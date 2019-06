A vivir Madrid | Vicios Modernos: el fancine que abrió la puerta a la Movida

Voz 1 00:00 no

Voz 1751 01:02 de treinta y seis años ya en el año ochenta y tres la la periodista y filósofa Paloma Chamorro bueno pues invitó hace Sepe lo hemos escuchado la edad de oro que recordemos era ese programa mítico de de los ochenta al que fueron entre otros Almodóvar Alaska Lou Reed bueno CCP se sentó allí rodeado de cojines en ese plató de televisión española y allí dijo que sus referentes serán Kiko Veneno hizo amigo Alberto García Alix

Voz 5 01:29 años después

Voz 1751 01:31 abierto García Alix en un homenaje hace Sepe dijo que consiguió reunir a todos los seres de de una época consiguió a través de sus dibujos bueno captar la atmósfera el espíritu de una época y unos acompañan de sus amigas Barbra Gil de Biedma la artista I Premio Nacional de Fotografía Ouka Lele qué tal buenos días bueno te hubiera gustado que se hubiera podido disfrutar más de todo lo que hizo del legado artístico que nos dejó hombre si se ha muerto muy joven no me parece que

Voz 6 01:55 que no se lo esperaba tampoco aunque de jovencito siempre decía que varía más vivirá

Voz 1751 02:01 a tope y morir joven no bueno el alcanzó un nivel alto de de popularidad en los ochenta sí pero después pasó el tiempo Barbara llegaron otros artistas empezó bueno pues este país empezó a despuntar en otras en otras lides pues se ha reconocido yo no sé si reconoció lo suficiente su obra si hubiera nacido en otro país pero yo creo que sí porque esto

Voz 6 02:25 como si tuviéramos no sé el surrealismo en París y aquí ha habido movimiento ya que no nos damos cuenta de lo que tenemos yo es que creo que en España no se cuida Alarte no sé cuidar a los artistas en los alucinados con los de fuera pero no cuidamos a los que hay aquí entro yo creo que cuando alguien viene a ver un museo español dicen España no debe haber nadie porque no la hay artistas españoles no es como raro

Voz 1751 02:45 bueno hace P murió en septiembre de dos mil dieciocho Desde entonces siempre bueno pues desde desde el mundo de la cultura ha reivindicado el insuficiente ya hace unos días en La Casa Encendida sí se ha inaugurado la mayor exposición dedicada hace Sepe si vicios modernos mil novecientos setenta y tres mil novecientos ochenta y seis ochenta y tres bueno son casi trescientas piezas entre cómics originales revistas fotos Bárbara en esa exposición estás tú si en algunas

Voz 6 03:12 todo ello porque resulta que hay fotos que están ahí que que yo creo que el el coleccionista que ha montado la exposición no sabían que eran mías porque estaban dentro de la coalición de pe a él le gustaba mucho guardar fotos para luego trabajar sobre ellas no y me he encontrado muchas fotos de cuando nos conocimos casi que yo retrataba a todos no yo no estoy porque estoy haciendo la foto no hay una muy divertida que estoy en una gasolinera como con un vestido fuelle sí que me ha encantado verla porque lo recuerda va para nada que sus blanquiño qué tal buenos días qué tal buenos días tú sabes muy bien en la foto que está hablándonos Bárbara esta mañana porque ha sido

Voz 0047 03:44 pues en este miércoles fui a la exposición estuve hablando con Elsa Fernández Santos ella es la comisaria injusto esa foto que me estás hablando ahora esa de la gasolinera y él mismo muelle es una de las favoritas de Bárbara me lo dijo así

Voz 4 03:56 la parte de la pieza de la que hemos hablado antes de Alberto García Alix que me parece maravillosa poder ver esa secuencia de retratos eh porque te da vamos te da toda la idea de de es de es de esos años setenta ese Sepe totalmente ver

Voz 7 04:13 y juvenil y luego fotos que hay también del con sus amigos hay una foto que me encanta está común con un vestido muelle en una gasolinera que me encanta es de mis favoritas

Voz 6 04:28 esa era la foto de la que no era la foto sí la verdad es que me igualitarias exposición que hay cosas de él cuando tenía catorce años dibujos y cuadernos de cuando tenía trece doce catorce no que yo cuando le conocimos enseñaba de igual tú eres tú eres mujer blanquillo

Voz 1751 04:43 es el inicio de la exposición Un lugar que marcó un antes y un después en el desarrollo artístico de CCP estamos hablando del rastro

Voz 0047 04:48 pues sí FSP es madrileño el Barcelona volvió con muchas ideas encontró en el Rastro lugar para dar rienda suelta a sus cómic y fue allí donde nació también la Cascorro Factory

Voz 4 04:59 el rastro yo creo que todos los madrileños sabemos que el rastro no es un sitio sólo de compra venta de objetos o de antigüedades el rastro es un sitio

Voz 8 05:09 en el encuentro salir a tomar cerveza o

Voz 7 05:12 a feos simplemente a encontrarse con

Voz 9 05:15 un con la gente cuando cese PP joven así creo que lo ha sido durante muchos años acude al rastreo para aprender con tiene su pequeño puesto de cómics es ahí donde conoce Alberto García Alix y posteriormente a calen Leyen Hortelano y donde

Voz 7 05:33 ha llamado la Cascorro Factory y que es muy importante en la trayectoria de CP y que de alguna forma prefigura móvil

Voz 10 05:44 Nos conocimos cuando yo tenía dieciséis años yo diecisiete

Voz 1751 05:47 éramos tan tímidos que no hablábamos y pasábamos la tarde escuchando discos que tú ponías desde los que yo intentaba descifrar las cosas que me querías decir no decías INE quede pegada a tus ojos a esa mirada que me transportaba a lo eterno y supe supe lo grande que

Voz 10 06:06 son palabras de kale de bárbara en una carta

Voz 1751 06:09 no que se publicó días después de la muerte de CP sí me gustaría que me hablases de cómo fue esa conexión

Voz 6 06:17 entre dos tímidos pues es que fue increíble como él conocí porque yo seguía a sus mis de con un personaje que se llamaba es lover India pasando por la calle que esto es increíble que ahora no lo haríamos nunca me silbó Un chico desde un coche yo me monté en el coche le digo es igual que es lover es que era igual que el personaje de esloveno M dice es que yo soy amigo de CCP voy a su casa ahora digo que te llevo me dijo no y así llegué a casa le conocí y cuándo decidiste que sería tu para siempre Barbara desde el primer momento que leí no sé es que hemos sido como hermanos no esté toda la vida toda la vida a toda la vida y además teníamos consciencia yo me acuerdo de él la frase grabada decir Nena somos como Picasso en el lugar donde ahí dibujando pintando haciendo fotos Si te llamo es consciente de que estábamos haciendo un movimiento artístico eres

Voz 1751 07:05 Fuentes en ese momento si es que hay muchas movidas no hay no

Voz 6 07:08 movida que se habla hoy que se vende por ahí que es como la frívola de de de Copa Italia ha visto que el le contesta Paloma Chamorro el alcohol no es lo más importante lo era un trabajador todos éramos el grupito de artistas no éramos muy muy trabajadores como monjes casi era autodidacta fue votada sí

Voz 0047 07:25 sí porque claro su padre sí era ebanista en la madera bueno cobrará un especial sentido en un futuro en su obra pero él no recibió educación al pintar eso sí a los dieciséis años Le publicaron en la revista Star ahí es donde también aparece uno de sus personajes más famosos el que hablabas antes lover

Voz 4 07:41 a ver es un personaje ácrata un anarquista es un tipo con un aspecto físico bastante desagradable Calvo pero con melena y que se meten todo tipo de aventuras y fantasías muchas de ellas muy lisérgico que es algo que tiene que ver mucho con todo ese Mo esos movimientos contra esa cultura juvenil que obviamente se emparenta con con el descubrimiento de las drogas el sexo de la música del rock'n'roll

Voz 11 08:08 no

Voz 1751 08:12 estamos repasando por esta exposición no estamos siguiendo los pasos que que hizo blanquiño de la mano de Elsa Fernández Santos esa exposición que se puede ver en La Casa Encendida la mayor hasta el momento sobre eso dice Sepe la pieza que da nombre a exposiciones vicios modernos fue la guía un fanzine no la la obra más importante de becas

Voz 0047 08:31 The Factory está dividida en dos partes ir dentro de esas dos partes se ve como cese pez da un salto cómo evoluciona la forma de que tenía de pintar pasa del cómic a lo más parecido a la pintura es que se ha llevado

Voz 6 08:45 no lo debo decir yo porque soy yo pero cuando yo les conozco si ellos estaban todo el día con la plumilla blanco y negro que hacía unas tramas con la mano osea que parecía entra más pero todo recto contó con plumilla no yo llegue de la pintura entonces yo Top Tenis que pintar mete color no sé qué tal y yo creo que los sufrimos mutuamente porque ellos me influyeron a mí para que me dedicara la fotografía que yo no quería dedicarme voto la FIA fue increíble eso sea yo como que les inyecte la pintura ellos me inyectaron la fotografía no fue un trasvase de cosas juntos crecientes sí

Voz 4 09:17 vicios modernos es como la publicación más importante de de la Cascorro Factory no es ese Francine eh que está divido en dos partes la primera es propiamente dicha vicios modernos que en realidad lo dibujó en el setenta y ocho la publico en estar bestias de lujo que es o era un cómic del setenta y nueve entonces editados por la banda de Moebius queda una editorial independiente que había en Madrid la Cascorro Factory saca vicios modernos que está basada en fotografías de Alberto García Alix es decir tiene una primera parte muy pegada a esas fotografías de pandillas de amigos de la realidad que que que que rodeaba

Voz 7 10:01 estos jóvenes Carlos Alberto A UCA leal Hortelano y a sus amigos e muy pegados a esa realidad pero de repente en bestias de lujo hay un cambio muy evidente no de la mano de CCP de alguna forma se espera de la fotografías se despega de la realidad se despega también de de esa de ese imaginario del cómic Underground

Voz 12 10:29 su precio más más más las de más pegado al suelo por decirlo de una forma

Voz 7 10:34 la Radial ir eh de realmente el trazo se vuelve mucho más sofisticado no se se vuelven más ligero más criticado ir empieza a crear una fisionomía totalmente eh que responde a otro imagen a otra realidad que es la de su propia fantasía acción y hay un cambio vital es un es un fanzine maravilloso en el que ves perfectamente el salto que hace Jesute

Voz 1751 11:04 ya la movida FSP se rodeó de personajes de la noche madrileña bueno conoció Almodóvar aquí comienza bueno su relación con el cine en esta exposición podemos ver dos originales de la cartelería de la primera película de Almodóvar de Pepi Luci Bom y otras chicas del montón

Voz 0047 11:21 sí que se estrenó en mil novecientos ochenta son maravillosos los colores que tienen que vamos a poder ver las fotos además en el Twitter del programa arroba Vivir Madrid ir mira así me lo contaba a Elsa

Voz 4 11:31 efectivamente no los carteles que quedan de lo poco hay varios lo que queda de Pepi Luci Bom y otras chicas del montón opera prima de Pedro Almodóvar que es una película fundamental para entender estos años

Voz 13 11:44 ya bueno a nuestro concurso elecciones generales aquí el que el que venga más grande más esbelta Imaz descomunal y perfecta será nombrado rey del resto de la noche Carlos Acevedo

Voz 4 12:02 forma parte de la película porque hace esos carteles maravillosos que vamos que todo el mundo yo muy conocidos pero claro hay gente que no los conoce y se queda impresionada el color de la de las de las figuras de los rostros de Bono son cuadros realmente son una joya

Voz 1751 12:23 bueno después de esto y junto a su amigo Alberto García Alix rodó un mediometraje por encargo de Televisión Española fue en el ochenta y tres contaba la historia del torero Ricardo Torres Reina bombitas con la particular visión de CCP con lo que él considera pues una joya audiovisual

Voz 4 12:41 bombitas me preguntas por bombitas bombitas que es un es es del ochenta y tres y que es eh cómic y película es el guión mi película es una historia de torero me invita una historia sin muy dramática muy de bolero muy once en fatal todo es tristísimo es de Televisión Española porque fue un encargo de la televisión pública para un programa que esa pista libre a un encargo para dos jóvenes creadores de momento cesa en lo que querían hicieron esta película que tiene todos estos elementos del pastel de los toros el surrealismo Olmos un poco a lo de antes que es ese España el surrealismo la esta juventud con y con unas inquietudes muy punki

Voz 1751 13:27 una hasta el veintidós de de septiembre está en La Casa Encendida ACS pericias modernos mil novecientos setenta y tres mil novecientos ochenta y tres le tenemos que dar las gracias a Elsa Fernández Santos la comisaria de esta exposición por habernos guiado por haber dado blanquillo el miércoles por esos pasillos desde la muerte de Sepe en septiembre del dos mil dieciocho han pasado algunas cosas en octubre se pidió en el Pleno del Ayuntamiento una placa en su honor en el número veintitrés de la calle Mayor era bueno su estudio y en esa votación pasó algo bárbara muy difícil en los tiempos que corren todos todos los partidos estaban

Voz 6 14:02 estos ahí que bueno a todos votaron que sí

Voz 1831 14:04 la alcaldesa apuntó XXXVIII del orden del día otra proposición registrada con el número dos mil dieciocho barra mil novecientos cincuenta y siete y presentada por la concejala doña Mar Espinar Mesa Moles del Grupo Municipal Socialista de Madrid con el visto bueno de su portavoz interesando que como homenaje a la figura de Carlos Sánchez Pérez conocido artísticamente como cese P se atienda la demanda de la sociedad civil que plantea buscar un espacio municipal para poder recordar su universo creativo aprobando las medidas que sobre este asunto contiene la iniciativa

Voz 6 14:33 el señor secretario pasamos a las es todos ir todos a todos es que todos han bebido la vida todo son los que no respetan esa figura porque Barbara se ha habido alguien castizo de Madrid ha sido total osara pasear por Madrid con él era conocer un Madrid castizo diferente muy especial muy original siempre conocía hay una foto en la exposición que estás metido dentro de una botella me dice la gente esa foto estoy ya digo no es un sueño siniestro que había en una esquina de no sé qué calle iba a él hacerse fotos que le te metía dentro de la botella no siempre sabia personajes raros así

Voz 1751 15:09 muy castizo no es en Madrid maravilloso que está por la Latina hay por ahí esta mañana nos ha gustado mucho recordar contigo la figura de CCP con un artista a la que influyó o sea él no ha gustado mucho tenerte en el estudio muchísimas gracias gracias valora un beso un beso