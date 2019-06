Carrusel Confidential: La RFEF coloniza la UEFA de Ceferin

Voz 1763 00:00 piel de gallina en Pablo Pinto también en Antón Meana llega gente hay carros en noticias que escuchan aquí por primera vez y que luego tienen recorrió durante todo el día Carlos El Confidencial la primera primer titular la Real Federación Española de Fútbol coloniza la UEFA

Voz 0231 00:10 no se Fenin pues si es un tema muy importante en este mundo de los despachos que tanto nos gusta en carros El Confidencial el presidente Alexander Ceferino en charla informal con la Cadena SER destaca lo contento que está con la Federación Española de Fútbol por eso sigue llenando los comités de la UEFA con trabajadores de nuestra federación

Voz 1670 00:27 estamos hablando de gente muy preparada que debutan sus cargos como Salva tomar en el Comité de fútbol amateur eh José Miguel Monje en el fair play o Tomás González Cueto en legal Rubiales que ya tiene cargo en el Comité de desarrollo técnico y en el de marketing destaca que nunca en la historia de la UEFA ha tenido tanto peso al fútbol español apunta nombre

Voz 0231 00:45 es Garrido Alfredo Olivares en la comisión de competiciones de equipos nacionales Aitor el presidente del Athletic de Bilbao en la de licencias de clubes Molina en la de fútbol hizo un hombre desconocido para el público general Jorge mobbing que él que es el español más influyente en los despachos del fútbol y que forma parte de la Comisión de federaciones también aparecen por primera vez Pep Sansó Jorge Binda o Carvalho siguen en sus puestos Helena Herrero Andreu Camps Enrique Cerezo homenajes

Voz 1670 01:17 López esta buena relación de Fenin con Rubiales choca con lo que piensa al esloveno de Javier Tebas presidente de la Liga fíjate lo que decía esta semana cuando nuestro compañero querido Antón Meana le preguntaba por

Voz 0231 01:30 me vas desentendió Champions League X problema small Spanish team por la Liga o Quick Time comenzó Javier Tebas si yo me pongo hablar de Javier Tebas estoy hasta la noche tengo un avión en breve decía el otro día hace frío cuando le preguntamos por el el pesado se y que si se pone el hablar pues tiene tanto que decir tanto que decir que se que

Voz 1763 01:52 a sólo por dar mi opinión si no eres un grande Meana sí hizo Fenin seguramente también lo es pero no me parece que el presidente de la UEFA tenga que decir eso sobre el presidente de un día como la Liga puede dar otra explicación mira ya hablan en su momento es decir no es que tengo una sonora

Voz 0231 02:06 dramón Javier quiero decir es una respuesta Un poco de rapero creo sí sí estaba el otro día mosqueado cuando dijo Ceferino esta respuesta estaba mosqueado el presidente de la UEFA es importante destacar que el otro día se habló mucho de Tebas en París en el Congreso de la FIFA si cierto que la mayoría del fútbol sobre todo su socio en otras ligas vena Tebas como un como un hombre que hace lo que quiere y que no es el mejor socio para una estrategia porque al final el sale por donde sea todos reconocen que si no fuera por la vehemencia de Javier Tebas la ECA de la mano de Ceferino ya hubieran puesto sobre la mesa la súper Champions en la Superliga las cloacas de fútbol o en este caso más los despachos del futuro no se pierde la sala y los más negros despachos de momento seguir de momento así está la cosa sí se que España cobra digamos la Federación fue mucha importancia en la nueva organización UEFA de Sefer in que tiene mucho muchísimo como el presidente de la UEFA eso sí pero al margen de eso es correcto es un presidente con mucho mando está mola Oyarzábal y canales los españoles más buscados en este mercado de verano es que será baja Garrido el caso curioso de que los dos jugadores españoles más buscado este verano posiblemente sigan el año que viene en su equipo actual decías de Mikel Sergio que con respeto a Pablo Sarabia son los futbolistas de nuestro país que más llamadas reciben en este intenso

Voz 1670 03:25 el mes de junio canales por ejemplo ha visto como clubes Champions se han interesado por su situación contractual teniendo que descartar incluso que existirá una cláusula eliminatoria que le permitiera salir del Betis por la mitad de su cláusula si llega una oferta de un equipo que dispute la próxima Liga de Campeones

Voz 0231 03:40 Zabala el tema es diferente está desde hace mucho en la agenda del Atlético de Madrid gusta mucho en el Bernabéu por ejemplo pero su alto precio aleja a posibles compradores sus compañeros de selección le vacilan bastante estos días pero él no suelta prenda están convencidos en la roja de que se va a quedar en Anoeta varios años

Voz 1670 03:57 son Dani oyentes de Carlos el comensal dos casos muy distintos pero coinciden en un punto la cláusula es lo que espanta a clubes top que en algún momento del año han escrito sus nombres en las libretas de candidatos el caso es árabe has distintos está moviendo todo mucho estos días pero eso ya lo dejamos para otro carrusel confiesa continuará el conseller

Voz 1763 04:14 Arabia Canales y también el de Mikel Oyarzabal más el futuro hay mucho de mercado y dan de una de las revelaciones de esta Liga

Voz 1 04:23 no está nada claro ahora hablamos

Voz 1670 04:25 de Pedro Porro el lateral que ha hecho un gran año a pesar del descenso el Girona Extremadura se geek estrenaría Don Benito no y que en una semana apunta además a titular en el estreno de España en el Europeo sub veintiuno es uno de los jugadores con los que va a hacer caja al equipo catalán pero el destino ya no

Voz 0231 04:41 está tan claro todo apuntaba Garrido al Valencia pero el equipo de Marcelino le ha propuesto salir cedido en su primera temporada para terminar de foguearse algo que no parece convencer del todo al futbolista a todo esto

Voz 1670 04:53 Girona están llegando ofertas muy importan

Voz 0231 04:56 el equipo dirigido por Pep Guardiola pretende esperara

Voz 1670 04:58 en el Europeo sub veintiuno para que se determine de revalorizar

Voz 0231 05:01 pero apunta ya los nombres de Schalke y Borussia Dortmund como los mejores coloca lo que está claro es que no va a continuar en un equipo que por cierto que Rosell confidencias de cuenta que está a punto de firmar a Unzué para el banquillo el descenso tiró al traste el retorno de Machín y el ex de Luis Enrique va a ser el recambio de Eusebio son una fuente de grifo abierto de noticias una detrás de otra así es

Voz 1670 05:23 el Rossi y muchos buen entrenador es muy bueno le gusta mucho confiesa el posiblemente al Girona y la última el nombre que se trajo Monchi apuntado de Italia es no sé si uno por ahí ahora lo preguntaremos hasta el nombres Sandro tonal seguimos con el Europeo sub veintiuno que empieza el próximo domingo debuta a España además con Italia pues fíjense en ese mediocentro que recuerda a Pirlo no sólo por su aspecto también por su fútbol fíjense en él porque Monchi ya lo hizo hace mucho tiempo

Voz 0231 05:52 lo hizo en su etapa como director deportivo de la Roma le enamoró y ahora su vuelta a Sevilla no se olvidado tampoco del nombre del centrocampista de diecinueve años recién cumplidos

Voz 1670 06:02 Mali va a salir seguro este verano de su equipo porque juega en el modesto Brescia pero el Sevilla tiene competencia feroz de los grandes de Italia todos le tiene apuntado en su agenda pero ya conocemos las artes de las negociaciones lo veremos

Voz 0231 06:14 no más a partir de ahora porque te parece Antonelli bueno

Voz 0301 06:16 que además lo comparte con Pirlo el la la procedencia no lo los dos salidos de del brecha ya me parece un jugador con muchísima calidad de los que están saliendo últimamente más en Italia que no era un país en el que salieran muchos jugadores de tan de tanta calidad tanto tan buen toque en el centro del campo y bueno es muy muy joven pero creo que tiene capacidad para progresar y crecer en el fútbol

Voz 1763 06:38 no tenéis materia prima para hacer tres cuatro confidenciales pero es que el verano

Voz 1 06:41 algo muy largo faltaron verano y para salir cosas buenas