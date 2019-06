Carrusel último tramo: Tercera parte (09/06/2019)

Voz 1 00:00 doce y media una menos en Canarias estamos

Voz 2 00:03 con toda la banda analizando lo que ha dado Si este domingo con estamos hablando ya de

Voz 1375 00:08 ha pasado en Portugal enseguida vamos con la selección española pero sobre todo con un nombre propio con Rafa Nadal a esta hora se ha levantado de la mesa y se lo agradecemos el entrenador de Rafa Charly Moyá en directo en La Ser hola Charlie muy buenas

Voz 3 00:20 hola buenas noches Felicidades míster muchas gracias cómo estáis cómo está yendo la cena tarde diez celebrando contentos cansados así yo no soy más dura sí pero bueno

Voz 1375 00:37 así por hacernos una foto sin afán de de de Cotillard más allá de lo noticiable pero cuántos hay mucha gente en la cena o una cena privada íntima o con mucha gente

Voz 4 00:46 somos o tenemos una persona privada pero no tan privada

Voz 1375 00:50 bueno es privada pero a medias porque como está Rafa ahora te pero cómo está él

Voz 5 00:56 muy contento cansado de la misma

Voz 4 00:59 por bajo ante nosotros estar dos semanas sin desmayo para tierra batida muy contento muy contento porque han sido los dos semanas muy buenas ha jugado muy muy si iba a dar el máximo objetivo que errores carros pues conseguido porque qué hace unas semanas pues como poco

Voz 1375 01:20 eh tú que le conoce desde hace tanto tiempo que has jugado contra él que te has enfrentado que además ha sido tu amigo que es tu amigo pero que es su entrenador en este tiempo que lleva a su lado te has sorprendido algo

Voz 3 01:30 que no conocidas

Voz 4 01:34 es una persona que te sorprende en el día a día ahí si es verdad que la conocida como digo pero no estaba en su día a día tan tan inmerso como ahora pero bueno es que sin ser humano igual que todos que te sus miedos o a base de coraje pues va superando obstáculos que imponente monte no todo lo que ha ganado pues tienen todo eso es lo que obstáculos que como los tiene cualquier eso jugador ahí sí que te das cuenta de la grandeza a nivel mental que tiene no de darle la vuelta a las cosas y bueno cuando parece que que va a tirar la toalla o cualquier otro jugador tiraría la toalla pues en superaron

Voz 1375 02:23 eso es lo que muchos decimos que es la diferencia pero claro luego hay que ponerla donde las pone mejorar el saque como la mejora del tenis que está mejorando en los últimos meses como así cómo ha mejorado la volea tal pero luego tú crees que Apple ha además de ese de ese tenis que la hace tan tan magníficamente bien y de esa de esa de ese físico la diferencia con respecto a todos los demás es la mente

Voz 4 02:45 yo creo que la mente que como es prodigiosa físico muy bueno también incluye una calidad mucho muy elevada también no no por mucho que tengas sólo cabezas y no no

Voz 1 02:59 el físico

Voz 4 03:01 los golpes y el tenis no nos acompañan pues pues en la cabeza que quieras que no no pero es un pack conjunto de que cada cada faceta tiene su importancia muy alta

Voz 1375 03:15 hola te hago una vas y te dejo que vayas a que vuelvas a la cena hace un par de años tuvimos todos la sensación de que buf Rafa igual se retira a ver si va a poder seguir a ver si va a volver al al nivel más alto ahora Nos hemos venido arriba ya estamos viendo que el año que viene gana el trece seguro

Voz 6 03:32 bueno al doce o ha ganado el dos

Voz 1375 03:35 he intentaremos disfrutar

Voz 4 03:37 esta noche y yo siempre objetivo será así que para el para cuando falta un año como existe hoy si lo bueno al mismo tiempo es al poco

Voz 1375 03:53 ya

Voz 6 03:54 al poco tiempo para disfrutarlo para para después de una derrota

Voz 4 03:59 bueno el en tres semanas tiene que en Wimbledon aquí seguro que esta noche todavía no pero mañana ya va a empezar a pensar en ello

Voz 1 04:07 crees que alguien puede ganar doce Roland Garros después de Rafa

Voz 4 04:11 no yo creo que es una imposibles no sólo los Ferrán error doce de cualquier gran lo que es increíble es no ponerse con fiebre un día de tan fácil tener algún problema mínimo de de cualquier cosa de salud elegido o un mal día que que no tener eso yo creo que los que conocemos el circuito los prolijos PK te das cuenta de la magnitud de lo que es ganar

Voz 1375 04:41 creíble pues a celebrarlo enhorabuena que creo que es tu segundo noto segundo Roland Garros no no pero al tercero ya ostrás habría escapado a uno pues nada pues enhorabuena a las tres enhorabuena venga gracias a ti Echarri un abrazo fuerte gracias Carlos Moyá en directo atendiendo los ahí en esa escena que está teniendo lugar en París después de el duodécimo el trofeo de Rafa de Roland Garros Down Javi Herráez buenas noches hola qué tal muy buenas noches que también ha visto la no entero

Voz 7 05:11 Nadal no pudo ver fue con Romero ahí en Islas Feroe no fuimos capaces de encontrar un un restaurante para verla en la final la hemos visto y también la de Roma y bueno es que tenemos una suerte de tener Rafa

Voz 1375 05:22 algo

Voz 7 05:23 es mi libre es que hay hay chavales que que

Voz 1375 05:26 eso lo he visto jugar Rafa Nadal y ganar claro chavales adolescentes o jóvenes con dieciocho años que yo he visto gana Rafa Nadal sí que vieron que en dos mil cinco ganó una Copa en dos mil cinco han dicho porque estoy ya esto está chupado dado que creo que decía ella Rafa abriendo estás consiguiendo que que creamos que ganar Roland Garros está chupado pero bueno Dina

Voz 7 05:45 ha habido jugadores que se iban a que no tiene sus autobús de la selección española que estaba viviendo en Las Rozas último sendos ha dado tiempo a verlo porque claro tienen que entrena en el Bernabéu y alguno se iba como diciendo siguiendo por la tele viendo la radio o en autobús porque hayan engancharse a Rafa muy de raza

Voz 1375 06:01 todos de la selección bueno mañana a partido

Voz 7 06:03 en el Bernabéu contra Suecia

Voz 1375 06:06 hoy no sé como has visto el entrenamiento previo qué tal el ambiente que ahora hablamos de la selección española Gabriel Robert Moreno y qué tal Ramos que han hablado

Voz 7 06:13 Nos bien bien pero creo que no se llena del Bernabéu y eso es una pena es un partidazo es un España Suecia está en juego la primera plaza de la próxima Eurocopa y yo creo que no se va a llenar él me han hablado de sesenta mil entradas IS ya maravilloso como ocurrió contra Italia no que se llenó y fue uno de los mejores partidos de España que yo recuerde

Voz 1025 06:34 sí sí hace ya dos años a ver

Voz 7 06:36 muy buen ambiente he visto muy en a Robert Moreno ha estado sensato como siempre directo ha confirmado que mañana Luis Enrique ha hablado de todo no de de lo que espera de Busquets que es para él un hombre imprescindible ha hablado de ese apoyo que te decía de del público

Voz 1375 06:51 eso le han preguntado por Isco ya he dicho esto para

Voz 8 06:54 nosotras son jugador único son jugador diferente que es capaz de jugar entre líneas diría de los mejores del mundo su jugador que si no fuese español lo teníamos que nacionalizar y que además me ha tocado tenerlo enfrente cuando estábamos en el Barça hay analizaba el rival decías que no juegue Isco respecto al tema de algunos entrenadores gusta más y otros menos pues también depende del estilo yo creo que vamos a poner en Suecia no sé si jugaría Isco Juan mucho directo ellos juegan mucho mucha transición para al tipo de fútbol que nos gusta a nosotros es el jugador ideal las tres veces que ha estado con nosotros ha tenido un rendimiento y un comportamiento espectacular

Voz 7 07:25 lo cuentas lo cuenta muy bien la verdad aquí los jugadores hombre hoy Sergio Ramos ha hecho ya que Luis Enrique ser entrenador pero que Robert Moreno o lo estando muy bien la verdad no es fácil no es fácil porque aunque sea un cuerpo técnico el que decide en este caso Luis Enrique está la distancia al final el hombre que te tomara decisiones o decisión los jugadores es el propio Robert Moreno vamos a escuchar lo que he dicho por cierto Sergio Ramos bueno a lo que bueno él espera mañana una un buen recibimiento no si retornados quince días atrás el famoso asunto de China el coqueteo al qué dijo el presidente en su día y Sergio Ramos va a su casa al Bernabéu y esto piensa él de recibimiento que va a tener mañana Sergio Ramos el capitán aquí en Madrid

Voz 1896 08:09 yo siempre he tenido un recibimiento muy bueno en lo más en mi casa no un grandísimo recibimiento y esperemos no que que se llene lo máximo posible al estadio porque a la afición para nosotros ya he dicho que muy importante y hay cuanto más gente venga al Bernabéu mañana el partido mucho mejor a mucha más fácil después de de lo que es hablado por por la pregunta que me hace yo estoy muy tranquilo no

Voz 7 08:33 de Luis Enrique ha dicho que es un tema delicado que hay que dejarlo tranquilo que ojalá cuanto antes se incorpore a la la selección ya in situ ir también al lado de Hazard que es un grandísimo futbolista que vendrá a ayudarles y que seguro que va a sumar y en cuanto al tema de los récord si de lo que poco a poco va sumando Sergio Ramos que es muchísimo ciento veintidós partidos ya consiguiendo Victoria tiene

Voz 1375 08:54 porque lo que se tienen a tiro de piedra

Voz 7 08:56 Casillas ha comentado lo siguiente

Voz 1896 08:59 bueno con Iker tenemos una una espléndida relación no de de hace muchos años Si bueno siempre lo he dicho no que así irónicamente que menos

Voz 1375 09:08 cómo comportarnos no así en plan coña pero

Voz 1896 09:11 bueno yo creo que hay que le ha tenido una carrera ejemplar no ir es un ejemplo para muchísimo futbolista Si bueno hemos compartido vestuario durante muchos años hemos tenido una amistad muy buena ahí en ese sentido siempre hemos estado con con ese tipo de broma no el otro día pues superarlo pues es una alegría también no

Voz 7 09:30 bueno cuesta Sergio Ramos no figura para

Voz 1375 09:33 mañana en principio De Gea ya

Voz 7 09:35 debate con la portería hasta la fecha no lo había pero creo que no de Robert Moreno bueno creo no después de lo que vimos en en el larguero en el plazo de radio si diciendo que no estaba hipotecado a nadie yo le pregunte este tema y el dijo que lo que dijo Luis Enrique en su día lo dijo en su día pero ahora Robert Moreno que es la voz de Luis Enrique dijo que han jugado uno Un partido otro otro y que no está hipotecado a lo que dijo es el momento

Voz 1375 10:00 el Luis Enrique mañana juegan en ella pero creo que ya

Voz 7 10:02 el cien por cien para David se ha acabado defensa para Carvajal Ramos Íñigo Martínez Jordi Alba centro de campo para Parejo Busquets fijo creo que hay bajo arisco y arriba Asensio Rodrigo Iago Aspas

Voz 1375 10:15 bueno hombre la verdad hablamos un poco de la portería de Ramos sigue el partido de mañana el Bernabéu pero claro es que que para crecido mucho De Gea no ha tenido un buen año la premios son transporte lazos pero es verdad que la superioridad que tenía incuestionable De Gea con respecto a los que venían por detrás ya sin Iker pues estaba muy clara y ahora no está tan claro que quepa está pagando muy bien oí De Gea pues ha tenido un año tan bueno como los años anteriores pero de momento mañana titular en el Bernabéu preocupa lo del ambiente del público las entradas en la Federación en una contra los suecos Antón bueno un poco

Voz 0231 10:46 decía Javi no entradas emitida sesenta mil unas cuarenta y cinco mil vendidas han invitado a muchísima gente son entrada sociales que la Federación distribuye para que niños y personas de diferentes colectivos puedan estar mañana en el Bernabéu pero es importante decir que lo hice Raed es una final mañana para España que va a estar casi seguro en la Eurocopa pero que es mantener el primer puesto del grupo contra un rival difícil quedan entradas en taquilla la más barata diez euros la máscara sesenta y cinco euros son entradas baratas

Voz 1375 11:16 ya podía ser así es para poder ver a la selección

Voz 0231 11:19 en el Bernabéu ante una selección sueca qué es mejor equipo del que el público medio pensamos que hoy por ejemplo el seleccionador yen Anderson ha reconocido en sala de prensa que le tienen mucho respeto a España pero que ellos han ganado partidos como éste varias veces que han jugado buenos partidos en fases de clasificación buenos partidos en mundiales y que para nada con sorpresa que mañana Suecia gane en el Bernabéu ellos llegan muy kilos muy relajados muy confiados y luego me ha gustado verles en el entrenamiento y al salir de entrenamiento porque no parecen un equipo profesional de los cercanos que son parece un equipo de Segunda B que viene a jugar al Bernabéu en relación con la prensa es de familia es la primera vez que de un seleccionador llevar una nevera llena de bebidas a al autobús como si fuera el empleo de material nunca un seleccionador llevar material como si fuera el utilero del del del club y creo que ese relax que tienen los suecos mañana va a jugar a favor parece después de ver el entrenamiento voy a estar con ellos un rato por la tarde un partido más complicado de lo que pensaba en él

Voz 9 12:25 sorteo más allá de si habrá cincuenta mil ocho veinticinco cincuenta y yo lo que sí noto es una desconexión con con la española de la a no sé dónde estarán las razones pero tú sales ahora mejor que tú

Voz 0985 12:39 Pulido Moscú pues no lo sé si todavía

Voz 9 12:41 a al golpe de Moscú ya ha pasado un año prácticamente de aquello pero tú sale mañana a seis grandes ciudades de este país a preguntar con quién jugamos Si yo te aseguro que muy poca gente sabe que mañana jugamos un partido de clasificación frente a Suecia te lo digo de verdad sea y eso creo que es preocupante es Aina no igual muchos no lo saben ni que jugamos igual hay muchos que tampoco saben que mañana jugamos y que no jugamos

Voz 0301 13:09 parece estar ya habían también recordarle a la gente que que Suecia ha hecho mejor mundial de España los números en la mano eh os haya no no es por gusto personal pero llegó a cuartos de final España se quedó quedó en en octavos asocial adivinó la selección de Inglaterra hay que decir que Suecia en la repesca el año pasado hace ahora año y medio eliminó a a Italia y que de momento en esta fase de acción el eh apenas impolutos anos no no ha podido tener mejores resultados la selección de eso es verdad que juega bastante directo que es un equipo un poquito más asociativo de lo que lo fue en el en el Mundial pero que que tiene jugadores como por ver que están jugando muy bien en Alemania por ejemplo de jugadores de calidad hay quién dé por hecho que porque juega en el Bernabéu juega en casa España va a ganar mañana

Voz 10 13:55 el hecho por ahí que si es que da igual si es que a pesar que estoy a favor de eso Özil veis les da igual

Voz 0334 14:01 fíjate

Voz 1576 14:02 sí sí sí yo creo que mucha

Voz 0301 14:05 yo estoy enamorado es que a España mañana juega contra Italia todo el mundo daría oí visto en la en la misma idea que Suecia ha eliminado a Italia de una repesca hace año y medio

Voz 1501 14:14 sí sí pero tiene poco Bruno lo que no

Voz 1576 14:17 el tema de rival yo creo que no ha pasado siempre lloró cuando ha habido una selección que ha enganchado ilusionado que sobre todo ha ganado el público se ha enganchado con él ha jugado con el amistoso amistoso contra cualquier selección por muy pequeña que fuera hice llenaba los campos y la gente estaba con la selección yo creo que estamos pagando un poco el golpe de Rusia estamos pagando los últimos campeonatos que no han sido buenos que que sea cambiado jugadores que que que no hemos terminado de de esta redondos del todo tampoco en esta Liga de Naciones yo creo que nosotros somos un país que nos engancha la Fórmula uno si tenemos un piloto español que nos engancha el tenis Colón nuestros que no se enganchan nuestro motociclistas y que no se engancha nuestra selección elecciones está bien y como no lo ha hecho en los últimos campeonatos pues yo creo que la gente esta vez enganchado un poco

Voz 1501 15:00 yo engancha enganches la el conocimiento que tenemos acerca lo que decía Bruno quiero decir que que efectivamente seguramente un España Italia hubiera agotado entradas hubiera está cerca de agotar Lass aunque no no es un lujo

Voz 1 15:10 es verdad que seguro que es un lunes

Voz 1501 15:13 semanas después determinan la competición

Voz 1375 15:15 este es todo un poco Evra que viene del barrio batacazo yo tampoco creo que hubiera llenado pero probablemente con otro

Voz 1501 15:21 nombre hubiera sido mejor desfasadas inconscientes

Voz 1375 15:23 del rival precisamente porque ya no está claro ahora mismo ahora mismo la selección no no no nos engancha digo en general porque yo creo que todavía no nos hemos recuperado de los tres mazazos a su tuvimos tres seguidas que fue tocamos el cielo ocho diez y doce Eurocopa Mundial Eurocopa y luego ha habido tres que nos hemos pegado seguidas el Mundial Eurocopa y Mundial en Brasil en Francia y en Rusia yo creo que esos tres golpes que Nos hemos pegado uno detrás de otro Jorgen han han cree han hecho que crezca un poco el desinterés por la selección porque es lo que decíais no sé quién ha el que lo ha dicho si ves a tu equipo no ganar aquí es entrar antes cuando éramos campeones de Europa y del Mundial jugaba un amistoso en en en Honduras íbamos todo el mundo sabía don dejó a España contra quién olvidas una alineación y el once titular y los contábamos

Voz 1576 16:05 sí ahora aquí como llevamos tres bazas

Voz 1375 16:08 oye también es verdad que tienen motivos los aficionados para verse desencantado desengancharse desilusionado pero que esto ha influido lo de Brasil lo lo de Rusia la gente ha hecho buena mire cuando llega la Eurocopa ya veremos a ver qué equipo tenemos que de todo el año

Voz 1 16:21 bueno ahora ya defiende el once de España reconocemos de España ahora mismo

Voz 1375 16:25 por no haber no hay

Voz 0334 16:26 ni ni polémica no noto a la gente le da igual que juegue De Gea o que para que sean los delanteros fulanito ha jugado cojo un cuatro cuatro cuatro dos que sigue batiendo récords hasta el fin de los días es que le da igual todo pasan ampliamente

Voz 1670 16:41 y además eso que no no hay un once de memoria ya que tengamos a parte del batacazo de Moscú ahora mismo no se sabe quién es el central que acompaña Ramos no se sabe el centro del campo España que antes no lo sabíamos de memoria quiénes en nueve seis Morata

Voz 1 16:52 lo digo el modelo el modelo ayudarles

Voz 11 16:56 todo se estamos en un proceso todavía hacia algún lado es a nivel de jugadores yo ahora mismo no me atrevería decir un once titular como para acertar siete u ocho jugadores que fueran titulares en en el primer próximo gran campeonato ante lo decíamos equivocaban ni siquiera que aquí vamos a jugar te veo ni siquiera aquí vamos a jugar porque no sé cuál va a ser nuestro estilo no yo pienso que las mismas dudas tiene el seleccionador cuando cada convocatoria hay infinidad de caras nuevas

Voz 12 17:26 y ausencia de líderes exacto para mí esa es la clave es decir España ha perdido algo futbolísticos es decir no sabemos todavía lo que quiere jugar también ha existido el problema grave de de Luis Enrique que desgraciadamente quieras uno afecta porque el gran líder de esta selección era Luis Enrique Hinault sabes ahora a lo que quiere jugar con quién quiere jugar porque los líderes que eran de esta selección se han ido cayendo por cuestión de edad Xavi Xabi Alonso en su momento Puyol Iniesta y compañía

Voz 1375 17:55 ya ha que se queda Casillas y los llega pues fíjate que queda Ramos ya está Ramos y Busquets no queden además esto es muy difícil

Voz 0985 18:05 de todas formas a Luis Enrique fíjate que en el Barcelona tampoco su prioridad fue construir un equipo eh lo que el interés sobre todo era ganar partidos y construir un buen tridente yo creo que aquí estamos un poco las mismas eh yo creo que su objetivo estamos a un año para que empiece esa Eurocopa no es tanto construir un equipo es no ver en cada momento en un cásting que rendimiento ofrece cada uno por lo tanto encontrar un doce fijo que no sepamos de memoria va a costar un poco más porque creo que él quiere la foto de cada momento de cada rendimiento para ir confeccionando once

Voz 1576 18:37 estás ahí dijo pero pero esa foto es complicada que se de Jordi jugadores que están completando enganchado de la temporada que algunos ni han jugado ni han tenido prácticamente minutos o no

Voz 7 18:48 el contenido web

Voz 1576 18:49 como por ejemplo disco a buen hombre pero es el caso de

Voz 1 18:52 pero los demás Oye no te has tomado en cuenta que España nada Ana velada

Voz 1670 18:57 con

Voz 1 18:58 tal y escucha vais con mañana igual lo veinticinco sí que dejáis tranquilo y me parece muy bien

Voz 1576 19:06 joder si lo cree así el seleccionador pero yo lo que te digo que eso también por ejemplo si ya no por el caso de disco Paco Alcácer y lo llevan dos partidos consecutivos hace goles

Voz 1 19:19 a los mismos números que yo Vico compañía

Voz 1576 19:21 es un nueve que ha desaparecido del casting

Voz 1 19:24 pero si al final no es aprovecharlo

Voz 1576 19:27 de los jugadores sino que que al final es un poco el desapego de que no hemos ganado de que la gente nos ha enganchado y que luego aparte es que han pasado treinta y cinco cuarenta caras y al final la gente no sabe quiénes las

Voz 1375 19:37 el Mundial de Francia que decía Pablo allí en el Mundial de Rusia que allí se quedaron las ilusiones a muchos después de los dos batacazos anteriores pero el último ha sido el de Rusia pues acabó con la era Lopetegui terminó Hierro que hizo lo que lo que pudo yo bueno durante el Mundial empezó a Luis Enrique y un año después velará Luis Enrique todavía estamos en pleno casting es la sensación que tenemos y ha pasado un año y eso vuelta atrás en la época esa claro que iba

Voz 1501 20:01 el meritorio que en cuanto hacías cuatro partido bueno te llamaban la selección no no digo que sea así saque que sea cuatro exactamente es una es una banda de hablar pero sí es verdad que que antes había un poco de pues si de cásting entre comillas de Operación Triunfo no decir oye si hacer buena temporada vas aunque no encajes en dos mil ocho dos mil diez y dos mil doce ahora con lo que era un equipo hora eran vamos pero territorio vetado

Voz 1670 20:23 es son dos problemas estamos a nivel grupal que que se están conociendo porque hay experimentos y cambios de la convocatoria de una a otra y a nivel individual y miremos manos el ombligo no somos tan guapos y tan altos como antes lo es que

Voz 11 20:34 estoy completamente buscando cinco mejor

Voz 1670 20:37 desde la posición ahora mismo más allá de Ramos Carvajal Alban su buen momento y tal no tenemos más no tenemos más sí pero Londres salir entre los cinco mejores en clara clave

Voz 11 20:47 esa es la clave es es un gran problema igual hay muchos le en el que ve ningún español claro y añade añade le que la corriente futbolística que domina a nivel de selecciones oye has visto la final son selecciones fortísimas físicamente que son bloques defendiendo mira a Portugal mira Francia e Inglaterra por ahí camina el el las los equipos de éxito nosotros hay Fish la mente no podemos competir con la pelotita ya ya cola pelotita no tenemos

Voz 1375 21:15 es de todos locos bajitos ya no tenía Diane

Voz 1670 21:17 el club es lo que se lleva es el mismo estilo de fútbol no hay jugadores españoles en los equipos en el Liverpool no hay ningún español Alberto Moreno peor residual en el Tottenham igual en los equipos que están proponiendo ese fútbol que ahora es el que está triunfando Nos guste o no y además bonito

Voz 1 21:31 no entonces no hay fútbol estoy contando la verdad es de sí

Voz 1375 21:34 ah sí a buscar

Voz 1 21:37 quiero decir no te dan los futbolistas aquí para adelante esto que está ante esta moda de clubes y selecciones tenemos que cambiar el estilo quiera buscar jugadores

Voz 1670 21:46 tanto que se dijo Xavi viene Thiago se va Iniesta viene Isco y no pasa nada dice va a Casillas ver Hinault estoy esto no es tan fácil sino

Voz 0301 21:54 pero habrá que darle a la gente que que no juega igual el Liverpool que el que Francia ha sido campeona del mundo sabe que es verdad que que cada vez que se busca o se pide más a los futbolistas y se impone más eh el el físico y en eso estoy totalmente aguardó con lo que decía Álvaro sin sin físico hoy en el día en el en el fútbol pues lo tiene prácticamente todo todo perdido pero jugado muy diferente a un Liverpool que estemos presionar arriba que de que cerraba muchísimos balones en campo rival que tira de físicos sí pero robando balones en campo rival o la selección francesa que espera más atrás con dos líneas de cuatro y trata de aprovechar los espacios que que tiene es verdad que a nivel de selecciones y lo decía el modelo destilaba perfecto se está imponiendo y Servizo otra vez en una Holanda que trata de proponer un poquito más de una Portugal que ha esperado más ha tirado de de intentar ganar de duelos es simple un poquito mal estilo de fútbol pero no quiere decir que el otro esté muerto

Voz 9 22:44 eh

Voz 1 22:45 pero si mañana empezar a la Eurocopa yo no sé cuál sería lo que pondría

Voz 0334 22:49 también hay que decir que cuando empezó Luis Enrique yo recuerdo que ganamos un partido en Gales me parece que uno tres uno cuatro

Voz 12 22:56 y aquello era como

Voz 0334 22:59 qué bien funciona esto hay mucha competencia tenemos un equipazo San queda muchos jugadores fuera esto total parecía que íbamos a a remontar el vuelo del vuelo no dio pegando poco a poco yo creo que sí que el ojo eh esto es lo mismo jugadores había entonces es decir que no dejaremos de responsabilidad al cuerpo técnico de la selección por qué ha tenido muchos partidos desde septiembre que me parece que fue aquello o por ahí hasta ahora irá hacia abajo

Voz 13 23:26 pero yo no que son poco comparación con en paralelo a lo que le ha sucedido al al Barcelona que tenía el eje de de de centro de campo aquel

Voz 1501 23:34 el eje de la selección y yo creo que el estilo de Barcelona desapareció en la selección cuanto decía cambiamos el estilo yo creo y ha cambiado lo que yo yo no creo yo creo que Jack perdona yo creo que yo creo que por ejemplo este digo yo de eso pareció Luis Enrique bueno yo creo que sí pero bueno es igual en lo que a lo que voy es que cuando Luis Enrique en el Barcelona siguió ganando que que era el mérito sí el campo era un mero espectador muchos partidos pero me cambió completamente ciertos parámetros que eran imposibles de pensar en el Barcelona

Voz 13 23:59 un año o dos años antes de que el balón largo el el

Voz 1501 24:02 me gusta más fuerte más tarde le claro claro pero es que yo tenga tu aquello tuvo más delitos entre comillas porque tenía los tenía pero no los nos consideraba tan importantes

Voz 1 24:13 no pero lo que dice Gallego que empezamos muy bien pero ya

Voz 1501 24:16 en cuanto la primera curva ya dejamos el estoy

Voz 1 24:18 ya sólo quemó ganar yo creo vamos es lo mismo

Voz 1501 24:21 ahora es que se puede entender perdona Gallego el el perdona Pulido el desapego de la gente porque eso lo que nos jugamos bien el cuerpo técnico veo que motivos

Voz 14 24:33 no hay que entender el qué la gente también

Voz 1501 24:35 a más distancia de guerra

Voz 0231 24:38 influye un poco en general todo lo que habéis dicho que es cierto al cien por cien pero también este está guerra que hemos vivido muchos años Madrid Barça Cristiano Messi hace que a la gente con todo el respeto que a mí me encantan Rodrigo Moreno les sepa a poco Dani Parejo el eso tampoco higa

Voz 1501 24:52 sí es esto es lo tiene claro es que esto no existe

Voz 0231 24:55 aquí la gente quiere ella era

Voz 1 24:58 hoy a Messi ya que esto ya no es una selección mítica meten por los ojos todo parece que Jesús Navas es que es un jugadorazo el Sevilla pues en la gente encima Parejo y Rodrigo verán gana la Champions estaremos mejor nota pero no que no lo tiene todo eso no existe pero Parejo Diego que Parejo contó

Voz 0231 25:15 he hecho una Liga española espectacular que balas lección porque hecho un año buenísimo no porque no haya otro han supuesto ha ganado la Copa del Rey haciendo una final buenísima ante el Barça ya medio probablemente el mejor jugador de la liguilla en media España se les sienta Lao en el AVE no lo conoce no les reconoce ese te pone Parejo Alan en la ve inmersa España no le pone cara pase hombre

Voz 1 25:34 eso eso pero eso da igual igual igual no va al estadio no no personaje eso la gente lo vais al tiempo que se veinte mil más si a Savia Alonso a Fábregas y Javi ya van diez mil tiene el campo talaverano pero porque no es tal porque ganaron orilla aquel es muy buena

Voz 1375 25:54 eh

Voz 1576 25:54 y la gente recuerda que ganan olvídate que ha habido toda la vida y ahí está Álvaro Benito que ha sido compañero de muchos de ellos sabido toda la vida muchos jugadores medio Madrid medio Barça no se jugaba no se ganaba no se levantaba la Copa del Mundo en Eurocopas y la gente era más Kluge de la selección y aquí no sé quién lo acaba de decir pero es verdad

Voz 1 26:13 somos de la selección cuando ganamos Easy Parejo

Voz 1576 26:15 con con Parejo bueno jugador Rodrigo Moreno hubieran ganado la liga de naciones

Voz 1 26:20 hombre claro que Mahía en el Bernabéu no sé si lleno no lo duda

Voz 1576 26:23 gente está mucho más ilusionada es así no lo dude

Voz 7 26:25 llegamos a Villamarín España estaba a punto de meterse Lacy empataba con Inglaterra y había otra selección pero como decía gallego hemos ido luego ya cayendo en barrena pero no nos olvidemos una cosa a España es un país de clubes no de selección esas es una evidencia y eso no quita que el futbolista mate porque la selección que antes Álvaro alguno decía pues yo este fin de semana de esta convocatoria no no no sé no venía matan por venid algo hemos ganado ahí la gente sí que está concienciada selección eso sí estos tres batacazos

Voz 1501 26:56 a tenor mañana es decir que

Voz 9 26:59 las cosas que creo que tampoco ha ayudado es que Luis Enrique su cuerpo técnico diluido mucho el bloque osea han probado tantos jugadores han pasado tanto futbolistas esa ha perdido un poco

Voz 15 27:09 y no sé a que a que a que que mirar en qué fijarnos no sea porque no sabemos cuál es el once todavía de de Luis Enrique no sé si la gente se identifica con nombres y se identifica con bloques Luis Enrique ha diluido mucho todo todo todo eso no sé

Voz 0985 27:26 sí pero julio cuando ha estado callado pero cuando tú tienes que reconstruir un proyecto oye tienes que

Voz 10 27:33 sí bueno pero lo oye

Voz 0985 27:38 obligación de entrenador viviendo que va funcionando que no funciona probando estás la obligación máxime cuando hay que reconstruir un proyecto del calibre como que tuvo España por cierto

Voz 1 27:47 permaneció creo que la idea de juegos ya ya

Voz 0985 27:49 yo creo que la idea de juego Españas instalarse en campo contrario ser dominador ser protagonista osea que tampoco creo que haya que descuartizar no todo en este sentido

Voz 0334 27:57 yo creo que sí que de verdad creéis que era necesario utilizar

Voz 12 28:01 ar cuarenta jugadores en ocho meses

Voz 1375 28:04 no no no yo estoy nunca nunca me gustó y ahora parece efectivamente hay jugadores ha pasado a veces seis años y no han utilizado cuarenta a mí me gustaba saber de él

Voz 1501 28:14 once y los suplentes

Voz 1375 28:16 tres o de veinticuatro veinte ya yo sé quién

Voz 1501 28:19 la verdad es que me lo verdaderamente es verdad el problema es que hay muchos

Voz 11 28:21 futbolistas de un nivel similar pues es que antes no pues pero

Voz 1 28:26 esta apuesta por el recibimiento que le dan un escalón más abajo pero Álvaro de que sirve traer claro es que el veto

Voz 0334 28:32 pero en una convocatoria a al delantero del Getafe este que estaba metiendo Sonata Mata detrás una convocatoria la siguiente ya fuera

Voz 1375 28:40 es que eso lo ha hecho un montón de veces monótonas buscando jugador que está en el pico de forma no tiene

Voz 11 28:48 a una hipotética subida al final es que es mucho más pues competitividad de los de los futbolistas durante la Liga para que eleven el nivel no es que los tienen que elevar a ver el vacío que dejan los Villa los Silva los Xavi los Iniesta los Xabi Alonso

Voz 1375 29:04 eso es imposible Piqué es claro

Voz 11 29:07 eso eso es insustituible no los llamados a ocupar ese sitio que era los Asensio los Xisco y simil es Thiago simil similar ninguno de ellos al al pasar frente a día de hoy eso sí un nivel similar al ofrecido por aquello que vive la excelso pero similar no entonces por eso es tan difícil hacer un equipo porque porque es que son hay tantos jugadores de un nivel parecido ahora hay dos mes

Voz 16 29:33 es que uno destaca hace hace poquito mejor

Voz 11 29:35 competición pero los demás entonces ocupa el lugar

Voz 16 29:38 lo que el seleccionador estaría

Voz 11 29:40 creando tener doce ó trece jugadores el otro día quién quiénes fueron los jugadores más destacados del Islas Feroe España Cazorla Cazorla y Navas en mi opinión una bala se dos veteranas son dos que son dos jugadores es decir de veteranos son dos jugadores que en ese que en ese grupo maravilloso eran jugadores complementarios jugadores de gran escuadras complementarios es que ahora son los mejores la te sales lo mejor es ir

Voz 14 30:05 Enrique tuviera que dar hoy la lista definitiva para augurar evento

Voz 1375 30:08 sí

Voz 1501 30:08 por qué no se queda con nosotros acertamos siempre eso eso es mala señal está más allá de lo grande que hizo Luis Aragonés entre otras cosas es después del batacazo de Alemania dos mil seis que estaban los que los que todo el mundo te tenía la mente en los que estaban en forma más en un estilo que todavía no sabía que era tal escoger a los que

Voz 1375 30:28 vaya a que voy a jugar pues a estos cofrades veintitrés

Voz 1501 30:30 leyendo a forzarlo además en ese momento no hubiera uno dos tres cuatro que estuvieran un pico de forma tan alto que les tuvo que llevar pero lo que quería era un bloque un bloque para Hall a una cosa incluso aunque fuera de forma durante un tiempo o tener una mala temporada el bloque salta pero pero pulido pero no

Voz 0231 30:45 tampoco podemos ver normal es que la gente

Voz 1375 30:48 eh pierda la ilusión por ir al estadio

Voz 1 30:50 cuando oye diez euros ya pero estaba pasando pero no es normal vale pero sí habrá que analizar porque esto regañando a los aficionados pues sí o sí

Voz 0231 31:00 otros o al no no sé a quién pero no podemos ver como normal que la gente pierde la ilusión de ir al fútbol a lo mejor es que lo hace con mandos otros medios de comunicación y promoción

Voz 1860 31:08 pérdidas a Madrid que ha ganado cuatro Copas eh

Voz 1 31:12 ah vale pues tan

Voz 1860 31:14 bien porque no va porque no ha ganado porque aquí pero seguro pero yo no lo quiere entender que mañana Alonso yo creo que es un país yo digo que mañana en Talavera de que perder mañana

Voz 0231 31:26 como esta selección ha perdido más que en los últimos tiempos de la gente nos dice Clinton pero que esto no va de identificarse con nada que es que mañana a las nueve menos cuarto hay un partido de fútbol en el mejor estadio de El Mundo que vale la entrada quince euros juega ese partido jugadores muy buenos como el que va al cine o como el que va al teatro no irá al fútbol algo estamos haciendo mal para que la gente deje de ir a los estadios

Voz 1375 31:50 bueno es que tiró la disco y yo os digo que no lo entiendo os vamos a decir adiós con el Mundial de fútbol femenino

Voz 12 31:55 bueno pero eh

Voz 1375 31:58 seguramente cuando antes hacíamos la lista cada uno de nosotros cuando digo que ha dado nosotros digo no nosotros estamos aquí con el micrófono delante sino nosotros los que no sois hacíamos la lista para el Mundial nos nos equivocamos en veintitrés en dos o en uno hacíamos el once hilo hemos todos porqué por algo sería porque el seleccionador Luis Aragonés pero es que luego vino Del Bosque que luego no se todos hacemos lo mismo todos coincidíamos nadie discutió una lista ahora porque la discutimos porque en el fondo también hay un bajón importante de calidad de futbolistas y ahora cada uno de nosotros los que nos estáis oyendo y nosotros hiciéramos la lista de veintitrés coincidíamos a lo mejor en quince o en doce y a lo mejor no diría pubs tras llevar a este tercer portero porque oigo a este pues yo segundo lateral pues no por qué porque no tenemos claro tampoco y a lo mejor eso le pasa Luis Enrique que tiene que ser el bloque y quién tiene que ser el once titular porque ha habido un salto de calidad de entre un equipo indiscutible e intocable a lo que hay ahora que también eh es verdad no hay que hacer cuarenta rotaciones en estos ocho meses pero es que es muy difícil encontrar un once titular que te den garantías lo hacemos ahora a nosotros el once de España igual coincidimos en seis tiro la disco yo os digo adiós con Talavera y con Sonia Lus en Francia con el Mundial femenino

Voz 1375 36:47 voy con Pedro

Voz 2 36:48 Messi Ponseti ya para hablar de la carrera de Fórmula uno prestaba haciendo mañana

Voz 1375 36:51 la cesión interesante en esta publicidad que metros

Voz 1 36:54 bueno pues yo que luego gallegos en vez de conmigo pero es que yo creo que

Voz 0231 36:58 que que ya son que España está cerca de ser la Italia del de los noventa los se vacía en la Liga se vacían en general se vacían los estadios la gente no quiere al fútbol la gente tiene muchísimas cosas de ocio que hacer está dejando a un lado el fútbol porque hemos vendido Cristiano Ronaldo Messi en la selección ganadora entre verdad que ya no eligen la Liga española se marchó el PSG pero

Voz 1375 37:23 sigue por la Liga tan el vehículo escuchas

Voz 0231 37:26 lo que ya FLA quiere decir que el Camp Nou está lleno de turistas no sé cuántos partidos amaño el Bernabéu vacío el cincuenta por ciento de los partidos a mí me parece tremendo

Voz 28 37:36 el Atlético de Madrid ha crecido históricamente en socios ha llenado un campo de sesenta y nueve mil el Atlético de Madrid tiene sus fieles que siempre esto es definitivo

Voz 1 37:45 he tenido pero a

Voz 28 37:47 sí

Voz 1375 37:48 Iturralde quien Pita mañana el España Suecia y Colo Colo escocés arbitro esto es veterano bueno no sé bueno bueno no es los

Voz 1 37:57 lo mejor es Arbós todo canta no te ha gustado del anillo no Gollum

Voz 29 38:02 no va Illa

Voz 1 38:09 sí sí sí el partido fácil de arbitrar Gustavo no no no no me gusta no me gusta nada bueno no he hecho bueno oye

Voz 1375 38:23 no se ha retirado con esa tengo que estuvo aquí Carvalho que dijo bueno me callo que habrá alguna noticia si se guardaban está claro que ve

Voz 12 38:30 eso sí bueno pues lo mejor retirar una final y ya veremos a ver qué va a hacer ahora yo creo que no va a seguir en el en el bar osada y nunca un bar bueno cuarto

Voz 1 38:44 no no era raro

Voz 1670 38:53 muy bien con la experiencia donde no se ponga verano echaron mano al vas diciendo aquí la acabábamos aquí hay esto hay que hacerlo mejor no oye contra eso vaya mal

Voz 1 39:01 el bar está el bar de muy bien en el Mundial de Francia donde haya Árbitro

Voz 1375 39:05 españoles también hola Sonia Lus enviado especial al Mundial de Francia femenino muy buena Sonia

Voz 1914 39:10 hola Manu Carreño pandilla exactamente

Voz 29 39:12 si así lo definió oye pues

Voz 1375 39:16 España española la primer partido primera victoria cuando es el segundo de España

Voz 1914 39:19 el miércoles en Valenciennes contra Alemania ganaron las dos ganó España tres uno a Sudáfrica ganó Alemania dos uno a China el miércoles va a estar en juego el liderato

Voz 1375 39:30 la principal duda es saber si

Voz 1914 39:32 Bill daba apostar por el plan A de la primera mitad ante Sudáfrica o va a apostar por el plan B que tan buen resultado dio con las García Lucía y Nike Icon Aitana Bonmatí esa es la gran duda que vamos a manejar de aquí al miércoles

Voz 1375 39:46 en lo manejó bien pero es verdad que yo yo estaba viendo en la retransmisión en Carrusel que que parecía que nos pedía el cuerpo el cambio antes no Talavera que metieran texana Icaria o que hiciera más las digo porque mira

Voz 1576 39:56 lo preguntábamos a Jenni en en la sala de prensa Hay bueno pues ella es una jugadora asociativo es una jugadora que es la referencia ofensiva nuestra para mí es la mejor jugadora qué tiene esta selección pero ella de punta a punta referencia no no se siente cómoda no entra en juego tiene que bajar cuando sacó a Lucía García la jugadora del Athletic y por delante de ellas sociedad más tiene a a gente que le fija a las defensas fue cuando se vieron los mejores minutos de España yo creo

Voz 30 40:23 que por ahí tiene que corregir

Voz 1576 40:25 a Jorge Valdano y creo que ponen una delantera acompañando a Jenni es la mejor solución

Voz 1375 40:31 bueno pues el próximo partido has hecho Laura perdona son

Voz 1914 40:34 las seis de la tarde cierto apuntando lo que dice Talavera Jenni por activa o por pasiva está cansando ya de pedir que les pongan a Cary de pareja

Voz 1375 40:42 de ataque

Voz 1914 40:44 a ver si le llega el mensaje a Belda porque yo creo que eso es algo que funcionaría muy bien

Voz 1375 40:48 yo creo que llega ha llegado otra cosa es que lo haga

Voz 2 40:51 el seleccionador hoy Manu digámoslo

Voz 0985 40:53 eh unifica magnífica eclosión del fútbol femenino de la selección española

Voz 12 40:59 femenina oye le

Voz 0985 41:01 con la retransmisión de la Cadena SER empezando por la propia y magnífica de La Ser pero luego los resultados de audiencia magníficos el con todos los medios de comunicación por lo tanto hay que aplaudir a todos aquellos clubes que han contribuido y mucho para que España tenga una magnífica selección de fútbol femenino e desde aquí hoy es sinceramente y aquellos clubes que por lo que sea no hayan podido hacer

Voz 1 41:21 es lo estaba ahí con lo bien que llamamos vida te estaba quédate tanto los altares oye perdona del Barça y Mario Torrejón tiene quedarme pero eso

Voz 1375 41:42 es decir es que la gente pensaba engañada por supuesto que es elogiado fútbol femenino lo que quería era lo de siempre dar tratamiento de tu enfermedad que es que no a decir verdad no duerme no podemos silenciar no podemos se esto altavoz un abrazo a todos Sonia Talavera nosotros desde Francia ahí están contándonos se los partidos de la selección de Jorge evita de momento una victoria adiós a todos que me voy a la Fórmula uno

Voz 1 42:08 sí buen verano bueno seguiremos viendo oyendo pues bueno sin tierra peso sin ir más lejos mañana sin pues hasta mañana lo gratuito que venir eso es hasta mañana chavales a decir que os tener a todos pero no lo digo adiós a todos una indemnización para ese Rafita de memoria el año que viene sabemos que eso no sé si es así bloques así

Voz 1375 42:35 luego compraremos alguno o no en esa alineación están otros dos José Antonio Ponseti hola amigo

Voz 1 42:40 la madre mía con el que estamos hundiendo estamos ante una tiene esta esta panda de todo lo mal que no sé donde los hemos sacado que hablan de fútbol como de petanca porque son lo mismo y termina hablando del Barça como Jordi Martí madre mía de verdad Rosa porque también a la Pedro muy bueno este sí que sabe sí que sabe cómo estás tío bueno ávido carrera por la tarde noche empezado las ocho gran premio de Canadá

Voz 1375 43:10 jo Bardal lea

Voz 1 43:11 cómo ha terminado la cosa no era es un circo

Voz 1375 43:14 mito de los Ferrari de las dos excepciones para lo que os oigo decir a los que sabéis dos circuitos al año son de Ferrari éste es uno de ellos pero hagan a Hamilton aunque hay que contar porqué Pons a que contar yo no sé si ya aviso antes de que empiece el lío ahora porque esto aparte

Voz 1025 43:29 lo que de dónde venimos y Wall Pedro no está de acuerdo conmigo

Voz 12 43:32 y yo creo que gana no Hamilton

Voz 1025 43:37 el mal mal porque creo que era un lance de carrera creo que están convirtiendo la Fórmula uno en un patio de colegio pero de paro solitos y que ya no nos podemos Ny cruzar un poquito Ny erraron poco ni yo yo estoy muy asustado es hoy hoy decía en Carrusel no puede ser que una carrera como ésta sólo los seis primeros los siete porque hablo de memoria ahora no me acuerdo creo que eran los si primero no estén con vuelta perdida porque porque estamos en la siempre no puede ser que la Fórmula uno se tira piedras contra a uno es que este año

Voz 1 44:11 no sólo ha ganado Mercedes tremendo es que vas al baño y ha ganado Mercedes le dicen mira tú

Voz 1375 44:18 Teresa no siempre hay mucho tu opinión pero solamente contar a los oyentes que era la séptima prueba del Mundial que hasta ahora ha ganado seis Hamilton en siete carreras en la otra dice segundo que la polémica ha tenido lugar en la vuelta cuarenta y ocho de este circuito de Gilles Gilles Villeneuve cuando Vettel perseguido por Hamilton Vettel iba primero le persigue Hamilton se sale P del Ferrari de BT un poco un poquito bueno ya su vuelta a la pista cierra Hamilton que está a punto de pasar reportera y casi lo manda contra el muro han empezado a decir vamos a estudiaban estudiar le han sancionado con cinco segundos a Vettel

Voz 1025 44:51 que gane Hamilton la carrera aunque ha entrado segundo para ti Pedro