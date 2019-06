Borja Terán: "La política hoy en día es un reality show"

Voz 1 00:00 el gato maragato

Voz 2 00:03 el gato maragato

Voz 1 00:06 qué relación tienes con el mar bueno pues nació al lado del mar me vida ha sido el mar de hecho echo muchísimo de menos el mar ahora en Madrid gracias en Santander se

Voz 2 00:20 muy muy muy joven es de mil novecientos ochenta y uno

Voz 1 00:24 bueno Jean ya empiezas arregla papado ya me he quedado calvos ya tan joven ya

Voz 2 00:32 en tu casa estaba frente al mar o te ibas al mar de forma habitual

Voz 1 00:37 desde mi habitación se veía el mar de hecho me reencontrar hace poco con la casa antigua de mis padres Ícaro es un viaje emocional tremendo porque de repente subes la persiana hay veces esa habitación con la que has crecido es un reencuentro no sé si es emocionante otra cadenas pero si yo crecí mirando al mar desde mi ventana

Voz 2 01:00 voz está Borja Terán una de las personas que más saben de televisión que ha elegido el gato maragato como seudónimo porque Borja

Voz 1 01:11 pues porque el gato maragato es una creación de Gloria Fuertes que es esa poeta que no tuvo complejos con la televisión porque a mí me decía Gloria Fuertes que la televisión era una gran amiga que ella que sufría de soledad nunca le abandonaba tenía dos televisiones en el salón para no cambiar de canal así veían una uno en la otro lados bache f4 Cf6 dice y entonces me gusta mucho de de gloria esa forma que entendió que la televisión era una ventana al mundo que había que tratar sin desde ten sin complejos en un momento que una parte de la cultura trataba con mucho complejo y por eso también mucha una parte de la cultura castigó a Gloria Fuertes no porque esto de ir a que te a recitar sus poemas ha comprobado infantil esto de ir a un a gran aparato al grandes domésticos de masas a plasmar tu trabajo no todo el mundo lo veía bien que hemos traído a este

Voz 2 02:13 mamá que hoy iba sobre televisión acabas de publicar un libro titulado Tele punto vamos

Voz 1 02:19 en tele y un punto enorme llevamos

Voz 2 02:22 dar contigo de un montón de programas que los señores van a recordar la televisión ha formado parte de la banda sonora de nuestra vida pero algún faro recordará más de uno que nosotros te hemos llamado cada vez que hemos necesitado que en el panel de expertos hubiera alguien que supiera de televisión cuando hablamos del público o cuando hemos hablado de algún autor tema Itu cita este a tu abuela argelina dijiste igual mi abuela Lina está escuchando ir de nunca

Voz 3 02:52 sois ilegales

Voz 2 02:55 el libro argelina

Voz 1 02:57 lo de vírica se lo tenía que dedicar a ella porque yo siempre digo que bueno somos fruto de dónde venimos y mi abuela para mi ha sido y mis padres también en que no se enfaden pero mi abuela para mí ha sido he visto mucha televisión con ella pero ella me enseñaba a ver la televisión de una forma no de una forma crítica no porque a veces hablamos en estos tiempos que corren de vamos a ser críticos pero la crítica sin argumento no vale de nada entonces me enseñaba a ver la televisión de una forma inteligente no siempre lo cuento no se lo conté aquí ya lo de un día me dijo mira a Julia pero como coge las tarjetas en tres por cuatro si es que se las pone encima de la cara no es que yo me quede con eso ya no se acuerda que me con todo esto pero ahora yo siempre lo cuento porque yo ese día yo tenía nueve años Vargas Llosa verá súper pequeña y yo dije claro eso es lo que la diferencia no yo creo que esa ahí empezó todo con esa frase de mi abuela

Voz 2 03:50 Borja tú eres una generación que ha crecido con la televisión casi como animal de compañía en las casas la televisión estaba siempre encendida se encendía cuando se llegaba a casa es del ochenta y uno como hemos dicho Iker recuerdos tienes tú de tutela de la infancia tu primer recuerdo de televisión para niños no había muchos programas infantiles no sé cuál sería el tuyo

Voz 1 04:15 bueno yo yo recuerdo siempre se habla de la prisión ostenta de La bola de cristal no pero claro yo lo veía una cosa muy rara sabes porque a mí me daba mucho miedo eso es un recuerdo cómo qué es ese programa tan oscuro ta tan gris aunque luego he descubierto que tenía mucho color y mucha textura no pero sí que yo no entendía esa esa televisión y creo que es uno de mis contactos Mis primeros choques con esa con esa realidad de la imaginación sin filtros por aquello de la televisión en los ochenta yo creo que pensaba muy grande no decían vamos a crear vamos a hacerlo ya lengua la televisión piensan poco más en pequeño es decir piensa esto igual no lo entiende alguien esto igual se enfada a alguien en Cannes en la televisión en un ochenta yo creo que la gente se tiraba a la piscina las ideas y decían vamos a hacerlo si conseguimos el cien por cien bien pero si conseguimos al cincuenta por ciento de lo que creíamos también bien pero vamos a intentarlo

Voz 2 05:11 cómo te hace es crítico de televisión quiero decir tú eres periodista trabajó en muchísimos medios tanto escritos como en televisión también en un montón de programas pero como te haces CRIT de televisión siempre lo he pensado

Voz 1 05:25 pues yo también me lo pienso a veces como llegado sienten

Voz 2 05:27 la tele y voy opinando no porque fíjate

Voz 1 05:30 sí claro bueno yo creo creo que soy al final más periodista que otra cosa no porque al final explico bueno lo que porqué pasan las cosas a televisiones de dónde nos lleva la televisión no pero pero yo es que tenía un blog muy friki yo mientras que trabajaba yo acabé la carrera y me hizo un blog pero que ha contaba africanas mías al principio de mis paseos luego bueno empecé a hablar de mi pasión a los medios de comunicación empezaba plasmar cosas que me fijaba yo un día me llamaron de bueno de de la información punto com ya hace nueve años y me dijeron es que me gusta mucho y queremos una mirada de autor te vienes yo fui a ver qué me contaban

Voz 4 06:08 mí me quedé me quede y fíjate

Voz 1 06:11 Jean para nueve años vamos

Voz 2 06:13 fíjate eran vamos y repasando a ver el libro está formado por noventa ingredientes de televisión que te han dejado huella a los lectores también porque eliges los grandes hits cien grandes hits noventa y nueve vamos a repasar algunos por ejemplo me ha impresionado mucho que tras el ingrediente número uno tenga que ver con Chanquete porque dices en tu libro que si los guionistas o Televisión Española hubiera sabido el impacto emocional Trauma que supuso el Chanquete ha muerto no hubieran matado

Voz 1 07:01 y lo dijo Mercero además dijo Si llegamos a saber qué va qué pasa esto igual nos planteamos qué mejor esto pasa mucho hoy en día hoy en día que los controlen las series que casi las fabrican los algoritmos que saben en qué momento tienen que besarse en qué momento tiene que morir para que nos dejamos atrapados porque ahora las nuevas plataformas saben perfectamente todo nuestros movimientos no pues en aquella época se dejaban llevar porque yo digo siempre que verán azul fue la serie de las mentiras por eso el ingrediente que puesto es un poquito de mentira piadosa no porque verán azul no se grabó en verano se grabó en dos años que entonces costaba no el barco era de mentira el barco no flotaba se construyan Prado del Rey y la acordeón de San que sonaba para que yo tocaba en playback y si ahora no nos fijamos en se nota muchísimo que no toca nada hagamos que está ya haciendo el paripé pero pero sí que claro se dejaban ya dar lo grabaron y se atrevieron a a matar este personaje que protagonizó por cierto el primer el primer gran spoiler porque la revista super Tele de la época antigua revista super Tele una semana antes publicó este domingo muere Chanquete si para eso los spoiler en radio sabes que estamos todos muy con Juego de Tronos si te más los spoiler es las cadenas utilizan todo el rato los spoiler porque saben que si avisan del spoiler el espectador va más en masa

Voz 2 08:19 por ejemplo en Pasapalabra

Voz 1 08:22 una ola caigo no no siempre te dice que ha ganado usted nada a los periodistas los mandan tres días antes y pone embargado hasta no sé qué hora ya me ha quitado la ilusión ya mi abuela me dice no se lo dan hoy no porque como no lo habéis avisado tras series como Siete vidas que también hablo en el libro Siete vidas caduca muy rápido porque tenía mucho humor del momento poca de Aznar tal entonces ahora lo ven si ya se han pasado los chistes pero Verano Azul hablaba de los sentimientos que siempre importan y nunca van a tener fecha de caducidad entonces yo recuerdo en los noventa mañanas de de verano de eso que les repetía Televisión Española todo el rato ya era como ya estábamos inmunes a la muerte de Chanquete ya era una cosa normal

Voz 2 08:59 Borja otro genio Chicho y otro programa genial el Un dos tres

Voz 7 09:05 importa sesenta y cinco pesetas digan los nombres propios de varón que comiencen con las letras G J inocuas gran los diminutivos ni los nombres familiares nombres propios de varón que comienzan con las letras G O J por ejemplo José un dos tres responda otra vez

Voz 8 09:24 eh juego Juan Gabriel Gabriele Finaldi Genaro Guillermo Guillermo mímica sí pero la boca no Jonas Jonas Jeremías Jeremías Josué Josué igual

Voz 1 09:42 hola bueno Chicho es imprescindible medido dejan poco sorprender lo que salí lo que no y claro luego te das cuenta que Chicho es que es tan fundamental porque es que lo ha dicho todo antes que nadie no era un gran inventor a mi me gusta mucho el Un dos tres que Chicho no tenía complejos para meter sus trucos de película de terror au sus trucos del teatro a un programa de entretenimiento no él salía a crear una historia aunque fueron concurso había una historia una trama si había que tirar vísceras al P público para asustar lo lo lo hacía no entonces era bueno era el triunfo de la creatividad en televisión no hay chicha además entendía muy bien lo que necesitaba el espectador en cada momento pero también sabía muy bien pronosticar en un prólogo del un dos tres de estos que hacía el antes con su perrito al lado a mí me sorprende mucho que dijo en el año noventa hay pocos dijo ahora que han llegado a las cadenas privadas con la competencia todas las cadenas van a poner lo mismo y acertó en realidad se ha hecho mucho más homogénea la programación por la rivalidad no parece que no tenemos tanto tiempo para pensar otro ingrediente que

Voz 2 10:52 de qué pones es el de ponga o no

Voz 1 10:54 hola en su público si éste me encanta cuando te lo cuente aquí Japan bien porque es de cuando me lo preguntaste que buena Mara Torres que me haga no pero pero es que ya lo tenía escrito es que al final el otro día hablaba con Silvia Abril y me decía es que Nos han educado con tantas vergüenzas que hay que perder el sentido del ridículo no y eso lo tienen las Abuelas de los programas de televisión van en mientras que los chavales jóvenes bueno yo me incluyo un programa de televisión aquí que esté que lo está grabando la Cámara pues igual pensábamos vamos a favorecer para salir Ter ponerla a raíz de ahora bueno las Abuelas Ban iban a divertirse a jugar a la carcajada limpia por eso se lo que hicisteis que es lo que hablo en el mítico programa de Patricia Conde y Ángel Martín hablo en el libro pues había alguna abuela

Voz 9 11:41 la que era la carcajada que se reían que serás las escuchaba muchísimo porque es que iban a a pasar bien la tarde no iban a a decir bueno voy a la televisión casi por obligación no iban a pasar

Voz 2 11:50 el Gobierno otro programa que marcó un hito Crónicas marcianas Ése es el ingrediente diecisiete ser raro y es verdad que se incorporaron a ese programa que era un leit de repente aparecía Boris Izaguirre desnudo aparecía Carlos Latre aparecía el señor Galindo

Voz 10 12:18 al Crónicas marcianas podemos decir una noche más bienvenidos a Crónicas marcianas y

Voz 11 12:31 ahora pienso si hablo eh o no hablo en esos dos minutos en los que me con pico generalmente la vida

Voz 6 12:38 el

Voz 11 12:40 pero para que va no

Voz 1 12:42 Javier Sardá en fíjate cuando Javier Sardá le encargaron bueno reproducir iba a Pepe Navarro Antena3 bien bien bueno yen en Telecinco tenía que haber un un night lo fácil hubiera sido poner la el May típico americano un escritorio un sofá citó al lado detrás el sky line con los rascacielos pero Sardá Joan Ramón Mainat el gran creador de televisión que era su mano izquierda derecha y todo dijeron vamos a hacer algo más creativos vamos a irnos a Marte porque les vamos a hacer un drama marciano y que desde la ventana del platillo volante al que nos vamos vamos a poner un planeta tierra para ver a la Tierra desde la lejanía esa lejanía que lo relativiza todo

Voz 2 13:22 Borja qué pensaste cuando salió el primer Gran Hermano y se anunció que lo iba a presentar Mercedes Milá

Voz 12 13:29 bienvenidos a Gran Hermano bienvenidos como les decía a la vida en directo son en este momento las nueve y media pasadas del día veintitrés de abril el día de Sant Jordi una fecha que hay gente que piensa que va a marcar un antes y un después de la televisión de la historia de la televisión en España si así fuera francamente les confieso que estoy muy orgullosa de estar esta noche aquí empezar esta trabajo en esta cadena si así fuera digo yo no digo que vaya a ser pero si lo fuera lo estoy durante noventa días seguiremos los pasos de diez personas que no se conocen de nada que han decidido convivir libremente en una casa observados por no B veintinueve cámaras de televisión nada absolutamente nada escapará a la mirada del Gran Hermano

Voz 1 14:16 bueno yo estaba estudiando en Salamanca Periodismo y recuerdo que fue una revolución en la Residencia de Estudiantes verdad primero donde carrera hilo vivíamos con una una una moción aquello

Voz 2 14:27 sí tuvo que justificarlo mucho ya tuvo que justificarlo mucho

Voz 1 14:29 recordemos el experimento sociológico Telecinco necesitaba a una presentadora con credibilidad y entonces buscaron una periodista pues como Mercedes Milá que aquello que podía que generar polémica les diera esa cosa del caché de la persona honorable con una trayectoria seria y tal y lo guay que hizo Mercedes Milá es que al principio se justificó pero con los años se fue relajando el trato a los concursantes de Gran Hermano con la misma vehemencia hay pasión que a los políticos que entrevistaba o a los esos grandes programas de entrevistas bueno yo creo que al final Gran Hermano no fue un experimento sociológico para los de la casa dentro sino un experimento sociológico para todos los espectadores que bueno ahí sigue triunfando no

Voz 2 15:09 ahora nadie quiero decir nadie pone en jaque supervivientes como éxito televisivo ni lo que ha sido el reality dentro de la televisión por el reality es una fórmula que funciona en todo Master Chef es un reality

Voz 1 15:24 bueno la política ahora mismo es un reality que lo realizado

Voz 2 15:27 también es verdad que de repente

Voz 1 15:29 Nos hemos convertido todos en personajes más que en personas a veces la televisión hay que tener cuidado porque con esas músicas de fondo que ponen esa emoción que le que le damos a todos para que el espectador no se vaya pues bueno hemos introducido técnicas del del reality show en todo tipo de programas por eso Jorge Javier le ha venido muy bien a supervivientes Jorge Javier Vázquez también habló del en el libro porque Jorge Javier Se ríe lo lleva todo a un o casi siempre lo lleva todo a un prisma de risa hace mucha socarronería es como diría mi abuela a mi abuela umbilicales le da un toque muy canalla al programa que lo quita tensión no lo quita esa tensión de la televisión sórdida

Voz 2 16:12 hay Borja crees que está todo inventado ya en la tele hacia dónde podríamos ir una vez que ya lo exigimos todo lo enseñamos todo hemos perdido todo tipo de vergüenzas que falta por enseñar en televisión que falta por hacer en televisión

Voz 1 16:27 yo creo que no está inventado todo pero yo creo que tenemos que recuperar al al al hacer el libro me he dado cuenta que que nos falta recuperar la tranquilidad en televisión es decir un programas de entrevistas yo creo ahora mismo en el futuro no muy lejano espero los programas de entrevistas de verdad van a ser el gran descubrimiento de la televisión porque sino olvidado como hace este programa de radio olvidado en televisión que los grandes protagonistas son las personas anónimas de la sociedad y los expertos y la gente que puede explicar las cosas nos hemos quedado en el espectáculo o de los tertulianos del show business de la gente de primera línea ir al final la historia de la televisión yo creo que nos demuestra que los grandes actores de la según los males secundarios de la sociedad son los que mueven el mundo y ahí yo creo que hay un poderoso formato por inventar qué o quién

Voz 2 17:24 eso ha sido el Faro de tu vida

Voz 1 17:27 bueno pues el par de mi vida voy a decir hoy por si mi abuela vamos a decir no mi abuela que representa a mis padres porque siempre ha sido inspiración

Voz 2 17:37 pues no te agradecemos mucho Borja que es esta de acompañándonos esta madrugada