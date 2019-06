Carrusel último tramo: Primera parte (09/06/2019)

Voz 1375 00:00 en la Cadena Ser Carrusel deportivo Don Rafa Nadal buenas noches enhorabuena si tú crees que alguien podrá repetir lo que tú has hecho en Roland Garros

Voz 1774 00:15 bueno sí lo he hecho yo sienta que que alguien vendrá él lo lo igualará o los superarán lo que pasa es que bueno sí que es verdad que que se ha sumado otro no oí a estas alturas si hay con ella con estos números cada uno que se suma pues se hace una cifra que es es realmente difícil no hay no no me gusta decirlo porque hablo de mí mismo pero sí que es algo que excedente de muchos actores para que se pueda conseguirlo

Voz 1375 00:38 tenías once monte bueno tienes once Montecarlo once Conde de Godó ahora doce Roland Garros en un torneo el último que has ganado doce finales las doce ganadas en un torneo en el que solo ha cedido dos sets

Voz 1774 00:50 sí llegué jugando bien llega al torneo con una sensación eh creo que positiva durante la temporada de tierra cada semana había había ido a mejor en Roma pues conseguida a dar el paso adelante definitivo llegué aquí pues con la sensación de que estaba preparado esa es mi realidad no y jugando muy bien al tenis después de lo que suceda en la convención pues siempre está abierto a cualquier cosa pero yo creo que sí que llegué preparado por suerte aparte llegaron prepara pues también el nivel ha salido no estaba en el torneo yo eso que ha sido una gira con

Voz 1375 01:27 de cada no Rafa en Barcelona perdiste seis cuatro seis cuatro precisamente contra Dominique Tim me acuerdo que te viene el acto de que coincidimos en el acto además frikis viajó se vengó de unos meses complicados pero fíjate cómo ha llegado a París no

Voz 1774 01:39 bueno es que vengo de unos meses complicados en esta es una realidad desde el año pasado sólo pude jugar nueve torneos de los cuales en dos me tuve que retirar con lo cual sólo complete se siete hay este año pues ha pasado por por también por muchas cosas no y bueno Jaume I no pierde un poquito esa esa energía esa frescura debido a tantas tantas tantas lesiones continuadas no lo bueno yo creo que desde el trabajo diario desde la aceptación de del reto y la el la valoración diaria de de las pequeñas mejoras que se iban iban consiguiendo pues se ha llegado a aquí puedes con este nivel que ha sido suficiente para poder ganar otra vez Roland Garros y muy feliz por ella

Voz 1375 02:26 oye en tierra si te das cuenta bueno claro que te has o ya en tierra casi nunca te pasa nada quiero decir de lesiones de tal ahora empieza otra vez la temporada de hierba y la pista dura ya hasta abril del año que viene no vuelves a la Tierra te da miedo el que empiece la temporada donde hay más de discontinuidad con respecto a la tierra

Voz 1774 02:44 no no me da miedo no estoy motivado e ilusionado siempre después lo que pueda suceder pues yo soy una persona positiva siempre espero que las cosas van a ir bien después a veces van menos bien y a veces van bien pero bueno no son tontos oye han también en el pasado un pasado reciente osea que espero estar preparado para luchar por las cosas que que emotiva ni voy a hacer es Dario acorde a lo que creamos que sea más conveniente para todo

Voz 1375 03:08 tienes dieciocho Grand Slam Rafa los de Federer el primero lo ganaste con diecinueve años dos días que fue el Roland Garros de dos mil cinco y último las ganado también en Roland Garros con treinta y tres años y seis días ha venido diciendo que te hoy durante toda la tarde que jamás imaginadas lo que lo lo que has conseguido no jamás imaginaron que podías conseguir esto

Voz 1774 03:27 yo creo que yo ni tampoco tampoco Federer se se hubiera imaginado ganar veinte Grand Slam esta es la está en la calidad no no yo pero no eres joven no te puedes plantear todas estas cosas no es su su día a día ahí yo pues no es una excepción no saben que dio disfrutando de las cosas que que menisco pasando

Voz 1375 03:43 eh además de Nadal esta tarde ha sido Trending Topic en España vamos Rafa enhorabuena Rafa gracias Rafa grandes Rafa eh entiende es que todo este consideremos como el mejor deportista español de siempre

Voz 1774 03:57 bueno eso ya son datos si hay que entrar a valorar cosas sé que estoy dentro de un grupo escaso de de posibles pero bueno

Voz 1375 04:08 en esa ya os lo dejo serás tú fíjate que el perseguidor tuyo en el palmarés de Roland Garros que John VOR tiene la mitad que tú seis

Voz 1774 04:18 es es que de verdad no la la cifra es es increíble no sé que no no me gusta decirlo pero sí que parece increíble y uno tiene que ser consciente de ello pero bueno no no no por ello eh va a cambiar mi forma de ver las cosas de mirar hacia el futuro sea que siempre digo lo mismo no todas estas cosas pues tendré tiempo si Dios quiere cuando termine mi carrera de poner poder valorar de poder analizar dónde dónde

Voz 1375 04:49 sólo has hecho una cosa mala en todo este tiempo Rafa yo creo sólo una cosa mala que es hacernos creer que ganar Roland Garros fácil

Voz 1774 04:58 bueno e si eso se ha conseguido pueden importáis cuenta rápido que que no es así

Voz 1375 05:04 es que parece que ya ganar Roland Garros como bueno venga otro marrón oye ya este nivel cuanto tiempo va Esteves

Voz 1774 05:11 no tengo ni idea yo no sé no puedo predecir el futuro a mi hijo vivo de de del día a día hay y bueno yo soy feliz haciendo lo que hago y si mi cuerpo aguanta pues pues todo lo demás eh me funciona bien estoy siempre con con la ilusión con la pasión de seguir adelante

Voz 1375 05:27 no te dejo que relación tan bonita la de esa pista esa ciudad hay ese público francés con con Rafa no te eres uno de ellos no

Voz 1774 05:35 bueno sí que me siento muy querido y arropado aquí estamos hablando de que de que esta pista de la en pista más importante de mi carrera sin ninguna duda no oí sentir todo esto en este lugar pues que para mí es muy muy importante es muy bonito e inolvidable

Voz 2 05:51 Rafa felicidades enhorabuena

Voz 1774 05:53 venga muchas gracias buenas noches Rafa

Voz 1375 05:55 Nadal el que grande de verdad es que cada vez es más difícil entrevistar a Rafa Nadal supongo que para él también responder porque es que es imposible ya que podemos decir de él que es para mi el mejor deportista español de todos los tiempos pero ya lo era en el once y probablemente en el diez por lo que significa dentro y fuera de la pista y además yo creo que nunca volverá a ocurrir no sé yo creo que nunca nadie volverá a hacerlo de hecho Rafa pero nadie no es que no lo veamos nosotros no es que no lo vean Mis hijos bueno pulpo lo que me refiero a nuestros hijos los regalos porque vuestros hijos son mis hijos vuestros hijos son especialmente pero quiero decir que no es que no lo vayan a ver yo es que creo que no lo vamos a ver nunca nadie va a poder hacer es buenas noches bienvenidos al último tramo de Carrusel aquí en la SER abriendo como debe ser aquí trabajando como debe ser en el día en el que Rafa Nadal consigue su duodécimo Roland Garros porque hemos estado todos aquí pendientes de Rafa de de de de de de ese partido que ha sido la pera pero mejor que nadie lo sabe Juan Ignacio Tornadijo que ha estado narrando la final un año más ya van no sé cuántas hola torna muy buenas qué tal buenas noches Manu cuántas finales llevas de Tor de de

Voz 3 07:04 Juan Carlos de tenis pues todas eh lo que hice fue la primera de Bruguera porque estaba en el Giro de Italia y a partir de ahí a Bruguera Berasategui si la narre todas las que ha habido participación española

Voz 1375 07:16 a la terraza todas si las narrado las doce finales que ha ganado razón

Voz 3 07:20 sí sí las doce finales que ha que ha ganado Rafa Nadal puedo decir que he tenido la fortuna y el privilegio de narradas en la en la Cadena Ser además

Voz 1375 07:27 es un tío que sitio mejor no exactamente eres un tío muy afortunado e sea seguir decir tener la suerte fíjate yo no he estado nunca en Roland Garros mira nos ha tocado viajara tantos sitios hoy tres deberías venir porque sí pues si merece la pena pero tiene la experiencia es un torneo bonito y tienen mucha historia detrás a Nadal viendo tú eso no pienso solamente solamente estar ahí ya la leche pero encima estar ahí sí ver las doce finales y que las doce las ha ganado Rafa está apretado y Miguel Ángel Zubiarrain que todos los días del año está contándonos el tenis aquí en la Cadena Ser esté en Australia amanece en Nueva York en China luego se va no sé dónde se pasa por Wimbledon ya estaba también en Roland Garros bueno desde el primer día ha estado contándonos Miguel Ángel Zubiarrain en la SER todos los días eh lo que me está escuchando tú pues es también lo escuchado muy bien pues desde el primer día pues desde el primer día Miguel Ángel Zubiarrain muy buenas

Voz 1566 08:17 hola buenas noches a todos que me escuchen

Voz 1375 08:20 exactamente pues te escuchamos de escuchábamos como siempre un año más contándolo bueno tú sí Tornadijo lleva desde esa estuvo con Bruguera pero tuya ni te pregunto a ti las finales de Roland Garros de Grand Slam que llevará

Voz 1566 08:32 qué voy a decir una vez llevo desde el año ochenta y dos haciendo París llevo ciento cincuenta y tres Grand Slam cubiertos

Voz 1375 08:40 que se dice fácil del circo ciento cincuenta y eso que tú exactamente in luego con vuestro permiso saludo ya todos los del sanedrín que ya estoy oyendo por aquí alguna pero como ese permiso el saludo y aplaudo a nuestro gran Álvaro Benito bueno a uno de nuestros dos grandes Alvaros benditos uno el comentarista de fútbol y otro al que produce Larguero productor de Larguero que hace el larguero cuando le toca hacerlo también mejor incluso de los que estamos aquí sí a diario bueno ya ya ya ya que además hoy le he visto narrando el tenis la final en euros por ahí con Alex Corretja esa buena pareja hola qué tal cómo estáis todos muy buenas jugadas mal de finales de Grand Slam en Tele la primera ante la primera en tener la primera sí sí sí espero que les muchas oye por aclarar esto lo de gallina de piel ha sido

Voz 1670 09:27 nos saca

Voz 4 09:28 vale me acuerdo de Etosa que dije bueno voy a intentar hacer una coña

Voz 1375 09:31 como la que al final que algunas un poquito mal pero

Voz 4 09:34 bueno sí cuando que ahora vas y ahora que vas a saludar al sanedrín de Barcelona cuando se retire Rafa Nadal si va a tener más Champions League el Real Madrid o Roland Garros Rafa Nadal ahora mismo la cosa está trece doce trece Real Madrid doce Rafa Nadal no estabas tú estabas

Voz 1375 09:52 bueno pues con Torradijo cómo voy a rain y con Álvaro bonito enseguida hablamos de bueno enseguida nos ya hablamos de la final de Roland Garros de la duodécima que ha ganado Rafa Nadal pero están por ahí creo que casi todos a Jesús Gallego hola muy buenas o la mano buenas noches y creo que Romero está viendo repetido de la final de el partido de Rafa Nadal contra Dominique para hacerlo era llena de pieles que Johan Cruyff pero yo también se lo escucha todo saque quieres que te diga no es de Johan que bueno esos casinos Marcos López nada no es es es de Johan pero vamos histórico cuando cuando elijo la transmisión yo le he felicitado privadamente ir hago público yo y Álvaro Pérez espero pero debo decirle está a punto enviar un mensaje pero digo no no que esto no es de que esto es de Cruyff cierto Alfredo son los datos ah pues nada que valga López en Barcelona Jordi Martí hola Jordi muy muy bueno a todos está por ahí flaqueó la fracking hola qué tal muy buenas además Julio Pulido la Julio muy buena que te has buenas noches está también Antón Meana holandesa gente Carreño buenas noches Don Mario Torrejón hola muy buenas noches don Pablo Pinto muy buena ola todos está Miguel Martín Talavera en Francia donde no está narrando el Mundial femenino pero por supuesto no se pierde el Sanedrín o la tala qué tal qué tal mano buenas noches a todos aparte de Romero que estará conectando está por ahí el árbitro también no nuestro Iturralde González y

Voz 5 11:08 buenas hola buenas noches Manu Aita eh

Voz 1375 11:12 hay de Madrid se pocos entre entre Dani Garrido y tú al final voy a hacer un curso acelerado bienvenido será que hoy luego hablaremos de la Fórmula uno que vaya lío os está oyendo la carrera vaya vaya apoyo al final ha habido jaleo con yo creo que está bien con Hamilton ha dado un Vettel pero pero bueno como son cosas que entran dentro de como en el fútbol de la subjetividad pues algunos les parecerá bien y otros mal luego están los con Ponseti y con Pedro de la Rosa bueno pues bienvenido sea el Sanedrín por cierto

Voz 6 11:42 fue el último de esta temporada luego cogemos vacaciones si a la vez

Voz 1375 11:46 no anunciaría anuncio del domingo de la semana que viene no moverse

Voz 6 11:49 sanedrín por qué no pero sí va a haber

Voz 1375 11:51 sí sí va a haber último tramo de Carrocera en este es y luego Jorge lo voy a presentar yo sabía algo por completo bastante has hecho que al final pero también eh a Tornadijo Álvaro I

Voz 7 12:05 ahora la pregunta todos hablamos de del partido y que si este tío es el más grande de todos los tiempos de nuestro país Si queréis que hay alguien que todavía siga comprándose con él pues que yo creo que no lo hay de verdad es que creo que en

Voz 1375 12:16 decir que es el más grande todos los tiempos de la historia del deporte igual es un Pelé sí habría que eso no se pero de nuestro país

Voz 1670 12:24 es justa la reflexión la única que iba a hacer yo eso de Nadal porque ya se ha dicho prácticamente todo esta tarde echando cuentas digo más o menos dos mil diez os acordáis la final de Wimbledon que se va la luz que gana dos mil ocho la que se va la luz de dos mil ocho ocho bueno ahí ya estamos prácticamente todo de acuerdo que Nadal es el mejor deportista español de todos ha ganado ya cuatro Roland Garros Wimbledon Copa Davis tal han pasado once años desde entonces lo podemos digo debatiendo dos Un regalo desde entonces todo lo que no ha dado ya es del de verdad casa cuando va a ganar Roland Garros

Voz 4 12:54 porque tiene treinta y tres años quiero más veterano en ganar en París el tercero más veterano

Voz 7 12:59 sí he visto es que he visto un bueno no nos metemos en esto ya haya repasamos tranquilamente ya que hemos hablado con Rafa Rafa Nadal abrimos este este debate para qué

Voz 1375 13:07 qué opina de todos pero es que ha perdido en este te dúo décimo Roland Garros duodécima final ido decimos Roland Garros que gana ha perdido dos sets en todo el partido y sólo ha habido dos años en los que no han perdido ningún set que fueron dos mil soy diecisiete ocho diecisiete no no perdió ningún set pero es que en este es el último que gana con treinta y tres años que no Rafa seguramente pues los años que ha perdido dos sets en el torneo un aval balear yo yo sí que creo que es que bueno es que de trece finales de de trece finales catorce finales

Voz 1576 13:35 ha ganado doce tú dime

Voz 1375 13:38 a finales ahora a las doce estuvo en catorce

Voz 1576 13:41 ah perdón si ha ganado las doce quiero decir que es una auténtica pasada Kiss el día de Hora H

Voz 1375 13:46 sí sí que hay deportistas que pueden ser buenísimos el su deporte

Voz 1576 13:49 de pero pueden tener un mal día pueden tener un catarro pueden tener un dolor de cabeza pueden tener un pinchazo tu dime un deportista o un equipo que en doce finales

Voz 8 13:58 Cani las doce no hay nadie en el mundo hay otros Ifrán al lado de la cifra bestial e es que de noventa y un partidos de noventa y tres partidos que juegue en Roland Garros ha ganado noventa y uno ya perdió dos es mejorar lo números del Belloch el Barcelona de balonmano

Voz 1375 14:12 no es increíble yo yo digo que para mí es uno de los grandes de la historia de él que es el más grande de la historia de España porque es uno de los más grandes de la historia del mundo quiero decir que es el más grande no es Rafa Federer está por delante en cuanto titulo ganados y hay algunos que les hace nosotros que tiene más estético o más que lo que más te como pena es que la gente pueda pasear más y que creen que a lo mejor ha sido ha sido deportistas más grande no lo hay que el Jordan Michael Usain Bolt algo así ejemplos es exactamente pero yo digo que que sí que se encuentra en el Olimpo de los más grandes de la historia no se del top cuanto no sé si el Top quince de top diez de veinte pero que está ahí seguro eso sí por España ya que seguro que no hay debate no no hacerlo desde el dos mil ocho es que yo creo y debate con lo cual ahora todo lo que nos ha regalado un montón

Voz 2 14:53 pues es añadir aún más eh cosas que yo creo que no vamos a ver jamás porque lo decías tú doce Roland Garros no

Voz 1375 15:00 a nadie enorme pero bueno pero en el fondo que no se le notoria pero que no es que no lo vayamos a ver nosotros pero que no lo va a haber nadie sus hijos los tú un numeroso elenco pero que al final cuando hablas de un deportista tan tan tan grande he en general pues obviamente en un país como España que son vais con muy bueno verdad hemos tenido gran estamos teniendo no Alonso ha dicho que Casillas y Xavi con el fútbol no Valverde Contador no sé qué hay ahí es si no Marino impresionante dos ellos no tenéis la sensación de que ya todo sea el que sea está por debajo Nadal claramente sí yo tengo la misma sensación se yo corneado y una Pedro de hoy allí que es que bien

Voz 9 15:40 Nadal como se comporta dentro de la cancha Id también fuera de la cancha porque creo que esa es una de las grandes virtudes de Nadal y es que es un campeón no sólo dentro sino también fuera la persona que me ha dado es decir este esta persona tendrá algún defecto habrán pasado algún día mal el coche se habrá enfadado con su novia le habrá contestó a su padre a su madre de Polop que yo creo que no sea es que es que dices oye que que ha hecho mal no no ha hecho nada nunca mal sea siempre tiene un comportamiento ejemplar

Voz 10 16:12 que dentro insistir fuera de de de

Voz 9 16:15 cancha de tenis no entonces estamos no sólo ante un deportista inmenso que lo es sino yo creo que ante un ser humano inmensos ha porque la hasta en la derrota ha sido siempre un campeón y y una persona ejemplar no sé

Voz 1375 16:29 yo creo yo que lo sabía que preludia Álvaro ha venido con la pedrada de que siempre incorpora más tarde por la Liga porque ya no hay Liga está ahí Álvaro Benito Álvaro muy buenas nuestro míster de entrenador qué tal buenas noches Álvaro pues nada bienvenido y te metes mete baza cuando te toque excepto yo

Voz 8 16:42 yo quería decir que el jugador de baloncesto eh que ha metido el pie así

Voz 11 16:50 ahora es una chorrada de Carrusel tengo tengo tengo otra

Voz 0104 16:54 difícil ya me he puesto da aumentar la distancia hay

Voz 1375 16:57 esas nuevas esa es que va a dar mucho tiempo libre y en casa gallego o crías no

Voz 0334 17:02 yo creo que hay deportistas míticos que superan lo lo que lo que nadie imaginaba no y que dejan un legado de triunfos que va a perdurar en el tiempo y que van a ser siempre recordados pero Rafa Nadal además deja otra cosa deja yo creo que un poso de esfuerzo y sacrificio que otros deportistas no tienen no también lo decía Pulido de ese comportamiento ejemplar idea deportivo que es que es un ejemplo no es ejemplar escuchar a Rafa cuando habla de sus rivales porque se nota que lo está diciendo

Voz 1375 17:31 da una mirada en en el tono es noticia

Voz 0334 17:34 escuchar cómo hablan los rivales de Rafa Nadal después de haber perdido porque lo hacen con respeto con admiración con una reverencia permanente y todo eso yo creo que hace tan grande a Rafa como sustituto son más no la manera el del con la que ha llevado su carrera ese comportamiento y esa esa manera de comunicar ir porque parece de verdad hay otros deportistas que ganan y son más hay una flor y pongo a su alrededor Rafa Rafa es así es que no tiene ninguna

Voz 0985 18:03 esta es en gallego y Alvaros me permites yo creo que hay que remarcar lo porque por ejemplo ahora tu mano les preguntabas pues si la había soñado si se había fijado la meta y la respuesta es muy importante dice que lo que ha hecho es disfrutando de las cosas que me han ido pasando es decir no ha tenido la la obsesión precios hasta tengo que llegar a no sé qué va disfrutando de las cosas que le pasan así hasta los treinta y tres años y por lo tanto además de lo deportivo que ya ha sido muy muy bien subrayado por los compañeros los valores las enseñanzas que transmite que sus primeras palabras cuando recibe el galardón sea han acordarse del equipo acordarse de la familia ese discurso generoso para con el austriaco por tanto las sensaciones que no sólo hay un cuerpo que le aguantan a pesar de que en algunos momentos pareció que esas lesiones indicaban ya un cierto declive no sólo el cuerpo sino que lo que tiene muy fuertes la cabeza

Voz 11 18:56 yo iba iba a añadir una cosa que es la la

Voz 0104 18:59 educación deportiva y competitiva que ha recibido de su tío no es una es un ejemplo a la hora de gestionar el error de gestionarlas las los momentos de máxima dificultad de máxima tensión de cómo digiere a largo plazo las derrotas y las victorias porque las victorias también hay que digerir las a nivel emocional a nivel mental para que no te condicionen para los siguientes torneos a una anécdota que me contó una vez su tío sobre

Voz 1375 19:23 Rafa de cómo el educado aguantará

Voz 0104 19:25 cuando era pequeña era él ya era obviamente una una una grandísima promesa cuando cuando era júnior aún así era el único jugador que no llevaba fisioterapeuta personal no todos los jugadores que destacaban ya llevaban y el único que estaba con el con el que el torneo que le tocara cuando le tocara se había tiempo hoy le le educó tanto en no buscar excusas buscar ninguna excusa de que ha ganado porque es que estoy tocado me duele aquí o no descansado que me contó que en un torneo estaba jugando

Voz 1375 19:55 pero cuando mal estamos jugando mal

Voz 0104 19:57 y seguía jugando y no les no no entraba a los golpes hasta que se dio cuenta que tenía que tenía una una cuerda rota de la horas de verdad a no decía que eso indicaba que que no buscaba nunca excusas no que simplemente estaba pensando estaba concentrado diciendo esté jugando mal estoy jugando mal sin buscar excusas y una una de las claves de de de que sea capaz no de de de concentrarse tanto en cada punto en el siguiente punto de entrenamiento en no sé me parece una máquina de máquina mental

Voz 1375 20:25 ha habido un ante una frase que le he dicho creo que a Corretja de minar la entrevista en Eurosport y ya con toda la pista tal y ha dicho bueno es que eh sueño cuando tal de pequeña no sé queda algo parecido a lo que hemos pregunta aquí dice es que nunca soñé con ganar Roland Garros porque si hay alguien que sueña con ganar Roland Garros es el principal error si alguien empieza jugando al tenis y sueña con ganar Roland Garros yo he soñado con de entrenar al día siguiente con disfrutar del entrenamiento con con bueno y el otro día te hoy a ti con Alex Corretja en la la retransmisión de no sé qué partido era de octavos tal que Alice contó una anécdota de cuando en dos mil trece capitán de Copa

Voz 4 20:59 Davis y pierde creo que pierde aquella final en el Open España tiene que jugar aquí Caja Mágica eliminatoria de permanencia contra Ucrania vuelve creo que es el lunes por la tarde llega medio muerto evidentemente privado que le ponen la Federación de directamente a entrenar prime era bola se echó el cuerpo hacia atrás la da fuera su tío Toni pero era capitán entonces al ex corrección eh le dice el cuerpo o hace una corrección virales condicionó hora acabaría largas el primer punto dice estar ahí hay luego hay otra cosa la disciplina no de es verdad lo del tío la educación la mentalidad hay otra cosa

Voz 1670 21:34 ya se ha comentado mucho pero de esto no no lo suficiente que es como se ha reinventado porque decía Pulido que hizo el ejercicio pensar qué ha hecho mal en Nadal en su vida yo hice el ejercicio todavía de ver el el primer Roland Garros un rato el primer Roland Garros que le gana argentino puerta no tiene que ver el jugador de Nadal del dos mil cinco con el de ahora aquel era esa explosividad física de que había que ganarle los puntos cincuenta veces que eran portento ahora él sabe que el físico ya no le da hay bolas incluso que da por perdidas que ya no pelea tanto técnicamente ha mejorado muchísimo tiempo al saque mejor que ha tenido el sacrificio y la capacidad de de auto eh mirarse a así es decir así no voy a poder ir más

Voz 9 22:14 necesito cambiar es lo que le ha hecho llegar hasta aquí yo quería hacer una cosa del físico de Nadal que que creo que los especialistas en tenis sabe a mí me lo contó un amigo íntimo de Nadal que a su vez es amigo íntimo mío me dijo una vez dice tú no te puedes ni imaginar la cantidad de Dolores con las que Nadal sale a jugar a las

Voz 12 22:32 Vista es increíble aun estando eh sí lesión

Voz 9 22:37 Nadal sale a jugar cada partido con una cantidad de dolores en su cuerpo que es absolutamente increíble que pueda soportar jugar un partido de tenis de dos horas dos horas y media es es increíble osea

Voz 12 22:48 el físico que que tiene ya te digo aun estando bien él tiene ya de saque una cantidad

Voz 9 22:54 Dolores por por la cantidad de lesiones que ha tenido a lo largo de su carrera que es absolutamente increíble que pueda llegar a este nivel

Voz 13 23:01 el hombre al final tenga que ser considerado el el deportista con mayúsculas no

Voz 1375 23:05 a su figura trasciende el mundo del tenis es un ejemplo

Voz 13 23:07 por tanto en la victoria como en la derrota es un ejemplo decía Pablo Pinto del reinventarse quizá cuando otro pensaría Bonilla grado tanto que hará realmente me me me merece la pena el volver a a Re7 rearme para seguir ganando a lo mejor con este juego con formarme no no él cada día que se levanta nuevos retos con lo cual es un es un ejemplo más de lo que tiene

Voz 1375 23:26 espera espera perdonamos según dice que está en plena cena es su tío Toni Nadal se ha levantado de la silla para atendernos en directo en La Ser hola Toni buenas noches

Voz 1792 23:34 hola qué tal buenas noches pues muchas felicidades sí la verdad es que ha ido todo muy bien un nuevo título aquí siempre es especial y sabíamos que el partido sería difícil mira Rafael

Voz 1375 23:48 pero al final eh estábamos hablando antes contando alguna anécdota que el otro ya contaba al escurrir ya en la tele que hemos contado aquí también en Carrusel en la SER de la profesionalidad de venir de un torneo y empezar a entrenar de la exigencia que tú le ha inculcado de la del respeto de los valores que ha tenido Rafa desde que era un niño que tú le has metido en la cabeza estamos seguro que después del duodécimo Roland Garros que gana hoy pues no sé cuándo volveré a coger la raqueta en tres días hoy cuatro días hoy menos volverá yo

Voz 1792 24:14 yo no lo sé porque no sé cómo cómo planifica él los entrenos pero sí que entiendo que de pronto llega otro torneo llega el debut pedo y me imagino que la victoria aquí es un acicate para seguir levantándose cada día oí ir al límite la verdad es que he tenido mucha suerte en la vida es verde forzado ha tenido problemas nos ha superado pero también ha tenido en muchas ocasiones la recompensa del éxito y eso siempre te sirve de estímulo

Voz 1375 24:50 oye Tony antes le preguntábamos abierto este tiempo de Carrusel con él con Rafa Nadal y le he preguntado bueno yo lo he dicho yo creo que esto no lo conseguirán nunca nadie más no es que no lo veamos nosotros es que no lo es imposible que alguien venga ganar doce Roland Garros doce finales y doce títulos tú crees que alguien podrá hacer lo que ha hecho que sobrina

Voz 1792 25:07 bueno a mi mi mi sentido común yo sólo pido como Time y lógicamente dice nuestra es muy difícil que alguien consiga la durante doce años se dejó un torneo de esta de este servicio ahora bien también he sentido como dice que sí lo ha hecho Rafael lo puede hacer otro no ha dicho si ella no se luego al final pues fácil no lo será porque de hecho no lo había hecho cada día antes pues me imagino pero sí lo ha hecho él lo puede hacer otros

Voz 1375 25:50 eh te vamos a dejarles tú sabes que te has levantado en la cena pero como está Rafa en la cena en estas horas posteriores tanta entrevista con tanto como hasta ahora

Voz 1792 25:57 bueno no acaba de llegar en ahora esté hasta ahora he estado ocupado entre dos Tina claro es difícil a las soy todo eso como estaba pues como tiene que estar después de yo creo que está feliz Él sabe los momentos duros que pasó este año es la gira de tierra donde tuvo sus dudas no salió bueno llegó con falta de preparación y no consiguió hacer gol ellos al principio y al final cuando todas las cosas no empieza muy bien pues es mucho más cava cada título creen que el al final pues feliz de cómo ha acabado la temporada de tierra y sobre todo yo creo que sea montó demostrar que sigo que sigue siendo el mejor sobre este

Voz 1375 26:48 es decir puede súper quién está claro oye crees que superará los veinte de Federer a mí me lo han preguntado yo como tío

Voz 1792 26:56 yo respondo como tío si el periódico que sí

Voz 14 27:01 bueno no lo hago fácil toque he dicho una cosa y lo hice algo natural lo que te voy a decir

Voz 1792 27:13 pero yo pienso es que Rafael todavía le quedan unos cuantos años más de de tenis de máximo nivel joven iraquí siempre que unos cuantos años más yo creo que es factible que pueda superar la marca de Federer no es fácil hacer hasta la fecha es el mejor de la historia y no será fácil batirle pero veo que este triunfo le galas para intentarlo todavía con más ahínco

Voz 7 27:41 pues que duros digas eso es lo que más nos mola más quiero que todavía le quedan unos cuantos años de rendir al máximo nivel si las lesiones no lo impiden esa es la mejor noticia

Voz 1375 27:49 Toni Nadal tío y entrenador durante tantos años este Roland Garros también un trocito es tuyo y lo sabes así que enhorabuena por la parte que toca pues bien muchas gracias a tío Toni Nadal directo a Dios gracias en la cena de los campeona a la que acaba de llegar ahora

Voz 6 28:04 como Rafa Nadal claras después de estar aquí

Voz 1375 28:06 pues haciendo cosas sí fiesta y atender a un montón de medios y y Zubiarrain a Tornadijo que aviso estado ahí en la pista ver cómo además el público francés se ha rendido y casi adoptaba Rafa como uno de los suyos

Voz 1566 28:21 bueno vamos a ver es que doce son doce las doce Enguita están los franceses ya tiene que quitar el sombrero pues mucho sitio no les gustara preferían el otro día con Federer en todo el mundo estaba Confer pero también se ha evidenciado que además va era mejor en esas circunstancias yo hoy pues también hay máquinas hay que darles vueltas un partidazo que ha tenido un rival complicado pero al final los dos últimos sets seis uno seis uno no lo dejan todo muy claro

Voz 7 28:54 pues nada chavales y vamos a seguir haciendo ya hueco para él no sé si el llamara el doce más uno o el trece al que gane el año que viene en el año que viene sigo esperemos que no

Voz 4 29:03 Juanes pero bueno como sea que es lo que que van pasando los años yo creo que no ha visto al mejor Rafa de Roland Garros en esta edición pero es que claro yo creo que ayer el hecho de que tiemble ganar a Djokovic yo creo que hoy el serbio lo habría hecho más partido estoy convencido pero que Pin

Voz 1375 29:17 ah pues bueno muy bueno todo lo ha perdió seis uno seis uno de los dos últimos jugando razonablemente bien quiero decir ha dado golpes ganadores increíbles

Voz 4 29:28 ya de jugar en tierra al mejor de tres sets y decir

Voz 1375 29:30 quiere tres sets a

Voz 1670 29:32 ha ido más partidos a lo largo de su carrera Rafa pero es que al mejor de cinco

Voz 4 29:35 es que tiene un margen de error todavía amplio poder perder

Voz 1670 29:38 nada escapa al más siete cinco el segundo set luego es que se ha recuperado de toda la vida no los doce Roland Garros que ha ganado Rafa ninguno ha llegado

Voz 1375 29:46 en dos sets todos los además Álvaro

Voz 15 29:48 yo quiero aprovechar que está Miguel Ángel para preguntarle una cosa pero aprovechó de de quién fue la idea de de que un diestro jugara de zurda

Voz 0104 29:57 los secretos del éxito de Nadal es que tiene dos derechas en realidad cuando le viene al revés es capaz de abrir esos ángulos por su mano buena lo pegados manos su mano buena al parecer no sé si alguien más en la historia del tenis ha desarrollado este proceso pero si se le ocurrió el tío fue una cosa de Rafa

Voz 1375 30:13 es el tío creo no no yo

Voz 1566 30:16 esta de los dos porque vosotros pensar que es más va por ejemplo de pie es absurdo completamente solo es decir el jugaba con la que la al fútbol que cambió el pasado como a mí yo también Cecilio de piel de mano pero él él pensó que si se educaban con la subida iba a jugar mejor el tío estuvo de acuerdo y acertaron plenamente porque si no acertaron imaginar lo que hubiera pasado

Voz 1375 30:41 sí sí yo creo que acertaron yo creo que acierta tendré que tú Álvaro es zurdo de pie diestro de mando por eso el churro de canasta que has metido con el pie de baloncesto es con la pata de palo al pie todavía tiene clase alejarle que

Voz 1566 30:57 Pablo contar una anécdota de comportamientos de Rafa Nadal de ese aspecto de educación nunca se quitó las zapatillas sin soltarse los cordobeses se dice vacile tú llegas a un partido cabreado que has perdido te quitas la apatía la tiras contra la armario a pero que tienes ahí en el vestuario nunca se quito unas zapatillas insultantes los coches

Voz 1375 31:24 la leche Torradijo pues nada que ha sido un exitazo más

Voz 7 31:27 de de Rafa

Voz 1375 31:29 lo que han empezado el inicio de partido ha sido tremenda ha sido un primeros juegos eran imposibles de mantener después si así pasó que que yo que mentalmente ha llegado fundido después de fíjate ganar el segundo set pelear el primero ganar el segundo set

Voz 3 31:42 es que la semana para TIM ha sido muy complicada e tanto tino Djokovic el hombre que hubiera saltado y frente a Nadal hay que reconocer que han salió en desventaja porque físicamente han tenido muchos problemas ha tenido que jugar ayer han tenido jugar el viernes el jueves esperar parones lluvia allí en cambio al lado del cuadro de Nadal y Federer ha ido todo como la seda ayer mientras Nadal estaba entrenando todo tranquilamente después de jugar viernes ellos estaban pegándose un palizón en la central para buscar un puesto en la final entonces yo creo que esa sea la clave por lo cual los dos últimos es así un paseo para Nadal tiene acabó fundido y Nadal que venía como un toro le ha pasado por encima pero bueno

Voz 1375 32:13 dato que no hay que en beneficio un poco también y en detrimento de de

Voz 3 32:19 de lo que le ha pasado a TIM y una cosa que todo lo tapa

Voz 4 32:21 pero me imagino que también los oyentes de

Voz 1375 32:24 el Carrusel habrán sabido de ello

Voz 4 32:27 se montó una en Roland Garros y lo sabe bien torna el viernes por la noche el viernes por la tarde porque estaba en una situación de vendaval y lloviendo ligeramente se suspendió la jornada a pesar de que después no llovió y hubo mucha polémica en torno a sí fue Djokovic el que dijo yo aquí no jueves e hinojo aplaza el día siguiente en fin ha habido muchas críticas en torno a ello pero ya en el año que viene Roland Garros habrá llegado al siglo XXI habrá un techo retráctil para la pista funerario

Voz 1375 32:53 a nada quién es ya motivo para venir mano exacta me viene el año que viene estaremos ayer no prefiero de tenis seguro prefiero no Erika I devolviera esto ahora un abrazo Torradijo hasta luego Zubiarrain un abrazo

Voz 7 33:06 dos y seguimos Álvaro ahora contaremos por aquí Álvaro Benito

Voz 1375 33:11 he seguimos con el Sanedrín pero estamos pendientes En seguida de él partido que ha ganado Portugal a Holanda en la final de la voz enseguida voy Hong con Jacobo Iceta pero por terminar Javi Blanco me me gusta ver Isabel que han dicho los periódicos como se titula cómo se puede ser original que es que sí que se dice que no se haya dicho ya de Rafa Nadal algunos extractos de las crónicas

Voz 0699 33:31 muchos compañeros por ejemplo en As punto com crónica de Jesús Mínguez dice extraterrestre Nadal doce veces Grande Messier Rafael Nadal un extra terrestre que aterrizó con el aire cálido de Manacor en París en dos mil cinco volvió a levantar la Copa de los Mosqueteros en Mundo Deportivo por ejemplo podría ser el palmarés deportivo

Voz 1375 33:47 es una película de ciencia ficción un documental futurista quizá

Voz 0699 33:49 las una realidad paralela de otro mundo pero esa cuenta de doce es tan real como que Rafa Nadal no tiene límites conocidos en el país crónica de Alejandro Ciriza llega mayo Icomos hizo una cuestión litúrgica se tratase el peregrinaje de Rafael Nadal a París concluye una vez más con el como el año anterior elevando la Copa de los Mosqueteros ir mordiendo el metal proyectando su leyenda sobre la arcilla hacia el infinito e fuera de España más rápidamente por ejemplo en L'Equipe dice invencible en galleta de los por Rafa le dio un set al austriaco que no logró mantener el ritmo loco del mallorquín se derrumbó en el cuarto en Nole simplemente dicen siempre Nadal y luego también te cuento rápidamente felicitaciones que ha habido bueno y nadie juntos felices en medio mundo felicitaciones por ejemplo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez que ha destacado su coraje y corazón decisión sobre la pista la Casa Real que le define como leyenda eterna del tenis también han felicitado pues grandes figuras del deporte como su amigo Pau Gasol extenista y hoy comentarista de las

Voz 1375 34:44 el golfista Tiger Woods el Real Madrid

Voz 0699 34:46 montón de figuras del deporte que por supuesto han querido felicitar a Rafa Nadal y me quedo con esto siete segundos de la selección española de fútbol que desde el Mundial de Francia le han querido felicitar así

Voz 16 34:59 esperamos que Selwo X

Voz 1375 35:00 buenos días

Voz 16 35:03 en Francia

Voz 5 35:05 las chicas de Jorge Bill la mandándose mensajes grande Rafa

Voz 1375 35:10 cerramos el asunto de Nadal los vamos a hablar de la selección española pero me pide paso

Voz 17 35:13 como Burreta desde Oporto donde ha ganado Portugal la voz

Voz 1375 35:16 a la este tipo impresionante para tino para mí para los portugueses para la selección para para todos

Voz 1201 35:24 ya Bernardo Silva como ha cambiado la mentalidad de Portugal en eso tiene mucho que decir Cristo

Voz 6 35:29 bueno son son ciclos y no se puede ganar siempre como tampoco puede perder siempre pero yo pienso que la selección de que está pasando una fase muy buena dos mil quince dos mil seis cuando ganamos la Eurocopa y ahora a las naciones por este es un momento bueno momento que la selección está disfrutando yo también obviamente porque jugar con la selección disfrutar y ganar títulos pues es muy muy importante

Voz 1201 35:55 es lo dedicas este título II los portugueses como te quisieron hoy como te apoyaron como tú

Voz 6 36:01 es la increíble fue una sesión increíble no sólo para mí para para todos mis compañeros y yo obviamente que el trofeo de las selecciones de todos los portugueses porque no se ayudaron mucha a conquistarlo

Voz 1201 36:13 ya Bernardo Silva cuanta ambición tiene Cristiano y esto no para no

Voz 6 36:17 bueno no para porque me siento bien intento ayudar no es más jóvenes de mi ayudar a mi puesto Mosul Perfect marcharse en que estoy muy contento con con ellos ellos conmigo

Voz 1201 36:29 pues Cristiano que ese a haber nos ha tenido en directo amablemente Ignacio verdadero que está está muy feliz está muy feliz como ha vivido Manu la Cristiano manía este este pueblo de Portugal lo decía abeto lo decía muchos cómo ha cambiado la mentalidad de este país Cristiano Ronaldo con esas finales con esos títulos hoy aquí se respiraba victoria y esa sonrisa de Cristiano lo dice todo en esta zona

Voz 6 36:56 pues más declaraciones de Cristiano Ronaldo al micrófono de la cadena SER de Jacobo Z después de que

Voz 1375 37:02 tú Ugalde haya ganado a Holanda uno

Voz 6 37:05 cero el gol lo ha marcado que desprende Cristiano no se cansa de ganar es una es uno de esos seres