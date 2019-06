Voz 1 00:00 bueno este viernes se celebró el Día Mundial de la seguridad alimentaria inmejorable momento para plantear

Voz 2 00:04 Nos estamos realmente seguros con todo lo que comemos

Voz 3 00:08 Miguel

Voz 0927 00:15 bueno están con nosotros esta mañana dos colaboradores habituales de Ser Consumidor que además saben mucho de todo esto Beatriz Robles muy buenos días buenos días que te no lo va

Voz 1 00:26 vientos y dietista nutricionista y está también con nosotros Miguel Ángel Urueña doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Miguel Angel buenos

Voz 0927 00:32 días hola muy buenos días os pregunto está controlado de verdad todo lo que llega a las estanterías todo lo que nos llevamos a casa para comer

Voz 4 00:41 pues empezado Beatriz por favor venga

Voz 5 00:44 sí bueno tenemos que decir que desde luego la seguridad alimentaria en Europa y en España ha dado un salto increíble en los últimos dieciocho veinte años los alimentos que llegan a los supermercados y que compramos en los circuitos son los canales legales de comercialización son seguros y tramos que que insistir en este mensaje otra cosa es cómo los manipula hemos y que hagamos luego en casa con ellos que es donde muchas veces cometemos los errores

Voz 0927 01:08 sí eso te escuchábamos al principio no que a veces con Miguel Ángel hemos hablado muchas veces esto ya no es el problema del producto en sí sino lo que hacemos con el producto como no manipulables como lo tratamos recordaréis el caso de los espaguetis de hace de hace meses no aunque era la historia más vieja no

Voz 4 01:25 sí eso es el problema

Voz 0927 01:28 Miguel Ángel de todas formas tenemos que diferenciar un poco no productos que no son seguros que la yo creo que estamos en la época en la con mayor seguridad alimentaria de España y por supuesto de Europa otra cosa que esos productos que son seguros no San saludables pero eso es otra historia verdad

Voz 0728 01:43 eso es otra historia como dices Beatriz pues los alimentos que llegan hasta nosotros en general son seguros todos pero otra cosa es la elección que haga Murphy normalmente pues no hacemos una buena elección elegimos alimentos con mucha cantidad de azúcar con mucha cantidad de grasas de mala calidad nutricional corán con harinas refinadas con mucha sal y al final eso es lo que está perjudicando nuestra salud no lo esos aditivos que tanto miedo nos dan o no esos químicos entre comillas que es lo que nos da miedo sino esa elección inadecuada de alimentos que hacemos alimentos insano

Voz 1 02:19 porque Miguel Ángel Beatriz y hablamos siempre eso lo decías de aditivos colorantes

Voz 2 02:26 ante que mucha gente que tiene muchos aditivos tiene muchos colorantes es que como este tipo de producto porque no tiene nada

Voz 0927 02:31 eso no es malo

Voz 5 02:34 muchas veces se piensa que que los aditivos se echan a los alimentos sin ningún tipo de control y no es así es hay requisitos de uso están además controlados sólo se pueden utilizar los aditivos que aparecen en listas aprobadas en en la Unión Europea y además tienen que cumplir tres condiciones que sean seguros que sean necesarios tecnológicamente que no induzcan a error al consumidor y en esas listas que digo además establece en qué dosis bien qué alimentos Ikea aditivos se pueden usar en cada uno de ellos osea que está muy controlado otra cosa que está haciendo la industrias aprovechar ese miedo de los consumidores a su favor y es cuando vemos esa dados esos reclamos de fin colorantes conservantes y vivos que al final están tirando piedras

contra su propio tejado

Voz 0927 03:25 oye pero hay polémicas vosotros sabe que hay cosas que están ahí siempre que llevan coleando hace mucho tiempo los antibióticos no es que lo pollos es que las reses es que es el de dar muchos antibióticos yo recuerdo que hice una entrevista a la directora general de la Organización Mundial de la Salud reconocía que estaban preocupados por la cantidad de antibióticos que se ponían a veces innecesariamente a a los animales y que de alguna forma llegaban a a los consumidores esto qué tiene de realidad porque últimamente se ve otra vez mucho en las redes

Voz 0728 03:52 pues aquí hay que matizar es verdad que utilizamos se utilizan muchos antibióticos tanto los ganaderos como los ciudadanos también nosotros en casa lo explicamos usamos de ellos y los utilizamos mal y lo mismo ocurre a veces en ganadería pero eso no quiere decir que la carne o la leche tengan antibióticos porque no tienen lo que pasa es que un mal uso pues fomenta la la el desarrollo de resistencias bacterianas a los antibióticos y eso es lo que realmente es preocupante no es que los alimentos tengan antibióticos sino que eso es un mal uso pues puede genera esa resistencia

Voz 0927 04:29 hoy a las presiones de las industrias muchas veces en este caso de los agricultores por ejemplo ganaderos llevan a que se pongan en el mercado determinados productos que vosotros decís que no son muy sanos en ese sentido sí que se que genera una cierta o ciertas inquietudes en los consumidores la leche cruda por ejemplo

Voz 0728 04:45 sí sí así es al final todo se resume en poco en de por un lado con pedimos lo percibimos que lo naturales bueno hilo sintético la industrial lo lo químico entre comillas es malo y al final pues es lo que vemos día a día pues como dices te ponen en el mercado leche cruda por ejemplo porque la percibimos como saludable y sana cuando en realidad entraña riesgos por otro lado pues nos dicen que eso que los ciertos alimentos no tienen adictivos no tienen colorantes porque es un químico Boris son peligros

Voz 5 05:18 sí bueno yo tengo ahora mismo tengo delante del informe de de la ESA sobre residuos de medicamentos veterinarios precisamente de de el último que se ha publicado del año dos mil diecisiete lo que nos dice es que no conforme eso sea muestras que superaban los límites de de medicamentos de de antibióticos concretamente eran el perdón de todos los medicamentos el cero coma treinta y cinco por ciento de las muestras es decir el noventa y nueve coma sesenta y cinco por ciento de todas las muestras analizadas en la Unión Europea cumplen estrictamente la legislación lo que dice Miguel Ángel lo tenemos tanto miedo a los antibióticos creemos que nos los están metiendo en la carne y luego vamos y consumimos leche cruda pedicura micro microorganismos que incluso en Estados Unidos hace unos meses hubo un problema muy importante de brucelosis por consumo de leche cruda ya tuvieron que buscar a personas enfermas en diecinueve estados porque además la bacteria de de la brucelosis era resistente a los antibióticos de primera línea es decir al primer recurso que utilizamos contra ellos entonces estamos en una especie de locura que no sabemos muy bien por dónde tirar los consumidores a veces solicitamos o demandamos a algunos productos es que no sabemos muy bien que los estamos pidiendo para los percibimos mejores y muchas veces no es así

Voz 0927 06:37 ya luego hay cosas por ahí que bueno que están pululando que es la que Ahmidan algunos alimentos que que el que tiene que ver con parte de cómo manipularlos y cómo hacemos por ejemplo unas patatas fritas no el anisakis cómo manipulados porque es un problema mucho más global no que nos pongan el producto hay esté repleto de anisakis sino también tiene mucho que ver con nosotros lo que decías al principio Beatriz que es como tratamos el pescado no sea porque esto es un no sé no sé cómo lo vais vosotros

Voz 5 07:02 sí exactamente el el anisakis sabemos que tenemos un problema con él sabemos que la mayor parte de del pescado que consumimos procedente de de capturas en en el mar está infectado con anisakis pero también sabemos cuáles son las medidas que tenemos que que tomar la congelación en casa más de cinco diez congelador de más de tres estrellas siempre que no vayamos a a someter el pescado a un tratamiento térmico de sesenta grados si lo combinamos a más de sesenta grados no va a haber problema

Voz 0927 07:34 oye cuánto daño cuánto daño Miguel Ángel Beatriz está haciendo el tema de los los vuelos alimentarios verdad

Voz 0728 07:41 sí pues yo creo que eso es en resumidas cuentas lo más peligroso entorno a la seguridad alimentaria lo que más preocupa no son los antibióticos no son los aditivos son los bulos y la desinformación que es lo que nos despista nos hace pensar pues eso que el animal

Voz 4 07:56 quién nos va a matar algo que es otra cosa que el acribilló a mirar muy peligrosa hombre sí

Voz 0728 08:01 que son retos en el tema de la seguridad alimentaria que ceban estudiando hice van bueno pues poniendo medidas para reducirlos los minimizarlo pero vamos que en general pues ya digo los alimentos son seguros bueno pues hay que conocer también ciertos riesgos que existe para manipularlos en nuestra casa de forma adecuada

Voz 1 08:22 que también depende mucho pero oye para terminar en tu tu faceta de Beatriz de dietista nutricionista una cosita breve qué te ha parecido el último informe del café que habla de muchas propiedades importantes Si quita algunas cosas algunas dudas que había antes

Voz 4 08:38 sí buenas incluso dicen que podemos tomar hasta veinticinco tazas de café al día sin ningún problema bueno Pruden si no vamos no por Dios muchísima prudencia porque buena lo primero es un informe desea presente

Voz 5 08:52 dado en la conferencia pero que todavía no se ha publicado en la revista científica ir luego que si que sí que tenemos es un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria diciéndonos que la cafeína es segura hasta cuatrocientos miligramos al día Poor pero por adulto entonces veinticinco tazas de café tienen bastante más de estos cuatrocientos miligramos entonces de momento prudencia

Voz 0927 09:15 prudencia muy bien pues Beatriz Robles tecnología de los alimentos y dietista-nutricionista Miguel Ángel Urueña doctor en Ciencia Tecnología de los Alimentos como siempre muchísimas gracias por arrojar unos tanta luz muy concretamente sobre Seguridad Alimentaria que es algo que nos preocupa siempre un fuerte abrazo