Flash Deportes SER de las 15:00 (08/06/2019)

Voz 0415

00:45

gracias Sonia lo contamos en el Carrusel deportivo de Dani Garrido que empieza a las seis con Sonia con Miguel Martín Talavera con los comentarios de la futbolistas una Bermúdez y con el resto del equipo además ya está en marcha el otro partido nuestro grupo el Alemania China de las nueve Se juega en Noruega Nigeria en nuestro país empieza hoy la última jornada de Liga dos tres a las ocho y media quedan por decidir los dueños el orden de los cuatro puestos de ascenso a Primera Málaga Albacete Mallorca ya están clasificados y el cuarto será el Deportivo el Cádiz o el Oviedo o se juegan el Málaga Elche Almería Albacete Extremadura Mallorca Deportivo Córdoba Sporting Cádiz Osasuna Oviedo también se juega en Granada Alcorcón mucho polideportivo este sábado Rafa Nadal aún no conoce rival para la final de Roland Garros de mañana Team está a dos juegos de ganar a Djokovic pero el partido está suspendido otra vez por la lluvia en París en fútbol sala acaba de terminar el primer partido de la final por el título de Liga entre Barça y El Pozo Murcia al primer punto se lo lleva al Barça que ha ganado en el Palau siete dos a los murcianos final al mejor de cinco el segundo partido en el Palau el próximo martes en baloncesto hoy segundo encuentro de la semifinal de Liga Endesa ACB entre Real Madrid y Valencia Agustín Center la serie marcha uno cero para los blancos mañana segundo partido de la otra semifinal entre Barça y Zaragoza que también va uno cero para cabeza de serie para el conjunto azulgrana además a las ocho empieza la clasificación del Gran Premio de Canadá de Fórmula uno ayer en los libres Carlos Sainz marcó el cuarto mejor tiempo con su Mclaren todo el deporte en el Carrusel deportivo de seis a once de once y media a una y media hay más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER Carrusel deportivo en todas las emisoras como siempre de la Cadena SER peines