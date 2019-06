Escucha las noticias de las 20:00 (09/06/2019)

Voz 1645

00:24

qué tal Almudena buenas tardes pues sí ha sido un encuentro informal secreto eso sí porque no se había convocado a los medios donde según fuentes de Ciudadanos Ignacio Aguado y Rocío Monasterio han hablado sobre la constitución de la Mesa de la Asamblea de Madrid que será el próximo martes según confirman a la SER fuentes de Ciudadanos C's estaba negociando con el PP que este partido tuviera la presidencia del órgano de dirección de la Cámara autonómica madrileña por lo que no es descartable que hayan hablado de este asunto las mismas fuentes niegan que ambos dirigentes regionales hayan negociado cualquier cosa relativa al Gobierno estas reuniones importante es significativa porque supone el primer encuentro entre Ciudadanos y Vox un partido al que la dirección nacional de la formación naranja vetado en las negociaciones para los gobiernos aunque es una foto que el entorno de Rivera no descartaba siempre que fuese para hablar