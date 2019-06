Yago de Vega: "Nadal decía que llegaría alguien que lo superaría, pero no vamos a ver que alguien gane once finales"

Voz 1991

00:05

andando de estos enfrentamientos entre ellos maravillosos Rafa Nadal tiene XXXIII años Roger Federer tiene XXXVII siguen siendo con Djokovic los mejores y lo siguen demostrando y como decía Rafa que le iba a decir hace cinco años que los dos con las dificultades que han tenido sigan siendo competitivos no sigan siendo los mejores del circuito sigan estando para pelear en cualquier torneo para llevarse un Grand Slam lo de Rafa es una pasada es su duodécimo final de en París ha jugado once finales y ha ganado las once él decía brava lo escuchábamos diciendo que que no que era un tío normal y que bueno llegaría otro que hiciese esto y que lo superaría hay tal buenos no lo vamos a ver ya te lo digo yo que un tío a once finales y las gane las once y que pueden ser doce este domingo me parece a mí que vamos a muchos muchos años en volver a ver esto José Ignacio Tornadijo qué tal buenas noches