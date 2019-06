No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1463 00:00 el cine americano ha creado el personaje de la animadora mujeres que existen para adornar y apoyar el evento principal deportivo masculino sin embargo la directora Zara Hayes le da la vuelta al estereotipo nos propone empatizar con un equipo de animadoras

Voz 2 00:17 es de más de sesenta años la edad Please más ocho tenemos más dieciocho más cincuenta no voy a mentir será más duro de lo que pensaba cuando salto me mareo donde la rodilla te dije que tuve clamidia unos cuantos datos más

Voz 1463 00:35 Ice es experta en analizar los roles de género lo hizo en la batalla de los sexos película en la que recreó el partido de tenis que jugaron Billy Quinn contra Bobby Riggs en los años setenta toda una lección de feminismo

Voz 3 00:47 Sporting B Lejeune se me ha ocurrido una gran idea pero machista contra feminista de patas pelucas sin ofender a un eres feminista no Sun tenista y además soy mujer no juegue

Voz 1463 01:00 a propósito de Jaume de pelo después cuenta que rebuscando en fotos de mujeres que habían sido animadoras en los setenta quiso indagar en cómo sería su vida ahora jubiladas y con sus achaques debido a la edad

Voz 2 01:10 P en seis

Voz 1 01:15 el ex cuando veía las fotos de mujeres siendo animadora sea en los sesenta y setenta pensé que quería contar esta historia porque era algo que nunca había visto una película quería contar esta historia de mujeres de edad avanzada cines estos bailes y piruetas en la gran pantalla añadiendo que pueden hacer lo que quieran hay pocas historias que hablen de las mujeres de esta edad

Voz 2 01:35 huelen a Nino gualda ADN ilegales

Voz 1463 01:39 lo cierto es que cuesta enumerar las películas de mujeres mayores bailando y siendo libres con sus cuerpos y mejor que nunca recupera todo eso

Voz 2 01:46 qué es esto mi madre estaba muy enferma deja al equipo deberías intentarlo de nuevo queremos hacer un equipo de animadoras y a quién pensáis anima a nosotros que sabes hacer

Voz 1463 02:01 la directora británica se inspiró en comedias de su país como Full Monty o Las chicas del calendario con esa combinación de patetismo y comedia y un reparto de actores de alto nivel por eso es mejor que nunca tenemos a una de las grandes damas de la comedia de todo tipo y condición Dayan Keaton

Voz 4 02:18 y por eso te has hecho venir a las tres de la madrugada porque hay una araña en el cuarto de Paco es es qué asco me dan los insectos luto dormir con un dicho vimos paseándose por el cuarto año Alá por todos los demonios haberla matado

Voz 1463 02:28 lo tienes pata ratas en la casa eh no ha sido la protagonista de Annie Hall una de las mejores comedias de todos los tiempos también del padre de la novia cuanto menos te lo esperas o el club de las primeras esposas ha sido todo tipo de mujeres posibles pero nunca había saltado a la pista de unirse

Voz 2 02:43 Juan pones IMIM mi falda y lo ha hecho a los setenta Sheehan nueve Charlie Chaplin Smile

Voz 1463 02:54 tenemos esta película sobre animadoras de mi edad bueno es muy extraño pero dije que sí porque pensé que podría ser interesante luego cuando leí el guión me gustó mucho así que me animé me parece que ha sido una gran experiencia hecho amigas de verdad y cada una de estas actrices es como un tesoro nacional eso es lo que ha pasado junto a ellas están Jacki Weaver más conocida por sus papeles dramáticos en Estados Unidos pero magnífica en la comedia británica Animal Kingdom los dos personajes llevan el peso de la acción y consiguen que esta comedia sea el eje de las historias de amor defienda la amistad como el gran revulsivo de la sociedad

Voz 2 03:40 perdí demasiado rápida confundió sus medicinas estoy Alice no quería matarle no siempre quiso ser animadora seguro que era el último que tenían

Voz 1463 03:54 cabeza ría pel Manny Pam completan el reparto de estas abuelas bailan gas que rompen cualquier tópico sobre lo que las mujeres de la tercera edad pueden o no pueden hacer

Voz 2 04:04 esto es demasiado preocupadas por lo que puedan pensar los demás cuando Carles Porta pensé sobre nosotras

Voz 1463 04:13 por lo general las mujeres de esta edad se reflejan en términos de historias de amor o relaciones madre e hijo mejor que nunca es diferente

Voz 5 04:22 sí pero eso no sabía es que las mujeres solteras viven casi diez años más que los solteros

Voz 2 04:32 el señor suficientes

Voz 1 04:35 de acciones eh