hablaremos también en un rato pero ahora vamos a pasar al Madrid

Voz 1 19:07 la aisla haya Romero Herráez para contaros mañana partido España pero está también en Las Rozas Mario Torrejón que enseguida estará acompañado de Jesús Vallejo que va a llegar en nada o en muy buena escola mano muy buenas aquí estoy esperando a Jesús Vallejo uno de los

Voz 1501 19:21 que tiene galones en la en la selección en este hotel de concentración que sabes que no es exactamente la Ciudad de Fútbol de las Rozas porque eso está ocupado por la selección aunque están las Islas Feroe absoluta así aquí estamos esperando a jornada enseguida estaba

Voz 1 19:34 de ahí Vallejo con Mario que sigue por aquí con nosotros con Antonio Romero y con Javi están en Antonio muy buena así Herráez qué tal qué qué tal hermano muy buenas a todos hola buenas noches cómo es eso

Voz 1375 19:45 la verdad es que tal qué pinta tiene lo que habéis visto

Voz 1 19:48 bueno uno se quiere perderse en el mundo este es el sitio adecuado y la verdad es que sí es un entramado de puentes y de de túneles que conectan dieciocho

Voz 10 19:57 las ahora mismo es de día está yo

Voz 16 19:59 viendo

Voz 26 20:00 si esos valores que ganar es de día

Voz 1 20:03 ahora mismo de día a la mandamos una foto cuarenta y cinco mil iba a decir espectadores mil habitantes es si el mañana habrá unos cinco mil bueno hay más ovejas más ovejas que habitantes en esta en esta ciudad más oveja que pero problemas Carneros aquí y con otro más con la visita climas pero

Voz 26 20:23 que el césped artificial sí

Voz 16 20:26 muchos de los tejados de las casas Romero son de hierba osea que suena que lo entienda que lo que bueno primero hay que decir que

Voz 0239 20:34 nosotros estamos en la capital que son aproximadamente unas veinte mil habitantes el resto hasta los Ziganda le decía reacia estando práctica Perea por las islas hemos tardado aproximadamente una hora desde el aterrizaje en el aeropuerto el vuelo entre Madrid Barajas y aquí ha sido tres horas tesón así cinco más una hora de autobús directamente luego al entrenamiento aquí es una hora menos estamos en la época del año efectivamente en la que hay más luz del día está empezando anochecer pero nos contaban aquí los habitantes locales que más o menos en tres horas tres horas y media media hora a anochecer hay entre son las traseras media volverá a ser de día sí que toca bajar las persianas cuando terminemos el Larguero si queremos mañana

Voz 1 21:14 poder dormir hasta dentro de un ratito pero es bonito no frío eso eso me dije que hace mucho frío que muchos animales con pelo largo todos con pero muy largo y me han dicho que aquel Gargallo

Voz 1375 21:28 claro que sí

Voz 1 21:30 pesar de tren ICO pero la salmonelosis Quiles suelen tener los animales Totti por los animales se me han dicho con pelo largo y con pelo duro porque si no tienes el pelo largo por eso tienes el pelo duro La Palma pero no estamos en verano grande de temperatura pues la cosa hay que ser hay que o eres Recio al al Renzi totalmente la carne de ballenas de interés así yo tal no probado nunca bueno te puede confundir te gusta más digamos que el jamón te gusta más un poquito más menos un poquito de que según un chato de vino ya lo bueno quedamos esto bueno pues no hay que ser valiente el último dato de vino pero en mil novecientos veintinueve eso lo decía mi padre en Valladolid

Voz 1375 22:18 apodado El Chato y Antonio Román bien ahora porque ahora es un chato en un bar Ivete lo que a punto de cumplir sus ochenta y siete años se ha perdido un saltito vecinos oye estoy viendo la foto

Voz 1 22:28 es verdad que me lo acaba de mandar a la colgamos en el Twitter del Larguero es que está jodido Iker de Villa mira a la casa donde vivimos extremando todo

Voz 0239 22:36 para que María es una broma Merano en serio

Voz 1 22:39 las han pasado canutas la gente de día

Voz 0239 22:41 es bien Federación Española de Fútbol para encontrar un hotel el único de cuatro estrellas que aquí es en el que está la Federación Española de el gol eh hay dos congresos uno de enseñanza y uno de médicos están ocupando los únicos dos hoteles que hay en la capital y el resto de los enviados especiales estamos desperdigados por casas particulares que se han habilitado para la ocasión y nosotros estamos aquí con un chico que amablemente los ha cobra la pasta en efectivo que está en la habitación de al lado que es bueno pone que a partir de las once de la noche de aquí es decir ahora mismo hay que estar con el la televisión apagadito y no hacer mucho

Voz 1 23:18 cuando acaba el larguero que vaya vaya calando Larguero no Diana ya lo hemos avisado que hoy especialmente hoy fundamentalmente en tiempo de debate vamos a estar un par de horas dando voz porque lo iba a arriba está con la mujer hecho la colada osea que al poco

Voz 1375 23:33 hoy este viendo la casa la última foto que me manda por aquí la última llevé todo el tejado mira al tejado y en otro miembro del P lo creo que la selección quería jugar no si hay gente canta todos los tejados

Voz 1 23:43 cómo se puede jugar en césped artificial con la cantidad de hierba que hay aquí es que es una cosa que la UEFA tendrá que explicar Lagunilla pues nada en Islas pero allí es donde está la selección española partido oficial para la Eurocopa ahora nos cuenta Mario es como el asunto deja pero ha

Voz 1375 23:57 hasta allí ha llegado la noticia me imagino no sé si los madridistas están ahí con la selección Javi Antonio también están pendientes de si ya se hacía oficial o no lo dejas

Voz 16 24:05 sí bueno todo lo está esperando que saga oficial pues eso si no es hoy no ha sido hoy pues será mañana pero que has trabajos en el Madrid y que la próxima semana será presentado cuando acabe el asunto de las selecciones pues lo sabemos todos no porque bueno es el fichaje de del Real Madrid es un pedazo de jugador y creo que es un acierto absoluto vamos

Voz 1375 24:24 será mañana seguramente aunque ya había ahora con la posiblidad que fuera este mismo día si no antes que comer por la tarde pero faltan algunos flecos puede que sea mañana será el sábado yo decía

Voz 1501 24:36 yo a mitad de tarde que llame confirmaban que no iba a suceder durante el día de hoy por una razón muy sencilla y es que esto de los tiempos de Un en fichaje no no va con la tiempos periodísticos entonces hace falta muchas cosas es verdad que el acuerdo está cerrado que la cantidad ya está pactada que los contratos están en ello están redactando porque son contados complicados que hay que ver revisar devolver revisado leídos firmados

Voz 27 24:59 eso es un proceso notan corto como

Voz 1501 25:03 todo el mundo quisiera como los del Real Madrid quisiera no algunos el caso es que esta tarde no ha dado tiempo es así tenían previsto el día de hoy que si Khedira tiempo todo esto pero eso son negociaciones que está llevando en los directores generales José Luis Sánchez con el decía Jet hablaba de Marina grano Euskal ya que es la mano derecha de toman Abramovich que ya no te pisa territorio inglés porque no tiene el permiso para para poder estar allí está en manos el club el Chelsea está en manos de de ella te decía además que que bueno el Chelsea parece que están medio en venta porque como no va a poder Abramovich volverá a ese territorio parece que puede estar medio en venta y que bueno es una situación complicada que como digo tiene a esta persona a esta mujer rusa e al mando y son ellos los que están ahora mismo con los contratos y intercambiando ahora mismo me imagino que ya durmiendo pero que que están intercambiando información en contratos

Voz 1375 25:50 soy uno de agosto de tiempo no es que no tiene prisa

Voz 1501 25:52 en una entre otras cosas porque como decía Javi esto será después de la presentación digo será después de las selección con lo cual tampoco viene una pista te señala porque sea oficial hoy o mañana pero que está ya sabe que no hay ningún problema eso son no no son problemas son puro y duro y cuestiones de tiempo no

Voz 1375 26:09 nos decía anoche Pedja Mijatovic El Larguero Romero

Voz 1501 26:12 Adri está fichando a suplentes hasta ahora que está fallando

Voz 1375 26:14 único titular titularísimo es Hazard buenos jugadores todos pero de momento Jafar el el que va a ser titular indiscutible y veremos veremos para jugar como de quién quién

Voz 0239 26:26 sí pero para jugar es el único que va a ser titular indiscutible yo creo que es un futbolista que le viene como anillo al dedo la forma en la que Zidane quiere darle al equipo la próxima temporada es evidente que hasta ahora el fichaje de militado el fichaje de Rodrigo son fichajes de jóvenes que tienen que venir a ganar un puesto pero que no han ilusionado demasiado al madridismo después de una temporada convulsa después de una temporada complicada pero entiendo que esto acaba de empezar que Florentino Pérez de un dirigente que maneja los tiempos del verano hasta el treinta y uno de agosto y que éste va a ser realmente no sólo el primer fichaje que va a ser titular en teoría indiscutible aunque eso no te lo puedo asegurar nadie la próxima temporada sino que realmente es el primer fichaje que ha despertado otra vez de la ilusión en la afición del Real Madrid que necesita ganar nuevas la de militares Rodrigo será quedaban cortos

Voz 26 27:15 pero desde Bale no había llegado sin

Voz 1375 27:17 práctico pero bueno espera que está ya me dice Mario está por ahí vaya a Mario

Voz 1501 27:23 sí sí aquí en la recepción del hotel donde están concentrados si tengo la oportunidad de hablar con el jugador del Real Madrid vamos a aprovechar ha estado todo el día de entrenamientos de concentración sabes que que ha dado el míster el seleccionador Luis de la Fuente ya la lista definitiva tenía que le comunicase la UEFA antes de que terminara el día de hoy ya lo ha hecho la comunicado primero por supuesto a sus a sus futbolista

Voz 1 27:42 no no me han sorprendido los descartes

Voz 1501 27:45 en ella acababa de llegar había sustituido a Brahim en la en la lista Ibra que que has sido bueno ahora a toda la papeleta para marcharse y el otro ha sido Carles sale allá ya le preguntaremos a Luis de la Fuente exactamente las los motivos por los calaña se queda fuera pero esos son los dos que se quedan fuera esperando a Fabián que se incorporarán después de estar jugando con la selección absoluta a estas sub-veintiuno aquí está uno Un joven veterano que tiene galones de capitán sin ninguna duda que es un jugador del Real Madrid sea más eso Vallejo hola Jesús qué tal muy buenas

Voz 26 28:13 hola muy buenas antes de dejarle en sintonía El Larguero

Voz 1501 28:15 con Manuel te quiero preguntar que tiene Jesús Vallejo que

Voz 26 28:18 en temporadas con lesiones sin lesiones

Voz 1501 28:20 minutos con menos minutos los seleccionadores siempre terminan confiando en él

Voz 26 28:24 bueno yo siempre intento hacer mi trabajo tanto los entrenamientos como en los partidos que bueno me consigo un jugador de equipo intenta ayudar al equipo en todo lo que se me pide y estando siempre que pueda a disposición del míster ese es un poco mi mi secreto

Voz 1501 28:39 a ha ganado el cariño de todos los festivales son los que está en el Real Madrid ha ganado y como digo es veterano tiene galones aquí en estas sub-veintiuno hola

Voz 1375 28:46 sus muy buenas hola muy buenas se puede ser veterano con veintidós años bueno a mí no me gusta hablar mucho de este yo creo que gente

Voz 26 28:53 veteranos son son en gente de la que tenemos que aprender todavía nosotros que somos precisamente eso sub-veintiuno Nos queda es si Dios quiere todo por delante así que yo tengo la suerte de de poder de entrenar con grande ese veteranos jugadores que tiene muchísima experiencia

Voz 1375 29:09 bueno estáis ahí preparando ya este este Campeonato de Europa que te parece el grupo Italia Polonia Bélgica pues es un grupo muy complicado además

Voz 26 29:19 hemos que el el torneo es muy muy reducido el formato es muy reducido entonces que cada partido practicamente es una final entonces estamos preparando yo creo muy bien el partido contra Italia no tenemos otra cosa en mente yo creo que si ese partido muy salimos como como tenemos que salir lo ganamos pues ya vamos

Voz 1375 29:39 pasión constante un torneo desde luego además juegan en casa yo los italianos el día trece viajáis para para Bolonia hay debut AIS contra debutamos contra los los anfitriones en el último Europeo sub-veintiuno finalistas después de caer

Voz 2 29:49 la Alemania en la en la final

Voz 1375 29:52 qué diferencia hay con respecto a esta selección la que jugar esa final contra Alemania Vallejo

Voz 26 29:58 bueno el estilo por supuesto no no va a cambiar sabemos el estilo que tiene la selección tanto absoluta como la sub-veintiuno porque somos un equipo que queremos tratar muy bien el balón que vamos a intentar hacer una presión todos pérdida muy intensa muy atentos a la vigilancia así bueno pues está claro han cambiado muchos jugadores algunos de los que estuvimos en en Polonia tenemos la suerte de

Voz 1501 30:21 de repetir yo pero que con esa experiencia

Voz 26 30:24 o mala experiencia de de no haber conseguido el objetivo pues ahora tenemos que llegar a Italia y con los deberes hechos

Voz 1375 30:30 tú ganaste el Europeo sub diecinueve en el dos mil quince sino no recuerdo mal eh y luego pues ha sido un habitual siempre en la sub-veintiuno y como dice Mario como te decía Mario Torrejón incluso en este año que jugaba bastante poquito yo creo que eso no se queda dicho el míster De la Fuente pero te transmitió siempre esa confianza no siempre te ha transmitido no

Voz 26 30:48 si tenemos la suerte de que nos conocemos muchos jugadores de la sub diecinueve estamos prácticamente el equipo que fuimos campeón aquí en esta sub-veintiuno que llevaban mucho tiempo entrenando juntos trabajando juntos yo creo que él me está también ha creo mantener un poco esa esa

Voz 1375 31:04 este bloque no es sólo por supuesto

Voz 26 31:06 por poblando a a compañeros que lo están haciendo fenomenal

Voz 1375 31:10 ya te hubiera gustado esa confianza en el Madrid también no

Voz 26 31:12 bueno está claro que uno siempre aspira a jugar lo máximo ayudar lo máximo pero yo creo que lo importante es estar a disposición preparados siempre que uno pueda eh y hacer el trabajo de equipo porque al final todos vamos a importantes y la temporada es muy larga siempre va a haber momentos para todos como hemos podido ver este año o el año pasado por ejemplo

Voz 1375 31:33 bragas jugado pocos partidos pocos minutos pero también verdad que en el último tramo en el tramo final de la temporada más no olvidar un poco las lesiones exactamente ayudaba a estar en la lista del seleccionador no

Voz 26 31:42 sí de me encuentro fenomenal llevo desde febrero entrenando

Voz 1501 31:47 muy bien a tope con el equipo

Voz 26 31:49 yo creo que no gracias también a esos partidos he podido llegar a a esta selección con mucho más ritmo de competición que siempre agradece no que que cuando no tienes extremo compitieron pues a principio cuesta un poco de una vez que lo coges pues pues ya ya vas pues más hecho noi yo creo que esos partidos me vinieron muy bien y además me encontré fenomenal y ateo tenemos ahora un objetivo importantísimo y no suelo europeo tenemos también el aliciente ese de los Juegos Olímpicos la ubicación

Voz 1375 32:17 los cuatro mejores automáticamente si ha

Voz 26 32:20 los que llegan a semifinales y bueno a mí personalmente como deportista es algo que que me hace una lesión tremendo joe

Voz 1375 32:25 jugar unos Juegos casi nada oye te quedas en el Madrid

Voz 26 32:28 bueno yo siempre he dicho que que quiero quedarme que que estoy muy contento tanto con los compañeros como con el míster con con la afición eh que ya te digo intento dar lo mejor de mí progresar soy consciente de que que tengo también en mi posición de jugadores que son buenísimos siempre lo he dicho que aprendo montón de ellos no sólo en los partidos también entrenando es un lujo poder contar con ellos y estar ahí a su

Voz 1501 32:51 dado ya te digo es ese objetivo

Voz 1375 32:54 eh Ramos Varane a priori la pareja titular

Voz 27 32:57 Nacho militado nuevo fichaje Vallejo te te

Voz 1375 33:03 es gasa estar un año más si el Madrid te dice oye por nosotros ningún problema o en algún momento Jesús Vallejo se ha planteado decir oye pues si hubiera una cesión y juego más y luego vuelvo eso entra en la cabeza de Vallejo hotel o lo descarta es totalmente

Voz 26 33:16 bueno pues si es sincero la verdad que no me lo he planteado porque es que es una cosa ni otra porque ya casi no acaba nuestra temporada a lo mejor sí que hay algunos jugadores de tanto de equipo como de otros equipos de vocaciones que a lo mejor es si que están ya empezando a a pensar

Voz 1501 33:32 en el año que viene pero es que tenemos este reto tan importante con la selección

Voz 26 33:36 tanto el europeo como lo que viene a salir regateando

Voz 1501 33:39 ha hecho que no no es un central regatear pero bueno al final yo creo que sí

Voz 26 33:44 hacemos un buen papel y como equipo en en el Europeo pues todos vamos a salir reforzados individualmente entonces eso es verdad eso es mi objetivo y para para aquí por supuesto para el Real Madrid

Voz 1375 33:56 ha dicho algo diván

Voz 26 33:57 bueno el el míster estaba contento con con mi trabajo he tanto en lo en los entrenamientos como en los partidos y que coincidió también que que con su llegada pues a tu he y más más opciones también por por alguna baja de de algún compañero hizo bueno un poco más que contento que que siga que queremos hablando y que bueno que que tenía aún un europeo muy importante para mi saque a a por ello

Voz 1375 34:22 qué te parecen los fichajes que están llegando yo Villa ha confirmado Mendi está a punto mañana seguramente se haga oficial pasar este es un este es un crack de los grandes eh

Voz 26 34:31 bueno yo yo a a Djokovic no no tuve la suerte de poder jugar con él en el Eintracht Frankfurt justo el año que él fue del Benfica yo me llamada al Madrid pero bueno si todo el mundo me me habla muy bien de yo he visto un partido suyo es es es un goleador nato y bueno darle la bienvenida que seguro que nos va a ayudar muchísimo

Voz 1375 34:49 hijas que seguramente será mañana pues como no es todavía oficial el no te puedo decir no a mi me gusta siempre esperar a

Voz 26 34:57 va a que en este caso Jobbik pues sí que es el es el oficial no te puedo decir de jugadores que que no están por supuesto que son jugadores top a nivel mundial

Voz 1375 35:08 Mario vamos a ver qué tal sale reforzado de Europa sub-veintiuno no

Voz 1501 35:11 seguro porque este es titular indiscutible aquí con con Luis de la Fuente yo estoy convencido de ello de repito que es que es capitán y además se nota cuando va las concentraciones y en y en el hotel iba abajo en el de Madrid Si se queda así se va yo te diría que hay jugadores que regatean es verdad pero hay otros que dicen habrá yo creo es el caso de Vallejo porque esto manos el juego de las sillas ahora mismo el Real Madrid ahora mismo con la incorporación de militado hay cinco centrales seguramente por por una cuestión de de ocupación uno va a salir pero no tiene porque ser Vallejo claro claro todavía hay

Voz 1375 35:39 qué pasa con Nacho claro

Voz 1501 35:41 Nacho va a querer buscar una salida o no tiene muchas opciones de salir en los últimos años en el mercado siempre ha terminado quedando pero porque no puede buscar una salida yo digo siempre lo digo no es muy madridista hay tengo que verle tomar esa decisión de salir del Real Madrid pero ahora que todavía es que estamos tocaba empezar que dé el mercado queda todo por delante todavía no está decidido por eso Vallejo te está diciendo la verdad porque tienen muchas opciones de quedarse si pues nada

Voz 1375 36:04 qué te deseo toda la suerte en el en el Europeo Jesús toda la suerte en la temporada que viene que ojalá sean el Madrid sino donde hay un buen futbolista lo va a haber siempre en el equipo que sea quién sabe no no es la primera vez que se sale del Madrid para volver por la puerta grande no

Voz 26 36:18 bueno está claro que al final los Juegos lo que lo que queremos es es jugar lo máximo pero ya te digo yo estoy contento aquí bueno que sobre todo lo importante yo creo que es aprovechar todas las oportunas que te dan entrenar día a día como el como así

Voz 1375 36:35 bajo que es propiamente del jugador pues es lo que tiene

Voz 26 36:38 el luego pues hay hay decisiones que que no dependen de uno no

Voz 1375 36:43 pues la primera oportunidades el europeo a Italia el día trece para debutar precisamente día dieciséis de junio contra Italia a las nueve de la noche un partidazo para empezar el Europeo sub veintiuno

Voz 27 36:53 España Italia

Voz 1375 36:54 de ahí estará Jesús Vallejo un abrazo capitán bueno mando uno

Voz 1501 36:58 hace desde Las Rozas gracias gracias chao hasta luego dejamos a Jesús Vallejo

Voz 1375 37:02 se europeos XXIX contaremos en la Ser y que veremos en Mediaset los partidos de la selección española Sub Veintiuno con Vallejo al frente Herráez decir Romero creéis que la marcha de Vallejo depende de lo que hagan Nacho

Voz 4 37:14 Nacho se que era una ciudad ha dicho a Nacho que que se queda yo si fuera Nacho

Voz 16 37:19 yo yo diría lo sabe buscaría la vida en Italia debe tener siempre ofertas y a jugar

Voz 1 37:26 titular pero es una opinión personal pero por eso digo Nacho se queda entonces esto se queda porque dice que Vallejo Vallejo claro claro te quedas como te quedas como

Voz 1375 37:36 quinto central del equipo

Voz 16 37:37 es que Zidane le dijo a Nacho que que contaba

Voz 1 37:40 con él pero por ejemplo Vallejo ha jugado más

Voz 16 37:43 en esta recta final porque Nacho más sacrificado nuestra ciudad La Dama vuelan a Vallejo que ha Nacho sus razones tendrá porque para eso está Zidane para probar jugadores Si Vallejo ha hecho a buen nivel pero en esa bueno también dijo a Keylor que se quedaba y luego les dijo que lo sentía mucho pero vamos a Nacho ha dicho que se queda Nacho ha renovado y se queda

Voz 0239 38:01 de todas maneras Manu yo yo me agarro la frase que nos dijo el otro día Carvajal en el larguero Zidane quiere veinte tíos yo yo es que no no estoy imaginando a Zidane salvo los que con los que no cuenta que lo dejó claro desde el principio no cuenta con reveló no cuenta con Marco Llorente no cuenta con Dani Ceballos evidentemente la caja no cuenta con Bale evidentemente la caja del club se tendrá que hacer con algún traspaso del futbolista que me entiendan los demás importante pero que a Zidane le va a importar más a los jugadores sentirse el quinto central que a Zidane tener cinco centrales en la plantilla porque Zidane lo quiere todo o los quiere a casi todo porque el plan para el año que viene es el miércoles un equipo el domingo T que tuvo claro

Voz 1 38:40 con la exactamente el doble caso equipo hay que somos equipo ve a hacer ahora cerrada

Voz 1375 38:45 hay que otro remedio hoy Herráez pero dejadme que me pregunte también Alberto Cerruti compañero de la galleta que está en Roma por ahí hola Alberto muy buenas muy buenas muy buenas que hay tres nombres propios de jugadores del Real Madrid que suenan con mucha fuerza en el mercado italiano empezando por Eric en el Inter no

Voz 1424 39:05 sí está muy interesada en el danés de Tote nada más se ha convencido que este podría ser el gran fichaje para la nueva Inter de Antonio Conte porque el propio Conthe el sábado pasado estaba en el Wanda Metropolitano

Voz 3 39:18 con el presidente chino con más

Voz 1424 39:21 gota ya han adecuado que Eriksson es un gran futbolista pero que haya perdido la final sería el que el nuevo gran fichaje para cada nueva temporada delito El Inter se mete con sesenta setenta millones para fichar Eriksson esta es la propuesta que el Inter ganó al Tottenham

Voz 1 39:42 y sé que ya hizo unas declaraciones el otro día dejándose querer

Voz 2 39:45 ya por el Real Madrid pero si el Madrid al final

Voz 1 39:47 trae abogado a otro centrocampista no

Voz 1375 39:50 tiene Ericsson seguramente su destino pueda estar en Italia en el Inter que puede pasar también con James Rodríguez también está por ahí preparaba Ancelotti

Voz 1424 39:59 si Ancelotti lo conoce muy bien lo quiso en el Bayern de Munich que Ancelotti y ha pedido al presidente de que vaya a haga cada es porque el Nápoles necesita hombres en el medio campo aprendiendo el capitán Iker neo James sería el ideal algún gran fichaje poder Ancelotti lo quiere y como siempre es cuestión de dinero porque el presidente no quiere gastar demasiado dinero pero lo cierto es que el primer ficha que que Ancelotti y ha pedido a su presidente

Voz 2 40:32 y por último el nombre de Isco que suena en este caso en Italia para la Juventus Cerruti

Voz 1424 40:38 sí e Isco es uno de los nombres que interesan a la Juventus y aunque todavía no tenga el menor B entrenador a nivel oficial que habla de esa e Isco es un gran creador porque la Juventus pero cuidado porque también en el Nápoles sino ficha a mes va a buscar ahí porque disco como James es un jugador que Ancelotti conoce muy bien entonces yo creo que entre a Messi disco uno de los dos estarán en Italia la próxima temporada o no en Nápoles o en la Joventut

Voz 1375 41:12 decía bueno viene diciendo estos días que lo difícil lo va a ser los que lleguen sino los que tienen que salir pues hay hay tres bueno dos el otros

Voz 2 41:20 para el Madrid pero no desde el Madrid pero al dos de los grandes jugadores que tiene el Madrid James Rodríguez en este caso que viene del Bayern e Isco podrían acabar jugando en Italia la próxima temporada veremos a ver pero la operación salida

Voz 1375 41:32 se convierte en algo tan importante y tan prioritario como la operación llegada

Voz 1623 41:36 un abrazo Cerruti hasta mañana adiós esta mañana un abrazo para Italia

Voz 27 41:42 bueno el verano va a ser largo como