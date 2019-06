¿Eres capaz de resolver el enigma X e Y y Viceversa?

Voz 1995 00:00 lo notan ambiente no es el cierzo soplando entre los viñedos son las aspas de eso helicóptero del mar

Voz 1 00:10 la historia que en Chernóbil fue él el que dijo D'Alema potencia que esto aguanta dicen que fue él quién se inventó que la negación riojana fuera si es la persona que sugirió que el AVE pasase entre los viñedos agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 1995 00:33 aquí presentes las dos mil quinientas personas que nos acompaña esta mañana

Voz 4 00:47 no son dos mil quinientas pero

Voz 1995 00:51 importada cantidades la calidad

Voz 1 01:01 es es el Albert Rivera del programa es muy populista

Voz 1995 01:08 profesor letona cachondeo que Garrosa los aquí presentes también debe ya sé que sin cachondeo ninguno profesor Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de muy buenos días

Voz 5 01:18 muy buenos días Antoni Garrido todos los oyentes antes de saludar hemos elegido

Voz 1995 01:23 el ático en esta sala antes en saludarle debemos resolver el problema que se planteó la semana pasada que reconoce no sé ni cómo leer el así que ya no notificó la respuesta si equis elevado al cuadrado menos elevado al dado es igual la XXXI encuentra todas las raíces naturales

Voz 6 01:43 muy bien pues un problema muy

Voz 5 01:46 eh

Voz 6 01:47 me escucháis no sí problema se basa fundamentalmente en darse cuenta de que número treinta y uno su número primo una vez que el la persona que está haciendo problemas ha dado cuenta que XXXI es primo tiene sus ojos dirigidos al hecho es decir bueno y cómo puedo resolverlo pues muy fácil yo ahora pongo que que si Cuadrado es igual a uno por treinta y uno después pongo que X cuadrado menos y Cuadrado a que es una identidad notable la pongo como X menos ir por x más y entonces ya tengo que que y menos si es uno de los treinta y uno si es que es menos y eso uno quiere decir que X

Voz 7 02:30 son contiguos

Voz 6 02:32 el X más y sea treinta y uno quiere decir que dos sumando los contiguos de entes de ayuno la única solución es quince dieciséis

Voz 5 02:46 el problema era bellísimo este lo que pasa es que seguramente se tiene que tener capacidad para poderlo ver desde fuera y además la solución

Voz 1995 02:56 pues no es verdad porque a pesar de que muchos no hemos entendido

Voz 5 03:00 vamos a mismo tengo entendido sueco tampoco no no sabía a mí que me viene a decir que no lo entiende nadie

Voz 1995 03:06 lo que nosotros no lo intentamos no quiere decir nada porque muchos de nuestros oyentes si entre ellas la a Juan Carlos Florensa Rocío Valle Marisol sea no cientos de respuestas que ahora acertado que me sorprende más incluso que lo vamos a saludar a nuestros a doméstico si amalgama Juanma buenos días a la que hay buenos días Juanma

Voz 5 03:25 qué te Baby la vida sí sí

Voz 1995 03:28 nadie puede Harman la gente conoce de hoy jugamos bien

Voz 8 03:32 sí sí entonces por qué porque quiere someterte a este ridícula o quieres que te diga la verdad yo no venía a hablar de mi libro pero me han metido en esto

Voz 5 03:42 debemos obliga bueno no me habéis obligado él lo he aceptado yo me alegro porque así veo la cara de el señor letona que no la veo nunca sino que la le ha puesto cara hasta hoy qué tal que pueden hacer la verdad lo veo soplando pero el que va a soplar dentro un rato voy a ser yo no conoce usted bien bueno una vamos con el primero de los siempre

Voz 10 04:06 primero los de los de los problemas en el conjunto de los números naturales que hay más padres o impares

Voz 1995 04:14 en el conjunto de números naturales si anula toda su impacto es lo primero que descubre que es una aportación del hombre

Voz 11 04:22 pero al conocimiento humano y no es una aportación divina los número tú la de son el uno dos El TS cuatro cinco seis y hasta infinito hay un número infinito de números naturales pero de entre ellos

Voz 12 04:36 los primos por un lado digo los pares por un lado los impares por otro cuál de los dos conjuntos eh el uno tres cinco siete nueve o el dos cuatro seis ocho cuál de los dos es más grande yo creo que ser iguales

Voz 1 04:50 correcto si un delito

Voz 6 04:54 todo hecho relativamente poco que son unos infinitos menos infinitos que el infinito que es el conjunto total de números muy bien hasta ahora hemos hecho una buena solución segunda bien en las películas americanas de de la construcción de las pirámides Se veía pasar un tío con un con un acuerda con unas se nudos echa todo el mundo interpretaba inclusive los guiones los americanos de Hollywood que se trataba de un látigo para darle latigazos a los esclavos eran aspirante número uno los esclavos que construyan las pirámides no en el esclavos era gente dedicada impagada tan así que un día hicieron huelga y la la la jorobado eh pues luego no era un látigo que era que era esa cuerda de doce nudos

Voz 13 05:45 entiendo que se que era para contar no para medir entiende usted muy mal lo ellos no

Voz 5 05:52 no necesitaban que todavía vamos a ver un momento no me ha dicho que era para para contar hombre

Voz 6 06:00 es acuerda esa cuerda les servía para hacer el ángulo recto de las esquinas de la aspira a miles porque en el fondo eran tres cuatro y cinco vale perfecto

Voz 5 06:11 no he entendido si te parece bien Juan malvados puesto

Voz 8 06:14 es una profesión que la regla Ésa es habitual en en la delimitación

Voz 5 06:18 pero para hacer el ángulo recto claro y tenían que construir una base para poder seguir construyendo y que no se les despoje Erin nada no porque estos mire usted yo me voy yo me fui a El Cairo me fui a verlo

Voz 6 06:33 creo que frene Miceli no ir con un acuerdo a doce nudos Mehdi las esquinas usted fíjese si hasta qué punto fue porque da y me cogió otro avión y me volví a Madrid

Voz 5 06:42 de Juanma no se va a olvidar no se olvida nunca porque nunca se me había ocurrido suma

Voz 13 06:47 dar los tres lados amigo cinco cuatro

Voz 5 06:51 nueve dos tres cuatro y cinco claro son doce vaya conversaciones están teniendo siguiente prole bueno pero espero que no estoy entendiendo la gente el público

Voz 14 07:01 no porque son de sonda es lo bueno de Loroña entiendan

Voz 5 07:05 cuando no esté vamos beca siguiente pero al final recibimos tu ya lo siguiente

Voz 6 07:11 en qué momento se

Voz 10 07:13 edad correcta la operación

Voz 1995 07:16 once más tres igualados estará vamos a hacer extensiva al resto del público en qué momento será correcta la operación once Juanma por la cara que pone no tienen idea

Voz 5 07:35 pero no piensen que es un que es un pensamiento lateral quiere dice que no no se dedican no se metan como los burros con las ojeras

Voz 1995 07:41 Breña es una mira hay una señora que lectores una atractiva señora que está levantando la mano pues pase voy voy corriendo pues bueno con una gacela perdón de bases que yo también venga venga

Voz 11 07:57 las once más tres son las catorce que son las sí señor muy bien cómo se llama esta señora

Voz 4 08:06 cuántos años tienes quince y que tiene ahí porque la señora yo lo haría

Voz 1995 08:14 tres esos del que está llamando la señora no soy yo creo que no

Voz 5 08:18 a sí cómo te llamas Sofía Sofía que van bien los estudios si tengo necesaria me estoy absolutamente seguro que le va bien

Voz 1995 08:28 pues sigue estudiando porque si no acabas en la radio como nosotros vale señores de una casi nos quedamos sin tiempo yo creo que vamos a Juanma hemos estado regular tirando a bien yo creo que vamos a plantear el problema de la semana quién venga vamos bueno venga a los que sabe leer muy bien lo que el profesor denomina el piensa mucho dice así sean X como vaya ha preguntado empezamos bien sean X hay dos números dos números enteros cuya suma cincuenta cuyo producto es XXV determina la suma de sus recíprocos muy bien lo único que quiero añadir Si hay gente que no lo entiende es que recíproca es la inversa es decir ya ya es la suma de uno parte por X más uno parten porque tú cada semana no lo está poniendo más difícil

Voz 5 09:09 claro que sí porque me dijeron que era muy sencillo pues hala arrea con este no sé quién lo dijo así con mucho si usted tan difícil como la de Valencia vamos a por lo menos un aplauso para el ensayar retorna

Voz 9 09:24 eh

Voz 5 09:31 mira vamos a subirlo todas las

Voz 1995 09:33 sociales las respuestas y la conocen hoy por hoy arroba Cadena Ser punto seguimos