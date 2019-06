Jennifer Hermoso: "Esta victoria nos va a dar mucha más ambición, convicción y fuerza"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches muchísimas felicidades a qué sabe una victoria en un Mundial

Voz 1365 00:05 pues sabe a quitarnos mucha tensión no era lo que que ahora lo lo noto mucho en las palas final ha sido un partido muy complicado y lo hemos sabido sacar pero las la primera parte somos conscientes de que no hemos hecho el juego que que que queríamos que que la gente viera el juego de España como como lo hemos trabajado y creo que no hemos sido no no no hemos hecho buen trabajo pero creo que nos quedamos con el segundo tiempo que España salió a por todas desde el primer minuto a salir a muerte a por el primer gol y ha llegado pronto y no Sada mucho aire

Voz 1991 00:37 ha salido no sea un pelín agarrotados por el hecho de ser una cita mundialista por la presión que también tenéis porque ahora hemos evolucionado mucho y queremos más no sé igual había salido un poco hay agarrotados como digo

Voz 1365 00:50 bueno a lo mejor es el cúmulo de muchas cosas eh sabíamos los los puntos fuertes de ellas que tenían tenían jugadora muy rápidas que a las transiciones no sigan los podían coger a la contra hay bueno ha llegado el gol así no creo que casi una carrera que pues no la puedes pillar es una jugadora muy veloz pero en muchos aspectos pues sí que que tenemos que mejorar mucho en esta primera parte porque no hemos salido bien eso somos conscientes porque no hemos sido España pero bueno creo que era el primer mundial el partido el Mundial nos hemos quitado yo creo que bastante nervios sí creo que ahora pues está Victoriano va dar mucha mucha más ambición y convicción y hay más fuerza

Voz 1991 01:31 ahora te pregunto por lo que viene por cerrar por lo lo que hemos vivido hoy yo creo que ya lo tenían muy claro ellas no querían la pelota decía Nano la pelota para España y nosotros salimos como flechas en las contras ella sabían lo que tenían que hacer

Voz 1365 01:43 claro claro nosotras obviamente también hemos estudiado que eran sus puntos fuertes y bueno en no hemos sabido contrarrestar pues a veces esto que nos ha costado un goles nos ha costado tiras de del carro todo toda la primera parte ahí y al final ellas tenían clarísimo su juego entonces eh han hecho lo fácil lo que ya sabían cuando hemos empezado a jugar como nosotras habíamos sea dominar creo que pues ella no tiene ninguna ocasión creo la segunda parte au apenas un córner lo demás pero creo que que a lo tengan claro y nosotras las una parte hemos ido más España

Voz 1991 02:16 dos chicha ritos en mi pide el encuentro que que que sanas y todo no

Voz 1365 02:20 pues sí la verdad es que mientras él ve los puntos al equipo o sea de penalti con la uña que entre todo lo que tengo que decir que que española no española

Voz 1991 02:33 tenemos el partido contra Alemania partido va a ser durísimo eh

Voz 1365 02:37 sí la verdad es sí que hoy hemos visto que ha ganado uno cero contra China que también ha sufrido si nicho oí pues es un mundiales creo que es un grupo que que es muy difícil os ha tocado rivales que son potencias así que cualquier partido no va no va a costar ahora bien Alemania qué sabemos cómo cómo es cómo juega pero bueno nos quedan unos días ahora por delante para trabajar este partido

Voz 1991 03:01 es que cuando veáis este partido te vas a acordar lo que te voy a decir si el partido acabados uno para China que no te echa las manos a la cabeza porque las mejores ocasiones la han tenido la chinas que parece que pensamos Alemania potencia fue también las es mucho al fútbol masculino Peres que chinas otra potencia mundial

Voz 1365 03:17 sí claro por supuesto y también se ha visto en el partido de hoy que juegas contra Sudáfrica a lo mejor piensas que España debe de ganar y hemos visto que que esto no es ninguna tontería hay que sino sale es cien por cien y te pueden meter un gol quedarte fuera en un primer momento así que todos los partidos todos los rivales no va a costar costar a toda así hay que salir enchufado porque es un Mundial es una cita que que que es impresionante el nivel que hay así que no no baja los brazos en ningún momento

Voz 1991 03:43 Jenni voy acabando que queremos dejar descansar para que estés bien para el próximo compromiso pero tuyas tuviste en el Mundial de Canadá de dos mil quince que grandes diferencias ves en el equipo de aquella cita de hace cuatro años

Voz 1365 03:54 pues bueno una de las cosas que creo que que una mejora de hace cuatro años que a lo mejor mira si no hubiéramos encontrado con esta con esta derrota desde o el gol en contra del primer momento hubiéramos bajado mucho ante los brazos no hubiéramos podido sacar este partido creo que el equipo ha madurado mucho oí y ahora es consciente de que hasta último minuto el partido no no va a acabar ahí sabemos que España tiene tiene gol también entonces vamos a intentar buscar en todo momento oí desde el primer minuto de la una parte así que creo que en España en ese sentido de hace cuatro años es mucho

Voz 1991 04:25 déjame que te pregunte por el bar como lo vivís porque esa tensión de no saber muy bien qué está pasando es es momentos de de de espera realmente

Voz 1365 04:34 si hoy digo que vivo al bar

Voz 1 04:36 cuando cuando saben que no lo sabemos

Voz 1365 04:39 que los dos

Voz 1991 04:41 serán eh quiero decir sí

Voz 1365 04:44 no no nos habíamos dado cuenta ni que se había ido hasta que no lo hemos visto en la pantalla que era revisión de penalti así que luego a la repetición que sí que la dado buena una buena esto como sí pues mira pues gracias porque al final por un lado para otro siempre va a estar a veces no nos no gustara oí hoy pues suerte hemos tenido otro penalti que no daba la ocasión de adelantarnos

Voz 1991 05:06 el Jenni que sepas que hemos estado viendo aquí en la redacción el el partido cantando los goles confiando en que la segunda parte íbamos a remontar no tengas ninguna duda me imagino que sólo notáis no incluso metiéndose en las redes sociales que que el público que los aficionados están pendientes de vosotras

Voz 1365 05:21 sí la verdad es que bueno desde aquí no nos movemos mucho la televisión porque no no conseguimos conectar Nos pero mi familia es de casa está impresionada con todas las las noticias todos los resúmenes todo todo lo que se está dando en España ahí eso la verdad que es un aliento no de aire fresco que que que no os dais desde desde allí y la verdad que debemos de dar las gracias porque estéis ayudándonos muchos aquí España el fútbol femenino español siga creciendo y nosotras pues mira hoy hemos podido dedicar a Victoria toda España que ha estado detrás del televisor y esperemos que que si háganos las fuerzas para para poder conseguir más cosas en este Mundial

Voz 1991 05:59 pues tenía hermoso no tengas ninguna duda que el que toda esta gente esté detrás de vosotras es porque es lo habéis merecido os lo había ganado a pulso durante muchos años así que nosotros estaremos desde aquí desde la distancia mandando energía y animando todo lo que podamos que vosotras que tengáis un gran Mundial vale

Voz 1365 06:15 muy bien me parece perfecto así que que sigamos así todos no

Voz 1991 06:19 Jenni mil gracias a descansar