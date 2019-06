A vivir Madrid / Bobsultorio Literario (09/06/2019)

Voz 1 00:00 aquí comienza el absolutorio el consumo

Voz 3 00:14 cambiar problemas por lecturas es lo que hacemos cada domingo con la ayuda de voz

Voz 1751 00:17 a las consultas que no seáis al seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis en forma de notas de voz bueno y esta semana mientras mal

Voz 4 00:24 Brit pacta corre hace de todo bueno pues seguimos necesitando espacio y dinero

Voz 5 00:30 hola Bob venga contarte un poco una cosa que me está pasando a mediados compañeros y resulta que es el primer año que venimos a Madrid a vivir y lo único que hemos encontrado ha sido un piso de cincuenta metros cuadrados somos tres personas nos piden quinientos euros y la verdad es que vengo a pedirte la recombinación de hundir de un libro para poder sobrevivir en tan poco espacio con dos personas más para

Voz 6 00:53 no acabar matando a los unos a los otros

Voz 7 00:58 lo que para eso para no matarse para no matar yo creo que sí sí sí de hecho cuando al escuchó esta consulta justo me pilló con un libro en las manos y pensé es el libro perfecto para recomendar es el libro es un libro que se llama hace tiempo que vengo al taller y no sea lo que vengo qué más de un titulo a maravilloso de la Zarzuela fatal el autores Jorge de Cascante que así a lo mejor no te suena pero sí te digo que es el encargado de editar las antologías de Gloria Fuertes en Black iré Gila en Black Ibooks este señor que es un genio además es que unos relatos muy desasosegante es muy precisos creo que Jorge de Cascante es alguien no lo conozco de nada sólo he leído pero hay dos relatos en hace tiempo que vengo al taller y no sea lo que vengo pienso que bien que Jorge de Cascante escriba no han matando por las calles porque de verdad son unos cuentes que mezclan el humor con una frialdad de análisis una precisión entonces yo creo que para esta oyente que me a la consulta que quiere que yo le ayude con un libro para no matados compañera de piso tres en que en cincuenta metros cuadrados Jorge de Cascante por favor sobre todo porque el cuando tengas ganas de matar te tienes que detener y opta por escribir con precisión en ese momento lo que estés pensando sintiendo mira elegido un párrafo de uno de los cuentos de Jorge de Cascante para que entiendas Puri de qué va la cosa muy mal dice lo siguiente tus amigas de Torrejón no te tienen envidia sana bonita tus amigas de Torrejón están espera

Voz 8 02:33 ando que haya un apagón en Madrid para matar te quieren comerse tus órganos quieren robar te el dinero por suerte para Haití el whatsapp las mantiene ocupadas

Voz 7 02:45 ah bueno claro el Whatsapp también sirve para no matar también a los libros y el guasa por favor pero este libro mejor que una cosa son cuentos muy breves pero no te puedes leer el libro de un tirón porque es tal la cristalina claridad con la que refleja momentos instantes mezquindades y miserias de todos nosotros

Voz 1751 03:05 que hay que parar descansar decir de que me estoy riendo claro es una maravilla bueno la siguiente consulta la la manda Mamen tiene que ver con una decisión que hago con vida What about my life no está estudiando Magisterio para poder hacerlo necesita pagarse los estudios como pues trabaja de camas era era dice pero es que yo quiero hacer música o no

Voz 7 03:27 qué hago un lío pues hola

Voz 3 03:30 bueno pues yo me dedico al mundo de la música pero también para sobrevivir trabajo de camarera y además estudió Magisterio entonces me ha surgido una oportunidad muy importante dentro de la música pero no sé si decidirme a dejarlo todo y aventurar me en este

Voz 9 03:48 el sueño o simplemente

Voz 3 03:50 eh pues seguir como estoy ahora entonces no sé si tendría algún libro que recomendar me que que el personaje uno de los personajes hubiera vivido la misma situación que yo hice uso hubiera decantado pues la música para conocer una experiencia así poder decir Un poco yo lo que hacer

Voz 7 04:09 los ante pues hay un libro perfecto para Mamen es un libro es uno de los hábitos de este año yo este año tengo cuando está yo no tengo contento con lo que he leído este año Puri la gente haciendo cosas muy bonitas y es un libro que se llama debut su autora es Christina Rosenvinge está publicado por Random House Mondadori Pen muy bien yo ya no sé chica esperando no Random House Mondadori exacto es un libro fantástico que en qué consiste en libro acogido todos cancionero Christina Rosenvinge ido cruzando en paralelo que no se puede cruzar en paralelo pero yo lo acabo de decidir qué se puede cruzar en paralelo su vida y lo que en cada momento de su vida inspirado en las canciones con las letras de esas canciones entiendo que

Voz 1751 04:54 has dicho cruzar en paralelo para no decir trufado porque triunfando sobre

Voz 7 04:57 odio odio cruzar trufas la trufa es que si es como preñado de pasión

Voz 10 05:03 dirá de odio la gente que dice preñado de si hay gente quieres López no queremos que estén bien ganará

Voz 7 05:16 bueno debut de Christina Rosenvinge es fabuloso porque te explica de dónde vienen las canciones pero totalmente explica el proceso de creación de las canciones de Cristina de su apuesta enorme por la música en el momento en el que a lo mejor la música no eran lo que mejor

Voz 8 05:32 le daba haciendo en la vida

Voz 7 05:35 muchos oyentes pueden decir están escúchame pero que Rosenvinge escribe bien escribir de Maragall y de hecho es una magnifica narradora ya sus letras de las canciones como otras veces en el libro de escuelas que están muy bien escritas pero como te explica el proceso de escritura esas canciones es delicioso y luego tiene un ensayo final sobre la música sobre la composición sobre esto que preguntan siempre los que andan desde tu escribe estuvieron Ladero la música pues casi describe también es Rosa gran pues nadie por otro lado lo explica muy bien es fabuloso es un un libro precioso debut de Christina Rosenvinge publicado por Penguin Random House Mondadori en gente que está ahí tan bien que lo firma ir de verdad merece muchísimo la pena y sobre todo nos da la oportunidad de entender a Mamen sobre todo que hay un momento en el que hay que apostar por lo que de verdad crees que tienes que hacer Lina a ver que la gente no se crea Cristina siempre lo apretado ha habido ha tenido mano muy oscuros CL acompañarlo de hago zas ya aparezca titulada logran que mucho tienen que por cierto mucha gente pensaba que no lo había compuesto ella como el análisis Cristina pesaban quiere hacer caso Chas el hachazo pensaban que ella simplemente a la cara bonita la que lo canta baila que no es una composición suya como muchas de las canciones que aparecen ni las melodías que ya te explica además de dónde surge una letra en qué momento ella recuerda que yendo con la guitarra en un metro a un sitio Q3 ensayar piensa en esta canción metió un autobús con lo cual Mamen si estás pensando si merece la pena la música creo que debut

Voz 1751 07:07 dije te hace pensar que sí que sí merece la pena una de las noticias de la semana en Madrid viene de la mano de un niño con autismo Sami que ha escrito una carta al director de su colegio en Guadalix Alejandro Rubio ante la decisión de prescindir de una profesor

Voz 4 07:22 hora de Inma llevo ocho años en este cole que y más Melle dado ha sido Inma si no hubiera pasado esto yo había tenido muchos problemas para el estudio hiper relacionarme con los demás porque no quiero que nueve Boyer con él pues porque con ella he logrado muchas cosas como aprender muchas cosas sabes que puede hacer una situación respeto el relacionarme con los demás que se puede hacer y qué no comprender los sentimientos de los demás practicar esforzarme en lo que no se me da bien respetarán los mayores atenderlos las cosas

Voz 1751 08:05 otra cosa es la Caixa Forum es algo fantástico

Voz 7 08:10 explica muy bien la labor que ha hecho y es que sólo esta carta es una justificación para que Inma siga allí con él

Voz 12 08:17 claro que libro recomiendo pues mira en este caso yo a veces soy un poco transversal soy un poco e impredecibles hoy

Voz 7 08:26 pero si tú eres se quema Puri muy a optar por lo obvio voy a tirar de un clásico contemporáneo que además viene muy bien para destacar sí es un libro que ha sido bestseller que que es un libro que me sigue pareciendo delicioso que se llama El curioso incidente del perro a medianoche cuyos autores Hudson está en Debolsillo con lo cual es un libro baratijas introducido por Patricia

Voz 1751 08:49 en me gusta mucho que lo hemos dicho más de una ocasión que nombres a los traductores

Voz 7 08:53 productoras me parece una labor fundamental y de hecho el otro día regaña a una amiga editora porque lo dije entro en la web de tu editorial y me cuesta mucho encontrar en la web el nombre del todo pro la traductora eso no es bonito pues El curioso incidente del perro a medianoche de Marjah el Debolsillo es perfecto para entender la historia de Sami espero que algún día llegue a Madrid la versión teatral protagonizada por Paul López que llovía en Barcelona dos veces en el Lliure Imet fascinó donde Pol López hace el papel protagonista ahí está enorme ir a a cuenta de una manera maravillosa el libro además una versión que se hizo primero en los teatros de Londres luego vino aquí al Lliure a Barcelona ir de verdad la historia de Sami la historia es profesora Imma están tan bien contadas porque ya no sólo por Sami es que hay profesoras y profesores que nunca deberían salir de un sitio porque han hecho mucho

Voz 1751 09:48 no es verdad ojalá que mí tenga tenga suerte