Rafa Nadal: "Ni Federer ni yo pensábamos que íbamos a ganar tanto"

Voz 1375 00:00 Don Rafa Nadal buenas noches hola buenas noches enhorabuena muchísimas gracias tú crees que alguien podrá repetir lo que tú has hecho en Roland Garros

Voz 1774 00:09 bueno sí lo he hecho yo siempre digo que que alguien vendrá él lo igualará o los superarán para este bueno sí que es verdad que que se ha sumado otro no hay a estas alturas si hay con ella con estos números cada uno que se suma pues se hace una cifra que es es realmente difícil no hay no no me gusta decirlo porque hablo de mí mismo pero sí que es algo que excedente de muchos factores para que se pueda Concha

Voz 1375 00:32 tenía once monte bueno tienes once Montecarlo once Conde de Godó ahora doce Roland Garros en un torneo el último que has ganado doce finales las doce ganadas en un torneo en el que solo ha cedido dos sets

Voz 1774 00:44 sí llegué al torneo jugando bien llega al torneo con una sensación eh creo que positiva durante la temporada de tierra cada semana había había ido a mejor en Roma pues conseguir dar el paso adelante definitivo llegué aquí pues con la sensación de que estaba preparado esa es mi realidad no y jugando a tenis después de lo que suceda en la convención pues siempre está abierto a cualquier cosa pero yo creo que sí que llegue preparado por suerte aparte llegaron prepara pues también él nivel ha salido no están en el torneo yo soy ha una gira con

Voz 1375 01:21 que cada no Rafa en Barcelona perdiste seis cuatro seis cuatro precisamente contra Dominique Tim recuerdo que te viene el acto de que coincidamos en el acto de Mapfre que decías joe vengo de unos meses complicados pero fíjate cómo has llegado a París no

Voz 1774 01:33 bueno es que vengo de unos meses complicados en esta es una realidad desde el año pasado sólo pude jugar nueve torneos uno de los cuales en dos me tuve que retirar con lo cual sólo complete ese siete Hay este año pues a que han pasado por por también por muchas cosas no y bueno Jaume I no pierde un poquito esa esa energía esa frescura debido a tantas tantas tantos lesiones continuadas no lo bueno yo creo que desde el trabajo diario desde la aceptación de del reto y te la el la valoración diaria de de las pequeñas mejoras que se iban se iban consiguiendo pues se ha llegado a aquí puedes con este nivel que ha sido suficiente para poder ganar otra vez Roland Garros es muy muy feliz por ella

Voz 1375 02:20 oye en tierra si te das cuenta bueno claro que te das cuenta ya en tierra casi nunca te pasa nada quiero decir de lesiones de tal ahora empieza otra vez la temporada de hierba y la pista dura ya hasta abril del año que viene no vuelves a la Tierra te da miedo el que empiece la temporada donde hay más de discontinuidad con respecto a la tierra

Voz 1774 02:38 no no le da miedo no estoy motivado e ilusionado siempre después lo que pueda suceder pues yo soy una persona positiva siempre espero que las cosas van a ir bien después a veces van menos bien y a veces van bien pero bueno no son todo en también en el pasado oí un pasado reciente osea que espero estar preparada para luchar por las cosas que que emotivo

Voz 1 02:57 el clan Dario acorde a lo que

Voz 1774 03:00 digamos que sea más conveniente para todo tienes dieciocho

Voz 1375 03:02 a Grand Slam Rafa esta a de Federer el primero lo ganaste con diecinueve años dos días que fue el Roland Garros de dos mil cinco Este último las ganado también en Roland Garros con treinta y tres años y seis días ha venido diciendo que te hoy durante toda la tarde que jamás imaginadas lo que lo lo que has conseguido no jamás imaginaron que podías conseguir esto

Voz 1774 03:21 yo creo que no yo ni tampoco tampoco Federer se se hubiera imaginado ganar veinte Grand Slam esta es la está en la calidad no no yo pero no eres joven no te puedes plantear todas estas cosas no es sus su día a día ahí yo pues no es una excepción no sea que dio disfrutando de las cosas que que ha venido pasando

Voz 1375 03:37 además de Nadal esta tarde ha sido Trending Topic en España vamos Rafa enhorabuena Rafa gracias Rafa grandes Rafa entiendes que todo este consideremos como el mejor deportista español de siempre

Voz 1774 03:51 bueno eso ya son datos si hay que entrar a valorar cosas sé que estoy dentro de un grupo escaso de de posibles pero bueno nadie

Voz 1375 04:02 esa ya os lo dejo saldrás tú fíjate que el perseguidor tuyo en el palmarés de Roland Garros que John VOR tiene la mitad quietud seis

Voz 1774 04:12 es es que de verdad no la la cifra es es increíble no sé que no no me gusta decirlo pero sí que parece increíble y uno tiene que ser consciente de ello pero bueno no no no por ello eh va a cambiar mi forma de de ver las cosas de mi de mi de mirar hacia el futuro sea que siempre digo lo mismo no todas estas cosas pues tendré tiempo si Dios quiere cuando termine mi carrera

Voz 2 04:39 para poder valorar me poder analizar dónde

Voz 1774 04:42 donde no estamos sólo has hecho una cosa mala en todo esto

Voz 1375 04:44 pues Rafa yo creo sólo una cosa mala que es hacernos creer que ganar Roland Garros fácil

Voz 1774 04:52 bueno y si eso se ha conseguido pueden importar dais cuenta rápido que que no es así

Voz 3 04:58 es que parece que ya ganarla

Voz 1375 05:00 es como bueno venga otro marroquí Carlos oye

Voz 3 05:02 a este nivel

Voz 1375 05:03 cuánto tiempo va Esteves no tengo ni idea

Voz 1774 05:06 no se no puede predecir el futuro vivo de de del día a día Hay bueno yo soy feliz haciendo lo que hago y si mi cuerpo aguanta pues pues todo lo demás me funciona bien estoy siempre con con la ilusión con la pasión de seguir adelante

Voz 1375 05:21 ahí te dejo que relación tan bonita la de esa pista esa ciudad hay ese público francés con con Rafa no te eres uno de ellos no

Voz 1774 05:29 bueno si es que me siento muy querido y arropado aquí estamos hablando de que de que esta pista de lado en pista más importante de mi carrera sin ninguna duda no oí sentir todo esto en este lugar pues y para mí es muy muy importante es muy bonito e inolvidables

Voz 1375 05:44 si Rafa felicidades enhorabuena