Escucha las noticias de las 18:00 (09/06/19)

Voz 0270

00:21

ETA considera que México cooperará con él para contener la inmigración hacia Estados Unidos tras el acuerdo que llegaron ambos países este viernes el presidente estadounidense ha afirmado su cuenta de Twitter que confía en la palabra de su homólogo mexicano Manuel López Obrador Trump ha dicho que abren no cooperación en México y Estados Unidos que no se ha visto en décadas sin embargo ha asegurado que si no hay cooperación volverán a amenazar con aranceles aunque cree que no será necesario