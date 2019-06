Voz 0772 00:00 Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia

qué tal Nacho Ares un placer una semana más

Voz 0772 00:05 hoy tenemos un tema de de mitos de más de animales de bestias de de seres de la naturaleza de aquella naturaleza hay que decirlo así no

Voz 1 00:16 no paran a tu de otra naturaleza que han cautivado

Voz 0772 00:19 era humano desde el inicio de los tiempos y que en ocasiones los podemos ver casi representados en la iconografía de del antiguo Egipto en Mesopotamia esos seres mitológicos que siempre se han preguntado serán verdad no serán verdad son parte de la imaginación del artista que lo ha creado

Voz 2 00:38 ahí está guardado la clave estamos hablando de un animal

Voz 1 00:41 el histórico zoológico mitológico o todo a la vez bueno pues esta es la grandeza que tiene el unicornio un animal místico y mítico a la vez bético porque forma parte de esa zoología fantástica y místico porque luego se le quiso dar unas propiedad de simbólica pues muy relacionadas también con la mística cristiana no dentro de la simbología románica pero claro la duda es un poco por lo que hemos traido no a animal aquí esté Cronovisor es si ese animal tiene algún antecedente zoológico es decir si pudo haber existido si existió cuál fue que es extinguió o es una tergiversación te distintos animales conocidos pero mal explicados y que cuando pasa el tiempo y sobre todo cuando se ponen por escrito o algún mal dibujante los dibujar algún bestiario pues esa mala interpretación es lo que ha derivado en el unicornio actual va a la interpretación que tenemos tres candidatos por decirlo así yo creo que es muy importante decirlo desde el primer momento tenemos dos candidatos de tierra sin candidato de mar los dos candidatos de tierra no sería el Reino Unido ante indio las descripciones que aparece por distintos viajeros de la época estamos tanto la época romana agrega todo indica de que estarían hablado de ese animal el otro sería Loris es un antílope que que no creo dos Carlos presumía alargados y los ves pues de de lado a la sensación de que sólo tiene hoy Lloris duerme el antiguo

Voz 0772 02:07 o sea extinguido pero en Egipto antiguamente muy parecía una gacela pero pero con con esos hitos medio curó robados

Voz 1 02:17 sí Paral que que se veían da para hacer unos unos eso hay puede ser también una mala interpretación de esta antílope y el otro pues ya entonces sabe que ese tráfico con ello por qué tiene tanta preponderancia el unicornio no por el equipo en sí porque casi siempre se presta como caballo como unas no sino por el cuerno entonces la preponderancia en la parte mítica la parte crematísticos surge alrededor del cuello de los que corneó porque siempre hay algún gracioso sobretodo algún pícaro que en algún momento dado dijo es que tiene unas propiedades afrodisíaco fabulosa además sirve para curar el mal de ojo además evita cualquier veneno que te metan en una bebida por eso había que hacer vasos con él hasta del unicornio todo es a partir de ahí pues la picaresca surge entonces había Picornell por todos los lados ahora de unicornio de verdad no pero de unicornio de estos animales que te acabo de comentar incluso de ciervo lo sabía a ver quién era el guapo que luego averiguó de hasta qué punto era un unicornio de un animal conocido o desconocido no había los métodos que tenemos ahora mismo todo eso hizo que se incrementara el valor del unicornio incluir algún insensato ese es el argumento de la novela de Juan Eslava Galán algún es sensato sobre todo monarca que fuera busca de un unicornio para curar en este caso la impotencia estamos la que cuarto el hipotético porque otra de las habilidades que tenía el cuerpo del unicornio era precisamente quitarte la impotencia montar un expediciones si te puedes imaginar que con los bestiales pues ha ganado mucho más el mito de un animal fantástico y ahora veremos que a lo mejor sí tiene unos antecedentes zoológicos de animales reales pero extinguidos hace unos cuantos miles de años

Voz 0772 04:04 muy bien pues ése va a ser el tema de nuestro Cronovisor de de hoy el unicornio y otros animales también ahí de ese cariz mitológico como decía yo al al principio Jesús Callejo crearon agota tengo aquí el teclado de nuestra máquina del tiempo a donde no es ACS

Voz 1 04:21 por esta semana pues al Renacimiento si te parece bien muy bien la fechas el cuatro de febrero de mil quinientos seis

Voz 1 05:08 sí es verdad es un cuadro que ha sufrido muchas transformaciones bueno estamos en el taller de Rafael Sancio Rafael Rafaela guardo yo creo que has visto no por la caída de ojos que tiene aquel Adama además Mas tiene un estilo quién no recuerda poderosamente a Leonardo da Vinci estábamos ahí en un fondo por picado con un paisaje la postura que tiene la Dama es muy similar a la postura que tiene la Mona Lisa muy posiblemente haya visto el cuadro algún boceto de porque se llegaron a conocer bueno pues aquí viene todo un poco lo interesante de este cuadro porque nos hemos ido a Florencia Rafael viajaba muchísimo él viajaba también mucho a Roma pero en este caso concreto en esta época él estaba en Florencia ilegal pintar el retrato todo un enigma de quién es este personaje FMI no con un perrito en el regazo de esta dama pero claro el cuadro que se conoce actualmente el que la gente puede ver la Galería Borghese en Roma no aparece un perrito aparece

Voz 0772 06:06 un unicornio claro porque la me sorprendido no porque yo conozco este retrato de Rafael como decías muy similar a algunas de las copias que hay de la de la Gioconda con ese pórtico con esas columnas IS paisaje difuminado y difuso al al fondo a la espalda de ella esta joven con la cabellera rubia con ese escote con ese con legal de precioso yo siempre había visto pues las fotografías de los libre de arte con un unicornio un único orden precisamente muy pequeñito

Voz 1 06:37 aquí veo que es un perro es su perro lo estamos viendo ahora somos unos privilegiados gracias a nuestros avisó en la forma original que tiene porque luego red pinta ese perrito y lo convierte en un unicornio pero con el tiempo el unicornio desaparece un la después el unicornio lo quita de hecho detraído las dos reproducciones mismo cuadro convierten a esta Dama está dama florentina del Renacimiento en una Santa Catalina de Alejandría donde aparece una rueda la rueda del martirio y luego lo que sería una pluma que en este caso sería una palma del martirio sabes se le martirizada se les ponía una palma pero mucho más grande aquí es muy pequeñita bueno ya quién viene a las confusiones porque ese cuadro se la atribuyó a Perú lleno que era el maestro de Rafael ya sólo en el año mil novecientos treinta y siete cuando gracias a los análisis no que hay actualmente para ver las distintas capas de pintura que tiene un cuadro clásico como este empezarán a darse cuenta de que no era Santa Catalina de Alejandría que era una dama ahora veremos supongo que podría ser Iker Unicornio además fue repintado sobre un perro que es la figura original que estamos viendo entonces fíjate los avatares que ha tenido este cuadro Ike caros la primera pregunta Nacho es porqué quita un perro me preocupaba al final es un animal conocido es algo llamativo era un animal de compañía era su perro doméstico

Voz 0772 07:59 ya sabe cuál es la razón pero que

Voz 1 08:02 empezamos a especular que es lo más divertido de todo esto el perro sabes que han simbolismos significa la fidelidad entonces por eso muchísimas esculturas y cuadros aparece un perro primero para dar constancia de que tenía un animal doméstico todo pues esa fidelidad que muestra al animal o la fidelidad que tenía este hombre y esta mujer a una determinada causa al porque un unicornio entonces ahí es donde surge un poco la duda se piensa que el retrato corresponde a Giulia Farnés yo era la amante en aquel momento de Alejandro VI es decir el Papa Borgia de origen español tenía varias amantes estará una de ellas

Voz 0772 08:38 Copa e Íñigo guapa evidentemente

Voz 1 08:40 pero claro aquí hay una historia consta mi rara porque dices un unicornio lo que significa es la castidad el unicornio por la leyenda cristalizada que viene sobretodo por San Isidoro de León tiene que entrar León antes o después en algún momento pero las etimologías que la hacen que bien lo pasamos

Voz 0772 09:00 hace un par de semanas el leonés que me ha venido ahora el no

Voz 1 09:02 para nuestra tierra nos tratan fenomenal se pero está también claro que vamos claro León en el que te derrumbe torneo sabes que San Isidoro de León una pequeña regresó pero yo creo que es conveniente San Isidoro de León convierte has animal salvaje que era el unicornio en un animal dócil siempre cuando es una doncella una virgen decirle a Pla que quizá que bien ya queda un poco como símbolo de la pureza de la castidad pero claro Si es el retrato de Giulia Farnese que es verdad que su símbolo es el unicornio hombre de casta hay de inocente Eide virginal par de que tenía poco entonces aquí es donde entra la otra teoría que podría ser Laura o tiene que será la hija de el Papa Alejandro VI pero tampoco encajaría mucho y entonces la última teoría o la penúltima porque cada vez hay más seria Elisabetta Sancio que es la hermana de del pintor entonces que todavía no conocía y posiblemente intenta reflejar sobretodo en la mirada en los ojos en su expresión esa pureza como simbolizan la pureza pues no poniendo un perrito poniendo a un unicornio tan pequeñito no tan acogedor lo cual también de es algo descafeinado porque el unicornio tal como lo presentan logremos el oro manos Plinio el Viejo en concreto o que es el primero que da a conocer un poco el Unicornio a Santos en relato pues del siglo IV antes de Cristo les pone común asno salvaje o alguien que es tensar Taba lo primero que pillaba por delante se convierte de te digo en Pacífico Cristiano en dos en puro a través de San Isidoro de León diciendo que se puede Christian Izar que se pueda avanzar siempre y cuando sea una virgen una dos ella el que se acerca el si no te mete el cuerno que te enteras tras pues ahí viene un poco toda la historia alrededor de un cuadro mítico porque hay un personaje mítico pero también por las circunstancias históricas que le rodean impresa lo hemos traído aquí

Voz 0772 11:00 fíjate en el hablando de de unicornio yo creo que no podíamos más que traer a nuestro programa a una buena amiga de los dos Clara Tahoces que acaba de publicar precisamente el último gran Unicornio ella es una experta en precisamente todo aquello vinculado a este animal tan tan singular a lo largo de la historia y lo hemos preguntado cuál es para ella el origen de el Mi córnea de este animal curioso que aparece reflejado aquí en pequeño tamaño como si fuera un perro una mezcla de perro oveja burrito caballo con un cuerno muy delgado fino y que se eleva en la en bueno pues en en ese Parlamento que hay detrás de de nuestra protagonista clara nos ha contado cuáles como digo el origen de este de este animal

Voz 0793 11:49 el origen de la leyenda el unicornio o lo encontramos desde la antigüedad gracias a los relatos de viajeros que desarrollaron su labor por diferentes países y que se toparon en esos lugares que en ese momento en recónditos con animales desconocidos para ellos que no estaban catalogados Ike eh bautizaron como Unicornio porque decían que tenían un solo cuerno en la frente quizás ese confundieron con animales como por ejemplo el rinoceronte o por ejemplo en la Vall lo cierto es que la leyenda del unicornio fue acrecentando se debido a que se le adjudicaban una serie de propiedades mágicas a su cuerno y por eso era tan preciado y tan buscado en la antigüedad los monarcas enviaba en expediciones para cazar el unicornio traer ese cuerno ansiado que les devolvería la salud perdida y que incluso serviría para detectar el veneno en en los líquidos es decir ellos tenían miedo a ser envenenados lo que hacían era que eh conseguían polvillo de del Cuerno del unicornio lo introducían en en la bebida si la bebida estaba mala el cuerno lo iba a detectar

Voz 8 13:00 lo tenía todo el no

Voz 0772 13:02 sí corneó no sea tan preciado

Voz 2 13:04 claro claro aunque nadie había visto ninguno pero bueno no sé si eso es lo lo llamativo no

Voz 0772 13:11 el escuchábamos ahora como digo a Clara Tahoces autor de este fantástico libro el último gran Unicornio publicado por el luciérnagas nos da algunas pistas sobre el origen legendario de de este animal que cautivó a al ser humano desde prácticamente la antigüedad no con esos relatos en la literatura clásica que no hablan de los Unicornio sí que luego se heredó en la Edad Media y el Renacimiento pues con con profusión de datos de descripciones y de recreaciones de cómo podía ser ese animal

Voz 1 13:41 claro esto es lo que nos hace pensar que posiblemente no existiera algo parecido a un unicornio no como os lo han descrito porque ahora sí tuve unas imágenes idílicas ves que es un caballo blanco con cuernos en la frente pero no lo describen así antiguamente lo crear más pues como un toro como un asno muy peludo muy Partizán participativo muy grosero cosa que no era tan estilizado como lo vemos ahora junto con una hay pululando no como una película de Tom Cruise donde aparece ese unicornio blanco que también los tronos que los los malos de la naturaleza pues intentan buscarlo precisamente buscando las propiedades mágicas que tiene el Unicornio entonces algo sí que pudo existir que con el tiempo pues se fue alterando en sus características hasta convertirlos le corneó pues que pintó Rafael Sancio lo que aparece en algún que otro cuadros religioso aquí está un poco el la pista el la polémica impuso la investigación teológica a qué animal pudo haber correspondido posiblemente alguno de esos animales que ya se extinguieron en el mes hoy con o sin ni siquiera era a tantos millones de años porque sabe que muchos de esos fósiles que aparecieron sobretodo a partir en la época romana parecer mucho pero no fueron interpretados como fueron interpretados quisiera un ciclo Petros que serán grifo pero sobre todo en el siglo XVIII XIX cuando ya se empiezan a tomar en serio este tipo de disciplina que luego se convertiría pues pues son una de las fases yo creo que fundamentales para tener un poco nuestro pasado zoológico lógico no que es la paleontología bueno pues a partir de ahí sí que se empiezan a a determinar que muchos de los huesos pertenecían animales que desaparecieron hace sesenta y cinco millones de años o mucho más atrás que algunos de esos animales mitológicos podía ser una mala interpretación de estos fósiles saque partiendo de esa base perfecto pero no nos tenemos que ir tan atrás porque lo digo porque a lo mejor este animal sí que existía hará unos treinta mil o veinticinco mil años abren dicho así suena mucho menos fuera mucho más cercano que hace sesenta y cinco millones de dos jeans que caro porque lo digo porque hay distintas investigaciones que se han hecho en esta línea por ejemplo una muy reciente que salió hace poco que es de la Universidad de tomos en Rusia entonces encontró un cráneo ucranio de un animal ya extinguido que es el en las Siri vírico dicho en román paladino el unicornio Severiano por qué porque ese cráneo indicaba que ese animal debió tener una protuberancia posiblemente un cuerno no se extinguió oficialmente hace unos treinta y cinco mil años pero este cuerno se ha encontrado la zona de Kazajistán tendría una antigüedad de veintinueve mil años claro estamos hablando de un animal que ya convivía con el Homo sapiens entonces pues puede ser que a través de cierto relatos orales pues fuera pasando de generación en generación si se estuviera refiriendo a este animal pero voy más cerca todavía Nacho hubo una un reportaje que se convirtió en serie también el libro de Fernando Jiménez de los que se a la puerta del míster y uno de esos reportajes que luego se convierte convierten un capítulo de de un libro con ese mismo título fueron al Valle The Lindo fue a lo que es actualmente Pakistán Jodar a una de esas grandes civilizaciones no el se ha quedado en el pasado pero que tiene unos cuatro mil cinco mil años de antigüedad pues en los hoyos de este aquellos utilizaba sobre todo para transacciones comerciales ahí aparecen animales animales muchos de ellos conocidos como puede ser un buen se produce book y animales reconocidos ya existentes en aquella época pero a la vez en esos sellos de este atleta aparecen animales no solo cuerno de animales que no conocemos hombre puede ser que sólo intentara o puede ser que estuvieran reflejando animales que existían hace cinco mil años pero cara ya no existen entonces ese también puede ser el origen no textos unicornio es claro que no se parece nada a nuestro caballo ya te veo tan estilizado pero sí eran animales de este tipo con un solo cuerno en la frente y por qué no por lo menos así aparecen dibujados representados en los hechos bueno pues sí vamos uniendo piezas de este pequeño puzle pues sí que indica que sin irnos a épocas muy prehistóricas a lo mejor hace treinta mil años existían animales con un solo cuerno o tan cercanos como hace cinco mil años en la zona del Valle leyendo también existían este tipo de animales

Voz 0772 17:48 sería quizá un poco la cuando se habla del origen de las leyendas que siempre tienen un poso de verdad aunque luego el desarrollo que tiene el contenido de ese relato no con con la historia pero en este caso serían esos animales no que estás mencionando de los que han llegado hasta nosotros los algunos algunos restos decir fósiles no treinta mil años no es un fósil algunos restos pero que podrían haber inspirado a ese relato contado boca ha huido durante generaciones que hubiera hecho disparar la imaginación de algún contador de cuentos de algún pensador de algún Teo Sofo o de algún filósofo de algún creador de mitos hasta prácticamente nuestros días

Voz 1 18:30 yo estoy convencido que así como hay animales que no está claro que formó parte de la imaginación del ser humano que en su momento los creo los desarrolló porque son animales híbrido son mezclas de unos y otros ya está Se sabe por ejemplo lo que el que el grifo es una interpretación de ciertos fósiles y luego te cometo por ejemplo una obra teatral en vaya donde analizan precisamente de más tiempo para ver un libro muy recomendable por qué pone luz en una disciplina la antología y sobre todo pone luz a la mezcla entre lo que es la historia el los mitos no como es verdad que se puede desarrollar esto pero bueno hay animales que están totalmente inventado en función de malas interpretaciones Price otros animales que no repugna a la mente en en la imaginación el hecho de que haya podido existir entonces pues yo creo que el unicornio podría ser perfectamente uno de ellos por qué porque eso porque el que tuviera un solo cuerno en lugar de dos por qué osea es algo tan extraordinario naturaleza no lo es no más encima cuando tenemos este tipo de bueno pruebas que alguna más te podría citar por ejemplo en el Parque Natural de Prato en la Toscana en el dos mil año dos mil ocho no aparece

Voz 7 19:33 el uso del dos mil eso no aparecen poco o tiene mala rima pero en el dos mil ocho un corzo con un solo cuerno pero

Voz 1 19:41 ver es es una anomalía está claro no es una nueva especie de corzo que haya salido pero quién te dice a ti Nacho que ciertas anomalías ciertos animal estará antológicos por malformaciones genéticas nacieran con un solo cuerno y también pues generó un poco la leyenda no no tienen claro E incluso mago mago en su enfermos de no hace demasiados años que era él llevaba una cabra con un solo cuerno que se pensaba quizá algo que le habían puesto ahí de manera impostada no de manera artificial que era a la cabra Lancelot bueno pues la estuve de distintos circos entre circo Ringling en Nueva York y miraron un poco a ver si realmente eran de verdad hicieran cuando de verdad pero era una intervención quirúrgica que lo hicieron está por cable de pobre cuando era jovencita tenía que tener a menos de un año presenta es para unir sus dos cuernos en uno solo en la frente y entonces a partir de ahí se fue desarrollando claro esto ahora hay más de feria nunca mejor dicho porque era una cabra la cabra Lancelot de once y además se sabe que estaba basar las intervenciones del biólogo Franklin Dover que es el que hizo las primeras intervenciones quirúrgicas maltratando por supuesto al animal ya ciento este tipo de aberraciones genéticas pero bueno pero había una cabra con un solo cuerno pues que una cabra un corzo cualquier otro animal cualquier con un solo cuerno generara muchísimas de estas leyendas llegara al día de hoy transformado y mutilado por los distintos bestiario es medievales y por los distintos informes de gente interesada que te vende un diente de Nerva Vote intentaba vender un indio que casi todos procedía que esa época de esa zona pero como auténticos entonces bueno pues la forma era darle credibilidad igual que pasaba con las reliquias te acuerdas que te trataban meter ahí un cilindro

Voz 0772 21:22 bueno eso de todo tratado cuando

Voz 1 21:24 te fijado falso del eterno de su pasa

Voz 0772 21:27 haría incluso estaba mirando ahora aquí fotografías de la puerta de de dónde sale ese dragón con con un cuerno la la idea del animal con un solo cuerno ha fascinado al al ser humano desde el desde el inicio de los tiempos incluso el el rinoceronte tiene realmente dos uno grande y otro más pequeño

Voz 1 21:46 sí pero al que están ahí en horizontal claro pero el rinoceronte sobretodo al indio por eso sí lo especifica no tanto en el africano pues es verdad que lo que más sobresalía era el que más se ve es el que se utilizaba precisamente para traficar con él por eso casi a la especie de retroceder ante sitios el animal que citas de la puerta de instar es el serrucho su dragón con un solo cuerno tú descarta me llama mucho la atención que en esta zona hacia el siglo VI antes de Cristo con el compañía hicieran animales por una parte reales y por otra parte fantásticos dice bueno qué pasa que los dividía o para ellos era una fauna real entonces ahí te meto otra pieza más de este puzzle es que cuanto en obras teológicas del siglo quince dieciséis diecisiete esa hablaba por ejemplo del Arca de Noé más de uno jesuitas además versado como era en esos Kercher decía que el único también forma parte del Arca de Noé porque qué que no porque no vas instigar a posteriormente vale entonces bueno pues si cabía un acto

Voz 7 22:44 Agencia entre lo real y lo mágico lo fantástico de que por qué no podía

Voz 1 22:48 de haber existido ya a partir de esas creencias

Voz 0772 22:50 surgen el significado que Se que sean

Voz 2 22:53 da a la a la figura al al unir

Voz 0772 22:56 corneó como animal real vamos a escuchar de nuevo a Clara Tahoces autora de este libro el último gran Unicornio donde nos habla de algunos detalles de esa simbología que ha rodeado siempre al al unicornio animal mitológico o no te adelantabas algunos de ellos pero vamos a escuchar

Voz 0793 23:12 con el paso del tiempo la leyenda del unicornio se fue acrecentando es verdad que nosotros tenemos una visión del unicornio muy idealizada actualmente al un icono el representa casi como un caballo quizá un poco más grande en tamaño con un cuerno en la frente es un animal bello sin embargo la antigüedad lo que creías que era unicornio tenía ojos de chivo Ike eh sus patas eran bastante más poderosas se pensaba que era un animal fiero de hecho y que la única persona capaz de capturarlo era una doncella virgen que pudiera con sus cantos me lo odiosos a traerlo para que el unicornio ha rendido a sus pies de este modo poder capturarlo y convertirlo en esos poderes mágicos que se le atribuían para señalar incluso se utilizar supuestamente su cuerno para utilizarlo como si fueran jarra como hacían los vikingos y todo esto tiene un simbolismo claramente sexual lo que pasa es que el cristianismo se aprovechó un poco de este símbolo es muy lo transformó convirtiendo a la doncella en una representación de la Virgen María y el unicornio en un en emblema de Jesucristo de este modo eh se quitaban poco esa esa fama sexual que se le había dado previamente único

Voz 8 24:22 sí

Voz 0772 24:26 la iglesia Jesús que se ha remodelado absolutamente todas las tradiciones de la antigüedad pues amoldado las a la a la nueva creencia no y es curioso como Un un elemento absolutamente de un significado sexual al final salen a la vuelta Villa la verdad es que es un diez en Ingenio diez al al sacerdote al cura el teólogo hiciera esto era para vamos se iba a hinchar en Cifras y letras cosa esta

Voz 1 24:54 se lo que es asimilar au amoldar viejos cultos y creencias paganas pues a la nueva Fe creada en ese caso el cristianismo pero incluso el propio que estaría comentamos de una vez también había su reyerta no estaba todos de acuerdo en cómo interpretar ese tipo de símbolos los demás la sobre todo pues ya sea en el románico Frater todos los capitales donde cada animal es verdad que simboliza algo entonces ahí te meten animales reales Animales fantásticos que es muy interesante esa simbología no los animales reales y sabemos que cada uno cumple una función por ejemplo si tú ves un Ave Fénix si ejemplo os es un pelícano que está picando el pecho el pecho está representando loco Aristide por lo tanto es un símbolo también de Jesucristo pero si tú ves a un mono si ves a una sirena besa

Voz 9 25:40 la un dragón

Voz 1 25:42 ya no te digo si esa a toda la caterva de diablos lo que está representando son aspectos virtudes negativas aquellas que tu tienes que rechazar por ejemplo la sirena da la tentación sabía perfectamente que era un animal mitológico para la sirena a que es el asocia esos cantos de sirena tan seductor está en esos en siempre también con esas connotaciones sexuales que tienen las sirenas porque hay algunas cosas representan con doble cola y además doble cola abierta Horcajada viéndose el sexo par pues todo es hora la lasciva la lujuria la tentación entonces se representaba las sirenas además en lugares muy visible pues como la especie catecismo pétreo para que supera es lo que significaba cada cosa el dragón era uno de los símbolos de los muchos simples que tenía el diablo tenías que tener cuidado pero eso a San José San Miguel se presenta al anciano a un dragón pero el dragón que es lo que está representando no un animal mítico inexistente que eso daba igual que representaba al paganismo representaba al Anticristo representaba Sapin toda ese será el dragón que pasa le corneó pues Cawley la Iglesia le da un retoque como hicieron los distintas bueno el personaje que repito Ecuador Rafael sanción de La dama y el unicornio le dan retoque en símbolo de pureza es decirle quita todas las características salvajes animales caso bestiales le da el toque de pureza por eso en los tapices por ejemplo medievales ya izados donde aparece el unicornio aparece también como este símbolo de pureza o bien al que hay que cazar para conseguir su cuerno entonces te cito tres tapices que son fundamentales

Voz 0772 27:12 se está volviendo a quién en en Internet según te estaba escuchando es un es una representación muy muy muy profusa no en la iconografía medieval siempre en este caso parece más un cuerpo de de León no por la por la cola que tiene

Voz 1 27:29 cuál es ese tapiz en concreto que estás viendo es pues ahora te lo digo

Voz 7 27:32 hay tres que yo tengo aquí recogidos uno es el más antiguo del que yo tengo constancia que además está precisamente en España está la catedral de Girona en el

Voz 1 27:40 eso capitular que es del siglo XI que es el tapiz de la creación ahí aparece por supuesto el

Voz 7 27:46 el Unicornio de acero de las suyas luego hay un tapiz del siglo pero los dos del siglo XV que son muy conocidos la caza de los de corre por una parte y La dama y el unicornio por otra uno está en el Museo de Cluny en París el otro está en los en los museos no de Nueva York por pues que es curioso que o bien se representa como eso como símbolo

Voz 1 28:04 de de blancura de pureza de cristiandad o cómo sería la cazador Unicornio pues buscándole para dar caza a un animal que lo que más interesaba animar porque se fijaba al resto al cuerno leyendas españolas tienes infinidad ya no se llama Alí Cornish o Ory cuerno pero siempre para la utilizarlo o bien como polvillo y luego echaré en los líquidos y evitar los posibles venenos o bien para hacer Aso jarras con ese mismo material de esta forma evitaba que fueras envenenado por alguna razón o que te eliminaba el ojo obsesivamente que te daba una virilidad exacerbada el Viagra época era imposible que hubiera tantos Unicornio estuvo alguno porque los guardias de Cornellà aparecen en museos de farmacia

Voz 0772 28:57 el ahora como un como en el momento de la botica

Voz 1 28:59 de hecho en las colecciones que había en aquella época que son los antecedentes de los museos de historia natural que era los los gabinetes de maravillas de Juanes que había también un icono de sí

Voz 0772 29:10 había frascos de polvo de momia

Voz 7 29:13 a mi El Connio que polvo del paro hasta el mismo cuerno de un cuerno retorcido ello a dientes de sin ninguna duda también aparecía entonces claro eso incluso servía de comercio el duque de Berry por ejemplo tenía dos cuadros de Unicornio que comerciaban con ellos Carlos I con el más grave de vídeo le dio dos torneos para saldar unas cuantas deudas que tenía con este grave Rodolfo II tenía otros cuantos cuarto pero ahora sí claro le vendrá cualquier cosa porque el una bastante crédulos tuvo sus más y sus menos con alguno de estos coleccionistas pero todo estos gabinetes de maravillas funcionaban precisamente porque tanto las artificiales como es la naturalidad que salgan los dos partes que tenía los gabinetes de de maravillas estabas viendo cosas que tú no veías normalmente algunas eran rivales traerán artificiales porque sencillamente se impiden inventado de cabo a rabo el material para subirle de cotización

Voz 0772 30:05 estaba viendo este que te mostraba en hay infinidad de ellos en los vestuarios medievales que son esos libros en donde aparecen infinidad de de de animales pues bestias bestiales como el propio unicornio el que demostrado aparece se conserva en París en el Museo Nacional de la de la Edad Media que la mayor

Voz 1 30:27 sí tiene claro el que es que

Voz 0772 30:29 es uno de los más conocidos de todo no ya estás hablando de esos hemos hablado de ese simbolismo de ese origen legendario pero también era un animal de poder has adelantado algo las pistas al respecto pero vamos a escuchar ya en este en este tercer corte que tenemos en nuestro Cronovisor a Clara Tahoces autora de el último gran Unicornio que nos cuenta Un poco esas facetas del de de este animal como animal de poder

Voz 0793 30:56 con el paso del tiempo el unicornio se convirtió en un emblema de poder un animal poderoso que no era extraño verlo ya en catedrales e iglesias o incluso en escudos reales como por ejemplo el de Jacobo VI de Escocia cuando se convirtió en Jacobo I de Inglaterra que esto fue a principios del siglo XVII lo que hizo fue añadir Unicornio al emblema Reyal prosiguiendo con la tradición que ya existía de otros monarcas escoceses y así él no el corneó digamos que se convirtió en una fuente de de poder de sabiduría Ayna en algo inalcanzable una entelequia algo que no se llegaría nunca conseguir aunque se intentó sin tantos falsificar por parte de algunos biólogos o incluso reconstruirlo utilizando huesos de otros animales así el unicornio como decimos eh fue un emblema que llegó hasta nuestros días aunque el sentido que antes tenía comparado con el sentido que tiene hoy yo creo que ha diferido hasta

Voz 0772 31:49 hoy el unicornio se ha convertido casi en un juego infantil mantiene entrevé decir por una religión sabes si dices sí

Voz 1 31:59 cuenta

Voz 2 32:00 The Pirate Bay Luisa maratoniano exacto sí es una bella que luego cuando estuve en Argentina nadie la conocía el mismo día podemos hablar de estas religiones

Voz 1 32:11 Navas gracias y vas además además sabe claramente que las inventó porqué con qué finalidades sobre todo pues buscando normalmente una parodia en una parada de bueno si tú eres capaz de creer en los principios de tal religión Iraitz no vamos a citar ninguna pues puedes crear en esto entonces cuando se crea esta religión que se llama la del unicornio rosa invisible el Se centro noventa dice bueno si ustedes capaz de creer en un Dios invisible todopoderoso que es capaz de crear el mundo en siete días porque no va a crear el un unicornio que además es rosa y es invisible y entonces te hacen unos postulados medio teológicos medio científicos para decir que si te crees eso te puedes creer cualquier cosa hay todos sus símbolos el unicornio como no el unicornio rosa invisible para es verdad que se está utilizando prácticamente para todo limpia comentaremos este tipo de religiones pues para que veamos como tiene también un poco un fundamento lógico no a través de de las creencias pues a a ciegas no que tienen algunos fieles pero sí es cierto que el unicornio asociado a muchísimo al punto de las hadas desconvoque conviven con ellos sobre todo a través de esas películas como Leyen que te cuenta ovetenses y luego pues fíjate en canciones como la de Silvio Rodríguez incluso novelas como la de Manuel Mújica la Inés del unicornio o la que has mencionado

Voz 0772 33:26 Juan Eslava que fue Premio Planeta

Voz 1 33:29 en mil ochocientos ochenta y además que es una novela a mi preciosa porque está escrita con ese lenguaje del momento y como Juan Violet que es el escudero no te que cuarto de Castella pues eso le le encomienda buscar en el África más profunda pues un unicornio para que le cure de su impotencia existió Enrique IV fue impotente lo que no existía es que se fuera buscar un unicornio pero no es descabellado que estas cosas ocurriera porque era de un alto valor Insituto lo querellas evidentemente lo mismo que pasa con las reliquias si para esa reliquia consideras que es de la Virgen un apóstol de Cristo pues tiene un valor un valor que va más allá de de lo puramente crematístico lo mismo ocurría con esto incluso lo que ocurría con La Mandrágora ahora se sabe que es una raíz totalmente estudiada hay catalogada pero empezó a decir que crecía sólo con el postreros de un ahorcado y por lo tanto sólo podía ser arrancada por un perro porque el aullido quedaba La Mandrágora te podía dejar seco o en el sitio todo eso se inventa daba y los aquellos que son los que vendía La Mandrágora pues se formaban algo parecido pasó con el cual no hay que desligar la parte histórica la parte zoológica la parte mítica más o menos en esta media hora de Cronovisor lo hemos intentado hacer

Voz 0772 34:43 pero fíjate como decíamos siempre es ese elemento humano lo que caracteriza a este tipo de de historias para convertirlas en en algo fascinante en algo maravilloso porque no deja de ser algo inventado podríamos decir con su trasfondo real porque seguramente fuera inspirado por un un animal que hoy desconocemos que el error de interpretación de algún testigo de de estos animales que has comentado como el rinoceronte o el o el ex naval pues pudiera haber llevado al error de de crear el mito del del unicornio pero no deja de ser una historia hermosísima una historia fascinante y a partir de la cual pues uno de esos mimbres más que acredita que ha caracterizado la la historia de del ser humano muy bien Jesús Callejo coronó una UTA muchísimas gracias una vez más vamos a dejar vamos a salir despacito con sigilo lo de el del taller de Rafael sanción que tiene que acabar este a dama y el unicornio el todavía no sabe qué va a ser un unicornio nosotros no lo sabemos pero te emplazo la semana que viene aquí para un nuevo Cronovisor muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más