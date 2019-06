Antoni Daimiel: "Me dijo Marc Gasol que si ganaban el cuarto lo tenían muy cerca"

Voz 1 00:00 lo que estamos con las Finales de la NBA tres

Voz 2 00:07 bueno uno para Toronto sobre Golden State

Voz 1991 00:10 está ya en Toronto entero Antony de Antony qué tal

Voz 2 00:12 muy buenas

Voz 1991 00:14 qué tal buenas noches griego que acabas aterrizaron lo mismo no practicamente

Voz 3 00:17 sí sí estoy ahora mismo ya en un autobús por el centro de Toronto llegando al hotel bueno pues para esperar a ese quinto partido del lunes mañana entrenamientos de los dos equipos veremos si aparece Kevin Durant no oí bueno pues aquí la ciudad de Toronto hoy el país casi entero como loca con con esta final con el despliegue no y el desarrollo que han tenido los Raptors en todos los tres Jones en la temporada pero sobretodo

Voz 1991 00:44 en nuestra cuatro uno tres dos

Voz 3 00:49 hombre yo creo que estamos más cerca del cuatro no tiene que cambiar mucho la dinámica de los últimos partidos Toronto es un equipo que ha ido creciendo Toronto Raptors un equipo que se ha ido formando con la llegada de cabo a él Danny Green el pasado verano con Marc Gasol llegando en febrero ha ido contando se han ido conociendo se descubriendo cosas nuevas los unos de los otros insigne mejorando no tuvieron que remontar contra Sixers en semifinales de Conferencia tuvieron que remontar un dos cero en contra contra el menú se final de conferencia ahí y ahora pues se encontraron con un uno uno después de los dos primeros partidos en casa hay ya han dado ese golpe tremendo con las dos victorias allí en el norte de California

Voz 1991 01:32 pero vamos a ver cuánto hay de mito de aquello que se decía Anthony de Boa que vender los siete partidos ya saben que ahora tiene increpa al mar dos que tiene que forzar el séptimo que como que Toronto tiene que ganar porque ha demostrado que es el mejor pero que cómo van a dejar de jugarse tres partidos con la pasta queda eso

Voz 3 01:49 bueno yo no no creo en esas teorías conspirativas porque de hecho el año pasado las final acabaron cuatro cero hace dos años cuatro uno he vivido muchos cuatro a uno algunos cuatro cero también algún cuatro tres pero no tantos así que yo creo que aquí no están estos profesionales que que bueno pues tienen esos sueldos en las franquicias que se juegan tanto no están para esas especulaciones no oí fíjate Toronto después de veinticuatro años de historia en la NBA

Voz 4 02:18 primera oportunidad de ganar un título esta jugador como Marc Gasol para Ibaka etc

Voz 1991 02:23 sí sí va a estar con chorradas Toronto diciendo si no vamos a ganar esta el lunes al martes estás esperando a mi hermano por para otro partido hablando de Marc Gasol que decías es es histórico si lo consigue Marc el haberlo conseguido dos hermanos en la NBA y son de los nuestros

Voz 3 02:41 sí sí sí bueno ya protagonizaron aquel salto entre otros en un All Star pero esto yo diría que es mucho más no hay que habla mucho más de manera mucho más profunda de de la carrera que han hecho dos hermanos y dos hermanos de Sant Boi de Llobregat aquí en la NBA no tenemos que investigar porque mucha gente está dando por hecho que es el primer caso y tal habría que irse a los primeros años de historia de la envié porque creo que los hermanos Mike Dean también pudieron ganar algún anillo pero bueno en la era moderna no no cabe duda que no ha vivido nada igual y además la gente aprecia muchísimo a Marc Gasol no fíjate lo que tiene que ocurrir no después de esa fidelidad tiene esa entrega el participó en la construcción de aquellos Memphis Grizzlies que jugaban ellos pues ha tenido que venir a un equipo como éste para formar parte de una dinámica con posibilidad de ganar y aquí lo valoran mucho en Toronto

Voz 1991 03:40 tampoco vamos a mirar mucho para atrás para que si ya podemos ser nosotros los plenos para que no hay blanco y negro nada claro hombre quiero decir aparte de los anillos queda en aquella época eran así tampoco tenían mucha

Voz 3 03:52 sí sería claros A

Voz 1991 03:55 decimos de anillos guays anillos guays con hermanos sólo los nuestros

Voz 3 04:00 estos pesan mucho si los quedan ahora hay y bueno el otro día estuve con Marc Gasol tomando un café el tío estaba muy ilusionado ante esta posibilidad no y él me dijo él me dijo Si ganamos el cuarto veo que lo tenemos

Voz 4 04:14 muy cerca hay bueno pues así ha dicho

Voz 5 04:17 pero el está muy bien lo de ganar el anillo como campeón de la NBA macarra nada que no sea vamos cada hortera que hay por ahí suelta que no veas qué Away Leonard el hombre de la temporada

Voz 3 04:29 pues sí seguramente sí Si gana Toronto Raptors el anillo será el hombre de la temporada porque su imagen pues había yo creo que se había visto salpicada por la lo mal que acabó su relación con un equipo que es un equipo casi de todo el mundo como San Antonio Spurs y luego después de casi una temporada sin jugar poder volver a jugar a este nivel con ese liderazgo es es tremendo no hay y además como un jugador tan especial introvertido que que habla lo mínimo que no muestra nunca su estado de ánimo ni siquiera en la pista cuando gana cuando pierde bueno pues yo creo que es el gran protagonista el la cara no la portada de de estas finales Si yo creo que se llevará el MVP que por cierto sería el segundo para él porque en su título con San Antonio El ya ganó el Emmy pide las finales contra Miami Heat de Le Bron Wade vivas

Voz 1991 05:22 bueno al margen de baloncesto también un poquito turismo estás ahí con Jiménez primeros estuviese la cataratas del Niágara qué tal bien no me ha pasado

Voz 3 05:29 bien bien yo ya me he estado bien haber todo depende en esta vida ya Yago de has estado en otros y que tengan más o menos en esa línea hay que sean mejores yo estuve en el Salto del Ángel

Voz 1991 05:43 sí en Venezuela y me llamó mucho más la atención

Voz 3 05:46 estas Niágara tiene sesenta

Voz 4 05:49 metros de caída de la saberlo son kilómetro imagínate

Voz 3 05:54 yo tú pues también suele valorar más Iguazú que Niágara pero estuvimos en Alcatraz en San Francisco que no habíamos conseguir en años anteriores y me gustó bastante Si has vivido las película

Voz 1991 06:06 sí sí por supuesto sobre esa colisión y conoces

Voz 3 06:08 teoría yo creo que lo tienen muy bien montado se disfruta la visita

Voz 1991 06:11 de todas maneras yo creo que esas visitas las deberían aprovechar de gente que de ahí que no debería salir

Voz 4 06:17 sí pero vamos con eso incluso sería un buen inicio de de una película de repente pierdes el último Ferry a San Francisco y tienes que pasar la noche allí

Voz 1991 06:26 pues sí hombre yo creo que todos hemos visto la mítica de kleenex buques Fuga de Alcatraz que yo creo está está recreada no estaba bueno bueno porque él cuenta la historia de realmente tres personas que se escaparon dos hermanos creo recordar el Morris que fue eso es

Voz 3 06:45 los otros dos hermanos que bueno nunca se supo de ellos no hay teorías de conspiración y de sí

Voz 1991 06:51 si lo logramos escapar que los hermanos

Voz 3 06:53 vivían en Brasil que el enviaban todos los cumpleaños a su madre con un ramo de flores y todo eso pero bueno no se ha sabido

Voz 4 07:00 nunca a ciencia cierta si si ahora tendrían ochenta y siete años creo uno de los hermanos el otro ochenta y cinco Si estuvieran vivos están bailando samba

Voz 1991 07:10 si está pasando lo que no voy a es tengo que decir que la película donde se tumba kleenex Bute es digamos si miras hacia la la reja se tumba la izquierda y ahí está recreado al revés eh digamos que él de está sentado digamos según miras hacia dentro en la izquierda pero bueno que que es como muy bueno

Voz 3 07:26 ya sabes tiene sus errores las