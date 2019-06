no soy capaz de pensar en otra cosa no soy capaz de concentrarme no soy capaz

Voz 2

00:03

tarde de superarlo de pensar en de llegar a pensar en el museo voy a seguir adelante quiero seguir adelante yo en esos momentos no sabía no sabía ni por dónde tirar ni qué pensar Mi ni por donde salir y me lo decía esto es ahora pero luego el tiempo cura tiempo cura esa rara frases que siempre me decía el tiempo cubra y al final es cierto pero se pasa muy mal