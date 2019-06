yo me siento bien una chica que no sabe utilizar sus poderes y un cisma en el grupo de mutantes concentra técnico

no no lo llamaría una transformación mucha gente cree que Phoenix sangre y son dos personas completamente distinta a la otras de más de una chica que está en conflicto muy desorientada cerca de los poderes que tiene de forma repentina cuando Olivera esos poderes es cuando aparecen terribles consecuencias es más una chica en conflicto que una batalla entre el bien y el mal así que un trabajo mayormente psicológico Love Hannah es un relato sobre el bienio

Voz 3

03:43

no hubo la lo que me encantó fue el hecho de que me vista femenino algunos de los personajes más poderosos de esta película somos mujeres ya sabes el liderazgo de la película lo lleva una chica yo ya no es sólo la protagonista también es la antagonista y me encanta el concepto eso es lo que realmente me entusiasma