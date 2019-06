Nadie Sabe Nada: ¡Aaatchíiiiiiiissss! (08/06/2019)

Voz 0057 00:00 bueno pues aquí seguimos una semana más en Nadie sabe nada bienvenidos todos eh

Voz 1 00:06 aquí estoy yo solo

Voz 0057 00:10 porque tú está entre nosotros está en el edificio de building pero yo quise empezar tu primero pues yo tengo que hacer una gestión entonces en este momento Andreo está haciendo una gestión lo tiene más importa que tal cómo estás en una chica que llega tarde ha ido quizá a orinar y vamos a esperar aquí todos pues la verdad tranquilos a que Andreo acabe la gestión abrimos un turno de debate sobre la pasada semana

Voz 2 00:44 la edad que en en este debate el público pues bueno ha pues ya le si ya le ya le digo yo le este Andreo micrófono fingiendo que hablas de alguien

Voz 3 00:56 sí

Voz 4 01:02 justiciera acrílicos pero momento de cuelgo eh

Voz 2 01:06 esta reto no me puedes romper el el así

Voz 3 01:09 no porque me has pegado un hachazo con todo el guión piloto ya preparado buenas

Voz 0057 01:16 por si quieres vuelve a salir y ya no lo puedes hacer con

Voz 2 01:19 no parece que estoy hablando de verdad

Voz 0057 01:23 entonces vamos a abrir un turno de debate público para saber cómo ha ido la semana pasada mientras bueno pues entonces sí parece que está haciendo una gestión Bono sí sí sí sí acabe de los testículos eh

Voz 3 01:42 pues bien hablando con alguien es late marroquinería vale vale va usted puede calcular el área el área de Pete de tejido claro una una con una sola visualización de sí ya sé que no se lo han pedido nunca dice que no se lo han pedido

Voz 2 02:01 pero para un amigo bueno un amigo se bueno yo creo que al expone a a su voluntad de hacer de confección una cartera para mí con la de sus no dé la espalda no tiene que ser de los testigos que es una piel más noble es más noble se es más no se vale pues ya pasó muchas gracias adiós voy a una marroquinería como la como lo tenemos esto pues dice que sí que les choca mucho que es la primera vez que lo hace pero que ha trabajado también la piel de cabra la cabra la cabra tira al monte no en la cabra tiene un cierto parecido muy bien es una piel rugosa dura sabes potente no es más

Voz 0057 02:41 como la piel de pollo

Voz 2 02:43 no la piel de pollo Mubarak Tita no no aguanta el curtido muy bien muy mal pues nada gracias a ti hombre ha colado no perfecto

Voz 0057 02:54 empezamos a programa la gente quiere quiere fantasía

Voz 2 02:56 esta misma empezado el programa no sé como quiero

Voz 3 02:59 bienvenidos a nadie sabe nada en la cadena bueno más muchísima gracia de saludamos desde el Teatro Lara de Madrid Salvador Vives a través de las sedes gracias al equipo técnico a todo el público cárnico presente que siga aquí desde la semana pasada empezamos ya

Voz 0057 03:34 empezamos metiéndonos en materia directamente ponga baste compañero que será

Voz 1 03:38 Miguel Miguel y Miguel

Voz 0057 03:42 que ha levantado la mano mientras este primer falso el inicio que el sentía necesidad imperiosa otea teatrillo menos Miguel es que viene la semana pasada y cometen que me dice seleccionar

Voz 2 03:55 sobre el tema de la cartera si yo he pensado que sería mejor un monedero porque es la forma

Voz 3 04:02 el resto sacaría

Voz 2 04:05 qué tendrá dos cincuenta estás no

Voz 3 04:08 efectivamente no habría casi que trabajar la piel simplemente se deja la bolsa el San Isidoro de viaja Miguel qué fácil es hablar de la piel ajena

Voz 5 04:22 bueno sí yo lo digo para preservar mejor tus testículos porque en una cartera veinticuatro coma pero claro claro está bolsitas de la mano de Berto pagando los cincuenta céntimos

Voz 0057 04:33 sí sí sí sí vamos a hacer eso y te vamos a dar el relleno

Voz 2 04:47 no sé si ahondar en el tema o no pero sí

Voz 3 04:50 vos voy a valorar tu tu propuesta que

Voz 2 04:52 me a ver a mí me retrotrae es época de de las películas medievales no que saca una bolsita llevó cordón cito para cerrarla uno maravedíes si lleva ahí como unas monedas de oro pero también he estado valorando cosas y creo que lo que mejor te diría son esas monedas que hacen común perdón esas características que hacen común diafragma sabes de qué hablo como una especie de acordeón cito que se cierra cuando tú aprietas hace se abre

Voz 3 05:21 tú aprietas por los lados y eso es muy antiguo hombres eh a mi me gustaría saber qué te hablo sí pero a mí me gustaría llevar

Voz 2 05:29 en el motores se fabrica a mi me gustaría llevar hemos

Voz 0057 05:31 es una cartera no el feto de un Gremlin

Voz 3 05:34 que al final

Voz 2 05:36 es bonito hace un juego cuando cierras el mismo se repliega y cuando apretar

Voz 0057 05:41 a que tienen como una como unas piezas de metal dentro

Voz 6 05:44 no no no no lo que hago la piel completarlo Pierre con metal no es una ortodoncia no no no no

Voz 3 05:49 todo todo el todo vale vale ya te trae de varias cosas varios ejemplos tú decides el que tiene que ser una cosa es para toda la vida

Voz 0057 05:57 sí sí esto es para toda la vida vale entiendo

Voz 3 06:00 tú toca la flauta porque te podría yo hacer una funda para no no no no a lo mejor a lo mejor con la de tu nariz que pueda hacer una funda para máquina de coser eso sí este venga cuyas cogió preguntas ya o una sudadera una sudadera pueda hacer

Voz 0057 06:26 Aythami Vega Pérez de Madrid dice que hay que sean más rico a nivel sensación aunque el sexo el orgasmo sólo se me ocurre el queso carnal de hoy mear con muchas ganas

Voz 3 06:34 uf qué bandazos de placer en todo a la vez cuántas sensaciones tú la ves eso canario meando sexo orgasmo meando te a la vez y comiendo queso canario

Voz 2 06:46 según las hojas los ojos en blanco no ella

Voz 3 06:48 pues no lo mucho gracias si la comida se parece bastante al sexo

Voz 2 06:51 esto lo hemos hablado alguna vez sí que sí sí sí eso yo no hemos visto nunca ha parecido eh a no ser que las sensaciones

Voz 0057 06:58 bueno hay fijación cuando estás comiendo

Voz 2 07:01 muy bien dice yo estoy comiendo y cuando estás creando muy bien también

Voz 1 07:07 hombre yo no he visto nunca relación valor pero bueno a ver si se nada nada

Voz 2 07:14 no siempre imitación bromitas de o rascarse la espalda ya el rascar ese da una austera muy parecida Daniel bueno cada cual tiene sus vivencias Barricada calor dice Sebastián Ortiz de Lima la tierra como nombre de este planeta bueno pues que no les parece un poco despectivo tomando en cuenta que los demás planetas tienen nombres de dioses romanos quizá lo habríamos podido pensar un poquito mejor no Júpiter Saturno y Plutón

Voz 1 07:47 a Marte Venus Mercurio

Voz 2 07:51 la tierra la Tierra pues es que haya que tierra fue por la tierra es verdad no porque hemos porque

Voz 0057 07:57 hemos escogido el peor nombre para nosotros es verdad que hay más

Voz 2 07:59 agua que tierra pero lo hijo agua no no va a funcionar claro la gente lo haber muy líquido

Voz 0057 08:05 podría llamar Poseidón a tierra que hay más agua que tiene

Voz 2 08:08 claro no Poseidón paralizado aguzar

Voz 1 08:11 no hombre no estamos hablando de es verdad que Dios el gusano no se vale

Voz 0057 08:23 quiero hay que hablar eso para cambiar el nombre de planeta

Voz 2 08:25 voy a tramitación no con todo el mundo de la tierra

Voz 0057 08:28 que todo el mundo usted acuerdos que lo no pala o no en la en la Uno entendido helado no

Voz 3 08:34 pues sí me apetece helado norma cambia

Voz 2 08:39 claro que pero si tú imagínate para no Barthe para darse de baja en la Telephone

Voz 3 08:44 el follón que hay claramente para cambiarle el umbral

Voz 0057 08:47 madre mía oye vamos con una cosa que el otro día seleccione de las de las consultas que me envían para el consultorio de Berto hubo una que la hay derivado aquí a nadie sabe nada

Voz 2 08:58 me encanta cuando haces esa proceso de del recicla

Voz 0057 09:00 el bypass si contamos bypass se dice esto

Voz 2 09:03 orgánico no esto va papel pues mira escucha oye

Voz 7 09:07 no no tela o ONU y ya digo lo que dice que la Nocilla es Nocilla no es nociva

Voz 3 09:18 pues venga es buenas tardes o un quiere Mourinho ya puede ir deja el vermú sí sí sí a darle a la cabeza tan bueno

Voz 2 09:25 los a cambiarle también hay que hablar

Voz 3 09:27 es un oscila Nocilla Nocilla pero claro no oscila no sabe si te vas a comer no te va a destruir Tokio no de chocolate viene Nocilla de lanzar chocolate es de dos colores tensó aún más es aún más destructivos venga muy bueno dice María José Yanes de detalles

Voz 2 09:50 sí claro si le Tarsicio es de de Juego de Tronos también no pues mira pone como como lo localidad tan cerca de Jaén a los lo de Leo

Voz 4 10:01 el

Voz 2 10:02 yo he tratado de que habla a escucha a escuchado la semana pasada eh hola haberte que Andreo porqué cuando te sacan un diente no te crece otro ha fallado y la devolución sí

Voz 0057 10:14 totalmente tú crees que tendría que haber como un disparadero de dientes continuo como la suya sea toda la cabeza del de desde el diente si hasta el cerebro arriba una batería de dientes uno detrás de otro marcador para ganar inmediatas y aceptó Cannes Ikea como los caramelos Pez exacto

Voz 2 10:36 ese mismo estaba pensando joder es que no no lo pensé el otro día a mí

Voz 0057 10:40 te voy a disparar

Voz 2 10:42 no escupir no disparar dientes inicial atacantes tonto que te has quedado Mellado no es más del otro día co porque mi niña que tiene seis años está en ese momento mágico de secar en los dientes les hace ilusión es el único momento de la vida en que te hace ilusión que se te caiga un diente porque no existe esto se va a repetir

Voz 0057 11:04 no se repite nunca ya de adulto es una tragedia

Voz 2 11:07 ya y una pasta pero ellos ajenos ha caído ratoncito Oper

Voz 1 11:10 aquí estamos ahí y otra vez

Voz 2 11:14 Íñigo by muy porque no porque no para ya que hay información genética se dio a la encima para que sólo recargar a una vez porque ya que te pones claro por pues darle ya una pum continuo eso

Voz 0057 11:27 claro que tiene problema hiciera que no hay sitio en el cuerpo para hacer un un una cartucho era de evidente

Voz 2 11:32 exacto no hueso Eaton cuerpos

Voz 0057 11:34 claro porque yo te he dicho una hilera de dientes que llegue desde por eso no entiendo porque tiene que haber todos hay pero no todos hay cayendo preparados claro pero una vez llegas arriba puedes dar la vuelta al bajar Portugal

Voz 3 11:47 espalda

Voz 0057 11:48 puede que cumple todas la pierna está el talón de todo eso es hilera de dientes que están preparados para bueno pues para subir

Voz 2 11:53 pero hay que tienes aquí en la espalda los dientes que a todos

Voz 0057 11:56 el cuerpo lleno de dientes separados para salir que si te dan un golpe que me perfecto perfecto es que tú imagínate

Voz 2 12:03 otras funciones del cuerpo que sólo tuvieran una carga por ejemplo una muy socorrida cemento muy bien gracias yo no es que te quiero decirte te digo tú tienes

Voz 0057 12:17 es un orgasmo ya está te gusta así pues ya está hay que sólo hubiera una carga no pudiera administrar tú claro que te hubieras como un sistema que si te aprietas dos veces un huevo

Voz 3 12:28 eh

Voz 0057 12:28 pues yo voy con bala no no no no eso es eso eso que es gel para las manos no

Voz 3 12:36 te estoy diciendo pero estamos estamos hablando no yo creo que sí

Voz 2 12:41 yo creo que sí que sólo pudiera obtener una descarga de entonces en tu vida ya entonces ya la gente ya no no juego esto no hoy ahora que sale este tema te acuerdas que el otro día te más salido Siemens deben vale

Voz 0057 12:53 en el en tu programa de televisión con una de las secciones que te hice yo decía que yo era el espermatozoide más preparados de de los de mi padre que llegó primero

Voz 2 13:04 eh eh pues me escribió otro sea me envió me

Voz 0057 13:07 Sage también una chica que no lo puse en el programa porque era muy informativo y tampoco lo comento porque decía que que se ve que no va si la cosa no que no es que antes los espermatozoides y entonces uno más rápido empiece a correr el más listo se ve que es como disparar con una escopeta de perdigones recortada e incesto pega eso te pega un escopeta Acer empieza a quedar por las partes

Voz 2 13:32 y por todos lados y medio en el que a encontrar el camino libre pues llega ya vale pero que ese es una escabechina no hay inteligencia

Voz 0057 13:40 ahí no se ve que no que es como el pacto no si como como cuando juegas al béisbol ya como cuando apenas un estornudo que hay un Lapo no

Voz 3 13:54 sí sí criminal como ya ya sé si desagradables

Voz 2 13:57 es como lo imposible sabe de llegar tsunamis llegó bueno mira

Voz 0057 14:01 sí

Voz 2 14:01 se oye me están llamando es Se me vas a hacer

Voz 3 14:06 no lo vas a coger no es que no no va a ser gracioso sino una persona normal si tuviera llamado pues yo qué sé un

Voz 6 14:15 no me llama Maldonado algunas esto lo pongo verdad perdonar

Voz 2 14:19 si alguien normal normalmente el teléfono muy bien muchas gracias pues ya se aquí la sección semen es que no lo quiero nadie nada nadie nada

Voz 3 14:40 hola cómo estás soy tu amigo y vecino Berto no es que me gustan poco hola cómo estás

Voz 0057 14:46 soy tu amigo vecino ver tú has tomado ya tu tu p

Voz 3 14:49 yo refrigerio a estas horas del mediodía has preparado ya esos berberechos un poquito de vinagre te vas a tomar el caldo luego asqueroso sólo eh soltero no puedes tomar berberechos

Voz 9 15:01 volvemos

Voz 0057 15:03 no pues yo estudia voz si me encanta estudia me enfadé yo chiquillo yo hablo si Juan que compré unos berberechos que son carísimos impuso ayer en la mesa IBI ingenios los tres y empezaba una comérselos de una manera pero sin respirar ciclos

Voz 3 15:22 era sin masticar traga pavo macha

Voz 0057 15:26 les tuve que decir oye yo es que no sea no me parece bien no me parece bien que os coméis los berberechos igual que los pelotazos

Voz 3 15:34 Brown

Voz 0057 15:36 no es que nos gusta nos gusta no sabéis lo que está tomando

Voz 4 15:40 eh

Voz 3 15:41 bueno colgar eh cuelgo eh

Voz 0057 15:43 es que no sé que lo ha dejado entrar

Voz 3 15:46 Iniesta vale vale venga adiós pero yo solo

Voz 9 15:48 no es sólo como personajes eh que sólo aparezco cuando están lo cuento

Voz 3 15:53 esta a y cuando se va a marchar se lo digo porque esto no lo nadar Nadal miedo a que vienes como la semana pasada igual estás hablando por teléfono me da igual la estatura que tengan pues no sé pero estoy siempre en una silla eh yo me da igual nos da igual eh que no esté porque monto vale dejar ya eh

Voz 0057 16:21 no podemos dejar ya

Voz 3 16:24 ya en Jaén que pasan no hay tantos como dices pero hay uno que hubiera cada año torneo venga venga Alejandro Cárdenas desde La Habana

Voz 2 16:33 Cuba hostia internacionales todos

Voz 0057 16:36 pues sí sí pues este programa está llegando demasiado lejos que beso te Ibiza más en el cuello o en la oreja porque a mí no me no no no a mí no a mí

Voz 2 16:52 a la cabeza

Voz 1 16:53 una idea yo mismo

Voz 3 16:56 no hombre no no vamos a hacer es ya ya ya

Voz 2 17:00 no te digo que ella mismo Mela Mela ha cortado de raíz la cogido si sabe cómo te cojo un apio digo aquí en la Tierra quieto desde pensado que es que te ves en el perímetro

Voz 3 17:12 la oreja

Voz 2 17:15 que no podemos hacer una cosa puedo hacer mis labios no

Voz 4 17:19 otra

Voz 2 17:23 pueda acerca de mis labios pero no Buscando un beso sino un mero contacto pero porqué algo médico algo quirúrgico para ver qué sensaciones te da

Voz 3 17:39 si quieres lo hacemos y no no yo no siento nada hace tiempo yo esto nada

Voz 2 17:44 al hacerlo contigo yo no no creo que haya ninguna necesidad como tú has dicho Europe uno pero yo no he igual no se habló igual no se hace ahora también bueno

Voz 0057 17:54 esas venga bueno no pero me da un poco de manual

Voz 2 17:57 Knut y lo vas a creer

Voz 6 17:59 mira quién está llamando Miguel Maldonado malo

Voz 10 18:08 hola Miguel o la Miguel y te apoyaremos pero por qué llamas porque el que llama Andreu por favor

Voz 4 18:20 es el producto

Voz 3 18:21 todo que está quién va

Voz 11 18:24 los que sois porque saca pasado Miguel que estamos hablando y esa me han llamado yo creo

Voz 2 18:31 he comentado dice Berto vas a coger lo digo no porque es una persona normal creo graciosa si fuera Maldonado no no diciendo que enero sea es normal pero

Voz 10 18:40 joder me estoy nadie

Voz 0057 18:44 sí estamos en directo Miguel qué tal cómo estás

Voz 10 18:47 ha sido muchísimo en en Twitter fotos con nosotros queríamos nosotros Pío momento muy delicado que estamos diciendo si le doy un beso en el cuello yen Lawrence o no

Voz 3 19:06 no no si tú lo tienes que decir nada como que sólo la oreja quién quién eres tú quién eres tú

Voz 5 19:14 yo voy donde bueno como está olvidada es verdad que son muy grandes pero como no con la nariz llamó mucho la atención pero tengo muy buena salud

Voz 2 19:27 vale

Voz 5 19:27 bueno bueno pues te cuelgo que voy a voy a pesar haber todavía

Voz 10 19:31 ha sido muy bien

Voz 11 19:34 si tú sabes hablar por la radio sabes hablar

Voz 10 19:37 pero no

Voz 12 19:46 bueno un abrazo Maldonado gente bien chat leo de Wert

Voz 2 19:53 él me ha dado muy bien producción ha estado Visca eh

Voz 3 20:02 que no podría venir Miguel como Raúl el otro día al bueno bueno no sé si bueno yo qué sé Palacios para que no será acompañada a mi me parece muy gracioso José muy gracioso el otro beso el beso venga del día vamos que en este momento muy erótico lo que necesito es música que me surgieron a quienes música también no tomar una copita a veces tenía no no no no yo yo un beso a palo seco si quieres que me duché nombre espero que vaya limpio no es beso eh he duchado esta mañana es contacto eh

Voz 1 20:40 quiero decir el beso a ver

Voz 3 20:47 centremos el objetivo es que ponen muy violentos yo no quiero hacer nada que tú no quieras hacer a no yo no voy besando a las personas eh tú no me has visto me voy a ver si va a gustar claro es cuál es el problema que que se que sí tiene una presencia física pues la verdad muy imponente

Voz 2 21:17 la cosa es que no buscamos erotismo nada sólo buscamos la reacción

Voz 0057 21:23 de piel si a mí no me preocupa lo que busquemos me preocupa lo que encontremos no claro eso no yo voy muy muy muy limpio está tus esta actividad que me dirijo voy limpio

Voz 3 21:36 sin limpia entras sí sí cortapisas clara limpia entras ni prejuicios a ver cómo salen los prejuicios los comicios ya es muletas de la razón si tú

Voz 0057 21:46 lo que quieras pero estas tonterías

Voz 3 21:49 empieza como un juego luego te vas a casa

Voz 2 21:53 dices pues parecerá una tontería pero gente algo que pensaba que no

Voz 3 21:58 yo

Voz 2 21:59 y eso es una relación cambiar porque cambia hombre pues yo qué sé tío pero vamos a jugar mira yo te lo digo porque yo sólo busco la reacción que puedas tener tú la transmitido por radio

Voz 6 22:13 vale no va a haber ni lengua no no no no desprende no es porque no va a llegar pero no no va a llegar a eso lengua aprende a llegar regalo pase el Papa como regalo de regalo

Voz 3 22:26 no coger el lóbulo por ejemplo los hilos sumergida

Voz 4 22:31 en mis labios no lo voy a hacer mejor

Voz 3 22:37 vale lo contacto tú cuentas lo que va me lloré como tú cuanto antes lo hagamos a la música es demasiado calientes no no es que están poniendo yo me quito a dos auriculares ves ya

Voz 1 22:52 algo más trabajamos primero

Voz 4 22:58 me uno a uno

Voz 2 23:01 por qué

Voz 3 23:19 pues yo creo que Comisión tipo muy sensible pues lo decías antes que no que todo viene Dios todo esto protección una coraza que me pongo con yo pongo porque no quiero sufrir donde no ya está has visto lo que ha pasado en el cuello la oreja oreja como vallas dentro no así no puede trabajar hombre no estuve creando un tigre y de mayor mundial me mordió cómo pudo pasar adquiere un tigre dejó la oreja para otro rato si Tura necesita me metió jugamos con fuego ahí vamos a hacer una pausa no refresque vamos ahora

Voz 13 24:10 no

Voz 2 24:15 fuente Berto Romero no en la Cadena Ser

Voz 15 24:23 se da

Voz 3 24:41 bueno bienvenido al programa ya nos hemos refrescado nos hemos puesto hielo por el cuerpo bienvenido programa en que todo cambio sí sí

Voz 2 24:50 qué quieres que te tirad tire cera derretido

Voz 3 24:53 no no no no no no no es fácil cuenta Sombras de Grey oye por cierto esa esa filial sexual

Voz 0057 25:00 el respeto a todo no era lo echarte será caliente no puedo entender no es que yo filias sexuales no entiendo ninguna no tienen ninguna no no que no las entiendo que hay que entenderlas no yo creo que no hay que entenderla ya ya pero es que yo lo imagino

Voz 2 25:15 ya e Isabel un cirio pascual encima

Voz 0057 25:18 pero pero al principio me echa me gente que chupan los pies y les mola ya eso sí

Voz 3 25:24 cómo cómo como a mis pies ya verás esto muy claro le corta los labios hombre lo deja como el Joker lo deja como el Joker

Voz 4 25:43 me comentan que hay que ir a ver a

Voz 2 25:45 alguien que ha levantado la mano muy bien si espera espera que llegue hijo mío a no ser que tenga si que tienes buena voz sí sí cómo estás

Voz 17 25:54 muy bien gracias venimos desde México miro otra Aragón que programas más internacional totalmente nosotros es de gestionamos con Oli poder estar aquí y poder ir leitmotiv también

Voz 2 26:06 porque somos muy fans muchas gracias del trabajo el talento de ustedes aquí lo que cuando ya había esto y Huelva ya no será tan fácil

Voz 3 26:13 pero siempre contacto rebaja las expectativas

Voz 17 26:17 entonces traemos un regalitos hayamos de México sí lo que pasa es que pensamos originalmente que Oli como todo era por correo electrónico que era mujer

Voz 18 26:30 si decimos qué pena que la realidad siempre cambie el género no tranquila porque si eres un regalo una cartera no echa de testículo sino es preciosa es una es una cartera mexicana cartera vida Carlos

Voz 3 26:48 bonita es un regalo para Oli

Voz 17 26:50 pues es un regalo para Oli pero éste no no sigue siendo pero ya les dije que sólo puede regalará

Voz 3 26:55 quién quiere pero tranquila que sea un es problema es si les en el cuello Se acaba la tontería

Voz 17 27:01 para ustedes como yo me dedico en México también a la comedia tengo un grupo de humor musical por allá por eso por dedicarme a eso justamente su programa me gusta tanto nos gusta tanto mi esposa Cathy al mismo trajimos pensamos en Tequila pensamos en

Voz 3 27:17 no aquí no no bebemos Tequila no a mí no me gusta a mí no me gusta lo vemos agua mineral

Voz 17 27:22 hicimos bueno yo somos mexicanos también que trajimos un poco de material de

Voz 2 27:26 Nuestro por muchas gracias muchas gracias muchas gracias mucho respecto a su trabajo que bien trabaja

Voz 4 27:34 no me quería sí el respeto es mutuo

Voz 3 27:51 me encanta bañeros aquí tenemos a otra persona que ha levantado la mano como te lo justo

Voz 1 27:56 bueno yo soy Nacho

Voz 3 27:59 esto es como una feria de muestras no mira yo hago esto lo otro

Voz 2 28:03 que también te digo una cosa cualquiera participa ahora con el Super detalla que el mérito no devenir desde México donde viene puede

Voz 0057 28:10 descabalgar pues puede

Voz 3 28:12 de Madrid seis y bueno bueno izquierdo has cruzado un océano para vernos mental si a lo mejor dentro pues mentalmente también entonces la gracia

Voz 0057 28:25 pues bueno quería decir que desde que salió dijo Gore siempre he tenido he tenido el sueño de poder jugar con el su creador que bueno Word ahí está bien tener sueños e no sé yo si quieres te hago una partida de Word y nada me haría más feliz ahora mismo vale quiero decir

Voz 3 28:44 somos la canción sabes a acabar antes

Voz 0057 28:47 esto que ocurre

Voz 3 28:49 son los regalos a veces mismo regalos para que a los regalos de México que han llegado gracias viejo déjame que lo hemos

Voz 2 28:58 de todo efectivamente jugamos

Voz 0057 29:00 acto perfecto vale muy bien eh fíjate que por favor no te cierras esto que todos hablamos con ellos si ya nos íbamos esta chica más tímidamente me me me toca si el hombro Mesquida hizo lo saludó con la mano

Voz 3 29:22 a muchos de guapa hay cuántas emociones está la sensibilidad a flor de piel verdad haberte pues sí la verdad que yo estoy medio cachondo saludos regalos la vida misma la vida la condición humana todos hemos tenemos listos ya la sintonía

Voz 4 29:42 eh

Voz 3 29:42 eh debe Wars nada la puedo hacer yo no

Voz 2 29:46 qué queda mejor con la sintonía oficial tío pero sí

Voz 0057 29:48 la canto yo no va a ser diferencia deferencia hombre no no ha canté estudios

Voz 4 29:59 es que me pasa un y tú hablas encima

Voz 3 30:12 no puedo ahora esto como no yo si cantas cantas bien quién es el otro lado en cuello amigo es era de comedia no española el otro lado del cuello bueno cuando la tengamos si es posible esto va a tardar nuestro qué hacemos el mes que viene no sé cómo eh sí que hiciese Montse monta en la actual no entiendo Ramón me dicen una cosa cosas que están música un cuesta mucho que se monta en que te cagas wars y luego pone la música hombre nada que ver ha hecho Radio no es lo mismo no es lo mismo yo te hago el amor loco apago la luz no es como hacemos el amor no no te lo haré mientras duermas exacto Itu por la mañana que ha pasado claro que usted como si hubieran dado una paliza bueno

Voz 2 31:00 déjame que lo lo procese y a lo mejor lo hago con la música de Berto

Voz 0057 31:04 valoro mucho todo de tu predisposición no y también se puede hacer en crudo un guardia rojo rojo Ward

Voz 2 31:18 esta pausa que echa no te no tiene intención era para descansar yo es que a veces haces pausas con me estás contando presta no es cierto usted que bien vale te lo recomiendo te lo recomiendo vale gracias música sí quiero

Voz 5 31:46 Jean Claude Van Damme no perdona Jean Claude Van Damme esté ya escribió una vez detalle que moría que decidiera Jean Claude Van Damme de verdad querido entró Berto me he comprado el boomerang nuevo

Voz 3 31:59 cómo hago cómo cojones me salgo del viejo

Voz 5 32:06 además dos prueba alguna vez yo no voy a tirar una cosa que potencialmente puede volver y darme la puta cara es que estamos locos

Voz 0057 32:14 es que es que de verdad de que no porque no pensamos las cosas es que cuesta muchos mira aquí tienes un fragmento de madera casi lo tira al vuelve Iturbe no daba compraventa de madera que si lo tiro no vuelve

Voz 2 32:26 yo no traga el eh

Voz 4 32:29 sí

Voz 0057 32:35 mira Daniel

Voz 2 32:36 parado de Twitter como sabiendo que pasaría lo que pasó

Voz 4 32:38 no

Voz 2 32:39 dice pregunta para Berto en nadie a compre un producto de frutos secos a Milán pues no

Voz 0057 32:45 Cobo líder es este mundo Yellen

Voz 2 32:47 Baker el empaque dice mezcla divertida mezcla divertida que sería una mezcla divertida

Voz 0057 32:53 de frutos secos pues aquella que cuando te la comes sientes que se está celebrando una fiesta en tu boca a la que todo el mundo está invitado pero puede ser placer no diversión e puede ser placer yo no concibo el placer si la diversión

Voz 3 33:07 el emperador de los frutos secos sigue a Chantal el unos seis Luis

Voz 21 33:13 a ver qué guay

Voz 5 33:15 volvía tener seguridad

Voz 0057 33:18 a ver qué un programa no hubo más el emperador casi me fallan nos con unos amigos amigos soy bonito cuando el universo de confabulado cuando todo empieza a encajar aquí mi compañero que se llama El como como cuando inicia la semana pasada el mismo nombre

Voz 3 33:45 acaba de sacar una bolsa de Ana

Voz 4 33:55 ahora Carlos pues

Voz 2 33:58 bueno joder prestos sabor queso manchego

Voz 1 34:01 sombrero

Voz 3 34:05 a la gente como si hubiera sacado oro eh tú tú quién está experimentando de esta forma tan loca con Ana Caro

Voz 0057 34:14 lo se llaman Knut fresco y rostro tú tienes sea eh gunners es cosa buena no los dada bondad buena ofrezca hay tostada de la marca de textos tradición aparecer para ellos la tradiciones que los sacarlo sepan a qué manchó

Voz 3 34:32 no será mejor que el besamanos

Voz 0057 34:35 os protege el corazón mira mira lo que hace miedo que acepto protege el corazón mejorada digestión fuente de energía fortalece el sistema inmune y equilibra el colesterol la gente se está poniendo enferma porque quiere yo me voy a comer uno voy a pasar la bolsa para que todos nosotros podáis probar en a cardo con con queso manchego momentos

Voz 3 34:58 voluntades mentales la experimentación Ana Cardin en el programa muchas gracias

Voz 2 35:13 eh eso está fuera venido reparte es decir pasando si no llega a todo el mundo pues eh que no le llegue se jugará no hombre lo cierto es que no venga vamos a querer queremos tu opinión yo también voy allí

Voz 4 35:26 un Gogol

Voz 1 35:30 ha sido hostil

Voz 0057 35:38 ha roto a roto un doble como de sabores no daros por favor tu depreciación tu nota de cata voy a ser totalmente sincero de entrada y gran alborozo y alegría alegría por la por la potencia de la idea por el esfuerzo poner por haberlo desarrollado esta divertida en tu boca sí

Voz 2 36:04 pero

Voz 0057 36:05 al final el resultado final es que el sabor a queso manchego vence Cardo se pierde la cara y el sabor de que al final es un poquito de cañitas cuál es mi veredicto es al final buen intento pero no

Voz 3 36:37 ahora buen divertimento divertimentos grato

Voz 2 36:42 bueno pues vamos a cambiar radicalmente de tema de cuestión esto lo que me gusta del nadie no que de momento está saboreando a Cardo llegaba Isabel Armando Guerra Aldeanueva de Guadalajara un buen amigo mio insiste en que su padre durante una sesión de meditación le evitó me lo tengo que creer le evitó no

Voz 3 37:02 vi lo que dijera déjame dijo déjame déjame déjame papá déjame le evito

Voz 2 37:09 entonces durante una sesión de meditación se estaba meditando tanto desde que se levantó del suelo por Marte de magia sí sí a todo lo tenemos que creer no no no por supuesto pero hacer un muy buen amigo tuyo hombre mio no del de Armando de la eh tienes amigo de hablamos de sintonizados a lo mejor hagan ahora me he perdido no coño el que escribe Armando así que su amigo lo que pasa que su padre el evitó mal e ir esperando al remate que dices me lo tengo que creer le hemos dicho que no no pero ahora añadiendo digo hombre a ser tan amigo tuyo necesidad de mentira igual no tiene

Voz 0057 37:54 no porque no investiga un poco en lo su amigo

Voz 3 37:59 que estás gilipollas o o no

Voz 0057 38:05 no no lo estoy entendiendo hoy pero suponemos que la culpa es mía nota colgando

Voz 2 38:10 a lo mejor a Cardo la vuelta al Reino frutos secos destaca sacan Weather cabeza se él Cano tiene unas sensaciones por dentro no estoy sin este

Voz 0057 38:17 dedico ahora mismo exacto muy bien mucha gracia

Voz 3 38:25 él desde Twitter dice he olvidado la pregunta pasa algo no menos sobre todo no te lo no te lo quedes dentro

Voz 2 38:34 nosotros nos olvidaremos de ti también Miguel tras Sierra nadie sabe nada si los elefantes tienen buena memoria los ordenadores cuanto más pequeño las tarjetas de memoria más capacidad los ordenadores para hámster

Voz 3 38:50 serían

Voz 2 38:50 pues no lo voy a acabaré

Voz 3 38:53 me parece bien no me parece perfecto que también

Voz 2 38:57 una vez leí que siguiendo la tecnología actual si tuviéramos que reproducir en un ordenador toda nuestra capacidad mental ocuparía el tamaño de un campo de fútbol el disco duro

Voz 0057 39:08 sí sí pues poco me parece la verdad bueno pero le

Voz 2 39:11 si hace quince años ya habrá cambiado

Voz 3 39:13 no para allá tu alrededor

Voz 0057 39:16 la Andrés F ocho desde Twitter Andrés f8 otra vez antes adscrito a pues mira este es el nuevo y vamos a ver tema Renfe sus controles otra vez tarjeta

Voz 3 39:27 dentro yo no llena leído lo de pisos control porque estaba tratamiento otra vez que yo no la meto a como ha entrado ha sacado una patitas ya entrado mira

Voz 2 39:38 atenuar el estatuto es rato eso él ese

Voz 3 39:41 el hecho de que

Voz 4 39:55 no vamos a parar vamos a parar la que gracias Andreu

Voz 3 40:04 yo quería vamos a pararlo todo no se ha explicado la gente que está escuchando en casa lo que ha ocurrido aquí porque recordemos que esto

Voz 2 40:10 el programa de radio Andreu hay que gracias

Voz 3 40:13 veo a estornudar con una espectro oración una cantidad de líquido que ha sabido aquí al aire hacia una cosa Rego Nantes cola cardo con trozos de atacar Don trazas de Dakar yo creo que lo que te voy a decir no creo no creo honestamente creo que en este programa divertidísimo me hace reír muchísimo pero está viendo risa vives tan bien creo que pierde los papeles mira esto que has hecho ahora tiene una explicación estabas tú diciéndome no sé qué pero que no me estaba esto no perdigón que has metido aquí para arriba que lo has echado en Youtube

Voz 0057 41:01 os puede Pedro una cosa este programa se graba hice emiten Youtube podríais esta imagen repetirla ralentizada al final del vídeo que se quiera quedar que lo vea

Voz 3 41:12 bueno porque es asqueroso eh mira mira te cuento todo esto no tiene ningún ya ya ya lo tienen nombres mira te cuento siempre quiere señor ha de Méjico y sé que no es a mí me podría centro de vista mira este señor gentes Spector dando aquí

Voz 2 41:28 mira por favor me puedes entrevistar en una sección que se llama dando explicaciones

Voz 3 41:33 por suele eh venga va pelado o no funciona también en la Cadena Ser dando explicaciones

Voz 22 41:48 con Berto Romero

Voz 3 41:50 es decir con Berto Romero y ahora te invito ahora tranquilo tranquilo me parece te da yo la idea que desató el tuyo siempre que hacemos lo que no hacemos siempre es hacer el cerdo que lo hacemos normalmente vamos bien en la Cadena SER la emisora de referencia la radiodifusión la emisora oficial emisora no sé qué pero emisora oficial bueno estamos aquí una semana más para para atender a gente que debe dar explicaciones

Voz 0057 42:21 pues por comportamientos que a lo mejor son socialmente inaceptables y impropios de un cerdo

Voz 3 42:28 sí sí es es la es la filosofía el programa no prejuzga no si estoy juzgando directamente no prejuzga tenemos con nosotros a Andreu Buenafuente una persona

Voz 0057 42:39 la que durante décadas ha sido un referente de la comedia irá comunicación en este país claro claro que últimamente pues se comporta como un animal

Voz 3 42:48 con lo que sea ha llegado a esa etapa de su vida en la que cree que puede hacer cualquier cosa oiga el programa eh juzgando yo todo el rato dando explicaciones porque dándonos para que yo pueda tan argumentará uno Si usted de las darán cuando las daré cuando ya no sirvan de nada cuando acabe de dar las aclara usted no da explicaciones da razones yo doy lo que lo que me sale a mí dar como usted que también les sale yo le he dado eh yo Ledo

Voz 0057 43:16 llegados a este punto cuéntenos a ver si

Voz 2 43:19 oye si lo entendemos buenas tardes buenas tardes lugar Bienal no obstinada acuerdo con la introducción que se ha hecho

Voz 0057 43:25 me asusté a otro programa eh en primer lugar

Voz 2 43:27 pero decirle que yo soy muy fan del estornudo explícitos soy contrario al estornudo reprimido como vivir un colectivo de gente eso de esa gente que se parte el tabique para dentro tienen lo que se merece por el estornudo que quiere salir Titus está cortando tu propia naturaleza física por lo tanto yo en mi vida normal a lo mejor usted ha visto alguna vez soy de esto sí

Voz 0057 43:52 estamos hablando de usarlo como arma ofensiva que es

Voz 2 43:55 simplemente distinto a estornudar no no no no yo cuando debió nuestra miraba fijamente lava es que no me deja avanzar

Voz 0057 44:03 ya estado a punto de de estropear la la el aparato tecnológico que aquí mojando

Voz 2 44:08 te deja avanzar Le digo en primer lugar le pongo en contexto que yo estornudo así siempre más fuerte si pongo pudo le pongo grito Asís quiero recuperar el H es que se está perdida

Voz 3 44:19 a la gente

Voz 2 44:22 Così cargar a chiís muy bien eso lava la vida normal pero estando como estábamos antes en la situación anterior en un contexto de radiofónicos que si usted estaba diciendo una cosa que a mí me estaba molestando que ahora no me acuerdo cuál era tan grave no pero no me gustaba yo me venía un estornudo en décimas de segundo he tenido que tomar una decisión que era reprimir me lo Abel tocaya o usar el estornudo como real y qué mejor que tener trazas de cardo dentro

Voz 3 45:02 para que se pudiera visualizar en es como cuando hicieron la película Twitter que me tiene unas bolas para qué

Voz 0057 45:09 Se para que se viera la forma del tornado

Voz 6 45:12 o cuando la película Cantando bajo la lluvia

Voz 0057 45:15 el agua que cae esta mezclada con leche ustedes saben eso no

Voz 2 45:18 se vieran mejor la cama en la Cámara pues he pensado tío

Voz 0057 45:21 esta un nuevo clásico estornuda con Ana Cardo idilio con él son mira que conseguidos que se callaron que eso es lo que íbamos claro de alguna manera con su argumento Caballero dígame en algún momento hemos pasado tratarnos de usted

Voz 3 45:37 sí sí filtrando unos hemos

Voz 0057 45:39 hemos empezado a ver qué me besaba cuello

Voz 3 45:41 perdemos

Voz 0057 45:42 en el mismo programa y te estoy escupiendo Éste es el viaje que proponemos desde el arco de personaje de alguna manera está usted justificándose el el estornudo de alguna manera tengo yo la culpa no quiero toco crucificados de decir algo que a usted no le gustaba o obligado a pelo

Voz 3 45:56 bueno hay hasta a pero usted usted pide perdón cuando está resfriado yo no pido perdón va pues yo estoy usted que debe pedir perdón por ser un cerdo no puerta respecto a lo mejor podría estar de acuerdo con usted que podría haber variado el ángulo de vista por supuesto a lo mejor no tiene usted no le fatos trozos o disparada o hacer una salva

Voz 2 46:16 el al arriba que te caiga también se no eso podría estar bien bueno pero que sepa que yo esto no lo hago con este nivel personal lo hago con mucha gente era poco a mi perro a mí pero les gusta

Voz 0057 46:27 me una manera Ustea inferirse que el mismo trato que tiene la misma relación que tiene usted con su perro en la que llegue tener conmigo y con su público como sigue hablando muy bien una pelota de tenis bueno pues hasta aquí la exención dando explicaciones pues no es mutuo

Voz 3 46:45 sí

Voz 0057 46:48 qué caminos vale

Voz 3 46:50 la afrontará el pedo no lo vamos a pasar no hay un llegaremos no vas a ser tú el que se va a arrepentir

Voz 2 46:58 yo te fijas ahí no llega nunca aquí no creo que llegue muy bien pero nunca se sabe

Voz 21 47:16 es interesante esto es interés

Voz 2 47:18 no

Voz 0057 47:21 es usado en esto una una Carraca pobre Zika las carracas amante nada más nada más esa amante al revés lo pillan seguida diamante nada más desde Bilbao

Voz 2 47:32 ah sí

Voz 0057 47:34 seguramente una terrible duda nos aqueja qué ha sido de las cacas blancas de perros antes se veía muchísimas pero hará más de diez años que no se ve ninguna porque la gente a lo mejor es un poco más limpia y no las deja que se oxida con el aire a tu crees que era eso hombre eso ya es la caca blanca es no es de perros albinos

Voz 3 47:54 Peret es que debe contárselo todos reconocen que es verdad que no queda que comían en otras cosas no

Voz 2 48:11 si tú vas por la montaña Yves hombre también la es que no quiero entrar ahí que sí la textura la crudeza si está el cante

Voz 3 48:20 bueno no quiero la verdad no quiero entrar ahí como estornudar ve la cara así pero entrada ahí te das con el mama racha Marrazzo de Twitter a vale

Voz 2 48:29 dicen que es parece la idea de viajar en aviones y coches de goma lo peor que puede pasar es estar rebotando unos kilómetros y acabar con la cabeza como un gol sino esos seis meses un tío que piensa eso

Voz 4 48:44 ah

Voz 2 48:45 en un avión y que si se cae al como no te pasa nada de nada

Voz 4 48:49 sí sí es verdad

Voz 0057 48:53 perdona no estamos está muriendo gente por por gusto mundo viejo uno desde Twitter dice los bebés marroquíes juegan al cuscús tras

Voz 4 49:07 entrañable no

Voz 2 49:10 Bárbara Montesinos buenos días verter Andreu si en España alguien está haciendo el gilipollas

Voz 3 49:14 si decimos que no que eso no ha ocurrido no

Voz 2 49:17 ni mucho menos sería muy nuevo no dice que decimos que está haciendo el indio como sería hacer el indio en India hacer el Espanyol claro si realmente ellos ya son indios por nacionalidad Sama ante para todos pues pues más para ti también Bárbara a lo mejor necesitáis amante como proteína que ponga tu cabeza

Voz 0057 49:37 José María González desde Twitter un resfriado de Berto es un efecto mariposa

Voz 3 49:43 no pero el mío es la tormenta perfecta sabes sabes que durante la primera parte del programa

Voz 0057 49:49 de hoy tenía en la nariz tapada doblado

Voz 3 49:53 no me ha destapado a por eso respiramos mejor no decir oye indica que estamos acabando el programa hacemos un Word exprés Raül venga así eh venga venga va buena sintonía es si canta la tú recordemos para el que no conozca mucho esto como era el Wars no como era bueno me lo inventé yo él habla sintonía y te explico cómo vas puede también toda una puede ser él me dice una pregunta yo digo

Voz 2 50:22 la palabra perdón yo digo una palabra que no me condene con hiel me me responde otra

Voz 0057 50:29 tú valoras yo valoro ir recordemos que un poco la cosa es que la palabra que le contesta Andreu tiene que estar un poco equidistante entre lo que Andreo les parecería evidente que contestara lo que les sorprendería pero no muy lejos

Voz 23 50:44 son y de otro porque si es muy obvio no te va a dar un cero Si es muy alejado

Voz 0057 50:50 también es magia pura magia pura básicamente es el lo valorará en función de lo que les salga de los

Voz 2 50:55 mejor no no vale el sinónimos fácil Noval en fin todo eso no está preparado

Voz 0057 51:03 Miguel no tenemos a Miguel Miguel

Voz 1 51:08 me funciona mejor

Voz 2 51:08 Miguel la palabra es perdona luego tienes que hacer es vale

Voz 4 51:21 la palabra es saliva

Voz 2 51:24 ahora cambia

Voz 4 51:27 no

Voz 2 51:36 está bastante bien jugado es una palabra derivada no es un perfecto tras tiene porque perfecto es muy difícil pero te digo una cosa es un siete coma nueve la canción

Voz 3 52:02 y lo que ha pasado es que Miguel ha estado entrenando claro las había dice esto me va a salir yo me lo preparó tienes

Voz 0057 52:09 conmigo eh que es una conmigo ya que estamos escrita dicen que no hay tiempo

Voz 2 52:12 vale oye pues la semana que viene recuperemos la música todo bien de words para hacerlo guapo y lo hacemos no es bonito volver a pasar de venga vamos a vamos a jugar

Voz 0057 52:22 poquito de Word y luego un padre un Paulo Coelho

Voz 23 52:25 sí un estornudo garante nuestro experto la Cámara Un besito en el cuello y encima