Carrusel Último Tramo: Segunda parte (08/06/2019)

Voz 1 00:00 de la selección femenina la selección masculina que ayer cumplía con el trámite de ganar en el campo de Islas Feroe sigue líder de su grupo el lunes pensamos ya en Suecia donde nos jugamos precisamente esa primera posición del grupo hoy entrenamiento como digo por la mañana a la ciudad el Fútbol de las Rozas por la tarde pues libre para los jugadores Javier Herráez queda muy buenas hola qué tal Yago muy buenas pero lo más importante lo nuestros tan bien no

Voz 2 00:29 sí yo creo que la clave era como tú decías hace los deberes en el día de ayer no hubo ningún lesionado ningún tocado así que bueno pues viaje de vuelta tranquilo llegamos a aeropuerto de Barajas a las cinco de la mañana y bueno esta mañana como tú decías entrenamiento muy suave para los que jugaron ayer pero los que no jugaron que iban a ser la mayoría titulares frente a Suecia el próximo lunes han trabajado fuerte porque bueno el partido es como tú decías muy muy importante sí

Voz 1991 00:55 además es que yo creo que este calendario también como no nos ha dado en este fin de semana en esta Ventana Herráez era precepto para eso no el primer encuentro en en Islas Feroe que te da incluso para aprobar algo para mirar para que jueguen los menos habituales para el debut de Fabián entre otras cosas ya contra Suecia vuelve la artillería la artillería pesada no

Voz 2 01:11 sí bueno Se hacemos el posible once hombre pues De Gea en portería Carvajal y Jordi Alba como laterales Sergio Ramos e Íñigo Martínez como pareja de centrales Busquets Parejo Rodrigo Asensio yo creo que Aspas y falta uno que puede ese disco que puede ese hombre Cazorla jugó todo el partido ojalá porque me parece que lo hizo muy bien hay tiene que tener la o tomar la decisión que crea oportuna Luis Enrique no

Voz 1991 01:39 eh nombres propios Ramos ayer hacía ciento veintidós victorias con una selección es récord histórico nadie ha conseguido ganar ciento veintidós partidos con su selección ahora mismo a veinte de Hassan que un jugador que jugaba con Egipto que era el que tiene más internacionales internacionalidades con su selección vamos y no pasa nada raros que tiene que batir también eso lo va

Voz 2 02:00 Dati todos yo lo que Sergio Ramos está llamado a batirlo todos como tú dices son ciento veintidós partidos consiguiendo la victoria hoy y mañana va a ofrecer rueda de prensa junto con Robert Moreno a las ocho y cuarto España entre las siete en el Santiago Bernabéu abierto quince minutos a las ocho y cuarto vas a la rueda de prensa de Sergio Ramos que hablar evidentemente de la selección va a hablar del Madrid de Hazard a hablar de todo es como siempre hace el Camero y bueno Ramos es presente y futuro ojalá que aguante y dure mucho porque es un potencial

Voz 1991 02:30 España más nombres propios De Gea Kepa después de oír anoche a Rubén Moreno creo que está más abierto que nunca el tema de la portería

Voz 2 02:38 sí sí yo me la pregunta no es que fue inocente pero sí que le pregunté porque ella en esta segunda ronda está tornando que Pay De Gea lloró que hay a tema y creo que ahora mismo como él dijo dijo públicamente Robert Moreno en ese en ese Kanouté hizo con las radios que que no estaban hipotecados a nadie Bues hombre blanco y en botella leche yo creo que dejé a sigue siendo el partido número uno pero que quepa es el dos muy cerquita del hurto

Voz 1991 03:06 el tema del central porque sigue vamos a decirlo entrecomillas palabra que se puso muy de moda en el final de la temporada hablando del Real Madrid el cásting en este caso de central para acompañar a Ramos en el centro de la defensa del de de la selección ayer estuvo Mario Hermoso mono estuvo implicado en el en el gol que recibió España ahora mismo podríamos decir que el mejor colocado es Iñigo Martínez

Voz 2 03:26 se la pareja de Ramos Íñigo Martínez lo tiene claro Luis Enrique es verdad a mí por ejemplo creo que el día de Inglaterra sacrifica Nacho que no estuvo bien pero no estuvo bien Nadj y a partir de ahí luego ya en Croacia jugó Íñigo España perdió pero siguió Íñigo Ramos Íñigo la pareja de centrales

Voz 1991 03:45 por último en este caso

Voz 3 03:47 un protagonista que

Voz 1991 03:49 ah ya ya te digo yo que le gustaría no haberlo sido nunca en este caso porque contaba José Palacio ante el primer tramo de de Carrusel lo que le ha pasado Álvaro Morata lo que la pasada él no lo que le ha pasado

Voz 4 03:59 tu familia Herráez que es terrorífico

Voz 2 04:03 sí ayer embarcando estaba yo llegaba justo al duty free del aeropuerto y las Feroe ya estaba hablando con su mujer está dando italiano ideología muy nervioso no sabía lo que era luego ya cuando ya hemos sabido la noticia pues chico que no no pase nunca no porque es que claro que que este con con su familia en casa hay y que tiene entre en pues eso es un problemón y estar fuera de casa es el padre y bueno pues los nervios y el el mal trago no afortunadamente susto gran susto oí que no pase nunca claro

Voz 1991 04:33 claro osea imaginaros la película están los niños con la niñera en casa estaban viendo precisamente el partido la selección en español entran unos tipos armados para llevarse todo lo que allí estaba que igual que han llevado allí todo lo que estaba poder pasado cualquier desgracia gracias a Dios no tenemos que lamentar eso pero imaginaros el terror y el pánico cuando encima no no tienes acceso a llegar a tu casa en ese momento esos minutos de Álvaro Morata hasta que le cuentan todo ya por supuesto lo primero que le cuentan es que está todo bien que que no se preocupe pero claro el susto te lo llevas que es terrible osa imaginarlo están en vuestra casa y los entran por la puerta por la ventana cuatro tipos armados

Voz 2 05:10 que es de de película de ciencia ficción La verdad es una auténtica pena televi muy nerviosos es lo que pasaba luego ya o y lo hemos sabido ir y bueno pues afortunadamente ha quedado en un en un gran susto y eso que que no pase porque dejó es que fíjate fíjate el el percance con niños pequeños

Voz 1991 05:29 lo que hacen a estos malnacidos que separan pasen en la cárcel el resto de su vida porque

Voz 3 05:33 es gente que no se no sabe convivir en en sociedad

Voz 1991 05:36 en mañana contamos la última hora de la Selección gracias Herráez un abrazo hasta luego Antón Meana qué tal muy buenas hola cómo estás Yago un Mundial ibérico

Voz 0231 05:45 bueno pues lo van a intentar la federación española y la portuguesa ojalá que si en el año dos mil treinta hoy lo hacía oficial la Federación Española en un comunicado que ambas federaciones han puesto en contacto con sus gobiernos que están empezando a cumplir con los trámites para que sea España y Portugal una candidatura oficial para el año dos mil treinta comentábamos en el primer tramo de Carrusel que el pasado martes estábamos en París en el Congreso de Conmebol en Sudamérica tienen bastante claro que su opción es muy fuerte presentan una candidatura conjunta de cuatro países desde Argentina Uruguay Paraguay Chile y en los pasillos del Sofitel de París comentaba el señor Tapia presidente de la Federación Argentina sin querer desvelar mucho pero ellos creen que tiene muchas opciones el president de de la Conmebol Alejandro Domínguez es paraguayo está muy convencidos de que un siglo después del Mundial de Uruguay mil novecientos treinta su candidatura será muy fuerte y conseguirán los votos suficientes para que puedan ganar ese mundial pero España lo estudiado bien lo lleva contando en la Cadena Ser varios meses con Carreño con Fullana con Pacojo dando información primero mundial sólo España

Voz 5 06:53 ah o con Portugal o con Marruecos o con

Voz 0231 06:55 Duval en Marruecos finalmente la propuesta va a ser España Portugal ojalá que todo vaya bien y que se pueda presentar dentro de unas semanas dentro de unos meses la candidatura oficial y habrá que pelear como te digo contra la gente que se presente sobre todo Yago contra la candidatura sudamericana que tiene pinta que va a ser muy muy fuerte

Voz 1991 07:13 hay que decir que esto mañana el procedimiento que tienes que las diferentes federaciones en este caso la español en la portuguesa de fútbol tiene que hablar con sus gobiernos decirles tenemos esta idea recibir el OK a partir de ahí presentar el proyecto

Voz 0231 07:23 sí correcto presentar el proyecto que te primero acepten el proyecto para ser ciudad que candidata y luego votar en un Congreso de la FIFA la ciudad tiene más países que Naciones Unidas doscientas once federaciones tienen derecho a voto en la FIFA hilo que hay que hacer si España consigue pasar el corte presentarse Isère candidata pues luego es literalmente con todo el respeto para la audiencia de Carrusel comprar votos no digo de sobornar sino convencer a la gente

Voz 1991 07:55 bueno también te digo una cosa quiero decir que no hay que hacerlo pero que no sería la primera vez que bueno todavía no

Voz 0231 08:01 la prensa británica destapando posibles y compra de votos para catar por ejemplo en el siguiente Mundial también hubo sospechas en otros Mundiales cuando yo digo comprar yo lo digo en el sentido más limpio de la palabra que tienes que ir Yago convenciendo uno a uno a las confederaciones que esto no es muchas veces el mejor proyecto afgana es decir si yo tengo una candidatura que es capaz de convencer dame tu voto lo mejor para ti es que gane yo porque así el siguiente Campeonato del mundo es en ese continente que te vendría mejor Haití es una pelea por el mundo consiguiendo votos igual que Madrid perdió por ejemplo tres veces los Juegos Olímpicos Hilla perdió España una candidatura ibérica para dieciocho para veintidós pues ahora es España se presenta habrá que intentar que el mayor número de Federaciones de Confederaciones voten a la propuesta de de Rubiales de Portugal

Voz 1991 08:52 vamos que esto es intentar convencer a la gente venga tira del rollo votará la mejor en un futuro si tú presentas un proyecto cuenta con mi voto hoy y mañana Ortí bueno más o menos este tipo de mira ya cuenta una cosa que me dejó marcado cuando Madrid pierde los Juegos Olímpicos

Voz 0231 09:12 en Copenhague irán a Río de Janeiro había cuatro ciudades Madrid Río de Janeiro Tokio y Chicago se votaba la que primera tuviera menos votos quedaba eliminada se votaba quedaban tres y luego una final entre dos bueno pues hubo un candidato del COI que votó a Japón a Tokio Tokio paso de ronda vale pues cinco minutos después se volvió a votar ya no estaba Tokio estaba Chicago Río de Janeiro y Madrid pues cinco minutos después Tokio perdió un voto es decir hay una persona que votó a Tokio a las once y media ya a las seis menos veinticinco volvió a votar ya no votó a Tokio eso quiere decir que uno considera que toque que fuera la mejor opción sino que muchas veces compras el te te vendes o aceptas que tu primer voto va para X ciudad y que en la siguiente ronda a siguiente es un tema de comprar en el sentido bueno de la palabra votos y no es siempre mejor proyecto sino el que es capaz de tener más amigos a la hora de que leve

Voz 4 10:10 en que es la leche sea quiero decir que esto tú ganas votos por rondas además es decir me

Voz 1991 10:15 seguro tuvo en primera ronda porque a lo mejor lo que me da para pasar de ronda es ese voto pero para segunda ronda me tengo que a lo mejor ganar el voto de alguien que va a votar otra candidatura en primera ronda pero que me lo de Amy en segunda ronda para poder seguir avanzando

Voz 4 10:28 esto es una estrategia de la leche de esto es para hacer un máster remachó

Voz 0231 10:31 sí además de verdad es muy complicado veremos cuánta gente se presenta como hace la FIFA el sistema de votación para ese Mundial recordemos que el siguiente en Qatar el año dos mil veintiséis lo va a organizar México Estados Unidos y Canadá y falta por asignar el treinta con España y Portugal que es la noticia de hoy buscando ser candidatas Icon Argentina Uruguay Paraguay Chile con una candidatura bastante más sólida por ahora en el continente sudamericano

Voz 1991 10:57 gracias a un abrazo veremos qué pasa mañana un abrazo chao Bruno sigues por ahí verdad si es que Yago vale vamos a analizar lo que pasa en el día de hoy si te parece comentamos lo de el lo del grupo precisamente de de Francia porque ha perdido dos cero como tú decías con una defensa horrible en la han podido caer más goles las cosas como son y ahora mismo se pone Turquía con nueve puntos y Francia con con seis segunda posición

Voz 0301 11:20 no hay a pone por seis puntos más no entiende de Francia pero lo peor es que háganoslo Islandia e Irlanda se pone también con seis así que vino puede ser morrocotudo para la campeona de del mundo porque recordamos que se clasificándose por por grupo oí bueno este resultado obliga a Santi seguramente a tener que llegar a Turquía en en casa en partidos venideros así que bueno un resultado que obliga mutismo la selección de deseamos que hoy no ha funcionado te hablaban desde los mal que es todos ha descentrado lo decía bien me podían haber caído más no digo que que has firmado yo di

Voz 1991 11:53 sí el portero entonces yo hubiera sido Mar Bonet

Voz 0301 11:56 todo todo el centro del campo eh no estaba te hoy tampoco es que sea un jugador que le dio muchísima fluidez al al juego pero no ha funcionado con pues va con más Twiggy y también con Congo desde el centro del campo de de Francia

Voz 1991 12:09 y la verdad que los esos Lloris lleva un final de temporada que para para llorar casi porque con la final de la Champions de ahora con con Francia la verdad es que no nos está llevando muchas alegrías en grupo C le ha ganado Irlanda del Norte a Estonia uno dos Illa ha ganado también Alemania cero dos a los rusa lo esperado no

Voz 0301 12:26 sí a la selección alemana que hoy con línea de de tres centrales sigue insistiendo en esa posibilidad de que fue Kimi gen el centro del campo a diferencia de como lo hace en el Bayern de lateral derecho y la verdad es que que ha funcionado muy bien la marcado Shane el primer gol marcó el segundo bueno Alemania está regenerando poco a poco porque entramos a ver nombres nuevos gente gente joven empieza a rendir hoy ha ganado y ha ganado bien hay que decirlo así llegó a la selección de Bielorrusia in también a su clasificación para la próxima Eurocopa

Voz 1991 12:56 el grupo E ha ganado Croacia dos uno a Gales ha jugado Bale es titular y Azerbayán ha caído uno tres contra Hungría

Voz 0301 13:05 sí en las de modo de ese partido se ha reído finalmente Rakitic porque estaba lesionado no no has ido de la partida de la selección de Croacia que ha sido mejores los noventa minutos el partido de Bale en líneas generales cedemos a decirle algo que ha sido discreto pero también es cierto que en el tramo fin ya cuando se ha acercado a la selección de Gales ha tirado del carro que ha tenido algunas acciones de de bastante mediocre pero insisto es bueno y Tele de la selección de Croacia de las subcampeón de del mundo quedárselo por dos goles a uno y que se acerca también porque no había empezado demasiado bien a esa ronda de clasificación y arreglo poquito esos primeros malos resultados

Voz 1991 13:43 en el grupo IV ha goleado Rusia hace mucho tiempo que no veíamos un resultado así en Rusia nueve San Marino cero Bélgica tres Kazajistán cero cocía dos Chipre uno

Voz 0301 13:54 sí rápidamente de los de Rusia en el mismo partido ha marcado arcén Juba el delantero tenis cuatro goles ha empezado marcando de penalti luego ha marcado tres goles más así que póquer de del delantero del Zenit de San Petersburgo y Victoria de Bélgica hombre tampoco es esperaba una cosa diferente no ha ganado el tanque que es un rival de inferior ha sido titular de pasar con mucha libertad en el ataque forzando mediapunta prácticamente en la misma línea que que meten con tu arriba como referencia los pasar el nuevo jugador del Real Madrid la asistencia del primer gol y también es verdad que ya no segundo tiempo ha jugado a medio gas pero buen partido de de desgastar del líder de la selección belga

Voz 1991 14:35 ya al final del partido hablado su nuevo compañero Courtois que es compañero en la selección y lo va a ser a partir de la próxima de la próxima temporada en el Real Madrid decías

Voz 6 14:42 es de fondo así un obsequio Azara

Voz 1991 14:46 para el Real Madrid es fantástico tener un jugador como Hazard que va a marcar las diferencias se espera que muchos titulo en los próximos años

Voz 6 14:54 yo te piten

Voz 1991 14:57 dice que los españoles son muy abiertos de hecho el capitán y algunos jugadores le preguntaban le decían oye y tu amigo

Voz 6 15:03 si al final va a venir a ya ya que a mí todo el mundo le quería en Madrid como se conecten

Voz 1991 15:08 las que se habla español que le va a ir un poco mejor pero que si no que están Karim que está Varane los hijos de Zidane que conoce bien a casar que va a entrar bien en el vestuario hombre pues le podía aplicar un poquito

Voz 3 15:20 lo de lo de Bale Bruno que aprenda español se integre porque luego de Bale

Voz 1991 15:26 es un caso de vamos de de casi cuarto Milene

Voz 3 15:28 año

Voz 7 15:29 sí para no dormir tienes Gareth Bale

Voz 0301 15:32 sí pero bueno Encinar

Voz 7 15:34 en fin que el partido de hoy viste

Voz 0301 15:38 mucha gente seguramente tenía en la cabeza que que Bono un buen partido de Bale seguramente me colocaba otra vez en el mercado podía demostrar que es mejor jugador de lo que hemos visto esta temporada en el Real Madrid y la verdad es que insisto eh que Larry media arreglado en el tramo final pero partido discretito como te decía antes de Gareth Bale

Voz 1991 15:54 mañana nueve menos cuatro por edad nueve menos cuarto Portugal Holanda final de la liga de las naciones a quién ves como favorito bien llega mejor

Voz 0301 16:02 bueno a ver a jugando en casa haciendo una selección magistral yo creo que Portugal parte pues nada medio escalón por encima en ese favoritismo con la selección holandesa pero bueno estamos viendo a uno Holanda muy potente en los últimos meses que ha sido capaz de doblegar en la sede de Naciones ha a dos equipos como Francia y Alemania y bueno no va a ser un duelo impresionante de Liz y de ahí que midiéndose a Cristiano Ronaldo yo creo que ahí seguramente estarán lo que se lleve ese ese duelo de estar tenga muchas posibilidades de de acabar dando el el título un auténtico partidazo ganas cederá a decisión también contra el centro del campo de de Portugal no nacional bastante igualada pero bueno por jugar en casa selección un poquito más de fondos en el banquillo igual Portugal parte con un poquitito de venta

Voz 1991 16:51 con protagonismo español porque en este caso lo va a arbitrar Undiano Mallenco que es el último partido en toda su carrera porque ya se retira esto cuenta como título quiero decir es un título lo pase claro ensayo España gana la Liga de la nación y yo no lo celebro sea quiero decir no sé ya sé que es un un nuevo sistema de competición pero fue va a haber gente en la calle sigan a Portugal para celebrar esto

Voz 0301 17:16 bueno hay que decir de varias zonas llevamos la primera es que el otro día prácticamente se llenó te lo contaba Jacobo está prácticamente en el estadio en Portugal donde se jugó la semifinal que enfrentaba a la selección de Portugal con con Suiza insisto estuvo lleno es decir expectación ha creado es bueno se va a celebrar yo qué sé cómo celebrar en algunos de tipos las Supercopas de España yo creo que para hacernos una una idea no se va a contar como título menor y seguramente habrá menos bastante menos gente vaya el Milán Micah es lo acaba ganando Portugal idea de lo que hubo una cuarta parte de lo que hubo cuando ganó la Eurocopa hace ahora tres años que te pasa te digo la Supercopa

Voz 1991 17:55 España la que ganamos en dos mil quince al Barça fue maravillosa y fue un pedazo de título vamos ni una Champions

Voz 0301 18:03 claro y celebró especialmente porque hace ya bastantes años que el Athletic no todos han querido pero que si la gana el el Barça el Madrid incluso te día el Atlético según como el Atlético de Madrid en la que la ghanés un título que se celebra

Voz 1991 18:15 ahora vamos a ver diferente esto no es lo que se gana sino a quién se lo gana así como sólo ganas que te te tengo que recordarme metimos cuatro charros en San Mamés

Voz 0301 18:24 ya me acuerdo pero como si fuera un gol desde el centro del campo practicamente dormido

Voz 1991 18:27 de San José sí señor y con con un hat trick de de de Aduriz que bonitos tiempos aquel oye déjame que te pregunte también por los amistosos en Sudamérica Argentina cinco Nicaragua uno doblete en dos minutos de Leo Messi no

Voz 0301 18:43 si nada el primer bolo uno de los goles que que marcó un golazo regateando yéndose ahí de media defensa de de Nicaragua también habrá que el rival era era bastante inferior y me me quedo con una idea Yago que por desgracia Sampaoli no lo vio claro y no la vimos en el mundo pero la de juntar a él lo excelso jugador de del Betis ya Leo Messi conectaron de la mejor de las maneras creo que en base a esa sociedad puede tener esperanzas puede soñar incluso la la afición de la albiceleste vetar hacer algo importante en esta Copa América de dos mil diecinueve

Voz 1991 19:17 por completar también ganó bien no y fácil además Uruguay tres cero a Panamá

Voz 0301 19:22 sin mucha historia también es era que es mundialista pero para mí era la peor donde de todo el Mundial seguramente porque hay una pugna importante hace un año con la selección de de Arabia Saudí pero sí sí tengan muy muy inferior además con varios jugadores lesionados no partido donde de inicio ninguno de los delante los importantes sin Cavani ni tampoco eh Luis Suárez pero bueno tener una una victoria de una Uruguay que prácticamente saquen saquen el campo sabes que va a ser competitivo y lo lo fue también durante Paloma

Voz 1991 19:50 pues que Luis Suárez está bien ya no

Voz 0301 19:53 sí sí sí cuando José es decir media dijeron que a hace un Humet empezó el partido en el banquillo pero ahora ya ya está bien iba a disputar la Copa América se supone que es más o menos en plenitud de condiciones