Bridget Bishop, condenada a muerte por brujeria

una de las cosas que más nos gusta llevar en el equipaje a los humanos es la ignorancia que casi siempre va acompañada de su inseparable amiga a la superstición y su hermana gemela la paranoia colectiva en mil seiscientos noventa y dos los ingleses apenas lleva setenta años viviendo en la colonia de Massachusetts en lo que ahora es uno de los Estados Unidos en el siglo XVII pese que a la mayor parte de la población de origen europeo se consideraba cristiana eso no quiere decir que se llevaran bien entre ellos se formaban distintas congregaciones por detalles tan absurdos como si era legítimos antigualla se durante la misa o arrodillarse para recibir la comunión eso sí para todos ellos la religión era un elemento crucial en sus vidas y muchos incluso habían huido de Inglaterra por considerar que ahí no podían ser tan puros en su fe como Lenovo mundo vamos que si ahora Estados Unidos Nos parece un país con la mitad de la población formada por enloquecidos fanáticos religiosos es porque la cosa viene de largo el diez de junio de mil seiscientos noventa y dos la que sufrió las consecuencias de esta tarea fundacional fue brecha un apellido que por cierto quiere decir obispo el nombre no sonara pero ella fue la primera que pagó con su vida las acusaciones que se oyeron en el juicio de brujería de salen en Massachusetts un año antes dos niñas de salen habían tenido una serie de ataques que la gente del pueblo no tardó en decidir que sólo podían ser obra del diablo cuando otras dos niñas sufrieron dos mismos ataques tres mujeres fueron arrestadas como instrumentos del maligno y ahí empezó una espiral de histeria masiva en el pueblo y sus alrededores que llevó a más de doscientas personas a ser acusadas de brujería no sorprenderá saber por otra parte que la inmensa mayoría eran mujeres de ese total veinte pagaron su supuesta alianza con Satán con su vida con Bridget siendo la primera en pisar el patíbulo pese que la oleada pasó y los tribunales acabaron liberando a la mayoría de los acusados en dos mil diecisiete un sesenta y uno por ciento de los americanos seguía creyendo que el diablo es real y que interfiere en nuestras vidas por suerte una encuesta no les preguntó si seguían creyendo la brujería