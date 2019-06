Pedro Pacheco: "Cuando una imagen entra en el circuito de Internet es muy difícil de controlar y de eliminar"

pues efectivamente un uno uno de los problemas por así decirlo que tiene la oscuridad más tecnologías ella pro pensión de este tipo de actividades pilas porque están íntimamente relacionado tanto al uso generalizado de las redes sociales como de las nuevas tecnologías como lo digo esto que cuenta esta chica Annan pues está a la orden del día ir efectivamente ella al final dio el paso correcto que es denunciarlo porque en muchas otras ocasiones desgraciadamente pues el problema con así decirlo es entrada a la a la víctima ya que que que una repercusión tanto o para ella negativa como para el resto de la sociedad porque no podemos tomarnos un punto de vista penal las medidas adecuado

si ustedes tienen conocimiento de un vídeo o un familiar de la víctima de esa alerta de que de que haya Lin filtrando un vídeo a la víctima pero la víctima por vergüenza por lo que sea no quiere denunciar ustedes pueden actuar

Voz 1

01:05

el problema de este este tipo penal se encuadra dentro de los terminados delito contra la intimidad es una grave creación de secretos que tiene una peculiaridad es un delito semi público es decir que para superar credibilidad no puede la policía trabajar propicio necesitamos la denuncia de la víctima o agraviado es cierto que en determinados casos como cuando no ya de dato necesita protección ese pudo hacerle motu propio o mediante denuncia de la Fiscalía pero en este caso en concepto necesitamos que la víctima no denuncie