Carrusel Deportivo último tramo: Tercera parte (08/06/2019)

Voz 2 00:00 el Deportivo de Nasser

Voz 3 00:15 mañana a las tres de la tarde tenemos la cita

Voz 1991 00:17 habitual la cita habitual que tenemos prácticamente todos los años desde la última década en el domingo de final de Roland Garros quitamos con Rafa Nadal y estamos animándole y apoyándole para verle levantar de nuevo un triunfo en la tierra de de París lo digo porque cuando deje de pasar nos va a faltar algo cada vez que llegue la final de Roland Garros en en París y veamos que no está Rafa Nadal que esperemos que sea dentro de mucho tiempo cuando eso pase pero es que su duodécima final ya ha ganado todas las finales que ha disputado que son once la auténtica barbaridad es decía que no que era un tío normal no que bueno que llegará a otro que que lo supere tal magnitud debería que ni de coña es a él el conseguir todo lo que él ha conseguido de la forma que lo ha conseguido con en en los números que tiene yo creo casi irrepetible pero bueno mañana tenemos esa finales contra Tim que ha derrotado hoy al número uno del mundo a Djokovic José Ignacio Tornadijo qué tal muy buenas

Voz 3 01:13 bueno Miguel Ángel Zubiarrain buenas noches

Voz 4 01:16 hola muy buenas noches ahora analizamos lo de mañana pero

Voz 1991 01:19 caminando por lo de hoy torna qué te ha parecido el partido entre Djokovic y Tim

Voz 0688 01:23 bueno pues muy igualado no muy igualado duro

Voz 5 01:26 les tiene que dejar más cansados evidentemente bueno al que va a pasar a la final como Dominic Thiem interrumpido hoy de nuevo se ha impartido extraño han tenido el esa parte del cuadro ha venido ya lastrada toda la semana icono pues prácticamente ha habido un momento en el que hoy pensábamos que bueno tú cómo se complique la cosa pues no acaban en el partido no pero bueno ha sido un castigo duro aunque ha podido ganar cualquiera de los dos si es cierto que lo tenía hecho con dos bolas de partido que no aprovechó parecía que se podía meter que que resultaba ahí en el último instante no pero bueno al final sólo ha apuntado el el austríaco tenemos finar repetida e la

Voz 3 02:03 veinte sino la del año pasado

Voz 5 02:05 hala aunque el año pasado pues en ráfaga no sentó muy bien le ha ganado las tres veces que han jugado en Roland Garros no ha hecho ni un solo tanto Rafa llega como favorito pero cuidado con el austriaco que desde luego es un hombre que más cerca está de en tierra batida y de hecho le ganó recientemente en Barcelona no sé si quieres que escuchemos ya por ejemplo ha

Voz 5 02:26 la tres meses con él ya estaba cuando le ganó en en el Godó este mismo año y hablaba precisamente de que su pupilo Dominique y sabe perfectamente que se enfrenta el mejor jugador de la historia del tenis en tierra batida Nadal

Voz 6 02:39 mañana mañanas Dominique tiene su chance y también entiende que juega con el mejor jugador de la historia de esta superficie ICANN seguramente bueno lo mejore de la historia de este deporte entonces una una linda un lindo desafío para él como jugador para mí como entrenador

Voz 1991 02:58 bueno pues eso es lo que decía Massu y veremos veremos qué es lo que pasa en el en el partido de mañana Zubi con qué te quedas tú hoy del del del digamos la mitad el partido hemos tenido ese mismo

Voz 4 03:09 bueno pues quizás con que el dominio siempre lo lo que yo vi que luchó por salir vivo de la empresa pero al final sucumbió yo creo que entre la alegría del público que quería verle perder porque lo que hizo ayer no estuvo bien por lo tanto bueno todo el mundo contento tienen contento Djokovic menos que incrustó a discutir de una vez con el árbitro una bola que era claramente buena de Ci en quería era mala pero bueno la verdad es que ha sido superior tampoco es decir muy superior pero a ese resultado decir dos de de seis siete cinco cinco siete siete cinco lo que sí demuestra es que es un partido muy duro jugaba estos días que quizá ha podido pasar factura Tinajo a muchos hecha en este torneo y ha jugado muchos días seguidos ahora al final que ha jugado mal miércoles jueves viernes y sábado así que mañana con el domingo puede poner el colofón

Voz 3 04:09 quiso puedo todas las consecuencias

Voz 4 04:12 porque Rafa está francamente bien es cierto que Team es un grandísimo jugador ya en tierra batida y hay que tener mucho cuidado pero bueno quizás mañana Nadal puede ser superior tanto turísticamente como físicamente y eso le puede dar

Voz 7 04:30 ventaja de cara al final e una pregunta doble movía

Voz 1991 04:36 decir quién le viene mejor en la final Tim o Djokovic es decir le le ha venido mejor que ha metido Tim o queríamos a Djokovic en la final y lo segundo es lo que decía ahora mismo Zubi es que han terminado jugar hoy un partido muy exigente en muchas más horas ahora llega con un día más de descanso encima con el físico que tienes que sabes que Rafa te puedo aguantar cinco sets sin ningún tipo de problema que partido esperamos para mañana y entorno

Voz 5 05:00 yo creo que es mejor Tim sinceramente a mí Djokovic Se me parece que es el número uno del mundo Djokovic ya le ha ganado Rafa aquí en París si en cualquier momento pues puede soltar un gran partido mentalmente yo creo que va a salir más se van a sentir más dominador Rafa Nadal desde el inicio con con por lo que te decía aquí en Roland Garros que no le ha ganado en VRAC le ha ganado cuatro veces de las doce que han jugado pero creo que para Nadal el jugar con tienes un poquito de ventaja de ventaja mental sentido creo que que va con el Djokovic es muy peligroso no que que hubiera llegado cansado todo lo que quieras pero Djokovic y Djokovic Keating tiene que demostrar todavía que que está ese nivel no es el cuatro el mundo pero todavía no es ni el uno ni el dos Si tiene que corroborar un poco más y durante más tiempo todo eso

Voz 1991 10:58 sí sí sí sí dominador si el cuarto

Voz 5 11:01 con Le de aguanta al todavía podemos tener Nadal hombre no para rato pero sí por lo menos para a lo mejor dos o tres torneos más yo estoy convencido de ello

Voz 1991 11:10 no no voy además haciendo como Federer eligiendo donde juegas como juega esa es así de sencillo Zubillaga yo siempre lo digo quiero decir tenemos grandísimos deportistas Ángel Nieto doce más un título de de campeón del mundo Pau Gasol por supuesto Fernando Alonso Gómez Noya tal pero para mí el mejor deportista español de todos los tiempos es Rafa Nadal

Voz 4 11:31 sí yo creo que sin ninguna duda todo lo que has hecho no son los París porque está en el Open está Australia estaba Wimbledon Copas Davis bueno yo creo que lo ha ganado tantas cosas que evidentemente no hay ningún otro deportista que tenga ese nivel que tiene Rafa Nadal que es el mejor sin duda de toda la historia así que bueno vamos a seguir apoyándole vamos a seguir viéndole ganar viéndole como dejaba yo creo que esté rencores para la Historia dicen que lo hacen para batirse pero yo tenía uno que ya sabía que no iba a batir el de Wimbledon setenta sesenta y ocho en el quinto set de Isner claro pero además ahora como ya el quinto se lo han quitado en el set largo ya maneja la tener Hermida claro pues ahora ya ese no se va a batir pero este este de Rafa Nadal gane o no gane este año tampoco se va a batir nunca más

Voz 1991 12:35 yo es que creo que es casi imposible lo digo por eso sea que luego puede llegar también es cierto que el digamos las carreras de los de los deportistas de élite duran cada vez más quedan más físicamente uno está en forma hasta los treinta y ocho treinta y nueve cuarenta años y puede seguir compitiendo a alto nivel pero es que también es lo que decía Rafa hay que tener suerte es de estar durante trece años catorce años que puedas competir que no te haya roto un dedo en una tontería durante trece años y que te coincida justo una fisura alguna contractura o sea quiero decir que que es también tener la suerte y luego evidentemente tener el talento n Rafa Nadal de llegar ahí ganar once y tener la posibilidad de ganar el duodécimo mañana tenemos mucha suerte de tener a Rafa Nadal unos va a hacer Zubi muy muy raro esto de cuando lo deje dentro de aquí a cincuenta cincuenta y ocho años cuando le dé la gana a Rafa Nadal esto de que lleguemos el domingo de final de Roland Garros a Rafa

Voz 4 13:26 bueno igual hay que cuidarlo para que esté por ahí viéndolo y que la gente se asuste

Voz 3 13:32 que está pues ya está

Voz 4 13:36 a lo mejor es la solución y por cierto también vamos a decir los ha jugado la final femenina

Voz 3 13:41 sí si te iba a preguntar al final eso pero sí

Voz 4 13:44 espantosa Ban Ki Soba no las conocían y en su casa si uno sus seis

Voz 8 13:52 aquí malísimo partido

Voz 4 13:54 el tenis femenino tiene que dar un cambio muy Dusko porque están llegando a unos niveles de mala calidad

Voz 1991 14:02 en esta chica que se había retirado dos años de forma voluntaria ha vuelto ahora no algo así había leído bueno no lo he leído he leído algo así como que se habían retirado de forma como decisión personal y que ahora ha vuelto a la competición y fíjate ha vuelto ganando

Voz 4 14:16 junto a juega bastante bien pero son irregulares cometen demasiados errores y lo va a ser como los cometen las dos pues igual a los partidos está igualado porque si uno es una paliza a una final de París en la que ya en las semifinales había otras dos desconocidas prácticamente contarían hicimos una americana de diecisiete años en las demás están missing desaparecido las la Willian Si todas aquellas se les adelanta ya no existen Mi hay nivel para mi gusto es francamente malo mira

Voz 1991 14:55 ya sabía que había leído abandonó el tenis para dedicarse al críquet porque ellas australiana volvió en dos mil dieciséis en el trescientos veinticinco ya está en el número dos

Voz 9 15:04 en consiguiendo su primer eh

Voz 1991 15:07 su primer Grand Slam que mira dejó el tenis fue a jugar al cricket de ha vuelto y ha conseguido uno de los grandes así que nada en fin que que nada torna Zubi mañana contamos a partir de las tres es la gran final

Voz 9 15:19 esperemos que sí

Voz 5 15:22 mañana y con ganas de contarlo y de lo que digo que estamos deseando que lleguen las tres de la tarde porque bueno lo pasamos bien no me tengo que acaba bien la cosa

Voz 1991 15:32 tanto además que que no hace falta que Nadal hasta cinco se lo haga épico y tal con tres como el año pasado no vale que no que no vale con estar dos tres órbita dos horas

Voz 3 15:41 la A5 venta Teresa correcto ahí estamos de acuerdo Zubi entorno vaya lo contamos un abrazo a los dos venga a las doce y cuarenta y cinco

Voz 10 15:54 verano verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza Tenzing el verano tiene sus peros aún así el Vera

Voz 11 16:07 no me encanta todo guiri que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros entre ellos de cien mil euros comprar ya tu con porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta

Voz 12 16:22 usted

Voz 2 16:25 Carrusel deportivo Cadena SER

Voz 13 16:31 cuando dos bandas jugaron más con es que bien Khan que no ve Menéndez esté

Voz 14 16:51 vamos con la Segunda división porque ha disputado la última jornada la verdad

Voz 1991 16:54 los que estábamos pendientes sobre todo tres ciudades para ver si se metían en el playoff sólo jugaba en el Deportivo La Coruña el Cádiz y el Oviedo sólo dependía de sí mismo el Depor y además es que fue el único que cumplió fue lo único que ganó su partido porque tanto el Oviedo como el Cádiz Palmar On es decir que no dieron opciones a darle ni un suscitó al Deportivo de la Coruña Fran Hermida qué tal muy buenas

Voz 0688 17:14 que están buenas noches en sexta posición

Voz 1991 17:17 con tal y como se había puesto la temporada eh

Voz 1385 17:19 y la verdad es que rara rara donde las haya

Voz 0688 17:22 porque el Deportivo desde agosto hasta diciembre enero pues fue un equipo muy solvente desde luego con cáscara intratable fuera de casa conseguir suman dos empates las famosas media inglesa bueno pues que llevaba el deporte mismo a calcular

Voz 1385 17:35 me pues podría ser uno de los objetivos el acceso

Voz 0688 17:38 directo sino por su estará en una posición más o menos desahogada pero a partir de ahí bueno pues el Depor entró en barrena primero la de

Voz 5 17:45 título de Nacho González aquí ha acabado

Voz 0688 17:48 salir incluso el presidente hoy era el primer día donde para cosas ocupaba lugar de Tino Fernández en el palco y al final El equipe incluso se cayó de los puestos de playoff le ha tocado pues hacer un auténtico esprín

Voz 1385 18:01 en las últimas jornadas para llegar como dices

Voz 0688 18:03 es un poco con la lengua fuera ya agarrar esa última plaza de play off que ahora mismo pues es también lo que está alimentando la ilusión de un deportivista lo que hoy ha recibido al equipo antes de empezar el partido un recibimiento de ser luego extraordinario como nos había visto a lo largo de esta temporada y que al acabar el encuentro bueno pues ha celebrado por todo lo alto se ha quedado en la grada por cierto y haciendo una auténtica fiesta pues por tener esa oportunidad ahora de jugará las próximas dos semanas por hacerse con la última plaza ascenso a Primera

Voz 1991 18:32 pues sí es el miércoles el partido de ida en Riazor el Deportivo de la Coruña recibe al Málaga que es el que ha acabado tercero en la clasificación así que a las doce y cuarenta y siete saludamos al míster del Deportivo de la Coruña Olga Martín qué tal buenas noches

Voz 3 18:45 es que hay buenas noches bueno primer objetivo cumplido

Voz 1991 18:47 va a estar en el play off

Voz 15 18:49 sí ese es el primer objetivo pero verdaderamente importante es ser capaz de de gestionar todo lo que nos viene ahora esta primera eliminatoria Hay e intentar conseguir ese ese ansiado ascenso

Voz 1991 19:01 bueno yo creo que habéis sufrido poco no

Voz 15 19:04 bueno a veces da la sensación de que ha sido así pero en momentos puntuales el rival tú también te somete y bueno al final yo creo que el equipo lleva una muy buena línea esta trabajando bien está teniendo esa confianza necesaria para afrontar los los partidos sabiendo leer las situaciones hemos trabajado bien ansiedad ansiedades de tener que ir a placer el gol porque hemos fallado muchas ocasiones otra vez pero al final llegó justo en el mejor momento en ese último minuto de la primera parte y a partir de ahí creo que todo fue mucho más sencillo

Voz 1991 19:32 es que lo digo por eso eh lo digo porque daba la sensación de no llegaba al principio se fallaban ocasiones pero era como el Depor acabar marcando seguro

Voz 15 19:41 sí pero los pasó la semana pasada también algo parecido y al final no acabamos haciendo gol después de veinte intentos y al final el fútbol sabes que cuando perdonas pues luego te llenan en una Hay IT hacen aceptan pero bueno creo que que hicimos bien en a tener esa paciencia esa tranquilidad y después con el con el segundo gol pues evidentemente todo salió mucho humo como es más tranquilidad

Voz 1991 20:01 eres consciente de lo que iba paseando en los otros dos partidos

Voz 15 20:05 bueno no era muy consciente en el sentido de que al final me enteré en el descanso de los cómo iban los partidos en el descanso sí

Voz 1991 20:11 sí pero luego a medida que iban

Voz 15 20:13 cuando los minutos tampoco le daba mucha mucha importancia porque ella íbamos ganando sí que es verdad que en los últimos minutos pues nos iban informando un poco sobre todo pues de de la situación de los de los rivales de lo que iban a pasar para saber pues evidentemente Si la clasificación nacional no es colocaba el quinto o el sexto

Voz 1991 20:29 vamos que podríamos decir que en los últimos quince diez minutitos tampoco habéis sufrido mucho porque gana Weiss dos cero y porque es que encima otro rival empalmaba los dos

Voz 3 20:37 sí pero aún así en el fútbol si hasta que no pita no confundir a Pedro

Voz 15 20:42 a mí tenía tenía aquí al al cuerpo técnico que siempre me tira de las orejas porque no en en el minuto noventa y dos prolongando prolongando los minutos el noventa y los todavía estaba no lo daba por hecho todavía no y siempre me ha llamado la atención porque he visto tantas cosas en el mundo que que al final creo que hasta que el árbitro pita hay que estar peleando trabajando concertado sobre todo cuando esa seriedad que ha dado el equipo

Voz 1991 21:04 bueno no ha sido una temporada sencilla para el Deportivo de la Coruña ha habido cambio de entrenador incluso en el consejo de administración tú llegaste al equipo en una situación en la que no se sabía muy bien si iba a tirar hacia arriba hacia abajo en qué momento está ahora mismo en esta recta final

Voz 15 21:19 bueno porque está en un momento de de creer de de ilusión de de conectar con una vez más con la afición easy Jet es el momento en el que verdaderamente nos encontramos ahora mismo en el de detener esa ilusión de tener las cosas claras de saber que esto es muy difícil que no va a ser nada fácil cosas rivales y en este caso al rival que mejor clasificado quedado de los que jugamos el play off con lo cual evidentemente que va a ser muy complicado debemos de trabajar ese tipo de situaciones pero la verdad que que con los como cree cómo trabaja el equipo con esa ilusión con esa pasión que le pone cada día en que entrenamientos pues evidentemente nuestras opciones vamos a tener

Voz 1991 21:55 ni como decimos el Depor ha pasado un año difícil complicado en el que han pasado varias cosas pero si miramos en lo meramente deportivo creo que hay un punto en el que determina mucho lo que puede pasar en el devenir de una temporada y es que cuando se falla en casa cuando se ganan sólo tres partidos en dos mil diecinueve no puede funcionar

Voz 15 22:13 está claro que ese es importante el hecho de hacerse fuerte en casa lo vemos con los equipos que han que han ascendido que hayan sido de los equipos que más puntos han consiguen su campo pero evidentemente pues tienes que tener esa regularidad necesaria para conseguir un objetivo tan importante como es estricto en una liga tan complicada como y con tanta igualdad como es estabilidad los tres pues evidentemente para nosotros ha sido un problema el hecho de no de no sumar aquí los puntos pero bueno al final como siempre decimos y como yo siempre les comento dos jugadores estrellas pasado ya no no no

Voz 5 22:43 que que aceptar tenemos que ven que mirar en el precio

Voz 15 22:45 ante y evidentemente el presidente es intentar llegar esta noche a casa a dormir lo antes posible recuperar para mañana una vez más el entrenamiento pues empezar ya a trabajar de cara al partido el Málaga

Voz 1991 22:56 yo no creo hacer la puñeta pero mirando al final de la temporada para mí el equipo más en forma que ha acabado mejor años el Málaga

Voz 15 23:04 sí bueno es uno de los equipos que que ha estado en un muy buen momento pero bueno nosotros estamos también

Voz 1991 23:10 sino que muestra simple hay otro partido de vuelta ya ellos otra historia pero hoy lo digo la sensación que llover

Voz 15 23:14 final al final cuando estamos hablando eliminatorias cualquier puede pasar si es cierto que tienen una ventaja allí es inadmisible esa ventaja allí es muy reconocible conozco precisamente eso porque en el playoff que que disputen con el Tenerife el pues el hecho de quedar por delante al al igualar marcador eh sí porque está por delante que que se clasifican por penaltis y esa es una ventaja que a tener el Málaga en en en esta eliminatoria

Voz 1991 23:36 no no tanto es decir esa es la ventaja que te da también quedar tercero en la temporada no sexto como le pasa al Deport de todas maneras misterio no sé el sistema de competición del de la segunda división con veintidós equipos tantas jornadas y luego el play off esto sea hacía Ernie eterno

Voz 15 23:52 si se hace eterno y sobre todo ahora nos encontramos en un dilema en el hecho de saber cómo van a responder nuestros jugadores al competir cada tres días cuando no lo han hecho en durante toda la temporada es Cuarte prácticamente todo lo que queremos y todo lo que buscamos pues prácticamente hoy hemos jugado sábado el miércoles volvemos a enfrenta tornos el sábado volvemos a viajará a Málaga entonces pues evidentemente esto no lo han vivido los jugadores no saben el hecho tenemos que intentar pues tenemos una plantilla amplia para disponer de muchos jugadores para darle minutos a todos si al final vamos a necesitar de de todos sus jugadores para que estén frescos

Voz 1991 24:27 creo que si miramos el cómputo global de la temporada viendo en perspectiva lo que era el objetivo del club al inicio del año que era el ascenso directo algo que no ha conseguido tal y como se ha producido el resto de la de la de la temporada el acabar en playoff creo que va a quedarse con un canto en los dientes estar en el playoff con lo cual creo que dada la situación todos los cambios que ha habido el no subir no tiene que considerarse un fracaso por lo menos el momento actual

Voz 15 24:54 bueno nosotros no Nos no vamos a renunciar a lo que verdaderamente buscando es decir para nosotros el objetivo está muy claro el objetivo que se marcó la entidad desde verano fue una un ascenso independientemente de las circunstancias sean en ascenso directo en play off y ese es el que vamos a buscar yo creo que es el que le debemos a estos veintidós mil personas que han estado en el estadio animándolos que una hora y media casi dos horas antes del estadio antes de empezar el partido estaban recibiendo nos de una manera extraordinaria con lo cual creo que les debemos el hecho de intentarlo que lo vamos a intentar ir creo mucho en la capacidad de estos futbolistas

Voz 1991 25:32 ya acabo pase lo que pase estará al frente del equipo en el año que viene en Primera o en Segunda

Voz 15 25:36 pues no lo sé lo que sí sé es que estoy orgullosísimo de de lo que me he encontrado en este club eh que te deja trabajar perfectamente que te da todas las vías y todas las recursos posibles de unos jugadores que son unos jugadores en cuanto a disciplina en cuanto a órdenes en cuanto a a la manera de trabajar que aceptan todo lo que las tareas que el que el míster de encomienda con lo cual para mí es un orgullo el el poder haber estado aquí evidentemente me encantaría estar muchísimo tiempo que eso sería muy buena noticia para todos cuando los entrenadores está mucho tiempo porque las cosas van bien

Voz 1991 26:07 imitando Martí míster del Depor enhorabuena por este final de temporada por esa clasificación para el playoff ya apretar los dientes ahora hay que a lo mejor en el play off un abrazo

Voz 15 26:16 venga gordo muchas gracias alegría oyes

Voz 1991 26:18 a Riazor en esa clasificación del Deportivo de La Coruña como sexto clasificado que le da derecho a disputar el play off va a jugar contra el Málaga el otro playoff lo van a jugar el Mallorca ahí el Albacete en Primera partido va a ser el jueves en somos en también alegría hoy como no podía ser otra forma en el Sadar donde Osasuna que ya había certificado hace un par de jornadas su ascenso hace un par de jornada no más incluso no bastante más su ascenso a Primera división pues lo ha celebrado lo grande ganando es el último partido en casa y además recibiendo la Copa como campeón de de la segunda división creo que está todavía en el estadio Laquidain con protagonista hola qué tal muy buenas

Voz 0888 26:58 qué tal buenas noches pues si continúa la fiesta aquí en El Sadar después de que Osasuna haya celebrado ese campeonato de Liga y que su capitán haya recibido ese trofeo de campeón de Liga Oller muy buenas hola buenas y enhorabuena con lo que se siente levantando un título campeón de Segunda División con Osasuna

Voz 16 27:16 pues eso es un verdadero orgullo la verdad no puedo decir otra cosa porque bueno ya sabéis soy un chico de la tierra de la cantera Hay que vivir estos momentos son muy satisfactorios Si son un premio también a a toda la carrera que llevo aquí en Osasuna muy feliz contento oí pues bueno piel de gallina también en el momento de y cuando hemos tenido que levantar la copa disfrutando además con nuestra gente en el estadio ha sido espectacular

Voz 0888 27:46 la temporada eso no espectacular porque son diecisiete victorias consecutivas diecinueve triunfos dos empates en El Sadar batiendo los récords de puntos batiendo récord de victorias en una temporada irrepetible igual

Voz 16 27:58 bueno ya veremos en el futuro pero sí que es verdad que somos números astronómicos

Voz 17 28:04 eh así una temporada como dices a todos los niveles yo creo que hemos sido muy merecedores de

Voz 16 28:12 de este título del campeonato hemos hecho buen juego de hemos arrollado en El Sadar hemos hecho un fortín de de nuestra casa que que era una cuenta pendiente que teníamos Si lo hemos superado con creces esa ha sido la base no oí iba bueno y al final

Voz 17 28:29 pues emocionado porque porque hemos vivido

Voz 16 28:32 muchos momentos muchos momentos turbulentos complicados un acuerdo de Sabadell no habrá justo cinco años que que estaba la situación complicada Hay pueblos que hemos estado aquí hemos dado la vuelta a la situación y hemos enderezado el rumbo de este club que que merece estar donde donde ahora lo hemos llevado la próxima

Voz 0888 28:55 devoradas en primera división

Voz 16 28:57 sí son palabras mayores no y bueno no le tenemos miedo respeto sí porque sabemos de lo dura que es la competición lo difícil que va a ser pero vamos a trabajarlo vamos a poner todo nuestro empeño oí igual nuestros recursos y con nuestras fuerzas esperamos hacer un campeonato bueno ahí y que lo importante el objetivo la permanencia pues lo vayamos consiguiendo desde el primer día que volvamos a la pretemporada donde seguir enhorabuena gracias

Voz 0888 29:29 a las palabras de capitán de Osasuna Yago aquí en directo Osasuna campeón de Segunda División año que viene estará de nuevo con los mejores en Primera

Voz 1991 29:37 gracias un abrazo las doce y cincuenta y ocho dejamos el fútbol vamos con la Fórmula uno

Voz 18 29:42 sí

Voz 19 29:51 en Twitter arroba andaluces

Voz 14 33:19 eso es como se celebra una pole casi un año después de la última porque será Sebastian Vettel ya ha conseguido la pole en el Gran Premio de de Canadá no conseguía otra pole desde julio del año pasado en Gran Premio de Alemania y hoy pues estaba evidentemente emocionado con

Voz 1991 33:37 con esta pole hablaremos ahora también de lo de Carlos Sainz que ha sido sancionado iba a salir noveno pero va a salir finalmente décimo segundo Manu Franco qué tal muy buenas

Voz 3 33:45 qué tal muy buenas noches estamos Isaac Prada qué tal

Voz 0688 33:48 qué tal buenas noches

Voz 3 33:51 el grito de Vettel ya hasta merece la pena mano siempre

Voz 1385 33:56 eh siempre claro ese daño cosa estaba con Raikkonen Ramírez Duyos

Voz 3 34:00 no hombre no vea el sonido bueno está bien hombre

Voz 1385 34:04 que no día monta unas espectaculares no cobre veo ahora ahora me contestaban recuerdo me los hacía con una mano pues bueno pues poco más discretas pero sí la Horacio había sido una vuelta espectacular la de teatro alemán que ha superado al Mercedes de Lewis Hamilton segundo y ha dado muy bien además así también a la Iglesia ha cometido un error poco novato así que hoy hay que decir que Vettel lo ha hecho muy muy bien a qué te ha parecido una vuelta

Voz 3 34:32 a él

Voz 0688 34:34 bueno pues ha sido espectacular porque hay que tener en cuenta que venía después de un Hamilton también estratosférico estaba marcando el sector uno y dos en morado en el sector tres pues ha tenido más problemas el el piloto inglés de Mercedes y no ha podido hacerse con la con la pole que tenía hasta ese momento así que bueno Vettel estratosférico ya lo ha dicho que el coche le iba pidiendo más por primera vez se encuentra muy muy contento con con ese Ferrari hay que tener en cuenta que Canadá es el primer circuito de carga aerodinámica media baja así que es es un circuito donde predominan la rectas básicamente es una recta larga tras otra con frenadas muy fuertes para para curvas lentas Ferrari iba muy bien tiene más caballos que un poquito más de caballos que lo motor Mercedes así que bueno pues en esa recta se nota mucho un circuito así pues Vettel ha hecho una vuelta muy muy buena lo ha aniquilado y al final pues se ha llevado la podéis por esas décimas con Hamilton

Voz 1991 35:23 no es cosa de un día es decir que Ferrari en este Gran Premio por delante Mercedes a partir de aquí podemos ver una evolución que Ferrari esté de tú a tú o por encima de Mercedes

Voz 1385 35:33 bueno yo creo que es cosa del circuito de todo este circuito recordamos un poco igual que pareció les

Voz 3 35:40 no es que sí

Voz 1385 35:42 el primer en una isla es Juanes increíbles circuito de de Canadá ahí Montreal en general y las de frenadas pues de alguna manera favorecen al al Ferrari Prada por pues no porque no tienen motor potentísimo pero yo creo que en un circuito más

Voz 0688 36:01 normal más lógico más

Voz 1385 36:03 el ala europea pues probablemente Mercedes Chilla aun estando un poco por delante pero bueno pues hacer es verlo y sobre todo de ver cómo evoluciona la carrera porque quizá una vueltas por delante aunque muy ajustados Luis Hamilton también ha estado muy muy cerca de meter ahí como digo hay que ver qué pasa en la carrera y si esas perspectivas de Ferrari pues se se confirman Isaac

Voz 0688 36:27 bueno pues yo creo que al final Ferrari tiene muy buen ritmo y desde luego lo ha demostrado in clasificación yo estoy con Manu lo comentaba antes que es un circuito muy para Ferrari Ferrari ha diseñado un coche con muy poquita carga aerodinámica para que la gente lo entienda esto es que en en rectas tienen muy poca resistencia al avance y entonces eh al final es un circuito que se adecúa muy bien a las características de la escudería italiana pero vamos a ver en carrera porque además tenemos una parrilla muy colorida no no tenemos lo habitual de los dos Mercedes los dos Ferrari en los dos Red Bull sino que está bastante abajo tenemos al Renault de Ricardo muy arriba tenemos hay que notarlo todos los motores Renault

Voz 1852 37:03 los donde McLaren los dos de la escudería

Voz 0688 37:05 principal de Renault están en la Q3 entre los diez primeros con Sainz también ahí a pesar de que luego le han bajado tres puestos por por la canción con algo bueno pues ya tenemos en una parrilla muy colorida donde vamos a ver qué haces Ferrari porque también está Leclerc por ahí que ha tenido algún problema en su vuelta sino hubiera estado más arriba yo creo que Vettel desde luego tiene por primera vez y posibilidades para darle un poquito la vuelta más a su favor al campeonato

Voz 1991 37:29 en cuanto a Carlos Sainz nos dejó muy buenas sensaciones en los libres de ayer igual esperábamos algo más hoy en la calificación lo cierto es que ha acabado noveno y que luego ha sido sancionado con esos tres puestos es decir va a salir décimo segundo por esa opción con Albano a ti qué te parece Manu

Voz 1385 37:44 bueno me parece bastante justa en el sentido de de rigurosa quizá pero bueno se puede decir que nos hemos estado un poco al al piloto de Toro Rosso sanción de tres puestos en vez de noveno a un segundo volvimos yo yo estoy esperando aún el momento de Carlos yo creo que que tiene que llegar ese momento eh de un puñetazo encima de la mesa de meta siete décimas de su compañero se ponga ahí haga un cuarto quinto lo que ha hecho hoy por ejemplo el Renault estoy esperando lo que Carlos Sainz aquí de momento activamente no llega yo siempre tiene algún problema siempre pasa alguna cosa y es una pena porque es un piloto que tiene una calidad extraordinaria es más cuando se habla de secuelas encima de la mesa que te digo

Voz 15 38:25 con el cuarto puesto que la verdad ensucien acarrea con Toro Rosso en Singapur pues quizás no se valorado tanto como

Voz 1385 38:31 merece y espero que Mclaren no lo consiga yo creo que esta temporada lo lo puede lograr pero desgraciadamente ha sido el día de Isaac

Voz 0688 38:40 bueno pues yo creo que Carlos las veces que he coincidido con él es un piloto que para su edades muy maduros yo creo que que está en una rampa ascendente de sus prestaciones como piloto en Mclaren hoy es cierto que ha estado por detrás de velando Norris además con esta sanción va a salir por detrás pero yo creo que Carlos es un piloto especialmente del día de la carrera eh no sólo del del sábado de la clasificación y yo creo que mañana con con esa capacidad que tiene para saber leer la carrera para saber ver en qué momento apretaron qué momento aflojar

Voz 1852 39:07 eh conservar más el coche y además

Voz 0688 39:09 circuito de Canadá que es especialmente duro uno de los más duros de toda la temporada para la mecánica del coche para los frenos un circuito que exige muchísimo a los monoplazas yo creo que Carlos que es un piloto muy constante muy frío muy calculador en carrera va a poder hacer un buen papel especialmente como decíamos en esa parrilla donde bueno pues tiene a pilotos como Verstappen por detrás no no es una parrilla habitual

Voz 1385 39:30 yo creo que mañana aficionado una carrera loca también en humanos

Voz 0688 39:33 muy en el que bueno pues hay una cierta posibilidad de que salga el seis pues Carlos Barcelona un buen papel mañana eh

Voz 3 39:39 Herrera vamos toda la porra yo la verdad

Voz 1991 39:41 punto en una hoja ya no sé dónde acaba con lo cual cada día

Voz 3 39:45 Gran Premio de Gran Premio no sé muy bien pero no hay manera pero bueno pero queda claro a ver primero segundo tercero y cómo acababa Carlos Sainz Manu

Voz 1385 39:57 yo creo que primero son se hace meses él Charles Leclerc Carlos Sainz va acabar quintos a pesar de todo hombre es muy optimista te veo que te decía yo dándole

Voz 0688 40:12 yo voy a coincidir con con Manu sólo en el quinto de Carlos Sainz el el resto eh yo creo que la el podio para mañana va a ser el primero

Voz 3 40:21 sí que va a ser un pequeño golpe encima de la mesa de

Voz 0688 40:24 el alemán de Ferrari segundo Hamilton y tercero Ricardo

Voz 1991 40:31 vale pues nada ojalá ojalá se cumpla sobre todo lo de Carlos Sainz que sale décimo segundo y sería fantástico vamos en una proeza prácticamente al acabar en quinta posición Manu qué tal va la Casa Manolo Franco

Voz 3 40:44 pues ya estamos aquí y yo estamos esperando Yago visto caído Trincado la y a mí no me ha llegado la invitación y adaptado a su amigo Alvarito algo en lo eh

Voz 1385 40:52 celebrando un pleno desmadre así que ya tenemos abierto tener

Voz 3 40:55 Nos

Voz 1385 40:56 bueno es el primer fin de semana la verdad es que no se está yendo bastante bien y ya sabes lo que estamos esperando aquí Valdemorillo a todo el mundo esa

Voz 0688 41:03 tomar un menú bueno pero pero bueno hombre es muy buenos días

Voz 1385 41:09 no

Voz 3 41:09 pues mira pues España así que hay voy

Voz 1385 41:12 estas

Voz 3 41:12 dentro de un mes podemos podemos cerrar ayer Dominguín para ir a comer juegos eso

Voz 1385 41:16 a veces cero que yo hago venga para hacerle hacer ya sea el éxito no ya luego ya lo estoy viendo cuando estoy aquí

Voz 3 41:24 pues nos encontramos aquí todos pues mira si no es este finde a ver si lo puedo cerrada para siguiente me voy allí haberte ya la Casa Manolo Franco vale

Voz 1385 41:31 mira me he traído un chef de El País Vasco gente aquí de Valdemorillo más aún

Voz 3 41:36 me vais a alucinar con el así que todo vaya fenomenal y eso me está haciendo la boca agua con eso te digo todo y en fin pero antes tenemos mañana el Gran Premio de Canadá y tendremos que contarlo y los resumir hemos en Carrusel Deportivo mano Isaac abraza los dos hasta mañana un abrazo muchas gracias buenas noches

Voz 1991 41:53 antes de hablar del basket de los play off por el título en España de la final de la NBA tenemos grandísimas noticias que nos vienen del mundo de boxeo Diego Gonzales qué tal muy buenas

Voz 0688 42:03 hola qué tal muy buenos primero con Kerman Legarra

Voz 1991 42:05 proclamado campeón del cinturón latino después de vencer por KO a mexicano no

Voz 5 42:10 sí a Luis Solís efectivamente que le aguantando cuatrocientos en el litoral uno dos tres y cuatro en el primero pues nada tanteo en el segundo ya

Voz 1852 42:18 ha llegado con un par de veces eh

Voz 5 42:21 directo al rostro del Mexicano llene el cuarto porque dejaba en directo al bazo y ahí se acabó el combate después de esos cuatro otras repito en la reaparición de de que maneja Raga después de haber perdido el título de campeón de Europa anunciado después de precisamente acaba pueden ser durante los pesos welter latino que va a ver revancha de ese combate que perdió de ese campeonato de Europa así que bueno que viene noticia dentro de poco hecha con esa velada siquiera Luise Solís cuántas han tratado antes

Voz 1852 42:54 eso sí Gago que es un chico de un barrio muy humildes de Bilbao de de Otxarkoaga

Voz 5 43:01 sí lo da absolutamente todo en todos los combates bueno pues proclamado nuevo enfrentamiento europeo de los pesos pluma después de que Sánchez hicieron madrileño no ha llevado hasta el segundo asalto el madrileño que a solamente con una con una derrota pero de por los puntos muy ajustado

Voz 1852 43:18 oí por decisión unánime de los jueces

Voz 5 43:20 pues el título seguido de los puntos repito Fernando Gago que yo creo que se ha puesto algo más que su rival en el en el para activarse este campeonato de Europa así que bueno dos buenas noticias

Voz 3 43:30 sí sí que eso unas iba a quedar en el en España

Voz 5 43:33 título de campeón de Europa de dos vueltas porque era contra Jesús Sánchez pero Kerman

Voz 1852 43:39 parecido con Suu gran pegada otra vez en el río bueno pues enhorabuena

Voz 1991 43:44 dejar Raga Andoni Gago por los triunfos de esta noche en boxeo gracias Diego abrazo

Voz 34 43:49 abrazo hasta luego la una y trece

Voz 1991 45:11 esto ya sabéis que tenemos en marcha las semifinales del play off por el título que mañana juega el segundo partido el Barça contra el técnico monta a Zaragoza que ganó el conjunto catalán el primer partido que hoy ha jugado el segundo la eliminatoria entre el Real Madrid y el Valencia Basket ha vuelto a ganar el Real Madrid siete nueve seis seis es decir que se queda a un triunfo meterse en la gran final ahora sí la serie va a Valencia donde se deberían disputar los próximos dos partidos si es necesario y en el caso llegaron quinto La Ser y volvería a Madrid después de este de este triunfo nos ha dejado Marta Casas mensaje en el contestador con protagonista hola Marta

Voz 1509 45:44 qué tal muy buenas pues mira en el vestuario del Real Madrid después de la victoria setenta y nueve sesenta y seis con uno de los grandes protagonistas Sergio Llull muy buenas noches hola buenas dos a cero bien encaminada esta semifinal

Voz 1894 45:55 sí sí era importante ganar este segundo partido en casa para ir dos cero a Valencia Hay que bueno lo hemos conseguido nada hemos empezado también como el otro día pero poco a poco hemos ido entrando en el partido imponiendo nuestro ritmo y al final la segunda parte hemos jugado bastante mejor así

Voz 1509 46:08 todo bastante más igualado que el otro día pero es verdad que cuando ir metido una marcha más en el marcador

Voz 1894 46:13 sí bueno ha sido un partido de playoff no lo del otro día fue un poco irreal a lo mejor hay estos son los partidos que que vamos a jugar a partir de ahora no sabemos que ahí iba a ser más difícil todavía ellos van a estar muy motivados ante su afición el campo se va a llenar y tenemos que hacer las cosas muy bien para intentar ganar el lunes Izarra la serie

Voz 4 46:30 cuando una sacerdote hace que las estadísticas no no siempre

Voz 1509 46:32 se cumplen pero con un dos a cero las estadísticas hablan de que ahora sí está muy cerca de la final la que sería la octava consecutiva Sergio

Voz 17 46:39 bueno las estadísticas no

Voz 1894 46:42 en baloncesto y en el deporte no sirven de mucho no porque algún día se rompen Ny esperemos que no nos toque a nosotros pero si esos números que dices pues habla muy bien de trabajo que se lleva haciendo estos últimos años desde la llegada de Pablo y ahora pues es lo que tenemos que hacer es descansar mañana hay preparar muy bien ese partido de Luna