'The Bitch Is Back' de Elton John

no hay muchos artistas capaces de reírse de sí mismos como Elton John que en mil novecientos setenta y cuatro paró dio sus propios cabreos con debí chispa nuestro tema

Voz 0084

00:19

en esta trama censurado muchas radios americanas por la palabra pizza la idea de la canción en realidad no es ni de John ni de su socio letristas y no de la mujer de éste que usaba esa expresión un tanto homófoba cuando Clinton John se cabrea by sacaba su lado más oscuro a pesar de la crítica Elton John se enamoró de la canción que salió como uno de los sencillos de Cary Bud su disco de mil novecientos setenta y cuatro que Diego El número uno en Reino Unido Estados Unidos con esta confesión de la mala baba que tenía el pianista cuando que cabrea