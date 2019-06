Carlos Moyá: "Yo creo que será imposible que alguien gane 12 veces el mismo Grand Slam"

Voz 1375 00:00 a esta hora se ha levantado también de la B6 y lo agradecemos el entrenador de Rafa Charly Moyá en directo en La Ser hola Charlie muy buenas

Voz 1 00:07 hola buenas noches Felicidades míster

Voz 2 00:10 cómo estáis cómo está yendo la cena

Voz 1 00:13 hemos empezado tarde pero bien celebrando contentos cansados haciendo no semanas dura sí pero bueno muy contento de estar aquí así por hacernos una foto sin afán de de de Cotillard más allá de lo

Voz 1375 00:27 noticiable pero cuántos hay mucha gente en la cena es una cena privada íntima o con mucha gente

Voz 3 00:33 somos tenemos una persona privada pero no tan privada

Voz 1375 00:37 bueno privada pero a medias porque como está Rafa ahora te pregunta cómo está él

Voz 1 00:42 muy contento cansado grandes tampoco bajo

Voz 3 00:47 bueno nosotros esta dos semanas y este mes y medio para la tierra batida o me voy contento porque han sido dos Samaras muy buenas ha jugado pues Messi iba a dar el máximo objetivo que Roland Garros pues conseguido algo que que hace unas semanas pues hemos estuvimos poco

Voz 1375 01:07 eh tú que le conoce desde hace tanto tiempo que has jugado contra él que te has enfrentado que además ha sido tu amigo que esto amigo pero que ahora es su entrenador en este tiempo que lleva a su lado te has sorprendido algo de él

Voz 1 01:17 que no conocidas

Voz 3 01:21 la persona que te sorprende en el día a día ahí es verdad que Le conocida como te digo pero no estaba en su día a día tan tan inmerso como ahora pero bueno es que sin ser humano igual que todos sus miedos y a base de altitud pues va superando obstáculos que están poniendo antes no que Santa a todo lo que ha ganado pues todo eso es así que en obstáculos que como los tiene cualquier otro jugador ahí sí que te das cuenta de la grandeza a nivel mental y que tiene no de darle la vuelta a las cosas y bueno cuando parece que que va a tirar la toalla o cualquier otro jugador tiraría la toalla pues siendo superaron

Voz 1375 02:09 eso es lo que muchos decimos que es la diferencia pero claro luego hay que ponerla donde las pone mejorar el saque como lo ha mejorado el tenis que está mejorando en los últimos meses como así cómo ha mejorado la volea tal pero luego tú crees que Apple ha además de ese de ese tenis que la Z

Voz 4 02:22 tan tan magníficamente bien y de esa de esa idea

Voz 1375 02:25 con la diferencia con respecto a todos los demás es la mente

Voz 3 02:32 yo creo que la mente que como es es prodigioso físico muy bueno también hay una calidad mucho muy elevada no no por mucho que tenga sólo cabezas y el físico doy los golpes y el tenis no no acompañan pues pues en la cabeza que quieras que no pero es un pack conjunto desde que cada cada faceta tiene su importancia tiene muy altas

Voz 1375 03:02 está a la espera enviar una más y te dejo que vayas a que vuelve a la escena hace un par de años tuvimos todos la sensación de que uf Rafa igual se retira a ver si va a poder seguir a ver si va a volver al al nivel más alto ahora los hemos venido arriba ya estamos viendo que el año que viene gana el trece seguro

Voz 5 03:19 para nada aguantó muy bien al doce o ha ganado el dos

Voz 6 03:22 he intentaremos disfrutar esta noche

Voz 3 03:24 sí yo siempre objetivo será así que para el para el sólo falta un año porque si el próximos a verlo bueno al mismo tiempo es hay poco

Voz 1375 03:39 ya

Voz 5 03:40 al poco tiempo para disfrutarlo para para estar aquí después de una vez

Voz 3 03:44 esta nada bueno el tres semanas tiene en Wimbledon aquí seguro que esta noche todavía no pero mañana ya va a empezar a pensar

Voz 1375 03:54 crees que alguien puede ganar doce Roland Garros después de Rafa

Voz 3 03:58 no yo creo que una imposible no sólo los Ferrán error doce de cualquier gran lo que es increíble es no ponerse con fiebre Un día de tan fácil tener algún problema mínimo de de que cualquier cosa de salud elegido o un mal día que que puede no tener eso yo creo que los que conocemos el circuito los prolijos FK te das cuenta de la magnitud de lo que será increíble

Voz 1375 04:29 pues a celebrarlo enhorabuena que creo que es tu segundo no segundo Roland Garros no no pero al tercero ya os tras habría escapado uno pues nada pues enhorabuena la voz de las tres enhorabuena venga gracias debate Dati Echarri un abrazo fuerte gracias Carlos Moyá en directo atendiendo los ahí en esa escena que está teniendo lugar en París después