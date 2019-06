Carrusel último tramo: Primera parte (08/06/2019)

Voz 1991 00:00 Carrusel deportivo Ben Nasser qué tal muy buenas noches estamos en el segundo tramo o de Carrusel deportivo vamos a resumir y hablar con los protagonistas que nos ha dejado el día donde sin lugar a dudas tenemos que empezar hablando de la selección femenina de fútbol que ha debutado en el Mundial que se está celebrando en Francia y además lo hemos hecho con victoria tres uno sobre Sudáfrica y nos ha costado nos ha costado más de lo esperado porque hemos tenido que remontar ellas han adelantado en el minuto veinticinco de la primera parte y en el segundo tiempo ha llegado la remontada de España ya ha llegado entre otras cosas por la actuación del bar Nos han pitado dos penaltis a favor los dos eran desde mi punto de vista Jenny Hermoso ha hecho en los dos goles que en ese momento daban la remontada ya para España en ese partido contra Sudáfrica ya en el tramo final Lucía García en el minuto ochenta y nueve hacía el tres uno definitivo que no sirve para lograr los primeros tres puntos en este Mundial y además para ponernos como líderes porque en el otro partido nuestro grupo le ha ganado a Alemania ya sufrido también mucho a China uno cero así que de esta forma la clasificación queda con España ver con tres puntos Alemania segunda también con tres y con cero evidentemente aparecen China Sudáfrica próximos compromisos de las nuestras el miércoles a las seis de la tarde contra Alemania terminaremos el próximo lunes contra China en la fase de hay grupos es importante el haber hecho hoy esos tres goles al margen de remontar que era lo primero que teníamos que hacer en porque vamos a ver Alemanias una de las grandes potencias China hoy Si no pasa nada raro lo normal es que hubiese ganado Alemania ha sido mejor que Alemania pero al final las germanas han tenido mejor Dris han llevado ese partido con lo cual vamos a ver qué es lo que pasa en esos partidos pero no tenemos descartar la la opción de que podamos meternos como alguna de las cuatro mejores terceras de grupos colocar esos tres goles que hemos conseguido hoy tantas ante Sudáfrica son buenos además la selección masculina entrenado esta mañana a la Ciudad del Fútbol de las Rozas después de vencer anoche ya lo sabéis a Islas Feroe partido valedero para la clasificación de la Eurocopa tarde libre para los jugadores antes de volver mañana a los entrenamientos para preparar el compromiso del lunes a las nueve menos cuarto en el Santiago Bernabéu contra Suecia donde nos vamos a jugar la primera posición de el grupo en cuanto al resto de compromisos internacionales mañana a las nueve menos cuarto Portugal Holanda disputan la final de la liga de las naciones en partidos de también de clasificado en para la Eurocopa lo más destacado podríamos decir en el grupo C Bielorrusia cero Alemania dos goles de sanee Royce los germanos se ponen segundos de su grupo con seis puntos líderes Irlanda el Norte con nueve pero eso sí los irlandesas con un partido más del grupo H nos quedamos con el Turquía dos Francia cero D desastroso el partido de los galos que pierden el liderato del grupo ahora mismo son segundos con seis Precisamente Turquía se ponen primeros con nueve del grupo nos quedamos con el Bélgica tres Kazajistán cero jugó de titular Hazard pero no marcó Bélgica es líder de grupo con nueve puntos del grupo J nos quedamos con el Grecia cero Italia tres tantos de Varela insigne IPV ONUCI Italia es líder también de su grupo con nueve puntos por cierto que no se olvide la Federación Española la Federación Portuguesa de Fútbol han decidido presentar candidatura conjunta para organizar el Mundial de dos mil treinta tal y como ha informado la Federación Española a través de su presidente Luis Rubiales los gobiernos de los dos países están informados y han dado el visto bueno así que a partir de ahora vamos a ver cómo evoluciona finalmente es designada está en candidatura conjunta con Portugal y España para ser sede del Mundial de dos mil treinta segunda división ha disputado la última jornada ya sabemos qué cuatro equipos van a disputar el play off por el ascenso y finalmente la última plaza es para el Deportivo de la Coruña que dependía de sí mismo no ha fallado la gana al Córdoba dos cero y logra acabar la temporada entre los seis primeros dicho acaba sexto los otros dos equipos que aspiraban a meterse en el playoff ninguno cumplió porque el Cádiz cayó en El Molinón uno cero contra Sporting el Oviedo perdió contra Osasuna así que Osasuna Granada ascendidos a Primera División iban a jugar el playoff el miércoles en Riazor partido de ida Deportivo de la Coruña Málaga jueves en Son Moix Málaga Albacete de ahí tiene que salir el equipo que acompaña a Osasuna Granada al ascenso a Primera división la próxima temporada en tenis Rafa Nadal ya conoce su rival para la final de Roland Garros al español se medirá a Dominic Thiem que esta mañana ha derrotado al número uno del mundo Djokovic así que mañana a las tres de la tarde Rafa Nadal que busca seguir haciendo historia en el torneo parisino porque ha llegado a doce finales contando con la de mañana ya ganado once es una auténtica barbaridad lo que está haciendo el tenista español en baloncesto ha disputado segundo partido de la semifinal al del play off por el título entre Real Madrid y el Valencia Basket de nuevo triunfo para el conjunto blanco siete nueve seis seis por lo que se queda a una sola victoria de meterse en la gran final la serie de hecho ahora se traslada a Valencia sigan a ese primer partido el Real Madrid en Valencia ya no habría que Juan ninguno más porque el conjunto blanco se metería en la final y mañana tenemos es segundo partido entre el Barça y el técnico monta a Zaragoza en este caso ventaja de uno cero para el conjunto catalán que además arrasó ayer en el primer partido al conjunto maño que ganó de cuarenta y dos puntos en unos ha disputado la calificación del Gran Premio de Canadá pole para Sebastian Vettel con Hamilton segundo Leclerc III y Carlos Sainz va a salir noveno mañana la carrera es a las ocho y diez de la tarde así que bueno tranquilo para estar en casa por la tarde de domingo de pones la las carreras la Fórmula uno íbamos a ver si Carlos Sainz que el año pasado acabó octavo en este mismo Gran Premio consigue superar esa posición lo hace mejor en este gran premio las once y treinta y cinco contado todo empezamos

Voz 1 05:48 tenemos que empezar hablando de la selección femenina de fútbol que hoy ha debutado en el Mundial de Francia y lo ha hecho con victoria sufriendo contra Sudáfrica pero tres puntos muy valiosos y como decía al inicio tres goles que pueden ser determinantes para la clasificación cuando acabe la fase de grupos enviados especiales de la SER en Francia Miguel Martín Talavera Sonia Lus qué tal muy buenas

Voz 1991 06:09 qué tal buenas noches salas han adelantado las sudafricanas pero el primer tiempo no ha sido bueno de España las cosas como son pero el segundo hemos mejorado mucho eh

Voz 1576 06:17 sí yo creo que sobre todo ha sido bueno Yago a raíz del gol sudafricano yo creo que España estaba llegando bien estaba controlando bien es verdad que sin mucha mordiente nos falta un poco de de acertar el último pase ser un poco más efectivos pero el gol de de sudafricano ha hecho muchísimo daño porque hay yo creo que ha habido dudas y ahí se han visto carencias sobre todo en la en la zona defensiva sí lo hemos pasado un rato la verdad que que bastante malo pero bueno yo creo que lo hemos reaccionó en la segunda parte yo creo que los cambios han sido muy importante de la aparición de debo mantilla y la aparición de Lucía García sobre todo esta la la delantera del Athletic que le ha dado mucho mucho picante la dado mucha chispa al ataque de España ya bueno así un asedio total y al final bueno es verdad que los dos primero goles fueron de penalti uno de ellos incluso con la ayuda del bar pero yo creo que ya España era netamente superior sabiendo ya por encima de la veintena de disparos a puerta aunque aún con todo fíjate cómo es el fútbol que han estado a punto de marcar ellas el el cero dos dos en una jugada absurda que hemos perdido un bar oí casinos cuesta carísimo pero bueno al final no es fácil jugar el primer partido de un campeonato del mundo cuando además nuestras acostumbraba jugarlos sólo dos en toda nuestra historia y lo importante es que precisamente eso se ha hecho historia ha conseguido tres puntos fundamentales

Voz 1991 07:33 Bush como estaba las nuestras

Voz 1914 07:35 pues imagínate yo creo que se han quitado un peso de más de treinta años de de de historia porque para que llegara esta primera victoria no mundial han tenido que pasar muchas jugadoras han tenido que pasar muchos años ya han tenido que pasar un proceso muy largo un camino muy largo como decía ayer Marta Torrejón para llegar hasta aquí estaban como si se hubieran quitado ya te digo una losa de encima pero muy contentas porque tal y como se había puesto el partido que te estaba contando tala yo creo que mucha gente ya estaba temiendo lo peor y al final esa remontada a base del plan B porque Bildu dijo antes del Mundial que tenía el plana que yo creo que era el once titular el plan B que yo creo que era el de la segunda parte y luego tiene un plan épico que imagino que será Sandra es la portera subiendo a rematar un córner pero el plan B ha salido bien y yo creo que a esta España le hace falta un poco la electricidad de futbolistas como Lucía como Aitana como Nike Cary que le ponen un poquito más de picante al partido y sobre todo que ayudan a Jenni hermoso que por momentos en la primera parte estaban muy muy solo arriba Gené

Voz 1991 08:35 ha sido bigoleador a hoy con la selección española los dos desde el punto de penalti pero aquí meterlos Olalla ni qué tal buenas noches hola buenas noches muchísimas felicidades a qué sabe una victoria en un Mundial

Voz 0394 08:47 pues sabe a Kitano mucha tensión no quiera lo que que ahora lo lo noto mucho las palas final ha sido un partido muy complicado y lo hemos sabido sacar pero las la primera parte somos conscientes de que no hemos hecho el juego que que que queríamos que que la gente era el juego de España como como lo hemos trabajado y creo que no hemos ido no no no hemos hecho buen trabajo pero creo que nos quedamos con el segundo tiempo que España salió a por todas desde el primer minuto a salir a muerte a por el primer gol y ha llegado pronto y no Sada mucho aire

Voz 1991 09:18 o quizá Jenny había salido no sea un pelín agarrotados por el hecho de ser una cita mundialista por la presión que también tenéis porque ahora hemos evolucionado mucho y queremos más no sé igual había salido un poco I'm agarrotados como digo

Voz 0394 09:32 bueno a lo mejor es el cúmulo de muchas cosas que sabíamos los los puntos fuertes de ellas que tenían tenían jugadora muy rápidas que a las transiciones no sigan no podían coger a la contra hay bueno ha llegado el gol así no creo que casi una carrera que pues no la puedes pillar es una jugadora muy veloz pero en muchos aspectos pues sí que que tenemos que mejorar mucho en esta primera parte porque no hemos salido bien eso somos conscientes porque no hemos sido España pero bueno creo que era el primer mundial el partido el Mundial nos hemos quitado yo creo que bastante nervios sí creo que ahora pues está Victoriano va a dar mucha mucha más ambición y convicción y hay más fuerza

Voz 1991 10:12 ahora te pregunto por lo que viene pero por cerrar por lo lo que hemos vivido hoy yo creo que ya es lo tenía muy claro ellas no querían la pelota decía Nano la pelota para España y nosotros salimos como flechas en las contras ellas sabían lo que tenían que hacer

Voz 0394 10:24 claro claro nosotras obviamente también hemos estudiado que eran sus puntos fuertes bueno daba en no hemos sabido contrarrestar pues a veces estoy que no ha costado un goles Nos ha costado tirar de del carro todo toda la primera parte ahí al final ellas tengan clarísimo su juego entonces he han hecho lo fácil lo que ya sabían cuando hemos empezado a jugar como nosotras habíamos sea dominar creo que pues ella no tenía ni ninguna ocasión creo la segunda parte au apenas un córner además pero creo que que a lo tenían claro y nosotras a las una parte hemos ido más

Voz 1991 10:57 dos chicha ritos en mi pide el encuentro que que que sanas y todo no

Voz 0394 11:02 pues sí la verdad es que mientras él ve los puntos al equipo de penalti con la uña eh

Voz 1914 11:09 a la vez

Voz 0394 11:11 que que entre todo vetó que la red y que que española no que España gane

Voz 1991 11:15 tenemos el partido contra Alemania partido va a ser durísimo eh

Voz 0394 11:19 sí la verdad que sí que hoy hemos visto que ha ganado uno cero contra China que también os

Voz 1914 11:24 ha sido eh

Voz 0394 11:25 sí a mí Choi pues es un que creo que es un grupo que que es muy difícil ha tocado rivales que son potencias así que cualquier partido no va no va a costar ahora bien Alemania qué sabemos cómo cómo es cómo juega pero bueno nos quedan unos días ahora por delante para trabajar este partido

Voz 1991 11:43 es que cuando veáis este partido te vas a acordar la lo que te voy a decir si el partido acabados uno para China que no techo las manos a la cabeza porque las mejores ocasiones la han tenido las chinas que parece que pensamos Alemania potencia porque también lo asemeja mucho al fútbol masculino pero es que chinas otra potencia mundial

Voz 0394 11:58 sí claro por supuesto y también se ha visto en el partido de hoy que juegas contra Sudáfrica a lo mejor piensas que España debe de ganar ya hemos visto que que esto no es ninguna tontería hay que si no sales cien por cien y te pueden meter un gol quedarte fuera en un primer momento así que todos los partidos todos los rivales no va a costarle van a costar a toda si hay que salir enchufado porque es un Mundial es una cita que que que es impresionante el nivel que hay así que no baja los brazos en ningún momento

Voz 1991 12:24 Jenni voy acabando que queremos dejar descansar para que estés bien para el próximo compromiso pero tuyas tuviste en el Mundial de Canadá de dos mil quince que grandes diferencias ves en el equipo de aquella cita de hace cuatro años

Voz 0394 12:36 pues bueno una de las cosas que creo que que una mejora de hace cuatro años que a lo mejor mira si no hubiéramos encontrado con esta con esta derrota desde o el gol en contra del primer momento hubiéramos bajado mucho o ante los brazos y no hubiéramos podido sacar este partido creo que el equipo ha madurado mucho oí y ahora es consciente de que hasta el último minuto el partido no no no va a acabar ahí sabemos que España tiene tiene gol también entonces lo hemos intentado mojar en todo momento oí desde el primer minuto de las una parte así que creo que en España en este sentido de hace cuatro años es mucho

Voz 1991 13:07 déjame que te pregunte por el bar como lo vivís porque esa tensión de no saber muy bien qué está pasando es es momentos de de de espera realmente

Voz 0394 13:16 si hoy digo que vivo Alvar porque si saben que no lo sabemos

Voz 1991 13:21 bueno vez de tengo que decirlo los dos penaltis eran eh quiero decir sí

Voz 0394 13:24 no vez que segundo no nos habíamos dado cuenta ni que se había ido hasta que no lo hemos visto en la pantalla que era revisión de penalti así que luego avisa a la repetición que sí que él ha dado buena una buena

Voz 1991 13:36 siempre eso sí pues mira

Voz 0394 13:38 pues gracias porque al final por un lado para otro siempre va a estar a veces menos bueno no gustara oí hoy pues suerte hemos tenido otro penalti que no sea la ocasión de adelantarnos

Voz 1991 13:48 Jenni que sepas que hemos estado viendo aquí en la redacción el el partido cantando los goles confiando en que la segunda parte íbamos a remontar no tengas ninguna duda me imagino que eso lo notáis no incluso metiéndose en las redes sociales que que el público que los aficionados están pendientes de vosotras

Voz 0394 14:03 sí la verdad que bueno desde aquí no nos movemos mucho la televisión porque no no conseguimos conectar Nos pero familiares de casa está impresionada con todas las la noticias todos los resúmenes todo todo lo que se está dando en España ahí eso la verdad que es un aliento no de de aire fresco que que que no os dais desde desde allí y la verdad es que debemos de dar las gracias porque estéis ayudándonos muchos aquí España al fútbol femenino español siga creciendo y nosotras pues mira hoy hemos podido dedicar a Victoria toda España que ha estado detrás del televisor y esperemos que que si no lo hace cuerdas para para poder conseguir más cosas en este Mundial

Voz 1991 14:41 oye ni hermoso no tengas ninguna duda que el que toda esta gente esté detrás de vosotras es porque es lo habéis merecido lo os lo había ganado a pulso durante muchos años así que nosotros estaremos desde aquí desde la distancia mandando energía y animando todo lo que podamos que vosotras que tengáis un gran Mundial vale

Voz 0394 14:57 muy bien me parece perfecto así que que sigamos así todos

Voz 1991 15:01 Jenni mil gracias a descansar a vosotros un placer dejamos a Jenni hermoso que tiene que irse a descansar lógicamente después de este partido exigente contra Sudáfrica Sonia Atala que importante es que esté Jenny hermoso bien es en en la Liga española una de las grandes estrellas hoy la seguridad que ha mostrado lanzando los dos penaltis es garantía arriba

Voz 1914 15:21 bueno comentábamos en Carrusel que en el segundo penalti Nos estaba a punto de dar un Parra que a todos porque claro es muy complicado tirar un segundo penalti no mundial veías la cara Jenny vamos no le temblaban y una pestaña es importantísima en este equipo porque no solamente mete gol sino que recibe balones entre los centrales baja a recibir a un poco el alma del ataque de España aunque a veces como decíamos antes está un poco sola pero será ve muy tranquila muy confiada en un gran estado de forma vamos es fundamental para la selección

Voz 1576 15:51 sobre todo Yago porque yo creo que llega este campeonato en su madurez hace dos años en la Eurocopa había muchas expectativas sobre ella acaba de fichar puede París Anne Germaine se iba de el del Barcelona y sin embargo bueno pues siendo la referencia ofensiva no fue capaz de anotar ningún gol nos vinimos a las primeras de cambio yo creo que ella quería sacarse la espina hecho una fase clasificación casi perfecta marcando muchísimos de los goles de la selección española y al final bueno pues debutar con estos dos goles seguro que lo va a dar mucha confianza que va a estar muy mucho más tranquila y que es la que es la que tiene que apoyar la la selección

Voz 1991 16:26 déjame que salude también a las once y cuarenta y seis a una mujer que ha sido importantísima en la selección española en su momento y que lo está viviendo ahora como aficionada allí además en en Francia Vero Boquete qué tal buenas noches hola buenas noches lo primero qué tal estás

Voz 2 16:40 bien llevando ahora mismo me París uno de día ya mañana me vuelvo a Estados Unidos así que no mundial para mí sacaba ya

Voz 1991 16:49 ya hombre saqueada durado poquito bueno por lo menos has visto algo histórico no que es ver ganar a España por primera vez en un Mundial

Voz 2 16:55 exacto he visto esa primera victoria Hay y la verdad es que bueno contentas de de que se hayan podido conseguir esos tres puntos que que han costado bastante

Voz 1991 17:06 creo que has estado antes del partido con las chicas como las veías

Voz 2 17:10 bien me estaban bien con muchas ganas desde que empezó hace ya porque al final pues bueno lo que menos nos gusta a todos es siempre la preparación de antes ahí estaban tranquilos estaban con ganas e saben estoy convencida que que están convencidas de que la primera parte pues no no estuvieron a al nivel esperado lo solucionaron en la segunda oí lo importante es que consiguieron los tres puntos esa victoria que era fundamental

Voz 1991 17:38 esperaba que fuese tan correosa Sudáfrica porque lo estábamos comentando ahora mismo con hermosos ya tenían clarísimo que la pelota no la querían decía la pelota para España nosotros esperamos aquí atrás salimos como balas porqué muy rápidas eran eh

Voz 2 17:51 sí pero yo creo que fue más méritos de de España que que realmente a ciertos de Sudáfrica no se después también en la segunda parte de que bueno pues que Sudáfrica no está al nivel de España sigue tenía alguna jugadora rápida que que ha creado muchos problemas pero más por por temores de España que que por aciertos ellos yo creo que hemos tenido suerte de que hoy ha sido Sudáfrica y no

Voz 1991 18:16 esto lo estábamos comentando en la redacción eh esto es el miércoles contra Alemania el ojito eh no yo creo que no acaba igual

Voz 2 18:24 no ahí ya no solo Alemania un si no oí China se lo ha puesto un complicado a Alemania y lo hoy en vez de enfrentarte a Sudáfrica te enfrentas a China la clasificación también podría estar complicada suerte has ido como ha sido estamos hablando de una victoria de la primera victoria en un Mundial para España no sea que eso es para celebrarlo es mejor que que esto pase ahora esta llamada de atención para que que la selección reciente partido pues éste esté mucho mejor desde el inicio

Voz 1991 18:55 a quién te parece más peligroso Alemania o China lo digo porque es que es lo que tú comentabas lloviendo y el partido de de Alemany China las mejores ocasiones para la han tenido la chinas ha tenido más puntería eso sí Alemania pero que si el partido acabados uno para China a mí no me sorprende

Voz 2 19:09 no no hubiese sido por eso porque realmente China las ha teñido pero yo creo que también para Alemania ha sido otra llamada de atención y al final cuando te enfrentas a rivales que que crees que a priori son inferiores pues bueno juegas con un con un quizás menos intensidad con menos concentración estoy Concilios un poco oí y hay que ser conscientes de que estás en un Mundial y aquí nadie viene a a paso aquí Rato

Voz 1991 19:36 voy acabando Vero pero donde tiene que estar esta selección española en este Mundial

Voz 2 19:41 esta selección tiene que estar primero pasando de la fase de grupos y a partir de ahí ver con qué rivales te enfrentas a la teoría Nos dice que España la segunda de grupo y Estados Unidos se primera en subir en su grupo oí se enfrentarían en octavos eso sería muy difícil posible porque esto es fútbol pero muy difícil pero también puede ser que España se ha primeras sea tercera Estados Unidos primera segunda tercera el fútbol él es impredecible oí España ojalá pueda tener un Mundial largo expectativas son altas pero también hay que ser conscientes que hay otras selecciones que están por por encima

Voz 1991 20:20 la última sea como sea la evolución del fútbol como os lo habéis currado entre otras tú evidentemente porcino por fin se demuestra esa atención que se ha estado trabajando todas estas generaciones de de de chicas y de mujeres que han estado pues trabajando mucho hacerse la sombra sin cobrar prácticamente dinero y que por fin tengamos esta atención esté mundial que yo creo que ya pone por fin donde tiene que estar el las selecciones femeninas no

Voz 2 20:48 si esto no nos emociona a todas si yo creo que que es un éxito sobre todo las que lo han pasado peor que que han sido las que han iniciado esto las que han abierto muchas puertas las que nos han dejado una situación mejor yo espero que que muchas de ellas pues disfrutando de de este Mundial también Ny lo importante es que el futuro será todavía mejor así que estamos todos

Voz 0301 21:15 bueno Vero Boquete mil gracias por estar

Voz 1991 21:17 no sé con nosotros en en Carrusel deportivo y nada buen viaje de vuelta a Estados Unidos vale gracias a su como siempre una histórica del fútbol español que juegan en Estados Unidos y que nos ha dado muchas alegrías durante muchos años y es una de esas jugadoras que ha hecho hoy a todo esto que está pasando con el fútbol femenino y que veamos hoy como tiene este seguimiento y los espectadores pendientes de cómo tiene que ser del del Mundial que se está celebrando en en Francia como implicado hoy también a Bruno Le Maire uno qué tal muy buenas hola muy buenas qué te ha parecido el partido de España hoy

Voz 0301 21:51 bueno lo que veníamos comentando no de menos a más yo creo que ha empezado seguramente en la primera parte los los nervios han atenazado a las jugadoras de Jorge ahí hemos visto un escenario que era posible no que que sorprendiera a Sudáfrica con su la velocidad a la selección española en el segundo tiempo con cambios con las ideas un poquito más y más claras la la cosa mejoraba otro estoy con vosotros que el nivel de Alemania y China en el partido la doble lectura la de que estamos de enhorabuena por esa histórica primera victoria de la selección española en un partido que ha costado muchísimo llevar a España esta este punto y la aventura que hay que mejorar porque si no va a ser muy complicado que es especifique

Voz 1991 22:33 sí porque tala lo lo positivo es la capacidad de reacción que he tenido en la selección española que creo que además tiene una idea muy definida de fútbol que Jorge Belda ha conseguido que que el que instaurar esa forma de de jugar y desarrollar los partidos que ha calado muy bien en en las jugadoras es decir yo creo que cuando empezó el segundo tiempo yo creo que estábamos todos pensando remontamos seguro que luego había que hacerlo hilo malos eso el el el inicio de partido que como decía Vero Boquete sino cojo otra selección lo pinta la cara

Voz 1576 23:02 sí seguro que sí pero yo creo que también al final nosotros no somos una selección con mucha experiencia es verdad que en los últimos años yo creo que lo que tenemos en la retina Yago es la evolución tan brutal que ha tenido el fútbol femenino pero tampoco somos tenemos una gran tradición en la selección absoluta femenina yo creo que al final eso todavía nos pesa sobre todo jugadores que no tienen experiencia pero yo creo que al final el partido de un campeonato de este calibre siempre es complicado siempre te cuesta yo creo que la suerte que hemos tenido como bien decía ve como el comentabas tú el contra Sudáfrica hemos podido reaccionar pero yo me quedo con eso precisamente con la reacción y sobre todo que es verdad que sabes que ahora que hay mucha polémica con los estilos de los equipos no sólo femeninos sino también masculinos yo creo que al final el estilo de la selección española tiene que ser una selección valiente y que vaya a ganar yo creo que por momentos nos hemos perdido mucho tocando en el centro del campo sin precisión los últimos metros sin probar la portera sudafricana lloró que al final cuando no se mojito a un poco el el corsé Easy ha salido Lucía García en banda ahí la dado un poquito de chispa cuando luego ha salido Aitana Mantilla donde cuando luego ha salido Nike y yo creo que hemos visto a una selección española mucho más descarada muy con mucho menos miedo a que podía pasarnos sino la sudafricana yo creo que se tiene que ser el objetivo yo creo que al final la selección española es verdad que por nombres sobre todo por lo que ha hecho en categoría masculina tiene un nombre el fútbol internacional pero yo creo que en categoría femenina Nos queda todavía mucho que aprender todavía hay mucho camino mucho margen de mejora y tenemos que ser más descarado sin mal Valientes un poco cómo ha sido la segunda parte

Voz 1991 24:41 eh Sonia el próximo partidos en miércoles es contra Alemania esperamos muchos cambios para ese partido imagino que muchos no algún retó

Voz 1914 24:47 no no es el Jorge Bildu a un hombre de hacer una revolución de un partido a otro yo creo que bueno si tuviera que jugar nunca fue contigo creo que serían diez más o menos de las once jugadoras que han saltado al terreno de juego aunque tengo que decirte que alguna de ellas ha salido tocada como por ejemplo Vicky Losada que abandonaba el campo en el descanso Lucía García que en esa jugada del penalti no arrancó la pierna pero sí sí sí ha tenido que ser atendida después del partido yo creo que veremos cómo está mañana que el equipo entrena Hay después del entrenamiento se desplazan a ellas a Lille aunque el partido es en Valenciennes el miércoles a las seis la tarde contra Alemania Bruno es lo esperado no yo creo que para

Voz 1991 25:29 miércoles como dice ahora Sonia un cambio dos como casi muchísimo no

Voz 0301 25:33 sí lo que pasa es que hay que interpretar bien también lo que es lo que decía tala no que que muchos momentos adoleció en la selección española de falta de profundidad en el juego de de Jennifer Hermoso no vas a cambiar a estas alturas ya es que se siente casi más una centrocampista de que una delantera

Voz 1991 25:49 baja mucho la hemos visto durante el partido y cargando mucho a recibir la pelota que estaba casi como como centro mediocentro organizador

Voz 0301 25:56 es que ella necesita estar en contacto permanentemente con con el balón tirar paredes participar mucho en el juego no en definitivas es Un su fútbol y eso pues hay que contrarrestarlo o incluso aprovechamos debería de alguna manera necesita en la selección española jugadoras que sean más agresivas ni en sus movimientos profundos gente que que se mete la directamente a esa zona que deja ese espacio que que deja libre los Mossos saliendo de la zona de delantero centro hemos visto que con dos jugadoras sobre todo en la segunda parte le he hecho Jorge Bill da sí que conseguíamos esa esa profundidad y a mí no me extrañaría que una de esas dos que que entró en la segunda o sea sean Nucía hace a titular porque creo que que el juego sea visto clarisimamente mejorado con esos cambios

Voz 1914 26:44 Nos quedan dos partidos te dejas a mi me encantaría ver tengo muchas ganas de ver una delantera formada por Jennifer Hermoso Nike y García con Jenny de espaldas saliendo a recibir in Nike Cary que es una bala y que se ha inflado a meter goles este año la Liga Iberdrola de de punta para para conseguir todos esos pases que genera todo ese juego que genera Jenny Hermoso

Voz 1991 27:08 decía que tenemos por delante el partido el miércoles y luego el siguiente lunes primeros Alemania luego China lloviendo hoy el partido tala entre las alemanas es más complicada de las dos eh

Voz 1576 27:17 bueno yo creo que es que lo que lo que valía un poco para nosotros yo creo que en vale para Alemania yo creo que al final cuando tú vienes de muy favorito en tu grupo como yo creo que lo es Alemany en este grupo pues al final no tienes margen se empieza a hacer el partido bola yo sobre todo en la primera parte es que ha habido una ocasión sin sin portero sin portera que que ha podido marcar China ha tenido otras dos ocasiones clarísimas yo creo que hoy hoy a Alemania ha estado bastante maniatada no no no ha sabido sacar en ningún momento rendimiento oí las chinas eh bueno pues a lo suyo defendiendo bien aunque han sufrido un poco al principio y luego aprovechando también la veracidad desde la gente de la puesto contra las cuerdas yo creo que son dos rivales que si no hace las cosa más bien Yago te pueden pintar la cara a Alemania porque tiene mucha calidad y mucha tradición y las chinas porque es un equipo con mucho desparpajo con muy rápidas que si no estás damos la versión defensiva que hemos dado hoy contra una selección eh mediana como es la de Sudáfrica pues seguramente vamos a sufrir

Voz 1991 28:16 luz

Voz 1914 28:18 estoy completamente de acuerdo lo que pasa es que todo el mundo ponía como una de las estrellas del torneo seguramente dentro de quince días me como a estas palabras a la alemana marchan que es una futbolista fantástica yo creo que es de lo mejor que se puede ver ahora mismo en el campo pero es verdad que en la última Eurocopa también sufrió el síndrome de la desaparición hoy en el partido contra China todo el mundo estaba pendiente de lo que hacía Osán Chan no ha aparecido con Alemania y China es una selección que aparte de la velocidad que tiene y de lo bien trabajada que está preparado muy bien para esta Eurocopa y además contra equipos masculinos para intentar contrarrestar el poderío físico de selecciones como por ejemplo Alemania son ordenadas te comen la cabeza durante los noventa minutos insinuó estás un poquito atento pues te puede pasar lo que le ha pasado hoy a Alemania que al final ha llevado los tres puntos pero ha podido ser un desastre

Voz 3 29:10 qué le pasa a muchos de los que estamos aquí que cuando salimos por la noche a tomar una cervecita muchos tienen el síndrome de la desaparición aquí también aquí deja me pasa eh

Voz 1991 29:21 Bruno que te parece más complicado a Alemania o China siendo las dos de alto nivel

Voz 0301 29:25 sí a ver yo es verdad que en el partido de hoy me me quedo con que ha merecido el empate como mínimo la selección de al final gordo con lo que decía pero lo decía Sonia Bermúdez también en el primer tramo de de Carrusel que que Alemania nunca empieza bien nos unos mundiales pero casi siempre acaba o ganando llegando muy muy lejos y yo creo que es una selección muy muy bien preparada con con muchos de sus clubes llegando de manera sistemática y a final esas semifinales de Champions eso no no

Voz 2 29:53 no no pasa porque sí pero si yo estoy con vosotros

Voz 0301 29:56 a lo mejor lo que me ha parecido dormía las ideas muy claras desde el principio tratando de salida al contragolpe hacer daño siendo verticales y luego la manera en que han roto también los ataques de de Alemania haciendo faltas de manera constante picando incluso muchas veces a a las jugadoras de de Alemania haciéndoles perder los nervios ve que bueno que es el profesionalismo esa capacidad para para el que hicieron poquito a las alemanas era estratega estrategia de seleccionador a Time de de tratar de desde el PIN a pie pues eso que que no se sintieran superiores como realmente lo son las que insisto me parece más efectivos

Voz 1991 30:34 pregunta de si o no tal han sido penalti los dos Bruno pues ya está claro acabo con un punto Nos clasificamos no quiero decir que puntuando hay que ir a ganar los dos partidos pero mirando ya que lo que queremos es ir piano piano poquito a poco despacito que es clasificarnos la fase de grupos sacar un punto contra China contra Alemania nos metería seguro en la siguiente fase no notaba eso seguro

Voz 4 31:01 sí sí seguro tendría gracia

Voz 1576 31:04 que ser prácticamente un desastre y que sí que ha eramos terceras menos no sacaran otros otros dos eco otros tres equipos

Voz 1991 31:12 que fuera vamos seguía con vida

Voz 1576 31:15 lo lo que pasa es que yo creo que también dio una cosa escuchaba ahora lo que decía Vero y estoy muy de acuerdo yo creo que no siempre equivocaríamos de plano sobre todo nosotros que no hemos hecho nunca nada en un Mundial y que tenemos todo por hacer y que no tenemos nada que defender no sé qué equivocaríamos empezáramos Colás cuenta de si es mejor ser segundo es el primero

Voz 1991 31:32 ah no eso no tercero porque cuando empiezas acerca

Voz 1576 31:34 de esas Iker rival te puede tocar casi nunca ciertas y al final con mejor el que menos te desesperas te pueden pintar la gana por lo tanto yo creo que tenemos que hacer nuestro camino seguir aprendiendo y de aprendizaje en primer partido hemos ganado vamos a ese ganamos el segundo ir creciendo como equipo y a ver hasta dónde nos da

Voz 1991 31:51 es que lucho estado leyendo y no es que a lo mejor sí vamos como uno de los es mejor que acabar tercero que segundo porque segundo te comes a Estados Unidos en octavos mejor tercero al final queda cuarto y te vas a

Voz 1914 32:02 en Estados Unidos primero por eso por eso lo digo todo

Voz 1991 32:04 o sea que estábamos jugando ya a ver donde hay que quedar hay que clasificarse y punto

Voz 1914 32:08 efectivamente y luego si te toca Estados Unidos en octavos de final tiemble

Voz 1991 32:12 EEUU efectivamente Estados

Voz 1914 32:14 eso sí igual tú vamos la dictadura norteamericana aquí dejamos al mundo con la boca abierta pero turco que es lo que estás diciendo tienes toda la razón primero vamos a clasificarnos que aquí ya somos muy de correr vamos a clasificarnos y luego ya veremos con quién nos toca que somos primera así nos toca con el segundo de otro grupo pues perfecto que somos segunda sino stocka Estados Unidos Estados Unidos es segunda tú has perdido la oportunidad de ser líder de tu grupo pues te has equivocado de plano así que vamos a ir poco a poco vamos a por las alemanas que también tienen alguna duda que otra aunque es un equipazo lo mires por donde lo mires luego China luego que tiene el que se tenga que enfrentar con España no tiemble

Voz 1991 32:52 ya sabes que nos gusta hacer está cositas de los cuadros los cruces y eso es deporte nacional casi

Voz 0301 32:57 por entonces siempre podemos si si perdemos contra Alemania luego del partido de decir no no es para evitar en el cruce con Estados

Voz 5 33:02 claro ciudad Said

Voz 0301 33:05 el argumento pero se está está clarísimo que lo que tiene que hacer lo que tienen españoles tratar de clasificarse cuanto antes mejor si se puede empatar te diría Mira serio un lujo contra Alemania hay Ferrol acción contra contra China en la última jornada para mí sea un éxito absoluto

Voz 1991 33:21 este ha sido el primer capítulo de este Mundial de femenino de España en el que hemos ganado a Sudáfrica en el debut es una victoria histórica porque nunca lo habíamos conseguido nuestra segunda participación tampoco es algo descabellado vamos a ver si llegan más victorias ojalá porque esta selección tiene muy buena pinta Nos está enganchando a todos así que lo iremos contando el miércoles a las seis de la tarde todos los partidos de la fase clasificación son las seis en el miércoles como digo contra Alemania lo contaremos tala Sonia un abrazo los dos a descansar un abrazo muy buenas noches Bruno tú no te vayas muy lejos que te quiero preguntar por el partido que tenemos mañana entre Portugal y Holanda y también por los partidos que ha habido y de clasificación con el desastre de Halima de Alemania de Francia que la metió un repaso Turquía de flipante

Voz 0301 34:04 sí sí ha sido increíble sobre todo iría la lamentable partido en defensa del arte fue la mejor pareja de entorpecer el último Mundial de Baraini identifica el Estado nefastos también es Bryan notas yo no he hecho nada la selección francesa pero al final victoria de de Turquía por dos goles a cero ojo a ese grupo porque se puede Turquía con web doce era francés así que anunciaron lo que pueda pasar en las próximas jornadas