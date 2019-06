Pep Marti: "Hemos trabajado bien esa ansiedad de buscar el gol"

Voz 1 00:00 que hay buenas noches bueno primero objetivo cumplido que era estar en el play off

Voz 2 00:03 sí ese es el primer objetivo pero dejar verdaderamente importante es ser capaz de de gestionar todo lo que no tiene ahora esta primera eliminatoria Hay e intentar conseguir ese ansiado ascenso

Voz 1991 00:15 bueno yo creo que habéis sufrido poco no

Voz 2 00:18 bueno a veces da la sensación de que ha sido así pero en momentos puntuales el rival tú también te somete y bueno al final yo creo que el equipo lleva una muy buena línea está trabajando bien está teniendo esa confianza necesaria para afrontar los los partidos sabiendo leer las situaciones hemos trabajado bien esa ansiedades de tener que ir a hacer el gol porque hemos fallado muchas ocasiones otra vez pero al final llegó justo en el mejor momento en ese último minuto de la primera parte y a partir de ahí creo que todo fue mucho más sencillo

Voz 1991 00:47 digo por eso te lo digo porque daba la sensación de no llegaba al principio se fallaba fallaban ocasiones pero era como para acabar marcando seguro

Voz 2 00:55 sí pero los pasó la semana pasada también algo parecido y al final no acabamos haciendo gol después de veinte intentos y al final el fútbol sabes que cuando perdonas pues luego te llenan en una ahí te hacen pero bueno creo que que hicimos vienen a tener esa paciencia esa tranquilidad y después con el con el segundo gol pues evidentemente todo seguido mucho humo como es más tranquilidad

Voz 1991 01:16 eres consciente de lo que iba pasando los otros dos partidos

Voz 2 01:19 bueno no era muy consciente en el sentido de que al final me enteré en el descanso de los cómo iban los partidos en el descanso sí

Voz 1991 01:25 pero luego a medida que iban

Voz 2 01:27 pasando los minutos tampoco le daba mucha mucha importancia porque ella íbamos ganando sí que es verdad que en los últimos minutos pues nos iban informando un poco sobre todo pues de de la situación de los de los rivales de lo que iban a pasar para saber pues evidentemente Si la clasificación nacional no es colocaba el quinto o el sexto

Voz 1991 01:43 vamos que podríamos decir que los último quince diez minutitos tampoco habéis sufrido mucho porque gana Weiss dos cero y porque es que encima otro rival empalmaba los dos

Voz 1 01:51 sí pero aún así en el fútbol si hasta que no pita pero

Voz 2 01:57 a mí tenía tenía aquí al al cuerpo técnico que siempre me tira de las orejas porque no está en el minuto noventa y dos a prolongando prolongando los minutos en noventa y los todavía estaba no lo daba por hecho todavía no y siempre me ha llamado la atención porque he visto tantas cosas en el mundo su qué que al final creo que hasta que el árbitro pita hay que estar peleando trabajando concertado sobre todo cuando esa seriedad que ha dado el equipo

Voz 1991 02:18 bueno no ha sido una temporada sencilla para el Deportivo de la Coruña ha habido cambio de entrenador incluso en el consejo de administración tú llegaste al equipo en una situación en la que no se sabía muy bien si iba a tirar hacia arriba hacia abajo en qué momento está ahora mismo en esta recta final

Voz 2 02:33 bueno porque está en un momento de de creer de de ilusión de de conectar con una vez más con la afición y ese es el momento en el que verdaderamente nos encontramos ahora mismo en el de detener esa ilusión de tener las cosas claras de saber que esto es muy difícil que no va a ser nada fácil cosas rivales y en este caso al rival que mejor clasificado ha quedado de los que jugamos el playoff con lo cual evidentemente que va a ser muy complicado debemos de trabajar ese tipo de situaciones pero la verdad que que con los como cree cómo trabaja el equipo con esa ilusión con esa pasión que le pone cada día en estos entrenamientos pues evidentemente nuestras opciones vamos a tener

Voz 1991 03:10 ni como decimos el Depor ha pasado un año difícil complicado en el que han pasado varias cosas pero si miramos en lo meramente deportivo creo que hay un punto en el que determina mucho lo que puede pasar en el devenir de una temporada y es que cuando se falla en casa cuando se ganan sólo tres partidos en dos mil diecinueve no puede funcionar

Voz 2 03:27 está claro que es es importante el hecho de hacerse fuerte en casa lo vemos con los equipos que han que han ascendido que han sido de los equipos que más puntos han conseguido en su campo pero evidentemente pues tienes que tener esa regularidad necesaria para conseguir un objetivo tan importante como es estricto en una liga tan complicada como y con tanta igualdad los tres pues evidentemente para nosotros ha sido un problema el hecho de no tener sumar aquí los puntos pero bueno al final como siempre decimos y como yo siempre les comento que los jugadores estrellas pasado ya no no nos tiene que afectar tenemos que ven que mirar en el presente y evidentemente el presidente es intentar llegar esta noche a dormir lo antes posible recuperar para mañana una vez más en el entrenamiento pues empezar ya a trabajar de cara al partido del Málaga

Voz 1991 04:11 yo no creo hacer la puñeta pero mirando el final de la temporada para mí el equipo más en forma que ha acabado mejor la años el Málaga

Voz 2 04:18 sí bueno es uno de los equipos que que has estado en un muy buen momento pero bueno nosotros estamos también

Voz 1991 04:26 de vuelta a ellos otra historia pero hoy lo digo la sensación que llover

Voz 2 04:29 final al final cuando estamos hablando eliminatorias cualquier puede pasar si es cierto que tienen una ventaja y les aventaja allí es muy reconocible conozco precisamente eso porque en el playoff que que discute con el Tenerife pues el hecho de quedar por delante al al igualar marcador el equipo que está por delante que que se clasifican por penaltis sí esa es una ventaja que va a tener en el Málaga en en en esta eliminatoria

Voz 1991 04:50 no no tanto es decir esa es la ventaja que te da también quedar tercero en la temporada no sexto como le pasa al Depor de todas maneras misterio no sé el sistema competición del de la segunda división con veintidós equipos tantas jornadas y luego el playoff esto se hacía Ernie eterno

Voz 2 05:07 si se hace eterno y sobre todo ahora nos encontramos en un dilema en el hecho de saber cómo va a responder nuestros jugadores al competir cada tres días cuando no lo han hecho en tu durante toda la temporada es jugarte prácticamente todo lo que queremos y todo lo que buscamos pues prácticamente hoy hemos jugado sábado el miércoles volvemos a enfrentarnos el sábado volvernos a viajar a

Voz 3 05:27 al Málaga

Voz 2 05:29 entonces pues evidentemente esto no lo han vivido los jugadores no saben el hecho tenemos que intentar pues tenemos una plantilla amplia para disponer de muchos jugadores para darle minutos a todos si al final vamos a necesitar de de todos esos jugadores para que estén frescos

Voz 1991 05:41 y creo que si miramos el cómputo global de la temporada viendo en perspectiva lo que era el objetivo del club al inicio del año que era el ascenso directo algo que no se ha conseguido tal y como se ha producido el resto de la de la de la temporada el acabar en playoff creo que va a quedarse con un canto en los dientes estar en el playoff con lo cual creo que dada la situación todos los cambios que ha habido el no subir no tiene que considerarse un fracaso por lo menos el momento actual

Voz 2 06:08 bueno nosotros no Nos no vamos a renunciar a lo que verdaderamente no muy cuando es decir para nosotros el objetivo está muy claro el objetivo que se marcó la entidad desde verano fue una un ascenso independientemente de las circunstancias que sean en ascenso directo en play off y ese es el que vamos a buscar yo creo que es el que le debemos a estos veintidós mil personas que han estado en el estadio animándolos que una hora y media casi dos horas antes del estadio antes de empezar el partido estaban recibiendo unos de una manera extraordinaria con lo cual creo que les debemos el hecho de intentarlo que lo vamos a intentar ir creo mucho en la capacidad de estos futbolistas

Voz 1991 06:46 acabo pase lo que pase estará al frente del equipo en el año que viene en primera o en segunda

Voz 2 06:50 pues no lo sé lo que sí sé es que estoy orgullosísimo de de lo que me he encontrado en este club eh que te deja trabajar perfectamente que te da todas las vías y todas las recursos posibles de unos jugadores que son unos jugadores en cuanto a disciplina en cuanto a órdenes en contra a la manera de trabajar que aceptan todo lo que las tareas que el que el míster de encomienda con lo cual para mí es un orgullo el el poder haber estado aquí evidentemente me encantaría estar muchísimo tiempo que eso sería muy buena noticia para todos cuando los entrenadores está mucho tiempo es porque las cosas van bien

Voz 1991 07:21 tanto Martí míster del Depor enhorabuena por este final de temporada por esa clasificación para el playoff ya apretar los dientes ahora hay que a lo mejor