Carrusel último tramo: Segunda parte (09/06/2019)

Voz 1201 00:00 Carrusel deportivo que Atenas eh

Voz 1 00:17 enseguida incorporamos a Javier Herráez que ya está

Voz 1201 00:19 por ahí para hablar del partido de mañana en el Bernabeu es España Suecia oficial después de la victoria en Islas Feroe y enseguida la última hora que hablado el seleccionador Robert Moreno no va a estar Luis Enrique mañana en el Bernabeu y habla también el capitán Sergio Ramos ahora vamos con ello pero por cerrar el partido de Portugal Jacobo está también por ahí Bruno Alemany no la Bruno se qué tal Malone muy buena y uno cero Jacobo con

Voz 2 00:39 un equipo portugués que no sólo tiene a Cristiano ahí hay un buen equipo y el primer título de esta nueva competición sólo han quedado en casa

Voz 1201 00:47 sí la verdad es que muy merecido para Portugal por cómo jugó hoy quizá no haya sido el mejor partido de Cristiano pero la exhibición de Bernardo Silva ha sido espectacular el futbolista de polivalente no multiusos de Pep Guardiola en el Manchester City Bruno Fernandes que incluso suena también para el Manchester City todo el peligro buena parte del salió de las botas de Bernardo Silva y lo ejecutó Bruno Fernandes en la primera parte tuvo hasta cuatro cinco ocasiones buenas intervenciones de civiles en disparos arriba pero Portugal muy superior a Holanda IS gol tras una genialidad de nuevo de Bernardo Silva como rompió el centro del campo como se la puso a Guedes el valenciano que el valencianista que disparó puso a partir de ahí muy bien Portugal con William Carvalho y con Danilo haciendo un trabajo en el centro del campo brutal mucho talento como nos decía Cristiano en directo vienen los jóvenes pegando muy

Voz 2 01:37 pues bien es el relevo generacional

Voz 1201 01:40 no siguiendo Fernando Santos que yo creo que es el oro puro también que tiene Portugal hay relevo generacional para

Voz 2 01:45 una generación que está haciendo historia en Portugal hay Bruno oí Pablo Pinto que sois mucho el fútbol internacional hay un talento en esta selección Portu en todas las líneas Si para años eh

Voz 0301 01:55 es que para mí tiene mejor selección Portugal ahora que cuando ganó la Eurocopa una selección de para qué era muy orden Haditha que hizo las cosas muy bien es verdad que también fue una Eurocopa en la que no no brilló especialmente por el buen fútbol mojo de de la mayoría de selecciones pero para mí con el crecimiento de jugadores como como Bernardo Silva en el centro del campo la aparición de Bruno Fernandes y que es un futbolista que además es buena visión de juego tiene disparo desde media distancia y de los centrales aparecido Ruben Díaz del del antiguo al final están apareciendo muchos jugadores de de nuevas

Voz 3 02:29 se genera desde que sean trabajadores

Voz 0301 02:31 con los años de Benfica Oporto y Sporting de Portugal que les están dando mucho a la planta

Voz 2 02:36 ya casi fueron campeones con Cristiano Ronaldo evidentemente y un equipo muy ordenado y muy bien muy juntitos y sin hacer ningún ninguna Pizzi atrás y tal pero es que ahora el talento de medio campo hacia adelante les está obrando pero de qué manera a ese bloque la han sumado individualidades que de momento en el mundial pasado no les sale a la calle

Voz 1670 02:53 pero nadie minados con Uruguay si mal no recuerdo pero con ese Bernardo Silva De Gea Bruno con Rubén días atrás Joao Félix está a puntito ya de hacerse casi indispensable y en categorías inferiores vienen también nombres propios muy gordos

Voz 1201 03:05 a Holanda que tal y como ha estado a la selección holandesa

Voz 0301 03:08 pues yo creo que seguramente es el peor partido que les hemos visto a Holanda en los últimos meses te pondría también el ejemplo del partido de de fase de clasificación contra Alemania en el que en el que perdieron pero yo creo que con con el planteamiento de hoy de Fernando Santos el ya le han cerrado el grifo a la selección de Holanda a él así prácticamente un marcaje individual a Fenty de John ya han acabado las las ideas a una Holanda que es verdad que tiene una pareja de centrales impresionante que tiene algunas piezas que son más que interesantes como Frankie de John pero yo creo que si nos ponemos a compararla con las mejores selecciones de Europa arriba le falta mucho talento mucha calidad para para poder medirse de igual a igual a a las mejores

Voz 2 03:47 si hoy Portugal haya sido mejor sí totalmente eh pues nada primera es que yo luego luego estos son cuando digo esto digo Cristiano estábamos hablando antes de Rafa Nadal Éste es otro de esos deportistas que cuando dicen por no que has salido uno que va a ser el heredero tal de Cristiano y de Messi da es que no Álvaro para que llegue a alguno de los que estaban ahí al nivel de profesionalidad de de machacarse de de querer ganar siempre sea están a otro nivel es que están a otro nivel estos tíos

Voz 4 04:15 sin duda sobre todo

Voz 5 04:17 la capacidad de reinventarse sin hablábamos laca la capacidad que tenía Nadal para mí ir mejorando su tenis y cuando el físico pues va mermando con el paso de los años pues tener que cambiar ciertas cosas del juego y estamos hablando lo mismo que y he visto a Cristiano además trabajando en labores defensivas como como seguramente no la no la he visto en el Real Madrid muchas veces no es un jugador que no que no para de crecer ahora pues e incluso ya no ya no nos hace esas arrancadas desde la izquierda eliminando rivales pero cada vez entiende mejor la posición del delantero cae jugaba mejor de espaldas hoy ha sido un gran desahogo en los últimos minutos cuando ha tenido que jugar Portugal porque ya estaba más en bloque abajo el largo Gisela ha quedado pero hoy destaca como Xavi el partido Portugal Holanda o no ha brillado porque el gran trabajo defensivo de Portugal primero la la primera mitad pues prácticamente no dejan de iniciar en corto encontrando la sea la segunda línea y luego cuando ha adelantado pues decíroslo en una tranquilidad hay ni una siendo un bloque es muy sólido atrás no prácticamente sin sufrir un buen absoluto control a pesar de que Holanda tenía el balón y coincidió con Bruno que para mí Holanda

Voz 2 05:26 sí

Voz 5 05:27 necesita algo más arriba hemos visto que además el el el juego de a pesar de que tiene muchos jugadores de la hayas es totalmente contrario a lo que lo que o por lo menos todavía

Voz 1201 05:37 a la manera de jugar no es un equipo

Voz 5 05:39 mucho más vertical que te rompe líneas todo el rato que te que te somete a un ritmo brutal hoy la circulación de Holanda ha sido bastante lenta pues nada

Voz 1201 05:46 ya sólo falta que esta competición sea la leche que nos pareció una bacalada Talavera ya sólo falta que esto nos lo creamos es España hubiera estado en la Final Four seguramente habríamos dicho que es la leche no pero yo sinceramente además la verdad si se tengo la sensación de que una la Illa no

Voz 1576 06:00 yo creo que ha sido un poco artificial que prometía mucho y se ha quedado un poco un poco sobre todo en la recta final diluida de todas formas me quedo con esto que decía Álvaro porque yo creo que es importante no es verdad que este año unos asombrado la forma de jugar de del Ajax sobretodo en el Liga de Campeones pero los dos últimos éxitos de selecciones aunque evidentemente no son comparables pero el Mundial lo gana Francia de una forma muy clara con un fútbol defendiendo bien saliendo jugando una forma yo hoy Portugal me quedo con eso que ha hecho Álvaro yo también estoy viendo antes el partido y lo ha hecho de forma muy parecida también se ha adelantado aprovechado sus virtudes el talento que lo tiene y luego a defender por lo tanto yo creo que es verdad que todo el fútbol tiene cabida todo todo sirve para ganar hiló hay que que te saca la sonrisa como puede ser el de el Ajax aunque al final no triunfe y que ha tenido Portugal que tuvo Francia en el Mundial he Jaca

Voz 1201 06:56 y para terminar ha hablado también con el gran crack del partido que hoy a falta de Cristiano la metió Guedes pero el partidazo ha sido de Bernardo Silva no ha hablado con impresionante impresionante el despliegue táctico técnico de calidad de talento de este futbolista del City Bernardo Silva que también se entiende a las mil maravillas con Cristiano Ronaldo con Bruno Fernandes y que nos atendía nada más salir porque pasaron todos pitando por zona mixta esto era lo que decían el micrófono de la SER

Voz 6 07:22 no Bernardo enhorabuena vaya

Voz 1201 07:24 título para Portugal sí muy contento

Voz 7 07:27 en gran título para el para nosotros una gran competición desde desde ya decir también Celestin enhorabuena a Holanda que ha sido un equipo muy fuerte muy difícil de jugar contra ellos pero bueno muy contentos de de haber conseguido dar este este título a los portugueses que que fueran increíbles en en esos dos partidos hay muy muy muy contento con con mi temporada BP sí muy contentos lo más importante es que Portugal ha ganado pero puedes ganar y también ganar algo individual siempre es bueno pero bueno muy muy contento con la temporada que hecho intentas descansar y a ser mejor la próxima ambición tiene este equipo mucha visión

Voz 1201 08:07 ambición infelicidad mucha felicidad en Porto en Guimaraes y en todo Portugal que lo están celebrando segundo título de su historia siempre de la mano de Cristiano Roma pues solicitudes a los portugueses y felicidad están como seta por su gran trabajo vienes a un abrazo Jacobo

Voz 2 08:24 un abrazo a todos ha dado hasta luego Bruno ha habido algo más por ahí además de bueno hoy no voy a partidos de la UEFA no no de Huelva no

Voz 0301 08:32 porque querían darle pues de toda la visibilidad posible a esta final de la admisión bueno también dejó al tercer y cuarto puesto que eso sí que ha sido absolutamente infame

Voz 8 08:40 se pregunta es decir cuarto puesto una competición como ésta

Voz 0301 08:43 iré además de tener que jugar prórroga pero advirtió como sábado ganándole a Inglaterra a Suiza al final en los penaltis por seis goles a a cinco ha jugado un amistoso está jugando ahora mismo Colombia brotar ha jugado un amistoso la selección de Brasil se han lesionado Arthur pero estaba precisamente ahora repasando la rueda de prensa

Voz 3 08:59 a ti te ha dicho que está bien que que se olvide la gente de pensar que

Voz 0301 09:03 se pueda perder por lesión a la Copa América porque saben jugadores Barcelona ha sido una entrada terrible lamentable de un jugador de de Honduras de Kioto a tus mediada la primera parte la lesionado pero parece que que nada es simplemente por precaución en el terreno de juego

Voz 2 09:20 bueno pues nada siempre ocupación eh Jordi Marcos y aquí he visto que serán llevando la camilla Arthur digo pero que al final nada grave dice Bruno eh claro de momento no el momento no llega a ser con pero sí es verdad que Cotino Cotino

Voz 0301 09:38 no con la selección de Brasil cuando se ponen la camiseta amarilla juega otro nivel

Voz 1201 09:42 es verdad que hay pues que pongan la segunda equipación amarilla del darlo a Gutiña

Voz 0301 09:46 ha dado una asistencia haga un correo que ha rematado Thiago Silva gol ha marcado de penalti parece que sin Neymar los penaltis en esta Copa América Alba tirar Coutinho eso puede ser buena noticia al final plana para el Barça así que veremos pero hoy buen partidos Braque no había rival de Honduras que ha sido goleado por siete a cero

Voz 9 10:02 eso por lo que tiñe del Barça el mismo sino del Barça hay que darlo por ciento cinco ciento diez y que haga buenos partidos es bueno señala

Voz 1201 10:12 si os veo encantados con Coutinho encogimiento del sin intereses no hablando en globo es invariables invariables a mano no es no tú siempre no deja pasar ahora vamos a los dejaban si te lo digo ya treinta treinta

Voz 1619 10:25 no sé para qué de pues pues se escuchaban futbolista pero siempre treinta kilos a un año de terminar contar eso has hecho a mi persona no es tampoco una cosa

Voz 2 10:33 E igual es el fichaje más caro de la historia el Madrid entonces claro pero no tienen todos los jugadores tienen variables no

Voz 1201 10:39 me parece que es más fácil de conseguir otra menos yo creo que es la que Bale que costó ciento uno pero también tendría variables por partidos goles dígame sino que luego fue pagado con

Voz 8 10:50 muchos otros fichajes plazos como se casi siempre sucede en el fútbol al final con intereses y demás no sé si fueron ciento ocho ciento diez millones por ahí merece la cifra final que paga y eso pasa con muchos y en este caso es un son variables que yo sinceramente no me han especificado exactamente cuáles son pero no me han dicho que sean especialmente fáciles hay algunas

Voz 1201 11:08 que son por jugar gente

Voz 1619 11:10 ante ponerse la camiseta y la botas

Voz 8 11:15 qué pasa muchísimo pero en esta han dicho no son muy fáciles de conseguir recordarle a los de Barcelona que Coutinho del que estamos hablando fueron ciento veinte más cuarenta kilos en variables

Voz 2 11:24 por no no Eden velé fueron ciento cinco más cuarenta debería

Voz 0286 11:28 pobres pero es que es pero es que ahora Hassane eso lo escucho cien

Voz 1619 11:32 sí sí claro es si no sino variables son trabajadores del Barça esto como Madrid ciento treinta kilos cuesta aprender un marco se son cien más treinta

Voz 0286 11:40 aquí insisto es un pedazo futbolista para mí es top cinco que quería Mourinho pero quedaba libre dentro un año sí es Khalid en el Madrid

Voz 1619 11:50 dado pues nada que no lo que no que no no año pero que para de barcos que es el Madrid no necesita ahora por eso es todo lo digo como les pasó con él con Cortiñas que necesitaba en ese momento que el Madrid Mar lo esperado el año pasado el delito

Voz 8 12:06 no sé pero siendo lo que lo que es lo que lo necesita como dice Gallego o lo que necesitaba el Madrid el año pasado probablemente el año pasado con dos de de contactos

Voz 1201 12:13 adelante hubiera sido que no se claro no ciento sesenta y sesenta no va a variable la pasada no te lo primero lo venir al efectivamente pero pero Mario no pasa nada

Voz 1576 12:23 es decir que es un grandísimo jugador que yo creo que el Madrid acierta de pleno con su fichaje pero que es un fichaje a un año de contrato carísimo

Voz 1201 12:29 pero vamos a ver si seis persona reglas del mercado nacional pero es que no

Voz 1619 12:34 carísimos sabes cuando Nadal Si el año que viene

Voz 10 12:36 termina con ocho goles jugando vestido entonces será caro de Pepsi termina el año con veinte goles ganando un título y siendo líder del equipo

Voz 2 12:47 no será barato es que además lo caro

Voz 9 12:50 ha salido siempre

Voz 1201 12:52 a unos cuantos goles en finales setenta pesan más que darle todos los días se venir amortizar la verdad

Voz 2 13:01 daré pero es verdad que había marcado en algunas finales oye es que claro en juego es un gran jugador es caro lo que sea pero pero me parece que es un jugador que está en el top cinco y que luego esa cuenta de la vieja que hacemos muchas veces yo creo que es hacernos un poco trampa lo decía no Si el año que viene acaba contrato pues espérate que es gratis pero es que yo creo que al año que con Hassan con quién sea no creo que haya ningún club que deje que una estrella como pasar acabe encontrando gratis es que antes les renueva le manda nada agradable hace yo creo que pensar que el año que viene ha salido gratis claro porque acababa contrato pero yo creo que el Chelsea vamos con lo suelo

Voz 1201 13:33 la gratis como a Hassan liberar renovado pues tres años hubieran venido estuvieron a otros volviera diga otros

Voz 8 13:40 yo por ejemplo me parece parecían puedo comparar hecho un fichaje hizo porque creo que es un jugador con un talento descomunal a tener muy hecho para la para la estilo la filosofía del Barça creo que son ochenta y cinco noventa y país es un pastizal

Voz 2 13:51 invariables los veinticinco que decir eso de que bastante más que que es muy caro porque no o incluso si vas más la comparación daría con Griezmann es decir por ejemplo que en realidad valen lo mismo no más o menos misma edad prácticamente ciento veinte uno ciento treinta otro

Voz 1201 14:12 pero eso no es lo mismo saludando a dos jugadores sino estar en el top five que están en el alto pero yo yo creo que es el mercado

Voz 8 14:17 pero que están en precio los dos quiero decir de lo que está pagando sí si el la vara de medir son doscientos veintidós hace cuatro años por Neymar en otros años deja la paz a todos estos todos estos años que tengo pasa el tiempo Pepa

Voz 1619 14:29 el cuatro en cuatro suele servir de ochenta

Voz 1576 14:35 el ochenta y cinco millones por League que me no yo estoy centrado pero lleva un año en la de dinero

Voz 2 14:40 los sorprendió entonces que ya la evolución no no Djokovic por sesenta cuando lleva un año pero un año bueno lo sorprendente es que ese medio tenga una cláusula de cien o sea que Griezmann pueda hablar ciento veinte y siempre claro quién va a pagar cien por cien es una broma

Voz 9 14:53 bueno estaba lo dice nada ahí estaba no dice nada está cargado de pasta eh

Voz 2 14:57 sí tiene perras perras esto es como si tiene tiene para ungir tú fíjate lo que me

Voz 8 15:02 más que va a tener

Voz 2 15:03 como que el uno de julio cuando pero dan la cláusula que va concretamente tiene que además bueno eso sí eso toméis treinta ciento veinte de Griezmann si no pasa otra cosa bueno yo Quique que al final se viesen obligados a negociar y que al final sea más de ciento veinte pero si no como mínimo lo siento

Voz 8 15:24 bueno pero luego los setenta Rodrigo y luego con toma

Voz 1201 15:28 así Lucas que todo está ahí como una liebre pero tiene pasta que

Voz 1576 15:34 yo escúchame yo me he metido ahora en las redes sociales yo veo que el Atlético de Madrid de momento el fichaje lo que no ha hecho ninguno sabe que estará esperando que salga la pico verde el mercado

Voz 1201 15:48 está mal doce y veinticinco vamos a hacer una bauxita la disco está famosa disco y al pueblo que es que no

Voz 2 15:56 lo explico muy bien porque es como es difícil Espiga la discos una pausa que se hace para que haya publicidad a nivel nacional también unos minutitos para

Voz 1201 16:05 aquí cada una desconexión para que cada

Voz 2 16:09 regional y local claro esa es la descuentos tiramos a descoyuntar de la Policía Nacional y luego las desconexiones territoriales entre la publicidad de tu pueblo del mío Valladolid de la tierra de Martos de Jaén

Voz 11 16:19 Barcelona Manacor romperlo Manacor Manacor Castellón Castellón alguien más quiere publicidad Toledo barro yo me dijo una pregunta si quieren meter algo de doce horas vamos a vender mucho si te va ser las declaraciones de Rafa Nadal abriendo esta noche este último tramo Carrusel deportivo iras de Cristiano Ronaldo al micrófono de la cadena SER de Jacobo usted está en esa final de la zona

Voz 1201 16:43 los está esperando otro protagonista en la cena de Rafa Nadal nos está esperando otro protagonista en la cena de Rafa Nadal bichos aviso no es verdad que no lo estoy haciendo yo no hablamos de la selección española es que parece que no queréis hablar de la selección española pero que es nuestra selección