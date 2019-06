Luis Tudanca (PSOE): "Ciudadanos tiene que elegir, el PP está agotado"

bueno yo tengo la sensación de que comparten con nosotros que el Partido Popular no es de fiar desde luego no lo no lo es aquí ayer decía el candidato de Ciudadanos en Castilla y León que nadie ofreció tanto como que no piensa cumplir y eso es lo que ha pasado que el Partido Popular no tiene palabra y desde luego no la tienen en materia de regeneración democrática ha habido muchísimos casos de corrupción el último que hemos conocido esta semana que ahora de financiación ilegal de coacciones falsedad documental en las primarias de del candidato del Partido Popular desde eso demuestra que no hay no hay intención ninguna de Partido Popular de regenerarse

Voz 1

02:15

no pero es que no nos hemos entrado todavía John no podían negociar con Ciudadanos a través de los medios de comunicación pero el mismo candidato ha dicho que se trata desmantelar las redes clientelares clientelares del Partido Popular no no no estamos en situaciones equiparables como ha dicho insisto el propio candidato de de Ciudadanos no se trata de no utilizar el Gobierno de Castilla y León para regenerada al Partido Popular se tienen que regenerar si quieren si son capaces en la oposición pero no es un requisito que hayamos hablado con Ciudadanos con ellos queremos hablar de Sanidad de despoblación queremos hablar de cómo recuperamos una comunidad autónoma que ha perdido ciento cincuenta mil habitantes en los últimos años fruto de un proyecto de gobierno que está acabado que está absolutamente agotado y que en fin tiene que sea la oposición de forma de forma inmediata pero nos gustaría en todo caso podemos sentar de forma inmediata con ellos hablar de cuáles son los acuerdos a los que podemos llegar a mi me parece que es posible que que está cerca pero ustedes no no es que además esto no se trata de escaños no se trata el de nombres no no se trata de política Se trata de que podamos ayudar a los castellano leoneses fíjese que además lo que no vamos a tolerar es que surte la voz a Castilla y León aquí lo que ha pasado esta semana es que ha venido