Ángeles González-Sinde: "Me preocupa que la crisis haya ahondado en la desigualdad"

Voz 0027 00:00 en España cuesta resolver algunas tramas por ejemplo la la del independentismo catalán es un ejemplo no es la única tampoco conseguimos dar con un fin ese franquismo que pervive te levanta el brazo que defiende el derecho a que a que Franco siga donde está recordado con todos los honores tramas que que tenemos ahí sin conseguir darles un final que giros de guión necesita nuestro país que giro de guión necesita España bueno puede que la respuesta a la tenga nuestra invitada esta mañana Ángeles González-Sinde buenos días

Voz 1 00:30 hola buenos días estamos aprovechando estas semanas para

Voz 0027 00:33 hablar de España con las voces de su Cultura Ángeles González Sinde es claramente una de ellas ex ministra de Cultura directora de cine guionista y escritora ha publicado hace muy poquito después de Kim editada por Duomo qué tal está ahí en el libro

Voz 1 00:48 pues parece ser según me dicen los lectores que me voy a encontrar

Voz 0193 00:51 todo en la Feria del Libro de Madrid o en la

Voz 1 00:54 las distintas ciudades que estoy visitando que les atrapa mucho la lectura hay que les gusta la historia de ese matrimonio mayor que se encuentran al cabo de tantos años

Voz 0027 01:04 la novela habla de la pérdida de la pérdida de una hija de del desgaste de un matrimonio de un matrimonio que lleva muchos años divorciado que termina siendo unos desconocidos incluso dentro de una familia cuando habla con los lectores de qué libro le hablan el mismo que ha escrito de usted o cada lector en su cabeza termina teniendo un libro distinto al al que salió de su mano

Voz 1 01:23 sí eso es lo bonito lo interesante hacer entrevistas no que que los primeros lectores que suelen ser los periodistas anterior novela en primicia te devuelven lecturas distintas porque uno escribe que con la conciencia con también con todo el inconsciente no y entonces vas poniendo ahí más cosas a lo mejor de las que de las que piensas sobre todo cuando es una escritura como en este caso que ha sido muy lenta la que leído dando muchísimas capas y entonces pues si al final salen más cosas pues mucho más de lo que tú piensas pues una visión de la maternidad de la que yo no era consciente de las relaciones familiares au de la visión que de los extranjeros tienen de nuestro país au en fino o la vejez que parece ser que no es un tema que aún de tanto en la ficción

Voz 0027 02:09 después de que una delicia de libro pero no hemos invitado Ángeles González-Sinde para hablar del libro estamos imitando como decía las voces de nuestra cultura para hablar de España desde suprima particularismo planteábamos España tiene muchas tramas muchas encerrar cuál es su trama

Voz 2 02:25 favorita ahora mismo

Voz 1 02:29 a ver a mi me parece que de todas las tramas no y el otro día escuchaba el presidente el viernes cuando dijo cuáles iban a ser esos cuatro ejes no sobre los que

Voz 0193 02:37 quiere negociar o plantear el Gobierno que a mi me parece que hay una trama que que es que es horizontal que es la desigualdad a mí me me

Voz 1 02:48 se ocupa mucho que sea desigual

Voz 0193 02:50 Nadal se polariza que la salida de la crisis teórica haya realmente ahondado más en la en la desigualdad que haya eso en

Voz 1 03:01 los Unidos y a hablar hace mucho tiempo cuando yo vivía Iker a The Walking por es decir que tú puedes trabajar

Voz 0027 03:07 hombre

Voz 1 03:08 trabajar y por más que te mates a trabajar no llegar a fin

Voz 0193 03:10 de mes y que desaparezca eso que que que bueno que antes era tan denostado no por la izquierda clásica pero que en el fondo es fundamental que es la clase media que que haya esa divergencia enorme no esa distancia abismal en una empresa entre lo que gana un alto ejecutivo y lo que gana una persona que está en el rango más bajo amigos de que la desigualdad es gravísimo porque de la desigualdad pues luego se generan todos los demás problemas la dificultad para reflexiona la dificultad para acceder a una educación mejor para para vivir una vida

Voz 1 03:48 en fin en la que no tengamos miedo al otro al extraño en la que en unos radicaliza leemos en la que no seamos tan racistas OTAN clasistas en a que ese en fin reflexionemos más y seamos más ecológicos y tengamos en una sociedad más sostenible todo pasa para

Voz 0193 04:04 por la desigualdad económica

Voz 0027 04:07 la política hacia donde avanza este guión hacia una mayor polarización izquierda derecha

Voz 1 04:13 bueno yo eso a mi me parece que ahora están más equilibradas las cosas que ha habido un tiempo en que parecía que todo el mundo

Voz 0193 04:20 quería ser de centro

Voz 1 04:22 esa cosa no ese magma así como indefinido y ahora pues yo yo veo mejor al al PSOE ubicado más

Voz 0193 04:31 en el en lo que en lo que tiene que ser alguien que lleva el nombre socialista pero pero

Voz 1 04:39 lo que me preocupa de los últimos tiempos si antes hablabais pues esto fenómeno terrible no de cómo se difunden imágenes por por la red y las personas sufren no por por esto es decir que la imagen la comunicación

Voz 0193 04:53 la velocidad que tiene ahora no

Voz 1 04:57 diseminación de las ideas sean falsas sean malas sean buenas también a la política la condición absolutamente

Voz 0193 05:04 sí

Voz 1 05:05 yo creo que que que esa preocupaciones obsesión por la imagen quizá porque yo vengo de la imagen del cine como tú decías el escribir tramas pues me preocupa mucho que que el relato esto que a mí me da tanta rabia no que el que el relato sea una cosa que importe más que un plan de trabajo y un plan de gobierno como que en el centro de salud al que yo acudo ah pues no funciona la el aparato de de hacer radiografías y entonces yo no puedo saber si tengo neumonía o tengo catarro porque mi médico no no tiene esos esas herramientas en la Comunidad de Madrid no y entonces pues me parece tremendo que que la comunicación se haya convertido siempre lo ha sido no nos engañemos Julio César le importa mucho la comunicación y su relato

Voz 2 05:50 pero pero en fin que que un poco de de

Voz 1 05:54 de sosegar nos en la comunicación política sería bueno

Voz 0027 05:56 no qué partido está cuidando Masoud relató su trama ahora mismo

Voz 1 06:01 hay yo no sabría decirle pero no es el Gobierno el el independentismo lo hace fantásticamente realmente no es un relato está muy bien construido de una manera muy sencilla con todos los elementos la antagonista del protagonista las víctimas los héroes tiene tiene todo

Voz 0027 06:21 echa de menos el Consejo de Ministros eh mire

Voz 1 06:24 el Consejo de Ministros sí que es algo que realmente se echa de menos para era el mejor momento de la semana y también me gustaba el Parlamento y también mostraba el Senado aunque podía ser muy agrio no y muy amargos el Senado era muy duro con los senadores

Voz 0193 06:40 desde el del PP que que decían así barbaridades que están ahí en el diario sesiones algún día volver a releer las pero

Voz 1 06:50 pero si el Consejo de Ministros son un privilegio por eso es una lástima cuando los gobiernos como hace el Partido Popular no tiene el Ministerio de Cultura porque si no estás el viernes defendiendo a tu sector y defendiendo esa parcela de nuestra sociedad pues tu voz cuenta

Voz 0027 07:04 mucho menos no volvería a la política no

Voz 1 07:08 es una experiencia excepcional en mi vida que que estuvo bien y que fue pues eso es un privilegio no y no

Voz 0027 07:15 también estarían una también decía que era una experiencia excepcionales hubiera Carmen Calvo vicepresidenta sí

Voz 0193 07:20 pero ella siempre sabía de a la política de fue en fin

Voz 1 07:24 muchas cosas consejera en la

Voz 0193 07:27 Unió andaluza tierras

Voz 1 07:29 es una esposa usted tierras así sí claro lugares la escritura también la edad te da eso te da el saber que es lo que hace

Voz 0193 07:36 es bien y lo que se te da bien y hay habilidades de

Voz 1 07:39 la política que yo no que yo no tengo

Voz 0027 07:42 su legado porque ahora preguntábamos por la calle González-Sinde a la ley Sinde ella polémica vale considera la piratería su su legado

Voz 1 07:52 pues parece ser que sí a veces tú legaron no lo decides tú sino que lo decide

Voz 0193 07:57 el tiempo o lo decide

Voz 1 07:59 pero sí parece que aquel debate más allá de la ley que la ley luego bueno pues así ha tenido más o menos aplicación porque sigue siendo una ley que sí que es muy lenta en su aplicación no pero pero bueno lo que sí quedó es que se abrió un melón espantoso que nadie quería abordar en un momento de enorme crecimiento de las empresas de telecomunicación y tecnológicas que eran como los buenos del relato yo era la mala del relato junto con unos cuantos titiriteros y demás que vivían a la gran Dumont

Voz 0193 08:32 me en unos

Voz 1 08:34 no en pisos y unas casas Nos mansiones maravillosas en por ahí con los derechos de autor ese era el relato y luego pues se vio que la cosa es más compleja y en fin y creo que que hemos visto con el tiempo que está bien tener normas de convivencia también digitales y también la red no

Voz 0027 08:52 de las cuestiones que más marcó aquel episodio fue el de las propias redes sociales en las que se hizo muchísimo ruido y le he leído es dentro de esa usted alguna vez quejarse de que determinados partidos políticos toman en demasiada consideración quizá las redes sociales So o basan sus políticas en en el en el cuido que reciben o en o en lo que interpretan cuando meten el termómetro en las redes sociales político que que toma demasiado en consideración el termómetro cuando lo mete en las redes sociales es que ha perdido el norte

Voz 0193 09:23 yo creo que eso es como en una

Voz 1 09:26 Familia no no puedes estar haciendo caso al hijo que más grita aunque a veces el que más te saca de quicio y el que más te preocupa pero hay otros que se están portando

Voz 0193 09:34 bien hay en fin también

Voz 1 09:37 quiero decir que cumplen con sus responsabilidades y tendrán quejas pero como no las expresan pues te quedas sin saber las si hay cauces ya democráticos desde hace mucho tiempo como son los diferentes interlocutores sociales Si para saber si vas por buen camino no sé lo que estás haciendo es un disparate que hay un sentido responsabilidad con respecto a decisiones que no pueden ser siempre cortoplacistas no entonces en aquel momento

Voz 2 10:03 en que Twitter o o

Voz 1 10:06 sobre todo Twitter estaba mucho menos extendido que ahora pues parece que es que las leyes son las normas son las políticas pues estaban siempre siendo condicionadas por si Twitter arde cuando Twitter arde quizás hablando que de ocho mil personas en un país de cuarenta y cinco millones de habitantes sea como es esto me parece más profunda brecha digital es importante hay una brecha digital genera

Voz 0193 10:29 Donald geográfica social económica y entonces mandan más los que están en Twitter que otra persona que no tiene ese hábito o no tiene ese acceso pues tampoco me parece muy bien lo que pasa que en efecto pues es una caja de resonancia no que los medios digitales una enorme Cas Caja de resonancia pero que debe ser puesta en su calidad razonable proporcionada

Voz 0027 10:56 Ángeles González Sinde gracias por estar esta mañana con nosotros en la SER muchísima suerte con después de Kim

Voz 1 11:02 sí muchas gracias a vosotros Si gracias por esa canción maravillosa con la que me habéis recibido esa versión de Blowin in the wind

Voz 0027 11:09 preciosa