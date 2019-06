Ana: "Me enteré meses después de que me había grabado sin mi conocimiento"

Voz 1

00:00

acaba de cumplir la mayoría de edad hay una niña entonces yo cuando me enteré de que me habían grabado sin mi permiso sin mi consentimiento y que lo habían enseñado ya llegas a pensar hasta que el hecho de grabar me sin permiso y sin consentimiento no es tanto hasta el punto de decir porque lo tienes que enseñar porque los difundido porque quieres que la gente vea esas cosas